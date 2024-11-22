Hogyan lehet kiszámítani és növelni a felhasználói megtartást?

Áttekinti a felhasználói visszajelzéseket, és egy megjegyzés kiemelkedik: „Imádom az alkalmazást, de szeretném, ha...”. Rájön, hogy pontosan ez az a betekintés, amire szüksége volt.

Az ilyen pillanatok, amikor megpillanthatja, mi igazán fontos a felhasználók számára, megalapozzák a hatékony megtartási stratégiákat.

A felhasználói megtartás növelésének módja nem mindig nagy, feltűnő funkciók hozzáadásával érhető el. Gyakran a visszajelzésekben és a felhasználói viselkedésben rejtőző apró, de jelentőségteljes változások jelentik a különbséget.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, hogyan lehet ezeket a fontos betekintéseket feltárni, és azokat olyan stratégiákká alakítani, amelyek visszatérő felhasználókat eredményeznek. 🔄

⏰ 60 másodperces összefoglaló Ha azon töri a fejét, hogyan növelheti a felhasználói megtartást, olyan eszközök, mint a ClickUp segíthetnek nyomon követni, mérni és javítani az ügyfélmegtartási erőfeszítéseket olyan funkcióikkal, mint a Célok, Műszerfalak, Automatizálások, Integrációk és Űrlapok. A felhasználói megtartás azt méri, hogy egy vállalkozás mennyire tudja fenntartani a felhasználók elkötelezettségét és visszatérését az idő múlásával, ami közvetlenül befolyásolja a fenntartható növekedést. A legfontosabb felhasználói megtartási mutatók közé tartozik a lemorzsolódási arány és az ügyfélélettartam-érték (CLV). A magas felhasználói megtartás csökkenti az akvizíciós költségeket, növeli a bevételt és hűséges ügyfeleket teremt. A hatékony stratégiák a vásárlói megtartás növelésére közé tartozik az onboarding optimalizálása, a felhasználói élmény személyre szabása és a funkciók rendszeres frissítése.

A felhasználói megtartás megértése

A felhasználói megtartás az a képesség, amellyel egy vállalkozás hosszú távon fenntartja ügyfelei elkötelezettségét és visszatérését. Ez döntő szerepet játszik a fenntartható növekedés előmozdításában, mivel a meglévő ügyfelek megtartása gyakran költséghatékonyabb, mint új ügyfelek szerzése.

A magas megtartási arány azt jelzi, hogy a felhasználók értékesnek tartják termékét vagy szolgáltatását, ami közvetlenül befolyásolja a hosszú távú sikert.

Számos kulcsfontosságú mutató segít mérni a felhasználói megtartást és értékelni vállalkozása állapotát, amikor megtanulja, hogyan növelheti a felhasználói megtartást:

Ügyfélmegtartási arány (CRR): Ez a mutató azt mutatja, hogy a felhasználók hány százaléka folytatja a termék használatát egy meghatározott időszak után. Például, ha 100 felhasználóval indult, és egy hónap után 75 maradt, akkor a megtartási arány 75%.

Lemorzsolódási arány: Az adott időtartamon belül a termék használatát abbahagyó felhasználók százalékos arányát méri. A 25%-os lemorzsolódási arány azt jelenti, hogy a felhasználók 25%-át elvesztette, ami azt jelzi, hogy javítani kell a megtartási erőfeszítéseken.

Ügyfélélettartam-érték (CLV): Ez becsüli meg, hogy egy ügyfél mennyit fog költeni a márkájával való kapcsolata során. Például, ha egy felhasználó 12 hónapra előfizet a szolgáltatására havi 10 dollárért, akkor a CLV-je 120 dollár.

Nettó ajánlói pontszám (NPS): Az NPS a felhasználók termékajánlási hajlandóságának felmérésével méri a vásárlói hűséget. Például, ha a válaszadók 60%-a 9-10 pontot ad (ajánlók), és 10% 0-6 pontot ad (kritikusok), akkor az NPS értéke 50% lesz. A magas NPS-érték erős vásárlói elégedettséget tükröz.

Aktív felhasználók (DAU/MAU): A napi aktív felhasználók (DAU) és a havi aktív felhasználók (MAU) száma mutatja, hogy hány felhasználó aktívan használja a termékét. Ha napi szinten 500, havi szinten pedig 2000 felhasználója van, akkor a DAU és MAU értéke 500, illetve 2000 lesz.

Ismételt vásárlási arány: Ez azt méri, hogy a vásárlók milyen gyakran térnek vissza további vásárlásokra. Például, ha 100 vásárlóból 40-en vásárolnak másodszor is, akkor az ismételt vásárlási arány 40%.

Miért fontos a felhasználói megtartás?

A felhasználói megtartás kulcsfontosságú tényező minden termék vagy szolgáltatás hosszú távú sikerében.

Ha a felhasználók visszatérnek, az azt jelenti, hogy értéket látnak az Ön által kínált termékekben vagy szolgáltatásokban, legyen szó állandó teljesítményről, igényeik kielégítéséről vagy pozitív élményről.

A magas ügyfélmegtartási arány csökkenti a marketing- és akvizíciós költségeket, mivel a vállalkozásoknak nem kell annyit költeniük a felhasználók visszacsábítására. Emellett növelik a CLV-t, ami magasabb bevételt jelent anélkül, hogy folyamatosan új ügyfeleket kellene keresni.

Végül is a felhasználói megtartás javítja az ügyfelek hűségét, és a felhasználókat olyan támogatókká teszi, akik nagyobb valószínűséggel ajánlják másoknak is a márkát.

Felhasználói megtartás vs. elvándorlás

A felhasználói megtartás és az elvándorlás ugyanazon érem két oldala. A megtartás azt méri, hogy mennyire sikerül megtartani a felhasználókat, míg az elvándorlás azt mutatja, hogy hányat vesztett el. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz:

Mérőszám Felhasználói megtartás Lemorzsolódás Meghatározás A termékét továbbra is használó felhasználók aránya A termék használatát abbahagyó felhasználók százalékos aránya Cél Növelje a visszatérő felhasználók számát Csökkentse az elvesztett felhasználók számát Fókusz Az elkötelezettség és az elégedettség javítása A felhasználók távozásának okainak azonosítása Hatása a növekedésre Fenntartható, költséghatékony növekedéshez vezet Jelzi a termék vagy szolgáltatás fejlesztésének szükségességét

🔑 Főbb betekintés:

Ügyfeleinket egy partira meghívott vendégeknek tekintjük, mi pedig a házigazdák vagyunk. Minden nap az a feladatunk, hogy a vásárlói élmény minden fontos aspektusát egy kicsit jobbá tegyük.

Mi számít jó megtartási aránynak?

A jó ügyfélmegtartási arány az iparágtól és a kínált termék vagy szolgáltatás típusától függ.

Például a SaaS iparágban 85% vagy annál magasabb megtartási arányt tekintünk erősnek, míg az e-kereskedelmi vállalkozások esetében a termék életciklusától függően 40-60% közötti megtartási arányt tekintünk jónak.

Fontos, hogy összehasonlítsa ügyfélmegtartási arányait az iparági referenciaértékekkel, de a legfontosabb szempont az, hogy idővel javítsa a sajátjait.

💡 Profi tipp: A SaaS-ügyfelek sikerének méréséhez összpontosítson olyan mutatókra, mint a termék elfogadás, a használat gyakorisága és az ügyfél-elégedettség (CSAT).

Stratégiák a felhasználói megtartás növelésére

Az egyik dolog a felhasználók bevonzása, de az igazi varázslat az, amikor meg is tartjuk őket. Íme néhány stratégia, amely segít növelni az ügyfélmegtartást, ha a legjobb módszereket keresi a felhasználói megtartás növelésére. 📈

1. Az onboarding optimalizálása

A felhasználók első tapasztalatai a termékével kapcsolatban döntő fontosságúak. Az onboarding optimalizálása segít a felhasználóknak gyorsan megérteni, hogyan tudják maximálisan kihasználni a termék által kínált értékeket.

A zökkenőmentes bevezetési élmény csökkenti a súrlódást és növeli a felhasználók visszatérésének esélyét.

Összpontosítson a világosságra és az egyszerűségre. Vezesse végig a felhasználókat a legfontosabb funkciókon anélkül, hogy túlterhelné őket. Használjon eszköztippeket, alkalmazáson belüli oktatóanyagokat és rövid videókat a legfontosabb funkciók kiemeléséhez. A cél az, hogy a felhasználók magabiztosan tudjanak navigálni az alkalmazásban, növelve ezzel a folyamatos használat valószínűségét.

Ezenkívül kérjen minimális információt a regisztráció során. A mezők és lépések számának csökkentése javítja a konverziót és csökkenti a kilépés esélyét.

2. A felhasználók személyre szabása és szegmentálása

A szokásos megközelítések nem mindig működnek, amikor a vásárlói megtartásról van szó.

A felhasználók személyre szabása és szegmentálása lehetővé teszi, hogy konkrét igényeikre, viselkedésükre és preferenciáikra reagáljon, így ők értékesnek és megértettnek érzik magukat.

Szegmentálja a felhasználókat tevékenységük vagy viselkedésük alapján.

Például az új felhasználók, az aktív felhasználók és azok, akik nemrégiben nem voltak aktívak, külön csoportokba sorolásával célzottabb kommunikációt valósíthat meg. Az üzeneteinek és tartalmainak az egyes csoportokhoz való igazításával növelheti az elkötelezettséget.

Kínáljon személyre szabott ajánlásokat a korábbi viselkedés vagy preferenciák alapján. Minél inkább úgy érzik a felhasználók, hogy a termék az ő igényeikre van szabva, annál nagyobb az esélye, hogy hűségesek maradnak.

📌 Példa: A Spotify az egyes felhasználók igényeihez igazítja a felhasználói élményt olyan lejátszási listákkal, mint a „Discover Weekly” és a „Release Radar”, amelyek a hallgatási szokások alapján ajánlásokat kínálnak. Az olyan funkciók, mint a „Spotify Wrapped”, kiemelik a személyes zenei preferenciákat, míg az új kiadásokról és eseményekről szóló frissítések gondoskodnak a tartalom frissességéről.

3. A funkciók rendszeres frissítése és értékorientált tartalom hozzáadása

A termék, amely nem fejlődik, elavulhat.

A rendszeres frissítések fenntartják a felhasználók érdeklődését, megerősítve, hogy terméke folyamatosan fejlődik. Összpontosítson a meglévő funkciók finomítására, a felhasználók problémáinak megoldására és új funkciók hozzáadására, amelyek javítják a felhasználói élményt.

A blogbejegyzések, oktatóanyagok vagy új funkciók bemutatása segíthet fenntartani a felhasználók érdeklődését. Gondoskodjon arról, hogy a tartalom releváns legyen a felhasználók igényeinek, és kézzelfogható értéket nyújtson. Figyeljen a visszajelzésekre, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, és megoldja a problémákat, mielőtt azok elvándorláshoz vezetnének.

A rendszeres frissítések jelzik, hogy Ön prioritásként kezeli a felhasználói elégedettséget, ami segít növelni az ügyfélmegtartást.

📌 Példa: A ClickUp új funkciókat bocsát ki, és aktívan bevonja a felhasználókat az ezeket a frissítéseket bejelentő e-mailek révén, így biztosítva, hogy mindenki naprakész legyen. Emellett a felhasználóknak is lehetőséget ad a véleménynyilvánításra, mivel a mobilalkalmazás „Szavazz az új funkciókra” opcióján keresztül közvetlenül szavazhatnak az új funkciókra.

4. A push értesítések és e-mailek okos kihasználása

A push értesítések és az e-mailek hatékony eszközök, ha helyesen használják őket.

A megfelelő időben küldött, releváns értesítések emlékeztetik a felhasználókat termékének értékére anélkül, hogy tolakodóak lennének.

A push értesítések esetében küldjön olyan frissítéseket, amelyek fontosak a felhasználók számára, például különleges ajánlatokat, funkciófrissítéseket vagy emlékeztetőket. Figyeljen a gyakoriságra, hogy ne terhelje túl a felhasználókat. A túl sok értesítés oda vezethet, hogy a felhasználók letiltják azokat, vagy egyáltalán nem használják többé a terméket.

Az e-mailek ugyanolyan hatékonyak, ha személyre szabott ügyfélkommunikációra használják őket. Küldjön személyre szabott üzeneteket, például funkciófrissítéseket vagy a felhasználói aktivitáson alapuló ajánlásokat.

Minden e-mailnek egyértelmű értéket kell nyújtania, és tartalmaznia kell egy erős cselekvésre ösztönző felhívást.

📌 Példa: A Duolingo nyelvtanuló alkalmazás push értesítéseket küld a felhasználóknak, amelyek emlékeztetik őket a napi leckék elvégzésére, így segítve őket a tanulási céljaik elérésében. E-maileket is használ, hogy személyre szabott frissítéseket küldjön, például haladási jelentéseket vagy elérhető mérföldkövekről, ösztönözve a felhasználókat a tanulás folytatására.

🔑 Főbb betekintés:

Csak egy főnök van: az ügyfél. És ő egyszerűen máshol költve a pénzét elbocsáthatja a vállalat összes alkalmazottját, az elnököt is beleértve.

5. A felhasználói visszajelzések és elkötelezettség ösztönzése

A felhasználói visszajelzések értékes betekintést nyújtanak abba, hogy a felhasználók mit szeretnek, mi frusztrálja őket, és hol lehetne javítani.

Ösztönözze a felhasználókat, hogy visszajelzést adjanak felmérések, alkalmazáson belüli felugró ablakok vagy visszajelzés gombok segítségével.

A visszajelzésekre való reagálás megmutatja a felhasználóknak, hogy véleményük fontos. Ha látják, hogy javaslataik eredményeként érdemi változások történnek, nagyobb valószínűséggel maradnak hűségesek.

A felhasználókkal való kapcsolattartás, legyen az kommentekre való válaszadás, visszajelzések elismerése vagy bevonásuk a termékfejlesztésbe, elősegíti a bizalom és a közösségérzet kialakulását.

📌 Példa: Az Adobe Creative Cloud az alkalmazáson belüli felugró ablakok, felmérések és egy ügyfél-visszajelzési portál segítségével gyűjti az adatokat, és gyakran beépíti a népszerű javaslatokat a frissítésekbe. Emellett közösséget is épít azáltal, hogy a közösségi médián és a közösségi fórumon keresztül kapcsolatba lép a felhasználókkal, ahol azok megoszthatják ötleteiket és kapcsolatba léphetnek az Adobe szakértőivel.

6. Vevői hűségprogram bevezetése

A vásárlói hűségprogram a felhasználókat jutalmazza folyamatos elkötelezettségükért.

A felhasználók számára vonzó ösztönzők – például kedvezmények, különleges hozzáférés vagy exkluzív tartalom – jelentősen növelhetik a megtartást.

A hűségprogramok révén a felhasználók értékesnek érzik magukat, és ez ösztönzi őket a folyamatos aktivitásra. A pontalapú rendszer, amelyben a felhasználók a használat vagy a vásárlások alapján jutalmakat kapnak, jól működik. A többszintű jutalmak motiválják a felhasználókat, hogy még jobban elkötelezzék magukat a termék iránt.

Ezek a programok növelik a megtartást és segítik az életre szóló érték javítását, ami mind az Ön vállalkozásának, mind a visszatérő ügyfeleknek előnyös.

📌 Példa: A Sephora Beauty Insider programja egy kiemelkedő példa a hatékony ügyfélhűség-programokra. A tagok minden vásárlás után pontokat kapnak, amelyeket exkluzív jutalmakra, például termékmintákra és limitált kiadású termékekre válthatnak be.

🔍 Tudta ezt? A visszatérő és elégedett ügyfelek általában gyakrabban vásárolnak és többet költenek, mint az új ügyfelek. Miután első kézből tapasztalták meg a termék vagy szolgáltatás értékét, motiváltak arra, hogy rendszeresen visszatérjenek.

A megtartás sikerének nyomon követése és mérése

A felhasználói megtartás tekintetében kulcsfontosságú tudni, hogy mi működik (és mi nem). A megtartás sikerének nyomon követése és mérése világos képet ad arról, hogy a felhasználók hogyan viszonyulnak a termékéhez az idő múlásával, és segít meghatározni, hogyan növelheti a felhasználói megtartást.

Beszéljünk azokról az eszközökről és technikákról, amelyek segítenek mérni a fontos dolgokat és finomhangolni az ügyfélmegtartási stratégiákat. 🧑‍🏫

A megtartás mérésének legfontosabb mutatói

Ha növelni szeretné a felhasználói megtartást, akkor megfelelő mutatókra van szüksége, és tudnia kell, hogyan kell azokat kiszámítani. Nézzük meg, hogyan lehet ezeket mérni. 🧮

Ügyfélmegtartási arány (CRR)

A CRR kiszámításához:

Válasszon ki egy felhasználói csoportot (pl. a januárban regisztrált felhasználókat).

Mérje meg, hogy az adott csoportból hány felhasználó marad aktív egy adott időszak (például 30, 60 vagy 90 nap) után.

Használja ezt a képletet:

Megtartási arány = (Az időszak végén aktív felhasználók száma / Az időszak elején összes felhasználó száma) x 100

Lemorzsolódási arány

A lemorzsolódási arány kiszámításához:

Határozza meg, hogy hány felhasználó hagyta abba a termék használatát egy meghatározott időtartamon belül.

Használja ezt a képletet:

Lemorzsolódási arány = (Az időszak alatt elvesztett felhasználók száma / Az időszak elején regisztrált összes felhasználó száma) x 100

📖 Olvassa el még: Hogyan építsünk fel egy lemorzsolódási előrejelző modellt: átfogó útmutató

Ügyfélélettartam-érték (CLV)

Számítsa ki a CLV-t ezzel a képlettel:

CLV = Átlagos bevétel felhasználónként (ARPU) x Átlagos felhasználói élettartam

A CLV ismeretében meghatározhatja, mennyit kell befektetnie az ügyfelek megtartásába, így biztosítva, hogy az erőforrásokat bölcsen használja fel.

4. Nettó ajánlói pontszám (NPS)

Az NPS kiszámításához:

Kérdezze meg ügyfeleit 0-10-es skálán, hogy mennyire valószínű, hogy ajánlani fogják termékét.

Vonja le a kritikusok (akik 0-6 pontot adnak) százalékos arányát a támogatók (akik 9-10 pontot adnak) százalékos arányából.

NPS = % támogatók – % kritikusok

5. Aktív felhasználók (DAU/MAU)

A DAU/MAU arány kiszámításához mérje meg a napi (DAU) vagy havi (MAU) aktív felhasználók számát.

DAU/MAU arány = DAU / MAU

A 0,2 (vagy 20%) feletti arány jó felhasználói elkötelezettséget jelez.

6. Ismételt vásárlási arány

Az ismételt vásárlási arány kiszámításához:

Határozza meg, hogy hány ügyfél vásárolt több mint egyszer egy adott időszak alatt.

Ossza el ezt az azonos időszakban regisztrált ügyfelek teljes számával.

Ismételt vásárlási arány = (Ismételt vásárlók száma / Összes vásárló) x 100

A felhasználói megtartás hatékony nyomon követéséhez a megfelelő eszközök és technikák kombinációjára van szükség. Ezek segítenek az elkötelezettség figyelemmel kísérésében, a trendek azonosításában és a stratégiák optimalizálásában a hosszú távú hűség biztosítása érdekében.

Fedezzük fel a legfontosabb eszközöket, kezdve a ClickUp ügyfélszolgálati szoftverrel, amelyet a megtartás javítása és a folyamatok egyszerűsítése érdekében fejlesztettek ki.

ClickUp célok

Kövesse nyomon az ügyfélmegtartás előrehaladását, és hangolja össze csapatát a testreszabható ClickUp Goals segítségével.

A hosszú távú megtartási célok nyomon követése a ClickUp Goals alkalmazással kezdődik. Ez segít világos célokat meghatározni, függetlenül attól, hogy a lemorzsolódási arány csökkentését, az aktív felhasználók számának növelését vagy a CLV javítását tűzte ki célul.

A Goals segítségével könnyedén meghatározható célokat állíthat be, nyomon követheti az előrehaladást, és biztosíthatja, hogy megtartási stratégiái célirányosak és megvalósíthatók maradjanak.

Például célul tűzheti ki, hogy a következő negyedévben 20%-kal növeli az ismételt vásárlások arányát, és ezt összekapcsolhatja a releváns feladatokkal, így biztosítva, hogy csapata összhangban legyen a prioritásokkal.

ClickUp műszerfalak

Teljesen testreszabható ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja a megtartási adatokat.

A ClickUp Dashboards valós idejű áttekintést nyújt az ügyfélélmény kulcsfontosságú teljesítménymutatóiról (KPI-k), segítve a trendek vizualizálását és a megtartás előrehaladásának nyomon követését.

Az egyedi kártyák segítségével könnyen kiszámíthatja és megjelenítheti a megtartási arányt, az elvándorlási trendeket és az ügyfél-elkötelezettségre vonatkozó betekintéseket egy helyen. Ez a központosított nézet egyszerűsíti a döntéshozatalt és biztosítja, hogy megtartási stratégiái adat alapúak legyenek.

Például hozzáadhat egy kártyát, hogy nyomon kövesse a visszatérő felhasználókat, vagy nyomon kövesse egy közelmúltbeli hűségprogram sikerét.

A ClickUp Dashboards számunkra igazi áttörést jelent, mert most már valódi valós idejű rálátásunk van a történésekre. Könnyen láthatjuk, hogy mely munkákat fejeztük be, és melyek azok, amelyek még folyamatban vannak.

A ClickUp Dashboards számunkra igazi áttörést jelent, mert most már valódi valós idejű rálátásunk van a történésekre. Könnyen láthatjuk, hogy mely munkákat fejeztük be, és melyek azok, amelyek még folyamatban vannak.

ClickUp automatizálások

A következetesség elengedhetetlen a megtartási stratégiákban, és a ClickUp Automations biztosítja, hogy a munkafolyamatok szabványosítottak, zökkenőmentesek és hatékonyak maradjanak.

Egyszerűsítse a megtartási munkafolyamatokat és csökkentse a manuális munkát a ClickUp Automations segítségével.

Automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, például az inaktív felhasználók nyomon követését vagy a visszajelzések kategorizálását. Ez minimálisra csökkenti a manuális munkát, így csapata a jelentőségteljes felhasználói élmény megteremtésére koncentrálhat.

Például beállíthat automatizálást, amely késedelmes feladatokról küld értesítéseket, vagy visszajelzések nyomon követését rendelheti hozzá bizonyos csapattagokhoz.

Állítson be aktív ClickUp automatizálásokat a munkamegosztás egyszerűsítéséhez.

Ezek a kis javítások jelentős hatással vannak az ügyfél életciklus menedzsmentjére.

Ez mindenképpen egyszerűsítette a termelékenységünket, és ez nagyrészt a ClickUp által kínált különböző integrációknak és ClickApps alkalmazásoknak köszönhető. Az automatizálások, amelyek megkönnyítik az életünket és lehetővé teszik, hogy a tényleges projektekre koncentráljunk, nagyon hasznosak számunkra és az egész vállalat számára.

Ez mindenképpen egyszerűsítette a termelékenységünket, és ez nagyrészt a ClickUp által kínált különböző integrációknak és ClickApps alkalmazásoknak köszönhető. Az automatizálások, amelyek megkönnyítik az életünket és lehetővé teszik, hogy a tényleges projektekre koncentráljunk, valóban előnyösek számunkra és az egész vállalat számára.

ClickUp integrációk

A felhasználói igények megértéséhez elengedhetetlen a több csatornáról származó visszajelzések összegyűjtése, és a ClickUp Integrations segítségével ezeknek az adatoknak a konszolidálása egyszerűen elvégezhető.

Csatlakoztassa kedvenc eszközeit a ClickUp integrációkhoz, hogy az ügyféladatok és betekintések egy helyen legyenek.

Akár felmérési eszközökkel, CRM-ekkel vagy elemzési platformokkal való összekapcsolásról van szó, az integrációk segítségével egyszerűsítheti a visszajelzések gyűjtését és elemzését.

Például a ClickUp és az ügyfélszolgálati eszközök integrálásával rögzítheti a jegyekből vagy csevegésekből származó visszajelzéseket, míg a felmérési eszközökkel a felhasználói válaszokat közvetlenül a munkafolyamatokba irányíthatja. Ez a központosított megközelítés biztosítja, hogy egyetlen visszajelzés se maradjon figyelmen kívül.

ClickUp űrlapok

A felhasználói visszajelzések gyűjtése nem lehet teher sem Ön, sem a felhasználók számára.

A ClickUp Forms segítségével könnyedén létrehozhat visszajelzési csatornákat, amelyek tökéletesen illeszkednek a munkafolyamataihoz.

Gyűjtse össze könnyedén a felhasználói visszajelzéseket, és alakítsa azokat hasznosítható feladatokká a ClickUp Forms segítségével.

Tegyük fel, hogy egy felhasználó új funkciót javasol, vagy rámutat valamire, amit szeretne megváltoztatni. Visszajelzése azonnal feladattá válik a ClickUp-ban, amelyet a csapata áttekinthet és megteheti a szükséges lépéseket.

Nincs szükség további lépésekre, eszközökkel való ügyeskedésre – csak egyértelmű információkra, amelyek jobb döntésekhez vezetnek.

💡 Profi tipp: Ha első kézből hallja, hogyan segített megoldása, az értékes betekintést nyújthat és hozzájárulhat hírnevének erősítéséhez. Kérjen ajánlásokat ügyfeleitől, hogy ezt megkönnyítse.

Míg a ClickUp az operatív igényeket fedezi, a speciális elemző eszközök mélyebb betekintést nyújtanak a felhasználói viselkedésbe.

A megtartási teljesítmény méréséhez vegye figyelembe a következőket:

Google Analytics: Elemezze a felhasználói viselkedést a webes és mobil platformokon

Mixpanel: Figyelje az elkötelezettségi trendeket és azonosítsa a lemorzsolódási pontokat

Amplitude: Ismerje meg a felhasználói utazások és a termékekkel való interakciók hátterét

Hotjar: Ismerje meg a felhasználói viselkedést hőtérképek, munkamenet-felvételek és felmérések segítségével.

👀 Bónusz: Próbálja ki az ügyfél-siker szoftvert, hogy nyomon követhesse az ügyfelek állapotát, és proaktívan bevonhassa a felhasználókat.

A felhasználói megtartás során elkerülendő gyakori hibák

Még a legjobb felhasználói megtartási stratégiák is kudarcot vallhatnak, ha elkerülhető hibákat követ el, amikor megtanulja, hogyan növelheti a felhasználói megtartást.

Íme néhány gyakori buktató, amely elriaszthatja a felhasználókat. 📉

A felhasználói visszajelzések figyelmen kívül hagyása

A felhasználók gyakran osztanak meg értékes betekintést igényeikről és frusztrációikról. Ha figyelmen kívül hagyja ezeket a visszajelzéseket, a felhasználók úgy érezhetik, hogy nem értékelik őket, és elfordulnak a termékétől.

Rendszeresen gyűjtsön, elemezzen és reagáljon a visszajelzésekre, hogy megmutassa a felhasználóknak, hogy értékeli a véleményüket.

🔑 Főbb betekintés:

Az első lépés a vásárlói elvárások túlteljesítéséhez az, hogy megismerje ezeket az elvárásokat.

Az első lépés az ügyfelek elvárásainak túlteljesítéséhez az, hogy megismerje ezeket az elvárásokat.

A felhasználók túlterhelése értesítésekkel

Az értesítéseknek tájékoztatniuk kell, nem pedig irritálniuk. A kisebb frissítésekről vagy irreleváns ajánlatokról szóló állandó riasztások túlterhelhetik a felhasználókat, ami frusztrációhoz és az alkalmazás elhagyásához vezethet.

A mennyiség helyett a minőségre koncentráljon, és gondoskodjon arról, hogy minden értesítés valódi értéket nyújtson.

Nem nyújt világos értékajánlatot

Egy erős értékajánlat segít a felhasználóknak megérteni, miért érdemes időt szánniuk a termékére. Ha ez nem egyértelmű, a felhasználóknak nehézséget okozhat megérteni, miért érdemes maradniuk.

Legyen következetes a termék egyedi előnyeinek kommunikálásában, és teljesítse azokat.

💡 Profi tipp: Az ügyfélközpontúság javítása érdekében mindig kövesse nyomon a problémák megoldását vagy a változtatások végrehajtását. Kérdezze meg az ügyfeleket, hogy elégedettek-e a megoldással, és van-e még valami, amire szükségük van, ezzel is megmutatva, hogy fontos Önnek a folyamatos tapasztalatuk.

A technikai problémák megoldásának elmulasztása

A gyakori hibák, összeomlások vagy lassú betöltési idők próbára tehetik a felhasználók türelmét. Ha a technikai problémák megoldatlanok maradnak, a felhasználók teljesen elfordulhatnak a termékétől.

A bizalom és az elégedettség fenntartása érdekében helyezze előtérbe a problémák gyors megoldását.

📖 Olvassa el még: 10 ingyenes KPI szoftver a legfontosabb teljesítménymutatók nyomon követéséhez

Használja a ClickUp-ot, hogy megőrizze felhasználói érdeklődését

Az erős ügyfélmegtartás nem egyszeri erőfeszítés, hanem egy folyamatos folyamat, amelynek során kapcsolatot tartunk ügyfeleinkkel, kielégítjük igényeiket és alkalmazkodunk visszajelzéseikhez.

Ha arra koncentrál, hogy valódi értéket teremtsen számukra, akkor hosszú távú sikert érhet el.

Ha növelni szeretné a felhasználói megtartást vagy optimalizálni szeretné ügyfélmegtartási stratégiáját, a ClickUp segíthet. A célok nyomon követésére, a feladatok automatizálására és a visszajelzések gyűjtésére szolgáló hatékony funkcióival a ClickUp megkönnyíti a felhasználók elkötelezettségének és elégedettségének fenntartását.

Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást.