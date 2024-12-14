A hatékonyság javítását szolgáló 10 legjobb vezetői termelékenységi eszköz

A termelékenység soha nem véletlen. Mindig a kiválóság iránti elkötelezettség, az intelligens tervezés és a céltudatos erőfeszítések eredménye.

A termelékenység soha nem véletlen. Mindig a kiválóság iránti elkötelezettség, az intelligens tervezés és a céltudatos erőfeszítések eredménye.

A magas szintű stratégia és a kreativitás egyensúlyba hozása a távoli csapatok és projektek irányításának mindennapi követelményeivel soha nem könnyű feladat – ezt én is nagyon jól tudom!

De ez nem mindig kell, hogy nehézségekkel járjon. A megfelelő termelékenységi eszközök hatalmas változást hozhatnak, a hosszú teendőlistákat elérhető célokká alakítva és a munkát könnyeddé téve.

A termelékenységi eszközök hasznosságát az időgazdálkodás terén nem lehet eléggé hangsúlyozni. Valójában a tanulmányok szerint a vezetők körülbelül 80%-a keres új termelékenységi eszközöket valamikor. Ez nem meglepő!

Ebben az útmutatóban 10 termelékenységi eszközt gyűjtöttem össze, amelyek segítettek nekem a szervezeti hatékonyság növelésében, a munkafolyamatok automatizálásától a projektek prioritásainak kezeléséig. Remélem, hogy ezek az eszközök Önnek is segítenek majd a termelékenység növelésében.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid összefoglaló a termelékenység maximalizálását segítő 10 legjobb eszközről: ClickUp: A legjobb együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez és munkafolyamat-automatizáláshoz Trello: A legjobb egyszerű feladatkezeléshez és vizuális szervezéshez Slack: A legjobb valós idejű kommunikációhoz Notion: A legjobb all-in-one jegyzetelő eszköz Todoist: A legjobb személyes célok nyomon követéséhez Monday.com: A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és projektkövetéshez Asana: A legjobb csapatfeladatok és projekt határidők kezelésére Calendly: A legjobb ütemezéshez és találkozók koordinálásához 1Password: A legjobb biztonságos jelszókezeléshez Google Workspace: A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és felhőalapú tároláshoz

Ennyi eszköz közül mely tényezők alapján érdemes választani? Íme néhány funkció, amelyeket különösen fontosnak tartok:

Platformok közötti szinkronizálás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen szinkronizálódik az eszközök között (asztali számítógép, mobil, tablet), így bármikor és bárhol folytathatja a munkát onnan, ahol abbahagyta.

Automatizált jelentések: Keressen automatizált, testreszabható jelentéseket, hogy gyorsan betekintést nyerjen a csapat teljesítményébe, a projekt állásába és a kritikus mutatókba, anélkül, hogy manuálisan kellene összeállítania őket.

Fejlett feladatprioritizálás: Kezelje hatékonyan a fontos feladatokat olyan funkciók segítségével, mint a prioritási címkék, a határidő-riasztások és a függőségek.

Szerepkörökön alapuló hozzáférés és jogosultságok: Ellenőrizze, hogy az eszköz lehetővé teszi-e az adatokhoz való hozzáférés szintjének szabályozását, így az érzékeny információk csak a releváns csapattagok számára elérhetők maradnak.

Munkafolyamat-automatizálás: Keressen olyan automatizálási lehetőségeket, amelyekkel csökkenthetőek az ismétlődő feladatok (pl. emlékeztető küldése, állapotfrissítés).

Offline hozzáférés: Keressen olyan eszközt, amely offline hozzáféréssel is rendelkezik, ami elengedhetetlen lehet a dokumentumok áttekintéséhez és a feladatok kezeléséhez, ha úton van vagy korlátozott a kapcsolat.

Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy integrálható más eszközökkel, például e-mailekkel, felhőalapú tárolókkal és naptárakkal.

Együttműködési funkciók: Tartsa minden csapattagját egy hullámhosszon, lehetővé téve a zökkenőmentes csapatmunkát, például megosztott munkaterületek, kommentárszálak és valós idejű frissítések segítségével.

Adatbiztonság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz robusztus titkosítási és biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek megvédik az érzékeny adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől.

Olvassa el még: Így néz ki egy vezérigazgató mindennapi élete

Mint korábban említettem, számos termelékenységi eszköz áll a igényes vezetők rendelkezésére. Íme néhány, amelyet különösen hasznosnak találtam:

1. ClickUp (A legjobb együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

Kezelje projektjeit több funkcióval egy helyen a ClickUp Project Management segítségével.

A ClickUp az én kedvenc termelékenységi platformom, mert számos hatékony feladatkezelési funkcióval rendelkezik. Könnyedén rangsorolhatom a projekteket, határidőket állíthatok be, és biztosíthatom, hogy a csapatom a terv szerint haladjon.

ClickUp egyedi munkafolyamatok

A ClickUp Custom Workflows funkcióval bármilyen típusú projekthez alkalmazkodhat, legyen szó hosszú távú stratégiai kezdeményezés tervezéséről vagy gyors marketingkampány kezeléséről.

Váltson az egy méretű, mindenki számára megfelelő megközelítésről a testreszabott projektmenedzsmentre a ClickUp Custom Workflows segítségével.

ClickUp Feladatok

Akár komplex projekteket, akár napi feladatokat kezel, a ClickUp Tasks segítségével prioritásokat állíthat be, nyomon követheti az időt és vizualizálhatja az előrehaladást. A feladatok prioritásainak beállításával a ClickUp biztosítja, hogy Ön és csapata pontosan tudják, mely feladatokra kell azonnal figyelmet fordítani.

Ez segít a projektek ütemezett megvalósításában és a szűk keresztmetszetek elkerülésében.

Állítson be egyéni feladatprioritásokat a ClickUp Tasks segítségével.

ClickUp projektidő-nyomon követés

A ClickUp Project Time Tracking még egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve, hogy pontosan nyomon kövesse, mire fordítja az idejét, értékelje a termelékenységet, és szükség szerint akár a prioritásokat is módosítsa.

Ismerje meg, hogy a feladatok csoportjai mennyi időt vesznek igénybe a csapat minden egyes tagjának a ClickUp Project Time Tracking összesített adatai alapján.

A ClickUp vizuális előrehaladási eszközeivel, mint például a Gantt-diagramok, az idővonalak és a Kanban-táblák, egy pillanat alatt áttekintheti projektje előrehaladását. Ez a dinamikus áttekinthetőség megkönnyíti a késések és a potenciális kockázatok korai felismerését és a gyors alkalmazkodást.

ClickUp Brain

Használhatja a ClickUp Brain mesterséges intelligencia eszközt is, amely az információkat, ötleteket és erőforrásokat könnyen hozzáférhető és referencia céljára alkalmas módon központosítja, így hatékonyan létrehozva egy „második agyat” a ClickUp platformon belül.

Ha kreatív blokkba ütközik, generáljon ötleteket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain több, mint egy ügyes AI-asszisztens. Valódi értéket adhat a termelékenység maximalizálására irányuló törekvéseihez:

A ClickUp platformba közvetlenül integrált ClickUp Brain bármely munkaterületen vagy projektnézetben elérhető, így fontos információkat kereshet anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltania.

Csapatok számára a ClickUp Brain egy kollektív tudásbázis, ahol a tagok megoszthatják egymással betekintéseiket, bevált gyakorlataikat és a projektek dokumentációját, így elkerülve a felesleges munkát és felgyorsítva az új munkatársak beilleszkedését.

A feladatok vagy projektek közötti váltáskor folytathatja ott, ahol abbahagyta. A korábbi gondolatok és meglátások rögzítése javítja a folytonosságot, és a munkavállalók termelékenysége a projektváltások során is magas szinten marad.

Íme, mit mond Dylan Halliday , a Big Leap Real Estate Services tanácsadási vezetője a ClickUp-ról:

Számos belső és külső projektet, valamint a magánéletemet is kezelem. A ClickUp lehetővé teszi, hogy ezeket a különböző felhasználási területeket és igényeket elkülönítve, illetve az egész munkaterületen kezeljem, attól függően, hogy mire koncentrálok. Ez hatalmas rugalmasságot biztosít.

Számos belső és külső projektet, valamint a magánéletemet is kezelem. A ClickUp lehetővé teszi, hogy ezeket a különböző felhasználási területeket és igényeket elkülönítve, illetve az egész munkaterületen kezeljem, attól függően, hogy mire koncentrálok. Ez hatalmas rugalmasságot biztosít.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp Project Management funkciókat a ClickUp Brain segítségével a feladatok kiosztásához, a határidők beállításához és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Használja a ClickUp Goals funkciót a projekt mérföldköveinek nyomon követéséhez és a csapat céljainak összehangolásához. Kombinálja a különböző nézeteket, például a lista nézetet, a Kanban nézetet vagy a naptár nézetet, hogy azok minden projektfázis egyedi igényeinek megfeleljenek.

A ClickUp Chat segítségével rendezetté teheti a projektekkel kapcsolatos beszélgetéseket a munkaterületen. Jelölje meg a releváns csapattagokat, hogy a beszélgetések egyszerűek és kontextusban gazdagok maradjanak.

Csatlakoztassa a leggyakrabban használt munkaalkalmazásait a ClickUp-hoz több mint 1000 integrációval, beleértve az e-mailt és a felhőalapú tárolást.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez, a feladatállapotok frissítéséhez, automatikus értesítések küldéséhez és a munkafolyamatok zökkenőmentes futtatásához manuális beavatkozás nélkül.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a platformon elérhető funkciók nagy száma miatt tanulási görbe volt tapasztalható.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkaterületenként és tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

2. Trello (A legjobb egyszerű feladatkezeléshez és vizuális szervezéshez)

via Trello

A Trello ideális vizuális gondolkodók és vezetők számára, akik az egyszerű, táblalapú megközelítést részesítik előnyben. Lehetővé teszi a projektek kezelhető feladatokra bontását, és drag-and-drop felületének köszönhetően a feladatok könnyen áthelyezhetők a különböző szakaszok között.

A Trello vizuális megközelítése a projektmenedzsmenthez segít a feladatok szervezésében és a felelősségi körök áttekinthetővé tételében.

Ez az eszköz nagymértékben testreszabható. A feladatokat színkódokkal jelölheti, címkéket adhat hozzá, és az elemeket kategóriák szerint csoportosíthatja. A Trello kisebb csapatok vagy olyan projektek számára ideális, amelyek nem igényelnek bonyolult munkafolyamatokat.

A Trello legjobb funkciói

Rendeljen feladatokat távoli csapat tagoknak konkrét határidővel és megjegyzésekkel.

Hozzon létre egy hibátlan folyamatot a munka előrehaladásához a beépített automatizálási rendszerrel.

Könnyedén összekapcsolhatja a csapata által már használt alkalmazásokat a Trello munkafolyamatával.

Használja a Trello Butler automatizálási funkcióját a mindennapi tevékenységek optimalizálásához, például kártyák áthelyezéséhez, feladatok kiosztásához vagy beállított kiváltó események alapján értesítések küldéséhez.

Fedezze fel a Power-Ups kiegészítő funkciókat, mint például a Gantt-diagramok, a naptárnézetek vagy más termelékenységi eszközökkel való integrációk.

A Trello korlátai

Bonyolult navigáció több projekt kezelése esetén

A fejlett jelentéskészítési és munkafolyamat-kezelési funkciók hiánya miatt a Trello kevésbé alkalmas nagy léptékű projektekhez.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 12,50 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 200 értékelés)

3. Slack (a legjobb valós idejű kommunikációhoz)

a Slack segítségével

A Slack egy dinamikus feladatkezelő szoftver, amely más termelékenységi eszközökkel integrálva központi együttműködési platformot hoz létre. Lehetővé teszi fájlok megosztását, projekt táblákhoz való kapcsolódást és a beszélgetések témák szerinti rendezését.

A Slack lehetővé teszi a csapatok számára, hogy különböző projektek, ügyfelek vagy témák számára csatornákat hozva szervezzék a beszélgetéseket. Ez a funkció segít fenntartani a koncentrációt azáltal, hogy központosítja a kommunikációt, így az információk könnyen megtalálhatók, amikor szükség van rájuk.

A Slack legjobb funkciói

Automatizálja a rutin feladatokat a generatív mesterséges intelligencia segítségével, és egyszerűsítse munkafolyamatát.

Könnyedén cseveghet, hang- és videoklipeket küldhet, vagy csatlakozhat egy megbeszéléshez, hogy élő beszélgetések során megvitassák a dolgokat.

Hozzon létre dedikált csatornákat a különböző részlegek, irodák, időzónák és akár más cégek közötti kapcsolattartáshoz.

Használja a Slackbot funkciót emlékeztető beállításához, gyakori kérdésekre adott válaszok megszerzéséhez és csapatértesítések küldéséhez.

Integrálja a Slacket olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Trello és a ClickUp a központosított kommunikáció érdekében.

A Slack korlátai

Egyes felhasználók túlterhelteknek érezhetik magukat a rengeteg értesítés miatt.

Nem ideális projektkövetéshez vagy részletes feladatkezeléshez; inkább kommunikációs és koordinációs eszközként működik jobban.

A Slack árai

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/felhasználó/hónap

Business+: 15 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 400 értékelés)

4. Notion (A legjobb all-in-one jegyzetelő eszköz)

via Notion

A Notion tökéletes azoknak a vezetőknek, akik szeretnek mindent egy helyen tartani.

Rugalmas felületével adatbázisokat, ellenőrzőlistákat, teendőlistákat és linkekkel kapcsolatos oldalakat hozhat létre, így egy digitális jegyzetfüzet és tudásbázis egyben.

A többféle adattípust (szöveg, képek, táblázatok stb.) igénylő projektekhez a Notion moduláris megközelítést kínál, amely lehetővé teszi az információblokkok egyszerű áthelyezését, szerkesztését vagy beágyazását. Ez rendkívül értékes a tudásbázisok, a belső wikik vagy a részletes projektdokumentáció kezelése szempontjából.

A Notion legjobb funkciói

Kezelje a projekteket az elejétől a végéig egy összekapcsolt munkaterületen

Tekintse meg a projekteket idővonalon, hogy megértse, hogyan illeszkednek egymáshoz, így könnyedén megoldhatja a függőségeket és betarthatja a határidőket.

A testreszabható AI Autofill segítségével automatikusan hozzáadhat felhasználói történeteket, legfontosabb eredményeket, frissítéseket és egyebeket minden projekt eredményéhez.

Tartson strukturált nyilvántartást az információkról, és gyorsan kapcsolja össze a kapcsolódó adatokat adatbázisokkal és összekapcsolt adatbázisokkal.

Dolgozzon hatékonyan a csapatokkal olyan együttműködési funkciók segítségével, mint a megjegyzések és a megemlítések.

Használjon sablonokat a találkozók napirendjének, a heti áttekintéseknek és a projektkövetőknek a megkezdéséhez.

A Notion korlátai

Intuitív, de meglehetősen magas a tanulási görbe, különösen azok számára, akik még nem ismerik a platformot.

Hiányoznak néhány fejlett projektmenedzsment funkciók, például a Gantt-diagramok és az időkövetés.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

5. Todoist (A legjobb személyes célok nyomon követéséhez)

via Todoist

A Todoist kiváló választás a feladatok nyomon követéséhez és a személyes termelékenység javításához. Egyszerű felületének köszönhetően könnyen létrehozhat feladatlistákat, emlékeztetőket állíthat be és a feladatokat prioritás szerint kategorizálhatja.

A Todoist napi és heti áttekintései segítenek nyomon követni a céljaimat, és biztosítják, hogy a legfontosabb feladatokra koncentráljak.

A Todoist egyik legerősebb funkciója a Karma rendszer, amely pontokkal jutalmazza a felhasználókat a feladatok elvégzéséért, a napi sorozatok fenntartásáért és a termelékenységi célok eléréséért. Ez a játékosított termelékenységi megközelítés motiválhatja és segítheti a vezetőknek, hogy a terv szerint haladjanak.

A Todoist legjobb funkciói

Ütemezzen határidőket, vizualizálja és kezelje vezetői naptárát , és könnyedén állítson be ismétlődő feladatokat.

Válassza szét a személyes feladatokat a munkától a megosztott munkaterületen található előre elkészített termelékenységi sablonok és kategóriák segítségével.

Tegye tisztábbá gondolatait azáltal, hogy a feladatokat a „Ma”, „Közelgő” kategóriákba sorolja, vagy egyéni szűrőket használ.

A Quick Add funkcióval természetes nyelven hatékonyan adhat hozzá feladatokat.

A táblázat nézet segítségével egyszerűen láthatja a feladatok előrehaladását.

A Todoist korlátai

Hibák a feladatok konkrét csapattagokhoz való hozzárendelésénél a mobil verzió használata során

Más termelékenységi platformokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Todoist árak

Kezdő: Ingyenes

Pro: 5 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 8 USD/felhasználó/hónap

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

6. Monday.com (A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és projektkövetéshez)

A Monday.com lehetővé teszi, hogy a munkaterületemet az egyes projektek egyedi igényeihez igazítsam. Különösen hasznos az alkalmazottak termelékenységének és több munkafolyamatnak az egyidejű nyomon követéséhez, az ismétlődő feladatokat csökkentő automatizálási lehetőségekkel.

A Monday.com egyik legjobb funkciója a képlet oszlop, amely komplex számításokat tesz lehetővé a projekt táblákon belül. Ez tökéletes azoknak a vezetőknek, akiknek nyomon kell követniük a projekt költségvetését és az erőforrások elosztását.

Monday.com legjobb funkciói

Csatlakoztassa az összes üzleti egységet és adatot egy munkaterületen, hogy valós idejű betekintést nyerjen.

Kezdje meg projektjét előnyös helyzetből az AI által javasolt feladatokkal és fázisokkal.

Kövesse nyomon stratégiai céljai elérésének előrehaladását az OKR irányítópult segítségével.

Használja a képlet oszlopokat, hogy számítási funkciókat adjon közvetlenül a tábláihoz.

Drag and drop automatizálások a munkafolyamatához igazodó testreszabáshoz

Monday.com korlátai

A mobil verzió navigálása kihívást jelenthet.

Azoknál a csapatoknál, amelyeknek nyomon kell követniük a projektköltségvetéseket, kiadásokat és pénzügyi teljesítményt, a Monday.com képességei némileg korlátozottak lehetnek.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5200 értékelés)

7. Asana (A legjobb csapatfeladatok és projekt határidők kezeléséhez)

via Asana

Az Asana ötvözi az üzleti feladatkezelést a csapatmunkát elősegítő funkciókkal, ami ideális megoldás nagy projektekkel foglalkozó vezetők számára.

A vizuális idővonal-nézet egyértelművé teszi a projekt határidőit, így a csapatom és én is könnyebben követhetjük a haladást. Az Asana egyik kiemelkedő funkciója az idővonal, amely átfogó Gantt-diagramszerű nézetet nyújt a projekt ütemterveiről, a feladatok függőségéről és a határidőkről.

Ez különösen hasznos nagy projektek esetén, ahol több ember dolgozik egymással összefüggő feladatokon.

Az Asana legjobb funkciói

Tartsa a csapatokat felelősségre vonhatóvá azáltal, hogy a projekteket és feladatokat egy helyen szervezi meg.

Időtakarékos automatizálással percek alatt elkészítheti a projektfrissítéseket.

Mérje meg, mennyi időt tölt a munkával, hogy pontosan beoszthassa a szükséges időt.

Kezelje hatékonyan a munkaterhelést, hogy egyensúlyt teremtsen a csapat munkájában és megelőzze a kiégést.

Az Asana korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy projektjeik eltűntek a platformról, és nem tudják nyomon követni őket.

A feladatnézetek tekintetében korlátozott testreszabási lehetőségek más eszközökhöz képest

Az Asana árai

Személyes: Örökre ingyenes

Starter: 8,50 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 19,21 USD/felhasználó/hónap

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 100 értékelés)

8. Calendly (A legjobb ütemezéshez és találkozók koordinálásához)

via Calendly

A Calendly egy egyszerű találkozóütemező eszköz, amely automatizálja a csevegések, interjúk és visszajelzési ülések lefoglalását. Integrálódik a naptárammal, így biztosítva, hogy pontosan érkezzek, és mindig legyen elég idő a találkozók között.

Nincs többé ugrálás egyik megbeszélésről a másikra (kivéve, ha éppen olyan napja van)! Tovább testreszabhatja naptárát különböző megbeszélés típusok beállításával, például egyéni, csapat vagy csoportos megbeszélésekkel.

A Calendly legjobb funkciói

Állítsa be elérhetőségét, és hagyja, hogy mások időpontot foglaljanak Önnel

Szinkronizálja az Outlook és a Google Naptár alkalmazásokkal az egységesség érdekében.

Ossza meg az egyéni linkeket az egyszerű ütemezés érdekében

Automatizálja az emlékeztetőket és a visszaigazolásokat

A Calendly korlátai

Nehéz komplex munkafolyamatokat létrehozni, amelyek egyszerre több időpont lefoglalását is magukban foglalják.

Korlátozott funkcionalitás a belső feladatkezelés terén – leginkább ütemezési kiegészítőként működik a legjobban.

Calendly árak

Ingyenes: Mindig ingyenes

Standard: 12 USD/felhasználó/hónap

Teams: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Évi 15 000 dollártól

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

9. 1Password (A legjobb a biztonságos jelszókezeléshez)

via 1Password

Az 1Password elengedhetetlen a bizalmas információkat kezelő vezetők számára. Biztonságos tárolási funkciójával a jelszavakat a biztonság veszélyeztetése nélkül rendszerezheti és megoszthatja a csapat tagjaival.

Az 1Password böngészőbővítménye időt takarít meg azáltal, hogy automatikusan kitölti a bejelentkezési adatokat és biztonságosan tárolja az érzékeny dokumentumokat. A Watchtower funkció figyelemmel kíséri a jelszavakat a lehetséges sebezhetőségek miatt, és figyelmezteti Önt, ha egy jelszó kompromittálódott.

Ez a funkció rendkívül értékes lehet, ha több, kritikus adatokat tartalmazó fiókot kezel.

A 1Password legjobb funkciói

Jelszavak és érzékeny adatok tárolása titkosított tárolóban

Jelszavak rendezése mappákkal és címkékkel

A bejelentkezési adatok biztonságos automatikus kitöltése

Ossza meg biztonságosan a csapat tagjainak a konkrét jelszavakat

Integrálja a többfaktoros hitelesítést a fokozott biztonság érdekében.

Figyelje a kompromittált jelszavakat, és kapjon riasztásokat a Watchtower segítségével.

1Password korlátozások

Gyakori hibák a mobil verzióban

A widget navigálása nehézkes lehet.

1Password árak

Teams Starter Pack: 19,95 USD havonta, maximum 10 felhasználó számára

Üzleti: 9,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

1Password értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

10. Google Workspace (A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és felhőalapú tároláshoz)

a Google Workspace segítségével

A Google Workspace felbecsülhetetlen értékű a dokumentumok közös szerkesztése és tárolása szempontjából. A Docs-tól a Sheets-ig és a Drive-ig, ez a szoftvercsomag megbízható segítséget nyújt a közös munkához és a fájlokhoz való egyszerű hozzáféréshez bármilyen eszközről.

A megosztott mappák és a felhőalapú tárolás segítségével valós időben kezelheti a dokumentumokat és együttműködhet csapatával.

A Google Workspace legjobb funkciói

Tartson mindent rendezett és könnyen hozzáférhető állapotban a megosztott meghajtókkal.

Dolgozzon együtt a csapatokkal a beépített megjegyzés- és javaslatkezelő eszközök segítségével.

Integrálja harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Zoom, az Adobe Suite és a Lucidchart a további funkcionalitás érdekében.

A Google Workspace korlátai

Korlátozott offline funkcionalitás

Lehet, hogy hiányoznak azok a projektmenedzsment funkciók, amelyek a haladás részletes nyomon követéséhez szükségesek.

A Google Workspace árai

Business Starter: 7,20 USD/felhasználó/hónap

Üzleti standard: 14,40 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 21,60 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 16 600 értékelés)

Olvassa el még: 10 termelékenységi tipp vállalkozóknak

ClickUp: a legjobb választás vezetői termelékenységi eszközként

Miután számos vezetői termelékenységi eszközt kipróbáltam, a ClickUp-ot találtam a legátfogóbbnak a hatékonyság növelése szempontjából.

Ez szó szerint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a feladatok prioritásainak meghatározását, az időkövetést és az egyéni munkafolyamatokat – mindazt, amire egy vezetőnek szüksége van ahhoz, hogy komplex projekteket és csapatokat tartson a pályán. A valós idejű jelentések és vizualizációs lehetőségek segítségével könnyedén betekintést nyerhet a projekt előrehaladásába és a csapat termelékenységébe, anélkül, hogy bármit is kihagyná.

A ClickUp Brain zökkenőmentesen integrálódik a már használt eszközökkel, így az együttműködés és a munkafolyamatok automatizálása egyszerűvé válik. Egyedülálló réteget ad hozzá azáltal, hogy központosítja a tudást, így minden, amire szüksége van, mindig kéznél van.

Ez több, mint egy egyszerű feladatkezelő: egy termelékenységi ökoszisztéma, amely a mai gyors ütemű, sokrétű munkakövetelményeknek megfelelően lett kialakítva.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!