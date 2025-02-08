A legjobb OneNote teendőlista-sablonok minden igényéhez

A Microsoft OneNote alkalmazást használja a teendőlisták létrehozásához? Több mint 15 000 vállalat és magánszemély támaszkodik erre a jegyzetelő alkalmazásra, hogy betarthassa a határidőket.

Bár a OneNote alkalmazás egy megbízható választás, vannak bizonyos korlátai. A OneNote sablon galériája alapvető jegyzet sablonokat kínál a kezdéshez, de a legjobbak gyakran magas áron kaphatók.

Olvassa el ezt a blogbejegyzést, amelyben áttekintjük a legjobb ingyenes OneNote teendőlista-sablonokat és a ClickUp jobb alternatíváit, amelyekkel hatékonyabban kezelheti feladatait.

Bevezetés a OneNote feladatok kezeléséhez

Az Office 365 csomag hatékony eszköze, a Microsoft OneNote egy digitális jegyzetfüzet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára jegyzetek létrehozását és rendszerezését. Néhány főbb funkciója:

Írás: A felhasználók naplót írhatnak, jegyzeteket készíthetnek, illusztrációkat rajzolhatnak, A felhasználók naplót írhatnak, jegyzeteket készíthetnek, illusztrációkat rajzolhatnak, teendőlistákat készíthetnek és még sok minden mást.

Szerkesztés: Az MS OneNote alapvető jegyzet-szerkesztési funkciókat is kínál, mint például kiemelés, megjegyzések hozzáadása stb.

AI integráció: Az új Copilot integráció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy utasításokat használjanak a találkozói jegyzetek megírásához, ötletek generálásához, listák létrehozásához és még sok máshoz.

Hangfelvétel átírása: A hangfelvétel átírása funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a kimondott szavakat jegyzetekké alakítsák, vázlatokat ellenőrizzenek stb.

A Microsoft OneNote használatához Microsoft-fiókra van szükség. Bár ez egy ingyenes eszköz, a prémium funkciókhoz fizetős Microsoft 365 előfizetés szükséges.

🔍 Tudta? A Hotmail alkotói szándékosan vették fel a „HTML” szót a névbe („HoTMaiL”), hogy kiemeljék a webalapú jellegét. A Microsoft 1997-ben vásárolta meg. 🤝🏻

Mi teszi jóvá egy teendőlista sablont?

Íme néhány tulajdonság, amely a teendőlista-sablont hatékonnyá és funkcionálissá teszi:

Egyértelműség: Válasszon egy világos, egyszerű felépítésű sablont. Lehetővé kell tennie a feladatok különböző projektkategóriák, például munka, személyes stb. alapján történő szervezését. Ez javítja a koncentrációt, és segít minden feladatot időben elvégezni.

Testreszabhatóság: Válasszon egy olyan sablont, amelyet személyre szabhat. Győződjön meg arról, hogy a sablon lehetővé teszi a sorok és oszlopok szerkesztését, hozzáadását vagy törlését az ütemterv változásainak megfelelően.

Vizuális vonzerő: Válasszon olyan sablont, amely támogatja a grafikonok, diagramok, táblázatok és egyéb vizuális elemeket. Ezáltal a sablon vizuálisan vonzóbbá válik és javul a használhatósága.

Haladás nyomon követése: Keressen olyan sablont, amely lehetővé teszi az egyes feladatok haladásának nyomon követését. Keressen olyan sablont, amely lehetővé teszi az egyes feladatok haladásának nyomon követését. Az ellenőrzőlisták és a százalékos sávok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy mindig tisztában legyen a feladatok állapotával.

Feladatok prioritásainak meghatározása: Válasszon olyan sablont, amely lehetővé teszi a feladatok prioritásainak meghatározását sürgősség, fontosság, relevancia stb. alapján. Így biztosíthatja, hogy egyetlen fontos feladat sem maradjon elvégezve.

💡 Profi tipp: Mindannyian szeretjük kipipálni a hosszú ellenőrzőlisták tételeit. Azonban a listák rendezettségének fenntartása időigényes lehet. Fedezze fel az ingyenes ellenőrzőlista-sablonokat, hogy megkönnyítse a dolgát!

Ingyenesen letölthető OneNote teendőlista-sablonok

Nézze meg ezt a hét ingyenes OneNote teendőlista sablont, amelyek segítenek a szervezettségben:

1. Havi és éves OneNote naptár sablon a CalendarLabs-tól

via CalendarLabs

A CalendarLabs havi és éves OneNote naptár sablonja egy egyszerű eszköz a feladatok és teendők szervezéséhez. A hagyományos havi naptárhoz hasonlóan figyelembe veszi a munkanapokat, hétvégéket és ünnepnapokat, így naptár nélkül is megtervezheti feladatait, üzleti projektjeit vagy nyaralásait.

A dátumok alatt személyes megjegyzéseket fűzhet hozzá, eseményeket jelölhet meg és még sok mást tehet, hogy minden egy helyen legyen. A dokumentum két fájlformátumban tölthető le: OneNote és PDF.

Íme, miért fogja imádni:

Rendezze könnyedén a fontos dátumokat, eseményeket és emlékeztetőket

Hozzáférhet a sablonhoz bármilyen eszközről, így bárhol nyomon követheti terveit

Kövesse nyomon céljait és mérföldköveit egy világos, vizuális formátummal

Ideális: Szakemberek számára, akiknek egyszerű, testreszabható naptárra van szükségük a feladatok, projektek és szabadságok tervezéséhez.

2. OneNote heti tervező sablon a CalendarLabs-tól

via CalendarLabs

Ha naptár sablonra van szüksége a heti események tervezéséhez, a CalendarLabs OneNote Weekly Planner Template sablonja kiváló segítséget nyújt. Tiszta elrendezéssel rendelkezik: az első sor három oszlopot, a második pedig négy oszlopot tartalmaz, amelyek mindegyike a hét egy-egy napjának van szentelve.

Minden oszlopban elegendő hely áll rendelkezésre a teendők feljegyzéséhez, a projektek tervezéséhez vagy a nap naplózásához. A sablon rendkívül rugalmasan alkalmazható – OneNote, PDF vagy képfájlként is letölthető.

Íme, miért fogja imádni:

Tervezze meg a hetét strukturált elrendezéssel

Részletesen tervezze meg feladatait és találkozóit a jobb időgazdálkodás érdekében

A sablont a munkafolyamatának megfelelően állítsa be

Ideális: Rendezvényszervezők és projektmenedzserek számára, akik tiszta, rugalmas sablont keresnek a heti tervezéshez.

3. Heti feladatok sablonja a OneNote Gem-től

via OneNote Gem

A következő a OneNote Gem Heti feladatok sablonja. Ez a dokumentum átfogó nyomon követőként működik az iskolai feladatokhoz. Még ha vállalati alkalmazott is, használhatja ezt a sablont a heti projektjeinek felsorolásához a jobb együttműködés érdekében.

Kezdje a részletek hozzáadásával, majd sorolja fel heti feladatait és teendőit. A jobb hozzáférhetőség érdekében ágyazzon be további forrásokat, például értekezletjegyzeteket, papírmunkákat, képfájlokat stb.

Íme, miért fogja imádni:

Osztályozza a feladatokat témák vagy határidők szerint, hogy rendezett maradjon

A tervek változásával könnyedén frissítheti a feladatok részleteit

Ossza meg a haladást a csapattagokkal vagy osztálytársaival zökkenőmentesen

Ideális: Diákok és szakemberek számára, akik részletes nyomon követő eszközt keresnek a heti feladatok, projektek és értekezletek jegyzetének kezeléséhez.

4. Teendőlista-sablon a OneNote Gem-től

via OneNote Gem

Sok embernek nehézséget jelent az irodai feladatok és a személyes teendők kezelése. A OneNote Gem Teendőlista sablonja azonban megkönnyíti ezt a feladatot. Ez a sablon kombinált feladatlistákat hoz létre, így egy helyen teljes áttekintést kaphat minden személyes és irodai feladatáról.

Legyen szó fontos telefonhívásról vagy utolsó pillanatban elintézendő bevásárlásról, minden feladatot feljegyezhet. Az idő- és dátumjelölések biztosítják, hogy mindig naprakész legyen.

Íme, miért fogja imádni:

Határidőket és emlékeztetőket állíts be a feladatok időbeni elvégzéséhez

Kezelje több feladatot is könnyedén a tiszta elrendezésnek köszönhetően

Integrálja a csoporttal kapcsolatos tevékenységeket, hogy a munkafolyamat átlátható maradjon

Ideális: elfoglalt személyek számára, akik átfogó sablont keresnek személyes és szakmai teendőik felügyeletéhez.

💡 Barátságos tipp: Elmarad a napirendjétől? Szánjon 5-10 percet a nap áttekintésére és a holnapi prioritások megtervezésére, hogy csökkentsék a rendetlenséget és tartani tudják a lépést! 💯

5. Jegyzetek/teendőlista sablon a OneNote Gem-től

via OneNote Gem

Egy másik ingyenes forrás, a OneNote Gem Notes/To-Do List Template (Jegyzetek/Tennivalók listája sablon) egy alapvető dokumentum a mindennapi feladatkezeléshez. Mint egy hagyományos tennivalók listája, sorokat tartalmaz, amelyekbe bejegyzheti és kipipálhatja a feladatait, amikor elkészült velük.

Tegyük fel, hogy Ön és csapata egy csoportos projektben vesznek részt. Ez a sablon hasznos lehet feladatok, erőforrások és egyéb elemek felsorolásához. Emellett nagyon rugalmas is. Ha tehát egy nap alatt kitöltötte az összes sort, hozzon létre egy új oldalt, és máris folytathatja a munkát.

Íme, miért fogja imádni:

Kombinálja a jegyzetelést és a feladatkezelést egy kényelmes helyen

Rendezze a feladatokat a jegyzetek mellett a jobb kontextus érdekében

Tekintse át az előrehaladást egy egyszerűsített ellenőrzőlista szerkezettel

Ideális: Csapatok és egyének számára, akiknek rugalmas, egyszerű sablonra van szükségük a mindennapi feladatok nyomon követéséhez.

6. OneCalendar sablon az Onetastic-tól

via Onetastic

Olyan naptár sablont keres, amely többet tud, mint csak a feladatok rögzítése? Nézze meg az Onetastic OneCalendar sablonját. Ez a dokumentum nem egy egyszerű sablon, hanem egy önálló eszköz, amely valós idejű naptár nézetet biztosít a OneNote-jához.

A létrehozott jegyzeteket dátum szerint rögzíti, és lehetővé teszi azok kibontását és megtekintését. Hónapok, napok és hetek között válthat, és kereshet, hogy ellenőrizze a teljes ütemtervét. A sablon Windows, Mac, iOS és Android eszközökre letölthető.

Íme, miért fogja imádni:

Integrálja feladatait és eseményeit egy központi naptárba

Kövesse nyomon a napi, heti és havi ütemterveket egy nézetben

Zökkenőmentesen szinkronizálja a OneNote-tal az egységes frissítések érdekében

Ideális: Azok számára, akik dinamikus, kereshető naptárat szeretnének a jegyzetek hatékony nyomon követéséhez és kezeléséhez.

7. OneNote teendőlista sablon a Notegramtól

via Notegram

Végül, a Notegram OneNote teendőlista sablonja egy egyszerű dokumentum, amely segít a feladatok sürgősségük alapján történő kategorizálásában.

Miután beírta a feladatot, osztályozhatja azt késleltethetőnek (később, várakozás, vagy ezen a héten) vagy azonnali intézkedést igénylőnek (ma). Így gond nélkül nyomon követheti az összes sürgős feladatát.

Íme, miért fogja imádni:

Rendezze el a teendőlistáját egy tiszta és könnyen használható formátummal

Csoportosítsa a kapcsolódó elemeket, és hatékonyan kezelje a munkaterhelést

Frissítse a feladatok állapotát, hogy mindig naprakész legyen a haladásról

Ideális: Azok számára, akik könnyedén szeretnék kategorizálni és fontossági sorrendbe állítani a sürgős és nem sürgős feladatokat.

A OneNote feladatlistákhoz és feladatkezeléshez való használatának korlátai

A OneNote teendőlista-sablonok ideálisak kezdőknek. Ha azonban igényei kissé fejlettebbek, akkor készüljön fel a csalódásra – íme, miért:

Alapvető funkciók: Az ingyenes OneNote-sablonok nem kínálnak olyan fejlett funkciókat, mint a feladatok prioritásának meghatározása vagy a haladás nyomon követése. Csak a feladatlisták létrehozását, szervezését és mentését teszik lehetővé.

Nincs automatizálás: A OneNote sablonok nem automatizáltak. Ezért minden feladatot magának kell bevinnie és kezelnie.

Nincsenek vizuális feladatkezelési funkciók: A OneNote sablonok, különösen az ingyenesek, nem rendelkeznek vizuális feladatkezelési funkciókkal. Ez azt jelenti, hogy nincsenek Kanban táblák vagy Gantt diagramok a projektek és a munkafolyamatok vizualizálásához.

Korlátozott együttműködési lehetőségek: Bár ezeket az oldalsablonokat megoszthatja másokkal, a valós idejű együttműködés lehetősége hiányzik. Ez azt jelenti, hogy csapata nem fogja tudni nyomon követni a listán végzett módosításait.

A szükséges integrációk hiánya: A OneNote sablonok nem integrálhatók olyan alapvető termelékenységi eszközökkel és szoftverekkel, mint a Google Naptár, a Microsoft Planner stb. Ez megnehezíti A OneNote sablonok nem integrálhatók olyan alapvető termelékenységi eszközökkel és szoftverekkel, mint a Google Naptár, a Microsoft Planner stb. Ez megnehezíti a feladatok kezelésének teljes folyamatát.

💡 Profi tipp: A korlátozott integrációs lehetőségek és a gyenge szerkesztési funkciók miatt érdemes alternatívákat keresni. Nézze meg a 17 legjobb OneNote alternatívát, amelyek segíthetnek Önnek!

Alternatív OneNote teendőlista-sablonok

A OneNote és sablonjai hátrányokkal járnak. Akkor miért elégedjen meg kevesebbel? Váltson a ClickUp-ra – a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásra! A ClickUp Notepad segítségével nem kell többé a projektmenedzsment szoftver és a teendőlista-alkalmazás között ugrálnia.

Ez a hihetetlen OneNote-alternatíva lehetővé teszi ellenőrzőlisták és teendőlisták létrehozását és szervezését, így egyetlen helyen kezelheti projektjeit és jegyzeteit.

Nézze meg, mit mond Alfred Titus a Brighten A Soul Foundation-tól a ClickUp-ról:

A ClickUp minden olyan szervezetnek segítséget nyújt a feladatok együttműködésében, amelynek nehézségei vannak a projektjei kezelésével. Ezzel a szoftverrel a felhasználók nyomon követhetik a teendőlista elemeit, és a megadott időn belül elvégezhetik a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy biztosítsák a határidők betartását.

A ClickUp minden olyan szervezetnek segítséget nyújt a feladatok együttműködésében, amelynek nehézségei vannak a projektjei kezelésével. Ezzel a szoftverrel az emberek nyomon követhetik a teendőlista tételeit, és a megadott időn belül elvégezhetik azokat a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy biztosítsák a határidők betartását.

Vessünk egy pillantást a legjobb teendőlista-sablonokra, amelyek segítenek Önnek minden feladatát kézben tartani:

1. ClickUp napi teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen egyszerű, megvalósítható listákat a mindennapi feladatokhoz a ClickUp napi teendőlista sablonjával

Ha teendőlista-sablonra gondol, unalmas ellenőrzőlista jut eszébe? A ClickUp napi teendőlista-sablonja nem ilyen. Bár a dokumentum első ránézésre átlagosnak tűnik, számos intelligens funkcióval rendelkezik.

Az egyéni állapotok segítségével nem csak a feladatok beállítása és prioritásainak meghatározása lehetséges, hanem azok előrehaladásának nyomon követése is. Az egyéni mezők segítségével a feladatokat különböző attribútumok szerint osztályozhatja, például kategória, függőségek, állapot stb. Ezenkívül személyes megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, automatikus emlékeztetőket kaphat, a sorozat-számlálóval nyomon követheti a következetességét, és még sok minden mást.

Íme, miért fogja imádni:

Könnyedén szervezze meg napját a prioritások, találkozók és feladatok felsorolásával

Könnyedén kövesse nyomon az előrehaladást a befejezett feladatok vizuális jelzőivel

Egyszerűsítse a napi tervezést egy tiszta és intuitív elrendezés segítségével

Ideális: Azok számára, akik sablont keresnek a napi személyes és szakmai feladatok felügyeletéhez.

2. ClickUp naptár teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Naplózza és kövesse nyomon minden személyes és szakmai feladatát a ClickUp naptár teendőlista sablonjában.

A napi teendők rögzítése egy egyszerű naptáralkalmazásban időigényes lehet. Használja inkább a ClickUp naptár teendőlista sablonját. Testreszabható, kezdőbarát, és lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az összes feladatot.

Az egyéni állapotok segítségével több feladatot is megjelölhet és prioritásba sorolhat egy adott dátum alatt, majd mindegyiket külön-külön nyomon követhet. A sablon másik lenyűgöző tulajdonsága a színkódolás funkció. Akár irodai megbeszélésről, akár bevásárlásról van szó, mindenféle feladatot rögzíthet – minden kategóriához válasszon egy másik színt.

A sablon öt különböző feladatnézetet és beépített időkövetési funkciókat kínál. Rögzíti a feladatait és a munkaóráit, így teljes képet ad a hónapjáról.

Íme, miért fogja imádni:

A határidők és a találkozók naptár nézetben történő megjelenítése

A drag-and-drop funkciók segítségével hatékonyan kezelheti az egymást átfedő feladatokat

Testreszabhatja az ütemterveket, hogy azok tükrözzék az Ön vagy csapata prioritásait.

Ideális: Szakemberek számára, akik havi naptár sablont keresnek a feladatok több kategóriában történő ütemezéséhez és nyomon követés éhez .

💡 Bónusz: Szeretné növelni a csapat tagjainak felelősségvállalását az egyes feladatok iránt? A ClickUp feladatellenőrző listák remek megoldást kínálnak erre! Íme, mit tehet ezzel a nagyszerű funkcióval: Ossza ki a feladatokat konkrét személyeknek, hogy minden munkát időben elvégezzenek.

Rendezze el az összes munkát, hogy minden feladatához alfeladatok is tartozzanak

Egyszerű drag-and-drop funkcióval szerkesztheti a listát, ahogyan csak szeretné. A legjobb rész? Használhatja a ClickUp ellenőrzőlista-sablonjait, amelyek lehetővé teszik, hogy megjegyzéseket rendeljen hozzájuk, amelyeket a feladatok elvégzésével egyidejűleg megoldhat, akárcsak egy ellenőrzőlistán!

3. ClickUp Work teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Work To-do Template segítségével egyszerre láthatja napi, heti és havi feladatait.

A ClickUp Work To-do Template hasznos eszköz a többfeladatos munkavégzéshez. Lehetővé teszi az egész napirend megtervezését azáltal, hogy feladatlistákat hozhat létre egy napra, egy hétre vagy egy hónapra!

Indítson el egy legördülő menüt, sorolja fel a feladatokat a részleteikkel együtt, és frissítse azok állapotát, miután befejezte őket. Ha egy adott feladat előrehaladását szeretné nyomon követni, használja a sablonban található egyéni állapotokat vagy a beépített keresési opciót.

Kanban táblákat és Gantt-diagramokat is beépíthet, hogy az egészet vizualizálhassa!

Íme, miért fogja imádni:

A fontos feladatok prioritásainak meghatározásával biztosíthatja azok időbeni elvégzését.

Egyszerűsítse az együttműködést azáltal, hogy megosztja a munkával kapcsolatos frissítéseket a csapatával

Kövesse nyomon a határidőket és a mérföldköveket a munkával kapcsolatos célok elérése érdekében

Ideális: Alkalmazottak és vezetők számára, akik strukturált sablont keresnek a napi, heti és havi munkatevékenységek összehangolásához.

4. ClickUp tevékenységi lista sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp tevékenységlista-sablont, hogy egy projektet kisebb tevékenységekre bontson, és azokat módszeresen hajtsa végre.

Ha olyan projekten dolgozik, amely több lépést igényel, szerezze be a ClickUp tevékenységi lista sablonját. Ez az erőforrás olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek a kezdetektől a végéig racionalizálják a folyamatot. A hagyományos ellenőrzőlistához hasonlóan lehetővé teszi, hogy felsorolja a projektben szereplő összes feladatot és azok várható idővonalát.

Az egyéni mezők segítségével kategorizálhatja a feladatokat típus, sürgősség, határidő stb. alapján. A megbízható projektmenedzsment funkciók lehetővé teszik, hogy feladatokat rendeljen a csapattagokhoz, és AI-t használjon az ismétlődő feladatok automatizálásához.

Íme, miért fogja imádni:

Tervezze meg átfogóan a személyes vagy csapat eseményeket

Kezelje hatékonyan az ütemterveket az integrált emlékeztető funkcióval

Kövesse nyomon vizuálisan az előrehaladását, hogy mindig kézben tartsa a feladatokat

Ideális: Projektmenedzserek számára, akik sablont keresnek komplex projektek megvalósítható feladatokra bontásához.

5. ClickUp költözési ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezzen átfogó, szervezett és rugalmas költözést a ClickUp költözési ellenőrzőlista sablonjával

Új helyre költözik? A ClickUp költözési ellenőrzőlista sablonja segít a legzökkenőmentesebb költözés megtervezésében.

Ezzel az ingyenes erőforrással létrehozhat egy teljes, lépésről lépésre haladó ellenőrzőlistát mindenről, amit a költözés előtt, alatt és után el kell végezni. Ide tartozik a legjobb költöztető és csomagoló cég megtalálása a közelben, a csomagok előkészítése, a helyiség takarítása stb.

Miután meghatároztad az összes feladatot, a Custom Fields segítségével kategorizálhatod őket. A Custom Views segítségével vizualizálhatod és áttekintheted az egész folyamatot, végül pedig a Custom Statuses segítségével kipipálhatod őket a listáról, miután elkészültél.

Íme, miért fogja imádni:

Kövesse nyomon a fontos részleteket, mint például a csomagolás, az ütemezés és a kicsomagolás

Testreszabhatja a listát, hogy az megfeleljen az Ön egyedi költözési igényeinek.

Kezelje a fontos feladatok határidejét, például a közüzemi szolgáltatások átírását

Ideális: Azok számára, akik forrásokat keresnek egy új helyre költözés megtervezéséhez és megszervezéséhez.

6. ClickUp bakancslista-sablon

Töltse le ezt a sablont Valósítsa meg minden álmát a ClickUp Bucket List Template hatékony tervezési eszközével!

A bakancslista készítése addig szórakoztató és játékos, amíg nem veszíti szem elől a céljait. De itt jön a ClickUp bakancslista-sablon.

Ez a sablon könnyen használható és testreszabható. Összefoglaló listát készít mindenről, amit el szeretne érni, legyen az nagy vagy kicsi. Valódi értéke azonban a vizualizációs képességében rejlik. Ez a sablon felvázolja a lépéseket, amelyekkel megvalósíthatja álmait.

Kezdje hatékony tervezéssel. Használja az egyéni mezőket a célok attribútumainak meghatározásához, például a célállomás, a költségvetés, a résztvevők stb. Ezután folytassa a végrehajtással. Az időkövetés lehetővé teszi, hogy minden célhoz határidőt rendeljen, és az egyéni állapotok segítségével nyomon kövesse az előrehaladást.

Íme, miért fogja imádni:

Rögzítse és rangsorolja személyes életcéljait egy helyen

Testreszabhatja az elrendezést hosszú vagy rövid távú céljaihoz.

Vizualizálja az eredményeket, és maradjon motivált, hogy még többet teljesítsen!

Ideális: Célkitűző személyek számára, akik sablont keresnek személyes törekvéseik nyomon követéséhez és eléréséhez.

🧠 Érdekes tény: A célok leírása és elérése dopamint aktivál az agyban, ami növeli a motivációt és a boldogságot. 🤩

7. ClickUp Getting Things Done sablon

Töltse le ezt a sablont Nincs többé vágyálomszerű tervezés – hozza rendbe a dolgokat a ClickUp Getting Things Done sablonjával

Egy másik ingyenes forrás, a ClickUp Getting Things Done Template, professzionálisan lett kialakítva, hogy áthidalja a tervek és a végrehajtás közötti szakadékot. David Allen népszerű Getting Things Done módszertanán alapul, és lehetővé teszi a feladatok szisztematikus szervezését azáltal, hogy kisebb cselekvési tételekre bontja őket.

Ha ez túl sok munkának tűnik, ne aggódjon – a sablon intelligensen rangsorolja az egyes feladatokat, így pontosan tudja, melyekre kell összpontosítania.

Íme, miért fogja imádni:

Rendezze a feladatokat szisztematikusan a GTD módszer alapján

Egyszerűsítse a fókuszt a feladatok cselekvésre késztető kontextusokba sorolásával

Priorizálja a következő lépéseket, hogy fenntartsa a projektek lendületét

Ideális: Azok számára, akik a GTD módszert követve szeretnék szervezni és rangsorolni feladataikat.

8. ClickUp heti ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Jelölje be heti feladatait profi módjára a ClickUp heti ellenőrzőlista sablonjával

Heti napirendet kell készítenie a csapatának? Ne keressen tovább – szerezze be a ClickUp heti ellenőrzőlista sablonját! Ez a jegyzet sablon ugyanolyan könnyen használható, mint elkészíteni.

Egyszerűen sorolja fel feladatait, rendeljen hozzájuk határidőket, és jelölje be őket, ha elkészült. Ez lehetővé teszi, hogy meghatározza a lista egyes elemeinek sürgősségét.

Tegyük fel, hogy kedden fontos ügyfélmegbeszélése van. Jegyezze fel ezt a feladatot a cselekvési listára, és jelölje meg „magas prioritású”ként. Így a csapata könnyen láthatja, mely feladatokra kell felkészülnie, anélkül, hogy az egész listát át kellene kutatnia.

Íme, miért fogja imádni:

Kövesse nyomon az ismétlődő vagy egyszeri heti feladatok előrehaladását

Kezelje a munkaterhelést úgy, hogy a feladatokat meghatározott napokra osztja el

Személyre szabhatja a sablont személyes vagy szakmai igényeinek megfelelően

Ideális: Csapatok és egyének számára, akik sablont keresnek strukturált heti napirend készítéséhez.

9. ClickUp SEO ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp SEO ellenőrzőlista sablonjával a SEO egyszerűvé válik.

Akár egy tartalomról, akár az egész webhelyéről van szó, minden digitális érintkezési ponton biztosítani kell a SEO-barátságot. Ehhez használja a ClickUp SEO ellenőrzőlista sablonját.

Még ha nem is vagy szakértő, ez a sablon segít úgy fokozni SEO-tevékenységeidet, mintha az lennél. Az összes fontos SEO-adatot különböző kategóriákba rendezi, hogy kényelmesen meghatározhasd a hiányosságokat.

Ez segít a KPI-k nyomon követésében, a linképítés teljesítményének mérésében és a tartalom optimalizálásában is. Együttműködhet a csapatával, vagy használhatja a sablon beépített AI-képességeit.

Íme, miért fogja imádni:

Kövesse nyomon a legfontosabb lépéseket, mint például a kulcsszó-kutatás és a meta-leírások

Optimalizálja a teljesítményt az eszközök és az elemzések integrálásával

Testreszabhatja a listát konkrét SEO-kampányokhoz vagy célokhoz

Ideális: Tartalomkészítők és weboldal-tulajdonosok számára, akik SEO-optimalizálási forrásokat keresnek.

10. ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablonját, hogy könnyen követhető felvételi ellenőrzőlistát készítsen a szervezetének.

Sablont keres a felvételi folyamat egyszerűsítéséhez? A ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablonja a megoldás. Ezzel átfogó listát hozhat létre, amely a felvételi folyamatot apró, megvalósítható feladatokra bontja.

Ezen kívül a sablon lehetővé teszi a teljes felvételi folyamat nyomon követését és kezelését is. Így a sablonon minden részletet nyomon követhet, függetlenül attól, hogy azt szeretné-e ellenőrizni, hogy a jelentkező benyújtotta-e a szükséges dokumentumokat, vagy hogy a felvételi folyamat jelenleg milyen szakaszban tart.

Bónusz? A testreszabásokat elmentheti, hogy egy szabványos felvételi ellenőrzőlistát hozzon létre a vállalatának.

Íme, miért fogja imádni:

Egyszerűsítse a felvételi folyamatot az összes toborzási feladat felsorolásával

Testreszabhatja a lépéseket a különböző szerepkörökhöz és felvételi igényekhez

Tartsa be a szabályokat az összes kötelező felvételi ellenőrzés beépítésével

Ideális: toborzók számára, akik sablont keresnek a toborzási munkafolyamatok kezeléséhez és a jelöltek előrehaladásának nyomon követéséhez.

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy általános interjúkat tartana, olyan gyakorlati feladatokat adjon a jelölteknek, amelyek tükrözik a valódi munkaköri kihívásokat, hogy így értékelhesse teljesítményüket. ⚖️

11. ClickUp projektellenőrző lista sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp projektellenőrző sablonját, hogy minden projektet kellő gondossággal kezeljen, és soha többé ne hagyjon ki egyetlen fontos lépést sem.

Ha Ön és csapata nem szívesen tervezik meg a következő projektet a semmiből, akkor a ClickUp projektellenőrző lista sablonja kiváló megoldás. Ez a sablon apró lépésekben szemlélteti a teljes projektet, így hatékonyabban tudja végrehajtani azt.

Az egyéni állapotok és egyéni nézetek funkciók segítségével létrehozhat és rendszerezhet feladatokat, kategorizálhatja azokat, és különböző nézetekkel meghatározhatja a munkafolyamatokat. Ezen felül hozzáadhat csapatinformációkat, feladatokat rendelhet hozzá, és megjegyzéseket fűzhet a dokumentumhoz, hogy együttműködhessen a projektben részt vevő többi személlyel.

Íme, miért fogja imádni:

Kövesse nyomon az előrehaladást a tervezés, végrehajtás és felülvizsgálat szakaszokban

A feladatok és a határidők a projekt igényeihez igazíthatók

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal a frissítések megosztásával

Ideális: Csapatok számára, akik több lépésből álló projektek koordinálására és végrehajtására alkalmas eszközt keresnek.

➡️ További információ: 9 pontos projektmenedzsment ellenőrzőlista vezetőknek

12. ClickUp nyaralási ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg tökéletes nyaralását pillanatok alatt a ClickUp nyaralási ellenőrzőlista sablonjával

Legyen szó hétvégi kirándulásról vagy egy hónapos nyaralásról, tervezze meg minden utazását a ClickUp nyaralási ellenőrzőlista sablonjával. Ez a dokumentum segít létrehozni egy ellenőrzőlistát, amely rendszerezi a nyaraláshoz szükséges dolgokat, hogy ne felejtsen el semmi fontosat.

Ezenkívül rendkívül együttműködésorientált is. Tehát hívja meg barátait és családtagjait, és ossza szét a feladatokat, hogy listája tökéletesen átfogó legyen.

Íme, miért fogja imádni:

Kövesse nyomon a fontos részleteket, mint például a foglalások, dokumentumok és ütemtervek

Testreszabhatja a listát, hogy az megfeleljen az adott nyaralás típusának vagy preferenciáinak.

Kezelje az ütemterveket, hogy indulás előtt minden készen álljon

Ideális: Utazók számára, akik hatékonyan szeretnék megtervezni és megszervezni utazásaikat.

13. ClickUp nyugdíjazási ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp nyugdíjazási ellenőrzőlista sablonját, hogy okosan tervezze meg nyugdíjazását

A nyugdíjazás tervezésekor sok mindent figyelembe kell venni. Kezdésként használja a ClickUp nyugdíjazási ellenőrzőlista sablonját. Ez a sablon egy kimerítő listát tartalmaz, amely kiemeli az összes fontos feladatot és teendőt, amelyeket el kell végezni a munkából a nyugdíjba való zökkenőmentes átmenet érdekében.

Például nyugdíjazási célok kitűzése, nyugdíjalap létrehozása, egészségügyi lehetőségek kutatása stb. Ez biztosítja, hogy készen álljon az életének következő szakaszára.

Íme, miért fogja imádni:

Kövesse nyomon a fontos mérföldköveket, mint például a papírmunka, a megtakarítások és az életmódtervezés.

Kezelje az ütemterveket, hogy zökkenőmentes legyen az átmenet a nyugdíjba vonulásig

Maradjon stresszmentes, tartsa rendben minden nyugdíjazási tervét

Ideális: Azok számára, akik teendőlista-sablont keresnek, hogy zökkenőmentesen készüljenek fel a nyugdíjba vonulásra.

🧠 Érdekesség: Pixie Curtis, egy 12 éves ausztrál vállalkozó, vitathatatlanul a legfiatalabb ember, aki nyugdíjba vonult. Curtis 2023-ban, 11 évesen jelentette be nyugdíjba vonulását. 😱

Hagyja hátra a OneNote teendőlistáit – kezelje feladatait hatékonyabban a ClickUp segítségével!

A OneNote teendőlista-sablonok népszerű választásnak számítanak. Szilárd kiindulási pontot nyújtanak azoknak, akik még nem jártasak a csekklisták készítésében, és alapvető vázszerkezetre van szükségük.

Ha azonban valami kifinomultabbat keres, ezek a sablonok korlátozónak tűnhetnek. Tervezésük egyszerű, nem támogatják az együttműködést, és ami a legfontosabb: nincs lehetőség AI-automatizálásra.

De ez az, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik. A munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a ClickUp teendőlista-sablonjai innovatívak, funkciókban gazdagok, testreszabhatók és kezdőbarátok.

Ne várjon tovább – további részletekért látogasson el a ClickUp weboldalára, vagy regisztráljon itt egy ingyenes próbaidőszakra!