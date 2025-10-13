A 15 legjobb munkavállalói pulzusfelmérési eszköz 2026-ban

A munkavállalói pulzusfelmérések természetesen nem arról szólnak, hogy ellenőrizzük, mindenki szíve még ver-e a munkahelyen (bár egy nehéz hétfőn ez talán nem is lenne rossz ötlet!😊).

Mi is pontosan az alkalmazotti pulzusfelmérés?

A munkavállalói pulzusfelmérés egy rövid kérdőív, amelyet rendszeres időközönként küldenek ki a munkavállalóknak.

Ahogyan a pulzusmérés betekintést nyújt fizikai egészségébe, úgy ezek a gyakori felmérések is segítenek a HR-nek nyomon követni a munkavállalók hangulatát és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket.

A munkavállalói pulzusfelmérő szoftverek segítségével hatékonyan gyűjthetnek visszajelzéseket a munkavállalóktól olyan szempontokról, mint a munkával való elégedettség, a munkahelyi kapcsolatok és az általános környezet.

Ezek a munkavállalói felmérési eszközök elengedhetetlenek egy vonzóbb és támogatóbb munkahely kialakításához. Hogy megtalálja az Ön számára ideális megoldást, nézzük át a 15 legjobb munkavállalói pulzusfelmérési eszközt.

Amikor új munkatársat választ, több körös interjút folytat le, hogy megtalálja a tökéletes jelöltet, igaz? Nos, ugyanez vonatkozik egy olyan munkavállalói felmérési eszközre is, amelynek elsődleges célja a munkavállalói visszajelzések gyűjtése.

Íme, mire kell figyelnie, amikor pulzusfelmérési eszközt választ.

Testreszabás : A személyre szabás a kulcs! A jó pulzusfelmérési eszközök lehetővé teszik a kérdések és a felmérések igényeinek megfelelő testreszabását, sőt, akár a logóját is elhelyezheti rajtuk, hogy azok illeszkedjenek a márka arculatához.

Adatok és elemzések : Keressen olyan eszközöket, amelyek értékes betekintést nyújtanak. A hatékony adatok és elemzések segítenek a trendek nyomon követésében, a munkavállalói elkötelezettség mérésében, valamint a HR-stratégiák kialakításában.

Könnyű használat : A bonyolult munkavállalói elkötelezettségi szoftverek nem a legkényelmesebbek – válasszon olyan eszközöket, amelyek egyszerű, felhasználóbarát felülettel és sablonokkal rendelkeznek, így pillanatok alatt elindíthatja a felméréseket

Automatizálás: Automatizálja a felmérések kiküldését és feldolgozását, így időt takaríthat meg, és biztosíthatja, hogy mindig friss információk álljanak rendelkezésére.

Rendben, HR-szakemberek és munkahelyi bajnokok, itt az ideje beszélni az eszközökről.

Főzzön egy kávét, helyezkedjen el kényelmesen, és fedezzük fel a 15 legjobb pulzusfelmérési eszközt, amelyeknek köszönhetően a munkatársai azt fogják mondani: „Végre valaki meghallgat minket!”

1. ClickUp (A legjobb felmérési adatok létrehozásához és vizualizálásához)

A munkavállalói pulzusfelmérések három részből álló folyamatot jelentenek: a tervezés, a lebonyolítás és az elemzés.

A ClickUp pedig gondoskodik mindezekről a lépésekről!

A ClickUp Forms segítségével a szokásos nehézségek nélkül gyűjtheti össze a munkavállalók visszajelzéseit. Gyorsan elkészítheti azokat a kérdőíveket, amelyeket a munkavállalók perceken belül kitölthetnek, így tökéletesen alkalmasak a gyors és gyakori pulzusfelmérésekhez.

Készítsen és kezeljen felmérési űrlapokat könnyedén a ClickUp egyszerűsített űrlapmenüjével

Ezeket az űrlapokat a szervezet igényeire szabott konkrét kérdésekkel testreszabhatja, például a munkavállalói elkötelezettség felmérésére vagy a munka és a magánélet egyensúlyának megértésére.

Ezenkívül ott van még a ClickUp Docs, amely megkönnyíti a felmérési eredmények összeállítását és bemutatását.

A ClickUp Docs segítségével hatékonyan együttműködhet a dokumentumokon, és valós időben követheti nyomon a változásokat

Ezek a dokumentumok lehetővé teszik, hogy az információkat könnyen olvasható formában rendezze el, és valós időben megossza más érdekelt felekkel.

Ugyanakkor a ClickUp kész sablonjai rengeteg időt takarítanak meg a tervezés és a formázás terén, és szilárd kiindulási pontot nyújtanak. Csak írja be a további kérdéseket, és máris indulhat!

ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon

Javítsa vállalati kultúráját és növelje a munkavállalói elégedettséget a ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonjával

A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonja a tökéletes eszköz ahhoz, hogy pontos képet kapjon a munkavállalók elégedettségéről és elkötelezettségéről. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Készítsen világos, hasznosítható betekintést arról, hogy a csapata hogyan érzi magát

Készítsen személyre szabott felméréseket egyedi kérdésekkel

Gyűjtsön valós idejű visszajelzéseket a munkavállalóktól bármilyen eszközön

Ez az egyszerűsített űrlap lehetővé teszi a munkavállalók átfogó visszajelzéseinek gyűjtését és elemzését, az elégedettség felmérését, valamint a vállalati kultúra jobb megértését.

Ha valami kicsit konkrétabb megoldást keres, a ClickUp-nak van egy tökéletes eszköze az Ön számára: a ClickUp elkötelezettségi felmérés cselekvési terv sablonja. Ez segít azonosítani a legfontosabb elkötelezettségi tényezőket, hatékony változásokat végrehajtani és biztosítani az eredményekért való felelősségvállalást.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Form View : Egyszerűsíti az űrlapok létrehozását és kezelését, így az adatgyűjtés egyszerűvé válik

Felmérési kérdésgenerátor : AI-alapú eszköz, amely segít releváns és érdekes felmérési kérdéseket készíteni, amelyek az Ön céljaihoz igazodnak

ClickUp Dashboards : A ClickUp Dashboards tökéletes megoldás a felmérési adatok vizualizálására, egyedi widgetekkel, amelyekkel nyomon követhetők a konkrét mutatók és összehasonlíthatók az eredmények az idő függvényében

ClickUp Docs : Kiválóan alkalmas a felmérések összefoglalóinak és eredményeinek megosztására, valós idejű együttműködési és nyomonkövetési funkciókkal

A ClickUp Gantt-diagram nézete : Ideális idővonalak felállításához, a felmérések ütemezésének kezeléséhez és a haladás nyomon követéséhez a kezdetektől a befejezésig

A ClickUp korlátai

Mobilalkalmazás funkciói: A ClickUp mobilalkalmazása még nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával, ami kissé kihívást jelenthet, ha útközben kell módosításokat végrehajtania.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árkérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. SurveySparrow (A legjobb automatizált pulzusfelmérésekhez)

via SurveySparrow

A SurveySparrow intuitív platformot kínál a munkavállalói pulzusfelmérések elvégzéséhez, megkönnyítve ezzel a szervezetek számára a munkavállalói elkötelezettség mérését.

Az egyik kiemelkedő funkció az automatizált felmérésütemezés, amely lehetővé teszi a felmérések beállítását, a többit pedig a platformra bízhatja.

A platform beszélgetős felülettel is rendelkezik, amely személyesebbé és vonzóbbá teszi a felméréseket, ami a jelentések szerint 40%-kal növeli a felmérések kitöltési arányát.

Egyes felhasználók azonban kissé bonyolultnak találták a kérdőíveken található szövegmezők átrendezését, és ezek a fejlett funkciók néha meglehetősen drágák lehetnek.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Automatizált felmérésütemezés : Állítson be rendszeres pulzusfelméréseket, és bízza a rendszerre az emlékeztetőket, így Ön más dolgokra koncentrálhat

Párbeszédes felület : személyre szabott élménnyel vonzza be a munkavállalókat, növelve a felmérés kitöltési arányát

Részletes jelentési irányítópult : Gyors betekintést nyújt és valós idejű frissítéseket küld, hogy mindig naprakész legyen a felmérés eredményeiről

Omnichannel adatgyűjtés : Gyűjtse össze a visszajelzéseket több forrásból, például e-mailből, a webről és a közösségi médiából, mindezt egy helyen

Fejlett feltételes logika: A válaszok alapján testreszabhatja a felméréseket, így a felhasználók számára zökkenőmentes és személyre szabott élményt biztosíthat.

A SurveySparrow korlátai

A szövegmezők átrendezésének nehézsége : A szövegmezők elrendezése bonyolult lehet, és hatással lehet a felmérés elrendezésére

Lassú oldalbetöltés : Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a beágyazott felmérések lelassítják az általuk megnyitott weboldalakat

A fejlett funkciók magas költsége: A fejlett funkciókhoz hozzáférni csak egy magasabb szintű csomaggal lehet, amely drágább lehet a vártnál

A SurveySparrow árai

Egyedi árazás

SurveySparrow értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

3. ThriveSparrow (A legjobb rugalmas pulzusfelmérésekhez)

via ThriveSparrow

A ThriveSparrow célja a folyamatos munkavállalói elkötelezettség elősegítése olyan rendszeres pulzusfelmérések biztosításával, amelyek segítségével a szervezetek megérthetik az elkötelezettség szintjét, és gyorsan reagálhatnak a változó igényekre.

A ThriveSparrow segítségével könnyen testreszabhatja a felmérések gyakoriságát – akár heti frissítéseket, akár havi trendeket szeretne, az eszköz az Ön HR-programjaihoz igazodik.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a ThriveSparrow nem feltétlenül ideális nagyobb vállalatok számára; leginkább kis- és középvállalkozásoknak ajánlott.

A ThriveSparrow legjobb funkciói

Rugalmas pulzusfelmérés-ütemezés : Válassza ki a szervezet igényeinek megfelelő felmérési gyakoriságot, a heti pulzusellenőrzésektől a havi trendekig

eNPS-felmérések : Egykérdéses felmérések, amelyek mérik a munkavállalók elkötelezettségét és segítenek azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket

Átfogó jelentések : Hasznos információkat nyújtanak az elkötelezettségi trendekről, lehetővé téve a vezetők számára, hogy adat alapú döntéseket hozzanak

Zökkenőmentes integráció : Integrálható a Slackkel, a Google Workspace-szel és más szolgáltatásokkal, így könnyen beépítheti a meglévő HR-technológiai rendszerébe

Többnyelvű támogatás: Lehetővé teszi a felmérések több nyelven történő elvégzését, ami ideális globális csapatok számára

A ThriveSparrow korlátai

Korlátozott integrációk : Más pulzusfelmérési eszközökhöz képest kevesebb harmadik féltől származó integrációval rendelkezik, ami korlátozhatja a használatát egy szélesebb technológiai ökoszisztémán belül

Alapvető felület : A felület ugyan felhasználóbarát, de hiányoznak belőle a fejlett funkciók, ami nem feltétlenül felel meg a nagyobb szervezetek igényeinek

Korlátozott skálázhatóság: A ThriveSparrow-t kis- és középvállalkozások számára tervezték, ezért nagyobb vállalatok esetében nem biztos, hogy ugyanolyan hatékonyan skálázható.

A ThriveSparrow árai

Teljesítmény : 5 USD havonta alkalmazottonként

Engage : 3 dollár havonta alkalmazottonként

Kudos: 2 dollár havonta alkalmazottonként

4. CultureMonkey (A legjobb átfogó betekintést nyújt az alkalmazottak elkötelezettségébe)

via CultureMonkey

A CultureMonkey számos olyan funkciót kínál, amelyek célja a pozitív munkahelyi kultúra elősegítése. A változatos munkavállalói elkötelezettségi felmérések és a valós idejű visszajelzések kezelése révén a CultureMonkey segít a szervezeteknek megérteni, mi motiválja munkavállalóikat.

A CultureMonkey egyik erőssége a hőtérképek és a hangulatelemzés használata. Ezek az eszközök lehetővé teszik a vezetők számára, hogy gyorsan azonosítsák az elkötelezettségi trendeket, és érdemi lépéseket tegyenek.

A CultureMonkey azonban elsősorban közép- és nagyvállalatoknak szól, ami tükröződhet az egyedi árazási modelljében és a kiterjedtebb szervezeti igényekre szabott funkcióiban.

A CultureMonkey legjobb funkciói

Különböző felmérési lehetőségek : Tartalmazza az eNPS-t, az egyedi felméréseket és a pulzusfelméréseket, hogy megfeleljen a szervezetek különböző igényeinek

Adatokon alapuló betekintés : Hőtérképeket, érzelemelemzést és referenciaértékeket biztosít a problémás pontok azonosításához és a fejlődés időbeli nyomon követéséhez

Névtelen visszajelzés : 100%-os anonimitást biztosít, lehetővé téve az őszinte visszajelzéseket biztonságos, GDPR-nak megfelelő csatornákon keresztül

Átfogó jelentéskészítő eszközök : CSV- és PPT-exportálási lehetőségeket kínál a részletes adatelemzéshez és az egyedi jelentések készítéséhez

Automatizált felmérésütemezés: Lehetővé teszi az automatikus felmérések beállítását, csökkentve a kézi munkát és maximalizálva a részvételi arányt

A CultureMonkey korlátai

Egyedi árazási modell : Az előzetes árak hiánya megnehezítheti a költséghatékonyság megállapítását, különösen a kisebb vállalkozások számára

Lehetséges bonyolultság : A platform kiterjedt funkciói miatt kis csapatok vagy startupok számára szükségtelenül bonyolultnak bizonyulhat.

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk: Bár a platformon belül széles körű eszközöket kínál, az egyéb szoftverekkel való integrációs lehetőségek viszonylag korlátozottak

A CultureMonkey árai

Egyedi árazás

CultureMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

5. 15Five (A legjobb a könnyen használható felmérésekhez)

via 15Five

A 15Five olyan HR-vezetők számára készült, akik kézzelfogható eredményeket szeretnének elérni. A szolgáltatás könnyen használható, tudományosan alátámasztott felméréseket kínál, amelyek mindössze két kattintással elindíthatók, és a válaszok körülbelül hat perc alatt összegyűlnek.

Olyan funkcióknak köszönhetően, mint a benchmarking és a részletes HR-eredmények irányítópultja, a 15Five segít mérni az elkötelezettséget minden szinten – vállalati, osztályi vagy csapat szinten – és nyomon követni az időbeli fejlődést.

Bár a platform kiterjedt funkciói miatt kiválóan alkalmas közepes és nagy szervezetek számára, egyszerűsége nem feltétlenül elegendő azok számára, akik erősen testreszabható megoldásokat keresnek.

A 15Five legjobb funkciói

HR-eredmények irányítópult : Átfogó képet nyújt az elkötelezettségi mutatókról és más fontos üzleti adatokról, támogatva az adatokon alapuló döntéshozatalt

Testreszabható felmérések és referenciaértékek: Tudományosan alátámasztott sablonokat és benchmarking eszközöket kínál az elkötelezettség időbeli és iparágak közötti összehasonlításához

Cég belső coaching és tanácsadás : Szakértői támogatást nyújt az elkötelezettségi stratégiák kidolgozásához és a vezetők hatékonyságának fejlesztéséhez

Valós idejű visszajelzés és hangulatelemzés : Lehetővé teszi a munkavállalók aggályainak gyors azonosítását, a kiégéstől a DE&I-kezdeményezésekig

Slack-integráció a kollégák elismeréséhez: Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy dicséretet adjanak és ünnepeljék az eredményeket, elősegítve ezzel a pozitív munkahelyi kultúrát

A 15Five korlátai

Megszakítja a munkamenetet : Egyes felhasználók zavarónak tartják a platform gyakori értesítéseit, különösen akkor, ha azok beépülnek a napi rutinjukba

Nincs teljes testreszabási lehetőség : Bár felhasználóbarát, azok számára, akik nagyon specifikus testreszabást vagy további eszközöket igényelnek, nem biztos, hogy megfelelő lesz.

Az alapcsomagokban hiányzó funkciók: Bizonyos kulcsfontosságú funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, ami a teljes élményhez jelentősebb befektetést igényel.

A 15Five árai

Engage : 4 USD/felhasználó/hónap

Perform : 10 USD/felhasználó/hónap

Teljes platform: 16 USD/felhasználó/hónap

15Five értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

6. Workleap Officevibe (A legjobb heti betekintéshez és munkavállalói visszajelzésekhez)

via Workleap Officevibe

A Workleap Officevibe egy hatékony munkavállalói pulzusfelmérési eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy minimális erőfeszítéssel hasznos információkat nyújtson a vezetőknek.

Az Officevibe kiemelkedő funkciói között szerepel az anonim visszajelzési lehetőség, amely ösztönzi a munkavállalók őszinte válaszadását.

Ezen felül az Officevibe Slack- és Google-integrációi egyszerűsítik a felmérés lebonyolítását.

A felhasználók azonban megjegyezték, hogy a Slack-integráció néha hibásan működik, ami zavarhatja a munkafolyamatot.

A Workleap Officevibe legjobb funkciói

Heti pulzusfelmérések : Minden héten öt célzott kérdést tesz fel, így folyamatos betekintést nyújt anélkül, hogy túlterhelné a munkavállalókat

Névtelen visszajelzés : Névtelen válaszokat gyűjt, hogy ösztönözze az őszinteséget és javítsa az elkötelezettségi adatok pontosságát

Valós idejű jelentések : Világos és összesített adatokat nyújt, hogy a HR-esek és a vezetők a legfontosabb fejlesztési területekre összpontosíthassanak

Teljes átláthatóság : megosztja a felmérési adatokat az egész csapattal, így a munkavállalók aktívan részt vehetnek a munkahelyi kultúra fejlesztésében

Slack és Google integrációk: Lehetővé teszi a felmérésekhez és az eredményekhez való egyszerű hozzáférést közvetlenül a megszokott platformokon belül

A Workleap Officevibe korlátai

Zavar a kezdeti beállítás során : Egyes felhasználók zavarosnak találják a beállítási folyamatot, különösen a fiók létrehozása és a jelszókezelés tekintetében

A Slack-integrációval kapcsolatos problémák : A Slack-integráció nem mindig működik megfelelően, ami miatt egyes felhasználók véletlenül a Google-fiókjukkal jelentkeznek be helyette

Korlátozott ingyenes csomag: Az ingyenes verzió korlátozott adatelőzményeket kínál, és csak egy csapatot támogat, ami nagyobb szervezetek számára nem feltétlenül elegendő.

Workleap Officevibe árak

Ingyenes : 0 USD

Essential : 3,50 USD/fő/hónap

Pro : 5 USD/fő/hónap

Teljesítménymenedzsment kiegészítő: 6 USD/fő/hónap

Workleap Officevibe értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 700 értékelés)

7. TINYpulse (A legjobb névtelen visszajelzésekhez és a kollégák elismeréséhez)

via TINYpulse

A TINYpulse legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy nyíltan elmondják véleményüket anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, hogy azonosítják őket.

A platform egyedülálló „Cheers for Peers” funkciója, amelynek segítségével a munkatársak egymást dicsérhetik, szintén hozzájárul az elismerés kultúrájának kialakításához.

Másrészt egyes felhasználók kissé zavarosnak találják a navigációt, különösen az alkalmazás rendszeres frissítései miatt, amelyek időnként hibás linkekhez vezetnek.

Ezen felül a kis csapatoknál felmerülhetnek az anonimitással kapcsolatos kihívások, mivel a munkatársak néha elgondolkodnak azon: „Ki adta azt az alacsony pontszámot?”

A TINYpulse legjobb funkciói

Testreszabható kérdések : Lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy a kérdéseket a szervezet konkrét igényeihez igazítsák

Boldogsági trendek és jelentések : Nyomon követi a munkavállalók hangulatát az idő múlásával, és azonosítja azokat a mintákat, amelyekre figyelmet kell fordítani

Névtelen visszajelzési lehetőségek : Ösztönzi az őszinte válaszadást, és lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy személyazonosság felfedése nélkül, privát módon válaszoljanak

Cheers for Peers : Ösztönzi a kollégák közötti elismerést, ezzel összetartóbb és elismerőbb munkahelyi kultúrát teremtve

Gyakorlatias ajánlások: Adatokon alapuló javaslatokat kínál az alkalmazottak elkötelezettségének növelésére, így a fejlesztések során nem kell a találgatásra hagyatkozni

A TINYpulse korlátai

Felületnavigációs problémák : Egyes felhasználóknak nehézséget okoz az elrendezés, különösen az alkalmazás frissítései után

Az anonimitással kapcsolatos aggályok kis csapatokban : Kisebb csapatokban nehéz lehet a valódi anonimitás fenntartása, ami kíváncsiságot kelthet a visszajelzések forrása iránt

Zavar a díjszabási modellben: A felhasználók arról számolnak be, hogy az árak idővel változnak, ami félreértésekhez vezet a felhasználói költségekkel kapcsolatban

A TINYpulse árai

Egyedi árazás

TINYpulse értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (45+ értékelés)

8. Culture Amp (A legjobb adatvezérelt munkavállalói elkötelezettség és személyzeti elemzéshez)

via Culture Amp

A Culture Amp egy sokoldalú munkavállalói elkötelezettségi platform, amelynek célja, hogy adatokon alapuló betekintéssel segítse a szervezeteket a stratégiai döntések meghozatalában.

Több mint 40 felmérési sablonnal, amelyek olyan területeket fednek le, mint az elkötelezettség, a DE&I és még sok más, a Culture Amp lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy a felméréseket a szervezet konkrét igényeihez igazítsák.

Bár a Culture Amp kiterjedt funkciókat kínál, a platform egyedi árazási modellje és összetettsége nem feltétlenül ideális kisebb szervezetek vagy egyszerűbb megoldásokat keresők számára.

A Culture Amp legjobb funkciói

Átfogó felmérési könyvtár : Több mint 40 tudományosan alátámasztott, testreszabható felmérési sablon áll rendelkezésre különböző elkötelezettségi területekhez

Mesterséges intelligencián alapuló elemzés : Biztonságos, objektív betekintést nyújt, amely segít a kezdeményezések fontossági sorrendjének meghatározásában és cselekvésre ösztönöz

Munkavállalói elemzés : Adat alapú döntéshozatali eszközöket biztosít a HR számára, lehetővé téve a munkavállalók hangulatának mélyebb megértését

Bevált cselekvési tervek : A vezető szervezetek tapasztalatai alapján kidolgozott tervek segítenek a legfontosabb elkötelezettségi kihívások kezelésében

Rugalmas jelentéskészítő eszközök: Részletes elemzést tesznek lehetővé szűrési és csoportosítási funkciókkal, valamint intuitív vizualizációkat kínálnak

A Culture Amp korlátai

Egyedi árképzési modell : Az árak nem kerülnek nyilvánosságra, ami megnehezítheti a szervezetek számára a költségek előzetes felmérését

Lehetséges bonyolultság kisebb csapatok számára : Széles körű funkciói miatt a platform túl bonyolultnak tűnhet kisebb szervezetek vagy startupok számára

A platformok integrációjával kapcsolatos kihívások: A felhasználók megjegyezték, hogy több HR-platform kezelése nehézkes lehet, és jelentési nehézségekhez vezethet

A Culture Amp árai

Egyedi árazás

Culture Amp értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

9. Qualtrics (A legrugalmasabb felmérési ütemezéshez)

via Qualtrics

A rugalmasságáról ismert Qualtrics lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy rugalmas pulzusfelmérésekkel figyelemmel kísérjék a munkavállalói elkötelezettséget.

Ezeket úgy lehet beállítani, hogy olyan területekre összpontosítsanak, mint a jólét és a DE&I, anélkül, hogy teljesen új programot kellene elindítani.

A Qualtrics használata azonban néha kihívást jelenthet az új felhasználók számára, és az ügyfélszolgálat válaszideje nem mindig felel meg az elvárásoknak.

A Qualtrics legjobb funkciói

Rugalmas pulzusfelmérési ütemezés : Lehetővé teszi a felmérés fókuszterületeinek gyors módosítását, így valós időben nyomon követhető az elkötelezettség

Mesterséges intelligenciával támogatott irányítópultok : szerepkör-specifikus betekintést nyújtanak a gyors döntéshozatal és a hatékony nyomon követés támogatásához

Felmérési könyvtár és referenciaértékek : Több mint 300 előre elkészített kérdés és iparági referenciaérték áll rendelkezésre az átfogó felmérés megtervezéséhez

HR-rendszer integráció : Biztosítja a munkavállalói adatok biztonságát és naprakészségét a meglévő HR-eszközökkel

Manager Assist Hub: személyre szabott betekintést nyújt az első vonalbeli vezetőknek, hogy kezelni tudják a csapatokra jellemző elkötelezettségi hiányosságokat

A Qualtrics korlátai

Meredek tanulási görbe az új felhasználók számára : A platform kezelése kezdetben nehézséget okozhat, különösen azok számára, akik nem ismerik az alkalmazotti élményt mérő szoftvereket

Ügyfélszolgálati késések : Egyes felhasználók hosszú várakozási időkről számolnak be a támogatásnál, ami frusztráló lehet, ha azonnali segítségre van szükség

Lehetséges e-mail kézbesítési problémák: Néhány felhasználónál előfordult, hogy a felmérési e-mailek nem jutottak el a munkavállalókhoz, valószínűleg a spamszűrő miatt.

A Qualtrics árai

Egyedi árazás

Qualtrics értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

10. Vantage Pulse (A legjobb valós idejű visszajelzésekhez)

via Vantage Pulse

A Vantage Pulse ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek növelni szeretnék a munkavállalói elkötelezettséget és megtartást. A Vantage Pulse elkerüli az éves felméréseket, és helyette valós idejű visszajelzésekkel segíti elő a folyamatos figyelést.

A platform felhasználóbarát irányítópulttal rendelkezik, amely intuitív módon jeleníti meg a trendeket és a referenciaértékeket.

Egyes felhasználók azonban megjegyezték, hogy a platformnak jót tenne a felmérési sablonok nagyobb változatossága és egy dinamikusabb jutalomkatalógus a kollégák elismerésére.

A Vantage Pulse legjobb funkciói

Valós idejű visszajelzés és trendek vizualizálása : Folyamatos betekintést nyújt egy dinamikus irányítópult segítségével, amely megjeleníti a munkavállalók hangulatát és az elkötelezettség trendjeit

Teljesen névtelen felmérések : Biztosítja, hogy a munkavállalók őszinte visszajelzéseket osszanak meg, garantált névtelenséggel a folyamat során

Automatikus felmérési emlékeztetők : Állítson be emlékeztetőket, amelyek segítségével növelheti a felmérésben való részvételi arányt anélkül, hogy manuálisan kellene utánajárnia.

Többnyelvű támogatás : Több mint 14 nyelvet támogat, így globális csapatok számára is elérhető

Előre elkészített felmérési sablonok: Több mint 25 sablon áll rendelkezésre különböző célokra, beleértve az új munkavállalók beillesztését, a DE&I-t és a távozó munkavállalók felmérését

A Vantage Pulse korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek : Egyes felhasználók szerint a felmérési sablonok és a jutalomkatalógus idővel monotonná válhat

Esetenkénti nyomonkövetési problémák : A felhasználók észrevették, hogy a jutalmakhoz kapcsolódó pontszámok nyomon követése néha következetlen lehet

Az új felhasználók számára zavaros felület: Bár általában felhasználóbarát, egyesek néha nehezen boldogulnak a felületen

A Vantage Pulse árai

Egyedi árazás

Vantage Pulse értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 5100 értékelés)

11. Glint (A legjobb a munkavállalói életciklus-felmérésekhez)

via Glint

A negyedéves elkötelezettségi felmérések, a sokszínűségi és befogadási felmérések, valamint a vezetői hatékonysági felmérésekhez hasonló lehetőségek révén a Glint olyan eszközöket biztosít a szervezetek számára, amelyekkel a munkavállalók véleményét különböző területeken és a munkavállalói pályafutás különböző szakaszaiban is felmérhetik.

Ezen felül a Glint 360°-os visszajelzési és bármikor elérhető visszajelzési programokat kínál, amelyek minden szinten támogatják a folyamatos növekedést és fejlődést.

A platformon való navigálás azonban kihívást jelenthet, és a felhasználók hiányolták a részletes dokumentációt, ami megnehezíti az új felhasználók számára a kezdeti lépéseket.

A Glint legjobb funkciói

Sokszínű felmérési kínálat : Különböző felmérési programokat kínál, többek között az elkötelezettség, a DE&I, a vezetői hatékonyság és a betegbiztonság területén, hogy megfeleljen a szervezetek egyedi igényeinek

Életciklus-felmérések : Visszajelzéseket gyűjtenek a munkavállalók életének fontosabb állomásain, az új munkavállalók beilleszkedésétől a távozásig terjedő időszakra vonatkozó betekintést nyújtva, ami elősegíti a megtartást és az elkötelezettséget

Bármikor elérhető és 360 fokos visszajelzési programok : Folyamatos, valós idejű visszajelzést tesznek lehetővé a munkavállalók folyamatos fejlődése és a csapat hatékonysága érdekében

A humán tudományon alapuló felmérések : Minden programot a Glint szakértői csapata támogat, így biztosítva, hogy a felmérések hasznosítható betekintést nyújtsanak

HR-rendszerekkel való integráció: Szinkronizálódik a meglévő HR-platformokkal, hogy a munkavállalói adatok pontosak és naprakészek legyenek

A Glint korlátai

Bonyolult navigáció : Egyes felhasználók szerint a platformon bonyolult a navigáció, különösen azok számára, akik nem ismerik a Glint funkcióit

Korlátozott dokumentáció : Néhány felhasználó hiányolt olyan részletes forrásokat, amelyek a konkrét funkciókat elmagyarázzák, ami megnehezítheti a beállítást és a használatot

Az anonimitással kapcsolatos aggályok: Bár a Glint névtelen visszajelzést kínál, egyes felhasználók úgy érzik, hogy a munkavállalók így is visszatarthatják őszinte véleményüket

A Glint árai

Egyedi árazás

Glint értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)

12. Weekdone (A legjobb az OKR-ek összehangolásához és a heti előrehaladási jelentésekhez)

via Weekdone

A Weekdone segítségével a szervezetek az OKR-ek (Objectives and Key Results) segítségével összehangolhatják a csapat céljait.

Így a csapat minden tagja láthatja, mit kell elvégezni hetente és negyedévente.

Ezen felül a Weekdone pulzusfelméréseket és egyéni visszajelzéseket is tartalmaz, támogatva ezzel a folyamatos teljesítménymenedzsmentet és a munkavállalói elkötelezettséget.

Bár a Weekdone felhasználóbarát, egyes felhasználók problémákat tapasztaltak a lapok közötti navigációval és a heti összefoglalók elérésével kapcsolatban, ami ronthatja a felhasználói élményt.

A Weekdone legjobb funkciói

OKR-összehangolás és nyomon követés : Szervezze és hangolja össze az egyéni és csapatcélokat egy vizuális OKR-hierarchiafával, segítve a csapatokat abban, hogy a vállalat egészére vonatkozó célokra összpontosítsanak

Heti előrehaladási jelentések : Automatikus heti állapotjelentéseket biztosít, amelyek segítségével a munkavállalók nyomon követhetik saját előrehaladásukat és rangsorolhatják a feladatokat

Pulzusfelmérések és bejelentkezések : 5 csillagos értékelési felméréseket és pulzusfelméréseket kínál az alkalmazottak elkötelezettségének és jólétének nyomon követéséhez

Egyéni beszélgetések és csapatbejelentések : Lehetővé teszi az egyéni beszélgetéseket és a csapatbejelentéseket, elősegítve ezzel a kommunikáció és a visszajelzések javítását

Célkitűzési és nyomonkövetési eszközök: Tartalmaz eszközöket az OKR-ek, KPI-k és kezdeményezések meghatározásához és nyomon követéséhez, testreszabható sablonokkal a nagyobb rugalmasság érdekében

A Weekdone korlátai

Navigációs kihívások : Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a lapok közötti navigálás, különösen a heti összefoglalók megtekintésekor

Visszatérítési szabályzat : A felhasználók visszatérítési kérelmekkel kapcsolatos problémákról számoltak be, amelyek hatással lehetnek az ügyfél-elégedettségre

Korlátozott ügyfélszolgálat: Néhány felhasználó megjegyezte, hogy kritikus helyzetekben az ügyfélszolgálat nem mindig reagál azonnal.

A Weekdone árai

3 felhasználóig ingyenes : Az ingyenes verzióhoz nem szükséges hitelkártya

4–10 felhasználó: 108 USD havonta, havi számlázással, felhasználónkénti költség 10,80 USD 10 felhasználós csomagok esetén

Weekdone értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

13. Lattice (A legjobb folyamatos visszajelzéshez és teljesítménymenedzsmenthez)

via Lattice

A Lattice elkötelezettségi és pulzusfelmérései segítenek a csapatoknak a folyamatos visszajelzések gyűjtésében.

Az Analytics Explorer pedig részletes adatvizualizációkat kínál az adatalapú döntéshozatal támogatására.

Ezen felül a Lattice integrálja az egyéni megbeszéléseket és a teljesítményértékeléseket a platformjába, segítve a vezetőket a működésük racionalizálásában és abban, hogy a lehető legjobban kihasználják a közvetlen beosztottjaikkal töltött időt.

Egyes felhasználók azonban nehezen kezelhetőnek tartják a Lattice navigációját, különösen olyan funkciók elérésénél, mint az egyéni megjegyzések, ami ronthatja az általános használhatóságot.

A Lattice legjobb funkciói

Valós idejű pulzus- és elkötelezettségi felmérések : Folyamatos visszajelzéseket gyűjtsön, hogy azonosítsa és kezelje a potenciális problémákat, mielőtt azok hatással lennének a munkavállalók hangulatára

Átfogó cél- és OKR-nyomon követés : Összehangolja az egyéni és a csapatcélokat a vállalati prioritásokkal, támogatva a stratégiai hatást

Mesterséges intelligencián alapuló betekintés és elemzés : Azonnali, cselekvésre ösztönző adatokat biztosít a döntések megalapozásához és a munkavállalói élmény javításához

Integrált egyéni megbeszélések és teljesítményértékelések : A folyamatos visszajelzésre és a tehetségfejlesztésre szolgáló eszközökkel ösztönzi a vezető és a munkavállaló közötti érdemi interakciókat

Javadalmazáskezelő kiegészítő: Központosítja a javadalmazási felülvizsgálatokat és a benchmarkingot, biztosítva a méltányos és következetes fizetési gyakorlatot

A Lattice korlátai

A navigáció bonyolultsága : Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a funkciók közötti navigáció, például az egyes egyéni megjegyzések megkeresése

A felülvizsgálatok testreszabási korlátai : A felhasználók szerint a teljesítményértékelés testreszabási lehetőségei korlátozottak, ami megnehezíti a felülvizsgálatok konkrét igényekhez való igazítását

Esetenkénti késések az ügyfélszolgálatnál: Bár az ügyfélszolgálat általában gyorsan reagál, egyes felhasználók késéseket tapasztaltak a nagy forgalmú időszakokban

A Lattice árai

Tehetségmenedzsment : 11 USD/felhasználó/hónap

Elkötelezettség kiegészítő : +4 USD/felhasználó/hónap

Grow kiegészítő : +4 USD/felhasználó/hónap

Javadalmazási kiegészítő: +6 USD/felhasználó/hónap;

Lattice értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

14. Leena AI (A legjobb AI-alapú hangulatelemzéshez)

via Leena AI

A Leena AI felmérései a bevonódást elősegítő tényezők megértésére összpontosítanak minden szakaszban – a beilleszkedéstől a távozásig –, és fejlett mesterséges intelligenciát használnak a nyitott kérdésekre adott visszajelzések elemzéséhez.

Ezen felül a többcsatornás támogatással és több mint 100 nyelven elérhető többnyelvű funkciókkal a Leena AI biztosítja, hogy a visszajelzések hozzáférhetők és inkluzívak legyenek a globális munkaerő számára.

Bár a platform robusztus funkciókat kínál, egyes szervezetek számára a testreszabott árazási modell kevésbé átlátható lehet.

A Leena AI legjobb funkciói

Mesterséges intelligencián alapuló hangulatelemzés : Generatív mesterséges intelligenciát használ a nyitott kérdésekre adott visszajelzések elemzésére, így betekintést nyújt a munkavállalók hangulatába, és pontosan meghatározza a figyelmet igénylő területeket

Cselekvési tervek készítése a platformon belül : Lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy közvetlenül a platformon kezeljék a projekteket, nyomon kövessék a fejlődést és feladatokat osszanak ki, így egyszerűsítve az elkötelezettség kezelését

Valós idejű betekintés és irányítópultok : Intuitív, mesterséges intelligenciával támogatott irányítópultokat biztosít, amelyek valós időben jelenítik meg az elkötelezettségi adatokat, támogatva a gyors döntéshozatalt

Többcsatornás és többnyelvű támogatás : Integrálható a meglévő kommunikációs csatornákkal, és több mint 100 nyelvet támogat, így ideális globális szervezetek számára

Integráció más HR-rendszerekkel: Szinkronizálható a teljesítménymenedzsmenttel, az új munkavállalók beillesztésével és más rendszerekkel a koherens munkavállalói élmény érdekében

A Leena AI korlátai

Egyedi árképzési modell : Az árakra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre, ami megnehezítheti a szervezetek számára, hogy előre felmérjék a megoldás megfizethetőségét

Kihívások a kis szervezetek számára : A fejlett mesterséges intelligencia funkciók és az átfogó elemzések a kisebb csapatok számára feleslegesek lehetnek

Korlátozott számú független értékelés: Bár a platform pozitív értékeléseket kapott, a nagyobb versenytársakhoz képest kevesebb felhasználói értékelés található róla, ami befolyásolhatja a vásárlók bizalmát

A Leena AI árai

Egyedi árazás

Leena AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

15. WorkTango (A legjobb a munkavállalói életciklus egészére kiterjedő, testreszabható felmérésekhez)

via WorkTango

A WorkTango lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy különböző szakaszokban gyűjtsenek visszajelzéseket, olyan sablonok segítségével, amelyek olyan területeket fednek le, mint az elkötelezettség, a DE&I, az új munkavállalók beillesztése és a távozó munkavállalók búcsúztatása.

A platform AI-alapú elemzései és a Sentiment Cloud segítenek a HR-csapatoknak és a vezetőknek a nyílt szövegű válaszokból gyorsan azonosítani a témákat és trendeket, míg az anonim beszélgetések lehetővé teszik a munkavállalók aggályainak mélyebb feltárását.

Egyes felhasználók azonban megjegyezték, hogy a platform elemzési és irányítópult-funkciói intuitívabbak is lehetnének, és az új felhasználók számára a kezelőfelület használata kihívást jelenthet.

A WorkTango legjobb funkciói

Korlátlanul testreszabható felmérések : Végezzen felméréseket kutatásokon alapuló kérdésekkel és sablonokkal a munkavállalói életciklus minden szakaszában

Sentiment Cloud és elemzés : Ábrázolja a szabad szöveges válaszokat, és valós idejű betekintést nyerjen a trendek azonosításához és a cselekvési tervek kidolgozásához

Névtelen beszélgetések : Folytasson nyomonkövető párbeszédeket, hogy mélyebb betekintést nyerjen, miközben megőrzi a bizalmas jelleget

Elismerés és jutalmazás : Növelje a munkavállalók elismerését a mérföldkövekhez és eredményekhez kapcsolódó automatizált programokkal

Prediktív elemzés vezetőknek: Prediktív betekintésen alapuló ajánlott intézkedésekkel támogatja a vezetőket, segítve őket a döntéshozatalban és a szakmai fejlődésben

A WorkTango korlátai

Bonyolult navigáció : Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehézséget okoz számukra a lapok közötti váltás és a platformon való navigálás, különösen a beszélgetések részben

Alapvető elemzési testreszabás : Bár megbízhatóak, az elemzési és irányítópult-opciók korlátozottnak tűnhetnek, és nem annyira testreszabhatók, amennyire egyes felhasználók szeretnék

Pontok kezelése: A jutalompontokra vonatkozó negyedéves „használd fel vagy elveszíted” szabály egyes felhasználók számára korlátozó lehet

A WorkTango árai

Egyedi árazás

WorkTango értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 850 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 100 értékelés)

Tartsa kézben a helyzetet a ClickUp segítségével

Egy hosszú távú tanulmányban azok a vállalatok, amelyek erős vállalati kultúrával rendelkeztek, és nagyra értékelték a munkavállalókat, az ügyfeleket és a vezetést , 682%-os bevétel-növekedést értek el .

A munkavállalói pulzusfelmérések a következőket teszik lehetővé: rögzítik a munkahely jelenlegi állapotát, és segítségükkel hatékony stratégiákkal azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket.

A ClickUp funkciói, mint például a testreszabható felmérési sablonok, a valós idejű visszajelzések gyűjtése és a hasznosítható betekintések, minden szükséges eszközt biztosítanak ahhoz, hogy elérje a kívánt szintű munkavállalói elkötelezettséget és elégedettséget.

Készen áll arra, hogy valós idejű betekintést nyerjen csapata tapasztalataiba?