Ingyenes Gantt-diagram Excel-sablonok projektmenedzsmenthez

A Gantt-diagram Excel-sablonok megbízható segítőtársak a projektek nyomon követésében. A Microsoft Excel ismerős funkcióit használják, hogy vizuális tervet adjanak a projekt ütemtervéről.

Akár több határidőt egyensúlyozó projektmenedzser, csapatát szervező kisvállalkozás tulajdonosa, vagy ügyfelek kéréseit kezelő szabadúszó vagy, ezek a sablonok rugalmasan alkalmazkodnak az egyedi igényeidhez.

A választás megkönnyítése érdekében az alábbiakban összeválogattuk a legjobb ingyenes Gantt-diagram Excel-sablonokat.

De először is nézzük meg, mit kell figyelembe venni az ingyenes Gantt-diagram sablon kiválasztásakor.

Mi jellemzi a jó Gantt-diagram Excel-sablont?

Gantt-diagram sablon kiválasztásakor olyan sablont válasszon, amely egyensúlyt teremt a funkcionalitás és a könnyű használat között. A legfontosabb szempontok a következők:

Felhasználóbarát kialakítás: Keressen olyan sablonokat, amelyek egyértelműen jelölt mezőkkel és intuitív navigációval rendelkeznek az egyszerű adatbevitel érdekében, például legördülő menükkel a feladat szakaszainak vagy Keressen olyan sablonokat, amelyek egyértelműen jelölt mezőkkel és intuitív navigációval rendelkeznek az egyszerű adatbevitel érdekében, például legördülő menükkel a feladat szakaszainak vagy prioritási szintjeinek kiválasztásához.

Világos, állítható ütemterv : Válasszon egy sablont, amely vizuálisan ábrázolja a projekt feladatait, és automatikusan módosítja az ütemtervet, amikor megváltoztatja a feladatok elvégzéséhez szükséges becsült időt.

Haladáskövetési funkciók: Válasszon olyan Válasszon olyan Gantt-diagram sablont , amely Excel-képleteket használ a feladatok valós idejű teljesítési százalékának kiszámításához, és haladásjelző sávokat tartalmaz az aktuális állapot megjelenítéséhez.

Testreszabható elrendezés : Válasszon olyan sablont, amely lehetővé teszi az oszlopok, például a kezdési és befejezési dátumok módosítását, így biztosítva, hogy azok megfeleljenek a projekt konkrét igényeinek.

Feladatok függőségi mutatói: Keressen olyan sablont, amely nyilakkal vagy összekötő vonalakkal mutatja be, hogy az egyik feladat késedelme hogyan hat a többire, így egyértelműbbé téve a feladatok közötti kapcsolatokat.

Ingyenes Gantt-diagram Excel-sablonok

Bár az Excel nem kínál beépített lehetőségeket, a Gantt-diagram létrehozása az Excelben néhány egyszerű lépéssel könnyen elvégezhető.

Ha azonban inkább teljesen kihagyná a beállítást, tekintse meg az alábbi, gondosan összeállított listánkat a legjobb ingyenes Excel Gantt-diagram sablonokról.

1. Gantt-diagram sablon a Vertex42-től

A Vertex42 Gantt-diagram sablonja a projekt ütemezésének megkönnyítésére készült. Munkamegosztási struktúrával rendelkezik, a mérföldköveket feladatokra, a feladatokat pedig alfeladatokra osztja. Emellett hozzárendelhet feladatfelelősöket, nyomon követheti a befejezés százalékos arányát, és testreszabhatja az ütemtervet, például kiválaszthatja, melyik héten szeretné kezdeni.

A hatékonyság növelése érdekében állítsa be a feladatok függőségét az Excel táblázatban egyéni képletek segítségével. Például kapcsolja össze egy feladat kezdő dátumát egy előző feladat befejezési dátumával. A sablonban található eszköztippek hasznos útmutatást nyújtanak ezeknek a képleteknek az alkalmazásához.

Ideális: Projektmenedzserek számára, akik egyszerű projektmenedzsment eszközt keresnek a feladatok és a munkaterhelés kezelésének egyszerűsítéséhez.

2. Gantt projekttervező sablon a Microsofttól

A Microsoft Gantt projekttervező sablonja egy praktikus eszköz azoknak a projektmenedzsereknek, akik átfogó képet szeretnének kapni az ütemtervekről és a mérföldkövekről.

Ez az ingyenes Excel-sablon világosan ábrázolja az egyes feladatok tényleges kezdési dátumait és előrehaladását, és kiemeli azokat az eseteket is, amikor a feladatok a projekt ütemtervétől eltérően haladnak. A diagramot módosíthatja a feladatok időtartamának megváltoztatásával vagy a kezdési dátumok kiigazításával, hogy tükrözze a projekt változásait.

Ideális: Kis és nagy csapatok számára, akik nagyobb átláthatóságot és felelősségvállalást szeretnének elérni projektjeikben.

3. Gantt projektkövető sablon a Microsofttól

A Microsoft Gantt Project Tracker sablonja elengedhetetlen azoknak a csapatvezetőknek, akik optimalizálni szeretnék projektmenedzsment munkafolyamatukat, és biztosítani szeretnék, hogy mindenki felelősségteljesen és összehangoltan dolgozzon.

A beépített számológép és a feltételes formázás segítségével a sablon gyorsan jelzi a határidőn túllépő vagy alatta maradó feladatokat, így azonnal áttekintheti a projekt állását. Ezenkívül a diagramterület segít vizualizálni a feladatok közötti függőségeket, így jobban kézben tarthatja a projekt ütemtervét.

Ezt a sablont a projektprioritizálási sablonnal együtt is használhatja, hogy hatékonyan kezelje több projektet.

Ideális: Projektmenedzserek számára, akik könnyen használható megoldást keresnek a feladatok meghatározott kategóriák és kijelölt alkalmazottak szerinti nyomon követéséhez.

4. Agile Gantt-diagram sablon a Microsofttól

A Microsoft Agile Gantt-diagram sablonja gyors ütemű, iteratív projektekhez lett tervezve, és ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek rugalmasságra és gyakori frissítésekre van szükségük.

Ez az Excel-sablon különösen rugalmas. A feladatok vagy az ütemtervek változásával a sablon automatikusan frissül, így mindig a legfrissebb információkat láthatja.

Ezenkívül beépített témákat tartalmaz a testreszabáshoz, ikonokat a problémák jelöléséhez és színes sávokat az állapot jelzéséhez – függetlenül attól, hogy a feladat a terv szerint halad-e, alacsony vagy közepes kockázatú-e, vagy még nincs hozzárendelve.

Ideális: Agilis munkafolyamatokon dolgozó csapatok számára, akik rugalmas sablont keresnek a munkafolyamatok nyomon követéséhez és a szükséges módosítások elvégzéséhez.

5. Munkavállalói képzés Gantt-diagram sablon a Template.net webhelyről

A Template.net által készített alkalmazotti képzési Gantt-diagram sablon segít a HR-szakembereknek és a vezetőknek nyomon követni a különböző koordinátorok által szervezett csapatképzési programokat. Rugalmas kialakítása és automatikus befejezési arány-számításai valós idejű vizuális betekintést nyújtanak a képzés előrehaladásába.

Akár kis csoportok, akár nagy csapatok számára szervez workshopokat, ez az egyszerű Gantt-diagram sablon segít mindennek a szervezésében.

Ideális: HR-szakemberek számára, akik képzési programokat indítanak és az elkötelezettséget figyelemmel kísérik.

6. Kutatási projekt Gantt-diagram sablon a Template.net webhelyről

A Template.net kutatási projekt Gantt-diagram sablonja segít a kutatóknak és a projektmenedzsereknek hatékonyan megtervezni és irányítani kutatási tevékenységeiket.

A sablon szegmentálja a kutatási folyamatot konkrét feladatokra – az irodalom áttekintésétől a jelentés írásáig –, így világos képet ad az ütemtervről és a függőségekről.

Kiemelkedő funkciója a projekt kezdő és befejező dátumainak automatikus kiemelése, amelynek köszönhetően céljai mindig szem előtt maradnak. Emellett automatikus kalkulátorokat is tartalmaz a projekt előrejelzésekhez és költségvetésekhez, ami egyszerűsíti az erőforrások optimalizálását.

Ideális: A kutatási tervezés különböző fázisaiban részt vevő szakemberek számára.

7. Óránkénti Gantt-diagram sablon a Template.net webhelyről

A Template.net óradíjas Gantt-diagram sablonja tökéletes csapatvezetők és szabadúszók számára, akiknek a pontos ütemezéshez óránkénti feladatok, függőségek és erőforrások vizualizálására van szükségük.

A sablon beépített képletei segítenek az azonnali költségbecslésekben, egyszerűsítve a költségvetés elkészítését. Tartalmazza továbbá a megrendelés állapotának nyomon követését is, hogy figyelemmel kísérhesse a szállítás és a fizetés fázisait.

Ideális: szabadúszók számára, akik pontos számlázás érdekében nyomon követik az egyes feladatokra fordított időt.

8. Toborzási terv Gantt-diagram sablon a Template.net webhelyről

A Template.net által HR-csapatok számára tervezett Recruitment Plan Gantt Chart Template (Toborzási terv Gantt-diagram sablon) egyszerűsíti a teljes toborzási folyamatot. A toborzás legfontosabb mérföldköveit – az álláshirdetéstől a beilleszkedésig – megvalósítható feladatokká bontja, így vizuális áttekintést nyújt a projekt ütemtervéről és összefüggéseiről.

A sablon külön lapokat tartalmaz a Gantt-diagramhoz, a toborzási tervhez (beleértve a feladatok felelőseit és a kezdési/befejezési dátumokat) és az SOP-khoz az egyszerű szervezés érdekében.

Ideális: végpontok közötti toborzási munkafolyamatokat kezelő HR-csapatok számára.

A Google Sheets és az Excel Gantt-diagram sablonjai kiváló kiindulási pontot jelentenek a projektmenedzsment útján. De ahogy a csapata növekszik és az ütemtervek hosszabbá válnak, elkezdheti érezni a szűkösséget – ezek a táblázatok csak egy bizonyos pontig vihetik el.

Az Excel Gantt-diagram sablonok használatának korlátai

Excel Gantt-diagram sablont használ a projektmenedzsmenthez? Ismerje meg a kihívásokat:

Fejlett funkciók hiánya: Az Excel nem rendelkezik olyan funkciókkal, mint Az Excel nem rendelkezik olyan funkciókkal, mint a valós idejű együttműködés , a részletes jelentések és az integrált feladatfüggőségek, ami azt jelenti, hogy folyamatosan e-mailben kell elküldenie a legújabb verziót mindenkinek.

Bonyolult komplex projektek esetén: Több feladat és ütemterv kezelése nehézkessé válhat, ami zavarossághoz és zavarodottsághoz vezethet.

Korlátozott vizuális ábrázolás : Az Excel vizuális eszközei megmutathatják a projekt állapotát, de hiányoznak belőlük az intuitív nézetek, mint például : Az Excel vizuális eszközei megmutathatják a projekt állapotát, de hiányoznak belőlük az intuitív nézetek, mint például a Kanban táblák vagy a gondolattérképek, ami korlátozza a hatékony munkafolyamat-elemzést.

Kézi frissítés szükséges: Az Excel sablonok ugyan bizonyos mértékben testreszabhatók, de jelentős kézi frissítést igényelnek, ami gondos kezelés nélkül növeli a hibák kockázatát.

Fedezze fel az Excel alternatíváit, amelyek komplexebb projektekhez és folyamatokhoz lettek kifejlesztve.

Alternatívák a Gantt-diagram Excel-sablonokhoz

Nem minden Gantt-diagramkészítő szoftver egyforma. A megbízható projekttervezéshez olyan Gantt-diagram szoftverre van szükség, amely fejlett automatizálási és együttműködési funkciókkal rendelkezik – itt jön be a ClickUp.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amelynek célja a munkafolyamatok konszolidálása. A feladatkezeléstől és integrációktól az AI-alapú írási eszközig a ClickUp Workspace minden szükséges funkciót egy helyen kínál.

A ClickUp Gantt-diagram nézetének kulcsszerepe van a projektmenedzsment sablonjainkban. De nem állunk meg ennél. A Gantt-diagram alternatíváival, például a Kanban táblákkal, naptár nézetekkel és egyebekkel teljesen új szintű projektláthatóságot kínálunk.

Az alábbiakban bemutatjuk a legnépszerűbb ingyenes projektmenedzsment sablonjainkat, amelyek Gantt-diagramokat tartalmaznak.

ClickUp Gantt-diagram sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Gantt Timeline Template sablont, hogy intuitív felületen vizualizálja heti, havi és éves idővonalakon a feladatait.

A ClickUp Gantt Timeline Template egy kezdőknek is könnyen használható eszköz, amely segít üzleti tevékenységeinek nyomon követésében. Világos áttekintést nyújt a napi, havi és éves előrehaladásról.

Először is, a Heti Gantt-nézet egyértelmű idővonalat nyújt a projektjeiről, hetente a kezdési és befejezési dátumok szerint rendezve azokat. A feladatok időtartamát a sávok közvetlenül a diagramon történő húzásával és elhelyezésével állíthatja be.

Ezenkívül van még a Havi Gantt-nézet, amely lehetővé teszi a projekt előrehaladásának nyomon követését az egész hónapra vonatkozóan, valamint az Éves Gantt-nézet, amely átfogó képet ad az év összes feladatáról és mérföldkövéről.

Végül, az Összefoglaló lista nézet az összes feladatot állapot szerint csoportosítja, így egy pillantással könnyen felismerhetőek a függőben lévő feladatok és a közelgő határidők.

Ideális: Műveleti vezetőknek, akiknek világos napi és éves áttekintésre van szükségük, valamint üzleti elemzőknek, akik az idő múlásával nyomon követik a működési hatékonyságot.

ClickUp építési Gantt-diagram sablon

Töltse le ezt a sablont Ossza fel építési projektjét fázisokra, és kövesse nyomon azok előrehaladását egy idővonalon a ClickUp Construction Gantt Chart Template segítségével.

Akár egy emeletet, akár egy felhőkarcolót épít, a Gantt-diagram használata az építési projektben okos módja a mérföldkövek kezelésének.

A ClickUp Construction Gantt-diagram sablon pontosan ezt teszi.

Középhaladó felhasználók számára tervezett sablon, amely egyetlen Gantt-idővonalon ábrázolja az építési tevékenységeket, azok részleteivel és függőségeivel együtt. Van egy „Tevékenységek listája” nézet is, amely közvetlenül szinkronizálódik ezzel a diagrammal.

A beépített képletek segítenek a feladatok időtartamának becslésében, lehetővé téve a végrehajtási sorrend megtervezését és az erőforrás-igények előrejelzését.

Ha tervrajzait és tervezési terveit szeretné rendszerezni, az egyedi építési tervek dokumentum erre kiválóan alkalmas.

Ideális: kiterjedt építési projekteket irányító építésvezetők, valamint felújításokat felügyelő háztulajdonosok vagy vállalkozók számára.

ClickUp vízesés-menedzsment Gantt-diagram sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Waterfall Management Gantt-diagram sablon segítségével felügyelheti projektje életciklusának minden szakaszát.

A ClickUp Waterfall Management Gantt-diagram sablonja azoknak a csapatoknak készült, amelyek a Waterfall módszertan szerint dolgoznak, ahol a feladatokat előre meghatározott sorrendben kell elvégezni.

Ez a középhaladó szintű sablon a projekt életciklusának minden szakaszához külön mappákat tartalmaz, segítve a csapat szerepeinek tisztázását és a szakaszok előrehaladásának nyomon követését. Emellett egyszerű és összetett projektpéldákat is tartalmaz, amelyek útmutatásul szolgálnak.

Van még a Gantt-diagram nézet is, amely a feladatok egymást követő előrehaladását mutatja. A zökkenőmentesebb csapatmunka érdekében jegyzeteket, mérföldköveket és címkéket adhat hozzá közvetlenül a feladatokhoz.

Ideális: Szekvenciális projektfázisokban dolgozó szoftverfejlesztő csapatok és komplex, lineáris munkafolyamatokat felügyelő IT-projektmenedzserek számára.

ClickUp IT útvonalterv Gantt-diagram sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp IT Roadmap Gantt-diagram sablon segítségével egyetlen idővonalon tekintheti át az összes IT-kezdeményezését és azok függőségeit.

A ClickUp IT Roadmap Gantt-diagram sablon segít az IT-csapatoknak a stratégiai kezdeményezések tervezésében, nyomon követésében és kommunikálásában az egész vállalaton belül. Kezdőknek készült, és a roadmapok és a Gantt-diagramok funkcióit ötvözi a holisztikus projektmenedzsment érdekében.

A „Projekt ütemterv” fül alatt található Gantt-diagram nézet vizuálisan rendezi a feladatokat egy idővonal mentén, segítve az időbeni előrehaladást. A „Prioritásos kezdeményezések” nézet a feladatokat olyan kulcsfontosságú információkkal együtt jeleníti meg, mint a rendelkezésre állás (hogy „jó, ha van” vagy „muszáj, hogy legyen”), a hatás, a szükséges erőfeszítés és egyebek.

A „Csapat sávszélesség” nézet pedig világos képet ad a munkaterhelés eloszlásáról, biztosítva a feladatok egyensúlyát a csapat tagjai között.

A munkafolyamatok további racionalizálása érdekében használja a ClickUp Brain kontextusérzékeny automatizálását az IT-műveletek hatékonyságának növelése érdekében. Állítson be olyan automatizálást, amely az AI-eszközt arra készteti, hogy a legfontosabb mérföldköveknél lekérdezze a korábbi projektadatokat vagy az SOP-kat.

Ideális: IT-vezetők számára, akik csapatuk kezdeményezéseit az üzleti célokkal szeretnék összehangolni.

ClickUp felhasználói elfogadás tesztelési ellenőrzőlista Gantt-diagram sablon

Töltse le ezt a sablont Vizualizálja és kezelje tesztelési feladatait a ClickUp felhasználói elfogadás tesztelési ellenőrzőlista Gantt-diagram sablonjával.

Ha termék vagy alkalmazás bevezetése előtt szeretné strukturálni a tesztelési folyamatot, a ClickUp felhasználói elfogadás tesztelési (UAT) ellenőrzőlista Gantt-diagram sablonja segít ebben. Ez a sablon lehetővé teszi a valódi felhasználók számára, hogy ellenőrizzék, hogy minden a tervezett módon működik-e.

A sablon Gantt-diagramja grafikusan megjeleníti az UAT-feladatokat és azok függőségeit, segítve Önt abban, hogy nyomon kövesse, hogyan kapcsolódik az egyes tesztesetek a konkrét visszacsatolási ciklusokhoz és a jóváhagyási mérföldkövekhez.

Van egy „UAT szakaszok és lépések” nézet is, amely a feladatokat állapot szerint csoportosítja, és minden feladatnál automatikusan frissülő haladási sávokat tartalmaz.

Ez a sablon leginkább haladó szintű felhasználók számára alkalmas.

Ideális: QA csapatok számára, akik biztosítani szeretnék a termék funkcionalitását és a felhasználói elégedettséget.

Javítsa projektmenedzsmentjét a ClickUp Gantt-diagram sablonjaival

Az Excel használata Gantt-diagramokhoz klasszikus választás lehet, de a ClickUp egy szinttel feljebb viszi ezt azáltal, hogy a Gantt-diagramokat beépíti a projektmenedzsment nagyobb képébe.

Egyszerűen adja meg adatait, és váltson a nézetek között – listák, táblák, Gantt-diagramok (és még sok más). Ez a rugalmasság elősegíti a csapatmunkát, és segít jobban kihasználni erőforrásait.

A ClickUp-ot emellett fejlett automatizálási és integrációs képességei is megkülönböztetik.

Akár kezdő, akár tapasztalt projektmenedzser, a ClickUp robusztus Gantt-diagram eszközzel rendelkezik, amely megfelel az Ön igényeinek. És a legjobb rész? Ezek a sablonok teljesen ingyenesek. 💰

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje el jobban kezelni projektjeit.