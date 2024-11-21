Hogyan zárja le magabiztosan az interjút és szerezzen állást

Az interjún számíthat arra, hogy a felvételi vezető vagy az interjúztató minden mozdulatát értékeli – az első szótól kezdve egészen a kérdéseikre adott válaszaig.

Ha tudja, hogyan kell pozitív hangnemben befejezni az állásinterjúkat, az az a plusz plusz lehet, ami megkülönbözteti Önt a többi álláskeresőtől.

Ha tehát jól teljesített az interjún, egy erős záró mondat segíthet abban, hogy az utolsó pillanatban meggyőzze a munkaadót.

Fedezzük fel, miért kell több, mint egy egyszerű „Köszönöm, hogy meghívtak a mai interjúra” ahhoz, hogy megkapja álmai állását – és hogyan emelheti egy szinttel magasabbra az interjúit.

Technikák az interjú pozitív befejezéséhez

Válaszoltál minden kérdésre, mosolyogtál, amíg megfájdult az arcod, és a legjobb testtartást tartottad. De várj még – azt akarod, hogy a felvételi vezető azt gondolja: „Na, ez az a személy, akire szükségünk van a csapatunkban!”

Így biztosíthatja, hogy jó benyomást hagyjon, és a potenciális munkáltatója izgatottan várja a további fejleményeket.

1. Erősítse meg érdeklődését a pozíció iránt

A helyzet a következő: a munkáltatók azokat a jelölteket kedvelik, akik valóban akarják az állást.

Nyilvánvalónak tűnik, igaz? Azonban sok álláskereső elfelejti ezt megemlíteni, amikor befejezi az interjút.

Ha röviden elmondja, miért izgatja Önt a pozíció, azzal remekül mutathatja meg lelkesedését és a toborzó menedzserben meggyőződést kelthet arról, hogy Ön valóban elkötelezett.

Gondoljon valami konkrétumra a vállalattal vagy a pozícióval kapcsolatban, ami izgatja Önt. Ahelyett, hogy csak annyit mondana: „Nagyon érdekel”, próbáljon meg valami ilyesmit:

„Követtem a vállalatuk innovatív megközelítését a fenntarthatóság terén, és nagyon örülök annak, hogy ebben a pozícióban hozzájárulhatok ehhez a küldetéshez.”

„Ez a pozíció tökéletesen illeszkedik a kreatív problémamegoldás iránti szenvedélyemhez. Alig várom, hogy a készségeimet egy olyan csapatban kamatoztathassam, amely nagyra értékeli a jövőbe mutató megoldásokat.”

Ezek a záró gondolatok azt mutatják, hogy nem csak azért vagy ott, hogy betölts egy helyet, hanem valóban érdekel, hogy hatást gyakorolj a (remélhetőleg) új munkádra.

🧠 Tudta? 1921-ben Thomas Edison létrehozta az első interjút, egy írásbeli tesztet, amelynek célja az volt, hogy kiválassza a vállalatához jelentkező munkavállalókat – ez volt az úgynevezett Edison-teszt! A modern interjúk elődje olyan kérdéseket tartalmazott, mint „Mely országok határolják Franciaországot?” és „Ki volt Paul Revere?”.

2. Mutassa meg lelkesedését és professzionalizmusát

Az interjú befejezésekor a megfelelő záró mondat segíthet megtalálni az egyensúlyt az izgalom és a magabiztosság között, anélkül, hogy túlzottan begyakoroltnak tűnne.

Íme egy trükk: emlékeztesse a felvételi vezetőt legerősebb készségeire vagy eredményeire, majd kapcsolja össze azokat azzal, hogyan tud hozzájárulni a csapat munkájához. Például:

„Az elmúlt néhány évben fejlesztettem projektmenedzsment készségeimet, és örömmel alkalmaznám ezt a tapasztalatot itt, hogy eredményeket érjek el a vállalat számára.”

„Előző munkakörömben hat hónapon belül 20%-kal javítottam az ügyfél-elégedettséget. Ugyanezt az elkötelezettséget szeretném hozni ebbe a pozícióba is.”

Nem csak a képességeiről beszél nekik, hanem arról is, hogyan fogja azokat felhasználni, hogy megkönnyítse az életüket. Ez minden munkaadó számára zene füleinek.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhat egy strukturált nyilvántartást korábbi pozícióiról, feladatairól és eredményeiről, ami segít felkészülni az interjúra.

Tervezze meg karrierje mérföldköveit és előrehaladását a ClickUp Docs ábrai segítségével

Ha például közösségi média menedzser pozícióra pályázol, a Docs segítségével részletesen leírhatod, hogyan növelted a márka iránti elkötelezettséget vagy hogyan vezettél sikeres kampányokat.

Ráadásul a ClickUp valós idejű együttműködési funkciói lehetővé teszik, hogy ötleteket gyűjtsön kollégáitól vagy mentorától, és finomítsa az interjú legfontosabb pontjait.

3. Összegezze a legfontosabb pontokat

A lényeg a következő: egy erős záróbeszédnek olyannek kell lennie, mint egy jól megfogalmazott elevator pitch.

Legyen rövid, egyszerű és hatásos. Próbálja meg követni ezt a szerkezetet:

Emelje ki, hogy mennyire izgatott a pozíció miatt.

Hangsúlyozza ki azt a konkrét készséget vagy tapasztalatot, amely miatt Ön kiválóan alkalmas a munkára.

Zárja le az interjút magabiztosan, kifejezve, hogy szívesen hozzájárulna a vállalat munkájához.

📌 Például: „Nagyon izgatott vagyok ez a lehetőség miatt, és úgy gondolom, hogy a többfunkciós csapatok vezetésében szerzett tapasztalatom nagy előnyt jelentene a vállalatuk számára. Biztos vagyok benne, hogy hozzájárulhatok a sikerhez, és alig várom, hogy elkezdhessek dolgozni. ”

Látja? A lényeg a világosság és a magabiztosság – minden felesleges sallang nélkül.

A potenciális aggályok kezelése

Kiemelte profiljának minden pozitív aspektusát, de nincs olyan önéletrajz, amely hibátlan lenne.

Persze, vannak néhány nagyon jó kulcspontjaid, de mindannyiunknak vannak olyan területei, ahol fejlődhetünk.

A jó hír az, hogy ezeknek a potenciális aggályoknak a felvetésével megmutatja a felvételi vezetőnek, hogy önismerettel rendelkezik és proaktív módon kezeli a kihívásokat. Ráadásul kiemeli őszinteségét és fejlődési hajlandóságát – egy kombinációt, amelyet minden munkáltató szeret.

Ahelyett, hogy reménykedne abban, hogy az interjúztató nem veszi észre hiányosságait, fogadja el azokat. Ha ezeket a személyes kihívásokat nyíltan kezeli, az interjúztató megismerheti problémamegoldó képességeit:

1. A hiányzó tapasztalatok profi kezelése

Tegyük fel, hogy nincs tapasztalata egy bizonyos eszközzel vagy készséggel, amely a munkaköri leírásban szerepel. Ahelyett, hogy kínosan elkerülné a témát, álljon hozzá magabiztosan. Végül is senki sem várja el Öntől, hogy tökéletes legyen – azt akarják látni, hogyan kezeli a hiányosságokat.

Íme néhány ötlet a záróbeszédhez:

„Tisztában vagyok vele, hogy a projektmenedzsment szoftverek terén még kevés tapasztalatom van, de miután rájöttem, hogy ez a pozícióhoz elengedhetetlen követelmény, már elkezdtem tanulni. Biztos vagyok benne, hogy gyors tanulási képességemnek köszönhetően hamar felzárkózom és készen állok a termelékenység növelésére.”

„Bár nincs előzetes tapasztalatom marketing szolgáltatások értékesítésében, jelenlegi pozíciómban 30%-kal növeltem ügyfélkörömet. Úgy gondolom, ez bizonyítja alkalmazkodóképességemet és azt, hogy gyorsan megértem az új termékeket és iparágakat.”

Látja, mi történik itt? Nem csak elismeri a hiányosságot, hanem megmutatja, hogy van terve annak pótlására.

Most pedig, hogy nyomon követhesse az előrehaladását, használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy nyomon követhető célokat állítson fel minden egyes teendőhöz. A haladás összesítő formátum segít vizualizálni, hogy mennyit haladt előre több kapcsolódó cél elérése terén.

Kövesse nyomon céljait részletesen, és szerezzen értékes betekintést az előrehaladásába a ClickUp Goals segítségével

📌Például: Ha a termelékenység és az alkalmazkodóképesség javításán dolgozik:

1. cél: Hat hónap alatt megtanulni és alkalmazni a projektmenedzsment szoftvert

2. cél: Az ügyfélszerzés 20%-os növelése a következő negyedévben

3. cél: Három új stratégia kidolgozása a termékmarketinghez az év végéig

🧠 Tudta? A toborzási vezetők több mint fele nagyobb valószínűséggel keresi meg azokat a jelölteket, akik magabiztosan kezelik az önéletrajzukban szereplő hiányosságokat.

2. További információk kérése (és az előkészültség bemutatása)

Íme egy tipp: az interjú befejezésekor kérdezze meg, hogy szükségük van-e további információra.

Ezzel megmutatja, hogy felkészült (mert természetesen készen áll az önéletrajza, portfóliója és referenciái), és egy utolsó esélyt kap arra, hogy megismételje érdeklődését a pozíció iránt.

Néhány átgondolt záró kérdés lehet például:

„Szüksége van további információra a jelentkezésemmel kapcsolatban? Ha szeretné, megmutatom a portfóliómat és az esettanulmányaimat.”

„Erős kapcsolati hálót építettem ki a pénzügyi ágazatban. Szeretne egy másolatot a referenciáimról?”

„Hasznos lenne, ha átadnám az önéletrajzom másolatát a vezetői csapat többi tagjának?”

Ezek a kérdések mind arról szólnak, hogy hogyan lehet még egy lépéssel tovább menni.

A kezdéshez használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy stratégiai, jól megfogalmazott kérdéseket állítson össze az interjúra.

Készítsen jó benyomást az interjún a ClickUp Brain által generált, jól előkészített kérdésekkel!

Ez az AI-alapú eszköz egyszerűsíti az interjú előkészítését, és gondoskodik arról, hogy átgondolt, hatékony kérdései legyenek.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp ellenőrzőlistákat, hogy személyre szabott napi felkészülési rutint hozzon létre az interjúra. Vegyék fel a feladatok közé a vállalat kutatását, az önéletrajz áttekintését és a válaszok gyakorlását.

Érdekes kérdések feltevése

Természetesen a felvételi vezető interjút készít Önnel, de fordítsuk meg egy pillanatra a szerepeket. Önnek is ki kell derítenie, hogy ez a pozíció tökéletesen illeszkedik-e karrier céljaihoz.

Ellenkező esetben Ön is azok közé a 42%-os arányú alkalmazottak közé kerülhet, akik azért mondanak fel, mert az állás nem felelt meg az elvárásaiknak.

Átgondolt, éleslátó kérdések feltevése segít eldönteni, hogy ez a pozíció megfelelő-e Önnek. Emellett azt is mutatja, hogy felkészült és figyelmes volt az interjú során.

Íme néhány példa olyan kérdésekre, amelyekkel lenyűgözheti az interjúztatót, és értékes információkat szerezhet a vállalatról:

„Hogyan marad versenyképes a vállalat az iparágban, és mely stratégiák voltak a legsikeresebbek abban, hogy megelőzzék a versenytársakat?”

„Lesz-e lehetőségem más részlegekhez vagy projektekhez is hozzájárulni, hogy elősegítsem az eredmények elérését?”

„Milyen lépéseket tesz a vállalat a vállalati kultúra folyamatos fejlesztése érdekében? Szeretném megtudni, hogyan tartják fenn a munkavállalók elkötelezettségét.”

„Tudna többet mondani a munkavállalók számára itt elérhető szakmai fejlődési lehetőségekről?”

„Hol látja a legnagyobb növekedési lehetőségeket a vállalaton belül, mind az üzleti tevékenység, mind a munkavállalók szempontjából?”

Az ilyen típusú kérdések azt mutatják, hogy hosszú távon gondolkodik. Akár létre is hozhat egy személyes könyvtárat az ilyen típusú kérdésekből a ClickUp Docs-ban.

Legyen egy lépéssel előrébb, ha ezeket a készségeket, például a vezetői képességeket, a problémamegoldást vagy a csapatmunkát kategóriákba sorolja.

A ClickUp Docs segítségével egy helyen rendszerezheti az interjúkérdéseit

Gyakori zárási hibák, amelyeket el kell kerülni

Még a legmagabiztosabb interjúalanyok is megbotlik a célvonalon. Íme egy rövid összefoglaló azokról a gyakori hibákról, amelyeket el kell kerülnie az interjú lezárásakor:

Túl gyors befejezés : Ne siesse el a befejezést. Gondoljon rá úgy, mint egy desszertre – azt sem szeretné kihagyni. Szánjon időt a legfontosabb pontok összefoglalására, tegyen fel éleslátó kérdéseket, és gondoskodjon arról, hogy tartós benyomást hagyjon a toborzó menedzserben.

Túl rámenős : Az érdeklődés kifejezése remek dolog, de senki sem szereti, ha rámenősen próbálják eladni valamit. Legyen őszinte az izgalma, és ne nyomuljon túl erősen a lehetőségeivel kapcsolatban.

A figyelmeztető jelek figyelmen kívül hagyása : Az interjúk kétirányúak, ezért ne hagyjon figyelmen kívül semmilyen figyelmeztető jelet. Ha valami nem tetszik Önnek – például a vállalati kultúra vagy maga a pozíció –, vegye komolyan!

A nyomon követés elmulasztása: Erőteljesen zárta az interjút, de ne felejtse el a nagyon fontos köszönő levelet. Ez egyben alkalom arra is, hogy udvarias nyomon követő e-mailt küldjön, hogy ellenőrizze a jelentkezése státuszát.

Itt jönnek jól a ClickUp emlékeztetők.

A böngészőjéből, asztali számítógépéről vagy mobil eszközéről könnyedén beállíthat emlékeztetőket, hogy telefonos interjúk után nyomon követhesse a folyamatot.

A ClickUp Reminders segítségével könnyedén beállíthat emlékeztetőket a követő e-mailekhez

Példák hatékony záró mondatokra

A záró mondatok lehetnek a hab a tortán egy remek interjú után. Nézzünk meg néhány jó példát arra, hogyan lehet egy interjút jó hangulatban befejezni.

1. Beszéljen a következő lépésekről

A következő lépésekről való érdeklődés azt mutatja, hogy komolyan veszi az állást és alig várja, hogy továbblépjen. Ez egy magabiztos módja annak, hogy kifejezze érdeklődését és emlékezetes maradjon. Próbáljon ki valami ilyesmit:

„Tudja, mikor várhatok hírt a felvételi folyamat következő lépéseiről?”

„Mikor szeretné betölteni ezt a pozíciót?”

💡 Profi tipp: A záró mondat után tegyen fel egy kérdést, amely tovább folytatja a beszélgetést. Például: „Bízom abban, hogy hozzájárulhatok a csapat munkájához – elmondaná többet a vállalat jövőbeli növekedési terveiről?” Ezzel megmutatja elkötelezettségét, és tartós benyomást kelt.

2. Kérje meg közvetlenül az állást

A merész lépések kifizetődhetnek, de győződjön meg róla, hogy minden válaszra felkészült. Ha még nem állnak készen a döntés meghozatalára, maradjon udvarias és figyelje a hangulatot.

„Tudom, hogy ez az a cég, ahol dolgozni szeretnék. Mi a következő lépés ahhoz, hogy még ma felajánlja nekem az állást?”

És ha időre van szükségük:

„Megértem, hogy más jelentkezőket is figyelembe kell venni. Mikor várhatom a döntésüket?”

🌟 Érdekes tény: Az állások több mint fele hálózatépítés révén jön létre! Ne féljen tehát merész lépéseket tenni, például közvetlenül megkérdezni, hogy megkapja-e az állást – ez magabiztosságot és kezdeményezőkészséget mutat.

3. Mutasson pozitív kilátásokat a vállalat számára

Mutassa meg, hogy elvégezte a háttérkutatást, és máris gondolkodik azon, hogyan tudna hozzájárulni a munkához:

„A mai napon tanultak és kutatásaim alapján úgy gondolom, hogy az iparági kapcsolataim és az elmúlt öt évben elért 10%-os üzleti növekedésem révén növelni tudom az Önök értékesítését.”

Felkészülés különböző interjúhelyzetekre

Az interjú lezárása rendkívül fontos, függetlenül attól, hogy telefonon vagy videón keresztül zajlik, de minden médiumhoz kissé eltérő megközelítés szükséges.

Íme néhány tipp, hogy sikeresen teljesítsen a távoli interjúkon:

1. tipp: Ismerje meg a vállalatot

Minden távinterjú előtt alaposan ismerkedjen meg a vállalat értékeivel, jövőképével és felépítésével.

Ezzel őszinte érdeklődését mutatja, és segít releváns, átgondolt kérdéseket feltenni.

Használjon olyan forrásokat, mint a Glassdoor és a Crunchbase, vagy vegye fel a kapcsolatot jelenlegi vagy korábbi alkalmazottakkal, hogy betekintést nyerjen.

2. tipp: Teremts megfelelő hangulatot

Az Ön háttere része az első benyomásnak.

Válasszon egy egyszerű, zavaró tényezőktől mentes helyet, jó megvilágítással. Gondoskodjon arról, hogy az interjúztató figyelmét Önre összpontosítsa, ne a környezetére.

3. tipp: Tesztelje technikai tudását

Ne hagyja, hogy a technikai problémák elrontsák a bemutatkozását! Előre tesztelje az internetkapcsolatát, a kameráját és a mikrofonját.

Próbáljon ki egy próbainterjút egy barátjával, vagy használjon egy olyan eszközt, mint a ClickUp Clip, hogy rögzítse a próba interjút, és megbizonyosodjon arról, hogy minden rendben működik.

Rögzítse az interjúkat, ossza meg őket azonnal, és küldjön további üzeneteket a kontextus megértéséhez a ClickUp Clips segítségével.

4. tipp: Öltözzön a szerephez illően

Az, hogy virtuális interjúról van szó, nem jelenti azt, hogy nem kell professzionálisan öltözködnie.

A kifinomult megjelenés növeli az önbizalmát és megadja az alaphangot egy professzionális interjúnak, még akkor is, ha az a nappalijában zajlik!

💡 Profi tipp: Tájékozódjon a vállalat öltözködési szabályairól, és válasszon olyan ruhát, amely professzionális, jól illeszkedik és nem vonja el a figyelmet. Ez sokat segít abban, hogy professzionalizmusát és a részletek iránti figyelmet mutassa!

5. tipp: Használja a ClickUp Notepad alkalmazást

Tartsa kéznél a jegyzeteket, anélkül, hogy elterelné a figyelmet.

A ClickUp Notepad segítségével jegyezze fel a legfontosabb pontokat vagy eredményeket, amelyekre az interjú során hivatkozhat. Ez segít abban, hogy szervezett maradjon, anélkül, hogy megszakítaná a beszélgetés menetét.

Az interjú során a ClickUp Notepad segítségével jegyzeteljen anélkül, hogy elterelné a figyelmet

6. tipp: Tartsa fenn a virtuális illemtan szabályait

Tartson szemkontaktust úgy, hogy a webkamerába néz, ne a saját tükörképébe.

Üljön egyenesen, ne mozogjon, és időnként bólintson, hogy lássák, hogy figyelmesen hallgat.

7. tipp: Gyakoroljon és csökkentse a zavaró tényezőket

Gyakorold, hogy egyenletes tempóban beszélj, és természetesen használd a kézmozdulatokat.

Teremtsen csendes, zavarmentes környezetet, és tervezze meg, hogyan fogja professzionálisan kezelni a váratlan zavaró tényezőket.

8. tipp: Használja a történetmesélést

Meséljen el egy történetet az eredményeiről vagy kihívásairól, és kérje meg az interjúztatót, hogy ossza meg Önnel a vállalat kultúrájával kapcsolatos történeteit.

Használhat olyan eszközt, mint a ClickUp Whiteboards, hogy vizuálisan együttműködhessen a beszélgetés során.

A ClickUp Whiteboards használatával vonzóbbá és produktívabbá teheti az interjút.

9. tipp: Igazítsa a záróbeszédét a telefonos és videós interjúkhoz

Végül, de nem utolsósorban: az interjú magabiztos lezárása telefonos és videós formátumban ugyanolyan fontos, mint személyesen.

Itt jön jól a ClickUp Brain, mint titkos fegyver. Használja arra, hogy különböző forgatókönyvekhez záró stratégiákat dolgozzon ki.

Például, ha telefonos interjúról van szó, használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy ötleteket generáljon, hogyan fejezheti ki lelkesedését kizárólag hangszínével és szavakkal, mivel a testbeszéd nem látható.

Videóinterjúk esetén gondolkodjon el azon, hogyan egyensúlyozhatja a verbális kommunikációt magabiztos, professzionális testbeszéddel, például a webkamerával való szemkontaktus fenntartásával vagy bólintással, hogy elkötelezettségét mutassa.

Követő lépések: a záró mondatok hatásának meghosszabbítása

A köszönőlevél elküldése olyan, mint egy szépen becsomagolt ajándékra egy masnit tenni – ez a végső simítás mutatja, hogy törődik a dologgal.

Különböző felmérések szerint a toborzási vezetők 68%-a úgy véli, hogy egy rövid köszönőlevél elküldése az állásinterjú után jelentős különbséget jelent.

Egy remek köszönőlevél megírása nem feltétlenül bonyolult feladat. Íme néhány példa:

„Köszönöm, hogy időt szakított rám a mai interjún. Nagyon élveztem a beszélgetést, és sok hasznos információt kaptam a pozícióról. Biztos vagyok benne, hogy képességeim és tapasztalatom értékesek lehetnek a csapatuk számára. Kérem, jelezze, ha bármiben segíthetek a következő lépésekben.”

„Köszönöm, hogy időt szakított rám a pozícióval kapcsolatban. A beszélgetésünk után még lelkesebb lettem a munkakör és a tehetséges csapatodhoz való csatlakozás lehetősége iránt. Kérlek, ne habozz kapcsolatba lépni velem, ha további információra van szükséged!”

Használja a ClickUp Docs alkalmazást, hogy könnyedén elkészíthesse és tárolhassa személyre szabott köszönőleveleit, így felkészülten és magabiztosan várhatja a visszahívást.

A „Szia”tól a „Felvettünk”ig: sikeres interjú a ClickUp segítségével

Az álláskeresés végtelen maratoni futásnak tűnhet! És a többkörös interjúk? Kimerítőek!

Megértjük, hogy ez az út nehéz volt. De ne feledje, már közel van a célhoz.

Sikerüljön ez az utolsó szakasz!

A ClickUp segítségével emlékeztetőket állíthat be, hogy ne feledkezzen meg a nyomon követésről, a ClickUp Docs segítségével pedig megszervezheti az interjúra való felkészülést. Minden megvan, amire szüksége van, hogy éber, koncentrált és felkészült maradjon. Használja a ClickUp eszközeit, hogy magabiztosan zárja le az interjút, és megszerezze az állást!

Készen állsz arra, hogy interjúkészségedet új szintre emeld? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!