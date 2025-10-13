Hogyan használhatja a ChatGPT-t a termelékenység javítására

„Nem vagyok multitasker” – mondja, miközben kortyolgatja a második kávéját, válaszol az e-mailekre, megtervezi az ebédet, és siet, hogy betartsa az ügyfél határidejét. De ha így dolgozik, elmulaszt egy fontos feladatot, miközben öt alacsony prioritású feladatot próbál összeegyeztetni.

Nem kell így lennie! Az AI-eszközök növelhetik a termelékenységet, megkönnyíthetik a feladatkezelést, javíthatják a kommunikációt, és segíthetnek olyan feladatokban, mint az adatelemzés.

Ismerje meg a ChatGPT-t, a termelékenységi társát, aki nem tart kávészünetet, és szinte mindent tud a világról. Mert ha a 24 óra 24 percnek tűnik Önnek, akkor csak egy mesterséges intelligencia segítőre van szüksége.

A Reuters arról számolt be, hogy a ChatGPT aktív felhasználói bázisa hetente 200 millió főt tesz ki. Nyilvánvaló, hogy jelenléte érezhető!

Olvasson tovább, és fedezze fel, hogyan használhatja a ChatGPT-t a termelékenység növelésére.

Hogyan használhatja a ChatGPT-t a termelékenység növelése érdekében

A ChatGPT az Ön asszisztense, aki soha nem alszik. Akár diák, akár dolgozó szakember, ez az eszköz hasznára válhat olyan mindennapi feladatokban, mint a tanulmányok, a kreatív gondolkodás, a személyes projektek, vagy akár a dokumentumok összeállítása és elemzése.

De mielőtt feltételezné, hogy mindig a helyes dolgot mondja, ne feledje, hogy a ChatGPT-t emberek képezték ki adatkészletek felhasználásával. Annak ellenére, hogy hatékony, hozzáférhető és innovatív, hibázhat. Egy trükk az, hogy világos utasításokat írjon, és kerülje az összetévesztést!

Miután ezt tisztáztuk, íme 15 módszer, ahogyan a ChatGPT-t a termelékenység növelésére használhatja:

1. Tartalomírás

Ön is jól ismeri azt az érzést, amikor egy üres képernyőt bámul?

A szavak nem írják meg magukat, miért ne kérne segítséget az ötletek kidolgozásához? Az AI írási eszközök számos előnnyel járhatnak, függetlenül attól, hogy írói válsággal küzd, vagy csak kevés ideje van.

A ChatGPT a következő területeken nyújthat segítséget:

Blogbejegyzések vagy közösségi média tartalmak készítése

E-mailek/jelentések írása

Kutatás végzése konkrét feladatokhoz

Szerkesztési és lektorálási műveletek végzése

Utasítás: „Készítsen egy [hangvételű] [cikk típusú] cikket [témáról] [szószámon belül]. Ismertesse a [alcímeit/kiemelendő főbb pontjait]. ”

📌Példa: „Írj egy humoros blogbejegyzést a mesterséges intelligenciáról 500 szóban. Magyarázd el az AI lehetséges előnyeit, etikai aggályait és a munkaerőpiacra gyakorolt hatását.”

2. Kód generálása programozáshoz

A szoftverfejlesztés a nulláról kezdve fárasztó és bonyolult. Használja a ChatGPT-t a munkaterhelésének könnyítésére az alábbiak segítségével:

Kódrészletek írása

A kódban lévő hibák azonosítása és kijavítása, más néven hibakeresés

Új programozási nyelvek, azok funkciói és alternatív kódrészletek elsajátítása

Miért nem működik a kód?

Kód fordítása egyik programozási nyelvről a másikra

Megjegyzés: A ChatGPT nem kódellenőr. Kérjen segítséget, de mindig tesztelje az eredményt.

Utasítás: „[Konkrét funkciót] kell megvalósítanom [programozási nyelven]. A legfontosabb követelményeim a következők: [1. követelmény], [2. követelmény] és [3. követelmény]. Kérlek, vedd figyelembe a [nyelv/keretrendszer] legjobb gyakorlatait. Készítsd el a kódot, és illessz bele egyértelmű megjegyzéseket, amelyek elmagyarázzák a logikát.”

📌Példa: „Szükségem van egy nagy CSV-fájlok feldolgozására szolgáló szkriptre Pythonban, Flask használatával. A legfontosabb követelményeim a nagy adathalmazok feldolgozásához szükséges magas teljesítmény, a skálázható kialakítás, valamint a világos és tömör dokumentáció. Kérlek, vedd figyelembe a Flask biztonságával és teljesítményével kapcsolatos bevált gyakorlatokat. Készítsd el a kódot világos kommentekkel, amelyek elmagyarázzák a logikát.”

3. Új nyelvek tanulása

A ChatGPT több nyelven is megtaníthatja Önnek a nyelvtani szabályokat és a mondatszerkezeteket. Emellett felvázolhatja a két nyelv közötti különbségeket is, hogy megkönnyítse a tanulást.

Használja a ChatGPT-t, hogy készítsen egy praktikus nyelvi útmutatót saját használatra.

Kérdés: „Mi a különbség a [szó/szabály] között az [1. nyelv] és a [szó/szabály] között a [2. nyelv] nyelvén? Magyarázza el nekem úgy, mintha mindkét nyelvben kezdő lennék.”

📌Példa: „Mi a különbség a spanyol múlt idő (pretérito) és a francia múlt idő (passé composé) között? Magyarázza el nekem úgy, mintha mindkét nyelvben kezdő lennék.”

4. Idegen nyelvek fordítása

Szeretne egy spanyol dalt angolul olvasni? Vagy van egy arab vers, amelynek megértéséhez segítségre van szüksége? A ChatGPT néhány másodperc alatt lefordítja az egyik nyelvet a másikra.

Utasítás: „Kérlek, fordítsd le [1. nyelvű tartalom]-ot [2. nyelvre]. ”

📌Példa: „Kérlek, fordítsd le angolról franciára a következő mondatot: »Szeretnék asztalfoglalást két főre 19 órára.«”

5. Inspiráció gyűjtése

Mindannyian legalább egyszer életünkben megakadtunk már. A diákoknak nehézséget okozhat a szakdolgozati téma kiválasztása, míg az íróknak a cselekmény vázlatának kidolgozása jelenthet kihívást.

Használja a ChatGPT-t ötletek kidolgozásához és a kreatív inspiráció felébresztéséhez. Ezután a javaslatokat érdemi koncepciókká alakíthatja.

Utasítás: „Vedd figyelembe a csevegésben szereplő [közösségi média bejegyzést/vitátémát], és javasolj öt különböző módszert annak megírására. Tartsd meg a hangnemet.”

📌Példa: „Vegyük például a csevegésben szereplő közösségi média bejegyzést: „Örömmel jelentjük be új termékünk piacra dobását! Kövessétek a frissítéseket!” és javasoljon öt különböző változatot a szöveg megírására. Tartsa meg a lelkes hangnemet.”

6. A munkaterhelés szervezése

Az olvasatlan e-mailek, a figyelmen kívül hagyott feladatok és a megválaszolatlan hívások stresszt okozhatnak. A szervezettség és a feladatkezelési gyakorlatok hiánya felhalmozhatja a munkát és késedelmet okozhat. A ChatGPT azonban a projektmenedzsere lehet, segítve Önt a káosz rendezésében.

Prompt: „[Munkakör] vagyok. A munkámhoz tartozik [magyarázza el a kezelendő munkaköri feladatokat]. Jelenleg [ezt a módszert használom], de [magyarázza el a konkrét kihívásokat, amelyekkel szembesül]. Segítene nekem a [kívánt eredmény] elérésében?”

📌Példa: „Marketingmenedzser vagyok. Feladatom a kampányok felügyelete, a ROI nyomon követése és a tartalom kezelése különböző platformokon. Jelenleg táblázatokat használok a kampányok teljesítményének nyomon követésére, de nehéznek találom a nagy adathalmazok gyors és pontos elemzését. Segítene nekem megtalálni egy hatékonyabb módszert a kampányadatok nyomon követésére és elemzésére?”

7. Videó- és hangfájlok átírása

A GPT-4 lehetővé teszi audio- vagy videofájlok feltöltését. Használja ezt a funkciót, hogy azokat több mint 50 nyelven szöveggé alakítsa, és az eredményeket különböző fájlformátumokban mentse el.

Például töltsd fel hangjegyzetedet a ChatGPT-4-be, és alakítsd a tartalmat blogbejegyzéssé vagy bekezdéssé.

Utasítás: „Itt van egy [hangjegyzet/hangfájl] egy [értekezletről/blogbejegyzésről]. Kérlek, készíts belőle szó szerinti szövegfájlt. Tudnod kell, hogy a hangfájlban [szónokok száma] szónok szerepel. Kérlek, a formázott átírásban jelöld meg a nevüket.”

📌Példa: „Itt van egy hangfelvétel egy csapatértekezletről. Kérlek, készíts belőle szó szerinti szövegfájlt. Tudnod kell, hogy a hangfájlban három beszélő van. Kérlek, a formázott átírásban jelöld meg a nevüket.”

8. Gondolataid rögzítése

Az eszköz lehetővé teszi, hogy naplót vezessen és rögzítse gondolatait. A legjobb az egészben, hogy a ChatGPT lehet csendes vagy interaktív, attól függően, hogy Ön mit preferál.

A következőkre is használhatja:

Elemezze naplóbejegyzéseit, és azonosítsa a mintákat

Címkézze meg az általad kifejezett érzelmeket

Készítsen kérdéseket, amelyekkel gazdagíthatja gondolkodási és reflexiói folyamatát

Szerezzen alternatív perspektívát a konstruktív gondolkodás elősegítéséhez

Megkérheti a ChatGPT-t, hogy játssza el egy történelmi vagy irodalmi személyiséget, és az úgy fog válaszolni a naplóbejegyzésére, ahogyan az adott személy tette volna. Képzelje el például, hogyan reagálna Judith Butler az utolsó naplóbejegyzésére!

Utasítás: „Hé, ChatGPT, vissza tudnál térni az utolsó [a csevegésekben szereplő naplóbejegyzések száma] bejegyzéshez, és ki tudnál emelni egy visszatérő mintát? Kérlek, javasolj konstruktív megoldásokat annak leküzdésére. ”

📌Példa: „Szia ChatGPT, visszamehetnél az elmúlt öt bejegyzéshez a csevegésekben, és megmutatnád, mi a visszatérő minta? Kérlek, javasolj konstruktív megoldásokat a probléma leküzdésére.”

9. Nagy dokumentumok összefoglalása

A ChatGPT segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja, azonosíthatja a legfontosabb pontokat és strukturálhatja a nagy adathalmazokat.

Utasítás: „Itt van egy. Kérlek, írd le a találkozó jegyzőkönyvét listás formátumban.”

📌Példa: „Itt van a mai értekezlet hangfájlja. Kérlek, írd le az értekezlet jegyzőkönyvét lista formátumban.”

10. Útvonalterv készítése

Használja a ChatGPT-t személyes idegenvezetőként. Utasítsa, hogy készítsen útvonaltervet egy közelgő utazáshoz vagy egy kiránduláshoz a szülővárosában.

Utasítás: „Szia ChatGPT, [hónap és év] -ben szeretnék ellátogatni [úticélodba]. Készíts nekem egy [napok száma] napos útvonaltervet. [Kalandos/pihentető/szokatlan] helyeket keresek.”

📌Példa: „Szia ChatGPT, 2025 júniusában Tokióba szeretnék utazni. Készíts nekem egy 5 napos útvonaltervet! Kalandos helyeket keresek.”

11. Ismerd meg a saját stílusodat

Esküvőre készül, és fogalma sincs, mit vegyen fel a fekete szmokingon kívül? Beszéljen a ChatGPT-vel!

Utasítás: „Szia ChatGPT, [korod és nemed], [magasságod], [súlyod]. [Hónap]-ban részt kell vennem egy [esemény típusa] rendezvényen. Kérlek, javasolj olyan ruhákat és színeket, amelyek kiemelik a vonásaimat.”

📌Példa: „Szia ChatGPT, egy 28 éves nő vagyok, 168 cm magas és 65 kg súlyú. Júniusban esküvőre kell mennem. Kérlek, javasolj olyan ruhákat és színeket, amelyek kiemelik a vonásaimat.”

12. Kísérletezés a művészettel

Kérje meg a ChatGPT-t, hogy tervezzen logókat, hangulatlapokat, posztereket stb., és merítsen ihletet kreativitásából egyedi tervek készítéséhez.

Utasítás: „Egy [projekt leírása és tervezési típusa] projektjén dolgozom. Kérem, javasoljon néhány ötletet a [kiemelendő pontok] tekintetében.”

📌Példa: „Egy e-kereskedelmi platform weboldalának újratervezésén dolgozom. Kérlek, javasolj ötleteket a felhasználói élmény javítására, a fizetési folyamat egyszerűsítésére és a vizuális megjelenés javítására.”

13. Új receptek megtanulása

Nem tudja, mit főzzön? Gyakran szükségünk van olyan receptekre, amelyek jó egyensúlyt teremtenek az egészséges és az ízletes között. A ChatGPT az Ön utasításai és a hűtőszekrény tartalma alapján elkészítheti ezeket Önnek.

Utasítás: „Szia ChatGPT, a hűtőben [a hűtő tartalma] van. Javasolj 5 [recepttípust], amit 30 perc alatt elkészíthetek ezekből. ”

📌Példa: „Szia ChatGPT, van a hűtőmben csirkemell, spenót, paradicsom, tojás és sajt. Javasolj öt gyors és egyszerű receptet, amit 30 perc alatt elkészíthetek ezekből az alapanyagokból.”

14. Összetett projektek egyszerűbb koncepciókra bontása

Alakítsa át az agyában kavargó információkat, a komplex projektcélokat és a túlcsorduló teendőlistákat megvalósítható, elérhető célokká.

Utasítás: „[Adja meg az információt]. Hé, ChatGPT, kérlek, rendszerezd ezt az információt, és mutasd be listás formátumban. ”

📌Példa: „Van egy listám a héten elvégzendő feladatokról: 1. Befejezni a projektjelentést 2. Részt venni egy csapatértekezleten 3. Blogbejegyzéseket írni a cégnek 4. Átnézni a marketingelemzéseket 5. Tervezni a közösségi média tartalmát. Hé, ChatGPT, kérlek, rendszerezd ezeket az információkat, és mutasd be listás formátumban.”

15. Edzésprogramjának kialakítása

Kérdezze meg a ChatGPT-t edzésprogramokról, valamint a kiegyensúlyozott étrend és a személyes higiénia fenntartásáról.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy a ChatGPT egy mesterséges intelligencia eszköz. Bár képes edzésprogramot összeállítani, a fogyás vagy hízás tekintetében reálisnak kell maradnia, és fel kell keresnie egy dietetikus vagy edzőt.

Utasítás: „Szia ChatGPT, [a súlyod] vagyok, és naponta [kalóriamennyiség] kalóriát fogyasztok. Kérlek, javasolj egy [napok száma] napos edzésprogramot és egy kiegyensúlyozott étrendet, hogy elérhessem a [súlycélod]. ”

📌Példa: „Szia ChatGPT, 73 kg vagyok és naponta 2000 kalóriát fogyasztok. Kérlek, javasolj egy heti 5 napos edzéstervet és egy kiegyensúlyozott étrendet, hogy elérjem a célomat, azaz 5 kg fogyást.”

A ChatGPT termelékenységnövelő használatának korlátai

Bár a ChatGPT segíthet a termelékenységi terv kidolgozásában, az emberi felügyelet továbbra is kritikus szerepet játszik. Az AI sokat tud, de nem mindent. Nem veszi figyelembe, hogy egy koncepció hogyan vagy miért jött létre; ehelyett a eszköz csak a prompt megértése alapján ad információkat.

Éppen ezért fontos, hogy mindent, amit a mesterséges intelligencia generál, ellenőrizzen.

Például két amerikai ügyvéd, Mr. Schwartz és partnere, Peter LoDuca, 5000 dolláros bírságot kapott , mert nem létező ügyeket idéztek a bírósági beadványukban.

Az egyik ügyvéd, Schwartz úr, elmagyarázta a bírónak, hogy tévesen „szuperkeresőmotornak” hitték a ChatGPT-t, és hogy gyermekeitől hallott róla.

Mindazonáltal könnyen beláthatjuk, hogy a ChatGPT vagy hasonló AI-eszközök által mondottak ellenére is fontos elvégezni a saját kutatásunkat. Emellett íme még néhány korlátozás a ChatGPT-vel kapcsolatban:

1. A ChatGPT nem tud matematikai feladatokat megoldani

Míg a számítógépeket és a számológépeket ma már természetesnek vesszük, nem feltételezhetjük, hogy a mesterséges intelligencia a matematikában is kiváló. Az OpenAI fórumon zajló vita során kiderült, hogy a ChatGPT célja kreatív feladatok megoldása, nem pedig bonyolult matematikai egyenletek megoldása.

2. A rossz kérdések félrevezető válaszokat eredményezhetnek

A promptok nagyon fontosak, amikor a ChatGPT-vel kommunikál. Az AI-eszköz nem tud a sorok között olvasni. Ezért részletesen kell elmagyaráznia a kérdését – pontosan meg kell mondania, mit és hogyan szeretne. Ellenkező esetben nehéz lehet megfelelő vagy hasznos választ találni.

3. A ChatGPT nem tud betartani a szószámot

Már tudjuk, hogy vannak korlátai a matematikában. De a ChatGPT nem tartja be az előírt szóközszámot sem.

Még ha így is van, a válasz ellenőrzés után is helytelen marad. Az ilyen gyakorlatok akadályozhatják azoknak a szervezeteknek a működését, amelyek tartalmi igényeik kielégítéséhez nagymértékben támaszkodnak a mesterséges intelligenciára.

Íme egy példa:

4. A beépített elfogultságok előítéletes eredményekhez vezetnek

A ChatGPT válaszait befolyásolhatják azok az elfogultságok, amelyek a képzéséhez használt adatokban szerepelnek. Ez elfogult vagy diszkriminatív eredményekhez vezethet.

5. A ChatGPT-nek nehézségei vannak a többnyelvű feladatokkal

A ChatGPT-nek nehézségei lehetnek olyan feladatokkal, amelyek több nyelven történő szövegértést és szöveggenerálást igényelnek.

A ClickUp használata a termelékenység növelése érdekében

Már megállapítottuk, hogy a ChatGPT „kitalált” válaszokat adhat, tévesen tényként kezelve a feltételezéseket. A felhasználóknak óvatosan kell használniuk a oldalt, mert az helytelen elemzéseket adhat, vagy félrevezető információkat generálhat.

Ez azt is jelenti, hogy a ChatGPT nem alkalmas szervezési és munkával kapcsolatos felhasználásra. Amire szüksége van, az egy AI-képességekkel rendelkező termelékenységi eszköz. Nos, a ClickUp mind ezeket a követelményeket teljesíti, és még többet is.

Több mint 1000 eszközzel integrálható, így minden információt egy helyen összegyűjt, és csökkenti az adatátviteli hibák számát. Egyszerűen: egyetlen felületről kezelheti a funkciókat, és átláthatóságot biztosíthat csapatának.

A ClickUp funkciói csökkentik a zavart és időt takarítanak meg azzal, hogy nincs szükség több platform között váltogatni. Például nem kell órákat töltenie az asztalánál a projektleírás tökéletesítésével – csak kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy csinálja meg Ön helyett!

Írjon projektleírást a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain három legfontosabb funkciója – az AI Knowledge Manager, az AI Project Manager és az AI Writer – minden csapattag számára elérhető, hogy szabályozza a napi rutinját. Mindezt anélkül, hogy nyomást érezne a megfelelő utasítások megfogalmazása miatt.

Íme, hogyan segíthetnek ezek a funkciók időt megtakarítani, a rutin feladatokat automatizálni és még sok másban:

AI Tudáskezelő

Az AI tudáskezelő segítségével kontextusba ágyazott, részletes válaszokat kaphat minden feladattal, dokumentummal és személlyel kapcsolatos kérdésére.

A következőkre használhatja:

Másodpercek alatt szerezzen információkat dokumentumaiból, jelentéseiből vagy wiki-oldalaiból

Adatok elemzése nagy dokumentumkészletekben

Kövesse nyomon csapata előrehaladását, és készüljön fel előre a jövőbeli kihívásokra

AI projektmenedzser

Az automatizáláshoz használt AI-eszközök igazi áldás! Az AI-projektmenedzser megszünteti az ismétlődő feladatokat, így időt és energiát takarít meg Önnek. Akár adatbevitelről, akár alprojekt-tervezésről van szó, mindenről gondoskodik.

Néhány kiemelkedő automatizálási funkciója:

Projektösszefoglalók és frissítések generálása a jelenlegi munkastátusz alapján

Fontos adatokkal kapcsolatos pontok kiemelése

Az akadályok és a sebezhetőségek megértése

Az erőforrás-elosztás optimalizálása

Konvertálja a megjegyzéseket ClickUp-feladatokká, vagy rendelje hozzá őket a csapathoz

AI Writer for Work

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a beépített írási asszisztens segítségével elkészítse a szükséges tartalmakat, helyesírás-ellenőrzést végezzen és még sok mást. Rendezze el az összes tartalmi igényét egy helyen:

Készítsen táblázatokat gond nélkül versenytársak elemzéséhez vagy értékelések összehasonlításához

Készítsen különféle sablonokat dokumentumokhoz, feladatokhoz vagy projektekhez, és használja őket!

Alakítsa hangjegyzeteit szöveggé, és használja az AI írót az értekezletekről és videofelvételekről származó információk leírásához

A ClickUp egy helyen sok mindent kínál, például projektmenedzsmentet, ötletelési lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentációkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és egyszerűbbé teszi az együttműködést a csapaton belül és más csapatokkal. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a napi előrehaladási megbeszélések alapján a jövőbeli tervezés is egyszerű volt.

Nyilvánvaló, hogy a ClickUp képes alkalmazkodni a szervezet igényeihez és preferenciáihoz. És ha személyes használatra szánt AI-eszközökre van szüksége, arra is van megoldás!

A nagy csapatokon túl a ClickUp szabadúszóknak, diákoknak és mindenkinek szól, aki el szeretné érni a céljait. Termelékenységi sablonjai teljesen testreszabhatók és azonnal használatra készek.

Például a ClickUp személyes termelékenységi sablonja hierarchiákra bontja a teendőlistáját, és kezelhető feladatokká alakítja át. A funkció skálázható struktúrát biztosít a célokhoz, és lehetőséget kínál arra, hogy a felületet privát vagy nyilvános módon kezelje.

Ez a sablon a következőket is lehetővé teszi:

Hozzon létre egy központi felületet a termelékenység kezeléséhez és nyomon követéséhez

Rendeljen egyedi állapotokat a feladatokhoz azok idővonalának és prioritásának megfelelően

Osztályozza a teendőket egyéni mezőkbe a teendőlista rendszerezése érdekében

Képzelje el az előrehaladását egy személyes termelékenységi jelentés formájában

Tervezze meg a feladatokat, és tartsa szemmel a határidőket

Kapjon valós idejű értesítéseket emlékeztetőként

Az adatokat vizualizálhatja is, hogy mérje a termelékenységét. Használja a ClickUp személyes termelékenységi jelentés sablonját a napi, heti és havi céljainak nyomon követéséhez.

Ezen felül a „ClickUp használata a termelékenység növelése érdekében” sablon lehet az, amire szüksége van ahhoz, hogy hatékonyságát növelje anélkül, hogy túlórákat kellene vállalnia. A sablon segít kiszűrni a fontos feladatokat, és biztosítja, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Tegye hatékonyabbá rutin feladatait a zökkenőmentes integrációval

A ChatGPT felbecsülhetetlen segítséget nyújthat a monoton és ismétlődő feladatok gyorsabb elvégzésében. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy ez hosszú távú megoldás-e.

A ChatGPT különböző munkaterületekbe történő integrálásához bővítményekre, API-kra és kiterjesztésekre van szükség. A felhasználóknak különböző munkaterületek között kell váltaniuk a termelékenység nyomon követése és a frissítések kezelése érdekében.

Ezzel szemben a ClickUp Brain az összes munkaterületet egyetlen felületen egyesíti. Kérhet állapotfrissítéseket, és a rendszer a feladatok, dokumentumok, előrehaladási jelentések stb. áttekintése után válaszol. A válaszok kontextusfüggőek, relevánsak és hasznosak.

Ráadásul nem kell jól írnia a parancsokat!

