Hogyan küldj üzenetet a toborzási vezetőnek (tippek és példák)

A Glassdoor tanulmánya szerint minden álláshirdetésre átlagosan 250 jelentkező érkezik. Valójában, ha mostanában állást keresett a LinkedIn-en, láthatta, hogy az álláshirdetésekre néhány nap alatt több mint 100 jelentkezés érkezik. Ez a verseny szintje, amellyel szembesül.

Ez azt jelenti, hogy csekély az esélye annak, hogy a toborzási vezető megnyitja az álláspályázatát. 🫥

Hogyan teheti kiemelkedővé jelentkezését, és hogyan biztosíthatja, hogy az eljusson a toborzási vezetőhöz?

Az egyik módszer az, hogy üzenetet küld a toborzási vezetőnek. A jelenlegi kemény munkaerőpiacon egy ilyen közvetlen megközelítés a javára válhat. De ehhez művészet kell, és mi ma megtanítjuk Önnek.

Nézzük meg, hogyan lehet közvetlenül üzenetet küldeni a toborzási vezetőnek, hogy felhívja magára a figyelmet és tartós benyomást hagyjon.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A mai versenyképes munkaerőpiacon, ahol minden álláshirdetésre átlagosan 250 pályázat érkezik, a toborzási vezetőknek küldött közvetlen üzenetek segíthetnek abban, hogy pályázata kiemelkedjen a többi közül.

Mivel a Fortune 500 vállalatok 97,4%-a használ ATS-t, és 58%-uk mesterséges intelligenciát alkalmaz az önéletrajzok szűréséhez, sok pályázat már a döntéshozókhoz való eljutás előtt kiszűrésre kerül.

Az üzenetek küldése a toborzási vezetőknek megkerüli ezeket a rendszereket, bemutatva kezdeményezőkészségét és kommunikációs képességeit.

Tippek a hatékony üzenetküldéshez: Személyre szabás : Hivatkozzon a pozícióra, a készségeire és a vállalat eredményeire. Mutasson őszinte érdeklődést : Hangsúlyozza, miért illeszkedik a pozíció az Ön céljaihoz. Legyen tömör : Tisztelje a toborzási vezető idejét egy világos, strukturált üzenettel. Értékkel vezessen : Számítsa ki eredményeit, és kapcsolja össze azokat a vállalat igényeivel. Kövesse nyomon stratégiailag : Ha nem kap visszajelzést, küldjön udvarias nyomon követő üzenetet.

Személyre szabás : Hivatkozzon a pozícióra, a készségeire és a vállalat eredményeire.

Mutassa ki őszinte érdeklődését : Hangsúlyozza, miért illeszkedik a pozíció az Ön céljaihoz.

Legyen tömör : tisztelje a toborzási vezető idejét egy világos, strukturált üzenettel.

Értékkel vezessen : számszerűsítse eredményeit, és kapcsolja össze azokat a vállalat igényeivel.

Stratégiailag kövesse nyomon az ügyet : ha nem kap visszajelzést, küldjön udvarias nyomonkövető üzenetet.

A toborzási vezetőnek küldött üzenetek fontossága

Először is nézzük meg, miért működik a toborzási vezetőnek küldött üzenet:

Közvetlen kommunikációs csatorna

A toborzási statisztikák szerint a Fortune 500 vállalatok 97,4%-a használ pályázati nyomonkövetési rendszert (ATS) az önéletrajzok szűrésére, és 58%-uk alkalmaz mesterséges intelligenciát a toborzási folyamatban. Lehetséges, hogy pályázatát az ATS vagy a mesterséges intelligencia kiszűri, mielőtt az eljutna a toborzási vezető asztalára.

Tehát, ha közvetlenül üzenetet küld a toborzási vezetőnek, azzal növeli az esélyét, hogy megnézzék az önéletrajzát. Ez a közvetlen megközelítés emellett bizonyíthatja kommunikációs képességeit és magabiztosságát is, amelyek a legtöbb szakmai környezetben értékes tulajdonságok.

Lehetőség a kezdeményezőkészség bemutatására

Amikor felveszi a kapcsolatot a toborzási vezetővel, nem csak egy újabb önéletrajz lesz a halomban, hanem valódi kezdeményezőkészséget mutat. Ezzel azt üzeni: „Nem várok a lehetőségekre, hanem magam teremtem őket. ”

A közvetlen kapcsolatfelvétellel bizonyítja, hogy képes kezdeményezni, és nem csak ül és várja, hogy a szerencse kedvezően alakuljon. És ki ne szeretne egy ilyen jelöltet a csapatában?

Ha közvetlenül üzenetet küld a vállalat toborzási vezetőjének, azzal azt is jelzi, hogy komolyan veszi az állást. Ezzel bizonyítja, hogy Ön az a típusú jelölt, aki hajlandó többletmunkát végezni. A munkahelyen ez a tulajdonság aranyat ér.

A vezetők azokat a munkavállalókat kedvelik, akik nem csak a minimálisat teljesítik, hanem aktívan keresik a hozzáadott érték lehetőségét.

Belső információk megszerzése

A toborzási vezetővel való kapcsolatfelvétel néha hozzáférést biztosít olyan információkhoz, amelyek nem szerepelnek a vállalat álláshirdetésében.

Megtudhatja, milyen kihívásokkal küzd jelenleg a csapat, vagy milyen projektek vannak kilátásban. Ezzel a belső információval személyre szabhatja jelentkezését, és bemutathatja, hogyan tudná megoldani a konkrét problémákat. Ha például megtudja, hogy egy új szoftver bevezetésével küszködnek, kiemelheti a hasonló helyzetekben szerzett tapasztalatait.

Ismerkedjen meg a vállalat kultúrájával is. Lehet, hogy büszkék innovatív megközelítésükre vagy együttműködő környezetükre. Ezzel az információval hangsúlyozhatja, hogy munkastílusa tökéletesen illeszkedik a vállalat szellemiségéhez.

A legjobb tippek, ha üzenetet küld a toborzási vezetőnek

Íme néhány tipp, amit érdemes szem előtt tartani, amikor e-mailt küld a toborzási vezetőnek, vagy üzleti üzenetküldő alkalmazásokon, például a LinkedIn-en keresztül lép kapcsolatba vele:

Személyre szabott üzenet

Az általános, másolt e-mailek vagy LinkedIn üzenetek gyakran figyelmen kívül maradnak. Személyre kell szabnia az üzenetét a toborzási vezetőnek.

Nem csak arról van szó, hogy „Helló! Láttam az álláshirdetését, és érdekel a pozíció.” Hanem arról, hogy „Helló! Láttam az álláshirdetését, X-re van szüksége, és én ezt meg tudom oldani az A, B, C készségeimmel.” *

Ez a fajta üzenetküldés kiemeli Önt a tömegből, és növeli esélyeit, hogy felfigyeljenek Önre.

Próbálja ki ezeket az egyedi tippeket az üzenete személyre szabásához: Hivatkozzon egy friss cikkre vagy interjúra, amelyben a szervezet vagy a legutóbbi eredményeik szerepelnek.

Ha van közös ismerősük, említsd meg, de ne említsd neveket engedély nélkül.

Röviden magyarázza el, hogyan kapcsolódik karrierterve a vállalat küldetéséhez.

Ha megfelelő, osszon meg egy rövid anekdotát arról, miért rajong az iparágért.

Emellett adjon meg egy világos és rövid tárgyat, hogy a toborzó tudja, miről szól az e-mailje. Íme néhány példa, amelyet felhasználhat:

Jelentkezés nyomon követése: [Az Ön neve]

Izgalmasnak találom a [pozíció] munkakört

Érdekel a [pozíció] – [a neve]

Követés a [pozíció] álláspályázatomra vonatkozóan

A [pozíció]ra benyújtott jelentkezésemmel kapcsolatban

Következő lépések a [pozíció] pályázathoz

Jelentse ki érdeklődését a pozíció iránt

Minden álláshirdetésben meg van határozva a pozíció. Ez szerepel a hirdetésben vagy a munkaköri leírás mellékletében. Akárhol is található, meg kell találnia, el kell olvasnia, és üzenetében jelezze, hogy érdekli a pozíció.

Üzenete ne csak arról szóljon, hogy milyen remek Ön, és mennyire szerették Önt korábbi munkáltatói. Arról is beszéljen, hogy miért szeretne betölteni az állást, amelyre jelentkezik.

Próbálja ki ezeket a tippeket, hogy kifejezze érdeklődését a toborzási vezető felé: Emelje ki a pozíció azon konkrét aspektusait, amelyek vonzzák Önt.

Kapcsolja össze az állást szakmai céljaival

Hivatkozzon a vállalat legfrissebb híreire vagy projektjeire, hogy megmutassa, elvégezte a házi feladatát.

Röviden írja le, hogyan készült fel egy ilyen pozícióra, és mutassa meg hosszú távú érdeklődését.

De ne feledje, a legfontosabb az őszinteség. Az álláspályázatok nem arról szólnak, hogy addig tettetni kell, amíg sikerrel jár. Ha valóban érdekli az állás, az őszinte lelkesedése át fog ragyogni.

Jerry Lee, a Wonsulting társalapítója a következőket javasolja:

a LinkedIn- en keresztül

💡Profi tipp: Használja a ClickUp emlékeztetőket az álláspályázati folyamat egyszerűsítéséhez. Hozzon létre feladatokat minden egyes pályázatához, és állítson be emlékeztetőket a nyomon követő e-mailek, köszönőlevelek vagy interjú-előkészületekhez. Az emlékeztető gyakoriságát és időzítését a pályázat idővonalához igazíthatja.

Legyen rövid és lényegre törő

A toborzási vezetők elfoglalt emberek. Tisztelje az idejüket azzal, hogy egyenesen a lényegre tér. A tömör üzenet azt mutatja, hogy tiszteletben tartja az időbeosztásukat, és képes világosan kommunikálni, ami kiváló első benyomást kelt.

Hogyan kell ezt megtenni? Képzelje el, hogy csak 15 másodperce van, hogy felkeltse a figyelmüket.

Kezdje egy erős bevezetővel, például: „Üdvözlöm, [felvételi vezető neve], [a neve] vagyok, és érdekel a [munkakör megnevezése] pozíció. ” Ezután gyorsan emelje ki a legrelevánsabb készségeit vagy tapasztalatait. Például: „5 év tapasztalattal rendelkezem a [iparág] területén, és sikeresen [teljesítmény].” Végül zárjon egy határozott cselekvésre ösztönző mondattal: „Mellékeltem az önéletrajzomat, hogy átnézze. Van ideje egy rövid beszélgetésre a jövő héten?”

Ne feledje: kevesebb több.

A hatékony üzenet felépítése

Üzenete legyen strukturált. A jól felépített üzenet nemcsak jól néz ki, hanem könnyebben olvasható is. Ezzel megmutatja, hogy tiszteletben tartja a HR-vezető idejét, és komolyan veszi az új állást.

Ezeket a tippeket tartsa szem előtt, amikor strukturált üzenetet ír:

Kezdje a bemutatkozással, a releváns készségekkel/képesítésekkel, a munkájához kapcsolódó linkekkel, a következő lépésekkel és a záró mondatokkal.

Győződjön meg róla, hogy elegendő üres hely van

A bekezdések ne legyenek hosszabbak 2-3 sornál.

Miután megírta az üzenetet, olvassa át többször. Ha könnyen olvasható és tartalmazza az összes szükséges információt, akkor készen áll!

💡 Profi tipp: Ha már megadta a készségeit/képesítéseit az álláspályázaton, ne említsen meg őket újra az üzenetben. Ehelyett hangsúlyozza ki, mi teszi Önt alkalmasnak a pozícióra.

Értékkel vezessen

Az értékalapú vezetés lényege, hogy megválaszolja a kimondatlan kérdést: „Miért kellene felvennünk Önt?” Ez a megközelítés felkelti a figyelmet, és megmutatja, miért alkalmas Ön a pozícióra.

Kezdje üzenetét azzal, hogy röviden bemutatja legfontosabb eredményeit vagy készségeit, amelyek megfelelnek az állás követelményeinek. Ahelyett, hogy homályos dolgokat mondana, legyen konkrét. Például azt mondhatja: „Az elmúlt öt évben a digitális marketing területén 40%-kal növeltem a márka iránti elkötelezettséget a legutóbbi munkahelyemen. ” Ezzel azonnal megmutatja a toborzási vezetőnek vagy a leendő munkáltatónak, mit tud nyújtani.

De ne álljon meg itt – összekapcsolja azt, amit eddig tett, és azt, amire a vállalatnak szüksége lehet. Ha tudja, hogy a vállalat online jelenlétét szeretné bővíteni, említsen meg, hogy tapasztalatai hogyan segíthetnek ennek elérésében. Ez a megközelítés üzenetét lenyűgözővé és a vállalat céljaihoz relevánssá teszi.

Ha karrierváltás előtt áll, hangsúlyozza ki, hogy korábbi munkakörében megszerzett készségei milyen értékesek lehetnek. Ehhez használhat AI íróeszközöket, de ne felejtse el személyre szabni az üzenetet, hogy egyéni hangvételű legyen.

Számítsa ki hatását

Szeretné, hogy üzenete hatást gyakoroljon? Használjon számokat. Ezek a szakmai világban növelik a hitelességet. Ahelyett, hogy azt mondaná: „Növeltem az eladásokat”, mondja inkább: „Célzott e-mail kampányok révén 20%-kal növeltem az eladásokat”. Ez olyan, mint a dicsekvés és a bizonyítás közötti különbség.

Tehát, nézz vissza a korábbi munkáidra. Hány ügyfelet kezeltél? Hány százalékkal csökkentetted a költségeket? Például: „15%-kal növelte az ügyfél-elégedettséget egy új ügyfélszolgálati folyamat bevezetésével. ”

Találkozó kérés

Ne legyen szégyenlős, kérjen találkozót!

Nagyszerű benyomást tettél. Most itt az ideje, hogy a következő szintre lépj. A találkozó javaslata magabiztosságot és lelkesedést sugároz. Ez olyan, mintha azt mondanád: „Hé, komolyan gondolom, és szeretnék személyesen találkozni veled.”

De ne csak annyit mondjon, hogy „Találkozhatnánk?”. Legyen konkrét. Javasoljon konkrét időpontokat, és kérdezze meg, hogy mikor érnek rá. Ezzel megmutatja, hogy szervezett, és tiszteletben tartja az ő idejüket. Például elküldheted ezt az üzenetet: „Szeretnék megbeszélni a jövőbeli lehetőségeket és azt, hogy hogyan tudnék a készségeimmel hozzájárulni a csapat munkájához. Van kedve egy rövid beszélgetésre jövő hét kedden?”

Ha megkapta a találkozót, legyen rövid. Egy gyors beszélgetés elég ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést és előrelépjen a dolgok.

Ossza meg LinkedIn-profiljának linkjét és portfólióját

A LinkedIn-profilod az online önéletrajzod. Ez a szakmai életed bemutatója. Ha üzenetedbe belefoglalod a profilod linkjét, ezzel arra invitálod a toborzási vezetőt, hogy alaposan megismerje tapasztalataidat. Ráadásul ez azt is mutatja, hogy szervezett és technológiailag jártas vagy.

Tehát tegye be oda a profilja linkjét, és hagyja, hogy a tapasztalatai beszéljenek helyette. Amikor beilleszti a LinkedIn profilja linkjét, adjon hozzá egy egyedi URL-t, hogy professzionálisabb megjelenést biztosítson. Emellett győződjön meg arról, hogy a profilja naprakész, és összhangban van az üzenetében és önéletrajzában szereplő információkkal.

Kövesse nyomon, de ne túlzottan

A rengeteg üzenet között az első üzenete könnyen elsikkadhat. Ezért fontos a gyors nyomon követés. A nyomon követés azt mutatja, hogy érdeklődő és kitartó, ami két olyan tulajdonság, amelyet a potenciális munkáltatók nagyra értékelnek. Íme egy rövid és kedves nyomon követés példája:

Helló Remélem, hogy remek napod van. Csak azért írok, hogy megtudjam, figyelembe veszik-e a profilomat az pozícióra. Köszönjük a gyors válaszát. Üdvözlettel,

De a nyomon követés és a zaklatás között vékony a határ. Túl sok e-mail azt a benyomást keltheti, hogy kétségbeesett vagy nem tiszteled az ő idejüket.

Tehát, találja meg az egyensúlyt. Ha nem kapott visszajelzést, egy hét múlva küldjön egy udvarias nyomon követő üzenetet. Ha még mindig nincs válasz, várjon még egy hetet, mielőtt újra megpróbálná. Amikor nyomon követi az üzenetet, kínáljon további értéket vagy új, kiegészítő információkat.

A ClickUp-hoz hasonló platformok szerepe a szakmai bemutatkozásokban

Az álláskeresés unalmas, frusztráló feladat lehet, különösen akkor, ha nyomon kell követnie az álláspályázatait és rendszeresen utánajárnia. A ClickUphoz hasonló termelékenységi és projektmenedzsment szoftverek használata egyszerűsítheti az álláspályázatait. Nézzük meg, hogyan segíthet a ClickUp, amikor üzenetet küld a toborzási vezetőknek:

Személyre szabott üzenetek létrehozása

Számos tippet adtunk Önnek, amelyeket felhasználhat, amikor üzenetet küld a toborzási vezetőnek. De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy AI segítségével készítheti el a tökéletes motivációs levelet a toborzási vezetőnek?

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense ezt megteszi. Ez egy mesterséges intelligenciával működő eszköz, amely személyre szabott üzeneteket vagy e-maileket fogalmaz meg a toborzási vezetőknek. Megkértük a ClickUp Brain-t, hogy írjon üzenetet egy toborzási vezetőnek:

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást személyre szabott üzenetek létrehozásához a toborzási vezetők számára

Mint láthatja, ez egy teljes üzenetet adott nekünk, megfelelő hangnemben és szerkezettel. Ezt az üzenetet kissé módosíthatja, és elküldheti álmai vállalatának!

További bennfentes tippeket szeretne? Itt talál egy rövid útmutatót az állásajánlat megírásához a ClickUp sablonjainak és mesterséges intelligenciájának segítségével:

Kövesse nyomon a jelentkezés állapotát

Készítsen külön kártyákat, és kövesse nyomon az egyes jelentkezéseket a ClickUp Kanban nézetével

Ha rengeteg állásajánlatod van, és egy halom toborzási vezetőnek szeretnél üzenetet küldeni, az olyan lehet, mintha láncfűrészekkel zsonglőrködnél. Itt jön jól a ClickUp Kanban nézet.

Képzelje el úgy, mint egy nagy vizuális táblát, amelyre minden álláshoz jegyzeteket tűzhet. Minden jegyzet, vagy „kártya” tartalmazhat olyan részleteket, mint az állás címe, a jelentkezési határidő és a toborzási vezető adatai. Akár feladatokat is hozzáadhat minden kártyához, például „e-mail vázlat” vagy „telefonhívás ütemezése”.

A Kanban tábla segít meglátni, mi van folyamatban, mi sürgős, és mire kell összpontosítania az energiáját.

Szánjon időt az álláspályázatokra

Szervezzen megbeszéléseket vagy nyomon követéseket a ClickUp naptár nézetével

Ahelyett, hogy több táblázatot kezelne, vagy megpróbálná megjegyezni, mikor kell nyomon követni, a ClickUp Naptár nézetével egy helyen láthatja az összes kommunikációját.

Segít megtervezni az interjúkat, emlékeztetőket beállítani a nyomon követéshez, valamint időt szánni a kutatásra és a felkészülésre. Az eseményeket színekkel jelölheti , hogy gyorsan azonosíthassa a prioritásokat vagy a különböző álláslehetőségeket.

Kövesse nyomon az összes e-mailt egy helyen

A ClickUp e-mail integrációval könnyedén küldhet e-maileket a toborzási vezetőknek. Csatlakoztassa Gmail, Outlook, IMAP vagy Office365 fiókjához, és egy helyen kezelheti a toborzási vezetőkkel folytatott beszélgetéseket.

Segít e-maileket küldeni és fogadni a ClickUp-ból, feladatokat létrehozni közvetlenül az e-mailekből, e-maileket csatolni a feladatokhoz, és megjegyzéseket hozzáadni a feladatokhoz.

Tegyük fel, hogy a toborzási vezető egy feladattal (lehet, hogy egy tesztfeladattal) vagy kéréssel válaszol. Készítsen egy feladatot abból az e-mailből közvetlenül a ClickUp-ban, és kezdjen el dolgozni rajta. Ha azonban Gmail-t vagy hasonló szoftvert használ, akkor valahova le kell jegyeznie a feladatot, ami felesleges kontextusváltáshoz vezet.

Készítsen és kezeljen ellenőrző listát

Használja a ClickUp Milestones funkciót, hogy nyomon kövesse az összes kitűzött célját

Gondoljon az álláspályázati folyamatra úgy, mint egy mini-projektre. Beállíthat ClickUp Milestones-t az álláspályázati folyamat legfontosabb szakaszaihoz, például „Pályázat benyújtva”, „Első interjú”, „Követő e-mail elküldve” vagy „Második interjú”.

Amikor eléri az egyes mérföldköveket, az jelzi, hogy ideje üzenetet küldeni a toborzási vezetőnek. Például, amikor eléri a „Jelentkezés benyújtva” mérföldkövet, küldhet egy udvarias nyomonkövető e-mailt. Vagy amikor eléri az „Első interjú lezárva” mérföldkövet, azt veheti jelzésnek, hogy küldjön egy köszönőlevelet.

Így a ClickUp Milestones funkcióját emlékeztetőként és figyelmeztetőként használhatja a toborzási vezetővel való kommunikációjának szervezéséhez. Ez segít abban, hogy nyomon kövesse a visszajelzéseket anélkül, hogy túl rámenős lenne.

Adja meg a releváns információkat egy helyen

A ClickUp Docs segítségével létrehozhat egy listát azokról a vállalatokról, amelyekhez jelentkezni szeretne, és hozzáadhatja a toborzási vezetők releváns adatait. Ezenkívül létrehozhat egy listát azokról a legfontosabb kérdésekről, amelyeket fel szeretne tenni a toborzási vezetőknek , hogy tartós benyomást keltsen.

A ClickUp Docs segítségével egy helyen kezelheti az álláspályázatokhoz kapcsolódó összes releváns információt

Kövesse a toborzási vezetőknek küldött üzenetek strukturált formátumát

A ClickUp sablonok előre megírt üzenetstruktúrákat kínálnak a toborzási vezetőkkel való kapcsolatfelvételhez. Ezek a sablonok időt takarítanak meg, és biztosítják, hogy üzenete professzionális legyen, egyértelműen kifejezve érdeklődését és a pozícióra való alkalmasságát. Íme két ajánlásunk:

1. ClickUp álláskeresési sablon

A ClickUp álláskeresési sablon segítségével rendszerezheti álláskeresését. Segít feljegyezni a vállalat és az állás részleteit, például a Glassdoor értékelést, az elérhetőségeket, a pozíció fizetését, az egészségbiztosítást és további megjegyzéseket.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp álláskeresési sablont, hogy központi áttekintést kapjon az álláskereséséről.

Ezzel a sablonnal több listát is létrehozhat a következőkre:

Megnyitott álláshelyek

Állások, amelyekre jelentkeztél

Interjúk

Követő lépések esedékessége

Így világos képet kaphat arról, hogy hol tart a munkakeresési folyamatban. Ezzel a központi áttekintéssel javíthat a folyamaton, és a megfelelő időben üzenetet küldhet a toborzóknak.

2. ClickUp állásajánlat-sablon

Egyes állásokhoz pályázatot kell benyújtani. De várjunk csak, hogyan írjunk pályázatot? Nem kell sokat gondolkodnia. Használhatja a ClickUp pályázat sablonját.

Ez a vizuálisan vonzó és jól szervezett sablon segít a toborzási vezetőnek megérteni, miért vagy alkalmas a pozícióra. Mivel minden fontos információt tartalmaz, semmi sem marad ki.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp állásajánlat-sablon segítségével mutassa be az Önről szóló összes fontos információt.

A javaslat sablonja úgy lett kialakítva, mint egy önéletrajz, kiemelve az alábbi információkat:

Személyes adatok

Akadémiai eredmények

Releváns tapasztalatok

Egyéb elismerések

Használja a ClickUp alkalmazást, hogy meggyőző üzeneteket írjon a toborzási vezetőknek

Üzenetek írása a toborzóknak bonyolult lehet. Míg egyesek értékelik a közvetlen üzeneteket, mások túlzásnak tekinthetik őket. Ezért fontos, hogy személyre szabott, tömör üzeneteket küldj, amelyek értéket kínálnak.

A ClickUp segítségével egyszerűsítheti az egész folyamatot. Segít egy helyen rendszerezni a vállalattal, az állással és a toborzási vezetővel kapcsolatos releváns részleteket. Ezenkívül nyomon követheti és kezelheti az alkalmazásokat, egyszerűsítheti az interjú folyamatát a ClickUp praktikus sablonjainak segítségével, és gyors áttekintést kaphat az álláspályázatokról.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy új szintre emelje álláskeresési folyamatát.