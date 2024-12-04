Todoist és Apple Reminders: melyik eszköz a jobb?

Mindenkinek van fotómemóriája, csak néhányuknak nincs filmje.

Ha olyan alkalmazást keres, amely segít emlékezni a zsúfolt napirendjére, a megfelelő emlékeztető alkalmazás nagy segítséget jelenthet. Ez különösen igaz, ha emlékeztető alkalmazásra van szüksége a feladatkezeléshez.

Két népszerű versenyző a Todoist és az Apple Reminders. Mindkettő ígéretet tesz arra, hogy segít a teendőlisták kezelésében és a termelékenység növelésében.

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a funkcióikat, áraikat és általános értéküket, hogy segítsünk Önnek eldönteni, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek.

Mi az a Todoist?

A Todoist egy feladatkezelő szoftver, amelynek célja, hogy segítsen az egyéneknek és a csapatoknak több feladat és projekt szervezésében. Telefonokon, táblagépeken és számítógépeken egyaránt elérhető.

A Todoist tiszta felületéről, robusztus funkcióiról és drag and drop gesztusairól ismert, és azoknak szól, akiknek rugalmas, mégis egyszerű módszerre van szükségük a napi feladatoktól a hosszú távú célokig minden kezeléséhez.

Fő célja, hogy segítse a felhasználókat a teendőlistáik kezelésében, a munkák hatékony prioritásainak meghatározásában, és végső soron abban, hogy kevesebb idő alatt többet tudjanak elvégezni.

A Todoist funkciói

A Todoist olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek az idő és a feladatok kezelésében, az együttműködésben és a szervezettség fenntartásában, függetlenül attól, hogy mennyire bonyolult a teendőlistája.

1. Feladatok szervezése és prioritásainak meghatározása

via Todoist

A Todoist lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a feladatokat különböző kategóriákba sorolják, így könnyen elkülöníthetik a munkahelyi, személyes és mellékprojekteket. A feladatokat színekkel jelölt címkékkel is rangsorolhatja, például „1. prioritás”, így gyorsan láthatja, mi igényel azonnali figyelmet.

2. Természetes nyelvű bevitel

via Todoist

A Todoist egyik kiemelkedő funkciója a természetes nyelvfeldolgozás. Diktálhat vagy beírhat olyan feladatokat, mint például „Találkozás Johnnal holnap 13 órakor ebédre”, és a Todoist automatikusan beütemezi az emlékeztetőt, így időt takaríthat meg, mert a feladatok bevitelét és ütemezését gyorsabbá és intuitívabbá teszi.

3. Termelékenység nyomon követése

via Todoist

A „Karma” funkcióval a termelékenység nyomon követése még szórakoztatóbbá válik. Pontokat kap a feladatok elvégzéséért, és pontokat veszít, ha elhalasztja őket, ami egy szórakoztató játékos elemet ad a feladatkezelési rutinjához. Nincs többé időveszteség – pontosan láthatja, mit ért el a munkájára fordított idő alatt.

via Todoist

Könnyedén megoszthatja másokkal a projekteket és feladatokat, meghívhatja őket, feladatokkal bízhatja meg őket és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk. Ez az együttműködési funkció hasznos lehet csapatmunkában vagy a háztartási feladatok koordinálásában.

5. Platformok közötti integráció

via Todoist

A Todoist több mint 60 alkalmazással integrálható, többek között a Google Naptárral, a Slackkel és a Trellóval, így egyszerűsítheti munkafolyamatait és mindent egy helyről kezelhet.

Todoist árak

Kezdőknek: Ingyenes

Előny: 5 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 8 USD/felhasználó havonta

Mi az Apple Reminders?

Az Apple Reminders egy egyszerű, beépített feladatkezelő eszköz az Apple ökoszisztémában. Segít az Apple-eszközök felhasználóinak listák készítésében, emlékeztető beállításában és feladatok szervezésében az összes Apple-eszközükön, zökkenőmentesen szinkronizálva iPhone, iPad, Mac és Apple Watch eszközök között.

Célja, hogy a felhasználóknak egyszerű, praktikus módszert nyújtson napi feladataik kezeléséhez, kihasználva az Apple megszokott dizájnját.

Az Apple Reminders funkciói

Bár az Apple Reminders egy egyszerűbb Todoist alternatíva, számos hasznos funkcióval rendelkezik, amelyek hatékonnyá teszik az Apple ökoszisztémában dolgozó felhasználók számára.

1. iCloud szinkronizálás

via Apple

Az Apple Reminders automatikusan szinkronizálódik az összes Apple-eszközön, így az egyik eszközön végzett bármilyen módosítás azonnal megjelenik az összes többi eszközön is. Ez egy fontos érv azok számára, akik mélyen beágyazódtak az Apple ökoszisztémájába.

2. Helyalapú emlékeztetők

via Apple

Az Apple segítségével helyalapú emlékeztetőket állíthat be, ami azt jelenti, hogy értesítést kap, amikor megérkezik egy adott helyre, vagy elhagyja azt. Például beállíthat egy emlékeztetőt, hogy vegyen tésztát a boltban.

3. Siri integráció

via Apple

Az Apple Reminders zökkenőmentesen integrálódik az Apple digitális asszisztensével, a Sirivel, így hangparancsokkal is hozzáadhat feladatokat. Egyszerűen mondja ki: „Hey Siri, emlékeztess, hogy holnap délután 2-kor hívjam fel Jane-t” vagy „Add hozzá a „repülőjegyek foglalása” tételt a nyaralás tervezési listámhoz”, és máris kész.

Ha ilyen lista nem létezik, Siri megkérdezi, hogy szeretnéd-e létrehozni. A megerősítéshez egyszerűen válaszolj „Igen”-nel.

4. Alfeladatok és jegyzetek

via Apple

A feladatokon belül alfeladatokat hozhat létre és jegyzeteket adhat hozzá, így könnyebben felbonthatja a nagy feladatokat kisebb, megvalósítható lépésekre, és szükség esetén kontextust is hozzáadhat.

5. Együttműködés a Családi megosztás funkcióval

via Apple

Az alkalmazás Családi megosztás funkciójával megoszthatja a teendőlistákat családtagjaival, és koordinálhatja a háztartási feladatokat vagy eseményeket.

Az Apple Reminders árai

Ingyenes Apple-fiókkal iOS és Mac eszközökön

Todoist és Apple Reminders: funkciók összehasonlítása

Mind a Todoist, mind az Apple Reminders olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek a feladatok kezelésében és a szervezettség fenntartásában. De hogyan viszonyulnak egymáshoz?

Íme egy rövid összehasonlítás a funkcióikról:

Funkció Todoist Apple Reminders Platform elérhetősége iOS, Android, Windows, macOS, Web, Linux iOS, macOS, iPadOS, Apple Watch Feladatok szervezése Projektek, alprojektek, címkék, szűrők Listák, alfeladatok, címkék Természetes nyelvű bevitel Igen, támogatja a természetes nyelvet a feladatok létrehozásához. Igen, támogatja a természetes nyelvet a feladatok létrehozásához. Együttműködés Igen, ossza meg a feladatokat és projekteket, rendeljen hozzá feladatokat Igen, a Családi megosztás funkción keresztül. Emlékeztetők és értesítések Egyedi emlékeztetők határidővel, ismétlődő feladatok Időalapú és helyalapú emlékeztetők Platformok közötti szinkronizálás Több platformon és eszközön is szinkronizálható Csak az Apple ökoszisztémán belül szinkronizálható (iCloud-on keresztül) Termelékenység nyomon követése Karma pontrendszer a termelékenység nyomon követéséhez Nincs termelékenység-követési funkció Integrációk Több mint 60 integráció (Google Naptár, Slack, Trello) Csak az Apple ökoszisztémába integrálható (iCloud, Siri, Naptár stb.). Hangsegítség Siri, Google Assistant, Alexa Siri Árak • Kezdő: Ingyenes• Pro: 5 USD/hó• Üzleti: 8 USD/hó Ingyenes

Íme a két eszköz árainak összehasonlítása:

Tervezés Todoist Apple Reminders Ingyenes csomag Legfeljebb öt személyes projekt létrehozására alkalmas. Alapvető funkciókat tartalmaz, mint például rugalmas elrendezés, három szűrt nézet, valamint integráció e-mailekkel, naptárral stb. Teljes funkcionalitás ingyenesen Pro tervezet Fejlett funkciók, mint például felhasználói felület-segítség, akár 300 személyes feladatkezelési projekt, feladat-emlékeztetők, 150 szűrt nézet és korlátlan tevékenységi előzmények. NA Üzleti terv A csapatkezelési funkciók között megtalálhatók a megosztott munkaterületek, 500 projekt, a csapat tevékenységének részletes naplói, megosztott sablonok, központi csapatelszámolás, valamint a csapat szerepei és jogosultságai. NA

Most nézzük meg részletesen a funkciókat, és lássuk, melyik jön ki jobban:

1. Feladatkezelés és szervezés

A Todoist kiemelkedik ebben a területen, olyan fejlett funkciókat kínálva, mint a projekt hierarchiák, alprojektek és színkódolt prioritások. Az Apple Reminders egyszerűbb megoldást kínál listákkal és alfeladatokkal, de hiányoznak belőle a Todoist által kínált részletes projekt szervezési eszközök.

🏆 Győztes: Todoist

2. Könnyű használat és felület

Az Apple Reminders előnye, hogy az Apple ökoszisztéma része, zökkenőmentes felülettel és az Apple felhasználóbarát megközelítéséhez illeszkedő dizájnnal rendelkezik. A Todoist, bár rengeteg funkcióval rendelkezik, bonyolultabbnak tűnhet, különösen az új felhasználók számára.

🏆 Győztes: Apple Reminders

3. Platformok közötti kompatibilitás

A Todoist Windows, Android és Linux rendszereken is elérhető, és minden platformon zökkenőmentesen működik. Az Apple Reminders viszont csak Apple-eszközökön érhető el.

🏆 Győztes: Todoist

Todoist és Apple Reminders: a Reddit oldalon

Mind a Todoist, mind az Apple Reminders rajongói vannak a Reddit oldalon. Az Apple Reminders könnyű használatával tűnik népszerűnek, míg a Todoist a pontosabb feladatkezeléssel nyer.

Az Apple Reminders alkalmazást aznapra tervezett feladatokhoz használom (például hogy ne felejtsem el enni, amikor beülök a kocsiba). A Todoist alkalmazást minden máshoz használom.

Ugyanaz. Különösen vezetés közben, amikor eszedbe jut valami, amit meg kell tenned. Annyira egyszerű csak odakiáltani Siri-nek. És a Reminders widgetet is jól látható helyen jelenítek meg a telefonomon, hogy az emlékeztető később ne vesszen el vagy felejtődjön el. Ha nem kell aznap elvégezni, akkor hozzáadom a Todoist-hoz, majd törlöm az emlékeztetőt.

Míg sok felhasználó kedveli az Apple Reminders helyalapú funkcióját, egyesek nehezen boldogulnak a felhasználói felületével. A Todoist általában sokkal népszerűbb a feladatkezelési felhasználói élménye miatt.

A Todoist számomra jobb és gyorsabb feladatkezelési élményt nyújt. A Todoistot használom a munkahelyi feladatokhoz (több feladatot hozok létre és teljesítek ott), a Reminders-t pedig az otthoni feladatokhoz. Megpróbáltam teljesen átállni a Reminders-re, de rájöttem, hogy túl sok időt vesz igénybe a feladatok kezelése, ezért visszatértem a Todoisthoz a munkahelyi feladatokhoz, de az otthoni feladatokhoz továbbra is a Reminders-t használom, mert továbbra is tetszik, hogy jobban integrálható a Siri-vel, a naptárral és az értesítésekkel.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Todoist és az Apple Reminders legjobb alternatíváját!

Bár a Todoist és az Apple Reminders kiváló eszközök, a ClickUp egy erős alternatíva azoknak a felhasználóknak, akik a legjobbakat szeretnék mindkét világból.

A ClickUp bevezetése óta globálisan jelentősen nőtt a termelékenységünk. Jelenleg több mint 50 felhasználónk van 5 kontinensen, akik nagyon részletes projektekben működnek együtt. Ez lehetővé tette számunkra, hogy jelentősen lerövidítsük a projektek átadásának idejét.

A fejlett feladatkezelési funkciók és a munkafolyamatok széles körű testreszabási lehetőségei révén a ClickUp mindenki számára kínál valamit – az egyéni felhasználóktól a csapatokig.

ClickUp előnye #1: ClickUp Reminders

Csatolmányok, dátumok és ismétlődő ütemezés hozzáadása a ClickUp Reminders alkalmazásban

A ClickUp emlékeztető funkciója fejlettebb, mint a Todoist és az Apple Reminders. A ClickUp emlékeztetőjei nem önállóak – azonnal átalakíthatók ClickUp feladatokká, hozzárendeltekkel, határidőkkel, prioritásokkal, alfeladatokkal és mellékletekkel együtt. Ez a zökkenőmentes kapcsolat biztosítja, hogy az emlékeztetők végrehajthatóak maradjanak és összhangban legyenek az Ön szélesebb körű projektjeivel.

Bár a Todoist lehetővé teszi az emlékeztetőket feladatokká alakítani, nem rendelkezik ugyanolyan szintű integrációval egy átfogó projektkezelő rendszerrel.

Az egyszerű időalapú emlékeztetőn túl a ClickUp lehetővé teszi, hogy állapotváltozások, függőségek vagy egyéni feltételek alapján értesítéseket indítson el. Ez a szintű automatizálás páratlan a Todoistban vagy az Apple Remindersben.

💡Gyors tippek a ClickUp Reminders optimális kihasználásához: Hozzon létre emlékeztetőt bármely feladatban vagy értesítésben szereplő megjegyzésből. Ezek a beszélgetési emlékeztetők remek módszerek arra, hogy tudd, mikor kell utánajárni a dolgoknak.

Jelölje be a befejezett emlékeztetőket, halassza el, ütemezze át vagy delegálja az emlékeztetőket a csapattagoknak egy helyen.

Hozzon létre ismétlődő emlékeztetőket a napi, heti, havi vagy egyéni gyakorisággal ismétlődő feladatokhoz.

Nézze meg a ClickUp napi összefoglalóját, hogy naprakész legyen a befejezett feladatokkal, a határidőkkel és a projektek állásával kapcsolatban.

Gyorsan delegálhat bármilyen emlékeztetőt a csapatának a ClickUp Home-ról, vagy emlékeztető hozzáadásával a profiljukhoz.

Olvassa el még: Munkaidő-nyilvántartási emlékeztetők, hogy csapata mindig a terv szerint haladjon

ClickUp előnye #2: ClickUp feladatellenőrző listák

Egyszerűsítse a teendőket a ClickUp Task Checklists drag-and-drop és nesting funkcióival.

A testreszabható ClickUp feladatlisták tökéletesek a komplex feladatok kezelhető lépésekre bontásához és a feladat előrehaladásának valós idejű nyomon követéséhez.

Így használhatja ki a ClickUp feladatlistákat:

Nest ellenőrzőlista elemek hierarchikus struktúrák létrehozásához

Testreszabhatja a feladatok állapotát, hogy pontosabban követhesse a haladást.

Adjon hozzá több ellenőrzőlistát egy adott feladathoz a részletes bontáshoz.

Rendeljen egyedi ellenőrzőlista elemeket a csapat tagjaihoz a hatékony feladatkiosztás érdekében.

Integrálja a csekklistákat más eszközökkel és a csekklistákat más eszközökkel és csekklista-sablonokkal , és automatizálja az állapotfrissítéseket.

Személyre szabhatja a ellenőrzőlistákat a ellenőrzőlistákat a ClickUp egyéni mezőivel.

ClickUp előnye #3: ClickUp naptár nézet

Vizualizálja a munkát, ütemezze át a feladatokat és kezelje a projekt ütemtervét a rugalmas ClickUp naptárnézettel.

A ClickUp naptárnézete segít vizualizálni a feladatokat egy idővonalon, így jobban kézben tarthatja a határidőket és az ütemezést.

Ötvözi a Todoist funkcióinak legjobb elemeit és az Apple Reminders egyszerűségét, miközben hatékony naptárintegrációkat is kínál.

A funkcióval a következőket teheti:

Tekintse meg a feladatokat nap, hét vagy hónap szerint, hogy átfogó képet kapjon a közelgő feladatokról és eseményekről.

A feladatokat egyszerűen áthúzhatja a naptárba, hogy közvetlenül ott módosítsa az ütemezésüket. Ez a funkció sokkal gördülékenyebb és intuitívabb, mint a Todoist határidő-módosítási funkciója és az Apple Reminders korlátozott ütemezési felülete.

Több feladatlistát, projektet vagy teret is megtekinthet ugyanazon a naptáron, ami nagyobb áttekinthetőséget és jobb kezelhetőséget biztosít.

Tekintse meg a feladatok függőségeit és állítson be mérföldköveket, ami egy olyan projektmenedzsment-szintet ad hozzá, amelyet a Todoist és az Apple Reminders nem tudnak felülmúlni.

Míg a Todoist bizonyos mértékű naptárszinkronizálást kínál (például a Google Naptárral), a ClickUp mélyebb integrációt biztosít külső naptárakkal és kétirányú szinkronizálást tesz lehetővé, így valós idejű frissítéseket kaphat minden platformon.

A ClickUp előnye #4: ClickUp értesítések és ClickUp automatizálások

A ClickUp értesítésekkel valós időben tájékozódhat, anélkül, hogy túlterhelné magát.

A ClickUp értesítések testreszabásával riasztásokat indíthat el bármely ClickUp-on belüli tevékenységre.

A figyelmeztetéseket a feladatok frissítései, a határidők és a megjegyzések alapján testreszabhatja az eszközökön, így a csapatok összehangoltan és gyorsan reagálhatnak. Ez a funkció kiválóan alkalmas a projektváltozások nyomon követésére vagy a frissítések követésére, amíg a feladatellenőrző lista kitöltésére vár.

Ezenkívül a ClickUp Automations funkciói javítják a feladatkezelést azáltal, hogy levesszük a válláról az ismétlődő feladatokat.

Több mint 100 ClickUp automatizálással egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, elvégezheti a rutin feladatokat, kezelheti a projektátadásokat és még sok mást.

Például automatizálhatja az emlékeztetőket, a feladatkiosztásokat vagy az állapotfrissítéseket. Amikor egy feladat határideje közeledik, a ClickUp automatikusan értesítést küld, vagy a feladatot a következő szakaszba helyezi át. Ez különösen hasznos komplex, több függőséget tartalmazó munkafolyamatok esetén.

A Todoist egyszerű emlékeztetőivel vagy az Apple Reminders alapvető idő- vagy helyalapú emlékeztetőivel ellentétben a ClickUp automatizálási funkciói nagymértékben testreszabhatók, így a feladatkezelés intelligensebbé és hatékonyabbá válik.

Ezek a funkciók lehetővé teszik, hogy a fontos munkák elvégzésére koncentrálhass, míg a ClickUp a háttérben kezeli a logisztikát.

A megfelelő termelékenységi alkalmazások kiválasztása

A Todoist és az Apple Reminders közötti választás végső soron az Ön egyéni igényeitől függ. Ha Ön Apple-felhasználó, és egyszerű, intuitív feladatkezelőt keres az Apple ökoszisztémán belül, akkor az Apple Reminders elegendő lehet ahhoz, hogy nyomon kövesse a teendőit.

Ha azonban egy robusztusabb eszközre van szüksége, amely rugalmasságot, hatékony funkciókat és nagyobb ellenőrzést biztosít komplex projektek felett, akkor a Todoist a legjobb választás.

Ha azonban mindkét eszköz kombinációját keresi – valamit, ami ötvözi az egyszerűséget és a kiterjedt funkcionalitást –, akkor a ClickUp egyértelműen a legjobb alternatíva. A részletes feladatlisták, a sokoldalú naptárszervezés, az egyéni értesítések és az automatizálás funkcióival a ClickUp páratlan támogatást nyújt a termelékenység növeléséhez.

Akár személyes feladatokat kezel, akár csapatprojektekkel foglalkozik, a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy a legjobb munkát végezze. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!