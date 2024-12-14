A hatékonyság javítását szolgáló 10 legjobb vezetői termelékenységi eszköz

A termelékenység soha nem véletlen. Mindig a kiválóság iránti elkötelezettség, az intelligens tervezés és a céltudatos erőfeszítések eredménye.
A magas szintű stratégia és a kreativitás egyensúlyba hozása a távoli csapatok és projektek irányításának mindennapi követelményeivel soha nem könnyű feladat – ezt én is nagyon jól tudom!
De ez nem mindig kell, hogy nehézségekkel járjon. A megfelelő termelékenységi eszközök hatalmas változást hozhatnak, a hosszú teendőlistákat elérhető célokká alakítva és a munkát könnyeddé téve.
A termelékenységi eszközök hasznosságát az időgazdálkodás terén nem lehet eléggé hangsúlyozni. Valójában a tanulmányok szerint a vezetők körülbelül 80%-a keres új termelékenységi eszközöket valamikor. Ez nem meglepő!
Ebben az útmutatóban 10 termelékenységi eszközt gyűjtöttem össze, amelyek segítettek nekem a szervezeti hatékonyság növelésében, a munkafolyamatok automatizálásától a projektek prioritásainak kezeléséig. Remélem, hogy ezek az eszközök Önnek is segítenek majd a termelékenység növelésében.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme egy rövid összefoglaló a termelékenység maximalizálását segítő 10 legjobb eszközről:
- ClickUp: A legjobb együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez és munkafolyamat-automatizáláshoz
- Trello: A legjobb egyszerű feladatkezeléshez és vizuális szervezéshez
- Slack: A legjobb valós idejű kommunikációhoz
- Notion: A legjobb all-in-one jegyzetelő eszköz
- Todoist: A legjobb személyes célok nyomon követéséhez
- Monday.com: A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és projektkövetéshez
- Asana: A legjobb csapatfeladatok és projekt határidők kezelésére
- Calendly: A legjobb ütemezéshez és találkozók koordinálásához
- 1Password: A legjobb biztonságos jelszókezeléshez
- Google Workspace: A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és felhőalapú tároláshoz
Mit kell keresnie a vezetői termelékenységet növelő eszközökben?
Ennyi eszköz közül mely tényezők alapján érdemes választani? Íme néhány funkció, amelyeket különösen fontosnak tartok:
- Platformok közötti szinkronizálás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen szinkronizálódik az eszközök között (asztali számítógép, mobil, tablet), így bármikor és bárhol folytathatja a munkát onnan, ahol abbahagyta.
- Automatizált jelentések: Keressen automatizált, testreszabható jelentéseket, hogy gyorsan betekintést nyerjen a csapat teljesítményébe, a projekt állásába és a kritikus mutatókba, anélkül, hogy manuálisan kellene összeállítania őket.
- Fejlett feladatprioritizálás: Kezelje hatékonyan a fontos feladatokat olyan funkciók segítségével, mint a prioritási címkék, a határidő-riasztások és a függőségek.
- Szerepkörökön alapuló hozzáférés és jogosultságok: Ellenőrizze, hogy az eszköz lehetővé teszi-e az adatokhoz való hozzáférés szintjének szabályozását, így az érzékeny információk csak a releváns csapattagok számára elérhetők maradnak.
- Munkafolyamat-automatizálás: Keressen olyan automatizálási lehetőségeket, amelyekkel csökkenthetőek az ismétlődő feladatok (pl. emlékeztető küldése, állapotfrissítés).
- Offline hozzáférés: Keressen olyan eszközt, amely offline hozzáféréssel is rendelkezik, ami elengedhetetlen lehet a dokumentumok áttekintéséhez és a feladatok kezeléséhez, ha úton van vagy korlátozott a kapcsolat.
- Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy integrálható más eszközökkel, például e-mailekkel, felhőalapú tárolókkal és naptárakkal.
- Együttműködési funkciók: Tartsa minden csapattagját egy hullámhosszon, lehetővé téve a zökkenőmentes csapatmunkát, például megosztott munkaterületek, kommentárszálak és valós idejű frissítések segítségével.
- Adatbiztonság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz robusztus titkosítási és biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek megvédik az érzékeny adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől.
A 10 legjobb vezetői termelékenységi eszköz
Mint korábban említettem, számos termelékenységi eszköz áll a igényes vezetők rendelkezésére. Íme néhány, amelyet különösen hasznosnak találtam:
1. ClickUp (A legjobb együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez és munkafolyamat-automatizáláshoz)
A ClickUp az én kedvenc termelékenységi platformom, mert számos hatékony feladatkezelési funkcióval rendelkezik. Könnyedén rangsorolhatom a projekteket, határidőket állíthatok be, és biztosíthatom, hogy a csapatom a terv szerint haladjon.
ClickUp egyedi munkafolyamatok
A ClickUp Custom Workflows funkcióval bármilyen típusú projekthez alkalmazkodhat, legyen szó hosszú távú stratégiai kezdeményezés tervezéséről vagy gyors marketingkampány kezeléséről.
ClickUp Feladatok
Akár komplex projekteket, akár napi feladatokat kezel, a ClickUp Tasks segítségével prioritásokat állíthat be, nyomon követheti az időt és vizualizálhatja az előrehaladást. A feladatok prioritásainak beállításával a ClickUp biztosítja, hogy Ön és csapata pontosan tudják, mely feladatokra kell azonnal figyelmet fordítani.
Ez segít a projektek ütemezett megvalósításában és a szűk keresztmetszetek elkerülésében.
ClickUp projektidő-nyomon követés
A ClickUp Project Time Tracking még egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve, hogy pontosan nyomon kövesse, mire fordítja az idejét, értékelje a termelékenységet, és szükség szerint akár a prioritásokat is módosítsa.
A ClickUp vizuális előrehaladási eszközeivel, mint például a Gantt-diagramok, az idővonalak és a Kanban-táblák, egy pillanat alatt áttekintheti projektje előrehaladását. Ez a dinamikus áttekinthetőség megkönnyíti a késések és a potenciális kockázatok korai felismerését és a gyors alkalmazkodást.
ClickUp Brain
Használhatja a ClickUp Brain mesterséges intelligencia eszközt is, amely az információkat, ötleteket és erőforrásokat könnyen hozzáférhető és referencia céljára alkalmas módon központosítja, így hatékonyan létrehozva egy „második agyat” a ClickUp platformon belül.
A ClickUp Brain több, mint egy ügyes AI-asszisztens. Valódi értéket adhat a termelékenység maximalizálására irányuló törekvéseihez:
- A ClickUp platformba közvetlenül integrált ClickUp Brain bármely munkaterületen vagy projektnézetben elérhető, így fontos információkat kereshet anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltania.
- Csapatok számára a ClickUp Brain egy kollektív tudásbázis, ahol a tagok megoszthatják egymással betekintéseiket, bevált gyakorlataikat és a projektek dokumentációját, így elkerülve a felesleges munkát és felgyorsítva az új munkatársak beilleszkedését.
- A feladatok vagy projektek közötti váltáskor folytathatja ott, ahol abbahagyta. A korábbi gondolatok és meglátások rögzítése javítja a folytonosságot, és a munkavállalók termelékenysége a projektváltások során is magas szinten marad.
Íme, mit mond Dylan Halliday , a Big Leap Real Estate Services tanácsadási vezetője a ClickUp-ról:
Számos belső és külső projektet, valamint a magánéletemet is kezelem. A ClickUp lehetővé teszi, hogy ezeket a különböző felhasználási területeket és igényeket elkülönítve, illetve az egész munkaterületen kezeljem, attól függően, hogy mire koncentrálok. Ez hatalmas rugalmasságot biztosít.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a ClickUp Project Management funkciókat a ClickUp Brain segítségével a feladatok kiosztásához, a határidők beállításához és az előrehaladás nyomon követéséhez.
- Használja a ClickUp Goals funkciót a projekt mérföldköveinek nyomon követéséhez és a csapat céljainak összehangolásához. Kombinálja a különböző nézeteket, például a lista nézetet, a Kanban nézetet vagy a naptár nézetet, hogy azok minden projektfázis egyedi igényeinek megfeleljenek.
- A ClickUp Chat segítségével rendezetté teheti a projektekkel kapcsolatos beszélgetéseket a munkaterületen. Jelölje meg a releváns csapattagokat, hogy a beszélgetések egyszerűek és kontextusban gazdagok maradjanak.
- Csatlakoztassa a leggyakrabban használt munkaalkalmazásait a ClickUp-hoz több mint 1000 integrációval, beleértve az e-mailt és a felhőalapú tárolást.
- Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez, a feladatállapotok frissítéséhez, automatikus értesítések küldéséhez és a munkafolyamatok zökkenőmentes futtatásához manuális beavatkozás nélkül.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a platformon elérhető funkciók nagy száma miatt tanulási görbe volt tapasztalható.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkaterületenként és tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)
2. Trello (A legjobb egyszerű feladatkezeléshez és vizuális szervezéshez)
A Trello ideális vizuális gondolkodók és vezetők számára, akik az egyszerű, táblalapú megközelítést részesítik előnyben. Lehetővé teszi a projektek kezelhető feladatokra bontását, és drag-and-drop felületének köszönhetően a feladatok könnyen áthelyezhetők a különböző szakaszok között.
A Trello vizuális megközelítése a projektmenedzsmenthez segít a feladatok szervezésében és a felelősségi körök áttekinthetővé tételében.
Ez az eszköz nagymértékben testreszabható. A feladatokat színkódokkal jelölheti, címkéket adhat hozzá, és az elemeket kategóriák szerint csoportosíthatja. A Trello kisebb csapatok vagy olyan projektek számára ideális, amelyek nem igényelnek bonyolult munkafolyamatokat.
A Trello legjobb funkciói
- Rendeljen feladatokat távoli csapat tagoknak konkrét határidővel és megjegyzésekkel.
- Hozzon létre egy hibátlan folyamatot a munka előrehaladásához a beépített automatizálási rendszerrel.
- Könnyedén összekapcsolhatja a csapata által már használt alkalmazásokat a Trello munkafolyamatával.
- Használja a Trello Butler automatizálási funkcióját a mindennapi tevékenységek optimalizálásához, például kártyák áthelyezéséhez, feladatok kiosztásához vagy beállított kiváltó események alapján értesítések küldéséhez.
- Fedezze fel a Power-Ups kiegészítő funkciókat, mint például a Gantt-diagramok, a naptárnézetek vagy más termelékenységi eszközökkel való integrációk.
A Trello korlátai
- Bonyolult navigáció több projekt kezelése esetén
- A fejlett jelentéskészítési és munkafolyamat-kezelési funkciók hiánya miatt a Trello kevésbé alkalmas nagy léptékű projektekhez.
Trello árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 6 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 12,50 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 23 200 értékelés)
3. Slack (a legjobb valós idejű kommunikációhoz)
A Slack egy dinamikus feladatkezelő szoftver, amely más termelékenységi eszközökkel integrálva központi együttműködési platformot hoz létre. Lehetővé teszi fájlok megosztását, projekt táblákhoz való kapcsolódást és a beszélgetések témák szerinti rendezését.
A Slack lehetővé teszi a csapatok számára, hogy különböző projektek, ügyfelek vagy témák számára csatornákat hozva szervezzék a beszélgetéseket. Ez a funkció segít fenntartani a koncentrációt azáltal, hogy központosítja a kommunikációt, így az információk könnyen megtalálhatók, amikor szükség van rájuk.
A Slack legjobb funkciói
- Automatizálja a rutin feladatokat a generatív mesterséges intelligencia segítségével, és egyszerűsítse munkafolyamatát.
- Könnyedén cseveghet, hang- és videoklipeket küldhet, vagy csatlakozhat egy megbeszéléshez, hogy élő beszélgetések során megvitassák a dolgokat.
- Hozzon létre dedikált csatornákat a különböző részlegek, irodák, időzónák és akár más cégek közötti kapcsolattartáshoz.
- Használja a Slackbot funkciót emlékeztető beállításához, gyakori kérdésekre adott válaszok megszerzéséhez és csapatértesítések küldéséhez.
- Integrálja a Slacket olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Trello és a ClickUp a központosított kommunikáció érdekében.
A Slack korlátai
- Egyes felhasználók túlterhelteknek érezhetik magukat a rengeteg értesítés miatt.
- Nem ideális projektkövetéshez vagy részletes feladatkezeléshez; inkább kommunikációs és koordinációs eszközként működik jobban.
A Slack árai
- Ingyenes
- Pro: 8,75 USD/felhasználó/hónap
- Business+: 15 USD/felhasználó/hónap
- Enterprise Grid: Egyedi árazás
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 33 600 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 23 400 értékelés)
4. Notion (A legjobb all-in-one jegyzetelő eszköz)
A Notion tökéletes azoknak a vezetőknek, akik szeretnek mindent egy helyen tartani.
Rugalmas felületével adatbázisokat, ellenőrzőlistákat, teendőlistákat és linkekkel kapcsolatos oldalakat hozhat létre, így egy digitális jegyzetfüzet és tudásbázis egyben.
A többféle adattípust (szöveg, képek, táblázatok stb.) igénylő projektekhez a Notion moduláris megközelítést kínál, amely lehetővé teszi az információblokkok egyszerű áthelyezését, szerkesztését vagy beágyazását. Ez rendkívül értékes a tudásbázisok, a belső wikik vagy a részletes projektdokumentáció kezelése szempontjából.
A Notion legjobb funkciói
- Kezelje a projekteket az elejétől a végéig egy összekapcsolt munkaterületen
- Tekintse meg a projekteket idővonalon, hogy megértse, hogyan illeszkednek egymáshoz, így könnyedén megoldhatja a függőségeket és betarthatja a határidőket.
- A testreszabható AI Autofill segítségével automatikusan hozzáadhat felhasználói történeteket, legfontosabb eredményeket, frissítéseket és egyebeket minden projekt eredményéhez.
- Tartson strukturált nyilvántartást az információkról, és gyorsan kapcsolja össze a kapcsolódó adatokat adatbázisokkal és összekapcsolt adatbázisokkal.
- Dolgozzon hatékonyan a csapatokkal olyan együttműködési funkciók segítségével, mint a megjegyzések és a megemlítések.
- Használjon sablonokat a találkozók napirendjének, a heti áttekintéseknek és a projektkövetőknek a megkezdéséhez.
A Notion korlátai
- Intuitív, de meglehetősen magas a tanulási görbe, különösen azok számára, akik még nem ismerik a platformot.
- Hiányoznak néhány fejlett projektmenedzsment funkciók, például a Gantt-diagramok és az időkövetés.
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 5800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)
5. Todoist (A legjobb személyes célok nyomon követéséhez)
A Todoist kiváló választás a feladatok nyomon követéséhez és a személyes termelékenység javításához. Egyszerű felületének köszönhetően könnyen létrehozhat feladatlistákat, emlékeztetőket állíthat be és a feladatokat prioritás szerint kategorizálhatja.
A Todoist napi és heti áttekintései segítenek nyomon követni a céljaimat, és biztosítják, hogy a legfontosabb feladatokra koncentráljak.
A Todoist egyik legerősebb funkciója a Karma rendszer, amely pontokkal jutalmazza a felhasználókat a feladatok elvégzéséért, a napi sorozatok fenntartásáért és a termelékenységi célok eléréséért. Ez a játékosított termelékenységi megközelítés motiválhatja és segítheti a vezetőknek, hogy a terv szerint haladjanak.
A Todoist legjobb funkciói
- Ütemezzen határidőket, vizualizálja és kezelje vezetői naptárát, és könnyedén állítson be ismétlődő feladatokat.
- Válassza szét a személyes feladatokat a munkától a megosztott munkaterületen található előre elkészített termelékenységi sablonok és kategóriák segítségével.
- Tegye tisztábbá gondolatait azáltal, hogy a feladatokat a „Ma”, „Közelgő” kategóriákba sorolja, vagy egyéni szűrőket használ.
- A Quick Add funkcióval természetes nyelven hatékonyan adhat hozzá feladatokat.
- A táblázat nézet segítségével egyszerűen láthatja a feladatok előrehaladását.
A Todoist korlátai
- Hibák a feladatok konkrét csapattagokhoz való hozzárendelésénél a mobil verzió használata során
- Más termelékenységi platformokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek
Todoist árak
- Kezdő: Ingyenes
- Pro: 5 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 8 USD/felhasználó/hónap
Todoist értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)
6. Monday.com (A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és projektkövetéshez)
A Monday.com lehetővé teszi, hogy a munkaterületemet az egyes projektek egyedi igényeihez igazítsam. Különösen hasznos az alkalmazottak termelékenységének és több munkafolyamatnak az egyidejű nyomon követéséhez, az ismétlődő feladatokat csökkentő automatizálási lehetőségekkel.
A Monday.com egyik legjobb funkciója a képlet oszlop, amely komplex számításokat tesz lehetővé a projekt táblákon belül. Ez tökéletes azoknak a vezetőknek, akiknek nyomon kell követniük a projekt költségvetését és az erőforrások elosztását.
Monday.com legjobb funkciói
- Csatlakoztassa az összes üzleti egységet és adatot egy munkaterületen, hogy valós idejű betekintést nyerjen.
- Kezdje meg projektjét előnyös helyzetből az AI által javasolt feladatokkal és fázisokkal.
- Kövesse nyomon stratégiai céljai elérésének előrehaladását az OKR irányítópult segítségével.
- Használja a képlet oszlopokat, hogy számítási funkciókat adjon közvetlenül a tábláihoz.
- Drag and drop automatizálások a munkafolyamatához igazodó testreszabáshoz
Monday.com korlátai
- A mobil verzió navigálása kihívást jelenthet.
- Azoknál a csapatoknál, amelyeknek nyomon kell követniük a projektköltségvetéseket, kiadásokat és pénzügyi teljesítményt, a Monday.com képességei némileg korlátozottak lehetnek.
Monday.com árak
- Ingyenes
- Alap: 12 USD/felhasználó/hónap
- Standard: 14 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 24 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 5200 értékelés)
7. Asana (A legjobb csapatfeladatok és projekt határidők kezeléséhez)
Az Asana ötvözi az üzleti feladatkezelést a csapatmunkát elősegítő funkciókkal, ami ideális megoldás nagy projektekkel foglalkozó vezetők számára.
A vizuális idővonal-nézet egyértelművé teszi a projekt határidőit, így a csapatom és én is könnyebben követhetjük a haladást. Az Asana egyik kiemelkedő funkciója az idővonal, amely átfogó Gantt-diagramszerű nézetet nyújt a projekt ütemterveiről, a feladatok függőségéről és a határidőkről.
Ez különösen hasznos nagy projektek esetén, ahol több ember dolgozik egymással összefüggő feladatokon.
Az Asana legjobb funkciói
- Tartsa a csapatokat felelősségre vonhatóvá azáltal, hogy a projekteket és feladatokat egy helyen szervezi meg.
- Időtakarékos automatizálással percek alatt elkészítheti a projektfrissítéseket.
- Mérje meg, mennyi időt tölt a munkával, hogy pontosan beoszthassa a szükséges időt.
- Kezelje hatékonyan a munkaterhelést, hogy egyensúlyt teremtsen a csapat munkájában és megelőzze a kiégést.
Az Asana korlátai
- Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy projektjeik eltűntek a platformról, és nem tudják nyomon követni őket.
- A feladatnézetek tekintetében korlátozott testreszabási lehetőségek más eszközökhöz képest
Az Asana árai
- Személyes: Örökre ingyenes
- Starter: 8,50 USD/felhasználó/hónap
- Haladó: 19,21 USD/felhasználó/hónap
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 13 100 értékelés)
8. Calendly (A legjobb ütemezéshez és találkozók koordinálásához)
A Calendly egy egyszerű találkozóütemező eszköz, amely automatizálja a csevegések, interjúk és visszajelzési ülések lefoglalását. Integrálódik a naptárammal, így biztosítva, hogy pontosan érkezzek, és mindig legyen elég idő a találkozók között.
Nincs többé ugrálás egyik megbeszélésről a másikra (kivéve, ha éppen olyan napja van)! Tovább testreszabhatja naptárát különböző megbeszélés típusok beállításával, például egyéni, csapat vagy csoportos megbeszélésekkel.
A Calendly legjobb funkciói
- Állítsa be elérhetőségét, és hagyja, hogy mások időpontot foglaljanak Önnel
- Szinkronizálja az Outlook és a Google Naptár alkalmazásokkal az egységesség érdekében.
- Ossza meg az egyéni linkeket az egyszerű ütemezés érdekében
- Automatizálja az emlékeztetőket és a visszaigazolásokat
A Calendly korlátai
- Nehéz komplex munkafolyamatokat létrehozni, amelyek egyszerre több időpont lefoglalását is magukban foglalják.
- Korlátozott funkcionalitás a belső feladatkezelés terén – leginkább ütemezési kiegészítőként működik a legjobban.
Calendly árak
- Ingyenes: Mindig ingyenes
- Standard: 12 USD/felhasználó/hónap
- Teams: 20 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Évi 15 000 dollártól
Calendly értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)
9. 1Password (A legjobb a biztonságos jelszókezeléshez)
Az 1Password elengedhetetlen a bizalmas információkat kezelő vezetők számára. Biztonságos tárolási funkciójával a jelszavakat a biztonság veszélyeztetése nélkül rendszerezheti és megoszthatja a csapat tagjaival.
Az 1Password böngészőbővítménye időt takarít meg azáltal, hogy automatikusan kitölti a bejelentkezési adatokat és biztonságosan tárolja az érzékeny dokumentumokat. A Watchtower funkció figyelemmel kíséri a jelszavakat a lehetséges sebezhetőségek miatt, és figyelmezteti Önt, ha egy jelszó kompromittálódott.
Ez a funkció rendkívül értékes lehet, ha több, kritikus adatokat tartalmazó fiókot kezel.
A 1Password legjobb funkciói
- Jelszavak és érzékeny adatok tárolása titkosított tárolóban
- Jelszavak rendezése mappákkal és címkékkel
- A bejelentkezési adatok biztonságos automatikus kitöltése
- Ossza meg biztonságosan a csapat tagjainak a konkrét jelszavakat
- Integrálja a többfaktoros hitelesítést a fokozott biztonság érdekében.
- Figyelje a kompromittált jelszavakat, és kapjon riasztásokat a Watchtower segítségével.
1Password korlátozások
- Gyakori hibák a mobil verzióban
- A widget navigálása nehézkes lehet.
1Password árak
- Teams Starter Pack: 19,95 USD havonta, maximum 10 felhasználó számára
- Üzleti: 9,99 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
1Password értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
10. Google Workspace (A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és felhőalapú tároláshoz)
A Google Workspace felbecsülhetetlen értékű a dokumentumok közös szerkesztése és tárolása szempontjából. A Docs-tól a Sheets-ig és a Drive-ig, ez a szoftvercsomag megbízható segítséget nyújt a közös munkához és a fájlokhoz való egyszerű hozzáféréshez bármilyen eszközről.
A megosztott mappák és a felhőalapú tárolás segítségével valós időben kezelheti a dokumentumokat és együttműködhet csapatával.
A Google Workspace legjobb funkciói
- Tartson mindent rendezett és könnyen hozzáférhető állapotban a megosztott meghajtókkal.
- Dolgozzon együtt a csapatokkal a beépített megjegyzés- és javaslatkezelő eszközök segítségével.
- Integrálja harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Zoom, az Adobe Suite és a Lucidchart a további funkcionalitás érdekében.
A Google Workspace korlátai
- Korlátozott offline funkcionalitás
- Lehet, hogy hiányoznak azok a projektmenedzsment funkciók, amelyek a haladás részletes nyomon követéséhez szükségesek.
A Google Workspace árai
- Business Starter: 7,20 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti standard: 14,40 USD/felhasználó/hónap
- Business Plus: 21,60 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Google Workspace értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 42 600 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 16 600 értékelés)
ClickUp: a legjobb választás vezetői termelékenységi eszközként
Miután számos vezetői termelékenységi eszközt kipróbáltam, a ClickUp-ot találtam a legátfogóbbnak a hatékonyság növelése szempontjából.
Ez szó szerint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a feladatok prioritásainak meghatározását, az időkövetést és az egyéni munkafolyamatokat – mindazt, amire egy vezetőnek szüksége van ahhoz, hogy komplex projekteket és csapatokat tartson a pályán. A valós idejű jelentések és vizualizációs lehetőségek segítségével könnyedén betekintést nyerhet a projekt előrehaladásába és a csapat termelékenységébe, anélkül, hogy bármit is kihagyná.
A ClickUp Brain zökkenőmentesen integrálódik a már használt eszközökkel, így az együttműködés és a munkafolyamatok automatizálása egyszerűvé válik. Egyedülálló réteget ad hozzá azáltal, hogy központosítja a tudást, így minden, amire szüksége van, mindig kéznél van.
Ez több, mint egy egyszerű feladatkezelő: egy termelékenységi ökoszisztéma, amely a mai gyors ütemű, sokrétű munkakövetelményeknek megfelelően lett kialakítva.
Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!