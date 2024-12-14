ClickUp blog
A hatékonyság javítását szolgáló 10 legjobb vezetői termelékenységi eszköz

Manasi Nair
2024. december 14.

A termelékenység soha nem véletlen. Mindig a kiválóság iránti elkötelezettség, az intelligens tervezés és a céltudatos erőfeszítések eredménye.

A termelékenység soha nem véletlen. Mindig a kiválóság iránti elkötelezettség, az intelligens tervezés és a céltudatos erőfeszítések eredménye.

A magas szintű stratégia és a kreativitás egyensúlyba hozása a távoli csapatok és projektek irányításának mindennapi követelményeivel soha nem könnyű feladat – ezt én is nagyon jól tudom!

De ez nem mindig kell, hogy nehézségekkel járjon. A megfelelő termelékenységi eszközök hatalmas változást hozhatnak, a hosszú teendőlistákat elérhető célokká alakítva és a munkát könnyeddé téve.

A termelékenységi eszközök hasznosságát az időgazdálkodás terén nem lehet eléggé hangsúlyozni. Valójában a tanulmányok szerint a vezetők körülbelül 80%-a keres új termelékenységi eszközöket valamikor. Ez nem meglepő!

Ebben az útmutatóban 10 termelékenységi eszközt gyűjtöttem össze, amelyek segítettek nekem a szervezeti hatékonyság növelésében, a munkafolyamatok automatizálásától a projektek prioritásainak kezeléséig. Remélem, hogy ezek az eszközök Önnek is segítenek majd a termelékenység növelésében.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Íme egy rövid összefoglaló a termelékenység maximalizálását segítő 10 legjobb eszközről:

  1. ClickUp: A legjobb együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez és munkafolyamat-automatizáláshoz
  2. Trello: A legjobb egyszerű feladatkezeléshez és vizuális szervezéshez
  3. Slack: A legjobb valós idejű kommunikációhoz
  4. Notion: A legjobb all-in-one jegyzetelő eszköz
  5. Todoist: A legjobb személyes célok nyomon követéséhez
  6. Monday.com: A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és projektkövetéshez
  7. Asana: A legjobb csapatfeladatok és projekt határidők kezelésére
  8. Calendly: A legjobb ütemezéshez és találkozók koordinálásához
  9. 1Password: A legjobb biztonságos jelszókezeléshez
  10. Google Workspace: A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és felhőalapú tároláshoz

Mit kell keresnie a vezetői termelékenységet növelő eszközökben?

Ennyi eszköz közül mely tényezők alapján érdemes választani? Íme néhány funkció, amelyeket különösen fontosnak tartok:

  • Platformok közötti szinkronizálás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen szinkronizálódik az eszközök között (asztali számítógép, mobil, tablet), így bármikor és bárhol folytathatja a munkát onnan, ahol abbahagyta.
  • Automatizált jelentések: Keressen automatizált, testreszabható jelentéseket, hogy gyorsan betekintést nyerjen a csapat teljesítményébe, a projekt állásába és a kritikus mutatókba, anélkül, hogy manuálisan kellene összeállítania őket.
  • Fejlett feladatprioritizálás: Kezelje hatékonyan a fontos feladatokat olyan funkciók segítségével, mint a prioritási címkék, a határidő-riasztások és a függőségek.
  • Szerepkörökön alapuló hozzáférés és jogosultságok: Ellenőrizze, hogy az eszköz lehetővé teszi-e az adatokhoz való hozzáférés szintjének szabályozását, így az érzékeny információk csak a releváns csapattagok számára elérhetők maradnak.
  • Munkafolyamat-automatizálás: Keressen olyan automatizálási lehetőségeket, amelyekkel csökkenthetőek az ismétlődő feladatok (pl. emlékeztető küldése, állapotfrissítés).
  • Offline hozzáférés: Keressen olyan eszközt, amely offline hozzáféréssel is rendelkezik, ami elengedhetetlen lehet a dokumentumok áttekintéséhez és a feladatok kezeléséhez, ha úton van vagy korlátozott a kapcsolat.
  • Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy integrálható más eszközökkel, például e-mailekkel, felhőalapú tárolókkal és naptárakkal.
  • Együttműködési funkciók: Tartsa minden csapattagját egy hullámhosszon, lehetővé téve a zökkenőmentes csapatmunkát, például megosztott munkaterületek, kommentárszálak és valós idejű frissítések segítségével.
  • Adatbiztonság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz robusztus titkosítási és biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek megvédik az érzékeny adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől.

Olvassa el még: Így néz ki egy vezérigazgató mindennapi élete

A 10 legjobb vezetői termelékenységi eszköz

Mint korábban említettem, számos termelékenységi eszköz áll a igényes vezetők rendelkezésére. Íme néhány, amelyet különösen hasznosnak találtam:

1. ClickUp (A legjobb együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

ClickUp projektmenedzsment: vezetői termelékenységet növelő eszközök
Kezelje projektjeit több funkcióval egy helyen a ClickUp Project Management segítségével.

A ClickUp az én kedvenc termelékenységi platformom, mert számos hatékony feladatkezelési funkcióval rendelkezik. Könnyedén rangsorolhatom a projekteket, határidőket állíthatok be, és biztosíthatom, hogy a csapatom a terv szerint haladjon.

ClickUp egyedi munkafolyamatok

A ClickUp Custom Workflows funkcióval bármilyen típusú projekthez alkalmazkodhat, legyen szó hosszú távú stratégiai kezdeményezés tervezéséről vagy gyors marketingkampány kezeléséről.

ClickUp egyedi munkafolyamatok: vezetői termelékenységet növelő eszközök
Váltson az egy méretű, mindenki számára megfelelő megközelítésről a testreszabott projektmenedzsmentre a ClickUp Custom Workflows segítségével.

ClickUp Feladatok

Akár komplex projekteket, akár napi feladatokat kezel, a ClickUp Tasks segítségével prioritásokat állíthat be, nyomon követheti az időt és vizualizálhatja az előrehaladást. A feladatok prioritásainak beállításával a ClickUp biztosítja, hogy Ön és csapata pontosan tudják, mely feladatokra kell azonnal figyelmet fordítani.

Ez segít a projektek ütemezett megvalósításában és a szűk keresztmetszetek elkerülésében.

ClickUp Feladatok
Állítson be egyéni feladatprioritásokat a ClickUp Tasks segítségével.

ClickUp projektidő-nyomon követés

A ClickUp Project Time Tracking még egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve, hogy pontosan nyomon kövesse, mire fordítja az idejét, értékelje a termelékenységet, és szükség szerint akár a prioritásokat is módosítsa.

ClickUp projektidő-nyomon követés
Ismerje meg, hogy a feladatok csoportjai mennyi időt vesznek igénybe a csapat minden egyes tagjának a ClickUp Project Time Tracking összesített adatai alapján.

A ClickUp vizuális előrehaladási eszközeivel, mint például a Gantt-diagramok, az idővonalak és a Kanban-táblák, egy pillanat alatt áttekintheti projektje előrehaladását. Ez a dinamikus áttekinthetőség megkönnyíti a késések és a potenciális kockázatok korai felismerését és a gyors alkalmazkodást.

ClickUp Brain

Használhatja a ClickUp Brain mesterséges intelligencia eszközt is, amely az információkat, ötleteket és erőforrásokat könnyen hozzáférhető és referencia céljára alkalmas módon központosítja, így hatékonyan létrehozva egy „második agyat” a ClickUp platformon belül.

ClickUp Brain: vezetői termelékenységi eszközök
Ha kreatív blokkba ütközik, generáljon ötleteket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain több, mint egy ügyes AI-asszisztens. Valódi értéket adhat a termelékenység maximalizálására irányuló törekvéseihez:

  • A ClickUp platformba közvetlenül integrált ClickUp Brain bármely munkaterületen vagy projektnézetben elérhető, így fontos információkat kereshet anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltania.
  • Csapatok számára a ClickUp Brain egy kollektív tudásbázis, ahol a tagok megoszthatják egymással betekintéseiket, bevált gyakorlataikat és a projektek dokumentációját, így elkerülve a felesleges munkát és felgyorsítva az új munkatársak beilleszkedését.
  • A feladatok vagy projektek közötti váltáskor folytathatja ott, ahol abbahagyta. A korábbi gondolatok és meglátások rögzítése javítja a folytonosságot, és a munkavállalók termelékenysége a projektváltások során is magas szinten marad.

Íme, mit mond Dylan Halliday , a Big Leap Real Estate Services tanácsadási vezetője a ClickUp-ról:

Számos belső és külső projektet, valamint a magánéletemet is kezelem. A ClickUp lehetővé teszi, hogy ezeket a különböző felhasználási területeket és igényeket elkülönítve, illetve az egész munkaterületen kezeljem, attól függően, hogy mire koncentrálok. Ez hatalmas rugalmasságot biztosít.

Számos belső és külső projektet, valamint a magánéletemet is kezelem. A ClickUp lehetővé teszi, hogy ezeket a különböző felhasználási területeket és igényeket elkülönítve, illetve az egész munkaterületen kezeljem, attól függően, hogy mire koncentrálok. Ez hatalmas rugalmasságot biztosít.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Használja a ClickUp Project Management funkciókat a ClickUp Brain segítségével a feladatok kiosztásához, a határidők beállításához és az előrehaladás nyomon követéséhez.
  • Használja a ClickUp Goals funkciót a projekt mérföldköveinek nyomon követéséhez és a csapat céljainak összehangolásához. Kombinálja a különböző nézeteket, például a lista nézetet, a Kanban nézetet vagy a naptár nézetet, hogy azok minden projektfázis egyedi igényeinek megfeleljenek.
  • A ClickUp Chat segítségével rendezetté teheti a projektekkel kapcsolatos beszélgetéseket a munkaterületen. Jelölje meg a releváns csapattagokat, hogy a beszélgetések egyszerűek és kontextusban gazdagok maradjanak.
  • Csatlakoztassa a leggyakrabban használt munkaalkalmazásait a ClickUp-hoz több mint 1000 integrációval, beleértve az e-mailt és a felhőalapú tárolást.
  • Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez, a feladatállapotok frissítéséhez, automatikus értesítések küldéséhez és a munkafolyamatok zökkenőmentes futtatásához manuális beavatkozás nélkül.

A ClickUp korlátai

  • Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a platformon elérhető funkciók nagy száma miatt tanulási görbe volt tapasztalható.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkaterületenként és tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

2. Trello (A legjobb egyszerű feladatkezeléshez és vizuális szervezéshez)

Trello: vezetői termelékenységi eszközök
via Trello

A Trello ideális vizuális gondolkodók és vezetők számára, akik az egyszerű, táblalapú megközelítést részesítik előnyben. Lehetővé teszi a projektek kezelhető feladatokra bontását, és drag-and-drop felületének köszönhetően a feladatok könnyen áthelyezhetők a különböző szakaszok között.

A Trello vizuális megközelítése a projektmenedzsmenthez segít a feladatok szervezésében és a felelősségi körök áttekinthetővé tételében.

Ez az eszköz nagymértékben testreszabható. A feladatokat színkódokkal jelölheti, címkéket adhat hozzá, és az elemeket kategóriák szerint csoportosíthatja. A Trello kisebb csapatok vagy olyan projektek számára ideális, amelyek nem igényelnek bonyolult munkafolyamatokat.

A Trello legjobb funkciói

  • Rendeljen feladatokat távoli csapat tagoknak konkrét határidővel és megjegyzésekkel.
  • Hozzon létre egy hibátlan folyamatot a munka előrehaladásához a beépített automatizálási rendszerrel.
  • Könnyedén összekapcsolhatja a csapata által már használt alkalmazásokat a Trello munkafolyamatával.
  • Használja a Trello Butler automatizálási funkcióját a mindennapi tevékenységek optimalizálásához, például kártyák áthelyezéséhez, feladatok kiosztásához vagy beállított kiváltó események alapján értesítések küldéséhez.
  • Fedezze fel a Power-Ups kiegészítő funkciókat, mint például a Gantt-diagramok, a naptárnézetek vagy más termelékenységi eszközökkel való integrációk.

A Trello korlátai

  • Bonyolult navigáció több projekt kezelése esetén
  • A fejlett jelentéskészítési és munkafolyamat-kezelési funkciók hiánya miatt a Trello kevésbé alkalmas nagy léptékű projektekhez.

Trello árak

  • Ingyenes
  • Alapcsomag: 6 USD/felhasználó/hónap
  • Prémium: 12,50 USD/felhasználó havonta
  • Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 23 200 értékelés)

Olvassa el még: Evernote vs. Trello: melyik a legjobb jegyzetelési és feladatkezelő eszköz?

3. Slack (a legjobb valós idejű kommunikációhoz)

Slack: vezetői termelékenységi eszközök
a Slack segítségével

A Slack egy dinamikus feladatkezelő szoftver, amely más termelékenységi eszközökkel integrálva központi együttműködési platformot hoz létre. Lehetővé teszi fájlok megosztását, projekt táblákhoz való kapcsolódást és a beszélgetések témák szerinti rendezését.

A Slack lehetővé teszi a csapatok számára, hogy különböző projektek, ügyfelek vagy témák számára csatornákat hozva szervezzék a beszélgetéseket. Ez a funkció segít fenntartani a koncentrációt azáltal, hogy központosítja a kommunikációt, így az információk könnyen megtalálhatók, amikor szükség van rájuk.

A Slack legjobb funkciói

  • Automatizálja a rutin feladatokat a generatív mesterséges intelligencia segítségével, és egyszerűsítse munkafolyamatát.
  • Könnyedén cseveghet, hang- és videoklipeket küldhet, vagy csatlakozhat egy megbeszéléshez, hogy élő beszélgetések során megvitassák a dolgokat.
  • Hozzon létre dedikált csatornákat a különböző részlegek, irodák, időzónák és akár más cégek közötti kapcsolattartáshoz.
  • Használja a Slackbot funkciót emlékeztető beállításához, gyakori kérdésekre adott válaszok megszerzéséhez és csapatértesítések küldéséhez.
  • Integrálja a Slacket olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Trello és a ClickUp a központosított kommunikáció érdekében.

A Slack korlátai

  • Egyes felhasználók túlterhelteknek érezhetik magukat a rengeteg értesítés miatt.
  • Nem ideális projektkövetéshez vagy részletes feladatkezeléshez; inkább kommunikációs és koordinációs eszközként működik jobban.

A Slack árai

  • Ingyenes
  • Pro: 8,75 USD/felhasználó/hónap
  • Business+: 15 USD/felhasználó/hónap
  • Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 33 600 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 23 400 értékelés)

4. Notion (A legjobb all-in-one jegyzetelő eszköz)

Notion
via Notion

A Notion tökéletes azoknak a vezetőknek, akik szeretnek mindent egy helyen tartani.

Rugalmas felületével adatbázisokat, ellenőrzőlistákat, teendőlistákat és linkekkel kapcsolatos oldalakat hozhat létre, így egy digitális jegyzetfüzet és tudásbázis egyben.

A többféle adattípust (szöveg, képek, táblázatok stb.) igénylő projektekhez a Notion moduláris megközelítést kínál, amely lehetővé teszi az információblokkok egyszerű áthelyezését, szerkesztését vagy beágyazását. Ez rendkívül értékes a tudásbázisok, a belső wikik vagy a részletes projektdokumentáció kezelése szempontjából.

A Notion legjobb funkciói

  • Kezelje a projekteket az elejétől a végéig egy összekapcsolt munkaterületen
  • Tekintse meg a projekteket idővonalon, hogy megértse, hogyan illeszkednek egymáshoz, így könnyedén megoldhatja a függőségeket és betarthatja a határidőket.
  • A testreszabható AI Autofill segítségével automatikusan hozzáadhat felhasználói történeteket, legfontosabb eredményeket, frissítéseket és egyebeket minden projekt eredményéhez.
  • Tartson strukturált nyilvántartást az információkról, és gyorsan kapcsolja össze a kapcsolódó adatokat adatbázisokkal és összekapcsolt adatbázisokkal.
  • Dolgozzon hatékonyan a csapatokkal olyan együttműködési funkciók segítségével, mint a megjegyzések és a megemlítések.
  • Használjon sablonokat a találkozók napirendjének, a heti áttekintéseknek és a projektkövetőknek a megkezdéséhez.

A Notion korlátai

  • Intuitív, de meglehetősen magas a tanulási görbe, különösen azok számára, akik még nem ismerik a platformot.
  • Hiányoznak néhány fejlett projektmenedzsment funkciók, például a Gantt-diagramok és az időkövetés.

Notion árak

  • Ingyenes
  • Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 5800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

5. Todoist (A legjobb személyes célok nyomon követéséhez)

Todoist: vezetői termelékenységi eszközök
via Todoist

A Todoist kiváló választás a feladatok nyomon követéséhez és a személyes termelékenység javításához. Egyszerű felületének köszönhetően könnyen létrehozhat feladatlistákat, emlékeztetőket állíthat be és a feladatokat prioritás szerint kategorizálhatja.

A Todoist napi és heti áttekintései segítenek nyomon követni a céljaimat, és biztosítják, hogy a legfontosabb feladatokra koncentráljak.

A Todoist egyik legerősebb funkciója a Karma rendszer, amely pontokkal jutalmazza a felhasználókat a feladatok elvégzéséért, a napi sorozatok fenntartásáért és a termelékenységi célok eléréséért. Ez a játékosított termelékenységi megközelítés motiválhatja és segítheti a vezetőknek, hogy a terv szerint haladjanak.

A Todoist legjobb funkciói

  • Ütemezzen határidőket, vizualizálja és kezelje vezetői naptárát, és könnyedén állítson be ismétlődő feladatokat.
  • Válassza szét a személyes feladatokat a munkától a megosztott munkaterületen található előre elkészített termelékenységi sablonok és kategóriák segítségével.
  • Tegye tisztábbá gondolatait azáltal, hogy a feladatokat a „Ma”, „Közelgő” kategóriákba sorolja, vagy egyéni szűrőket használ.
  • A Quick Add funkcióval természetes nyelven hatékonyan adhat hozzá feladatokat.
  • A táblázat nézet segítségével egyszerűen láthatja a feladatok előrehaladását.

A Todoist korlátai

  • Hibák a feladatok konkrét csapattagokhoz való hozzárendelésénél a mobil verzió használata során
  • Más termelékenységi platformokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Todoist árak

  • Kezdő: Ingyenes
  • Pro: 5 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti: 8 USD/felhasználó/hónap

Todoist értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

6. Monday.com (A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és projektkövetéshez)

Monday.com: vezetői termelékenységet növelő eszközök
via Monday.com

A Monday.com lehetővé teszi, hogy a munkaterületemet az egyes projektek egyedi igényeihez igazítsam. Különösen hasznos az alkalmazottak termelékenységének és több munkafolyamatnak az egyidejű nyomon követéséhez, az ismétlődő feladatokat csökkentő automatizálási lehetőségekkel.

A Monday.com egyik legjobb funkciója a képlet oszlop, amely komplex számításokat tesz lehetővé a projekt táblákon belül. Ez tökéletes azoknak a vezetőknek, akiknek nyomon kell követniük a projekt költségvetését és az erőforrások elosztását.

Monday.com legjobb funkciói

  • Csatlakoztassa az összes üzleti egységet és adatot egy munkaterületen, hogy valós idejű betekintést nyerjen.
  • Kezdje meg projektjét előnyös helyzetből az AI által javasolt feladatokkal és fázisokkal.
  • Kövesse nyomon stratégiai céljai elérésének előrehaladását az OKR irányítópult segítségével.
  • Használja a képlet oszlopokat, hogy számítási funkciókat adjon közvetlenül a tábláihoz.
  • Drag and drop automatizálások a munkafolyamatához igazodó testreszabáshoz

Monday.com korlátai

  • A mobil verzió navigálása kihívást jelenthet.
  • Azoknál a csapatoknál, amelyeknek nyomon kell követniük a projektköltségvetéseket, kiadásokat és pénzügyi teljesítményt, a Monday.com képességei némileg korlátozottak lehetnek.

Monday.com árak

  • Ingyenes
  • Alap: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Standard: 14 USD/felhasználó/hónap
  • Pro: 24 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 5200 értékelés)

7. Asana (A legjobb csapatfeladatok és projekt határidők kezeléséhez)

Asana: vezetői termelékenységi eszközök
via Asana

Az Asana ötvözi az üzleti feladatkezelést a csapatmunkát elősegítő funkciókkal, ami ideális megoldás nagy projektekkel foglalkozó vezetők számára.

A vizuális idővonal-nézet egyértelművé teszi a projekt határidőit, így a csapatom és én is könnyebben követhetjük a haladást. Az Asana egyik kiemelkedő funkciója az idővonal, amely átfogó Gantt-diagramszerű nézetet nyújt a projekt ütemterveiről, a feladatok függőségéről és a határidőkről.

Ez különösen hasznos nagy projektek esetén, ahol több ember dolgozik egymással összefüggő feladatokon.

Az Asana legjobb funkciói

  • Tartsa a csapatokat felelősségre vonhatóvá azáltal, hogy a projekteket és feladatokat egy helyen szervezi meg.
  • Időtakarékos automatizálással percek alatt elkészítheti a projektfrissítéseket.
  • Mérje meg, mennyi időt tölt a munkával, hogy pontosan beoszthassa a szükséges időt.
  • Kezelje hatékonyan a munkaterhelést, hogy egyensúlyt teremtsen a csapat munkájában és megelőzze a kiégést.

Az Asana korlátai

  • Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy projektjeik eltűntek a platformról, és nem tudják nyomon követni őket.
  • A feladatnézetek tekintetében korlátozott testreszabási lehetőségek más eszközökhöz képest

Az Asana árai

  • Személyes: Örökre ingyenes
  • Starter: 8,50 USD/felhasználó/hónap
  • Haladó: 19,21 USD/felhasználó/hónap

Asana értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 10 600 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 13 100 értékelés)

8. Calendly (A legjobb ütemezéshez és találkozók koordinálásához)

Calendly
via Calendly

A Calendly egy egyszerű találkozóütemező eszköz, amely automatizálja a csevegések, interjúk és visszajelzési ülések lefoglalását. Integrálódik a naptárammal, így biztosítva, hogy pontosan érkezzek, és mindig legyen elég idő a találkozók között.

Nincs többé ugrálás egyik megbeszélésről a másikra (kivéve, ha éppen olyan napja van)! Tovább testreszabhatja naptárát különböző megbeszélés típusok beállításával, például egyéni, csapat vagy csoportos megbeszélésekkel.

A Calendly legjobb funkciói

  • Állítsa be elérhetőségét, és hagyja, hogy mások időpontot foglaljanak Önnel
  • Szinkronizálja az Outlook és a Google Naptár alkalmazásokkal az egységesség érdekében.
  • Ossza meg az egyéni linkeket az egyszerű ütemezés érdekében
  • Automatizálja az emlékeztetőket és a visszaigazolásokat

A Calendly korlátai

  • Nehéz komplex munkafolyamatokat létrehozni, amelyek egyszerre több időpont lefoglalását is magukban foglalják.
  • Korlátozott funkcionalitás a belső feladatkezelés terén – leginkább ütemezési kiegészítőként működik a legjobban.

Calendly árak

  • Ingyenes: Mindig ingyenes
  • Standard: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Teams: 20 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Évi 15 000 dollártól

Calendly értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

9. 1Password (A legjobb a biztonságos jelszókezeléshez)

1Password
via 1Password

Az 1Password elengedhetetlen a bizalmas információkat kezelő vezetők számára. Biztonságos tárolási funkciójával a jelszavakat a biztonság veszélyeztetése nélkül rendszerezheti és megoszthatja a csapat tagjaival.

Az 1Password böngészőbővítménye időt takarít meg azáltal, hogy automatikusan kitölti a bejelentkezési adatokat és biztonságosan tárolja az érzékeny dokumentumokat. A Watchtower funkció figyelemmel kíséri a jelszavakat a lehetséges sebezhetőségek miatt, és figyelmezteti Önt, ha egy jelszó kompromittálódott.

Ez a funkció rendkívül értékes lehet, ha több, kritikus adatokat tartalmazó fiókot kezel.

A 1Password legjobb funkciói

  • Jelszavak és érzékeny adatok tárolása titkosított tárolóban
  • Jelszavak rendezése mappákkal és címkékkel
  • A bejelentkezési adatok biztonságos automatikus kitöltése
  • Ossza meg biztonságosan a csapat tagjainak a konkrét jelszavakat
  • Integrálja a többfaktoros hitelesítést a fokozott biztonság érdekében.
  • Figyelje a kompromittált jelszavakat, és kapjon riasztásokat a Watchtower segítségével.

1Password korlátozások

  • Gyakori hibák a mobil verzióban
  • A widget navigálása nehézkes lehet.

1Password árak

  • Teams Starter Pack: 19,95 USD havonta, maximum 10 felhasználó számára
  • Üzleti: 9,99 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

1Password értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

10. Google Workspace (A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és felhőalapú tároláshoz)

Google Workspace
a Google Workspace segítségével

A Google Workspace felbecsülhetetlen értékű a dokumentumok közös szerkesztése és tárolása szempontjából. A Docs-tól a Sheets-ig és a Drive-ig, ez a szoftvercsomag megbízható segítséget nyújt a közös munkához és a fájlokhoz való egyszerű hozzáféréshez bármilyen eszközről.

A megosztott mappák és a felhőalapú tárolás segítségével valós időben kezelheti a dokumentumokat és együttműködhet csapatával.

A Google Workspace legjobb funkciói

  • Tartson mindent rendezett és könnyen hozzáférhető állapotban a megosztott meghajtókkal.
  • Dolgozzon együtt a csapatokkal a beépített megjegyzés- és javaslatkezelő eszközök segítségével.
  • Integrálja harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Zoom, az Adobe Suite és a Lucidchart a további funkcionalitás érdekében.

A Google Workspace korlátai

  • Korlátozott offline funkcionalitás
  • Lehet, hogy hiányoznak azok a projektmenedzsment funkciók, amelyek a haladás részletes nyomon követéséhez szükségesek.

A Google Workspace árai

  • Business Starter: 7,20 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti standard: 14,40 USD/felhasználó/hónap
  • Business Plus: 21,60 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

Google Workspace értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 42 600 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 16 600 értékelés)

Olvassa el még: 10 termelékenységi tipp vállalkozóknak

ClickUp: a legjobb választás vezetői termelékenységi eszközként

Miután számos vezetői termelékenységi eszközt kipróbáltam, a ClickUp-ot találtam a legátfogóbbnak a hatékonyság növelése szempontjából.

Ez szó szerint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a feladatok prioritásainak meghatározását, az időkövetést és az egyéni munkafolyamatokat – mindazt, amire egy vezetőnek szüksége van ahhoz, hogy komplex projekteket és csapatokat tartson a pályán. A valós idejű jelentések és vizualizációs lehetőségek segítségével könnyedén betekintést nyerhet a projekt előrehaladásába és a csapat termelékenységébe, anélkül, hogy bármit is kihagyná.

A ClickUp Brain zökkenőmentesen integrálódik a már használt eszközökkel, így az együttműködés és a munkafolyamatok automatizálása egyszerűvé válik. Egyedülálló réteget ad hozzá azáltal, hogy központosítja a tudást, így minden, amire szüksége van, mindig kéznél van.

Ez több, mint egy egyszerű feladatkezelő: egy termelékenységi ökoszisztéma, amely a mai gyors ütemű, sokrétű munkakövetelményeknek megfelelően lett kialakítva.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!

