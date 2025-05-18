A 11 legjobb ADHD-tervező, hogy koncentrált és szervezett maradhasson

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk a halogatás leküzdésére szolgáló eszközökről és stratégiákról nyújt információkat. Nem célja, hogy helyettesítse az ADHD vagy bármely más egészségügyi állapot szakszerű orvosi tanácsadását, diagnózisát vagy kezelését.
Érezte már valaha, hogy a hagyományos tervezők egyszerűen nem értik, hogyan működik az agya? 🌀
Ha ADHD-vel él, a szervezettség nem csak a dolgok leírásáról szól, hanem arról is, hogy megtalálja azt a rendszert, amely illeszkedik ahhoz, ahogy az elméje feldolgozza az időt, a feladatokat és a prioritásokat.
Ezért összehasonlítottuk a 11 legjobb ADHD-tervezőt, hogy segítsünk rendet teremteni a napjaiban, tisztázni a prioritásait, és végső soron kevésbé nyomasztóvá tenni az életét. Ezeket a tervezőket ADHD-re szabva tervezték, olyan elrendezéssel, amely támogatja a feladatok nyomon követését, a célok kitűzését és a reflexiót, anélkül, hogy további stresszt okozna.
A végén pontosan tudni fogja, melyik segít abban, hogy jobban kézben tartsa az életét, produktívabb legyen és kevésbé szétszórt. Akkor lássunk hozzá! ✅
Mit kell keresni az ADHD-tervezőkben?
ADHD-tervező kiválasztásakor keresse azokat a funkciókat, amelyek egyszerűsítik a tervezést és javítják a koncentrációt. A legjobb tervező segít Önnek:
- Szervezze meg a napirendjét: Válasszon strukturált elrendezést, amely a napját világos, kezelhető szakaszokra osztja.
- Személyre szabhatja a megközelítését: Válasszon olyan tervezőket, amelyek rugalmas tervezési lehetőségeket kínálnak, hogy a rendszert az Ön egyedi megközelítéséhez igazítsa.
- Vizualizálja feladatait: Keressen vizuális segédeszközöket, például színkódokat, szimbólumokat vagy diagramokat a prioritások kiemeléséhez.
- Határozott célokat tűzz ki magad elé: Válassz olyan eszközöket, amelyek a nagy célokat kisebb, elérhető lépésekre bontják.
- Időgazdálkodás: Használja a beépített időblokkoló szakaszokat vagy időzítőket (például a Pomodoro-t) a koncentráció és a szervezettség fenntartásához.
- Ötleteinek rögzítése: Gondoskodjon arról, hogy legyen hely az agyában felmerülő gondolatok és feladatok rögzítésére, mielőtt azok gyorsan elillannak.
- Gondolkodjon el az elért eredményeken: Keressen olyan funkciókat, amelyek felülvizsgálati vagy reflexiói szakaszokat tartalmaznak, hogy nyomon követhesse az elért eredményeket és módosíthassa a terveket.
- Ébressze fel kreativitását: Válasszon egy vonzó, motiváló dizájnnal rendelkező napi tervezőt, amely örömtelivé teszi a napi tervezés folyamatát.
📮ClickUp Insight: Csak 12% az embereknek használ fizikai naplót a céljaik nyomon követésére, és meglepő módon 38% egyáltalán nem követi nyomon őket. De mi lenne, ha pontosabban és könnyebben követhetné nyomon a céljait? Ismerje meg a ClickUp-ot, ahol a tervező szerkezete találkozik az automatizálás erejével. A feladatok és határidők beállításától a vizuális irányítópultokkal történő előrehaladás nyomon követéséig a ClickUp segít Önnek a szervezettség és a koncentráció fenntartásában. Az AI-alapú emlékeztetők és automatizált munkafolyamatok segítségével soha többé nem fog elmulasztani egy mérföldkövet sem.
💫 Valódi eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenységük kétszeres növekedéséről számolnak be.
Összehasonlító táblázat: A legjobb ADHD-tervezők
Íme egy rövid áttekintés a 11 legjobb ADHD-tervezőről:
|Naptár eszköz
|A legjobb
|Fontosabb funkciók
|Árak*
|ClickUp
|A legjobb digitális ADHD-tervezéshez és feladatkezeléshez Csapat mérete: egyének, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok
|AI-alapú feladatkezelés, termelékenységi sablonok, emlékeztetők, dokumentumok naplózáshoz, táblák és feladatmegjelenítések.
|Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető
|Todoist
|A legjobb strukturált feladatkezeléshez ADHD-barát prioritásmeghatározással Csapat mérete: Egyének, bármilyen méretű csapatok
|Gyors hozzáadás, szűrők, több nézet opciók, ismétlődő emlékeztetők
|Ingyenes; Pro: 2,50 dollártól/hónap
|Planner Pad
|A legjobb réteges tervezéshez, hogy összekapcsolja a hosszú távú célokat a napi feladatokkal Csapat mérete: Egyének, kisvállalkozások
|Funnel Down tervezési rendszer, réteges megközelítés a tervezéshez
|Egyedi árazás
|Evernote
|A legjobb az ADHD-s gondolatok, jegyzetek és ötletek egy helyen történő szervezéséhez Csapat mérete: Egyének, kisvállalkozások
|Web Clipper, widgetek, naptárintegráció, eszközök közötti szinkronizálás
|Ingyenes; Személyes: 14,99 dollártól/hónap
|Agyi koncentráció
|A legjobb ADHD-barát időzítőkkel a zavaró tényezőktől mentes időbeosztáshoz Csapat mérete: Egyének, időgazdálkodásra szoruló csapatok
|Pomodoro-stílusú időblokkolás, Wi-Fi-blokkolók, CSV-export, többnyelvű támogatás
|Ingyenes
|SimpleMind
|A legjobb vizuális gondolattérképek készítéséhez az ADHD-s gondolatok szervezéséhez Csapat mérete: Egyének, vizuális szervezésre szoruló csapatok
|Autofókusz, drag-and-drop, stíluslapok
|Egyedi árazás
|Habitica
|A legjobb ADHD-barát szokások kialakításához gamifikáció révén Csapatméret: Egyének, kis csapatok, közösségek
|Szokások nyomon követése, jutalmak, party küldetések
|Ingyenes; egyedi árazás
|Passion Planner
|A legjobb célorientált tervezéshez, irányított reflexióval Csapat mérete: Egyének, kisvállalkozások
|Passion Roadmap, havi reflexiók, strukturált élettervezés
|Egyedi árazás
|Panda Planner
|A legjobb a termelékenység és a jóllét egyensúlyának megteremtéséhez strukturált útmutatásokkal Csapat mérete: Egyének, kisvállalkozások
|Napi célok kitűzése, wellness egyensúly, heti/napi elrendezés
|Egyedi árazás
|Happy Planner
|A legjobb kreatív és rugalmas ADHD-tervezéshez, vizuális testreszabási lehetőségekkel Csapatméret: Egyének, kreatív szakemberek
|Matricák, szezonális dobozok, elrendezési lehetőségek
|Egyedi árazás
|Bullet Journal
|A legjobb testreszabható ADHD-tervezéshez analóg rendszerrel Csapat mérete: Egyének, kreatív tervezők
|Gyors naplózás, reflexió, rugalmas elrendezés
|Egyedi árazás
A 11 legjobb ADHD-tervező
A megfelelő ADHD-tervező olyan rendszert biztosít, amely az agyával együttműködik, nem pedig ellene dolgozik. Az egyik dolog, amit a neurodiverz emberek szeretnének, ha a munkaadók tudnák, az az, hogy a megfelelő eszközök döntő különbséget jelenthetnek a túlterheltség és a produktivitás között.
A legjobb lehetőségek segítenek a feladatok lebontásában, az idő hatékony kezelésében és a terv betartásában. Ez a lista olyan megoldásokat tartalmaz, amelyek a koncentrációt, a szervezettséget és a termelékenységet támogatják, a digitális eszközöktől a papír alapú tervezőkig.
1. ClickUp (A legjobb digitális ADHD-tervezéshez és feladatkezeléshez)
A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, robusztus projektmenedzsment képességeiről híres. Ez az erőssége teszi tökéletes ADHD-tervezővé, amely rugalmas eszközöket kínál a nap strukturálásához, a feladatok vizuális kezeléséhez és hasznos emlékeztetőket állíthat be.
Tisztítsd meg elmédet a ClickUp Brain segítségével
Végül a ClickUp Brain, az integrált AI asszisztens, mindent összekapcsol, digitális térként működve, ahol ötleteket, jegyzeteket és további emlékeztetőket lehet rögzíteni.
Ha folyamatosan úgy érzi, hogy nem tud koncentrálni a munkában, ez az AI-alapú asszisztens segít összekapcsolni az összes munkaalkalmazását és adatforrását, minimalizálva ezzel a különböző platformok közötti váltás szükségességét. ADHD-s személyek számára ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell információkereséssel tölteniük, és több időt tudnak a feladatra koncentrálni.
🧩 Például megkérheted a ClickUp Brain-t, hogy készítse el a következő hét ütemtervét a határidők és prioritások alapján. A program automatikusan sürgősség szerint rendezi a feladatokat, javaslatot tesz a koncentrált munkavégzéshez szükséges időtartamokra, és szüneteket is beiktat, hogy energikus és produktív maradhass.
Készítsen hála-naplót a ClickUp Docs segítségével
Kezelje az ADHD okozta túlterheltséget a ClickUp Docs hálanaplóval. Jegyezze fel a napi sikereket, rögzítse a pozitív gondolatokat, és használjon vizuális elemeket, például ellenőrzőlistákat vagy színkódolt kiemeléseket, hogy az élmény vonzó és kifizetődő legyen. Mivel a ClickUp Docs támogatja a valós idejű szerkesztést, a beágyazást és a feladatok összekapcsolását, a naplója több lesz, mint egyszerű jegyzetek – a tervezési rendszerének megvalósítható részévé válik.
Tartsa kézben a napi feladatokat a ClickUp feladatokkal
A ClickUp feladatok képezik projektjei és napi feladatkezelésének alapját, struktúrát biztosítva a tervezéshez, a szervezéshez és az együttműködéshez.
Képzeld el a napirendedet a ClickUp naptárral
Az időérzék hiánya kihívást jelenthet ADHD esetén. A ClickUp naptárával világos vizuális idővonalak segítségével oszthatja fel a napját, hetét vagy hónapját. Lehetőségek:
- Színkóddal jelölje meg a feladatokat prioritás vagy energiaszint szerint
- Húzza át a feladatokat, ha a menetrendje megváltozik
- Szinkronizálja a Google Naptárral, hogy összehangolja a személyes és a munkahelyi eseményeket.
Emellett az időgazdálkodás megkönnyítése érdekében a ClickUp Calendar View egy központi nézetet kínál a naptáráról, összefogva a határidőket, eseményeket és feladatokat egy intuitív idővonalon. Ez a nézet egyszerűsíti a tervezést, mivel egy pillantással áttekintheti a napját, hetét vagy hónapját – ideális több projekt kezeléséhez.
Állítson be emlékeztetőket és ellenőrző listákat, hogy ne térjen el a tervtől.
Erre építve a ClickUp Reminders és a ClickUp Task Checklists együttesen megkönnyítik a határidők betartását és az előrehaladás nyomon követését.
Az emlékeztetők értesítik Önt a közelgő határidőkről és találkozókról, lehetővé téve mellékletek hozzáadását, határidők beállítását, ismétlődő ütemtervek létrehozását vagy azok csapat tagoknak való kiosztását. Eközben a csekklisták segítenek a nagy feladatok kezelhető lépésekre bontásában, alelemek létrehozásának lehetőségével a jobb szervezés érdekében.
Tervezze meg vizuálisan a hetét a ClickUp Whiteboards segítségével
Ha vizuálisan gondolkodik jobban, akkor a fehér táblák a legjobb barátjai. Használja őket a következőkre:
- Tervezzen meg egy új rutinot vagy projektet!
- Vizuálisan szervezze meg feladatait öntapadós jegyzetekkel, ikonokkal és rajzokkal.
- Valós időben együttműködhet edzőjével, csapatával vagy felelősségteljes társával.
Induljon gyorsan az ADHD-barát napi tervező sablonokkal
A ClickUp kész sablonokat kínál, amelyekkel gyorsan elindulhat. A napi időbeosztási elrendezésektől a szokáskövetőktől és a hála-naplóktól minden elem teljes mértékben testreszabható, így olyan rutint alakíthat ki, amely Önnek segít, nem pedig hátráltatja.
Egyszerű, ADHD-barát feladatlistát keres, amivel elindulhat? Próbálja ki a ClickUp Getting Things Done – Simple List sablont. Tökéletes arra, hogy a feladatokat világos következő lépésekre bontsa, szervezett maradjon és elkerülje a túlterheltséget.
A ClickUp legjobb funkciói
- Időblokkos feladatok: Rendeljen konkrét időintervallumokat a feladatokhoz vagy projektekhez, hogy koncentrált maradjon, minimalizálja a többfeladatos munkavégzést és javítsa a termelékenységet.
- Célok nyomon követése: Használja a ClickUp Goals alkalmazást a célok meghatározásához, azok feladatokra bontásához és az előrehaladás nyomon követéséhez, hogy motivált maradjon és összhangban legyen hosszú távú céljaival.
- A feladatok vizuális szervezése: Színkóddal ellátott kategóriák segítségével csoportosítsa a kapcsolódó feladatokat, így könnyebben csökkentheti a figyelemelterelő tényezőket.
- A haladás vizualizálása: Használja a ClickUp táblázati nézetet és a Gantt-diagramokat a feladatok állapotának nyomon követéséhez, a szűk keresztmetszetek azonosításához és a projektek lendületének fenntartásához.
- Készítsen hála-naplót: Kezelje az ADHD okozta túlterheltséget a ClickUp Docs hála-naplójával. Jegyezze fel a napi sikereit, és használjon vizuális elemeket, hogy visszatérni is öröm legyen.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp hatékony, de mélyreható testreszabási lehetőségei és funkciói miatt a kezdőknek nehéz lehet megtanulni a használatát.
- A ClickUp mobilalkalmazás nem annyira intuitív és funkciókban gazdag, mint a számítógépes verzió.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Todoist (A legjobb strukturált feladatkezeléshez, ADHD-barát prioritásokkal)
A Todoist egyszerűsíti a feladatkezelést, így Önnek csak annyi a dolga, hogy rögzítse, szervezze és nyomon kövesse az összes feladatot, legyen szó munkaprojektekről, személyes célokról vagy napi teendőkről. Ez az eszköz a könnyű tervezés érdekében lett kifejlesztve, így Ön a gondolataival egyidejűleg adhat hozzá feladatokat, könnyedén rangsorolhatja azokat, és több eszközön is áttekinthetővé teheti őket.
Az ismétlődő határidők ütemezésétől az emlékeztetők beállításán és a munkaterhelés vizualizálásán át a Todoist segítségével könnyedén kézben tarthatja feladatait, anélkül, hogy elterelné a figyelmét. Intuitív felülete, természetes nyelvfeldolgozása és platformok közötti szinkronizálása zökkenőmentessé teszi a tervezést, bárhol is legyen.
A Todoist legjobb funkciói
- Használja a Gyors hozzáadás funkciót, hogy természetesen jegyezze le a feladatok, amint azok eszébe jutnak, csökkentve ezzel a mentális terhelést.
- Adjon hozzá időérzékeny figyelmeztetéseket, miközben feladatot hoz létre a közelgő határidők, fontos emlékeztetők vagy kiemelt fontosságú tevékenységekhez.
- Váltson több nézet között, hogy a legmegfelelőbb módon tervezhesse meg projektjeit.
- Hozzáférhet a feladatokhoz asztali számítógépről, mobilról, böngészőbővítményekről, e-mail kiegészítőkről és hordható eszközökről.
A Todoist korlátai
- A gyakori értesítések nyomasztóak és spam-szerűek lehetnek.
- Havi díjat fizetni egy teendőlista-rendszerért feleslegesnek tűnik, amikor ingyenes alternatívák is hasonló funkciókat kínálnak.
Todoist árak
- Kezdőknek: Ingyenes
- Pro: 2,50 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként
Todoist értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)
💡 Profi tipp: Az agilis megközelítés mindenki számára alkalmas: bontsa fel feladatait kisebb részekre, és vezessen ellenőrző listákat, hogy ne térjen el a tervtől.
3. Naptárfüzetek (legalkalmasabbak a hosszú távú célok és a napi feladatok összekapcsolására szolgáló réteges tervezéshez)
A Planner Pad egy papír alapú szervezési rendszer, amely segít az embereknek személyes és szakmai életük kezelésében. Akár spirálkötéses, akár lapos formátumot preferál, a Planner Pad dátummal ellátott és dátum nélküli opciókkal alkalmazkodik a munkamenethez.
Az egyedülálló Funnel Down Planning System segítségével hatékonyan kategorizálhatja, rangsorolhatja és ütemezheti feladatait. A háromszintű elrendezésnek köszönhetően a Planner Pad madártávlatból áttekintést nyújt a hétről. Kezdje azzal, hogy felsorolja az összes feladatát nagy kategóriákba, szűrje le őket napi prioritásokra, és ütemezze be az elvégzésükhöz szükséges időt.
A tervezőfüzetek legjobb funkciói
- Használja a Project Warehouse-t, hogy minden személyes és munkával kapcsolatos feladatot széles kategóriákba soroljon az egyes oldalak tetején.
- Helyezze a legfontosabb feladatokat a középső részbe, hogy egy fókuszált cselekvési tervet készítsen a hétre.
- Használja az alsó részt határidőnaplóként, hogy időt foglaljon meg találkozókra, határidőknek és személyes kötelezettségeknek.
- Használja a célok rögzítésére, az előrehaladás nyomon követésére és az ötletek szervezésére szolgáló külön részt.
A tervezőfüzetek korlátai
- A rögzített Funnel Down módszer nem feltétlenül alkalmas minden tervezési stílushoz. Hiányoznak belőle a testreszabási lehetőségek, mint például a rugalmas ADHD-sablonok, motivációs elemek és személyre szabási funkciók.
- Ez egy papír alapú rendszer, automatikus emlékeztető vagy értesítések nélkül.
Naptárfüzetek árai
- Egyedi árazás
Naptárfüzetek értékelései és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? Az ADHD-s emberek megfelelő képzéssel sikeresek lehetnek a munkahelyen. A szervezetek 61%-a biztosít projektmenedzsment képzést az alkalmazottaknak.
4. Evernote (A legjobb az ADHD-s gondolatok, jegyzetek és ötletek egy helyen történő szervezéséhez)
Az Evernote-ot úgy tervezték, hogy egy helyen szervezze a feladatokat, kezelje a projekteket és nyomon kövesse a fontos információkat. Az eszközök közötti zökkenőmentes szinkronizálásnak köszönhetően útközben is rögzítheti ötleteit, strukturálhatja munkafolyamatát és pontosan betarthatja a határidőket.
Az Evernote rendszerezi és hozzáférhetővé teszi az összes dokumentumot – találkozói jegyzeteket, személyes teendőket és referenciaanyagokat – AI-alapú kereséssel, eszközök közötti szinkronizálással és rugalmas eszközökkel.
Kiemelkedő funkciója a Web Clipper, amely lehetővé teszi, hogy cikkeket, képeket és kutatási eredményeket mentse el közvetlenül az Evernote munkaterületére.
Az Evernote legjobb funkciói
- Jegyzeteket, képeket, PDF-fájlokat és akár kézzel írt dokumentumokat is elmenthet egy kereshető helyen.
- Rendezze el otthoni irányítópultját widgetekkel, hogy gyorsan hozzáférhessen a fontos jegyzetekhez és feladatokhoz.
- Kösse össze a jegyzeteket a havi naptári eseményekkel, és minimális erőfeszítéssel adjon hozzá határidőket.
- Tartsa rendben a feladatokat az ADHD-s teendőlisták és ütemtervek közvetlen integrálásával a jegyzetekbe.
Evernote korlátozások
- A folyamatos felszólítások a felhasználókat a fizetős verzió felé terelik, ami frusztrálóvá teszi az ingyenes élményt.
- A jegyzetek létrehozásának és az eszközök szinkronizálásának korlátozásai megnehezítik a hatékony használatot frissítés nélkül.
Evernote árak
- Ingyenes
- Személyes: 14,99 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 17,99 USD/hó felhasználónként
- Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak
Evernote értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8200 értékelés)
🔍 Tudta? A magas teljesítményű csapatok 77%-a valamilyen projektmenedzsment szoftvert használ.
5. Brain Focus Productivity Timer (A legjobb ADHD-barát időzítőkkel a zavaró tényezőktől mentes időbeosztáshoz)
A Brain Focus Productivity Timer egy időgazdálkodási alkalmazás, amely a munkádat koncentrált időintervallumokra osztja, amelyeket jól megérdemelt szünetek követnek. A Pomodoro és az 52/17 technikákon alapuló ADHD-termelékenységi eszköz lehetővé teszi, hogy a munkameneteket a saját tempódhoz igazítsd.
Kezdjen egy munkamenetet, élvezze a szünetet jutalomként, majd folytassa, hogy megőrizze a lendületet. A tiszta felületnek köszönhetően nyomon követheti az időt feladatonként, minimalizálhatja a zavaró tényezőket, és a feladatokat értelmes kategóriákba csoportosíthatja.
Ezenkívül az értesítésekkel mindig tisztában lehet a munkamenet végével, a többféle téma és a több mint 30 nyelv támogatása pedig személyre szabott élményt nyújt.
A Brain Focus Productivity Timer legjobb funkciói
- Személyre szabhatja az élményt többféle témával és több mint 30 nyelv támogatásával.
- Widgetek, további feladatkategóriák, CSV-export és biztonsági mentési lehetőségek a nagyobb termelékenység érdekében.
- Aktiválja azokat a beállításokat, amelyek kikapcsolják a Wi-Fi-t és a hangot a munkamenetek alatt, hogy zavartalanul koncentrálhasson.
A Brain Focus Productivity Timer korlátai
- A munkamenetek váratlanul véget érhetnek, és nincs lehetőség azok szerkesztésére vagy törlésére.
- A ketyegés akkor is folytatódik, ha kikapcsolja, ami zavaró lehet.
Brain Focus Productivity Timer árak
- Ingyenes
Brain Focus Productivity Timer értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? A Kanban módszert, egy vizuális projektmenedzsment eszközt, a Toyota fejlesztette ki az 1940-es években a gyártási hatékonyság javítása érdekében. Ma már széles körben használják a szoftverfejlesztésben és az agilis projektmenedzsmentben.
6. SimpleMind (A legjobb vizuális gondolattérkép-készítéshez az ADHD-s gondolatok szervezéséhez)
A projekt vázlatának elkészítésétől és a komplex témák tanulmányozásától a nagy ötletek kezelhető részekre bontásáig a SimpleMind rugalmasságot biztosít, hogy gondolatainkat olyan módon térképezzük fel, amely számunkra értelmes.
A szabad formátumú elrendezésnek köszönhetően a témákat bárhová elhelyezheti, vagy az automatikus elrendezéseket használhatja a strukturált szervezéshez. Színekkel, képekkel, linkekkel és jegyzetekkel testreszabhatja a gondolattérképeket, hogy azok még vonzóbbak és informatívabbak legyenek.
Egyedülálló funkciója a platformok közötti szinkronizálás, amely lehetővé teszi, hogy Windows, Mac, iOS és Android rendszereken is zökkenőmentesen hozzáférjen és szerkessze gondolattérképeit.
A SimpleMind legjobb funkciói
- Aktiválja az autofókusz módot, hogy kiemelje a legfontosabb témákat és csökkentse a képernyőn megjelenő zavaró elemeket.
- A drag-and-drop funkcióval és a Child Topic Sorting funkcióval könnyedén átrendezheti és fontossági sorrendbe állíthatja ötleteit.
- Válasszon több mint 15 stíluslap közül, vagy hozzon létre sajátot, hogy a gondolattérképeket saját igényei szerint személyre szabhassa.
A SimpleMind korlátai
- A felület mintha a 2000-es években ragadt volna, ami megnehezíti a modern megjelenésű gondolattérképek létrehozását.
- A standard diagramfunkciók, mint például a halcsontdiagramok és a kör alakú gondolattérképek, hiányoznak.
SimpleMind árak
- Egyedi árazás
SimpleMind értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
📖 Olvassa el még: A legjobb naptárkezelő eszközök a szervezettség fenntartásához
7. Habitica (A legjobb ADHD-barát szokások kialakításához gamifikáció révén)
A Habitica a mindennapi feladatokat egy izgalmas játékká alakítja, ahol a haladás jutalmazva van, és a termelékenység kalandnak tűnik. Ez a szokásépítő alkalmazás természetes felépítésű és támogatja a szokások halmozását, segítve Önt apró, következetes rutinok kialakításában, amelyek idővel összeadódnak.
Motiválja Önt azzal, hogy feladatait kihívásokká alakítja, jutalmakkal, szintekkel és a játékbeli szörnyek elleni csatákkal. Ezenkívül a Party Quests lehetővé teszi, hogy barátaival csapatot alkosson, és a való életben feladatok teljesítésével szörnyekkel harcoljon.
Ha kihagyja a szokáskövetőben szereplő alapvető feladatokat, az egész csapat kárt szenved, ami további felelősségvállalást és csapatmunkát igényel.
A Habitica legjobb funkciói
- Vegyen részt közösségi kihívásokban és küldetésekben, amelyek a feladatokat izgalmas missziókká alakítják.
- Szerezzen valódi alkalmazáson belüli jutalmakat – tapasztalati pontokat, aranyat és manát –, amelyekkel egyedi tárgyakat és fejlesztéseket nyithat meg.
- Alkoss csapatot felelősségvállalási csoportok létrehozásával, és akár barátokkal együtt harcolj szörnyek ellen a motiváció növelése érdekében.
- Mutassa meg eredményeit dinamikus widgetekkel, amelyek egy pillanat alatt megmutatják napi teendőit, elvégzendő feladatait és teljesítménystatisztikáit.
Habitica korlátai
- A ritka frissítések és a eltávolított funkciók miatt az alkalmazás hosszú távú felhasználók számára unalmassá válik.
- Az alkalmazás nem működik offline módban, ami kényelmetlen lehet a megbízhatatlan hálózati kapcsolattal rendelkező felhasználók számára.
Habitica árak
- Egyedi árazás
Habitica értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? A tervezési tévedés, egy kognitív torzítás, ami miatt az emberek alábecsülik egy feladat elvégzéséhez szükséges időt, ezért olyan népszerűek az időkövető eszközök.
8. Passion Planner (A legjobb célorientált tervezéshez, irányított reflexióval)
A Passion Planner egy átfogó élettervező eszköz, amely a hagyományos naplóelemeket strukturált célkitűzési funkciókkal ötvözi. Egyedülálló „Passion Roadmap” funkcióval segíti a rövid és hosszú távú célok vizualizálását és tervezését.
A tervező havi és heti elrendezéseket, reflexiókat és teret biztosít a kreatív kifejezésnek. Segít a felhasználóknak meghatározni céljaikat, azokat kezelhető lépésekre bontani, és napi teendőket végrehajtani azok elérése érdekében.
A Passion Planner segít kialakítani egy rutint ADHD-vel a promptok, reflexiók és a beépített támogató rendszer, a #PashFam közösség segítségével.
A Passion Planner legjobb funkciói
- Vegyen fel havi kihívásokat, reflektáló kérdéseket és holisztikus gyakorlatokat, hogy elősegítse a céltudatosságot és a személyes fejlődést.
- Gondolkodjon el és módosítson a havi reflexió oldalak segítségével, amelyek ösztönzik az önértékelésre, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és finomítsa a céljait.
- Kövesse nyomon céljait a Passion Roadmap segítségével, hogy meghatározza átfogó elképzeléseit, és azokat megvalósítható lépésekre bontsa.
A Passion Planner korlátai
- A strukturált elrendezésű, korlátozott testreszabási lehetőségek nem feltétlenül felelnek meg mindenki tervezési stílusának.
- Korlátozott idővonal, előre beállított órákkal 6:00 és 22:30 között, ami nem minden ütemtervnek felel meg.
Passion Planner árak
- Egyedi árazás
Passion Planner értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🧠 Érdekesség: A feladatok nyomon követésére gyakran használt öntapadós cetli véletlenül született, amikor a 3M egyik tudósa egy szupererős ragasztót próbált kifejleszteni. Ehelyett egy gyenge, újrafelhasználható ragasztót hozott létre, amely tökéletesen alkalmas jegyzetekhez!
9. Panda Planner (A legjobb a termelékenység és a jóllét egyensúlyának megteremtéséhez strukturált utasításokkal)
A heti és napi elrendezéseket ötvöző Panda Planner a feladatokat kezelhető lépésekre bontja, elősegítve a termelékenységet és csökkentve a stresszt. Ezenkívül a beépített ütemterv-sablonok struktúrát biztosítanak anélkül, hogy elölről kellene megtervezni az elrendezést.
Olyan funkciókkal, mint a napi hála és a termelékenységi pontszámok, biztosítja, hogy a haladás közben is megőrizze a realitásérzékét. Ráadásul a háromhavi frissítésnek köszönhetően bármikor folytathatja, anélkül, hogy lemaradást érezne.
A Panda Planner legjobb funkciói
- Használja a napi szakaszokat, hogy prioritások szerint rendezze a teendőit, céljait és jegyzeteket.
- A rugalmas heti és napi elrendezésnek köszönhetően a részletes tervezés és a tág célkitűzések között megtalálhatja az egyensúlyt.
- A tervrajz segítségével vizualizálja heti feladatait, így biztosítva, hogy minden szervezett maradjon.
A Panda Planner korlátai
- A Panda Planner táblázatos adatokra van optimalizálva, ezért kevésbé hatékony strukturálatlan formátumok, például képek vagy hangfájlok kezelésében.
- A Panda Planner Classic csak 3 hónapos időszakra vonatkozik, ami nem feltétlenül alkalmas hosszú távú tervezéshez vagy éves célok kitűzéséhez.
A Panda Planner árai
- Egyedi árazás
Panda Planner értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. The Happy Planner (A legjobb kreatív és rugalmas ADHD-tervezéshez, vizuális testreszabási lehetőségekkel)
A Happy Planner egyedülálló, élénk megközelítést kínál a szervezéshez, amely ötvözi a funkcionalitást a személyes kifejezésmóddal. Széles körű elrendezésekkel és témákkal – a 12 hónapos tervezéshez való klasszikus műszerfal elrendezéstől a függőleges és vízszintes kialakításokig – ez a tervező rendszer a napi ütemezést művészi formává alakítja.
Ez a tervező dátum nélküli formátumú, így bármikor elkezdheti használni anélkül, hogy lapokat pazarolna, míg a számos testreszabható kiegészítő, például elválasztócsomagok, jegyzetfüzetek és naplófüzetek segítségével a tervezési élményt a saját stílusához igazíthatja.
A Happy Planner legjobb funkciói
- Tegye színesebbé oldalait szórakoztató, szezonális matricacsomagokkal és kiegészítőkkel, hogy kreatív hangulatot teremtsen.
- Használja a klasszikus műszerfal elrendezést, hogy egy pillantással áttekintse az egész évet, így könnyebben egyensúlyba hozhatja a találkozókat, a határidőket és a személyes mérföldköveket.
- Fedezze fel az olyan egyedi ajánlatokat, mint az „Oh How Lovely Box” szezonális ünnepekre, amely naptárakat és exkluzív termékeket tartalmaz, hogy még több inspirációt nyújtson.
A Happy Planner korlátai
- Bár az alapnaptár ára megfizethető, a matricák, washi szalagok és egyéb dekorációs elemek megvásárlásával a költségek gyorsan megnőhetnek.
- A tervező meglehetősen vastag és nehéz lehet, különösen ha további oldalakkal és kiegészítőkkel személyre szabják, ami kevésbé hordozhatóvá teszi a mindennapi használatra.
A Happy Planner árai
- Egyedi árazás
A Happy Planner értékelései és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🧠 Érdekes tény: Élethű digitális tervezőt szeretne? Néhány online tervező ma már mesterséges intelligenciát használ a mindennapi feladatokhoz, például az ütemterv-ütközések előrejelzéséhez, a feladatok fontossági sorrendjének javaslásához, sőt, a határidőkkel kapcsolatos figyelmeztetésekhez is.
11. Bullet Journal (a legjobb testreszabható ADHD-tervezéshez analóg rendszerrel)
A Bullet Journal (más néven BuJo) egy testreszabható szervezési rendszer, amelyet Ryder Carroll fejlesztett ki a feladatok, események és gondolatok kezelésének megkönnyítésére. Ez egy rugalmas, analóg tervezési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy csak egy tollal és egy jegyzetfüzettel rögzítsd életed minden részletét.
A BuJo ötvözi a hagyományos tervezési módszereket a tudatosság gyakorlatával, ami különösen előnyös az ADHD-s személyek számára. Napi tervezőalkalmazásként gyors naplózást használ pontokkal és szimbólumokkal az információk kategorizálásához, lehetővé téve a felhasználók számára a múlt nyomon követését, a jelen szervezését és a jövő tervezését.
A Bullet Journal legjobb funkciói
- Végezzen napvégi értékeléseket, hogy rögzítse a sikereket és a tanulságokat, és ezzel ösztönözze a folyamatos fejlődést.
- Gazdagítsa elrendezését vázlatokkal, szimbólumokkal és személyre szabott jegyzetekkel, hogy azok illeszkedjenek kreatív folyamatához.
- Összevonhatja a listákat, naptárakat és reflexiókat egy egységes rendszerbe, amely idővel Önnel együtt fejlődik.
A Bullet Journal korlátai
- A bullet journal felállítása és vezetése rendszeres, gyakran napi erőfeszítést igényel. Ez kihívást jelenthet azok számára, akiknek sűrű a napirendjük.
- A digitális alternatívákkal ellentétben, miután a terveket elkészítették, nehéz változtatni rajtuk vagy áthelyezni a feladatokat.
Bullet Journal árak
- Egyedi árazás
Bullet Journal értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
✨ Külön említésre méltó
Notion : A legjobb testreszabható digitális tervezéshez, vizuális munkaterülettel Tiimo : A legjobb vizuális időgazdálkodáshoz, finom emlékeztetőkkal Akiflow : A legjobb a feladatok összevonásához egy fókuszált napi napirendbe
ADHD-barát tervezési segédje: ClickUp
Minden ADHD-tervező egyedülálló kombinációját kínálja a struktúrának, a rugalmasságnak és a kreatív szervezésnek. Egyes eszközök a vizuális tervezésre koncentrálnak, míg mások az időgazdálkodást vagy a szokások megerősítését helyezik előtérbe.
A legfontosabb, hogy olyan naptárat találjon, amely illeszkedik a munkamenetéhez, és természetesnek érzi a szervezettséget.
A ClickUp kiemelkedik az all-in-one ADHD-tervezők közül, mivel strukturált, de nem merev. A ClickUp segítségével a projekteket kezelhető lépésekre bontja, vizualizálja az ütemtervét, és egy AI-alapú asszisztens segítségével nyomon követheti a haladást és ötleteket generálhat.
Ha készen állsz arra, hogy napjaidat koncentráltabbá és gördülékenyebbé tedd, regisztrálj még ma a ClickUp-ra! ✨