Fokozza biztosítási üzleti tevékenységét: a legjobb biztosítási CRM-megoldások, amelyeket érdemes kipróbálni

A biztosítási üzletágban a siker nem csak a biztosítási kötvények értékesítésén múlik. Magában foglalja a bizalom kiépítését, az ügyfelek igényeinek előrejelzését és minden lépésnél értelmes kapcsolatok kialakítását.

Itt jönnek képbe a biztosítási CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) szoftverek, amelyek a leghatékonyabb segítőtársaivá válnak. Központosítják az ügyféladatokat, automatizálják a legfontosabb folyamatokat és egyszerűsítik a nyomon követést, így hatékonyabb, rugalmasabb munkafolyamatokat hoznak létre.

Az ügyfélélmény mindössze 1%-os javítása 1 milliárd dollárral növelheti a bevételt. Ez a robusztus biztosítási CRM-megvalósítás ereje!🔑

Úgy hangzik, mintha ez hasznos lehetne a biztosítási vállalkozásod számára? Maradj velünk, és fedezd fel a 10 legjobb CRM rendszert, amelyek átalakítják az iparágat és növelik az ügyfél-elégedettséget. 🚀

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb CRM platformról, amelyeket kifejezetten biztosítási vállalkozások számára terveztek: ✅ ClickUp: A legjobb munkafolyamat-automatizáláshoz és kárigény-kezeléshez ✅ HubSpot CRM: A legjobb a biztosítási marketing és értékesítési folyamatok összehangolásához ✅ monday CRM: A legjobb vizuális projekt- és feladatkövetéshez ✅ Pipedrive: A legjobb az értékesítési folyamatok kezeléséhez ✅ Freshsales: A legjobb AI-alapú ügyfél-elemzések és kommunikációhoz ✅ Zoho CRM: A legjobb testreszabhatóság és skálázhatóság szempontjából ✅ AgencyBloc: A legjobb élet- és egészségbiztosítási ügynökök számára ✅ Insureio: A legjobb értékesítési és marketing automatizáláshoz a biztosítási ágazatban ✅ Radiusbob: A legjobb egyszerűsített potenciális ügyfelek és ügynökök kezeléséhez ✅ Salesforce Financial Services Cloud: A legjobb vállalati szintű ügynökségek számára

Mit kell keresnie a biztosítási CRM-ben?

A biztosítási üzletágához legmegfelelőbb CRM kiválasztásakor fontos, hogy ne csak a felszínes funkciókat vegye figyelembe, hanem mélyebbre ásson, és megvizsgálja, mi támogatja valóban céljait.

Íme a legfontosabb CRM-komponensek, amelyekre funkcionalitás, skálázhatóság és ügyfélélmény szempontjából érdemes figyelni:

Testreszabható munkafolyamatok: Igazítsa CRM-platformját ügynöksége egyedi igényeihez. Automatizálja a folyamatokat, konfigurálja a kárigény-feldolgozási folyamatokat, és állítson be hibamentes végrehajtást biztosító kiváltókat.

Teljes körű biztosítási szerződéskezelés: Kövesse nyomon a biztosítási szerződések minden fontosabb lépését. A potenciális ügyfelek felkutatásától és a kockázatvállalástól a szerződésmegújításokig és a kárigényekig, felügyelje az egyes szakaszokat a hibátlan, Kövesse nyomon a biztosítási szerződések minden fontosabb lépését. A potenciális ügyfelek felkutatásától és a kockázatvállalástól a szerződésmegújításokig és a kárigényekig, felügyelje az egyes szakaszokat a hibátlan, teljes körű ügyfélélmény érdekében.

Jelentések és elemzések: Alkalmazzon az adatokból nyert információkat. Kövesse nyomon Alkalmazzon az adatokból nyert információkat. Kövesse nyomon a kritikus CRM-mutatókat , mint például az ügyfélmegtartási arány, a keresztértékesítési lehetőségek, a kárigény-rendezési idők és az ügynökök termelékenysége, hogy jobb döntéseket hozhasson.

Biztonság és megfelelőség: Védje az érzékeny ügyféladatokat fejlett titkosítással és szerepkörökön alapuló hozzáféréssel. Biztosítsa az iparági szabványoknak, például a HIPAA, a GDPR és a NAIC modell törvényeknek való megfelelést.

Vezető menedzsment: Összevonja a több csatornáról – közösségi médiából, webes űrlapokból és ajánlásokból – származó potenciális vezetőket egy helyen. A dedikált CRM Összevonja a több csatornáról – közösségi médiából, webes űrlapokból és ajánlásokból – származó potenciális vezetőket egy helyen. A dedikált CRM ügyfél-adatbázis szoftverként működik, és minden ügyfél-interakciót tárol a zökkenőmentes kommunikáció érdekében.

Integrációs képességek: Válasszon olyan CRM-et, amely jól együttműködik a technológiai eszközkészletében található egyéb eszközökkel. Keressen olyan integrációkat, amelyek biztosítják a biztosítási kötvények kezelését, a könyvelést és a marketingplatformokat, hogy csökkentse az adatsilók számát.

💡 Bónusz tipp: Hangsúlyozza a mobil hozzáférhetőséget📱 A mai rohanó világban a CRM-nek is lépést kell tartania. Az előrejelzések szerint a globális mobilalkalmazások bevételei 2025-re el fogják érni a 613 milliárd dollárt, így a mobilbarát CRM elengedhetetlen lesz. A CRM-nek teljes körű funkcionalitást kell biztosítania a mobil eszközökön, függetlenül attól, hogy távoli kárigényeket kezel vagy helyszíni ügyfelekkel találkozik. Ez lehetővé teszi biztosítási ügynökei számára, hogy rugalmasak és reagálóképesek maradjanak, így bármikor és bárhol kivételes ügyfélszolgálatot biztosíthatnak!

A 10 legjobb biztosítási CRM szoftver, amelyet érdemes megnézni

Az ügyfelek növekvő elvárásai és a kiélezett verseny átalakítják a biztosítási ágazatot. 📊 2022-ben az amerikai biztosítási díjak meghaladták az 1,4 billió dollárt, ami rámutat a hatalmas potenciállal rendelkező piacra.

Éppen ezért a biztosítási ügynököknek minden eddiginél hatékonyabbnak kell lenniük, és egy robusztus CRM-rendszer támogatja ezt a célt.

Íme tíz kiváló megoldás, amelyet érdemes megfontolni:

1. ClickUp (A legjobb biztosítási munkafolyamat-automatizáláshoz és kárigény-kezeléshez)

Próbálja ki a ClickUp CRM-et A ClickUp CRM szoftverrel könnyedén kezelheti a potenciális ügyfeleket, a biztosítási kötvényeket és a kárigényeket, és minden lépésnél prémium ügyfélélményt biztosíthat.

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, zökkenőmentes munkafolyamat-automatizálást tesz lehetővé, segítve a biztosítási ügynököket a szervezettség és a gyors reagálás fenntartásában, legyen szó kárigény-feldolgozásról vagy ügyfél-nyomon követésről.

A biztosítási ágazatban minden ügyfélút egyedi, és a ClickUp fejlett CRM-je könnyedén kielégíti ezeket az igényeket. Ahelyett, hogy több alkalmazást kellene használnia a biztosítási kötvények, megújítások, kárigények és kommunikáció kezeléséhez, ez a szoftver segít az egész működését egy digitális felületen összefogni.

A varázslat a testreszabható munkafolyamatokkal kezdődik, amelyek bármilyen biztosítási életciklushoz alkalmazkodnak, legyen szó életbiztosításról, gépjármű-biztosításról vagy speciális kereskedelmi biztosításokról. Eközben a ClickUp CRM optimalizálja az ügyfelekkel való kommunikációt, automatizálja a rutin feladatokat és valós idejű betekintést nyújt, így biztosítva, hogy csapata minden részletet kézben tartson, miközben kivételes szolgáltatást nyújt minden érintkezési ponton.

Próbálja ki a ClickUp egyéni mezőit A ClickUp Custom Fields menedzserével egyetlen helyen testreszabhatja és egyszerűsítheti a legfontosabb feladatokat.

Nehézséget okoz a fedezeti korlátok, a megújítási dátumok vagy a kedvezményezettek adatainak nyomon követése? A ClickUp egyéni mezői közvetlenül kezelik ezt a problémát, lehetővé téve, hogy az összes fontos ügyféladatot beilleszthesse a feladat- és projektnézetekbe.

Ezenkívül a ClickUp robusztus jelentéskészítő funkciói feltárják az ügynökök teljesítményét és a felmerülő szűk keresztmetszeteket, segítve Önt a megalapozottabb döntések meghozatalában. A ClickUp kiterjedt CRM-sablonok könyvtárát kínálja – ez remek kiindulási pont azoknak a biztosítási szakembereknek, akik nem akarnak a nulláról kezdeni.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, ápolja az ügyfélkapcsolatokat, és felügyelje az értékesítési folyamatot ezzel a testreszabható ClickUp CRM sablonnal.

Kiemelkedő termék a ClickUp CRM Template, amelynek célja, hogy egy helyen kezelje az ügyfeleket, a potenciális ügyfeleket és az egész értékesítési folyamatot. Az eredmény? Simaabb munkafolyamat a csapat számára és elégedettebb, magabiztosabb biztosítottak. Íme, miért fogja imádni ezt a sablont:

Szerezzen értékes információkat a megújítási határidők, a kárigények állapota és az ügynökök teljesítményének nyomon követéséhez.

Együttműködjön az ügyletek vagy a fedezetváltozások terén integrált csevegések, megjegyzések és fájlmegosztás segítségével.

Használja a Welcome View funkciót az egyes ügyfelek bevezetési élményének személyre szabásához.

Ideális: komplex kárigényeket és fedezeteket kezelő többágú vagy speciális ügynökségek számára. Emellett azoknak a biztosítási brókereknek is előnyös, akiknek valós idejű együttműködésre és automatizált emlékeztetőkre van szükségük egy platformon.

💡Profi tipp: Nehézségeket tapasztal a nagy értékű ügyfelek vonzása és megtartása terén? A ClickUp Brain forradalmasítja stratégiáját az AI-alapú betekintéssel. Íme, hogyan használhatja az AI-t a potenciális ügyfelek generálásához és a folyamatok felgyorsításához: Hozzon létre pontos, ideális ügyfélprofilokat AI-vezérelt adatelemzéssel 🎯

Automatizálja a kapcsolattartást és ütemezzen személyre szabott e-maileket, hogy a potenciális ügyfelek érdeklődése fennmaradjon 📧

Finomítsa marketingstratégiáit, és összpontosítson a magas konverziós lehetőségekre 📈

Ossza meg a mesterséges intelligencia által generált betekintéseket a csapatával a koherens megközelítés érdekében 🤝

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a testreszabható ClickUp nézeteket , hogy biztosítási folyamatait szervezetten tartsa és hatékonyságát növelje.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és a határidőket, hogy a megújítások vagy a nyomon követések soha ne csússzanak ki a kezei közül.

Használja ki a ClickUp Chat valós idejű kommunikációs lehetőségeit, és ossza meg az erőforrásokat az értékesítési és marketing csapatok között.

Elemezze a trendeket és az ügynökök KPI-jeit a dinamikus ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp korlátai

A széles körű funkciók és testreszabási lehetőségek tanulási görbét jelenthetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A felhasználók elragadtatva beszélnek a ClickUp CRM-képességeiről, dicsérve annak sokoldalúságát és páratlan testreszabhatóságát. Íme, mit mondott egy elégedett G2-értékelő:

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok és a CRM értékesítési ciklusok kezelésétől a csapatkommunikációig és a termelési ütemtervekig. A ClickUp rugalmasságát az adja, hogy mindent testre szabhatok, így minden teret a saját igényeimnek megfelelően alakíthatok ki.

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok és a CRM értékesítési ciklus kezelésétől a csapatkommunikációig és a termelési ütemtervekig. A ClickUp rugalmasságát az adja, hogy mindent testre szabhatok, így minden teret a saját igényeimnek megfelelően alakíthatok ki.

Tudja meg, hogyan segíthet az AI az ismétlődő karbantartási és frissítési feladatok automatizálásában. 👇🏼

2. HubSpot CRM (A legjobb biztosítási marketing és értékesítési folyamatok összehangolásához)

via HubSpot CRM

A biztosítási ágazatban az értékesítési és marketing folyamatoknak összehangoltnak kell lenniük – és a HubSpot kiválóan képes áthidalni ezt a szakadékot. Könnyen használható felülete tökéletes azoknak a biztosítási ügynököknek, akik átfogó megoldást keresnek az összes interakció összehangolásához és az értékesítési lehetőségek növeléséhez.

Ezen túlmenően ez a CRM-platform kiemelkedik az ügyfélkommunikáció, a marketing automatizálás és a szabályoknak való megfelelés terén. A beépített eszközök a szolgáltatási jegyek kezeléséhez és az ügyfél-visszajelzések nyomon követéséhez biztosítják, hogy minden ügyfélélmény személyre szabott és hatékony legyen.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Védje az ügyféladatokat tartalomjóváhagyási munkafolyamatokkal és dokumentált kommunikációval.

Fedezze fel a hasznosítható információkat, és készítsen jelentéseket valós idejű elemzési irányítópultok segítségével.

Növelje a csapat termelékenységét a megosztott feladatokkal és a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérléssel.

Támogassa a biztosítási ügynököket képzési modulokkal, webináriumokkal és dedikált támogatással.

A HubSpot korlátai

Az ingyenes verzió korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál.

A fejlett eszközök prémium áron kaphatók, ami kisebb csapatok számára nem feltétlenül megfelelő.

HubSpot árak

Ingyenes eszközök: Legfeljebb 2 felhasználó számára ingyenes

Starter: 16 USD/hó felhasználónként (további felhasználók 20 USD/hó)

Professzionális: 1000 USD/hó három felhasználó számára (további felhasználók 50 USD/hó)

Vállalati: 3800 USD/hó öt felhasználó számára (további felhasználók 75 USD/hó)

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4200 értékelés)

Mit mondanak a HubSpotról a valódi felhasználók?

Ezt a szoftvert használtam, amikor a biztosítási ágazatban dolgoztam, és fantasztikusan működött a csapatom vezetői nyomon követésében, és biztosította, hogy senkinek ne lépjünk a tyúkszemére.

Ezt a szoftvert használtam, amikor a biztosítási ágazatban dolgoztam, és fantasztikusan működött a csapatom vezetői nyomon követésében, és biztosította, hogy senkinek ne lépjünk a tyúkszemére.

3. monday CRM (A legjobb vizuális projekt- és feladatkövetéshez)

A biztosítási munkafolyamatok a világosságon és a struktúrán alapulnak, és a monday CRM mindkettőt biztosítja. Ez a vizuálisan gazdag CRM-adatbázis központosítja az értékesítési folyamatot és az ügyfélkapcsolatokat, így minden feladat, nyomon követés és biztosítási mérföldkő egy helyen marad.

Készítsen alkalmazásokat, tervezzen munkafolyamatokat és hozzon létre egyedi automatizálási megoldásokat, amelyek igazodnak biztosítási ügynöksége egyedi folyamataival. Merüljön el a részletes jelentésekben, vagy szerezzen gyors áttekintést a vizuális irányítópultok segítségével – ezek tökéletesek az értékesítési teljesítmény, a biztosítási kárigények és az ügyfelek előrehaladásának nyomon követéséhez.

🔍 Tudta? A Hoover-gát építése az 1930-as években biztosítási innovációt indított el! Mivel a projekt túl nagy volt egy biztosítótársaság számára, ez az első közös biztosítási megállapodások egyikéhez vezetett. Huszonnégy biztosítási ügynökség egyesítette erőit, hogy megvalósítsa ezt a mérnöki csodát.

A monday CRM legjobb funkciói

Tegye láthatóvá értékesítési folyamatát testreszabható irányítópultokkal és Kanban táblákkal.

Gyorsítsa fel az üzletkötéseket automatizált e-mailes levelezéssel és feladat-emlékeztetővel.

Az intuitív drag-and-drop felület segítségével a munkafolyamatokat a biztosítási kötvényekhez és a potenciális ügyfelek kezeléséhez igazíthatja.

Együttműködés csapatfórumokon és valós idejű értesítések

A monday CRM korlátai

Az alapcsomagok nem tartalmaznak fejlett CRM funkciókat és jelentéskészítő eszközöket.

A költségek gyorsan felhalmozódnak, ahogy a csapata bővül

monday CRM árak

Alap: 15 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Előny: 33 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

monday. com CRM értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (390+ értékelés)

💡Profi tipp: Kíváncsi arra, hogy a legjobb CRM-rendszerek hogyan teljesítenek a valós életben? Tekintse meg ezeket a CRM-szoftver példákat, és fedezze fel a stratégiáját inspiráló gyakorlati felhasználási eseteket.

4. Pipedrive (A legjobb értékesítési folyamatok kezeléséhez)

via Pipedrive

A Pipedrive nevének megfelelően pontos, vizuális alapú folyamatot kínál a potenciális ügyfelek kezeléséhez. Az e-mailekkel, naptárakkal és marketingplatformokkal való integrációja biztosítja, hogy az ügynökök kevesebb időt töltsenek az eszközökkel való ügyeskedéssel, és több időt fordítsanak az üzletek lezárására.

Készítsen külön csatornákat a különböző termékvonalakhoz, és húzza az ügyleteket az egyik szakaszból a következőbe. Ennek eredményeként biztosítási ügynökei soha nem veszítik szem elől, hogy hol tart egy potenciális ügyfél. Ráadásul a valós idejű irányítópultok segítségével mérheti a konverziós arányokat, az ügyletek átlagos időtartamát és a várható bevételt.

A Pipedrive legjobb funkciói

Kövesse nyomon minden üzletet és potenciális ügyfélszerzési erőfeszítést egy világos, vizuális folyamatábrával.

Emelje ki a nagy értékű ügyfeleket intelligens szegmentációs és szűrési eszközök segítségével.

Testreszabhatja a műszerfalakat a teljesítmény, az értékesítési KPI-k és a csapat termelékenységének figyelemmel kíséréséhez.

Állítson be ismétlődő emlékeztetőket, hogy mindig naprakész legyen az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési tevékenységek terén.

A Pipedrive korlátai

Nem kínál ingyenes csomagot, ami korlátozhatja a kisebb csapatok hozzáférését.

A marketing automatizálás kevésbé fejlett, mint a versenytársaké.

Pipedrive árak

Essential: 14 USD/hó felhasználónként

Haladó: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 59 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Pipedrive-ról a valós felhasználók?

Biztosítási ügynökként a Pipedrive segít nekem naprakész lenni a megújításokkal kapcsolatban, és a legfontosabb feladatra koncentrálni. Az elemzések is rendkívül hasznosak, mivel segítenek nyomon követni vállalkozásom növekedését.

Biztosítási ügynökként a Pipedrive segít nekem naprakész lenni a megújításokkal kapcsolatban, és a legfontosabb feladatra koncentrálni. Az elemzések is rendkívül hasznosak, mivel segítenek nyomon követni vállalkozásom növekedését.

5. Freshsales (A legjobb AI-alapú ügyfél-elemzések és kommunikáció terén)

via Freshworks

A Freshworks AI-alapú CRM szoftvere, a Freshsales újragondolja, hogyan kezelik a biztosítási ügynökök az ügyfelekkel való interakciókat, hogyan kezelik a biztosítási kötvényeket és hogyan kötnek több üzletet. AI-asszisztense, a Freddy AI előre jelzi az ügyfelek viselkedését, pontozza a potenciális ügyfeleket és kiemeli a legfontosabb lehetőségeket.

Az egységes irányítópult központosítja az e-maileket, telefonokat, csevegéseket és SMS-eket a zökkenőmentes kommunikáció érdekében. Eközben a munkafolyamatok automatizálása kiküszöböli az ismétlődő, alantas feladatokat, így több idő marad az erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítésére és az eredmények eléréseire.

A Freshsales legjobb funkciói

Szerezzen intelligens lead scoringot, prediktív betekintést és megvalósítható ajánlásokat.

Kapcsolatba léphet ügyfeleivel e-mailen, telefonon, csevegőn és SMS-ben egy egyetlen irányítópulton keresztül.

Képzelje el értékesítési folyamatát Kanban nézetekkel és drag-and-drop kártyákkal.

Kövesse nyomon a KPI-ket, a biztosítási kötvények állapotát és az ügyfelek előrehaladását valós idejű elemzésekkel.

A Freshsales korlátai

A magasabb szintű csomagokhoz fejlett jelentéskészítő eszközök is rendelkezésre állnak.

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megszokják a platform teljes funkcionalitását.

Freshsales árak

Ingyenes csomag: 0 USD (legfeljebb 3 felhasználó számára)

Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként

Előny: 47 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

➡️ További információ: 10 ügyfélkezelési sablon PowerPointban és ClickUpban

6. Zoho CRM (A legjobb testreszabhatóság és skálázhatóság szempontjából)

via Zoho CRM

A Zoho CRM biztosítási ügynökök számára úgy lett kialakítva, hogy javítsa az ügyfélélmény minden szakaszát – az ügyfélszerzéstől a kárigény-feldolgozásig és a szerződésmegújításig. Testreszabhatja a munkafolyamatokat ügynöksége egyedi igényeinek megfelelően, automatizálhatja a megújítási emlékeztetőket, és áttekintést kaphat az ügyféladatokról.

Az e-mail, telefon, csevegés és közösségi média által biztosított omnichannel kommunikációval minden ügyfélkapcsolat zökkenőmentesen zajlik egyetlen platformon. Ráadásul a hatékony elemzői irányítópultok segítségével az ügyféladatokat olyan betekintéssé alakíthatja, amely okosabb döntések meghozatalát segíti elő.

A Zoho CRM legjobb funkciói

A előre beállított szabályok segítségével rendelje hozzá a kárigényeket a megfelelő ügynökökhöz, és csökkentse a késedelmeket.

Kezeljen több biztosítást egy ügyfélprofil alatt, átlátható módon.

Készítsen többoldalas elrendezéseket a biztosítási kötvényekhez, állítson be feltételes mezőket, és határozza meg az egyedi adatstruktúrákat.

Szabványosítsa a folyamatokat ellenőrzőlisták, SLA-k és jóváhagyási munkafolyamatok segítségével.

A Zoho CRM korlátai

A szoftver használata nem technikai felhasználók számára meglehetősen bonyolult.

A fejlett funkciók további kiterjesztéseket igényelnek

Zoho CRM árak

Ingyenes

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6800+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho CRM-ről a valós felhasználók?

A Zoho az egyik legszebb, legjobban megtervezett és legkönnyebben használható CRM, amit valaha használtam. Felhasználói felülete vonzó és intuitív, intuitív elrendezése pedig mindenki számára alkalmas.

A Zoho az egyik legszebb, legjobban megtervezett és legkönnyebben használható CRM, amit valaha használtam. Felhasználói felülete vonzó és intuitív, intuitív elrendezése pedig mindenki számára alkalmas.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezletjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntésrögzítő rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja a munkaterületén, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

7. AgencyBloc (A legjobb élet- és egészségbiztosítási ügynökségek számára)

via AgencyBloc

Az AgencyBloc egy megbízható ügynökségirányítási rendszer, amelyet kifejezetten élet- és egészségbiztosítási ügynökségek számára fejlesztettek ki. Optimalizálja biztosítótársaságának minden területét, az ügyfélszolgálattól és az értékesítési tevékenységektől a megfelelőségi irányításig.

A Commissions+ rendszer kiküszöböli a hibákat, felgyorsítja a kifizetéseket és feltárja az elmulasztott bevételeket. Az intelligens e-mail kampányok új potenciális ügyfeleket vonzanak, a valós idejű elemzési műszerfalak pedig hasznos információkat nyújtanak a megalapozott döntésekhez.

Az AgencyBloc legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat az ügyfélmegtartás és a megfelelőségi menedzsment érdekében.

Növelje jutalékait testreszabható kifizetési struktúrákkal és ügynöki kimutatásokkal.

Készítsen csoportos juttatási ajánlatokat több biztosítótársaság árajánlat-készítő eszközeivel

HIPAA-kompatibilis biztonság rendszeres HITRUST/SOC 2 auditokkal.

Az AgencyBloc korlátai

Elsősorban egészségügyi és életbiztosítási CRM-ként tervezték, ami korlátozza szélesebb körű használatát.

A harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációs lehetőségek korlátozottak.

AgencyBloc árak

Egyedi árazás

AgencyBloc értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (120+ értékelés)

➡️ További információ: A 10 legjobb CRM szoftver szolgáltató vállalkozások számára

8. Insureio (A legjobb biztosítási marketing és értékesítési automatizáláshoz)

via Insureio

A biztosítási ügynökségek és brókerek számára az idő pénz, és az Insureio gondoskodik arról, hogy minden perc számít. Ez a CRM szoftver minimalizálja a papírmunkát, lehetővé teszi egyedi csatornák létrehozását, amelyek a potenciális ügyfeleket a lead-ek megszerzésétől az árajánlatokig vezetik, és biztosítja a biztosítási folyamatok zavartalan működését.

Az értékesítési és marketing folyamatokhoz kifejlesztett szoftver egy helyen egyszerűsíti a jóváhagyásokat, ápolja a potenciális ügyfeleket és fejleszti a nyomonkövetési taktikákat. Másodpercek alatt összehasonlíthatja több mint 40 biztosító kötvényeit, előre elkészített sablonokkal kampányokat indíthat, és a drop-ticket teljesítésre bízhatja a nehéz munkát.

Az Insureio legjobb funkciói

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, feladatokat vagy biztosítási kötvényeket valós idejű irányítópultokkal és értékesítési előrejelző eszközökkel.

Automatizálja marketingkampányait előre elkészített sablonok és ápolási munkafolyamatok segítségével.

Használjon integrált árajánlat-készítő eszközöket a kockázati életbiztosítások, a tartós ápolási biztosítások, a rokkantsági biztosítások és a járadékok esetében.

Növelje az ügyfélmegtartást és építsen ki jobb kapcsolatokat egy biztonságos ügyfélportálon keresztül.

Az Insureio korlátai

A korlátozott harmadik féltől származó integrációk korlátozhatják a rugalmasságot.

A felület a modern CRM-ekhez képest elavultnak tűnik.

Insureio árak

Alap: 25 USD/hó felhasználónként

Marketing: 50 USD/hó felhasználónként

Ügynökségkezelés: 50 USD/hó felhasználónként

Marketing és ügynökségkezelés: 75 USD/hó felhasználónként

Insureio értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: nincs elég értékelés

9. Radiusbob (A legjobb egyszerűsített potenciális ügyfél- és ügynökkezeléshez)

via Radiusbob

A Radiusbob (Bob, a „Book of Business” rövidítése) egyszerűsíti az ügynökök és a potenciális ügyfelek kezelését a biztosítási brókerek számára. Mit ígér? Kevesebb időt kell töltenie az eszközök kezelésével, és több időt fordíthat az ügyfélkapcsolatok építésére.

Ez a biztosítási ügynökségeknek szánt CRM szoftver a fragmentált rendszereket a potenciális ügyfelek nyomon követésének, az értékesítés automatizálásának és a kommunikációnak a központosításával váltja fel. Fedezzen fel több potenciális ügyfelet, ütemezzen utánkövetéseket és indítson drip kampányokat – mindezt úgy, hogy az összes ügyféladat biztonságban marad.

A Radiusbob legjobb funkciói

Automatizálja az értékesítési munkafolyamatokat a potenciális ügyfelek elosztása és nyomon követése érdekében.

Az integrált VoIP segítségével közvetlenül a platformon belül kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Védje az ügyféladatokat fejlett titkosítással és harmadik féltől származó integrációkkal.

Tartsa rendben ügyfelei előzményeit, emlékeztetőit, feladatait és időbélyeggel ellátott jegyzeteket.

A Radiusbob korlátai

A mobilalkalmazás hiánya korlátozhatja a mobilitást igénylő biztosítási ügynökök rugalmasságát.

Korlátozott bevezetési támogatás, ami lassíthatja a beállítási folyamatot.

Radiusbob árak

Ügynök: 43 USD/hó felhasználónként

CSR: 86 USD/hó felhasználónként

Bróker: 190 USD/hó felhasználónként

Ügynökség: 380 USD/hó felhasználónként

Radiusbob értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a RadiusBobról a valós felhasználók?

A Radius a mindennapi munkám szerves része. Segít nyomon követni a munkaterhelésemet, és arra koncentrálni, hogy mire kell figyelni a potenciális ügyfelek megszerzése érdekében. A naptáram integrálásával láthatom az egyes napok tervét, és automatizálhatom az ügyfeleim számára történő időpontfoglalást.

A Radius a mindennapi munkám szerves része. Segít nyomon követni a munkaterhelésemet, és arra koncentrálni, hogy mire kell figyelni a potenciális ügyfelek megszerzése érdekében. A naptáram integrálásával láthatom az egyes napok tervét, és automatizálhatom az ügyfeleim számára történő időpontfoglalást.

10. Salesforce Financial Services Cloud (legalkalmasabb vállalati szintű ügynökségek számára)

via Salesforce Financial Services Cloud

A Salesforce Financial Services Cloud kiválóan alkalmas nagy, több üzletágat működtető biztosítótársaságok számára. Egyesíti a biztosítási, banki és vagyonkezelési rendszerek összes adatait, hogy 360 fokos rálátást nyújtson az ügyfélkörre.

Ez a zökkenőmentes integráció segít az értékesítési ügynököknek megalapozott döntéseket hozni és hiper-személyre szabott ügyfélélményt nyújtani. Ráadásul az AI-alapú elemzések túlmutatnak az alapvető jelentéseken, lehetővé téve az ügyfelek igényeinek és a keresztértékesítési lehetőségek előrejelzését.

A Salesforce Financial Services Cloud legjobb funkciói

Egységesítse a több platformról származó ügyféladatokat a zökkenőmentes biztosítási kötvények nyomon követése érdekében.

Használja az előre konfigurált munkafolyamatokat az ügyfelek gyors és hatékony bevonásához.

Több száz harmadik féltől származó eszközzel integrálható a további funkcionalitás érdekében.

Növelje hatékonyságát az AI automatizálással és az önkiszolgáló portálokkal

A Salesforce Financial Services Cloud korlátai

A magas árak nem feltétlenül alkalmasak kisebb ügynökségek vagy független brókerek számára.

Az új felhasználók számára meredek a tanulási görbe.

Salesforce Financial Services Cloud árak

Értékesítés: 300 USD/hó felhasználónként

Szolgáltatás: 300 USD/hó felhasználónként

Értékesítés+szolgáltatás: 325 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 értékesítéshez és szolgáltatáshoz: 700 USD/hó felhasználónként

Salesforce Financial Services Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Salesforce Financial Services Cloudról a valós felhasználók?

Számomra a legfontosabb a szervezettség, és ez a CRM varázslatos módon működik, segítve a havi kvóták és célok elérését. Nagyon könnyű áramvonalasítani és fontossági sorrendbe állítani a fontos dolgokat a hideg ügyfelekkel szemben.

Számomra a legfontosabb a szervezettség, és ez a CRM varázslatos módon működik, segítve a havi kvóták és célok elérését. Nagyon könnyű áramvonalasítani és fontossági sorrendbe állítani a fontos dolgokat a hideg ügyfelekkel szemben.

Maximalizálja hatékonyságát és növelje biztosítási üzletágát a ClickUp segítségével

Íme, a 10 legjobb biztosítási CRM szoftver!

A megfelelő CRM kiválasztása azonban nem csupán a mai problémák megoldását jelenti, hanem az ügynökség jövőbiztosítását is. Az ideális megoldásnak együtt kell növekednie az üzleti tevékenységével, meg kell oldania az új kihívásokat, és minden interakciót, biztosítási szerződést és folyamatot fel kell gyorsítania a növekedés során.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. Nem csak a legjobb CRM biztosítási ügynökök számára, hanem egy teljesen testreszabható megoldás az intelligens munkafolyamatokhoz, a könnyű együttműködéshez és a proaktív ügyfélkezeléshez. Akár független bróker, akár egy nagy biztosítótársaságot vezet, a ClickUp minden lépésnél a legmagasabb termelékenységet és kézzelfogható eredményeket biztosít.

Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!