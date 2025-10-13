A 15 legjobb munkavállalói pulzusfelmérési eszköz 2026-ban

A munkavállalói pulzusfelmérések természetesen nem arról szólnak, hogy ellenőrizzük, mindenki szíve még ver-e a munkahelyen (bár egy nehéz hétfőn ez talán nem is lenne rossz ötlet!😊).
Mi is pontosan az alkalmazotti pulzusfelmérés?
A munkavállalói pulzusfelmérés egy rövid kérdőív, amelyet rendszeres időközönként küldenek ki a munkavállalóknak.
Ahogyan a pulzusmérés betekintést nyújt fizikai egészségébe, úgy ezek a gyakori felmérések is segítenek a HR-nek nyomon követni a munkavállalók hangulatát és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket.
A munkavállalói pulzusfelmérő szoftverek segítségével hatékonyan gyűjthetnek visszajelzéseket a munkavállalóktól olyan szempontokról, mint a munkával való elégedettség, a munkahelyi kapcsolatok és az általános környezet.
Ezek a munkavállalói felmérési eszközök elengedhetetlenek egy vonzóbb és támogatóbb munkahely kialakításához. Hogy megtalálja az Ön számára ideális megoldást, nézzük át a 15 legjobb munkavállalói pulzusfelmérési eszközt.
Mire kell figyelnie a munkavállalói pulzusfelmérési eszközöknél?
Amikor új munkatársat választ, több körös interjút folytat le, hogy megtalálja a tökéletes jelöltet, igaz? Nos, ugyanez vonatkozik egy olyan munkavállalói felmérési eszközre is, amelynek elsődleges célja a munkavállalói visszajelzések gyűjtése.
Íme, mire kell figyelnie, amikor pulzusfelmérési eszközt választ.
- Testreszabás: A személyre szabás a kulcs! A jó pulzusfelmérési eszközök lehetővé teszik a kérdések és a felmérések igényeinek megfelelő testreszabását, sőt, akár a logóját is elhelyezheti rajtuk, hogy azok illeszkedjenek a márka arculatához.
- Adatok és elemzések: Keressen olyan eszközöket, amelyek értékes betekintést nyújtanak. A hatékony adatok és elemzések segítenek a trendek nyomon követésében, a munkavállalói elkötelezettség mérésében, valamint a HR-stratégiák kialakításában.
- Könnyű használat: A bonyolult munkavállalói elkötelezettségi szoftverek nem a legkényelmesebbek – válasszon olyan eszközöket, amelyek egyszerű, felhasználóbarát felülettel és sablonokkal rendelkeznek, így pillanatok alatt elindíthatja a felméréseket
- Automatizálás: Automatizálja a felmérések kiküldését és feldolgozását, így időt takaríthat meg, és biztosíthatja, hogy mindig friss információk álljanak rendelkezésére.
A 15 legjobb munkavállalói pulzusfelmérési eszköz
Rendben, HR-szakemberek és munkahelyi bajnokok, itt az ideje beszélni az eszközökről.
Főzzön egy kávét, helyezkedjen el kényelmesen, és fedezzük fel a 15 legjobb pulzusfelmérési eszközt, amelyeknek köszönhetően a munkatársai azt fogják mondani: „Végre valaki meghallgat minket!”
1. ClickUp (A legjobb felmérési adatok létrehozásához és vizualizálásához)
A munkavállalói pulzusfelmérések három részből álló folyamatot jelentenek: a tervezés, a lebonyolítás és az elemzés.
A ClickUp pedig gondoskodik mindezekről a lépésekről!
A ClickUp Forms segítségével a szokásos nehézségek nélkül gyűjtheti össze a munkavállalók visszajelzéseit. Gyorsan elkészítheti azokat a kérdőíveket, amelyeket a munkavállalók perceken belül kitölthetnek, így tökéletesen alkalmasak a gyors és gyakori pulzusfelmérésekhez.
Ezeket az űrlapokat a szervezet igényeire szabott konkrét kérdésekkel testreszabhatja, például a munkavállalói elkötelezettség felmérésére vagy a munka és a magánélet egyensúlyának megértésére.
Ezenkívül ott van még a ClickUp Docs, amely megkönnyíti a felmérési eredmények összeállítását és bemutatását.
Ezek a dokumentumok lehetővé teszik, hogy az információkat könnyen olvasható formában rendezze el, és valós időben megossza más érdekelt felekkel.
Ugyanakkor a ClickUp kész sablonjai rengeteg időt takarítanak meg a tervezés és a formázás terén, és szilárd kiindulási pontot nyújtanak. Csak írja be a további kérdéseket, és máris indulhat!
ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon
A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonja a tökéletes eszköz ahhoz, hogy pontos képet kapjon a munkavállalók elégedettségéről és elkötelezettségéről. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Készítsen világos, hasznosítható betekintést arról, hogy a csapata hogyan érzi magát
- Készítsen személyre szabott felméréseket egyedi kérdésekkel
- Gyűjtsön valós idejű visszajelzéseket a munkavállalóktól bármilyen eszközön
Ez az egyszerűsített űrlap lehetővé teszi a munkavállalók átfogó visszajelzéseinek gyűjtését és elemzését, az elégedettség felmérését, valamint a vállalati kultúra jobb megértését.
Ha valami kicsit konkrétabb megoldást keres, a ClickUp-nak van egy tökéletes eszköze az Ön számára: a ClickUp elkötelezettségi felmérés cselekvési terv sablonja. Ez segít azonosítani a legfontosabb elkötelezettségi tényezőket, hatékony változásokat végrehajtani és biztosítani az eredményekért való felelősségvállalást.
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp Form View: Egyszerűsíti az űrlapok létrehozását és kezelését, így az adatgyűjtés egyszerűvé válik
- Felmérési kérdésgenerátor: AI-alapú eszköz, amely segít releváns és érdekes felmérési kérdéseket készíteni, amelyek az Ön céljaihoz igazodnak
- ClickUp Dashboards: A ClickUp Dashboards tökéletes megoldás a felmérési adatok vizualizálására, egyedi widgetekkel, amelyekkel nyomon követhetők a konkrét mutatók és összehasonlíthatók az eredmények az idő függvényében
- ClickUp Docs: Kiválóan alkalmas a felmérések összefoglalóinak és eredményeinek megosztására, valós idejű együttműködési és nyomonkövetési funkciókkal
- A ClickUp Gantt-diagram nézete: Ideális idővonalak felállításához, a felmérések ütemezésének kezeléséhez és a haladás nyomon követéséhez a kezdetektől a befejezésig
A ClickUp korlátai
- Mobilalkalmazás funkciói: A ClickUp mobilalkalmazása még nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával, ami kissé kihívást jelenthet, ha útközben kell módosításokat végrehajtania.
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árkérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. SurveySparrow (A legjobb automatizált pulzusfelmérésekhez)
A SurveySparrow intuitív platformot kínál a munkavállalói pulzusfelmérések elvégzéséhez, megkönnyítve ezzel a szervezetek számára a munkavállalói elkötelezettség mérését.
Az egyik kiemelkedő funkció az automatizált felmérésütemezés, amely lehetővé teszi a felmérések beállítását, a többit pedig a platformra bízhatja.
A platform beszélgetős felülettel is rendelkezik, amely személyesebbé és vonzóbbá teszi a felméréseket, ami a jelentések szerint 40%-kal növeli a felmérések kitöltési arányát.
Egyes felhasználók azonban kissé bonyolultnak találták a kérdőíveken található szövegmezők átrendezését, és ezek a fejlett funkciók néha meglehetősen drágák lehetnek.
A SurveySparrow legjobb funkciói
- Automatizált felmérésütemezés: Állítson be rendszeres pulzusfelméréseket, és bízza a rendszerre az emlékeztetőket, így Ön más dolgokra koncentrálhat
- Párbeszédes felület: személyre szabott élménnyel vonzza be a munkavállalókat, növelve a felmérés kitöltési arányát
- Részletes jelentési irányítópult: Gyors betekintést nyújt és valós idejű frissítéseket küld, hogy mindig naprakész legyen a felmérés eredményeiről
- Omnichannel adatgyűjtés: Gyűjtse össze a visszajelzéseket több forrásból, például e-mailből, a webről és a közösségi médiából, mindezt egy helyen
- Fejlett feltételes logika: A válaszok alapján testreszabhatja a felméréseket, így a felhasználók számára zökkenőmentes és személyre szabott élményt biztosíthat.
A SurveySparrow korlátai
- A szövegmezők átrendezésének nehézsége: A szövegmezők elrendezése bonyolult lehet, és hatással lehet a felmérés elrendezésére
- Lassú oldalbetöltés: Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a beágyazott felmérések lelassítják az általuk megnyitott weboldalakat
- A fejlett funkciók magas költsége: A fejlett funkciókhoz hozzáférni csak egy magasabb szintű csomaggal lehet, amely drágább lehet a vártnál
A SurveySparrow árai
- Egyedi árazás
SurveySparrow értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)
3. ThriveSparrow (A legjobb rugalmas pulzusfelmérésekhez)
A ThriveSparrow célja a folyamatos munkavállalói elkötelezettség elősegítése olyan rendszeres pulzusfelmérések biztosításával, amelyek segítségével a szervezetek megérthetik az elkötelezettség szintjét, és gyorsan reagálhatnak a változó igényekre.
A ThriveSparrow segítségével könnyen testreszabhatja a felmérések gyakoriságát – akár heti frissítéseket, akár havi trendeket szeretne, az eszköz az Ön HR-programjaihoz igazodik.
Érdemes azonban megjegyezni, hogy a ThriveSparrow nem feltétlenül ideális nagyobb vállalatok számára; leginkább kis- és középvállalkozásoknak ajánlott.
A ThriveSparrow legjobb funkciói
- Rugalmas pulzusfelmérés-ütemezés: Válassza ki a szervezet igényeinek megfelelő felmérési gyakoriságot, a heti pulzusellenőrzésektől a havi trendekig
- eNPS-felmérések: Egykérdéses felmérések, amelyek mérik a munkavállalók elkötelezettségét és segítenek azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket
- Átfogó jelentések: Hasznos információkat nyújtanak az elkötelezettségi trendekről, lehetővé téve a vezetők számára, hogy adat alapú döntéseket hozzanak
- Zökkenőmentes integráció: Integrálható a Slackkel, a Google Workspace-szel és más szolgáltatásokkal, így könnyen beépítheti a meglévő HR-technológiai rendszerébe
- Többnyelvű támogatás: Lehetővé teszi a felmérések több nyelven történő elvégzését, ami ideális globális csapatok számára
A ThriveSparrow korlátai
- Korlátozott integrációk: Más pulzusfelmérési eszközökhöz képest kevesebb harmadik féltől származó integrációval rendelkezik, ami korlátozhatja a használatát egy szélesebb technológiai ökoszisztémán belül
- Alapvető felület: A felület ugyan felhasználóbarát, de hiányoznak belőle a fejlett funkciók, ami nem feltétlenül felel meg a nagyobb szervezetek igényeinek
- Korlátozott skálázhatóság: A ThriveSparrow-t kis- és középvállalkozások számára tervezték, ezért nagyobb vállalatok esetében nem biztos, hogy ugyanolyan hatékonyan skálázható.
A ThriveSparrow árai
- Teljesítmény: 5 USD havonta alkalmazottonként
- Engage: 3 dollár havonta alkalmazottonként
- Kudos: 2 dollár havonta alkalmazottonként
4. CultureMonkey (A legjobb átfogó betekintést nyújt az alkalmazottak elkötelezettségébe)
A CultureMonkey számos olyan funkciót kínál, amelyek célja a pozitív munkahelyi kultúra elősegítése. A változatos munkavállalói elkötelezettségi felmérések és a valós idejű visszajelzések kezelése révén a CultureMonkey segít a szervezeteknek megérteni, mi motiválja munkavállalóikat.
A CultureMonkey egyik erőssége a hőtérképek és a hangulatelemzés használata. Ezek az eszközök lehetővé teszik a vezetők számára, hogy gyorsan azonosítsák az elkötelezettségi trendeket, és érdemi lépéseket tegyenek.
A CultureMonkey azonban elsősorban közép- és nagyvállalatoknak szól, ami tükröződhet az egyedi árazási modelljében és a kiterjedtebb szervezeti igényekre szabott funkcióiban.
A CultureMonkey legjobb funkciói
- Különböző felmérési lehetőségek: Tartalmazza az eNPS-t, az egyedi felméréseket és a pulzusfelméréseket, hogy megfeleljen a szervezetek különböző igényeinek
- Adatokon alapuló betekintés: Hőtérképeket, érzelemelemzést és referenciaértékeket biztosít a problémás pontok azonosításához és a fejlődés időbeli nyomon követéséhez
- Névtelen visszajelzés: 100%-os anonimitást biztosít, lehetővé téve az őszinte visszajelzéseket biztonságos, GDPR-nak megfelelő csatornákon keresztül
- Átfogó jelentéskészítő eszközök: CSV- és PPT-exportálási lehetőségeket kínál a részletes adatelemzéshez és az egyedi jelentések készítéséhez
- Automatizált felmérésütemezés: Lehetővé teszi az automatikus felmérések beállítását, csökkentve a kézi munkát és maximalizálva a részvételi arányt
A CultureMonkey korlátai
- Egyedi árazási modell: Az előzetes árak hiánya megnehezítheti a költséghatékonyság megállapítását, különösen a kisebb vállalkozások számára
- Lehetséges bonyolultság: A platform kiterjedt funkciói miatt kis csapatok vagy startupok számára szükségtelenül bonyolultnak bizonyulhat.
- Korlátozott harmadik féltől származó integrációk: Bár a platformon belül széles körű eszközöket kínál, az egyéb szoftverekkel való integrációs lehetőségek viszonylag korlátozottak
A CultureMonkey árai
- Egyedi árazás
CultureMonkey értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (50+ értékelés)
5. 15Five (A legjobb a könnyen használható felmérésekhez)
A 15Five olyan HR-vezetők számára készült, akik kézzelfogható eredményeket szeretnének elérni. A szolgáltatás könnyen használható, tudományosan alátámasztott felméréseket kínál, amelyek mindössze két kattintással elindíthatók, és a válaszok körülbelül hat perc alatt összegyűlnek.
Olyan funkcióknak köszönhetően, mint a benchmarking és a részletes HR-eredmények irányítópultja, a 15Five segít mérni az elkötelezettséget minden szinten – vállalati, osztályi vagy csapat szinten – és nyomon követni az időbeli fejlődést.
Bár a platform kiterjedt funkciói miatt kiválóan alkalmas közepes és nagy szervezetek számára, egyszerűsége nem feltétlenül elegendő azok számára, akik erősen testreszabható megoldásokat keresnek.
A 15Five legjobb funkciói
- HR-eredmények irányítópult: Átfogó képet nyújt az elkötelezettségi mutatókról és más fontos üzleti adatokról, támogatva az adatokon alapuló döntéshozatalt
- Testreszabható felmérések és referenciaértékek: Tudományosan alátámasztott sablonokat és benchmarking eszközöket kínál az elkötelezettség időbeli és iparágak közötti összehasonlításához
- Cég belső coaching és tanácsadás: Szakértői támogatást nyújt az elkötelezettségi stratégiák kidolgozásához és a vezetők hatékonyságának fejlesztéséhez
- Valós idejű visszajelzés és hangulatelemzés: Lehetővé teszi a munkavállalók aggályainak gyors azonosítását, a kiégéstől a DE&I-kezdeményezésekig
- Slack-integráció a kollégák elismeréséhez: Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy dicséretet adjanak és ünnepeljék az eredményeket, elősegítve ezzel a pozitív munkahelyi kultúrát
A 15Five korlátai
- Megszakítja a munkamenetet: Egyes felhasználók zavarónak tartják a platform gyakori értesítéseit, különösen akkor, ha azok beépülnek a napi rutinjukba
- Nincs teljes testreszabási lehetőség: Bár felhasználóbarát, azok számára, akik nagyon specifikus testreszabást vagy további eszközöket igényelnek, nem biztos, hogy megfelelő lesz.
- Az alapcsomagokban hiányzó funkciók: Bizonyos kulcsfontosságú funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, ami a teljes élményhez jelentősebb befektetést igényel.
A 15Five árai
- Engage: 4 USD/felhasználó/hónap
- Perform: 10 USD/felhasználó/hónap
- Teljes platform: 16 USD/felhasználó/hónap
15Five értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)
6. Workleap Officevibe (A legjobb heti betekintéshez és munkavállalói visszajelzésekhez)
A Workleap Officevibe egy hatékony munkavállalói pulzusfelmérési eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy minimális erőfeszítéssel hasznos információkat nyújtson a vezetőknek.
Az Officevibe kiemelkedő funkciói között szerepel az anonim visszajelzési lehetőség, amely ösztönzi a munkavállalók őszinte válaszadását.
Ezen felül az Officevibe Slack- és Google-integrációi egyszerűsítik a felmérés lebonyolítását.
A felhasználók azonban megjegyezték, hogy a Slack-integráció néha hibásan működik, ami zavarhatja a munkafolyamatot.
A Workleap Officevibe legjobb funkciói
- Heti pulzusfelmérések: Minden héten öt célzott kérdést tesz fel, így folyamatos betekintést nyújt anélkül, hogy túlterhelné a munkavállalókat
- Névtelen visszajelzés: Névtelen válaszokat gyűjt, hogy ösztönözze az őszinteséget és javítsa az elkötelezettségi adatok pontosságát
- Valós idejű jelentések: Világos és összesített adatokat nyújt, hogy a HR-esek és a vezetők a legfontosabb fejlesztési területekre összpontosíthassanak
- Teljes átláthatóság: megosztja a felmérési adatokat az egész csapattal, így a munkavállalók aktívan részt vehetnek a munkahelyi kultúra fejlesztésében
- Slack és Google integrációk: Lehetővé teszi a felmérésekhez és az eredményekhez való egyszerű hozzáférést közvetlenül a megszokott platformokon belül
A Workleap Officevibe korlátai
- Zavar a kezdeti beállítás során: Egyes felhasználók zavarosnak találják a beállítási folyamatot, különösen a fiók létrehozása és a jelszókezelés tekintetében
- A Slack-integrációval kapcsolatos problémák: A Slack-integráció nem mindig működik megfelelően, ami miatt egyes felhasználók véletlenül a Google-fiókjukkal jelentkeznek be helyette
- Korlátozott ingyenes csomag: Az ingyenes verzió korlátozott adatelőzményeket kínál, és csak egy csapatot támogat, ami nagyobb szervezetek számára nem feltétlenül elegendő.
Workleap Officevibe árak
- Ingyenes: 0 USD
- Essential: 3,50 USD/fő/hónap
- Pro: 5 USD/fő/hónap
- Teljesítménymenedzsment kiegészítő: 6 USD/fő/hónap
Workleap Officevibe értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 700 értékelés)
7. TINYpulse (A legjobb névtelen visszajelzésekhez és a kollégák elismeréséhez)
A TINYpulse legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy nyíltan elmondják véleményüket anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, hogy azonosítják őket.
A platform egyedülálló „Cheers for Peers” funkciója, amelynek segítségével a munkatársak egymást dicsérhetik, szintén hozzájárul az elismerés kultúrájának kialakításához.
Másrészt egyes felhasználók kissé zavarosnak találják a navigációt, különösen az alkalmazás rendszeres frissítései miatt, amelyek időnként hibás linkekhez vezetnek.
Ezen felül a kis csapatoknál felmerülhetnek az anonimitással kapcsolatos kihívások, mivel a munkatársak néha elgondolkodnak azon: „Ki adta azt az alacsony pontszámot?”
A TINYpulse legjobb funkciói
- Testreszabható kérdések: Lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy a kérdéseket a szervezet konkrét igényeihez igazítsák
- Boldogsági trendek és jelentések: Nyomon követi a munkavállalók hangulatát az idő múlásával, és azonosítja azokat a mintákat, amelyekre figyelmet kell fordítani
- Névtelen visszajelzési lehetőségek: Ösztönzi az őszinte válaszadást, és lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy személyazonosság felfedése nélkül, privát módon válaszoljanak
- Cheers for Peers: Ösztönzi a kollégák közötti elismerést, ezzel összetartóbb és elismerőbb munkahelyi kultúrát teremtve
- Gyakorlatias ajánlások: Adatokon alapuló javaslatokat kínál az alkalmazottak elkötelezettségének növelésére, így a fejlesztések során nem kell a találgatásra hagyatkozni
A TINYpulse korlátai
- Felületnavigációs problémák: Egyes felhasználóknak nehézséget okoz az elrendezés, különösen az alkalmazás frissítései után
- Az anonimitással kapcsolatos aggályok kis csapatokban: Kisebb csapatokban nehéz lehet a valódi anonimitás fenntartása, ami kíváncsiságot kelthet a visszajelzések forrása iránt
- Zavar a díjszabási modellben: A felhasználók arról számolnak be, hogy az árak idővel változnak, ami félreértésekhez vezet a felhasználói költségekkel kapcsolatban
A TINYpulse árai
- Egyedi árazás
TINYpulse értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (45+ értékelés)
8. Culture Amp (A legjobb adatvezérelt munkavállalói elkötelezettség és személyzeti elemzéshez)
A Culture Amp egy sokoldalú munkavállalói elkötelezettségi platform, amelynek célja, hogy adatokon alapuló betekintéssel segítse a szervezeteket a stratégiai döntések meghozatalában.
Több mint 40 felmérési sablonnal, amelyek olyan területeket fednek le, mint az elkötelezettség, a DE&I és még sok más, a Culture Amp lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy a felméréseket a szervezet konkrét igényeihez igazítsák.
Bár a Culture Amp kiterjedt funkciókat kínál, a platform egyedi árazási modellje és összetettsége nem feltétlenül ideális kisebb szervezetek vagy egyszerűbb megoldásokat keresők számára.
A Culture Amp legjobb funkciói
- Átfogó felmérési könyvtár: Több mint 40 tudományosan alátámasztott, testreszabható felmérési sablon áll rendelkezésre különböző elkötelezettségi területekhez
- Mesterséges intelligencián alapuló elemzés: Biztonságos, objektív betekintést nyújt, amely segít a kezdeményezések fontossági sorrendjének meghatározásában és cselekvésre ösztönöz
- Munkavállalói elemzés: Adat alapú döntéshozatali eszközöket biztosít a HR számára, lehetővé téve a munkavállalók hangulatának mélyebb megértését
- Bevált cselekvési tervek: A vezető szervezetek tapasztalatai alapján kidolgozott tervek segítenek a legfontosabb elkötelezettségi kihívások kezelésében
- Rugalmas jelentéskészítő eszközök: Részletes elemzést tesznek lehetővé szűrési és csoportosítási funkciókkal, valamint intuitív vizualizációkat kínálnak
A Culture Amp korlátai
- Egyedi árképzési modell: Az árak nem kerülnek nyilvánosságra, ami megnehezítheti a szervezetek számára a költségek előzetes felmérését
- Lehetséges bonyolultság kisebb csapatok számára: Széles körű funkciói miatt a platform túl bonyolultnak tűnhet kisebb szervezetek vagy startupok számára
- A platformok integrációjával kapcsolatos kihívások: A felhasználók megjegyezték, hogy több HR-platform kezelése nehézkes lehet, és jelentési nehézségekhez vezethet
A Culture Amp árai
- Egyedi árazás
Culture Amp értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
9. Qualtrics (A legrugalmasabb felmérési ütemezéshez)
A rugalmasságáról ismert Qualtrics lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy rugalmas pulzusfelmérésekkel figyelemmel kísérjék a munkavállalói elkötelezettséget.
Ezeket úgy lehet beállítani, hogy olyan területekre összpontosítsanak, mint a jólét és a DE&I, anélkül, hogy teljesen új programot kellene elindítani.
A Qualtrics használata azonban néha kihívást jelenthet az új felhasználók számára, és az ügyfélszolgálat válaszideje nem mindig felel meg az elvárásoknak.
A Qualtrics legjobb funkciói
- Rugalmas pulzusfelmérési ütemezés: Lehetővé teszi a felmérés fókuszterületeinek gyors módosítását, így valós időben nyomon követhető az elkötelezettség
- Mesterséges intelligenciával támogatott irányítópultok: szerepkör-specifikus betekintést nyújtanak a gyors döntéshozatal és a hatékony nyomon követés támogatásához
- Felmérési könyvtár és referenciaértékek: Több mint 300 előre elkészített kérdés és iparági referenciaérték áll rendelkezésre az átfogó felmérés megtervezéséhez
- HR-rendszer integráció: Biztosítja a munkavállalói adatok biztonságát és naprakészségét a meglévő HR-eszközökkel
- Manager Assist Hub: személyre szabott betekintést nyújt az első vonalbeli vezetőknek, hogy kezelni tudják a csapatokra jellemző elkötelezettségi hiányosságokat
A Qualtrics korlátai
- Meredek tanulási görbe az új felhasználók számára: A platform kezelése kezdetben nehézséget okozhat, különösen azok számára, akik nem ismerik az alkalmazotti élményt mérő szoftvereket
- Ügyfélszolgálati késések: Egyes felhasználók hosszú várakozási időkről számolnak be a támogatásnál, ami frusztráló lehet, ha azonnali segítségre van szükség
- Lehetséges e-mail kézbesítési problémák: Néhány felhasználónál előfordult, hogy a felmérési e-mailek nem jutottak el a munkavállalókhoz, valószínűleg a spamszűrő miatt.
A Qualtrics árai
- Egyedi árazás
Qualtrics értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)
10. Vantage Pulse (A legjobb valós idejű visszajelzésekhez)
A Vantage Pulse ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek növelni szeretnék a munkavállalói elkötelezettséget és megtartást. A Vantage Pulse elkerüli az éves felméréseket, és helyette valós idejű visszajelzésekkel segíti elő a folyamatos figyelést.
A platform felhasználóbarát irányítópulttal rendelkezik, amely intuitív módon jeleníti meg a trendeket és a referenciaértékeket.
Egyes felhasználók azonban megjegyezték, hogy a platformnak jót tenne a felmérési sablonok nagyobb változatossága és egy dinamikusabb jutalomkatalógus a kollégák elismerésére.
A Vantage Pulse legjobb funkciói
- Valós idejű visszajelzés és trendek vizualizálása: Folyamatos betekintést nyújt egy dinamikus irányítópult segítségével, amely megjeleníti a munkavállalók hangulatát és az elkötelezettség trendjeit
- Teljesen névtelen felmérések: Biztosítja, hogy a munkavállalók őszinte visszajelzéseket osszanak meg, garantált névtelenséggel a folyamat során
- Automatikus felmérési emlékeztetők: Állítson be emlékeztetőket, amelyek segítségével növelheti a felmérésben való részvételi arányt anélkül, hogy manuálisan kellene utánajárnia.
- Többnyelvű támogatás: Több mint 14 nyelvet támogat, így globális csapatok számára is elérhető
- Előre elkészített felmérési sablonok: Több mint 25 sablon áll rendelkezésre különböző célokra, beleértve az új munkavállalók beillesztését, a DE&I-t és a távozó munkavállalók felmérését
A Vantage Pulse korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek: Egyes felhasználók szerint a felmérési sablonok és a jutalomkatalógus idővel monotonná válhat
- Esetenkénti nyomonkövetési problémák: A felhasználók észrevették, hogy a jutalmakhoz kapcsolódó pontszámok nyomon követése néha következetlen lehet
- Az új felhasználók számára zavaros felület: Bár általában felhasználóbarát, egyesek néha nehezen boldogulnak a felületen
A Vantage Pulse árai
- Egyedi árazás
Vantage Pulse értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 5100 értékelés)
11. Glint (A legjobb a munkavállalói életciklus-felmérésekhez)
A negyedéves elkötelezettségi felmérések, a sokszínűségi és befogadási felmérések, valamint a vezetői hatékonysági felmérésekhez hasonló lehetőségek révén a Glint olyan eszközöket biztosít a szervezetek számára, amelyekkel a munkavállalók véleményét különböző területeken és a munkavállalói pályafutás különböző szakaszaiban is felmérhetik.
Ezen felül a Glint 360°-os visszajelzési és bármikor elérhető visszajelzési programokat kínál, amelyek minden szinten támogatják a folyamatos növekedést és fejlődést.
A platformon való navigálás azonban kihívást jelenthet, és a felhasználók hiányolták a részletes dokumentációt, ami megnehezíti az új felhasználók számára a kezdeti lépéseket.
A Glint legjobb funkciói
- Sokszínű felmérési kínálat: Különböző felmérési programokat kínál, többek között az elkötelezettség, a DE&I, a vezetői hatékonyság és a betegbiztonság területén, hogy megfeleljen a szervezetek egyedi igényeinek
- Életciklus-felmérések: Visszajelzéseket gyűjtenek a munkavállalók életének fontosabb állomásain, az új munkavállalók beilleszkedésétől a távozásig terjedő időszakra vonatkozó betekintést nyújtva, ami elősegíti a megtartást és az elkötelezettséget
- Bármikor elérhető és 360 fokos visszajelzési programok: Folyamatos, valós idejű visszajelzést tesznek lehetővé a munkavállalók folyamatos fejlődése és a csapat hatékonysága érdekében
- A humán tudományon alapuló felmérések: Minden programot a Glint szakértői csapata támogat, így biztosítva, hogy a felmérések hasznosítható betekintést nyújtsanak
- HR-rendszerekkel való integráció: Szinkronizálódik a meglévő HR-platformokkal, hogy a munkavállalói adatok pontosak és naprakészek legyenek
A Glint korlátai
- Bonyolult navigáció: Egyes felhasználók szerint a platformon bonyolult a navigáció, különösen azok számára, akik nem ismerik a Glint funkcióit
- Korlátozott dokumentáció: Néhány felhasználó hiányolt olyan részletes forrásokat, amelyek a konkrét funkciókat elmagyarázzák, ami megnehezítheti a beállítást és a használatot
- Az anonimitással kapcsolatos aggályok: Bár a Glint névtelen visszajelzést kínál, egyes felhasználók úgy érzik, hogy a munkavállalók így is visszatarthatják őszinte véleményüket
A Glint árai
- Egyedi árazás
Glint értékelések és vélemények
- Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)
12. Weekdone (A legjobb az OKR-ek összehangolásához és a heti előrehaladási jelentésekhez)
A Weekdone segítségével a szervezetek az OKR-ek (Objectives and Key Results) segítségével összehangolhatják a csapat céljait.
Így a csapat minden tagja láthatja, mit kell elvégezni hetente és negyedévente.
Ezen felül a Weekdone pulzusfelméréseket és egyéni visszajelzéseket is tartalmaz, támogatva ezzel a folyamatos teljesítménymenedzsmentet és a munkavállalói elkötelezettséget.
Bár a Weekdone felhasználóbarát, egyes felhasználók problémákat tapasztaltak a lapok közötti navigációval és a heti összefoglalók elérésével kapcsolatban, ami ronthatja a felhasználói élményt.
A Weekdone legjobb funkciói
- OKR-összehangolás és nyomon követés: Szervezze és hangolja össze az egyéni és csapatcélokat egy vizuális OKR-hierarchiafával, segítve a csapatokat abban, hogy a vállalat egészére vonatkozó célokra összpontosítsanak
- Heti előrehaladási jelentések: Automatikus heti állapotjelentéseket biztosít, amelyek segítségével a munkavállalók nyomon követhetik saját előrehaladásukat és rangsorolhatják a feladatokat
- Pulzusfelmérések és bejelentkezések: 5 csillagos értékelési felméréseket és pulzusfelméréseket kínál az alkalmazottak elkötelezettségének és jólétének nyomon követéséhez
- Egyéni beszélgetések és csapatbejelentések: Lehetővé teszi az egyéni beszélgetéseket és a csapatbejelentéseket, elősegítve ezzel a kommunikáció és a visszajelzések javítását
- Célkitűzési és nyomonkövetési eszközök: Tartalmaz eszközöket az OKR-ek, KPI-k és kezdeményezések meghatározásához és nyomon követéséhez, testreszabható sablonokkal a nagyobb rugalmasság érdekében
A Weekdone korlátai
- Navigációs kihívások: Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a lapok közötti navigálás, különösen a heti összefoglalók megtekintésekor
- Visszatérítési szabályzat: A felhasználók visszatérítési kérelmekkel kapcsolatos problémákról számoltak be, amelyek hatással lehetnek az ügyfél-elégedettségre
- Korlátozott ügyfélszolgálat: Néhány felhasználó megjegyezte, hogy kritikus helyzetekben az ügyfélszolgálat nem mindig reagál azonnal.
A Weekdone árai
- 3 felhasználóig ingyenes: Az ingyenes verzióhoz nem szükséges hitelkártya
- 4–10 felhasználó: 108 USD havonta, havi számlázással, felhasználónkénti költség 10,80 USD 10 felhasználós csomagok esetén
Weekdone értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 30 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
13. Lattice (A legjobb folyamatos visszajelzéshez és teljesítménymenedzsmenthez)
A Lattice elkötelezettségi és pulzusfelmérései segítenek a csapatoknak a folyamatos visszajelzések gyűjtésében.
Az Analytics Explorer pedig részletes adatvizualizációkat kínál az adatalapú döntéshozatal támogatására.
Ezen felül a Lattice integrálja az egyéni megbeszéléseket és a teljesítményértékeléseket a platformjába, segítve a vezetőket a működésük racionalizálásában és abban, hogy a lehető legjobban kihasználják a közvetlen beosztottjaikkal töltött időt.
Egyes felhasználók azonban nehezen kezelhetőnek tartják a Lattice navigációját, különösen olyan funkciók elérésénél, mint az egyéni megjegyzések, ami ronthatja az általános használhatóságot.
A Lattice legjobb funkciói
- Valós idejű pulzus- és elkötelezettségi felmérések: Folyamatos visszajelzéseket gyűjtsön, hogy azonosítsa és kezelje a potenciális problémákat, mielőtt azok hatással lennének a munkavállalók hangulatára
- Átfogó cél- és OKR-nyomon követés: Összehangolja az egyéni és a csapatcélokat a vállalati prioritásokkal, támogatva a stratégiai hatást
- Mesterséges intelligencián alapuló betekintés és elemzés: Azonnali, cselekvésre ösztönző adatokat biztosít a döntések megalapozásához és a munkavállalói élmény javításához
- Integrált egyéni megbeszélések és teljesítményértékelések: A folyamatos visszajelzésre és a tehetségfejlesztésre szolgáló eszközökkel ösztönzi a vezető és a munkavállaló közötti érdemi interakciókat
- Javadalmazáskezelő kiegészítő: Központosítja a javadalmazási felülvizsgálatokat és a benchmarkingot, biztosítva a méltányos és következetes fizetési gyakorlatot
A Lattice korlátai
- A navigáció bonyolultsága: Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a funkciók közötti navigáció, például az egyes egyéni megjegyzések megkeresése
- A felülvizsgálatok testreszabási korlátai: A felhasználók szerint a teljesítményértékelés testreszabási lehetőségei korlátozottak, ami megnehezíti a felülvizsgálatok konkrét igényekhez való igazítását
- Esetenkénti késések az ügyfélszolgálatnál: Bár az ügyfélszolgálat általában gyorsan reagál, egyes felhasználók késéseket tapasztaltak a nagy forgalmú időszakokban
A Lattice árai
- Tehetségmenedzsment: 11 USD/felhasználó/hónap
- Elkötelezettség kiegészítő: +4 USD/felhasználó/hónap
- Grow kiegészítő: +4 USD/felhasználó/hónap
- Javadalmazási kiegészítő: +6 USD/felhasználó/hónap;
Lattice értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)
14. Leena AI (A legjobb AI-alapú hangulatelemzéshez)
A Leena AI felmérései a bevonódást elősegítő tényezők megértésére összpontosítanak minden szakaszban – a beilleszkedéstől a távozásig –, és fejlett mesterséges intelligenciát használnak a nyitott kérdésekre adott visszajelzések elemzéséhez.
Ezen felül a többcsatornás támogatással és több mint 100 nyelven elérhető többnyelvű funkciókkal a Leena AI biztosítja, hogy a visszajelzések hozzáférhetők és inkluzívak legyenek a globális munkaerő számára.
Bár a platform robusztus funkciókat kínál, egyes szervezetek számára a testreszabott árazási modell kevésbé átlátható lehet.
A Leena AI legjobb funkciói
- Mesterséges intelligencián alapuló hangulatelemzés: Generatív mesterséges intelligenciát használ a nyitott kérdésekre adott visszajelzések elemzésére, így betekintést nyújt a munkavállalók hangulatába, és pontosan meghatározza a figyelmet igénylő területeket
- Cselekvési tervek készítése a platformon belül: Lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy közvetlenül a platformon kezeljék a projekteket, nyomon kövessék a fejlődést és feladatokat osszanak ki, így egyszerűsítve az elkötelezettség kezelését
- Valós idejű betekintés és irányítópultok: Intuitív, mesterséges intelligenciával támogatott irányítópultokat biztosít, amelyek valós időben jelenítik meg az elkötelezettségi adatokat, támogatva a gyors döntéshozatalt
- Többcsatornás és többnyelvű támogatás: Integrálható a meglévő kommunikációs csatornákkal, és több mint 100 nyelvet támogat, így ideális globális szervezetek számára
- Integráció más HR-rendszerekkel: Szinkronizálható a teljesítménymenedzsmenttel, az új munkavállalók beillesztésével és más rendszerekkel a koherens munkavállalói élmény érdekében
A Leena AI korlátai
- Egyedi árképzési modell: Az árakra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre, ami megnehezítheti a szervezetek számára, hogy előre felmérjék a megoldás megfizethetőségét
- Kihívások a kis szervezetek számára: A fejlett mesterséges intelligencia funkciók és az átfogó elemzések a kisebb csapatok számára feleslegesek lehetnek
- Korlátozott számú független értékelés: Bár a platform pozitív értékeléseket kapott, a nagyobb versenytársakhoz képest kevesebb felhasználói értékelés található róla, ami befolyásolhatja a vásárlók bizalmát
A Leena AI árai
- Egyedi árazás
Leena AI értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
15. WorkTango (A legjobb a munkavállalói életciklus egészére kiterjedő, testreszabható felmérésekhez)
A WorkTango lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy különböző szakaszokban gyűjtsenek visszajelzéseket, olyan sablonok segítségével, amelyek olyan területeket fednek le, mint az elkötelezettség, a DE&I, az új munkavállalók beillesztése és a távozó munkavállalók búcsúztatása.
A platform AI-alapú elemzései és a Sentiment Cloud segítenek a HR-csapatoknak és a vezetőknek a nyílt szövegű válaszokból gyorsan azonosítani a témákat és trendeket, míg az anonim beszélgetések lehetővé teszik a munkavállalók aggályainak mélyebb feltárását.
Egyes felhasználók azonban megjegyezték, hogy a platform elemzési és irányítópult-funkciói intuitívabbak is lehetnének, és az új felhasználók számára a kezelőfelület használata kihívást jelenthet.
A WorkTango legjobb funkciói
- Korlátlanul testreszabható felmérések: Végezzen felméréseket kutatásokon alapuló kérdésekkel és sablonokkal a munkavállalói életciklus minden szakaszában
- Sentiment Cloud és elemzés: Ábrázolja a szabad szöveges válaszokat, és valós idejű betekintést nyerjen a trendek azonosításához és a cselekvési tervek kidolgozásához
- Névtelen beszélgetések: Folytasson nyomonkövető párbeszédeket, hogy mélyebb betekintést nyerjen, miközben megőrzi a bizalmas jelleget
- Elismerés és jutalmazás: Növelje a munkavállalók elismerését a mérföldkövekhez és eredményekhez kapcsolódó automatizált programokkal
- Prediktív elemzés vezetőknek: Prediktív betekintésen alapuló ajánlott intézkedésekkel támogatja a vezetőket, segítve őket a döntéshozatalban és a szakmai fejlődésben
A WorkTango korlátai
- Bonyolult navigáció: Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehézséget okoz számukra a lapok közötti váltás és a platformon való navigálás, különösen a beszélgetések részben
- Alapvető elemzési testreszabás: Bár megbízhatóak, az elemzési és irányítópult-opciók korlátozottnak tűnhetnek, és nem annyira testreszabhatók, amennyire egyes felhasználók szeretnék
- Pontok kezelése: A jutalompontokra vonatkozó negyedéves „használd fel vagy elveszíted” szabály egyes felhasználók számára korlátozó lehet
A WorkTango árai
- Egyedi árazás
WorkTango értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 850 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 100 értékelés)
Tartsa kézben a helyzetet a ClickUp segítségével
Egy hosszú távú tanulmányban azok a vállalatok, amelyek erős vállalati kultúrával rendelkeztek, és nagyra értékelték a munkavállalókat, az ügyfeleket és a vezetést , 682%-os bevétel-növekedést értek el .
A munkavállalói pulzusfelmérések a következőket teszik lehetővé: rögzítik a munkahely jelenlegi állapotát, és segítségükkel hatékony stratégiákkal azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket.
A ClickUp funkciói, mint például a testreszabható felmérési sablonok, a valós idejű visszajelzések gyűjtése és a hasznosítható betekintések, minden szükséges eszközt biztosítanak ahhoz, hogy elérje a kívánt szintű munkavállalói elkötelezettséget és elégedettséget.
