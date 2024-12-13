Hogyan lehet átállni az értékesítésről a marketingre?

A piacok tele vannak lehetőségekkel – gondoljon csak bármelyik szupermarket polcaira, és egyet fog érteni. Minden digitalizálódott; az online értékesítés minden eddiginél gyorsabban növekszik. Az ügyfelek egyre inkább elutasítják, hogy nekik adják el a termékeket; inkább az önkiszolgálást preferálják. Valójában a Z generáció, az első igazi digitális bennszülött generáció, high-tech, omnichannel élményt igényel.

Mindezek a tényezők drámai módon megváltoztatták a szervezetek értékesítési módszereit. A tanácsadó jellegű értékesítés, a bejövő marketing, a piacra lépés, a termékvezérelt marketing és az ügyfélsiker előtérbe kerültek a hagyományos modellekkel szemben.

A modern szervezetekben, például a SaaS-vállalatokban, a marketing, az értékesítés és az ügyfélsiker egyetlen funkcióba, az úgynevezett „növekedésbe” egyesül. Ezek az alfunkciók együttesen integrált marketingstratégiákat alkotnak, amelyek elősegítik az ügyfélszerzést. Tehát, ha értékesítési szakemberként szeretne belevágni a marketingbe, most itt a lehetőség!

Ebben a blogban bemutatjuk, hogyan válthat át az értékesítésről a marketingre.

Miért érdemes átállni az értékesítésről a marketingre?

Még a tapasztalt értékesítők is fontolóra vehetik a marketingre való áttérést számos okból, például:

Készségek átfedése

Mint ügyfélközpontú szerepkörök, mind az értékesítés, mind a marketing erős kommunikációs készségeket, kapcsolatépítési képességeket és az ügyfelek igényeinek megértését igényli. Ez a váltást organikusabbá, ha nem is könnyebbé teszi.

Többdimenziós munka

Az értékesítési karrier gyakran egydimenziós lehet, azaz potenciális ügyfelek felkutatása, velük való találkozás és üzletkötés. A marketing, mint a értékesítési folyamat csúcsán álló karrier, szélesebb körű tevékenységeket kínál, mint például a digitális marketing, a reklámozás, az események szervezése, a tartalomkészítés stb.

Karrierfejlődés

A marketing sokféle lehetőséget kínál a stratégia, a márkamenedzsment és a digitális eszközök terén. Emellett kiváló alapot teremt egy vállalkozói karrierhez, ha erre vágyik.

Kreatív lehetőségek

A marketing több lehetőséget kínál a kreativitás kibontakoztatására szövegírás, videóforgatókönyvek, tervezési briefek, prezentációk stb. formájában, amelyek az értékesítésben kevésbé jellemzőek.

Több lehetőség

Az Egyesült Államokban a marketing területén elérhető álláshelyek száma gyorsabban növekszik, mint az értékesítés területén. Például az értékesítési mérnökök szerepe, amelyet az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala úgy definiál, hogy „technikai szakértelmet igénylő üzleti termékek vagy szolgáltatások, például szoftverek vagy támogatás értékesítése”, 6%-kal növekszik, míg a marketing menedzserek szerepe 8%-kal növekszik.

Bónusz olvasmány: Hogyan lehet bejutni a technológiai értékesítésbe?

Ha azonban karrierváltáson gondolkodik, először tisztázza magában a két szerepkör közötti különbségeket.

Az értékesítés és a marketing közötti különbségek megértése

Mielőtt bármilyen különbséget tennénk, fontos tudni, hogy egyik sem jobb a másiknál. Mindkét karriernek megvannak a maga előnyei és hátrányai, ami miatt kifejezetten azoknak alkalmasak, akik rendelkeznek a megfelelő készségekkel.

Készségeinek feltérképezéséhez itt talál egy bevezető útmutatót az értékesítés és a marketing közötti különbségekről.

Funkció Értékesítés Marketing Cél A meglévő igény kielégítése Új keresletet teremtsen Fókusz Ügyletek lezárása, bevétel generálása Tudatosság növelése, potenciális ügyfelek szerzése Megközelítés Individualista, jellemzően egyéni, különösen a B2B területén Kollektív, általában célszegmensekre irányuló Tevékenységek Prospektálás, hideghívás, bemutató, ellenvetések kezelése Tartalomkészítés, e-mail kampányok, online hirdetések, webináriumok Mérőszámok Teljes bevétel, üzletkötési lehetőségek konverziós aránya, ciklus hossza, nyerési arány, ügyfélélettartam-érték (CLTV) Bejelentkezés-konverzió, MQL-SQL konverziós arány, e-mail megnyitási arány, átkattintási arány, hirdetési kiadások megtérülése

A marketinghez szükséges kulcskompetenciák

A modern üzleti életben az értékesítés ott kezdődik, ahol a marketing véget ér. Például a marketing felkelti a figyelmet, potenciális ügyfeleket generál és minősíti őket. Ezt követően a potenciális ügyfeleket átadják az értékesítési részlegnek, amely ápolja őket és ügyfelekké alakítja őket.

Ahhoz, hogy ezt a váltást véghez tudd vinni, az alábbi marketingkészségekre lesz szükséged.

Kommunikáció

Értékesítési szakértelme kiváló kommunikációs készségekkel ruházza fel. Helyezze át, alkalmazza és csiszolja ezeket a marketing területén.

Fejlessze írásbeli kommunikációs készségeit az e-mailes marketing, sajtóközlemények stb. területén.

Fejlessze ki a tervezéshez szükséges érzékét (használja itt a diákkészítési készségeit), hogy rövid leírásokat írjon bannerekhez, poszterekhez, hirdetésekhez stb.

Fejlessze beszédkészségét videóforgatókönyvekhez

Tartalomkészítés

Tegye meg azt a lépést a kommunikációtól a tartalomig, és lendítsen új lendületet marketing karrierjére. A tartalom nem csak az írást jelenti. Magában foglalja:

Stratégia : Holisztikus, többcsatornás tartalommarketing-stratégia kidolgozása a saját, fizetett és megszerzett médiumok között.

Multimodális megközelítés : Írásos, vizuális, hang-, videó- és interaktív tartalom létrehozása

Újrafelhasználás : Kreatív módszerek keresése ugyanazon tartalmi ötletek platformok és formátumok közötti felhasználására.

Munkafolyamat-kezelés: Egy tipikus tartalom-pipeline írókat, szerkesztőket, tervezőket, fejlesztőket, PR-szakembereket, közösségi média szakembereket, marketingeseket és még sok mást foglal magában. Tanulja meg, hogyan kell használni és kezelni ezt a munkafolyamatot.

Kampánykezelés

Egy kicsit szűkebb és talán még technikaiabb tevékenység a keresőmotorok, e-mailek vagy közösségi média felületeken végzett marketingkampány-menedzsment. Fejlessze marketingkampányok tervezésében, végrehajtásában és értékelésében szükséges készségeit.

Adatelemzés

Az értékesítőknek van érzékük az adatelemzéshez, különösen a ROI tekintetében. A marketing OKR-ek viszont a mutatók és adatok finomabb megközelítését igénylik. Tanulja meg:

Értelmezze a piaci trendeket és az ügyféladatokat

Kössük össze a különböző csatornákat, kampányokat és tartalmakat a ROI-orientált marketingstratégiák érdekében.

Ismerje meg az omnichannel marketinget és az egyes csatornák egymásra gyakorolt hatását.

Mérje a hosszabb távú hatást, beleértve a CLTV-t is.

Ha szívesen elsajátítaná ezeket a készségeket és átállna, itt talál egy útmutatót, amely segíthet ebben.

Felkészülés az átállásra

Az értékesítésről a marketingre való átállás sokkal organikusabb, mint például ügyvédként dolgozni, majd esküvői fotósnak állni. Ez nem jelenti azt, hogy lineáris folyamat. Mielőtt átállna, készítse elő a sikerhez vezető utat.

Értékelje jelenlegi készségeit

Kezdje azzal, hogy megérti, hol tart jelenleg. Mérje fel jelenlegi készségeit az alábbiak szerint:

Visszatekintés az iskolai/egyetemi tanulmányaira és a képesítéseinek azonosítása

Mélyüljön el jelenlegi szerepében és mindenben, amit csinál!

Gondoljon az esetleges szakmai gyakorlatokra vagy önkéntes munkákra, amelyekben részt vett.

Gondolkodjon el olyan immateriális dolgokról, mint az Ön által olvasott hírlevelek, az Ön által követett véleményvezérek, azoktól, akiktől tanul, stb.

Az összes jelenlegi készsége közül azonosítsa azokat, amelyek a marketinghez kapcsolódnak. Még ha nem is kapcsolódnak a marketinghez, gondoljon mindenre, ami átvihető.

Szerezzen végzettséget

A marketing területére való zökkenőmentes átálláshoz hasznos lehet egy kis képzés. Kezdje általános ismeretekkel, majd fokozatosan specializálódjon. Részt vehet online tanfolyamokon, bootcampokon, vagy szerezhet képesítést. Bármilyen, a marketing terén szerzett ismereteit igazoló dokumentum segíthet abban, hogy meghívják interjúra.

⚡️Sablonarchívum: Próbálja ki a tanultakat marketing ütemterv-sablonok vagy marketing terv-sablonok segítségével.

Ismerje meg a piacot

Miközben tanul, érdemes áttekinteni a piacon elérhető lehetőségeket is. Ismerje meg, milyen állások állnak rendelkezésre, milyen készségeket igényelnek, és milyen célokat kell elérnie. Ez segít eligazodni a jövőben, és a megfelelő irányba terelni erőfeszítéseit.

Építsen személyes márkát

Az inbound marketing szinte teljes mértékben a jó márkaépítésen múlik. Ezért hozzon létre magának egy erős személyes márkát. Frissítse közösségi profiljait. Csatlakozzon releváns csoportokhoz és közösségekhez.

Először értékesítéssel kapcsolatos tartalmakat tegyen közzé, majd fokozatosan térjen át a marketinggel kapcsolatos témákra.

Ezzel készen állsz az átállásra. Lássunk hozzá!

A sikeres átállás lépései az értékesítésről a marketingre

A karrierváltás nem egyik napról a másikra történik. Ne mondjon fel sietve az értékesítési munkájáról. Lépjen előre türelmesen, lépésről lépésre. Íme, hogyan.

Határozzon meg egyértelmű karrier célokat

A felkészülés során megszerzett piaci ismeretei alapján tűzzön ki karrier célokat. Tűzzön ki egy nagy, hosszú távú célt, például: „Év végéig szerezzek marketinges állást”.

Ezt kisebb, rövid távú célokra is felbonthatja, például:

Készségfejlesztés : Pl. a hónap végéig tanulja meg a piackutatási módszereket.

Tanúsítás : Például szerezze meg a Coursera influencer marketing tanúsítványát a következő negyedévben.

Álláskeresés : Például: Határozzon meg három pozíciót, amelyekre a negyedév végéig jelentkezni szeretne.

Tapasztalat: Pl. két egyhónapos szakmai gyakorlat elvégzése az év végéig.

Kezdjen el hálózatot építeni

A legjobb módja az értékesítésről a marketingre való átállásnak, ha megszerez a megfelelő emberek támogatását. Szélesítse tehát kapcsolati körét, és építsen ki hálózatot a releváns emberekkel. Eközben kétféle embert keressen.

1. Marketing szakemberek

Keresse meg azokat, akik már olyan marketinges karriert építettek, amilyet Ön is szeretne. Beszélgessen velük arról, hogy milyen a munkájuk, mit csinálnak egy nap alatt, milyen fejlődést tapasztaltak stb.

2. Azok a marketingesek, akik az értékesítésről váltottak

Beszéljen azokkal, akik már végigjárták ezt az utat, hogy megmutassák Önnek a helyes irányt. Kövesse nyomon az ő útjukat, a kihívásokat, amelyekkel szembesültek, és hogyan győzték le azokat. Ismerje meg, milyen volt egy értékesítési vezető mindennapi élete, és miben különbözik ez a jelenlegi marketinges szerepétől. Tanuljon az ő tapasztalataikból.

Keressen mentort

Akadályokkal, ellenvetésekkel, elutasításokkal és önbizalomhiánnyal fog szembesülni. Egy empatikus mentor mindezt sokkal könnyebbé teszi az Ön számára.

Vegye fel a kapcsolatot potenciális mentorokkal, és kérjen tőlük mentorálást. Beszéljen több emberrel, mielőtt eldönti, hogy melyik a legmegfelelőbb Önnek. Határozza meg a mentorálási célokat, beszélje meg a kihívásokat, és használja ki mentorának tanácsait, hogy gyorsítsa az átállást.

Bónusz olvasmány: Hogyan találhat marketing mentort?

Építsd fel profilodat

Bármilyen álláskereséshez szükség van önéletrajzra és néhány motivációs levélre. Használjon olyan eszközt, mint a ClickUp Docs, hogy áttekintse önéletrajzának különböző verzióit. Ossza meg biztonságosan mentorával, hogy visszajelzést kapjon (akár megjegyzéseket is hozzáadhatnak!).

Keressen belső áthelyezési lehetőségeket

Az első marketinges állásodat értékesítőként a legjobb a jelenlegi szervezetedben keresni. Fedezd fel a belső áthelyezési lehetőségeket. Jelentkezz a meghirdetett pozíciókra, és beszélj a potenciális vezetőiddel.

A csapat már ismeri Önt és értékeli képességeit. Ön is jelentős ismeretekkel rendelkezik a szervezetről, annak termékeiről és szolgáltatásairól. Használja ezt a saját előnyére.

Jelentkezzen külső marketing pozíciókra

Ha a belső áthelyezés nem működik, keressen külső lehetőségeket.

Vegye fel a kapcsolatot olyan ismerőseivel, akik ajánlhatják Önt pozíciókra.

Fedezze fel az állásportálokon és a LinkedIn-en közzétett állásajánlatokat.

Keresse meg azokat a szervezeteket, ahol szeretne dolgozni, és pályázzon az ott meghirdetett állásokra.

Látogasson el marketinges rendezvényekre, és mutassa be magát potenciális lehetőségek érdekében!

Ha bármikor nehézkessé válik az álláskeresés, rendezze el a dolgokat a ClickUp álláskeresési sablonjával. Használja azt az állásajánlatok, pályázatok, önéletrajzok, interjúforrások és egyebek nyomon követésére.

Lehet, hogy néhány elutasítást és némi ghostingot fogsz kapni, de a megfelelő készségekkel és álláskeresési stratégiával jó úton haladsz a marketinges karrier felé. Ha egyszer elérted a célt, mindenképpen használd a következő tippeket.

Az értékesítési tapasztalatok kihasználása marketing pozícióban

Ne érezze magát újoncnak a marketing területén. Ön egy tapasztalt szakember, aki rendelkezik szilárd értékesítési készségekkel. Tehát hozza magával minden tudását az új pozíciójába.

Ügyfélközpontúság

Értékesítőként Ön áll a legközelebb az ügyfelekhez. Mélyen és intuitív módon megérti őket. Használja ki ezt a tudást a tartalom- és kampánykezelés során.

💡Profi tipp: Például blogbejegyzés írásakor használja fel a vevők kihívásairól és problémáiról szerzett ismereteit.

CRM

Zökkenőmentes ügyfélkapcsolat-kezelés a ClickUp segítségével

Bármely szervezetben az értékesítő az, aki vitathatatlanul a legtöbbet használja a ügyfélkapcsolat-kezelést (CRM). Hozza át ezt a tapasztalatot a marketinges szerepkörébe.

Használjon olyan eszközt, mint a ClickUp CRM az ügyféladatok kezeléséhez.

Osztja fel és szegmentálja az ügyfélköröket, hogy célzott kampányokat indíthasson.

Fedezze fel az ügyfelek viselkedését és preferenciáit a tartalom megtervezéséhez.

Azonosítsa azokat az adatpontokat, amelyek segítségével személyre szabhatja az ügyfélélményt.

Adat alapú jelentések

KPI-vezérelt marketing a ClickUp segítségével

Ha értékesítőként megtanultad a részletes adatok elemzését, akkor marketingesként nézz egy kicsit távolabbról, hogy átláthasd a teljes képet. Állíts be KPI-alapú jelentéseket egy olyan eszközön, mint a ClickUp Dashboards, hogy áttekintsd, hogyan működnek együtt a különböző marketingtevékenységek.

Képzelje el marketingkampányai előrehaladását, mérje tartalmának megjelenéseit/konverzióit, és kapcsolja mindezt a bevételekhez a ClickUp értékesítési csapatok számára.

Automatizálás

Könnyű e-mail automatizálás a ClickUp segítségével

Ha a marketinges élet túlterhelővé válik, ne kényszerítse magát arra, hogy mindent egyedül csináljon. Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az ismétlődő feladatok kezeléséhez. Állítson be egyéni lead-gyűjtést a ClickUp Forms segítségével, és automatizálja azok címkézését/szegmentálását. Hozzon létre e-mail automatizálásokat az Ön számára fontos egyéni kiváltó események alapján.

Írj a ClickUp Brain segítségével

Úgy érzi, hogy elakadt a szerepében? Szerezzen inspirációt a ClickUp Brain segítségével. Használja az AI-t tartalmi ötletek kidolgozásához, tartalom írásához, jelentések összefoglalásához, beszédvázlatok készítéséhez, táblázatok létrehozásához és videók leírásához. Mi több? A beépített helyesírás-ellenőrzővel lektorálhatja és javíthatja a minőséget.

A legjobb eszközök és erőfeszítések ellenére is kihívásokkal fog szembesülni. Nézzük meg, hogyan lehet ezeket leküzdeni.

Gyakori kihívások leküzdése

A karrierjüket marketingeseként építő szakemberek nap mint nap számos kihívással szembesülnek. Az értékesítésről átállt marketingesek számára néhány egyedi akadály is felmerülhet. Íme, mire számíthat, és hogyan lehet ezeket leküzdeni.

Alkalmazkodás az új gondolkodásmódhoz

Az értékesítés az egyedi üzletek lezárásáról szól, míg a marketing a szélesebb közönség eléréséről. Az értékesítők kézzelfogható eredményeket kapnak az üzletek lezárása formájában, míg a marketingeseknek be kell érniük a benyomásokkal és a potenciális ügyfelekkel.

Az értékesítési mutatók és teljesítménymutatók egyszerűbbek, mint a marketingben. Ráadásul az értékesítés egy fókuszált szerepkör, míg a marketing szélesebb körű lehet.

Amikor az értékesítésről a marketingre vált, képesnek kell lennie alkalmazkodni az új szerepkörhöz.

Vizsgálja meg önmagát, és ismerje meg a szükséges változásokat!

Fektessen időt kreatív projektekben való együttműködésbe.

Tanulja meg, hogyan adjon és fogadjon minőségi visszajelzéseket.

Állítson be rendszeres teljesítményértékeléseket!

A tudáshiány kezelése

A marketing egy széles körű terület, amely folyamatosan fejlődik. Időnként rájön, hogy vannak hiányosságai a tudásában. Készítsen személyes fejlesztési stratégiát, hogy ezeket pótolja.

Időnként vizsgálja felül munkáját, hogy azonosítsa a hiányosságokat.

Kérjen visszajelzést kollégáitól és vezetőitől készségeiről.

Jelentkezzen online tanfolyamokra vagy workshopokra

Praktikáld a készségeidet kísérleti projektekben, személyes feladatokban stb.

Miután elkészítette a tervet, szervezze meg a ClickUp Tasks segítségével. Állítson be feladatokat, alfeladatokat, határidőket, prioritásokat és egyebeket.

Saját tudásbázis létrehozása

Az online tanfolyamok és készségfejlesztő programok elvégzése közben használja a Clickup Docs alkalmazást jegyzetek készítéséhez. A jegyzeteket akár feladatokhoz is kapcsolhatja, így létrehozhat magának egy olyan információs hálózatot, amely kereséssel könnyen elérhető.

Beilleszkedés

Ha kissé helyénvalótlannak érzi magát értékesítőként a marketingosztályon, ne aggódjon. Ez előfordulhat. Ismerje meg a marketingmenedzser mindennapjait.

Figyelje meg új csapattársait, és tanuljon viselkedésükből!

Figyeljen oda és tegyen fel kérdéseket!

Legyen magabiztos a véleményében, és nyújtson hasznos ötleteket!

Építsen kapcsolatokat és közösséget

Tippek és források a zökkenőmentes átálláshoz

Mielőtt befejeznénk, nézzünk meg néhány értékes forrást, amelyekkel zökkenőmentesebbé teheti az átállást.

Online tanfolyamok és tanúsítványok

Próbálja ki az alábbiakat, hogy előrelépjen a marketing felé történő átállásban:

💡Profi tipp: További információkért tekintse meg a karrierje fejlesztéséhez legalkalmasabb 10 marketinges tanúsítványt.

A legjobb marketing könyvek

Az egyik legjobb módszer arra, hogy gondolkodásmódját marketingeshez igazítsa, a sok olvasás. Seth Godin Permission Marketing, Purple Cow és This is Marketing című könyvei remek kiindulási pontok.

Ha valami hagyományosabbat keres, próbálja ki az Ogilvy on Marketing című könyvet. A startup marketingről Sean Ellis és Morgan Brown Hacking Growth című könyvét olvassa el. A tartalomról Joe Pulizzi Content Inc. című könyvét érdemes elolvasni. Ha a technológiai ágazatban dolgozik, fedezze fel ezeket a termékmarketinggel foglalkozó könyveket.

Néhány népszerű blog

Iratkozzon fel, és olvassa el a város legjobb marketinggel kapcsolatos tartalmait:

Copyblogger tartalommarketing és szövegírási forrásokhoz

Marie Forleo (és YouTube-csatornája/podcastja) a kisvállalkozások és egyéni vállalkozók marketingjéről

HubSpot , az inbound marketing blogok úttörője

Sajátítsa el a marketing technológiai eszköztárat, amely általában a következő eszközöket tartalmazza:

Elemzés : Kövesse nyomon a webhely forgalmát, beleértve a megjelenítéseket, oldalnézeteket, kattintásokat, űrlapkitöltéseket, felhasználói utakat és egyebeket a Google Analytics segítségével. Tartson kéznél néhány : Kövesse nyomon a webhely forgalmát, beleértve a megjelenítéseket, oldalnézeteket, kattintásokat, űrlapkitöltéseket, felhasználói utakat és egyebeket a Google Analytics segítségével. Tartson kéznél néhány elemzési sablont is.

CRM : Kezelje az ügyféladatokat a HubSpot, a Salesforce vagy a ClickUp CRM segítségével.

Tervezés : Készítsen gyorsan vizuális elemeket brosúrákhoz, szórólapokhoz, közösségi média üzenetekhez stb. a Canva segítségével.

SEO/SEM : Kezelje a kulcsszavakat, optimalizálja a tartalmat, és futtasson kampányokat olyan eszközökkel, mint a Semrush és az Ahrefs.

Projektmenedzsment: Összegyűjtse összes marketingfeladatát, és áttekintse a teljes képet : Összegyűjtse összes marketingfeladatát, és áttekintse a teljes képet a ClickUp segítségével.

Váltson át a marketingre a ClickUp segítségével

A marketing sok értékesítő számára világszerte természetes átmenet a növekedés és a vezetői pozíció felé. Valójában az értékesítési háttér megedzheti a pályára lépő marketingeseket, és megadhatja nekik a sikerhez szükséges gyakorlati ismereteket. A vásárlók „eladni akarnak” iránti ellenszenvének változásával a marketingesek szerepe egyre fontosabbá válik az üzleti életben.

Valójában, ha egy ideig marketinggel, majd ügyfélszolgálattal foglalkozik, akkor növekedési vezetőként is elismert szakemberré válhat, ami mind a startupok, mind a nagyvállalatok körében rendkívül keresett pozíció.

A számos előny ellenére azonban az átállás nem egyszerű. A marketinges pozíciók iránt nagy a kereslet, és az interjúk versenyképesek. Az értékesítésről a marketingre való átállás stratégiai és folyamatos erőfeszítést igényel.

Szüksége van készségek elsajátítására, azok gyakorlati alkalmazására, képesítések megszerzésére, könyvek olvasására, szakmai gyakorlatok keresésére, hálózatépítésre, személyes márka építésére, önéletrajz készítésére, állásokra való jelentkezésre, interjúk sikeres teljesítésére – mindezt még az átállás megkezdése előtt!

Ne hagyja, hogy mindez logisztikai szempontból megzavarja. Használjon egy rugalmas projektmenedzsment eszközt, mint például a ClickUp for marketers, hogy megtervezze és végrehajtsa az átállást a marketingre. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen. Sok sikert a karrierjéhez!