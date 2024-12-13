A 10 legjobb RingCentral alternatíva és versenytárs 2025-re

Akár startupot, kis- vagy középvállalkozást, akár multinacionális vállalatot vezet, üzleti kommunikációjához felhőalapú telefonrendszerre van szüksége.

A RingCentral az egyik legszélesebb körben használt üzleti telefonrendszer. Olyan funkciókat kínál, mint az omnichannel ügyfélszolgálati megoldások, egy személyes AI asszisztens a csapat üzenetküldéséhez és jegyzeteléshez, valamint egy integrált VoIP telefonrendszer.

Azonban olyan kihívások miatt, mint a megfelelési díjak, a fejlett funkciók túlzott díjazása, az aktív hívások időkorlátai és a támogatási problémák, a harcedzett VoIP-szakemberek a RingCentral versenytársait keresik, hogy pótolják ezeket a hiányosságokat.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb RingCentral alternatívákat, valamint azok előnyeit és hátrányait, hogy segítsünk Önnek a megfelelő választásban.

Mit kell keresnie a RingCentral alternatíváiban?

Van-e olyan ideális felhőalapú telefonrendszer, amely megfelel az Ön igényeinek?

A VoIP-rendszerek elsődleges célja az interneten keresztüli telefonálás. Az Ön vállalkozásának megfelelő eszköznek azonban a következő funkciókkal is rendelkeznie kell:

Felhőalapú rugalmasság: Válasszon egy felhőalapú kommunikációs platformot, amelyhez csapata bárhonnan hozzáférhet, így a hatékonyság romlása nélkül is lehetővé válik a távmunka.

Prémium hívásminőség: Keressen olyan eszközt, amely tiszta hangminőséget és minimális hívásmegszakadást biztosít.

Részletes és hasznos információk: Válasszon olyan alternatívát, amely nyomon követi a hívások számát és a csapat teljesítményét, hogy adat alapú fejlesztéseket hajthasson végre.

Széles körű integrációs lehetőségek: Válasszon olyan platformot, amely integrálható más CRM- és termelékenységi eszközökkel, hogy csökkenthesse az alkalmazások közötti állandó váltást.

Hívásrögzítés és -átirányítás: Válasszon olyan eszközt, amely ezekkel a fejlett funkciókkal rendelkezik, mivel ezek segítenek a minőségbiztosításban és a képzésben.

AI-alapú adatelemzés: Válasszon olyan eszközt, amely támogatja az AI-alapú útválasztást és érzelemelemzést, hogy megkönnyítse a személyre szabott ügyfélszolgálatot.

A 10 legjobb RingCentral alternatíva

Íme a 10 legjobb RingCentral alternatíva válogatott listája. Akár a távoli csapatok közötti együttműködés javítását szeretné elérni, akár egy nemzetközi hívásokhoz segítséget nyújtó eszközt keres, ezek az opciók egyedülálló funkcióikkal kiemelkednek a többi közül.

1. Dialpad (a legjobb AI-alapú kommunikációs munkafolyamatokhoz)

via Dialpad

A Dialpad egy kiváló RingCentral alternatíva, amely hang-, videó-, üzenetküldő és ügyfélszolgálati eszközöket egyesít egy hibamentes, könnyen használható felhőalapú platformon.

Különösen lenyűgöző a Voice Intelligence (Vi) funkciója, amely valós idejű átírást, érzelemelemzést és hívás-coachingot kínál. Akár automatikusan összefoglalókat is készíthet és kulcsszavakat is nyomon követhet, hogy segítsen Önnek a jobb kommunikációban.

A Dialpad legjobb funkciói

AI-alapú értekezlet-asszisztens : Használja az „AI Recaps” funkciót – értekezlet-összefoglalók és jegyzetek – hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

Integrációk: Integrálható népszerű CRM-rendszerekkel és termelékenységi eszközökkel, például a Zendeskkel, a Salesforce-szal stb.

A Dialpad korlátai

Egyes felhasználók a hívásminőség ingadozásáról számolnak be, különösen olyan területeken, ahol gyenge az internetkapcsolat.

Az eszköz nem elég rugalmas a hívások kezelése és a részlegek közötti továbbítása tekintetében.

A Dialpad árai

Üzleti kommunikáció

Alapcsomag: 27 USD/hó felhasználónként

Előny: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

AI Meetings

Ingyenes

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Dialpad értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

2. OpenPhone (legalkalmasabb induló vállalkozások és kisvállalkozások számára)

via OpenPhone

Az OpenPhone segítségével bármilyen eszközről kezdeményezhet hívásokat, küldhet szöveges üzeneteket és beállíthatja az üzleti órákat egyedi üdvözlő üzenetekkel. Egyéb figyelemre méltó funkciók közé tartozik a hangpostai üzenetek átírása, az automatikus telefonközpont és az e-mail integráció.

Az eszköz zökkenőmentesen integrálódik a HubSpot-tal, hogy automatikusan naplózza a hívásokat, szöveges üzeneteket és hangüzeneteket, így könnyen frissítheti az ügyféladatokat anélkül, hogy manuálisan kellene bevinnie az adatokat.

Az OpenPhone legjobb funkciói

AI-válaszok : Kapjon AI-javasolt szöveges válaszokat a beszélgetés kontextusa alapján.

Üzenetszűrők : Szűrők és címkék segítségével gyorsan kategorizálhatja és megtalálhatja a konkrét beszélgetéseket.

Hangposta-átírások: Kapjon átírásokat és hangfelvételeket minden olyan hívásról, amely hangpostára érkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a hívásokat.

Az OpenPhone korlátai

A kezdeti beállítási folyamat zavaros lehet, különösen az integrációk vagy az egyéni funkciók konfigurálásakor.

Nincs fejlett híváselemzés, ami hasznos lenne azoknak a csapatoknak, amelyek mélyebb betekintést igényelnek a hívások teljesítményébe.

OpenPhone árak

Ingyenes

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 33 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

OpenPhone értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (50+ értékelés)

3. Nextiva (A legjobb hibrid és távoli csapatok számára)

via Nextiva

A Nextiva egységes ügyfélélményt biztosít olyan kulcsfontosságú funkciókkal, mint korlátlan belföldi hívások, konferenciahívások, együttműködési szobák, hangposta-átírás és többszintű telefonközpont. Ezenkívül több mint 24 eszközzel integrálható, többek között a Zendesk, a ConnectWise és a Microsoft Teams alkalmazásokkal.

A Nexativa legimpozánsabb tulajdonsága a kiváló minőségű aszinkron videokonferencia (amely több mint 250 résztvevőt támogat), ami tökéletessé teszi távoli csapatok számára.

A Nextiva legjobb funkciói

Valós idejű teljesítménymutatók : Jelenítse meg az SLA-kat és a KPI-ket a kezdőlap widgetjein, hogy növelje a csapatok felelősségvállalását és javítsa a termelékenységet.

Központosított kommunikáció : egyesítse a csapatbeszélgetéseket telefonhívások, szöveges üzenetek, csevegés, videó és egyéb formákban egy platformon.

Egyedi irányítópultok: Elemezze az adatokat az egyedi és intuitív irányítópultokon, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

A Nextiva korlátai

A szolgáltatás megbízhatatlan, és nem a leg intuitívabb vagy legfelhasználóbarátabb.

Előfordul, hogy a Nextiva alkalmazás hibásan működik, és nem tudja elnémítani a figyelmeztetést az asztalon anélkül, hogy „Ne zavarjanak” módba állítaná.

Nextiva árak

Kisvállalkozások Digitális: 25 USD/hó felhasználónként Alap: 36 USD/hó felhasználónként Engage: 50 USD/hó felhasználónként Power Suite: 75 USD/hó felhasználónként

Digitális: 25 USD/hó felhasználónként

Alap: 36 USD/hó felhasználónként

Engage: 50 USD/hó felhasználónként

Power Suite: 75 USD/hó felhasználónként

Enterprise Essential: 129 USD/hó ügynökönként Professional: 159 USD/hó ügynökönként Premium: 199 USD/hó ügynökönként

Alapvető: 129 USD/hó ügynökönként

Professzionális: 159 USD/hó ügynökönként

Prémium: 199 USD/hó ügynökönként

Digitális: 25 USD/hó felhasználónként

Alap: 36 USD/hó felhasználónként

Engage: 50 USD/hó felhasználónként

Power Suite: 75 USD/hó felhasználónként

Alapvető: 129 USD/hó ügynökönként

Professzionális: 159 USD/hó ügynökönként

Prémium: 199 USD/hó ügynökönként

Nextiva értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 3200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

4. Zoom Phone (a legjobb a Zoom ökoszisztémában működő csapatok számára)

A Zoom Phone felhőalapú VoIP-megoldása olyan funkciókkal rendelkezik, mint a hangposta-átírás, korlátlan automatikus telefonközpont és hívásrögzítés. Ráadásul az AI Companion, amely minden vállalkozás számára hatalmas időmegtakarítást jelent, összeállíthatja a hívások utáni összefoglalókat és kivonhatja a hangpostákból a feladatokat.

A Zoom Phone legjobb funkciói

Csapatmunka : folytasson egyéni vagy csoportos beszélgetéseket csapattagjaival, osszon meg fájlokat, és szerezzen összefoglalókat a csevegési szálakról, hogy gyorsan felzárkózzon.

Hívásrögzítés: rögzítsd a hívásokat, és használd a leírásokat és a visszajátszásokat az információk gyors visszakereséséhez.

A Zoom Phone korlátai

Egyes felhasználók szerint a beállítási folyamat zavaros volt, a hívásirányítás és más funkciók nagyon nem egyértelműek és nehezen beállíthatók voltak.

Ha az internetkapcsolat nem stabil, az megnehezítheti a találkozó minőségét.

Zoom Phone árak

USA és Kanada mérhető: 10 USD/hó/felhasználó áron

Korlátlan használat az Egyesült Államokban és Kanadában: 15 USD/hó/felhasználó áron

Pro Plus: 21,99 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 26,99 USD/hó felhasználónként

Zoom Phone értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

5. 8×8 (A legjobb korlátlan nemzetközi hívásokhoz)

A 8×8 korlátlan hanghívásokat kínál 14 országban. Ez egy megbízható alternatíva a RingCentralhoz képest, amely hívásokat és SMS-eket kínál az Egyesült Államokba és Kanadába, és nemzetközi hívásokért külön díjat számol fel.

A szokásos kommunikációs funkciókon túl a 8×8 beszédelemzést is tartalmaz, amely valós idejű betekintést nyújt a beszélgetési trendekbe, az ügyfelek hangulatába és az ügynökök tevékenységébe. Emellett megosztható, automatikusan generált hívás utáni átiratokat is kap.

A 8×8 legjobb funkciói

Hívásfigyelés : élő hívások során segítsen az ügynököknek, vagy szükség esetén közvetlenül avatkozzon be a hívásbeavatkozási funkcióval.

Audio- és videokonferenciák : rendezzen akár 500 résztvevővel is találkozókat, és kapjon AI által generált összefoglalókat, tartalmi pillanatképeket, felvételeket, csevegési előzményeket és még sok mást.

Adatelemzés: Gyűjtse össze és elemezze a felhőn keresztül történő kommunikációból származó adatokat, hogy jobb üzleti döntéseket hozhasson.

A 8×8 korlátai

A desktop és mobil alkalmazások értesítései nem kapcsolódnak össze valós időben.

A videokonferencia funkciók kissé hibásak, ezért ez a megoldás nem alkalmas mindenre kiterjedő távmunka megoldásként.

8×8 árak

Egyedi árazás

8×8 értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4/5 (több mint 300 értékelés)

6. Ooma Office (a legalkalmasabb kis költségvetésű csapatok számára)

via Ooma Office

Az Ooma Office kiváló választás kisvállalkozások számára, amelyek szűkös költségvetéssel rendelkeznek. Alapcsomagja olyan fejlett funkciókat tartalmaz, mint automatikus telefonközpont, virtuális faxküldés, csengőcsoportok és hangosbeszélő rendszer.

Ezen felül ez az eszköz hangposta, hívásátirányítás és havi 500 perc ingyenes hívás lehetőségét is kínálja. Korlátlanul hívhat az Egyesült Államokban és Kanadában, valamint korlátlanul hívhat több mint 60 országba. Intuitív, könnyen használható felülete integrálható olyan CRM eszközökkel, mint a Salesforce, a Microsoft 365 és a Google Workspace.

Az Ooma Office legjobb funkciói

Virtuális recepciós : A hívásokat a megfelelő mellékekhez irányítja, és egyedi üzeneteket hozhat létre a különböző üzleti funkciókhoz, munkaidőhöz és helyszínekhez.

Csoportos csengetés : Hozzon létre csoportos csengetést a különböző részlegek számára, és csengessen a kapcsolódó számokra egymás után vagy egyszerre.

Videokonferencia: Tegye produktívabbá a csapatértekezleteket olyan funkciókkal, mint a háttérzajszűrés, az egyidejű képernyőmegosztás, az online táblák stb.

Az Ooma Office korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy nem érkeztek meg az üzenetek és nem továbbították a hívásokat.

A hangposta nem mindig rögzíti vagy írja le megfelelően az üzeneteket

Ooma Office árak

Essentials: 19,95 USD/hó felhasználónként

Előny: 24,95 USD/hó felhasználónként

Pro Plus: 29,95 USD/hó felhasználónként

Ooma Office értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

7. Vonage (A legjobb testreszabott munkafolyamatokhoz)

via Vonage

A Vonage felhőalapú VoIP-megoldása kiterjedt API-könyvtárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a kommunikációs alkalmazásokat közvetlenül az üzleti telefonrendszerükbe integrálják és testre szabják. Emellett olyan kiegészítő szolgáltatásokat is kínál, mint a csatornák közötti ügyfél-SMS-küldés, hívásrögzítés, várólista és virtuális faxolás, valamint lehetővé teszi akár 200 résztvevővel rendelkező virtuális konferenciák szervezését és lebonyolítását.

A Vonage segítségével korlátlanul kezdeményezhet kiváló minőségű hívásokat, részt vehet csapatcsevegésekben és videokonferenciákban, valamint kihasználhatja az intelligens kommunikációs funkciókat, mint például az automatikus válaszok, a várólisták, az IVR és a hívásrögzítés.

A Vonage legjobb funkciói

Közös ötletelés : Ötleteljen együtt csapattagjaival a virtuális táblán a megbeszélések során.

Rugalmas árazás : Kezdje egy alapcsomaggal, és csak a választott funkciókért fizessen, az Ön igényeinek megfelelően meghatározva a költségeket.

AI asszisztens: Használjon AI-alapú virtuális asszisztenst a hívások továbbításához vagy az alapvető támogatási feladatok automatizálásához.

A Vonage korlátai

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a harmadik féltől származó alkalmazások integrálása a Vonage-ba kihívást jelentett, és speciális technikai szakértelmet igényelt.

A hívásmegszakadások, késések, visszhangok és gyenge kapcsolat gyakran rontják az általános felhasználói élményt.

Vonage árak

Mobil: 19,99 USD/hó kiterjesztésenként

Prémium: 29,99 USD/hó kiterjesztésenként

Haladó: 39,99 USD/hó kiterjesztésenként

Vonage értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

8. Grasshopper (legalkalmasabb egyéni vállalkozók számára)

via Grasshopper

Ha Ön egy egyszemélyes hadsereg, és egyszerű, de professzionális felhőalapú telefonrendszert keres, a Grasshopper jó választás. A Grasshopper segítségével továbbíthatja a hívásokat bármely eszközre, korlátlan számú mellékvonalat hozhat létre, és egyedi üdvözlő üzeneteket állíthat be vállalkozása számára. Még a hangüzeneteket is leírja, és e-mailben elküldi Önnek, így biztosítva, hogy soha ne maradjon le fontos üzenetekről.

A Grasshopperre való regisztrációkor választhat ingyenes, helyi vagy egyedi számok közül, vagy akár átviheti meglévő számát is. Ezen felül hozzáférést kap olyan eszközökhöz, mint a korlátlan SMS, automatikus válaszok és telefonszám-bővítmények.

A Grasshopper legjobb funkciói

Automatikus telefonközpont : Használja a 24 órás automatikus telefonközpontot a hívások fogadásához, az ügyfelek önkiszolgáláshoz való irányításához és üzenetek fogadásához.

Azonnali válaszok : Állítson be automatikus szöveges válaszokat képekkel és hiperhivatkozásokkal, hogy válaszolhasson az üzleti órákn kívül kapcsolatba lépő ügyfeleknek.

Hívásátirányítás: A rutin jellegű kérdésekkel kapcsolatos hívásokat irányítsa át információs mellékekhez, és személyre szabott üdvözlő üzenetekkel vonzza be az ügyfeleket, amíg várnak.

A Grasshopper korlátai

Nem küldhet tömeges SMS-eket vagy több SMS-t egynél több személynek anélkül, hogy azok láthatnák egymás telefonszámát.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a platform lassú és vizuálisan elavult, a okostelefonos alkalmazás pedig több hibát is tartalmaz.

Grasshopper árak

True Solo: 14 USD/hó

Solo Plus: 25 USD/hó

Kisvállalkozások: 55 USD/hó

Grasshopper értékelések és vélemények

G2: 4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

9. Ringover (A legjobb a fejlett ügyfélelemzéshez)

via Ringover

A Ringover AI-alapú valós idejű elemzései és intelligens betekintései miatt kiváló választás értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára. Az eszköz nem csak leírja a hívásokat, hanem érzések, kulcsszavak és a hívás minősége alapján címkézi és kategorizálja őket.

A fejlett érzelemelemzés és kulcsszókövetés segít a csapatoknak olyan konferencia-napirendeket és vita pontokat kidolgozni, amelyek célja a vevői elégedettség és elkötelezettség javítása.

A Ringover legjobb funkciói

Elemzés és jelentések : Kapjon teljes áttekintést csapattagjai tevékenységéről és teljesítményéről egy valós idejű irányítópulton, amely mobil és asztali alkalmazásokon is elérhető.

Integrációk : Integrálja CRM, kommunikációs, tárolási és termelékenységi eszközökkel az üzleti munkafolyamatok racionalizálása érdekében.

Célkitűzés és KPI-k: Határozzon meg egyértelmű célokat és KPI-ket a haladás méréséhez és a referenciaértékek meghatározásához.

A Ringover korlátai

A kommunikáció stabilitásával vannak problémák, és a szoftver (asztali alkalmazás) több hibát is tartalmaz.

Egyes felhasználóknak problémát okozott az egyik telefonvonalról a másikra való átállás.

Ringover árak

Smart: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 54 USD/hó felhasználónként

Haladó: 64 USD/hó felhasználónként

Ringover értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

10. Phonexa (legalkalmasabb marketingcsapatok számára)

via Phonexa

A Phonexa, a RingCentral népszerű alternatívája, egy többcélú marketingautomatizálási megoldás, amely a híváskövetést, a potenciális ügyfelek elosztását és az elemzéseket egyetlen rendszerbe egyesíti.

A „Call Logic” platform kezel és nyomon követi a hívásokat, részletes betekintést nyújtva olyan csatornákba, mint a fizetett keresés, a közösségi média, az e-mail kampányok és az offline marketing. Segít a marketingeseknek teljes áttekintést szerezni a hívások minőségéről, a konverziós arányokról és a hívások időtartamáról.

A Phonexa legjobb funkciói

Hívásirányítás : Kövesse nyomon a több marketingcsatornáról érkező potenciális ügyfeleket, és irányítsa őket a megfelelő értékesítési képviselőkhöz.

IVR : Használja az IVR funkciót és a hangstúdiót az önkiszolgáláshoz és a visszahívás ütemezéséhez.

Egyedi irányítópultok: Dinamikus és testreszabható irányítópultokon valós idejű betekintést nyerhet a kampányok teljesítményébe.

A Phonexa korlátai

Nem teszi lehetővé a potenciális ügyfelek telefonszám alapján történő keresését, csak e-mail címek és potenciális ügyfélazonosítók alapján.

Hiányoznak a mélyreható elemzések elvégzéséhez szükséges ML és AI képességek

Phonexa árak

Lite: 250 USD/hó

Prémium: 500 USD/hó

Vállalati: 1000 USD/hó

Egyedi: Egyedi árazás

Phonexa értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: 5/5 (60+ értékelés)

A csapatkommunikáció nem csak a korlátlan hívásokból és szöveges üzenetekből áll. Az ideális eszköz nemcsak egyszerűsíti a csapatmunkát, hanem ugyanolyan szakértelemmel kezeli vállalkozása minden más aspektusát is.

Dobpergés 🥁: A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, leginkább megfelel ennek az integrált megközelítésnek.

A ClickUp egy mesterséges intelligenciával működő projektmenedzsment platform, amely központosítja a kommunikációt és biztosítja a termelékenységet – mindezt egyetlen platformon.

ClickUp: A legjobb a teljes körű projektmenedzsmenthez és együttműködéshez

A projektmenedzsmenttől a csapatmunkaig – a ClickUp segítségével mindent egyetlen munkaterületen kezelhet.

A ClickUp egy helyen egyesíti a munkahelyi kommunikációt és a feladatkezelést, így segítve Önt abban, hogy gyorsabban elvégezze a feladatokat, anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltogatnia.

A ClickUp Chategyetlen kattintással feladatot hoz létre egy üzenetből, és a csevegésekben, dokumentumokban, jegyzetekben stb. található kapcsolódó információk automatikusan összekapcsolódnak. Így nem veszik el a kontextus, és mindenki mindig ugyanazon az oldalon van.

A központosítás, vagy ahogy mi nevezzük, a konvergencia, nagyszerű funkció, ha naponta több száz hanghívást kezel.

Akár a RingCentralt, akár annak alternatíváit használja, a ClickUp segítségével összegyűjtheti az összes jegyzetét a ClickUp Doc-ban, a ClickUp Tasks segítségével cselekvési tételeket hozhat létre a jegyzetekből, kiosztja azokat a megfelelő személyeknek, és máris kész!

Búcsút inthet a kontextusváltásnak a ClickUp Chat segítségével, amely egyetlen platformon egyesíti munkáját és beszélgetéseit.

Ezen felül rendelkezésre áll a ClickUp SyncUps, amely gyors megbeszélésekre alkalmas, ahol azonnal kapcsolatba léphet csapattársaival, és problémamentes valós idejű kommunikációt folytathat, akár egyéni, akár csoportos csevegésről legyen szó.

Meg akarja menteni egy értekezletet vagy megbeszélést? Csak rögzítse!

Akár folyamatokat dokumentál, hibaelhárítási lépéseket magyaráz, vagy projektfrissítéseket ad, a ClickUp Clips segítségével mindent videóra rögzíthet anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltania. A megbeszélés után a klipeket megoszthatja az összes csapattaggal, hogy mindenki tudja, mit kell tennie és hogyan. Ha nyilvánossá szeretné tenni, egyszerűen frissítse a jogosultságokat.

A videó rögzítése után a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense automatikusan leírja azt. Könnyedén kereshet kulcsszavakra a leírásban, hogy egyből a legfontosabb részekhez ugorhasson.

Készíts oktatóanyagokat vagy rövid beszélgetős videókat a csapatod számára a ClickUp Clips segítségével.

A legnagyszerűbb megoldás a ClickUp Meetings, amely intelligens értekezlet-napirendeket és nyomon követést kombinál egy projektmenedzsment platformmal.

Az összes értekezlet felvétele automatikusan mentésre kerül és a vonatkozó feladatokhoz kapcsolódik, így létrehozva egy hozzáférhető archívumot a jövőbeni felhasználáshoz. És még több:

Integrált feladatkezelés : Ütemezzen, szervezzen és rögzítsen találkozókat ugyanazon a munkaterületen, ahol a feladatokat és célokat is nyomon követi.

Valós idejű együttműködés : Ossza meg képernyőjét, kapcsolja össze feladatait, és csevegjen élőben akár 200 emberrel egyetlen SyncUp alkalmazásban.

Képernyő megosztás: Rögzítsen klipeket, és csatolja őket bármely beszélgetéshez vagy feladathoz, kommentáljon konkrét szakaszokat célzott kérdések/visszajelzésekhez, és keressen információkat AI-alapú átírásokkal.

Találkozókezelő: Tegye hatékonyabbá találkozóit : Tegye hatékonyabbá találkozóit a ClickUp feladatlistáival , amelyekkel nyomon követheti a napirendet és a teendőket, a ClickUp hozzászólás-hozzárendelésével , amely biztosítja, hogy minden feladat a megfelelő tulajdonoshoz kerüljön, valamint a ClickUp ismétlődő feladataival , amelyekkel automatizálhatja a nyomon követést és az emlékeztetőket.

Hozza össze csapatát brainstormingra, projekttervezésre és egyebekre a ClickUp Meetings segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp rengeteg funkciót kínál, amelyek néha túlnyomóak lehetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Zökkenőmentes beszélgetések a ClickUp segítségével

A legjobb eszközökkel felszerelt modern csapatok a vállalati kommunikáció bajnokai.

A legjobb RingCentral alternatívák az Ön vállalkozásával együtt növekednek, proaktív ügyfélszolgálatot nyújtanak és átlátható árakkal rendelkeznek. Miután a hívások kérdése megoldódott, már csak a megfelelő platformra van szüksége, hogy mindezeket az információkat integrálja vállalkozásába.

Ehhez a ClickUp az első választás a VoIP-szolgáltatók számára, mivel olyan funkciókat kombinál, mint a ClickUp Chat, a ClickUp Brain és a ClickUp Clips a projektmenedzsmenttel.

A ClickUp segítségével nem csak kommunikálhat a csapattagjaival, hanem feladatokat is kioszthat, célokat is kitűzhet, és a haladást is nyomon követheti – így végleg megszüntetve a kommunikációs szigeteket.

Ha szeretné megtudni, hogyan segíti a projektmenedzsment az üzleti kommunikációs eszközeit, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.