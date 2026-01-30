20 Jasper AI-sugallat az írási készségek és a kreativitás fejlesztéséhez

Tudta, hogy a marketingesek 62%-a már használja az AI-t új témák kitalálásához? További 53% tartalom összefoglalásához, 44% pedig cikkek megírásához támaszkodik rá.

Az AI azonban nem azért van itt, hogy elvegye a munkáját. A lényeg az, hogy gyorsabban végezzen el többet!

A Jasper egy AI-alapú írási asszisztens, amely segít a tartalomkészítésben és automatizálja az ismétlődő feladatokat. A eszköz természetes nyelvfeldolgozási képességeinek kihasználásával a marketingesek automatizálhatják az ismétlődő feladatokat, optimalizálhatják a tartalmat a SEO számára, termékleírásokat készíthetnek, és kiváló minőségű szövegeket generálhatnak a szokásos idő töredékében.

Ebben a blogbejegyzésben 20 Jasper AI-sugallatot mutatunk be, amelyekkel kezelhetőbbé válnak marketingfeladatai, és hatékonyabbá válnak stratégiái. 🎯

⏰60 másodperces összefoglaló A Jasper AI promptok segítségével az AI-eszköz ötleteket generál a közösségi média marketing tartalmakhoz, például közösségi média bejegyzésekhez, e-mailekhez és hirdetésekhez.

A hatékony promptoknak kontextust kell adniuk, meg kell határoznia a hangnemet/stílust, kísérletezniük kell a hangulattal, meghatározott szerkezetűnek kell lenniük, és tartalmazniuk kell egy szerepjáték-elemet.

A Jasper AI promptok használatának előnyei között szerepel a hatékonyság növelése, a kreativitás fokozása, a márka hangjának egységessége, az adatelemzés és a keresőmotor-optimalizálás.

A Jasper AI hatékony használatához kerülje az információkkal való túlterhelést, tartsa tiszteletben a magánéletet, állítson fel reális elvárásokat, fogalmazza meg a parancsokat világosan, adjon visszajelzést az eredményekről, és kezelje az esetleges elfogultságokat.

Fedezze fel a Jasper alternatíváit, mint például a ClickUp Brain, amely mesterséges intelligenciával támogatott tartalomkészítést, csapatmunkát és projektmenedzsmentet kínál

A Jasper AI-promptok megértése

Mielőtt belemennénk a Jasper AI promptokba, nézzük meg, mik is ezek, hogyan működnek, és miért fontosak.

Mik azok a Jasper AI promptok?

A Jasper AI-promptok olyan konkrét utasítások, parancsok vagy kérdések, amelyeket Ön ad meg, hogy irányítsa a Jasper AI írási eszközt az ötletek és tartalmak generálásában. Ezeket a promptokat különböző marketinganyagokhoz igazíthatja, például e-mail kampányokhoz, közösségi média bejegyzésekhez, hirdetési szövegekhez és egyebekhez.

Ne feledje, hogy az AI csak annyira jó, amennyire az Ön utasításai. Tehát minél részletesebb és egyértelműbb a prompt, annál jobb lesz az eredmény.

📌 Példa: Ahelyett, hogy azt kérdezné a Jaspertől: „Milyen előnyei vannak a promptoknak a marketingcsapatok számára”, próbálja meg inkább ezt: „Képzelje el, hogy Ön egy prompt-mérnök. Szakértői szemszögéből nézve miért érdemes a marketingcsapatoknak promptokat használniuk?”

🔍 Tudta? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser és Christopher Hull 2021 februárjában alapította a Jasper AI-t. A texasi Austinban székhellyel rendelkező vállalat három év alatt növekedett, és ma már világszerte több mint 70 000 felhasználót szolgál ki, valamint több mint 142,9 millió dolláros bevételt generál.

Az AI-sugallatok használatának előnyei a marketingstratégiákban

Az AI-sugallatok jelentősen fellendíthetik marketingkampányait. Íme, hogyan:

Megnövekedett hatékonyság: Automatizálják az olyan Automatizálják az olyan marketingfeladatokat , mint az adatelemzés és a tartalomkészítés, így Ön a stratégiai feladatokra koncentrálhat

Fokozott kreativitás: Az AI-sugallatok olyan friss, kreatív koncepciókat kínálnak, amelyek hagyományos módszerekkel talán nem kerülnének felszínre

Hatalmas adathalmazok elemzése: A promptok arra késztetik a Jaspert, hogy hatalmas adathalmazokat elemezzen, és így betekintést nyerjen az ügyfelek viselkedésébe és preferenciáiba, ami alapján okosabb, célzottabb stratégiákat dolgozhat ki.

Következetes márkaüzenet: Az AI-sugallatok gondoskodnak arról, hogy márkájának hangja, stílusa, identitása és üzenete minden marketingcsatornán következetes maradjon

Jobb kampányteljesítmény: Támogatják a folyamatos marketingoptimalizálást, így a teljesítménymutatók alapján valós időben végezhet módosításokat

Hogyan lehet hatékony Jasper AI-promptokat készíteni?

Természetes nyelvi képességeinek köszönhetően a Jasper legjobban az egyértelmű, beszélgető stílusú utasításokra reagál, amelyek irányt mutatnak neki. Az utasítások kidolgozása azonban nem egy univerzális feladat. A kulcs a különböző stílusok kipróbálása és a megközelítés finomhangolása, hogy a Jasper a legjobban működjön.

Tippek a Jasper AI promptokhoz

Az AI-sugallatok használata olyan, mint a kreatív írás: minél többet gyakorol, annál jobb lesz. Íme, hogyan lehet ezt jól csinálni:

Adjon kontextust: Segítsen Jaspernek átlátni a „teljes képet”. Határozza meg a hangnemet, a célközönséget, a célt vagy bármely olyan fontos részletet, amelyről úgy gondolja, hogy számít.

Használja a gondolatlánc-technikát : Bontsa le a komplex problémákat kis, kezelhető lépésekre. Az AI végig tudja dolgozni a folyamatot, ahelyett, hogy sietve választ adna Bontsa le a komplex problémákat kis, kezelhető lépésekre. Az AI végig tudja dolgozni a folyamatot, ahelyett, hogy sietve választ adna

📌Példa: Segítsen nekem egy okosóra népszerűsítésére szolgáló közösségi média tartalmi tervet készíteni. Kövesse az alábbi lépéseket: Vizsgálja meg a termék célközönségét és főbb érdeklődési köreit a közösségi médiában

Javasoljon 5 vonzó közösségi média bejegyzésötletet, amelyek rezonálnak ezzel a közönséggel

Minden bejegyzésötlethez mellékeljen egy rövid leírást a tartalomról és a hangvételről (pl. informatív, humoros, inspiráló)

Írjon minden bejegyzésötlethez 3 változatot a közösségi média felirataiból, amelyek kiemelik a termék egyedi jellemzőit

Adjon hozzá megfelelő előtagokat: Használjon konkrét előtagokat, például „Mint marketing szakértő” vagy „mintha beszélne”, hogy személyre szabottabb válaszokat kapjon

Kísérletezzen a hőmérsékleti beállításokkal: Használja a Jasper hőmérsékletét a kreativitás szabályozására. Tartsa alacsony szinten (például 0,1) a biztonságos, kiszámítható válaszokért, és magas hőmérsékleten (például 0,8) a kötetlen vagy kreatív szövegekért.

Adjon elsőbbséget a strukturált promptoknak: Használjon felsorolási pontokat vagy számozott listákat a promptokban

📌Példa: Ahelyett, hogy azt kérdeznéd: „Mesélj a tartalommarketing stratégiákról!”, mondd inkább: 1. Sorolja fel az 5 legfontosabb tartalommarketing-stratégiát. 2. Ismertesse röviden mindegyiket. 3. Ha lehetséges, adjon meg példákat.

Próbálja ki a szerepjátékot: Kérje meg a Jaspert, hogy utánozza a célközönségét. Képzelje el például, hogy Ön egy CTO, aki ezt az e-mailt írja

Adjon hozzá érzelmi kontextust: Használja az érzelmi ösztönzést és meggyőzést a Jasper AI segítségével

Érzelmi prompt: Segítsen nekem megírni egy termékfejlesztési terv prezentációt, amely hatást gyakorol a vezetőségünkre. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a prezentáció sürgősséget sugározzon, és kiemelje az egyes kezdeményezések stratégiai fontosságát. Ez a feladat nagyon fontos a karrierem szempontjából

Kérjen több példát: Használja a szintetikus bootstrap technikát, hogy az AI több példát generáljon az Ön adatai és követelményei alapján. Ez segít változatos forgatókönyvek létrehozásában, különösen akkor, ha a valós adatok korlátozottak

💡Példa: Vedd fel egy fitneszedző szerepét, és írj termékleírást egy kompakt, összecsukható, otthoni használatra szánt evezőgépről. Főbb jellemzők: Összecsukható kialakítás a könnyű tárolás érdekében

Bluetooth-kapcsolat különböző alkalmazások szinkronizálásához

Beállítható nehézségi szintek minden szintű felhasználó számára

Ergonómikus ülés és stílusos, modern kialakítás Stílus: Motiváló, beszélgető, informatív, professzionális, és az ügyfél ösztönzésére összpontosító Hőmérséklet: Állítsa 0,8-ra a kreatív és energikus írás érdekében Adjon meg 3 változatot, amelyek könnyedséget és izgalmat sugároznak.

A legjobb Jasper AI-sugallatok különböző felhasználási esetekhez

A tartalomkészítéstől a marketingstratégiákig – fedezzük fel a legjobb Jasper AI-sugallatokat, amelyek időt takarítanak meg, fokozzák a kreativitást és hatékony eredményeket hoznak. 👀

1. Blogírás és tartalomkészítés

Hosszú és rövid szövegek írása, a tartalom finomítása a kollégák visszajelzései alapján, valamint a jóváhagyásokra való várakozás – a tartalmi naptár feltöltése egyedül nehéz feladat.

Íme néhány AI-írási ötlet, amelyek segítenek kielégíteni az egyfős tartalomgyártó csapat igényeit, és elkerülni a kiégést. 💫

1. Használja itt a probléma-megoldás keretrendszert. Írjon egy részletes [szószám] blogbejegyzést, amelyben elemzi a [konkrét esemény/hír] hatását a [konkrét iparágra vagy közösségre]. Kezdje a legfontosabb kérdéssel, majd sorolja fel az azzal járó kihívásokat és kockázatokat. Zárja a bejegyzést olyan, szakemberek számára alkalmazható, megvalósítható megoldásokkal, amelyeket [hiteles platformok] adatai és szakértői vélemények alátámasztanak, linkekkel ellátva.

2. Alkalmazzuk a „Mi, Miért, Hogyan” keretrendszert. Írjunk egy átfogó blogbejegyzés-vázlatot [szószám] terjedelemben. Foglaljuk bele a [könyv/cikk] legfontosabb tanulságait, és vizsgáljuk meg, hogyan alkalmazhatók ezek a [szakma/terület] területén. Hozzunk fel valós példákat és esettanulmányokat, hogy bemutassuk, hogyan működnek ezek a koncepciók a gyakorlatban. Adjunk meg [szám] lépést, amelyet az olvasók végrehajthatnak.

3. Vedd fel a digitális marketinges szerepét. Készíts egy részletes, megvalósítható stratégiát, hogy magas minőségű visszalinkeléseket szerezz a [szakma] területén elismert weboldalakról. Használd az AIDA keretrendszert. A cél az, hogy növeljem weboldalam hitelességét [weboldal link] és javítsam a keresési rangsorolását egy [konkrét téma] témájú blogbejegyzés esetében.

4. Készítsen egy kétperces forgatókönyvet egy [téma]ról szóló YouTube-videóhoz. A videónak egy figyelemfelkeltő bevezetővel vagy anekdotával kell kezdődnie, amelyet a téma áttekintése, [szám] gyakorlati tipp és egy olyan befejezés követ, amely a nézőket feliratkozásra ösztönzi.

5. Vegye a [forrás tartalmat], és alakítsa át egy [konkrét közösségi média platformon] megjelenő, a [konkrét közönséget] megcélzó bejegyzéssé. Kezdje a forrás tartalom legfontosabb és legvonzóbb tanulságával, biztosítva, hogy az azonnal felkeltse a figyelmet.

Az AI alkalmazási területei a tartalommarketingben és az ötletelés során: Releváns kulcsszavak és trendi témák kutatása

Részletes SEO-vázlatok készítése írók számára

A versenytársak stratégiáinak elemzése és a lehetőségek felkutatása

Közönségkutatás végzése

🧠 Tudta? A Jasper a Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) keretrendszeren alapul, és az internet mintegy 10%-át kitevő meglévő adatok alapján lett betanítva. Ez lehetővé teszi számára, hogy különböző témákban koherens és kontextusban releváns szövegeket generáljon.

2. Szövegírás és marketing

Marketingesként vagy íróként kihívást jelenthet a kreativitás és a stratégia közötti egyensúly megteremtése.

Szeretné, ha szövegei visszhangot keltenének a célközönségben, de nem tudja abbahagyni a saját stílusának hozzáadását. Ha véget akar vetni ennek az örökös dilemmának és betartani a határidőket, használja a Jasper AI promptokat.

Egyszerűen adja meg a stratégiai kereteket vagy a célközönség adatait, a többit bízza a rendszerre.

Íme néhány írási prompt példa a kezdéshez:

1. A „Before-After-Bridge” keretrendszer használata. Írjon egy szöveget, amely bemutatja a jelenlegi helyzetet, az [ügyfélprofil] által tapasztalt [problémával]. Mutassa meg nekik, milyen lesz a világ a [termékünk/szolgáltatásunk] használata után, és hogyan javítja ez a helyzetüket. Ezután adjon meg egy [hídot], amely megmutatja nekik, hogyan juthatnak el a termékünk segítségével ehhez a jobb állapothoz.

2. Írjon szöveget az „Exclusive-Inclusive” keretrendszer segítségével. Pozícionálja [termékünket/szolgáltatásunkat] elitként és vonzóként az [ideális vásárlói profil] számára. Tartalmazza olyan beszélgetési pontokat, mint [egyedülálló értékesítési pont], [problémás pont] és [kívánt cselekvés].

3. Elemezze a [termék/szolgáltatás] piacát. Határozza meg a potenciális ügyfélszegmenseket demográfiai adatok, viselkedés és vásárlási preferenciák alapján. Adjon meg [szám] személyre szabott stratégiát az egyes szegmensek hatékony eléréséhez és bevonásához, beleértve a konkrét csatornákat, üzenetküldési stílusokat és olyan kampánypéldákat, amelyek megfelelnek az igényeiknek.

4. Készítsen szöveget a „Story-Solve-Sell” keretrendszer segítségével, hogy a potenciális ügyfeleket vásárlókká alakítsa. Meséljen el egy lenyűgöző történetet, amely kapcsolódik az [ideális vásárlói profilhoz] és ahhoz a problémához, amelyet a [termékünk/szolgáltatásunk] megold. Ezután mutassa be, hogyan oldja meg a termékünk a problémát, és mutasson egy erős cselekvésre ösztönző felhívást, hogy meggyőzze az olvasót a vásárlásról vagy a kívánt cselekvésről. Ezenkívül vegye fel olyan változókat is, mint a [termék/szolgáltatás], az [egyedülálló értékesítési pont] és a [kívánt cselekvés].

5. Kérjük, írjon egy szöveget az „Elvárás-Meglepetés” keretrendszer felhasználásával, hogy felkeltse az érdeklődést és cselekvésre ösztönözze az [ideális vásárlói profil]. Tartalmazza olyan beszélgetési pontokat, mint [egyedülálló értékesítési pont], [problémás pont] és [kívánt cselekvés].

💡Profi tipp: Automatizálja a tartalomtesztelést azáltal, hogy AI-t használ a címsorok, képek vagy cselekvésre ösztönző gombok (CTA-k) A/B-tesztelésére, és hagyja, hogy az elemzze az adatokat, hogy meghatározza, melyik változat hozza a legjobb eredményeket.

3. Közösségi média tartalom

Olyan közösségi média tartalmakat készíteni, amelyek felkeltik a figyelmet, miközben hűek maradnak a márka hangjához, kihívást jelent, különösen a szoros határidők miatt. Az ötletei kezdik ismétlődni, és nehéz eldönteni, mivel folytassa.

Írási asszisztens szoftverként a Jasper új tartalmi ötleteket generál, és segít a következő kiemelkedő közösségi média kampányához szükséges bejegyzések elkészítésében. Csak adja meg céljait és elvárásait, és hagyja, hogy a szoftver végezze el a munkát.

Nézzünk meg néhány ötletet, amit felhasználhat:

1. Készítsen ötleteket egy [célközönségnek] szóló Instagram-bejegyzéssorozathoz, kiemelve a [termék/szolgáltatás] egyedülálló előnyeit, beleértve a [USP-k listáját]. Adjon sikertörténeteket és [szám] gyakorlati tippet, amelyek az ő igényeikre vannak szabva. Inspirációként hivatkozzon a [linkekre], és alkalmazza az AIDA keretrendszert a figyelem, az érdeklődés és a vágy felkeltésére, valamint a cselekvés ösztönzésére.

2. Írjon egy sor posztaláírást és kreatív szöveget, amelyekben a társadalmi bizonyítékot, a történetmesélést és a meggyőző nyelvet [hangnemű] módon használja. Ezeknek ki kell emelniük a [termékem/szolgáltatásom] értékét, és ösztönözniük kell a [célközönséget] a cselekvésre. Használhat humoros elemeket, anekdotákat és néhány olyan tartalmat is, amelyhez könnyen kapcsolódhatnak.

3. Tudna javasolni [szám] tartalmi ötletet a [konkrét téma/iparág] témájában a [közösségi média platform] számára, amelyek vonzzák a [célközönséget]? Használja a PESO keretrendszert (Paid, Earned, Shared, Owned) az ötletek kidolgozásához, és minden ötlethez mellékeljen részletes leírást a megvalósítási technikával együtt. Gondoskodjon arról, hogy az ötletek tartalmazzanak oktató, inspiráló és cselekvésre ösztönző tartalmakat egyaránt.

4. Melyek azok a trendi és hatékony hashtagek, amelyeket [hónap, év]-ben a [célközönség] számára kifejezetten testreszabva érdemes használni a [közösségi média platformon]? Őket a [iparág/trend] érdekli. Válogasson népszerű, niche és márkás hashtagek közül, és adja meg mindegyikhez a követők pontos számát. Győződjön meg róla, hogy azok összhangban vannak a [témához kapcsolódó kulcsszavakkal].

5. Segítene nekem kidolgozni egy 30 napos átfogó tartalmi naptárat a [közösségi média platform] számára, amely összhangban áll a [márka értékeivel] és megfelel a [célközönség] igényeinek? Használja az 5-3-2 módszert a tartalmi egyensúly kialakításához:

5 információs bejegyzés

3 promóciós bejegyzés

💡Profi tipp: Használd a csillogó ikont a közösségi média kampányokhoz készült promptok javításához. A Jasper kitölti azokat a hiányosságokat, amelyek esetleg kimaradtak az eredeti promptból.

4. Termékleírások és e-kereskedelem

Ön egy kézzel készített bőrárukat értékesítő online áruház összes marketingcsatornáját irányítja. A termék minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy kiemelkedjen a tömegből, de az online jelenlét nem elég.

A termékleírások megírása és a SEO-optimalizálás olyan időt igényel, amelyet inkább az offline marketingre fordítana.

De ez elkerülhetetlen munka. Íme néhány Jasper AI-sugallat, amelyek segítenek lenyűgöző e-kereskedelmi tartalmakat készíteni:

1. Részletes termékleírásra van szükségem a [termékkategória] új [termékcsalád neve] termékcsaládjához. Hangsúlyozza ki az [USP-ket], és szerkezetileg osztja fel a leírást bevezető, jellemzők, előnyök és CTA formátumban. Fókuszáljon a termékcsalád versenytársaitól való megkülönböztetésére, [tényezők] hozzáadására és a [célközönség] igényeinek megfelelő testreszabására.

2. Írja le egy ügyfél életének egy napját [célközönség], aki a [termék neve] terméket használja, kiemelve annak hatását az életének minden szakaszában.

3. Írjon érzékszerveket megmozgató leírást a [márkanév] által gyártott [terméknév] termékről. Emelje ki, hogyan néz ki, milyen tapintású, milyen illata van vagy milyen hangja van, anélkül, hogy tipikus termékleíró mellékneveket használna, mint például [példák]. Koncentráljon arra, hogy a olvasót belemerítse az élménybe, ahelyett, hogy egyszerűen csak leírná a terméket.

4. Írjon termékleírást és termékcímkéket a [termék neve és leírása] termékhez, amelyek kiemelik, hogy a termék mennyire tökéletes egy [konkrét évszakra] vagy [szituációra, például esküvőre, ünnepre vagy hétvégi kirándulásra]. A szituációt a termék rendeltetéséhez igazítsa.

5. Írjon egy termékleírást a [termék neve] termékről, amely a kivitelezésre és a termék elkészítésének történetére összpontosít. Ez magában foglalhatja az anyagokat, a kézműveseket vagy az elkészítés folyamatát. Tartalmazza a [részleteket].

💡Profi tipp: Tanítsa meg az AI-eszközét, hogy tükrözze márkája hangvételét és stílusát a korábbi tartalmakból vagy egy stílusútmutatóból származó példák segítségével. Emellett friss adatokat és visszajelzéseket is adhat neki, hogy minden leírás összhangban legyen a márka identitásával, és növelje az ügyfelek bizalmát.

A Jasper AI promptok használatakor elkerülendő gyakori hibák

A Jasper AI használata izgalmas, de néhány kezdő hibája miatt nem feltétlenül lesz ideális az eredmény. Íme, mit érdemes elkerülni:

Információtúlterhelés: Ha egyszerre túl sok információt ad Jaspernek, az zavarhoz és összefüggéstelen válaszokhoz vezethet. A bonyolult feladatokat bontsa fel egy sor célzott, kezelhető utasításra a világosabb eredmények érdekében

A nem megfelelő eredmények elfogadása: A nem kielégítő vagy átlag alatti eredmények elszalasztott lehetőségeket jelentenek. Ezért finomítsa a promptokat, vagy kérjen javításokat, amíg meg nem kapja a kívánt eredményt.

Előítéletek figyelmen kívül hagyása: A Jasper AI kimenetei tükrözhetnek olyan előítéleteket, mint a mintavétel vagy a sztereotipizálás, a képzési adatok korlátai miatt. Ennek figyelmen kívül hagyása torz vagy problémás eredményekhez vezethet.

🤝 Barátkozó emlékeztető: Bár az AI kiválóan teljesít a kreatív ötletek generálásában és a feladatok automatizálásában, nem helyettesítheti az emberi meglátást. Használja tehát írási készségeinek fejlesztésére.

A Jasper használatának korlátai

Bár a Jasper kiváló munkát végez a szilárd vázlatok elkészítésében, vannak hátrányai is. Ezek megértése lehetővé teszi a kimenet finomítását, és biztosítja, hogy hatékonyan használja az AI-t a tartalommarketingben.

Nehézségek a szűk témakörökkel: A Jasper gyakran általános tartalmat állít elő speciális témákról, ezért számítson jelentős szerkesztési munkára. Például, ha az egészségügyi ágazatban működő B2B SaaS-szolgáltatások számlákra épülő marketingjéről kérdez, akkor a rendszer iparág-specifikus részletek helyett általános tippeket adhat.

Nincs projektmenedzsment funkciója: A Jasper kiválóan teljesít a tartalomkészítés terén, de hiányoznak belőle az ötletek szinkronizálására, a feladatok nyomon követésére vagy a csapat munkafolyamatainak kezelésére szolgáló eszközök. Ez arra kényszeríti a marketingeseket, hogy különálló platformokra támaszkodjanak

Több körös átdolgozás szükséges: Tekintse a Jasper kimenetét első vázlatnak. Ha kifinomultabb szöveget szeretne, készüljön fel arra, hogy időt kell fordítania a tényellenőrzésre és a módosításokra.

Nem képes kezelni a komplex formázást: A Jasper nem felel meg olyan speciális formázási igényeknek, mint a táblázatok, diagramok vagy a tartalomban szereplő komplex vizuális elemek.

Felfedezésre váró Jasper-alternatívák

A Jasper magasra teszi a lécet az AI-írás terén, de gyakran előre látható, hasonló szerkezetű tartalmakat állít elő. Összetett feladatoknál, mint például kampányok koordinálása vagy a tartalom munkafolyamatokhoz való igazítása, pedig lehet, hogy többet várna tőle.

Akkor miért ne fedezné fel más AI marketingeszközöket is?

Ebben segíthet a ClickUp marketingprojekt-kezelő szoftvere .

A mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazásként a ClickUp ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt olyan mesterséges intelligenciával támogatva, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Használhatja rutinfeladatok automatizálására, a kommunikáció javítására, egyedi marketingmegközelítések kidolgozására és a tartalomkészítés felgyorsítására – mindezt egyetlen platformon belül.

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztense segít a csapatoknak az ötletek rendszerezésében, az ötletelésben és a munkafolyamatok kialakításában, hogy megkönnyítse az írást.

Vessünk egy pillantást néhány olyan funkcióra, amelyek miatt érdemes megismerkedni vele. 📃

Tartalomkészítés

Készítsen kifinomult szövegeket és tartalmakat bármilyen hangnemben a ClickUp Brain segítségével

Akár hosszú, akár rövid tartalomra van szüksége (e-mailek, blogbejegyzések, közösségi média szövegek stb.) – a ClickUp Brain néhány kattintással elkészíti azokat. Sőt, még a megbeszéléseket is összefoglalja és jegyzeteket készít az értekezletekről.

📌Példa: Készítsen egy hónapos e-mail marketing naptárat az új SaaS termékünk bevezetését népszerűsítő kampányhoz. A naptárnak 4 heti e-mailt kell tartalmaznia: egyet a termék bemutatására, egyet az ügyfelek véleményeire, egyet egy különleges ajánlatra és egyet a termék bemutatására.

Nézze meg a ClickUp Brain válaszát a promptra

Láthatja, hogyan dolgozza fel a ClickUp Brain a parancsot, és hogyan integrálódik a ClickUp Docs- szal a kért tartalom létrehozásához. A ClickUp Docs központi adattárként szolgál az összes tartalom tárolására. A csapat minden tagja valós időben együttműködhet és visszajelzést adhat.

Munkafolyamat-integráció

A ClickUp Brain és a ClickUp Tasks integrációja lehetővé teszi, hogy a feladatok és projektek alapján automatikusan generáljon frissítéseket, állapotjelentéseket és összefoglalókat.

Ezen felül a ClickUp Brain a Jasper AI alternatívájaként további értéket nyújt azzal, hogy az Ön igényeinek és beszélgetéseinek alapján automatizálja a feladatok létrehozását.

Például, ha elmagyarázza egy új blogbejegyzés témájának részleteit, a rendszer generálhatja és kioszthatja a feladatot a tartalomírónak, köszönhetően a beépített automatizálási képességeknek, amelyek természetes nyelven tudják feldolgozni az automatizálási parancsokat.

💡Profi tipp: Ha nehezen tudja átfogalmazni a kínos mondatokat, vagy finomítania kell a meglévő tartalmat, a ClickUp Brain segíthet. Finomítja a mondatok folyását, szerkezetét és olvashatóságát, javaslatokat kínálva az üzenet szűkítésére vagy a szóválasztás javítására.

Kampánykövetés és tudásvisszakeresés

A főként ötleteket generáló Jasper AI-vel ellentétben a ClickUp Brain marketing-tudásbázisként működik, összekapcsolva a kampányadatokat, a csapatfájlokat és az elemzéseket az azonnali hozzáférés érdekében. Ez a multifunkcionalitás teszi az egyik legerősebb Jasper AI-alternatívává.

Át kell tekintenie legutóbbi kampányának teljesítményét? Kérdezze meg Brain-t: „Mi a CTR az utolsó e-mail kampánynál?”, hogy azonnali betekintést nyerjen.

Kapjon azonnali értesítéseket a megbeszélésekről és feladatokról, hogy biztosítsa a csapat összehangoltságát a ClickUp Brain segítségével

Csapatmunka

Szeretne zökkenőmentes munkafolyamatot létrehozni tartalomcsapatai számára? A ClickUp Brain + ClickUp Chat a megoldás. A ClickUp Brain segítségével minden ötletét, jegyzetét és forrását egy helyen szervezheti és tárolhatja, így könnyen nyomon követheti és továbbfejlesztheti a tartalmi koncepciókat.

Ugyanakkor a ClickUp Chat központosítja a kommunikációt, így a csapat tagjai gyorsan megoszthatják visszajelzéseiket, megbeszélhetik a változtatásokat vagy feltehetik kérdéseiket – anélkül, hogy különböző platformok között kellene váltogatniuk. Ez a kombináció nemcsak egyszerűsíti az együttműködést, hanem biztosítja is, hogy minden összekapcsolódjon, így a csapatok könnyebben tudnak egy hullámhosszon maradni és gyorsan kiváló minőségű tartalmakat készíteni.

Előre elkészített sablonok

Hogy megkönnyítsük a munkáját, a ClickUp egy kiterjedt, marketingre specializált AI-sablonkönyvtárral rendelkezik. Nincs szükség ötletek kigondolására vagy a nulláról való indulásra.

Például a tartalommarketing-stratégiai sablonok ideálisak azoknak az időhiányban szenvedő marketingcsapatoknak, amelyeknek többféle feladatot kell ellátniuk.

Alakítsa az AI-sugallatokat sikeres projektekké a ClickUp segítségével

A Jasper AI segítségével különböző típusú tartalmakat készíthet, és kreatív ötleteket gyűjthet. De ennél többet nem tud. Nincs benne olyan integrált projektmenedzsment eszköz, amely segítene a tartalommarketing-stratégiák központosításában.

Ha beépített AI-képességekkel rendelkező projektmenedzsment eszközt keres, a ClickUp a legjobb választás.

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment-platform, amely robusztus eszközökkel egyszerűsíti a munkafolyamatokat a feladatok kezelése, a projekt előrehaladásának nyomon követése és a csapatok közötti együttműködés koordinálása terén.

A ClickUp Brain egy értékes eszköz a ClickUp munkaterületen belül, amely javítja a feladatkezelést, a tartalomkészítést és a csapatmunkát. Túlmutat az alapvető írási segítségnyújtáson, mivel zökkenőmentesen integrálja az AI-t a napi munkafolyamatokba, így még a legbonyolultabb projektek kezelése és végrehajtása is könnyebbé válik.

