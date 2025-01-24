A 13 legjobb AI eszköz a csapatmenedzsmenthez 2025-ben

Egy elegáns új laptopot választana, vagy egy 90-es évekbeli, dobozszerű asztali számítógépet, amelynek feldolgozási teljesítménye csak harmada az újnak? Vagy még jobb: inkább SMS-t küldene, vagy postagalambokra támaszkodna?

„Miféle kérdések ezek?”

Pontosan – ki választana egy elavult, kevésbé hatékony módszert?

Akkor miért ragadnak még mindig olyan sokan a régi típusú csapatkezelési módszereknél, amelyek több időt és erőfeszítést igényelnek, és félreértésekhez vezethetnek?

Szüksége van csapatkezeléshez szükséges AI eszközökre.

🧠 Tudta-e: A projektmenedzserek 77%-a szerint az AI pozitív hatással volt munkájukra.

Ha nem tudja, hol kezdje, mi segítünk. Tekintse meg a 13 legjobb AI-alapú eszközt, amelyekkel növelheti a termelékenységet és javíthatja csapata együttműködését.

Amikor a csapatával beszélget, vagy AI-eszközöket ajánl a felsővezetésnek, olyan divatos kifejezéseket hallhat, mint a prediktív analitika és a gépi tanulási algoritmusok.

Természetesen ezek az eszközök hosszú távon segítenek Önnek, de nem szabad, hogy rögtön az elején ezekre koncentráljon.

💡 Profi tipp: Kezdje egyszerűen – azonosítsa azokat a munkafolyamatokat, amelyek lassítják Önt és csapatát.

Legyen szó feladatprioritizálásról, projektkövetésről vagy a csapatmunka javításáról, válasszon olyan eszközt, amely ezeket a problémákat közvetlenül kezeli. Plusz pontokat kap, ha az AI-eszköz további funkciókkal is rendelkezik (például automatizált feladatkezelés vagy több alkalmazással való integráció), és olyan intuitív, hogy el sem tudja képzelni, hogyan tudott eddig más projektmenedzsment-eszközökkel dolgozni.

Néhány fontos cél, amelyet az ideális csapatmenedzsmenthez szükséges AI eszközökkel érdemes megcélozni:

Intuitív és könnyen használható

Profiként kezeli a projekteket, a feladatkezelési folyamatokat és az alfeladatokat.

Tartsa fenn a csapat elkötelezettségét, ne hagyja, hogy elmerüljenek a komplexitásban

Egyszerűsíti a projektekkel és feladatokkal kapcsolatos kommunikációt

Integrációs lehetőségeket kínál, hogy az üzleti tevékenységével együtt bővíthesse

Egyéb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni: mennyire jól utánozza vagy javítja az emberi munkát, az AI funkcionalitásának mélysége és – legyünk őszinték – az ár.

Találjon egy eszközt, amely ezeket a feltételeket teljesíti, és időt takaríthat meg, csökkentheti az ismétlődő rutin feladatokat, és könnyedén növelheti a termelékenységet.

Tudta? Az automatizált feladatok napi 2 óra 24 percet takaríthatnak meg Önnek.

Meggyőződött arról, hogy ez milyen fantasztikus lenne a csapatának? Nézzük meg a 13 legjobb AI eszközt, amelyek segíthetnek ennek elérésében.

1. ClickUp (A legjobb átfogó AI projektmenedzsmenthez és csapatmunkához)

A csapaton belüli konfliktusok elkerülésének legjobb módja, ha minden egyes tagot felelősségre vonunk.

De lehetséges egyáltalán manuálisan nyomon követni mindenki előrehaladását anélkül, hogy megőrülne? Igen, ha a ClickUp-ot használja.

A mai munkavégzés nem hatékony, mivel időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük. A ClickUp megoldja ezt a problémát azzal, hogy mindenre kiterjedő munkaalkalmazássá válik, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely automatizálja a csapat feladatait, így gyorsabbá és hatékonyabbá téve a munkavégzést.

De mielőtt belevetné magát a feladatokba, csapatának világos célra van szüksége.

A ClickUp Goals segítségével a nagy célokat kisebb, megvalósítható lépésekre bontja napi, heti vagy akár éves idővonalakon.

Kezdje el használni a ClickUp-ot A ClickUp Goals segítségével vizualizálja és számszerűsítse csapata céljait, hogy mindig a terv szerint haladjon.

Ellenőrizhető listákat is készíthet a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához, így mindenki tisztában lesz a legfontosabb teendőkkel.

A feladatok prioritásainak meghatározásáról szólva semmi sem jobb, mint a ClickUp natív AI-je, a ClickUp Brain.

A rendszer elemzi a korábbi adatokat és határidőket, hogy a legrelevánsabb feladatokat javasolja, összefoglalja a frissítéseket, és másodpercek alatt új feladatokat generál. Ezek a javaslatok azonnal megvalósítható ClickUp feladatokká alakulhatnak, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön céljaihoz.

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t Hagyja, hogy a ClickUp Brain segítse Önt a prioritást élvező feladatok azonosításában és azok megfelelő szervezésében.

Használhatja a ClickUp csapatkezelési terv sablonját is a projekt szervezéséhez és ahhoz, hogy csapata összhangba kerüljön a kollektív siker szempontjából legfontosabb feladatokkal.

Most már csak ezeket a feladatokat kell közölnie a csapatával. A ClickUp előnye abban rejlik, hogy a célokat közvetlenül integrálja a funkciókba. Ez azt jelenti, hogy senki sem törheti a fejét azon, hogy miért csinál valamit – minden kristálytisztán világos.

A ClickUp Brain ezt könnyedén megvalósítja azzal, hogy egy gombnyomással célokat, e-maileket és üzeneteket alakít feladatokká. És a legjobb az egészben? Ez a tudás könnyen elérhető az Ön számára – csak tegyen fel egy kérdést a Brainnek egyszerű angol nyelven, és másodpercek alatt megkapja a megfelelő információt a munkaterületéről.

Kössd össze a feladatokat és a célokat a ClickUp-ban, hogy mindig összhangban legyél és tájékozott maradj

Ha már az üzenetekről beszélünk: a ClickUp Chat segítségével megjelölheti a csapattagokat, prioritásokat állíthat be, sőt frissítéseket, fájlokat vagy gyors megjegyzéseket is megoszthat. Ez olyan, mintha egy azonnali üzenetküldő alkalmazás lenne beépítve a csapatkezelő rendszerébe. Ez a tökéletes recept a zökkenőmentes csapatmunkához.

Maradjon mindig kapcsolatban csapatával a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

Összefoglalás : Gyorsan összefoglalhatja a hosszú szálakat, a projektfrissítéseket vagy a dokumentumokat az azonnali kontextus érdekében.

Találkozók átírása : Írja át a találkozókon elhangzottakat valós idejű együttműködéssel megvalósítható dokumentumokká.

Azonnali kommunikáció : Használja a ClickUp Chat szolgáltatást a frissítések, fájlok és linkek zökkenőmentes megosztásához.

Hasznos visszajelzések : Hozzon létre megjegyzéseket közvetlenül a fájlokban vagy feladatokban, hogy pontos és hasznos visszajelzéseket kapjon.

Integrációk: Csatlakozzon a Slackhez, a Zoomhoz és a Google Workspace-hez : Csatlakozzon a Slackhez, a Zoomhoz és a Google Workspace-hez a központosított kommunikáció érdekében.

🧠 Tudta-e: Tanulmányok szerint az együttműködés hatékonyságának hiánya a munkavállalók 64%-ának legalább három órába kerül hetente, 20%-uk pedig akár hat órát is veszteget el.

A ClickUp korlátai

A széles körű testreszabási lehetőségek túlnyomóak lehetnek az új felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

✨ Felhasználói vélemények: A felhasználók értékelik az all-in-one jellegét, amely a projektmenedzsmentet, a tudásszervezést és az AI-vezérelt segítséget ötvözi egy zökkenőmentes élménnyé. Ahogy sokan fogalmaznak: „A ClickUp alkalmazkodik a munkafolyamatához, és nem fordítva.”

2. Asana (A legjobb intuitív feladatkezeléshez)

via Asana

Amikor a határidők közelednek, és a munka halmozódik, az Asana mindent megszervez, és még az unalmas feladatokat is automatizálja.

Ez az eszköz összekapcsolja a stratégiai célokat a napi feladatokkal, így mindenki tudja, mi a fontos.

Ezenkívül olyan hatékony AI funkciókkal rendelkezik, amelyek csökkentik a manuális, ismétlődő munkát, így a csapatok más fontos feladatokra koncentrálhatnak.

Az Asana legjobb funkciói

Kösse össze a stratégiai célokat a feladatokkal, hogy a csapat a vállalat céljaira koncentrálhasson.

Automatizálja a munkafolyamatokat, hogy csökkentse a felesleges munkát és növelje a termelékenységet.

Hozzáférés több mint 300 integrációhoz, beleértve a Slacket, a Google Drive-ot és a Microsoft Teams-t.

Javítsa a csapatmunkát megjegyzésekkel, valós idejű frissítésekkel és a személyes feladatok átláthatóságával.

Használjon előre elkészített sablonokat a projektek elindításához és a feladatok hatékony kezeléséhez.

Az Asana korlátai

A rengeteg funkció miatt az egyszerű feladatok szükségtelenül bonyolultnak tűnhetnek.

Egy feladathoz csak egy felhasználó rendelhető, ami akadályozhatja a közös feladatokon való együttműködést.

Asana árak

Személyes : Ingyenes

Starter : 10,99 USD felhasználónként/hónap

Haladó: 24,99 USD felhasználónként/hónap

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 200 értékelés)

✨ Felhasználói vélemények: Az Asana-t dicsérik könnyű használhatóságáért, sokoldalúságáért és zökkenőmentes AI funkcióiért. A Slack és az Everhour népszerű alkalmazásokkal való integrációja növeli a termelékenységet, míg a testreszabható elrendezések és jelentéskészítési funkciók kielégítik a csapatok különböző igényeit.

3. Notion AI (A legjobb tudásmenedzsmenthez és csapatdokumentációhoz)

via Notion AI

Képzelje el a következő helyzetet: egy új munkatárs 20 kérdést tesz fel a csapat munkafolyamatával kapcsolatban, de a csapat fele túl elfoglalt ahhoz, hogy válaszoljon. Itt jön a Notion AI, az AI-alapú személyi asszisztens a tudásmenedzsmenthez.

Lehetővé teszi a csapat dokumentációjának központosítását, megosztott wikik létrehozását és a jogosultságok kezelését, így minden tag tudja, mit kell tennie és mikor.

Ezenkívül az AI-alapú Q&A funkció lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy egyszerű nyelven tegyenek fel kérdéseket, és pontos, hivatkozásokkal alátámasztott válaszokat kapjanak, így elkerülhetőek a kereséssel vagy a félreértésekkel járó késések.

🧠 Tudta-e: A félreértések a határidők elmulasztásának 28%-áért felelősek, ami hangsúlyozza a strukturált kommunikációs csatornák fontosságát a csapat összehangoltságának és hatékonyságának biztosítása érdekében.

A Notion AI legjobb funkciói

Központosítsa és rendszerezze a csapat információit könnyen hozzáférhető wikikbe.

Feladatok kiosztása, frissítések megosztása és jogosultságok kezelése a hatékony csapatkoordináció érdekében.

Használjon testreszabható sablonokat az új munkatársak beillesztéséhez, a folyamatok kezeléséhez és a csapat tervezéséhez.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Slack és a GitHub, hogy biztosítsa a munkafolyamatok zökkenőmentes integrációját.

A Notion AI korlátai

A tudásmenedzsment eszközökkel még nem ismerős csapatok számára ez túl nagy kihívás lehet.

Nagy adatbázisok kezelése esetén lelassulhat

A legtöbb funkcióhoz állandó internet-hozzáférés szükséges.

Notion AI árak

Ingyenes

Plus : 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (5930+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2430+ értékelés)

✨ Felhasználói vélemények: A Notion nagyra becsült rugalmasságáért, könnyű használatáért és innovatív AI-képességeiért, amelyek zökkenőmentessé teszik a tudásmenedzsmentet és a feladatok szervezését. Sablonjai, AI írási asszisztense és olyan eszközökkel való integrációja, mint a Slack, javítják az együttműködést, legyen szó szakmai feladatokról vagy személyes projektekről.

🧠 Tudta-e: A munkavállalók 41%-a nehezebben boldogul a részlegek közötti együttműködéssel, mint a saját csapatán belül, ami rávilágít arra, hogy a jobb koordináció érdekében le kell bontani a szervezeti szilárdokat.

4. Wrike (A legjobb a fejlett projektvizualizációhoz)

via Wrike

Képzelje el, hogy több csapat dolgozik egy projekt különböző aspektusain, mindegyik a saját munkafolyamataival és prioritásaival. Mégis mindenki előrehaladása összehangolt és látható egy platformon. Ez a Wrike működése.

A Wrike kiemelkedik azzal, hogy képes központosítani a projekteket, automatizálni az ismétlődő feladatokat, és dinamikus vizualizációs eszközöket, például Gantt-diagramokat és Kanban-táblákat biztosítani. A csapatok testreszabhatják a munkafolyamatokat, létrehozhatnak projektterveket, és AI-alapú betekintést használhatnak az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

A Wrike legjobb funkciói

A munkafolyamatokat a csapat és a projekt egyedi igényeihez igazítsa

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a jóváhagyásokat és értesítéseket a hatékonyság növelése érdekében.

Lehetővé teszi a fájlokhoz és feladatokhoz való közvetlen megjegyzések hozzáadását, hogy egyszerűsítse a visszajelzéseket és frissítéseket.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Microsoft Teams, a Slack és az Adobe Creative Cloud.

A Wrike korlátai

A prémium funkciók drágák lehetnek egyéni felhasználók vagy kis csapatok számára.

Egyes integrációk, például az Outlook, értesítési késleltetéseket tapasztalhatnak.

Nincs beépített csevegési funkció; harmadik féltől származó kommunikációs eszközök szükségesek.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat : 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 24,80 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (3730+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2740+ értékelés)

5. Trello (A legjobb egyszerű és vizuális feladatkezeléshez)

via Trello

Gondoljon a Trello-ra úgy, mint a digitális korszak post-it rendszerére.

Ez egy jó választás azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerű módszert keresnek a feladatok kezelésére anélkül, hogy túlbonyolítanák a munkafolyamatokat. A táblák, listák és kártyák segítségével a Trello vizuális módszert kínál a haladás nyomon követésére és a feladatok mindenki számára intuitív módon történő szervezésére.

Ezenkívül támogatja a valós idejű frissítéseket, a kód nélküli automatizálást és az olyan népszerű eszközökkel való integrációt, mint a Slack és a Google Drive.

A Trello legjobb funkciói

Vizualizálja a feladatokat intuitív táblával, listával és kártyarendszerrel.

A feladatokban bekövetkező változásokat azonnal tükrözze, hogy minden csapattag ugyanazon az oldalon álljon.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a Trello beépített Butler automatizálási funkciójával.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Google Drive és a Microsoft Teams.

Találjon megfizethető árazási terveket, amelyek alkalmasak egyének és kis csapatok számára.

A Trello korlátai

Hiányoznak olyan eszközök, mint a Gantt-diagramok és az átfogó jelentések komplex projektekhez.

Nehézségek nagyobb csapatok vagy nagy feladatmennyiség esetén

Harmadik féltől származó alkalmazások vagy Power Ups szükségesek a funkcionalitás hiányosságainak pótlásához.

Trello árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 17,50 USD felhasználónként/hónap

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 650 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (23 310+ értékelés)

✨ Felhasználói vélemények: A Trello-t széles körben dicsérik intuitív Kanban-stílusú tábláiról, amelyek megkönnyítik a feladatok szervezését és az együttműködést. A felhasználók értékelik rugalmasságát, csapatkezelési funkcióit és az olyan eszközökkel való integrálhatóságát, mint a Slack. Az olyan funkciók, mint a Butler automatizálás, időt takarítanak meg, míg a Trello egyszerűsége miatt kedvelt mind személyes, mind szakmai használatra.

6. Monday.com (A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és csapatkoordinációhoz)

A Monday.com egy rendkívül testreszabható projektmenedzsment platform, amelyet minden méretű és iparágú csapat igényeinek kielégítésére terveztek.

Az egyéni feladatok nyomon követésétől a vállalati szintű projektek kezeléséig a Monday számos eszközt kínál, például testreszabható táblákat, szabályalapú automatizálást és több mint 200 alkalmazással való integrációt.

Monday.com legjobb funkciói

A projekt táblákat a csapatának egyedi igényeihez igazíthatja.

Takarítson meg időt az ismétlődő feladatok és folyamatok automatizálásával a Monday AI segítségével.

Több mint 200 sablon áll rendelkezésre a projektek gyors beállításához.

Tartsa naprakészen az összes csapattagot a zökkenőmentes feladatkövetéssel és a megosztott táblákkal.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Google Drive és a Microsoft Teams a hatékonyabb működés érdekében.

Monday.com korlátai

A szűrési lehetőségek egyes felhasználók számára korlátozónak tűnhetnek.

A mobil verzióban hiányoznak bizonyos funkciók a desktop alkalmazáshoz képest.

A Monday AI csak a magasabb szintű csomagokban érhető el, ami korlátozza az alapszintű felhasználók hozzáférését.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap : 9 USD/felhasználó/hónap

Standard : 12 USD/felhasználó/hónap

Pro : 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (12 680+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5360+ értékelés)

7. Taskade (A legjobb könnyű csapatmunka és AI-támogatott munkafolyamatokhoz)

via Taskade

A Taskade egy all-in-one termelékenységi platform, amelynek célja az együttműködés javítása és a projektmenedzsment egyszerűsítése. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű együttműködés, a felhasználók zökkenőmentesen kommunikálhatnak az integrált csevegés és videohívások segítségével, miközben feladataikat kezelik.

Az AI Workflow Generator automatizálja a rutin feladatokat, míg az egyedi AI-ügynökök segítenek a tartalom létrehozásában és a dokumentumok szervezésében. Könnyen használható felülete, rugalmas beállításai és együttműködési eszközei miatt kiváló választás kisebb csapatok vagy a projektmenedzsmentet most kezdő csapatok számára.

A Taskade legjobb funkciói

Automatizálja a feladatokat és generáljon tartalmat az integrált AI funkciók segítségével.

Jobb projektmegjelenítés feladatlisták, gondolattérképek, folyamatábrák, Kanban táblák és naptárak segítségével.

Szervezze meg projektjeit testreszabható munkaterületekkel és mappákkal.

A Taskade korlátai

Hiányzó Gantt-diagramok és időkövető eszközök komplex projektekhez

Túl sok dokumentum feltöltése hibákat vagy lassulást okozhat.

Az összes funkció használatához internetkapcsolat szükséges.

Taskade árak

Ingyenes

Taskade Pro : 8 USD/felhasználó/hónap

Taskade for Teams: 16 USD/felhasználó/hónap

Taskade értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (65+ értékelés)

🧠 Tudta-e: A nem egyértelmű kommunikáció a munkavállalók 80%-át stresszel, míg 46%-uk naponta akár 40 percet is eltölt azzal, hogy tisztázza a félreértéseket, ami hatással van a termelékenységre és a jóllétre.

8. Motion (A legjobb AI-alapú feladat-automatikus ütemezéshez és optimalizáláshoz)

via Motion

Ha csapata végtelen teendőlisták, egymást átfedő határidők és a nap felét felemésztő megbeszélések áldozatává vált, a Motion segíthet.

A Motion automatikusan átrendezi a feladatokat, optimalizálja a munkafolyamatokat és előre jelzi a teljesítési határidőket, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat: a feladatok elvégzésére.

Az AI-vezérelt ütemezés és munkafolyamat-automatizálás révén a Motion lehetővé teszi a csapatok számára, hogy elkerüljék a kézi tervezés káoszát.

A Motion legjobb funkciói

Maximalizálja a csapat hatékonyságát a feladatok automatikus prioritásba rendezésével és ütemezésével.

Egyszerűsítse az ismétlődő folyamatokat és csökkentse a kézi munkát

Kövesse nyomon vizuálisan a projekt előrehaladását és a határidőket

Szerezzen értékes betekintést a csapat ütemtervébe és a feladatok prioritásaiba.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Zoom, a Google Naptár és a Zapier a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

Mozgáskorlátozások

Kevés testreszabási lehetőség a projektek és feladatok megjelenítéséhez

Az alkalmi hibák befolyásolhatják a használhatóságot.

A mobilalkalmazás funkcionalitása elmarad a desktop verzióétól.

Mozgásalapú árazás

Egyéni : 19 USD/felhasználó/hónap

Üzleti alapszint : 12 USD/felhasználó/hónap

Business Pro: Egyedi árazás

Mozgásértékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (45+ értékelés)

✨ Felhasználói vélemények: A Motion elismerést kapott automatikus ütemezési funkciójáért, amely megszünteti a feladatok fontossági sorrendjének mentális terheit, és segít a felhasználóknak hatékonyan elérni mind a kis, mind a nagy céljaikat. Az olyan funkciók, mint a határidők elmulasztására figyelmeztető riasztások, a dinamikus átütemezés és a projektindítók, hozzáadott értéket jelentenek a felhasználók munkafolyamataiban.

9. Todoist (A legjobb egyszerű feladatkezeléshez, több platformon is használható)

via Todoist

A tiszta, minimalista felületéről ismert Todoist segít az egyéneknek és a csapatoknak a feladataik zökkenőmentes kezelésében az eszközök között.

A Todoist kiemelkedő jellemzője a természetes nyelvű bevitel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy olyan kifejezésekkel hozzanak létre és adjanak hozzá feladatokat a listákhoz, mint például „holnap délután 3-kor benyújtani a jelentést”.

Megosztott projektekkel, feladatkiosztással és termelékenység-nyomonkövető eszközökkel AI-alapú együttműködési eszközként is működik, így személyes és szakmai használatra egyaránt sokoldalúan alkalmazható.

A Todoist legjobb funkciói

Zökkenőmentesen szinkronizálja a feladatokat az eszközök között, beleértve az asztali számítógépeket, a mobil eszközöket és a böngészőbővítményeket.

Hozzon létre projekteket, rendeljen címkéket és állítson be prioritásokat a hatékony feladatkezelés érdekében.

Állítson fel célokat és kövesse nyomon az előrehaladást vizuális diagramok és statisztikák segítségével.

A Todoist korlátai

Néhány alapvető funkció csak fizetős csomagok esetén érhető el.

Nem ideális azoknak a felhasználóknak, akik fejlett feladatfelosztásra van szükségük.

A nagyobb csoportok számára az árak drágák lehetnek.

Todoist árak

Kezdő : Ingyenes

Pro : 4 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 6 USD/felhasználó/hónap

Todoist értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2530+ értékelés)

10. Lattice (A legjobb teljesítményértékeléshez és munkavállalói elkötelezettséghez)

via Lattice

A magas elkötelezettségű alkalmazottak a sikeres szervezetek életereje – tanulmányok szerint a magas elkötelezettségű alkalmazottakkal rendelkező vállalkozások akár 21%-kal is növelhetik jövedelmezőségüket.

Ehhez teljesítményértékelések, munkavállalói visszajelzések, célkitűzések és elkötelezettségi felmérések platformjára van szükség.

Ismerje meg a Lattice-t. OKR- és célfunkciói segítenek a vállalkozásoknak az egyének és a csapatok összehangolásában a vállalati célokkal, míg az 1:1-es és elkötelezettségi felmérésekhez hasonló eszközök elősegítik a produktív megbeszéléseket és az érdemi visszajelzéseket.

A Lattice legjobb funkciói

Kövesse nyomon a vállalat prioritásainak elérését átlátható, mérhető célokkal.

Tegye produktívabbá az értekezleteket javasolt napirendekkel és teendőkkel.

Gyűjtse össze a munkavállalók visszajelzéseit és elemezze a trendeket a munkahelyi elégedettség javítása érdekében.

Végezzen strukturált értékeléseket dokumentált példák felhasználásával a tisztességes értékelés érdekében.

A munkaerő legfontosabb mutatóinak vizualizálásával és megértésével megalapozott stratégiai döntéseket hozhat.

A rács korlátai

Az automatizált felmérések feleslegesnek tűnhetnek és az elkötelezettség csökkenéséhez vezethetnek.

Nincs bérszámfejtési és munkaidő-nyilvántartási modul az átfogó HR-menedzsmenthez.

50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató szervezetek számára nem biztosít kiterjedt közvetlen támogatást.

Lattice árak

Tehetségmenedzsment : 11 USD/felhasználó/hónap

Engagement : kiegészítő szolgáltatás 4 USD/felhasználó/hó áron

Grow : kiegészítő szolgáltatás 4 USD/felhasználó/hó áron

Díj : Kiegészítő szolgáltatás 6 USD/felhasználó/hó áron

HRIS Core: 5 USD/felhasználó/hónap (korai regisztráció esetén)

Lattice értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (3890+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (180+ értékelés)

via Slack

Az évek során a Slack újrafogalmazta, hogyan kommunikálnak és hogyan maradnak összehangolva a csapatok.

A Slack, amely eredetileg üzenetküldő eszközként indult, mára egy hatékony platformmá fejlődött, amely ötvözi a csapatkommunikációt a feladatok kezelésére, a frissítések megosztására és a munkafolyamatok integrálására szolgáló funkciókkal.

Akár listák segítségével követi nyomon az előrehaladást, akár a Workflow Builder segítségével automatizálja a munkafolyamatokat, a Slack egy digitális munkaterületen tartja összekapcsolva és produktívnak a csapatokat.

A Slack legjobb funkciói

Tartsa a megbeszéléseket rendezett formában projektek, osztályok vagy témák szerint, dedikált csatornák segítségével.

Kövesse nyomon és kezelje a feladatokat közvetlenül a Slackben a jobb elszámoltathatóság érdekében listák segítségével.

Automatizálja az ismétlődő folyamatokat, mint például a jóváhagyások és az állapotfrissítések.

Csatlakozzon olyan alkalmazásokhoz, mint a Google Drive, a ClickUp és a Jira a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

Rendezzen élő beszélgetéseket vagy osszon meg gyors videófrissítéseket, hogy csökkentsék az e-mailek számát.

A Slack korlátai

A nagy szervezetek számára kaotikusnak tűnhet több csatorna kezelése.

Nincs Gantt-diagram vagy Kanban-tábla, ezért integrációra van szükség a fejlett projektmenedzsmenthez.

Az értesítések könnyen elterelik a figyelmet, különösen az aktív munkaterületeken.

A költségek jelentősen megnőhetnek a csapat méretének növekedésével.

Slack árak

Ingyenes

Pro : 8,75 USD felhasználónként/hónap

Business+ : 15 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (33 745+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (23 481+ értékelés)

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp testreszabható irányítópultját a projektmutatók diagramokkal és grafikonokkal történő megjelenítéséhez, az adatok interaktív eszközökkel történő szűréséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez, mindezt egy helyen.

12. Workday (A legjobb átfogó HR- és pénzügyi menedzsmenthez)

via Workday

A humánerőforrás-gazdálkodásra, pénzügyi tervezésre és bérszámfejtésre szakosodott vállalkozások számára a Workday felhasználóbarát felületet és iparág-specifikus testreszabhatóságot kínál, amely megfelel a különböző szektorokban működő szervezetek igényeinek.

Az alkalmazkodóképességre összpontosítva lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy drag-and-drop eszközök és valós idejű modellezés segítségével könnyedén kezeljék a szervezeti változásokat.

Ráadásul a Workday mobilalkalmazásai a bérszámfejtéshez, az erőforrás-elosztáshoz és a HR-feladatokhoz lehetővé teszik az alkalmazottak és a vezetők számára, hogy bárhonnan kapcsolatban maradjanak.

A Workday legjobb funkciói

Hozzon létre és módosítson szervezeti ábrákat a drag-and-drop funkcióval a zökkenőmentes átszervezés érdekében.

Készítsen egyedi modelleket felügyeleti, mátrix vagy földrajzi szervezetek számára, hogy azok illeszkedjenek az üzleti hierarchiájához.

Dinamikus irányítópultok segítségével nyerjen hasznos információkat az alkalmazottak teljesítményéről és a költségekről.

Az iOS és Android rendszerekhez készült, magas értékeléssel rendelkező mobilalkalmazások lehetővé teszik a bérszámfejtést, az időnyilvántartást és a HR-feladatok kezelését.

Több mint 600 előre elkészített integráció, beleértve az ADP-hez hasonló bérszámfejtő szolgáltatókat, biztosítja a zökkenőmentes adatkapcsolatot.

A munkanap korlátai

A Workday nem hozza nyilvánosságra az árait, ezért a vállalkozásoknak egyedi árajánlatot kell kérniük.

A gyakori összeomlások, különösen az időkövetés terén, a felhasználói visszajelzések ellenére továbbra is megoldatlanok.

Workday árak

Egyedi árazás

Workday értékelések és vélemények

G2 : 4,0 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,5 (1500+ értékelés)

13. Jira (A legjobb szoftverfejlesztéshez és hibajelentések nyomon követéséhez)

via Jira

Szeretne egy virtuális irányító központot, amely nyomon követi minden feladatot, előre jelzi a lehetséges akadályokat és könnyedén összehangolja a csapatát? Akkor nézze meg a Jira-t.

Az Atlassian agilis csapatok támogatására irányuló küldetéséből született Jira mára minden méretű projekt kezelésére alkalmas hatékony eszközzé fejlődött.

A Jira legjobb funkciói

A munkafolyamatokat bármilyen csapat vagy projekt igényeihez igazíthatja.

Hozzon létre, rangsoroljon és kövessen nyomon problémákat olyan gazdag funkciók segítségével, mint az egyéni mezők és a mellékletek.

Kezeljen mindent, a kis csapatok feladataitól a vállalati szintű komplex feladatokig.

Használjon testreszabható irányítópultokat az adatokon alapuló döntéshozatalhoz.

Könnyedén csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Zoom és a Figma.

A Jira korlátai

A kezdők számára a funkciókban gazdag beállítások miatt túlterhelőnek tűnhet.

Az árak kisebb csapatok vagy induló vállalkozások számára magasak lehetnek.

Egyes felhasználók a navigációt kevésbé intuitívnak találják, mint az egyszerűbb eszközök esetében.

Jira árak

Ingyenes

Standard : 7,53 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 13,53 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2 : 4,2 (770+ értékelés)

Capterra: 4,4 (14 990+ értékelés)

Ne csak lépést tartson – ClickUp-ozza a játékát!

Az összejövetel a kezdet. Az összetartás a haladás. Az együttműködés a siker.

Bölcs tanácsok, de legyünk őszinték: a hatékony együttműködés könnyebb mondani, mint megvalósítani.

Vegyük például a VMware-t. A vállalat több csatornán szétszórt projektmegbízásokkal, egymástól elszigetelt munkafolyamatokkal és korlátozott átláthatósággal küzdött, ami kaotikus átadásokhoz és késésekhez vezetett. Íme, mi történt ezután: A ClickUp egyszerűsítette a VMWare munkafolyamatait AI-vezérelt automatizálással, sablonok segítségével egységesítette a folyamatokat, és a műszerfalakon keresztül adatalapú betekintést nyújtott a vezetőségnek, ami a projektfelvétel és a prioritások meghatározása terén nyolcszoros javulást eredményezett. Egy másik sikertörténet az ICM.S-től származik, ahol a projektmenedzserek 90%-a jelentette, hogy nagyon elégedett a ClickUp rugalmasságával a korábbi eszközökhöz képest.

Ha figyelembe vesszük a funkcióit, a ClickUp használata teljesen logikus. Az automatizált munkafolyamatok, a célok összehangolása, a feladatok prioritásainak meghatározása és a valós idejű együttműködés révén nem csoda, hogy mind projekt-, mind feladatkezelő eszközként uralkodik.

Készen áll a következő lépésre? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!