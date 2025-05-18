A 11 legjobb ADHD-tervező, hogy koncentrált és szervezett maradhasson

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk a halogatás leküzdésére szolgáló eszközökről és stratégiákról nyújt információkat. Nem célja, hogy helyettesítse az ADHD vagy bármely más egészségügyi állapot szakszerű orvosi tanácsadását, diagnózisát vagy kezelését.

Érezte már valaha, hogy a hagyományos tervezők egyszerűen nem értik, hogyan működik az agya? 🌀

Ha ADHD-vel él, a szervezettség nem csak a dolgok leírásáról szól, hanem arról is, hogy megtalálja azt a rendszert, amely illeszkedik ahhoz, ahogy az elméje feldolgozza az időt, a feladatokat és a prioritásokat.

Ezért összehasonlítottuk a 11 legjobb ADHD-tervezőt, hogy segítsünk rendet teremteni a napjaiban, tisztázni a prioritásait, és végső soron kevésbé nyomasztóvá tenni az életét. Ezeket a tervezőket ADHD-re szabva tervezték, olyan elrendezéssel, amely támogatja a feladatok nyomon követését, a célok kitűzését és a reflexiót, anélkül, hogy további stresszt okozna.

A végén pontosan tudni fogja, melyik segít abban, hogy jobban kézben tartsa az életét, produktívabb legyen és kevésbé szétszórt. Akkor lássunk hozzá! ✅

Mit kell keresni az ADHD-tervezőkben?

ADHD-tervező kiválasztásakor keresse azokat a funkciókat, amelyek egyszerűsítik a tervezést és javítják a koncentrációt. A legjobb tervező segít Önnek:

Szervezze meg a napirendjét: Válasszon strukturált elrendezést, amely a napját világos, kezelhető szakaszokra osztja.

Személyre szabhatja a megközelítését: Válasszon olyan tervezőket, amelyek rugalmas tervezési lehetőségeket kínálnak, hogy a rendszert az Ön egyedi megközelítéséhez igazítsa.

Vizualizálja feladatait: Keressen vizuális segédeszközöket, például színkódokat, szimbólumokat vagy diagramokat a prioritások kiemeléséhez.

Határozott célokat tűzz ki magad elé: Válassz olyan eszközöket, amelyek a nagy célokat kisebb, elérhető lépésekre bontják.

Időgazdálkodás: Használja a beépített időblokkoló szakaszokat vagy időzítőket (például a Pomodoro-t) a koncentráció és a szervezettség fenntartásához.

Ötleteinek rögzítése: Gondoskodjon arról, hogy legyen hely az agyában felmerülő gondolatok és feladatok rögzítésére, mielőtt azok gyorsan elillannak.

Gondolkodjon el az elért eredményeken: Keressen olyan funkciókat, amelyek felülvizsgálati vagy reflexiói szakaszokat tartalmaznak, hogy nyomon követhesse az elért eredményeket és módosíthassa a terveket.

Ébressze fel kreativitását: Válasszon egy vonzó, motiváló dizájnnal rendelkező napi tervezőt, amely örömtelivé teszi a napi tervezés folyamatát.

Összehasonlító táblázat: A legjobb ADHD-tervezők

Íme egy rövid áttekintés a 11 legjobb ADHD-tervezőről:

Naptár eszköz A legjobb Fontosabb funkciók Árak* ClickUp A legjobb digitális ADHD-tervezéshez és feladatkezeléshez Csapat mérete: egyének, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok AI-alapú feladatkezelés, termelékenységi sablonok, emlékeztetők, dokumentumok naplózáshoz, táblák és feladatmegjelenítések. Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Todoist A legjobb strukturált feladatkezeléshez ADHD-barát prioritásmeghatározással Csapat mérete: Egyének, bármilyen méretű csapatok Gyors hozzáadás, szűrők, több nézet opciók, ismétlődő emlékeztetők Ingyenes; Pro: 2,50 dollártól/hónap Planner Pad A legjobb réteges tervezéshez, hogy összekapcsolja a hosszú távú célokat a napi feladatokkal Csapat mérete: Egyének, kisvállalkozások Funnel Down tervezési rendszer, réteges megközelítés a tervezéshez Egyedi árazás Evernote A legjobb az ADHD-s gondolatok, jegyzetek és ötletek egy helyen történő szervezéséhez Csapat mérete: Egyének, kisvállalkozások Web Clipper, widgetek, naptárintegráció, eszközök közötti szinkronizálás Ingyenes; Személyes: 14,99 dollártól/hónap Agyi koncentráció A legjobb ADHD-barát időzítőkkel a zavaró tényezőktől mentes időbeosztáshoz Csapat mérete: Egyének, időgazdálkodásra szoruló csapatok Pomodoro-stílusú időblokkolás, Wi-Fi-blokkolók, CSV-export, többnyelvű támogatás Ingyenes SimpleMind A legjobb vizuális gondolattérképek készítéséhez az ADHD-s gondolatok szervezéséhez Csapat mérete: Egyének, vizuális szervezésre szoruló csapatok Autofókusz, drag-and-drop, stíluslapok Egyedi árazás Habitica A legjobb ADHD-barát szokások kialakításához gamifikáció révén Csapatméret: Egyének, kis csapatok, közösségek Szokások nyomon követése, jutalmak, party küldetések Ingyenes; egyedi árazás Passion Planner A legjobb célorientált tervezéshez, irányított reflexióval Csapat mérete: Egyének, kisvállalkozások Passion Roadmap, havi reflexiók, strukturált élettervezés Egyedi árazás Panda Planner A legjobb a termelékenység és a jóllét egyensúlyának megteremtéséhez strukturált útmutatásokkal Csapat mérete: Egyének, kisvállalkozások Napi célok kitűzése, wellness egyensúly, heti/napi elrendezés Egyedi árazás Happy Planner A legjobb kreatív és rugalmas ADHD-tervezéshez, vizuális testreszabási lehetőségekkel Csapatméret: Egyének, kreatív szakemberek Matricák, szezonális dobozok, elrendezési lehetőségek Egyedi árazás Bullet Journal A legjobb testreszabható ADHD-tervezéshez analóg rendszerrel Csapat mérete: Egyének, kreatív tervezők Gyors naplózás, reflexió, rugalmas elrendezés Egyedi árazás

A 11 legjobb ADHD-tervező

A megfelelő ADHD-tervező olyan rendszert biztosít, amely az agyával együttműködik, nem pedig ellene dolgozik. Az egyik dolog, amit a neurodiverz emberek szeretnének, ha a munkaadók tudnák, az az, hogy a megfelelő eszközök döntő különbséget jelenthetnek a túlterheltség és a produktivitás között.

A legjobb lehetőségek segítenek a feladatok lebontásában, az idő hatékony kezelésében és a terv betartásában. Ez a lista olyan megoldásokat tartalmaz, amelyek a koncentrációt, a szervezettséget és a termelékenységet támogatják, a digitális eszközöktől a papír alapú tervezőkig.

1. ClickUp (A legjobb digitális ADHD-tervezéshez és feladatkezeléshez)

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, robusztus projektmenedzsment képességeiről híres. Ez az erőssége teszi tökéletes ADHD-tervezővé, amely rugalmas eszközöket kínál a nap strukturálásához, a feladatok vizuális kezeléséhez és hasznos emlékeztetőket állíthat be.

Tisztítsd meg elmédet a ClickUp Brain segítségével

Csökkentse a mentális zavarokat az ismétlődő feladatok egyszerűsítésével a ClickUp Brain segítségével.

Végül a ClickUp Brain, az integrált AI asszisztens, mindent összekapcsol, digitális térként működve, ahol ötleteket, jegyzeteket és további emlékeztetőket lehet rögzíteni.

Ha folyamatosan úgy érzi, hogy nem tud koncentrálni a munkában, ez az AI-alapú asszisztens segít összekapcsolni az összes munkaalkalmazását és adatforrását, minimalizálva ezzel a különböző platformok közötti váltás szükségességét. ADHD-s személyek számára ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell információkereséssel tölteniük, és több időt tudnak a feladatra koncentrálni.

🧩 Például megkérheted a ClickUp Brain-t, hogy készítse el a következő hét ütemtervét a határidők és prioritások alapján. A program automatikusan sürgősség szerint rendezi a feladatokat, javaslatot tesz a koncentrált munkavégzéshez szükséges időtartamokra, és szüneteket is beiktat, hogy energikus és produktív maradhass.

Készítsen hála-naplót a ClickUp Docs segítségével

Hálanapló a ClickUp Docs segítségével

Kezelje az ADHD okozta túlterheltséget a ClickUp Docs hálanaplóval. Jegyezze fel a napi sikereket, rögzítse a pozitív gondolatokat, és használjon vizuális elemeket, például ellenőrzőlistákat vagy színkódolt kiemeléseket, hogy az élmény vonzó és kifizetődő legyen. Mivel a ClickUp Docs támogatja a valós idejű szerkesztést, a beágyazást és a feladatok összekapcsolását, a naplója több lesz, mint egyszerű jegyzetek – a tervezési rendszerének megvalósítható részévé válik.

Tartsa kézben a napi feladatokat a ClickUp feladatokkal

Kövesse nyomon a haladást a ClickUp Tasks segítségével a mindennapi életében.

A ClickUp feladatok képezik projektjei és napi feladatkezelésének alapját, struktúrát biztosítva a tervezéshez, a szervezéshez és az együttműködéshez.

Képzeld el a napirendedet a ClickUp naptárral

Kezelje jobban az idejét a ClickUp Calendar segítségével

Az időérzék hiánya kihívást jelenthet ADHD esetén. A ClickUp naptárával világos vizuális idővonalak segítségével oszthatja fel a napját, hetét vagy hónapját. Lehetőségek:

Színkóddal jelölje meg a feladatokat prioritás vagy energiaszint szerint

Húzza át a feladatokat, ha a menetrendje megváltozik

Szinkronizálja a Google Naptárral, hogy összehangolja a személyes és a munkahelyi eseményeket.

Emellett az időgazdálkodás megkönnyítése érdekében a ClickUp Calendar View egy központi nézetet kínál a naptáráról, összefogva a határidőket, eseményeket és feladatokat egy intuitív idővonalon. Ez a nézet egyszerűsíti a tervezést, mivel egy pillantással áttekintheti a napját, hetét vagy hónapját – ideális több projekt kezeléséhez.

Állítson be emlékeztetőket és ellenőrző listákat, hogy ne térjen el a tervtől.

Erre építve a ClickUp Reminders és a ClickUp Task Checklists együttesen megkönnyítik a határidők betartását és az előrehaladás nyomon követését.

A feladatmegjegyzéseket alakítsa ClickUp emlékeztetőkké, hogy soha ne maradjon le a nyomon követésről.

Az emlékeztetők értesítik Önt a közelgő határidőkről és találkozókról, lehetővé téve mellékletek hozzáadását, határidők beállítását, ismétlődő ütemtervek létrehozását vagy azok csapat tagoknak való kiosztását. Eközben a csekklisták segítenek a nagy feladatok kezelhető lépésekre bontásában, alelemek létrehozásának lehetőségével a jobb szervezés érdekében.

Tervezze meg vizuálisan a hetét a ClickUp Whiteboards segítségével

Ha vizuálisan gondolkodik jobban, akkor a fehér táblák a legjobb barátjai. Használja őket a következőkre:

Tervezzen meg egy új rutinot vagy projektet!

Vizuálisan szervezze meg feladatait öntapadós jegyzetekkel, ikonokkal és rajzokkal.

Valós időben együttműködhet edzőjével, csapatával vagy felelősségteljes társával.

Induljon gyorsan az ADHD-barát napi tervező sablonokkal

A ClickUp kész sablonokat kínál, amelyekkel gyorsan elindulhat. A napi időbeosztási elrendezésektől a szokáskövetőktől és a hála-naplóktól minden elem teljes mértékben testreszabható, így olyan rutint alakíthat ki, amely Önnek segít, nem pedig hátráltatja.

Egyszerű, ADHD-barát feladatlistát keres, amivel elindulhat? Próbálja ki a ClickUp Getting Things Done – Simple List sablont. Tökéletes arra, hogy a feladatokat világos következő lépésekre bontsa, szervezett maradjon és elkerülje a túlterheltséget.

A ClickUp legjobb funkciói

Időblokkos feladatok: Rendeljen konkrét időintervallumokat a feladatokhoz vagy projektekhez, hogy koncentrált maradjon, minimalizálja a többfeladatos munkavégzést és javítsa a termelékenységet.

Célok nyomon követése: Használja Használja a ClickUp Goals alkalmazást a célok meghatározásához, azok feladatokra bontásához és az előrehaladás nyomon követéséhez, hogy motivált maradjon és összhangban legyen hosszú távú céljaival.

A feladatok vizuális szervezése: Színkóddal ellátott kategóriák segítségével csoportosítsa a kapcsolódó feladatokat, így könnyebben csökkentheti a figyelemelterelő tényezőket.

A haladás vizualizálása: Használja Használja a ClickUp táblázati nézetet és a Gantt-diagramokat a feladatok állapotának nyomon követéséhez, a szűk keresztmetszetek azonosításához és a projektek lendületének fenntartásához.

Készítsen hála-naplót: Kezelje az ADHD okozta túlterheltséget a Kezelje az ADHD okozta túlterheltséget a ClickUp Docs hála-naplójával. Jegyezze fel a napi sikereit, és használjon vizuális elemeket, hogy visszatérni is öröm legyen.

A ClickUp korlátai

A ClickUp hatékony, de mélyreható testreszabási lehetőségei és funkciói miatt a kezdőknek nehéz lehet megtanulni a használatát.

A ClickUp mobilalkalmazás nem annyira intuitív és funkciókban gazdag, mint a számítógépes verzió.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Todoist (A legjobb strukturált feladatkezeléshez, ADHD-barát prioritásokkal)

via Todoist

A Todoist egyszerűsíti a feladatkezelést, így Önnek csak annyi a dolga, hogy rögzítse, szervezze és nyomon kövesse az összes feladatot, legyen szó munkaprojektekről, személyes célokról vagy napi teendőkről. Ez az eszköz a könnyű tervezés érdekében lett kifejlesztve, így Ön a gondolataival egyidejűleg adhat hozzá feladatokat, könnyedén rangsorolhatja azokat, és több eszközön is áttekinthetővé teheti őket.

Az ismétlődő határidők ütemezésétől az emlékeztetők beállításán és a munkaterhelés vizualizálásán át a Todoist segítségével könnyedén kézben tarthatja feladatait, anélkül, hogy elterelné a figyelmét. Intuitív felülete, természetes nyelvfeldolgozása és platformok közötti szinkronizálása zökkenőmentessé teszi a tervezést, bárhol is legyen.

A Todoist legjobb funkciói

Használja a Gyors hozzáadás funkciót, hogy természetesen jegyezze le a feladatok, amint azok eszébe jutnak, csökkentve ezzel a mentális terhelést.

Adjon hozzá időérzékeny figyelmeztetéseket, miközben feladatot hoz létre a közelgő határidők, fontos emlékeztetők vagy kiemelt fontosságú tevékenységekhez.

Váltson több nézet között, hogy a legmegfelelőbb módon tervezhesse meg projektjeit.

Hozzáférhet a feladatokhoz asztali számítógépről, mobilról, böngészőbővítményekről, e-mail kiegészítőkről és hordható eszközökről.

A Todoist korlátai

A gyakori értesítések nyomasztóak és spam-szerűek lehetnek.

Havi díjat fizetni egy teendőlista-rendszerért feleslegesnek tűnik, amikor ingyenes alternatívák is hasonló funkciókat kínálnak.

Todoist árak

Kezdőknek: Ingyenes

Pro: 2,50 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

💡 Profi tipp: Az agilis megközelítés mindenki számára alkalmas: bontsa fel feladatait kisebb részekre, és vezessen ellenőrző listákat, hogy ne térjen el a tervtől.

3. Naptárfüzetek (legalkalmasabbak a hosszú távú célok és a napi feladatok összekapcsolására szolgáló réteges tervezéshez)

via Planner Pads

A Planner Pad egy papír alapú szervezési rendszer, amely segít az embereknek személyes és szakmai életük kezelésében. Akár spirálkötéses, akár lapos formátumot preferál, a Planner Pad dátummal ellátott és dátum nélküli opciókkal alkalmazkodik a munkamenethez.

Az egyedülálló Funnel Down Planning System segítségével hatékonyan kategorizálhatja, rangsorolhatja és ütemezheti feladatait. A háromszintű elrendezésnek köszönhetően a Planner Pad madártávlatból áttekintést nyújt a hétről. Kezdje azzal, hogy felsorolja az összes feladatát nagy kategóriákba, szűrje le őket napi prioritásokra, és ütemezze be az elvégzésükhöz szükséges időt.

A tervezőfüzetek legjobb funkciói

Használja a Project Warehouse-t, hogy minden személyes és munkával kapcsolatos feladatot széles kategóriákba soroljon az egyes oldalak tetején.

Helyezze a legfontosabb feladatokat a középső részbe, hogy egy fókuszált cselekvési tervet készítsen a hétre.

Használja az alsó részt határidőnaplóként, hogy időt foglaljon meg találkozókra, határidőknek és személyes kötelezettségeknek.

Használja a célok rögzítésére, az előrehaladás nyomon követésére és az ötletek szervezésére szolgáló külön részt.

A tervezőfüzetek korlátai

A rögzített Funnel Down módszer nem feltétlenül alkalmas minden tervezési stílushoz. Hiányoznak belőle a testreszabási lehetőségek, mint például a rugalmas ADHD-sablonok , motivációs elemek és személyre szabási funkciók.

Ez egy papír alapú rendszer, automatikus emlékeztető vagy értesítések nélkül.

Naptárfüzetek árai

Egyedi árazás

Naptárfüzetek értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az ADHD-s emberek megfelelő képzéssel sikeresek lehetnek a munkahelyen. A szervezetek 61%-a biztosít projektmenedzsment képzést az alkalmazottaknak.

4. Evernote (A legjobb az ADHD-s gondolatok, jegyzetek és ötletek egy helyen történő szervezéséhez)

az Evernote-on keresztül

Az Evernote-ot úgy tervezték, hogy egy helyen szervezze a feladatokat, kezelje a projekteket és nyomon kövesse a fontos információkat. Az eszközök közötti zökkenőmentes szinkronizálásnak köszönhetően útközben is rögzítheti ötleteit, strukturálhatja munkafolyamatát és pontosan betarthatja a határidőket.

Az Evernote rendszerezi és hozzáférhetővé teszi az összes dokumentumot – találkozói jegyzeteket, személyes teendőket és referenciaanyagokat – AI-alapú kereséssel, eszközök közötti szinkronizálással és rugalmas eszközökkel.

Kiemelkedő funkciója a Web Clipper, amely lehetővé teszi, hogy cikkeket, képeket és kutatási eredményeket mentse el közvetlenül az Evernote munkaterületére.

Az Evernote legjobb funkciói

Jegyzeteket, képeket, PDF-fájlokat és akár kézzel írt dokumentumokat is elmenthet egy kereshető helyen.

Rendezze el otthoni irányítópultját widgetekkel, hogy gyorsan hozzáférhessen a fontos jegyzetekhez és feladatokhoz.

Kösse össze a jegyzeteket a havi naptári eseményekkel, és minimális erőfeszítéssel adjon hozzá határidőket.

Tartsa rendben a feladatokat az ADHD-s teendőlisták és ütemtervek közvetlen integrálásával a jegyzetekbe.

Evernote korlátozások

A folyamatos felszólítások a felhasználókat a fizetős verzió felé terelik, ami frusztrálóvá teszi az ingyenes élményt.

A jegyzetek létrehozásának és az eszközök szinkronizálásának korlátozásai megnehezítik a hatékony használatot frissítés nélkül.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 17,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8200 értékelés)

🔍 Tudta? A magas teljesítményű csapatok 77%-a valamilyen projektmenedzsment szoftvert használ.

5. Brain Focus Productivity Timer (A legjobb ADHD-barát időzítőkkel a zavaró tényezőktől mentes időbeosztáshoz)

via Brain Focus Productivity Timer

A Brain Focus Productivity Timer egy időgazdálkodási alkalmazás, amely a munkádat koncentrált időintervallumokra osztja, amelyeket jól megérdemelt szünetek követnek. A Pomodoro és az 52/17 technikákon alapuló ADHD-termelékenységi eszköz lehetővé teszi, hogy a munkameneteket a saját tempódhoz igazítsd.

Kezdjen egy munkamenetet, élvezze a szünetet jutalomként, majd folytassa, hogy megőrizze a lendületet. A tiszta felületnek köszönhetően nyomon követheti az időt feladatonként, minimalizálhatja a zavaró tényezőket, és a feladatokat értelmes kategóriákba csoportosíthatja.

Ezenkívül az értesítésekkel mindig tisztában lehet a munkamenet végével, a többféle téma és a több mint 30 nyelv támogatása pedig személyre szabott élményt nyújt.

A Brain Focus Productivity Timer legjobb funkciói

Személyre szabhatja az élményt többféle témával és több mint 30 nyelv támogatásával.

Widgetek, további feladatkategóriák, CSV-export és biztonsági mentési lehetőségek a nagyobb termelékenység érdekében.

Aktiválja azokat a beállításokat, amelyek kikapcsolják a Wi-Fi-t és a hangot a munkamenetek alatt, hogy zavartalanul koncentrálhasson.

A Brain Focus Productivity Timer korlátai

A munkamenetek váratlanul véget érhetnek, és nincs lehetőség azok szerkesztésére vagy törlésére.

A ketyegés akkor is folytatódik, ha kikapcsolja, ami zavaró lehet.

Brain Focus Productivity Timer árak

Ingyenes

Brain Focus Productivity Timer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A Kanban módszert, egy vizuális projektmenedzsment eszközt, a Toyota fejlesztette ki az 1940-es években a gyártási hatékonyság javítása érdekében. Ma már széles körben használják a szoftverfejlesztésben és az agilis projektmenedzsmentben.

6. SimpleMind (A legjobb vizuális gondolattérkép-készítéshez az ADHD-s gondolatok szervezéséhez)

via SimpleMind

A projekt vázlatának elkészítésétől és a komplex témák tanulmányozásától a nagy ötletek kezelhető részekre bontásáig a SimpleMind rugalmasságot biztosít, hogy gondolatainkat olyan módon térképezzük fel, amely számunkra értelmes.

A szabad formátumú elrendezésnek köszönhetően a témákat bárhová elhelyezheti, vagy az automatikus elrendezéseket használhatja a strukturált szervezéshez. Színekkel, képekkel, linkekkel és jegyzetekkel testreszabhatja a gondolattérképeket, hogy azok még vonzóbbak és informatívabbak legyenek.

Egyedülálló funkciója a platformok közötti szinkronizálás, amely lehetővé teszi, hogy Windows, Mac, iOS és Android rendszereken is zökkenőmentesen hozzáférjen és szerkessze gondolattérképeit.

A SimpleMind legjobb funkciói

Aktiválja az autofókusz módot, hogy kiemelje a legfontosabb témákat és csökkentse a képernyőn megjelenő zavaró elemeket.

A drag-and-drop funkcióval és a Child Topic Sorting funkcióval könnyedén átrendezheti és fontossági sorrendbe állíthatja ötleteit.

Válasszon több mint 15 stíluslap közül, vagy hozzon létre sajátot, hogy a gondolattérképeket saját igényei szerint személyre szabhassa.

A SimpleMind korlátai

A felület mintha a 2000-es években ragadt volna, ami megnehezíti a modern megjelenésű gondolattérképek létrehozását.

A standard diagramfunkciók, mint például a halcsontdiagramok és a kör alakú gondolattérképek, hiányoznak.

SimpleMind árak

Egyedi árazás

SimpleMind értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb naptárkezelő eszközök a szervezettség fenntartásához

7. Habitica (A legjobb ADHD-barát szokások kialakításához gamifikáció révén)

via Habitica

A Habitica a mindennapi feladatokat egy izgalmas játékká alakítja, ahol a haladás jutalmazva van, és a termelékenység kalandnak tűnik. Ez a szokásépítő alkalmazás természetes felépítésű és támogatja a szokások halmozását, segítve Önt apró, következetes rutinok kialakításában, amelyek idővel összeadódnak.

Motiválja Önt azzal, hogy feladatait kihívásokká alakítja, jutalmakkal, szintekkel és a játékbeli szörnyek elleni csatákkal. Ezenkívül a Party Quests lehetővé teszi, hogy barátaival csapatot alkosson, és a való életben feladatok teljesítésével szörnyekkel harcoljon.

Ha kihagyja a szokáskövetőben szereplő alapvető feladatokat, az egész csapat kárt szenved, ami további felelősségvállalást és csapatmunkát igényel.

A Habitica legjobb funkciói

Vegyen részt közösségi kihívásokban és küldetésekben, amelyek a feladatokat izgalmas missziókká alakítják.

Szerezzen valódi alkalmazáson belüli jutalmakat – tapasztalati pontokat, aranyat és manát –, amelyekkel egyedi tárgyakat és fejlesztéseket nyithat meg.

Alkoss csapatot felelősségvállalási csoportok létrehozásával, és akár barátokkal együtt harcolj szörnyek ellen a motiváció növelése érdekében.

Mutassa meg eredményeit dinamikus widgetekkel, amelyek egy pillanat alatt megmutatják napi teendőit, elvégzendő feladatait és teljesítménystatisztikáit.

Habitica korlátai

A ritka frissítések és a eltávolított funkciók miatt az alkalmazás hosszú távú felhasználók számára unalmassá válik.

Az alkalmazás nem működik offline módban, ami kényelmetlen lehet a megbízhatatlan hálózati kapcsolattal rendelkező felhasználók számára.

Habitica árak

Egyedi árazás

Habitica értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A tervezési tévedés, egy kognitív torzítás, ami miatt az emberek alábecsülik egy feladat elvégzéséhez szükséges időt, ezért olyan népszerűek az időkövető eszközök.

8. Passion Planner (A legjobb célorientált tervezéshez, irányított reflexióval)

via Passion Planner

A Passion Planner egy átfogó élettervező eszköz, amely a hagyományos naplóelemeket strukturált célkitűzési funkciókkal ötvözi. Egyedülálló „Passion Roadmap” funkcióval segíti a rövid és hosszú távú célok vizualizálását és tervezését.

A tervező havi és heti elrendezéseket, reflexiókat és teret biztosít a kreatív kifejezésnek. Segít a felhasználóknak meghatározni céljaikat, azokat kezelhető lépésekre bontani, és napi teendőket végrehajtani azok elérése érdekében.

A Passion Planner segít kialakítani egy rutint ADHD-vel a promptok, reflexiók és a beépített támogató rendszer, a #PashFam közösség segítségével.

A Passion Planner legjobb funkciói

Vegyen fel havi kihívásokat, reflektáló kérdéseket és holisztikus gyakorlatokat, hogy elősegítse a céltudatosságot és a személyes fejlődést.

Gondolkodjon el és módosítson a havi reflexió oldalak segítségével, amelyek ösztönzik az önértékelésre, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és finomítsa a céljait.

Kövesse nyomon céljait a Passion Roadmap segítségével, hogy meghatározza átfogó elképzeléseit, és azokat megvalósítható lépésekre bontsa.

A Passion Planner korlátai

A strukturált elrendezésű, korlátozott testreszabási lehetőségek nem feltétlenül felelnek meg mindenki tervezési stílusának.

Korlátozott idővonal, előre beállított órákkal 6:00 és 22:30 között, ami nem minden ütemtervnek felel meg.

Passion Planner árak

Egyedi árazás

Passion Planner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A feladatok nyomon követésére gyakran használt öntapadós cetli véletlenül született, amikor a 3M egyik tudósa egy szupererős ragasztót próbált kifejleszteni. Ehelyett egy gyenge, újrafelhasználható ragasztót hozott létre, amely tökéletesen alkalmas jegyzetekhez!

9. Panda Planner (A legjobb a termelékenység és a jóllét egyensúlyának megteremtéséhez strukturált utasításokkal)

via Panda Planner

A heti és napi elrendezéseket ötvöző Panda Planner a feladatokat kezelhető lépésekre bontja, elősegítve a termelékenységet és csökkentve a stresszt. Ezenkívül a beépített ütemterv-sablonok struktúrát biztosítanak anélkül, hogy elölről kellene megtervezni az elrendezést.

Olyan funkciókkal, mint a napi hála és a termelékenységi pontszámok, biztosítja, hogy a haladás közben is megőrizze a realitásérzékét. Ráadásul a háromhavi frissítésnek köszönhetően bármikor folytathatja, anélkül, hogy lemaradást érezne.

A Panda Planner legjobb funkciói

Használja a napi szakaszokat, hogy prioritások szerint rendezze a teendőit, céljait és jegyzeteket.

A rugalmas heti és napi elrendezésnek köszönhetően a részletes tervezés és a tág célkitűzések között megtalálhatja az egyensúlyt.

A tervrajz segítségével vizualizálja heti feladatait, így biztosítva, hogy minden szervezett maradjon.

A Panda Planner korlátai

A Panda Planner táblázatos adatokra van optimalizálva, ezért kevésbé hatékony strukturálatlan formátumok, például képek vagy hangfájlok kezelésében.

A Panda Planner Classic csak 3 hónapos időszakra vonatkozik, ami nem feltétlenül alkalmas hosszú távú tervezéshez vagy éves célok kitűzéséhez.

A Panda Planner árai

Egyedi árazás

Panda Planner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. The Happy Planner (A legjobb kreatív és rugalmas ADHD-tervezéshez, vizuális testreszabási lehetőségekkel)

via The Happy Planner

A Happy Planner egyedülálló, élénk megközelítést kínál a szervezéshez, amely ötvözi a funkcionalitást a személyes kifejezésmóddal. Széles körű elrendezésekkel és témákkal – a 12 hónapos tervezéshez való klasszikus műszerfal elrendezéstől a függőleges és vízszintes kialakításokig – ez a tervező rendszer a napi ütemezést művészi formává alakítja.

Ez a tervező dátum nélküli formátumú, így bármikor elkezdheti használni anélkül, hogy lapokat pazarolna, míg a számos testreszabható kiegészítő, például elválasztócsomagok, jegyzetfüzetek és naplófüzetek segítségével a tervezési élményt a saját stílusához igazíthatja.

A Happy Planner legjobb funkciói

Tegye színesebbé oldalait szórakoztató, szezonális matricacsomagokkal és kiegészítőkkel, hogy kreatív hangulatot teremtsen.

Használja a klasszikus műszerfal elrendezést, hogy egy pillantással áttekintse az egész évet, így könnyebben egyensúlyba hozhatja a találkozókat, a határidőket és a személyes mérföldköveket.

Fedezze fel az olyan egyedi ajánlatokat, mint az „Oh How Lovely Box” szezonális ünnepekre, amely naptárakat és exkluzív termékeket tartalmaz, hogy még több inspirációt nyújtson.

A Happy Planner korlátai

Bár az alapnaptár ára megfizethető, a matricák, washi szalagok és egyéb dekorációs elemek megvásárlásával a költségek gyorsan megnőhetnek.

A tervező meglehetősen vastag és nehéz lehet, különösen ha további oldalakkal és kiegészítőkkel személyre szabják, ami kevésbé hordozhatóvá teszi a mindennapi használatra.

A Happy Planner árai

Egyedi árazás

A Happy Planner értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: Élethű digitális tervezőt szeretne? Néhány online tervező ma már mesterséges intelligenciát használ a mindennapi feladatokhoz, például az ütemterv-ütközések előrejelzéséhez, a feladatok fontossági sorrendjének javaslásához, sőt, a határidőkkel kapcsolatos figyelmeztetésekhez is.

11. Bullet Journal (a legjobb testreszabható ADHD-tervezéshez analóg rendszerrel)

via Bullet Journal

A Bullet Journal (más néven BuJo) egy testreszabható szervezési rendszer, amelyet Ryder Carroll fejlesztett ki a feladatok, események és gondolatok kezelésének megkönnyítésére. Ez egy rugalmas, analóg tervezési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy csak egy tollal és egy jegyzetfüzettel rögzítsd életed minden részletét.

A BuJo ötvözi a hagyományos tervezési módszereket a tudatosság gyakorlatával, ami különösen előnyös az ADHD-s személyek számára. Napi tervezőalkalmazásként gyors naplózást használ pontokkal és szimbólumokkal az információk kategorizálásához, lehetővé téve a felhasználók számára a múlt nyomon követését, a jelen szervezését és a jövő tervezését.

A Bullet Journal legjobb funkciói

Végezzen napvégi értékeléseket, hogy rögzítse a sikereket és a tanulságokat, és ezzel ösztönözze a folyamatos fejlődést.

Gazdagítsa elrendezését vázlatokkal, szimbólumokkal és személyre szabott jegyzetekkel, hogy azok illeszkedjenek kreatív folyamatához.

Összevonhatja a listákat, naptárakat és reflexiókat egy egységes rendszerbe, amely idővel Önnel együtt fejlődik.

A Bullet Journal korlátai

A bullet journal felállítása és vezetése rendszeres, gyakran napi erőfeszítést igényel. Ez kihívást jelenthet azok számára, akiknek sűrű a napirendjük.

A digitális alternatívákkal ellentétben, miután a terveket elkészítették, nehéz változtatni rajtuk vagy áthelyezni a feladatokat.

Bullet Journal árak

Egyedi árazás

Bullet Journal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

✨ Külön említésre méltó Notion : A legjobb testreszabható digitális tervezéshez, vizuális munkaterülettel Tiimo : A legjobb vizuális időgazdálkodáshoz, finom emlékeztetőkkal Akiflow : A legjobb a feladatok összevonásához egy fókuszált napi napirendbe

ADHD-barát tervezési segédje: ClickUp

Minden ADHD-tervező egyedülálló kombinációját kínálja a struktúrának, a rugalmasságnak és a kreatív szervezésnek. Egyes eszközök a vizuális tervezésre koncentrálnak, míg mások az időgazdálkodást vagy a szokások megerősítését helyezik előtérbe.

A legfontosabb, hogy olyan naptárat találjon, amely illeszkedik a munkamenetéhez, és természetesnek érzi a szervezettséget.

A ClickUp kiemelkedik az all-in-one ADHD-tervezők közül, mivel strukturált, de nem merev. A ClickUp segítségével a projekteket kezelhető lépésekre bontja, vizualizálja az ütemtervét, és egy AI-alapú asszisztens segítségével nyomon követheti a haladást és ötleteket generálhat.

Ha készen állsz arra, hogy napjaidat koncentráltabbá és gördülékenyebbé tedd, regisztrálj még ma a ClickUp-ra! ✨