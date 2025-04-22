Top Free Habit Tracker Excel Templates to Maximize Productivity

A szokás egy kábel; minden nap egy szálat szőünk belőle, és végül már nem tudjuk elszakítani.

Kutatások szerint 66 napba telik egy szokás kialakítása. Ez alig több mint két hónapnyi rendíthetetlen elkötelezettséget jelent.

A jó szokások kialakítása a következetességgel könnyen túlterhelővé válhat, különösen akkor, ha sok célt és kötelezettséget kell összeegyeztetni. Szerencsére a szokáskövető sablon egyszerű és strukturált keretet kínál a haladás nyomon követéséhez, a motiváció fenntartásához és a felelősségvállaláshoz.

Akár személyes célja van, például hogy a testmozgás napi szokássá váljon , akár szakmai célja, például új készségek elsajátítása, ezek a sablonok vizuális és rugalmas módszert kínálnak a dolgok nyomon követéséhez.

A kezdéshez nem is kell egy bonyolult szokáskövető alkalmazás! A megfelelő sablonnal a Microsoft Excel vagy a Google Sheets segítségével rögzítheti a kívánt szokásokat.

Segítségképpen itt talál néhányat a legjobb ingyenes szokáskövető táblázatsablonok közül Excelhez, amelyek növelik a siker arányát. Összegyűjtöttük a legjobb alternatív sablonokat is a ClickUp-ból. Kezdjük!

Mik azok a szokáskövető sablonok?

A szokáskövető sablonok előre megtervezett eszközök, amelyek segítségével az egyének új szokásokat alakíthatnak ki. A legtöbb szokáskövető sablon táblázatok formájában készül, amelyek lehetővé teszik a célok kitűzését, a szokások rögzítését és a haladás vizuális nyomon követését.

Ennek megkönnyítésére a sablonok lehetővé teszik, hogy rögzítsd napi rutinjaidat és viselkedésedet az idő múlásával. Ha visszanézel tetteidre és teljesítményedre, fegyelmet tudsz kialakítani és felelősségteljes maradni.

Választhat egyszerű jelölőnégyzetekkel ellátott sablonokat, amelyekkel jelölheti az egyes szokások teljesítését, kifinomult színkódokat a különböző szokásokhoz, vagy akár naplózhatja a napi tevékenységeit vagy szokásait.

Miután elkezdi vezetni az ilyen feljegyzéseket, könnyebb lesz megfigyelni a mintákat, azonosítani a kihívásokat és ünnepelni a kis sikereket – mindez segít mélyen gyökerező, pozitív szokások kialakításában.

Mi teszi jóvá egy szokáskövető sablont?

A jó szokások kialakításához szükség van egy jó szokáskövető sablonra. Íme néhány tulajdonság, amelynek szerepelnie kell egy jó szokáskövető táblázat sablonban:

Intuitív : Válasszon olyan sablonokat, amelyek könnyen használhatók és érthetőek, anélkül, hogy túlzottan bonyolultak lennének.

Testreszabás: Válasszon olyan sablonokat, amelyek módosíthatók a felhasználó céljaihoz, preferenciáihoz, a szokások különböző kategóriáihoz, gyakoriságához stb. igazodva.

Határok: Válasszon olyan sablonokat, amelyek egyértelműen meghatározzák a különböző szokások szakaszait, azok nevét, a nyomon követés gyakoriságát (napi tevékenységek, heti tevékenységek, havi szokások) és a haladás naplózását.

Vizuális segédeszközök: Válasszon olyan sablonokat, amelyek színekkel jelölnek, haladási sávot, diagramot stb. tartalmaznak, hogy az információk egy pillanat alatt láthatóak legyenek.

Hozzáférhetőség: Előnyben részesítse azokat a sablonokat, amelyek bármikor és bárhonnan hozzáférhetők. Például hozzáférhetőknek kell lenniük egy Előnyben részesítse azokat a sablonokat, amelyek bármikor és bárhonnan hozzáférhetők. Például hozzáférhetőknek kell lenniük egy digitális tervező mobilalkalmazáson vagy böngészőalapú portálon keresztül.

Következetesség: Válasszon olyan sablonokat, amelyek következetes elrendezésükkel ösztönzik a szokások nyomon követését, és nem jelentenek jelentős kognitív terhet vagy nehézséget.

Navigálhatóság: Válasszon jól meghatározott és könnyen navigálható szakaszokat. Az ilyen kialakítású sablonok segítenek a felhasználóknak a zavartalan és áttekinthető cselekvésben.

4 ingyenes szokáskövető táblázat sablon Excelhez

Vessünk egy pillantást négy ingyenes szokáskövető sablonra Excel és Google Sheets számára:

1. Szokáskövető sablon a You Exec-től

via You Exec

A You Exec szokáskövető sablonja megkönnyíti a napi és heti szokások nyomon követését. Az áttekinthető elrendezés lehetővé teszi, hogy a különböző szokásokat külön oszlopokba sorolja, és minden nap bejelölje, amikor elvégezte őket.

Beépített heti összefoglaló funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kiszámítja és megjeleníti a befejezett szokások százalékos arányát, hogy nyomon követhesse az új szokás kialakításának következetességét. A sablon tartalmaz egy szokások értékelési részt is, amely lehetővé teszi, hogy elgondolkodjon azon, hogy az egyes szokások hogyan befolyásolják általános jólétét, fejlődését vagy termelékenységét.

Íme, miért fogja szeretni:

Színes kódokkal jelölje a napi, heti és havi szokásokat!

Motiválja magát személyre szabott jutalmakkal minden teljesített szokásért!

Hozzon létre és kövessen nyomon több mint 400 típusú napi, heti és havi szokást egy egész évre vonatkozóan.

Ideális felhasználási eset: Alkalmas diákok és dolgozó szakemberek számára, akiknek strukturált napi vagy havi szokáskövetőre van szükségük, hogy vizuális formában követhessék nyomon személyes vagy munkával kapcsolatos céljaik elérését.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők körülbelül 35%-a a hét legkevésbé produktív napjának tartja a hétfőt. Ehhez hozzájárulhat, hogy a munkahét kezdetén nem egyértelműek a prioritások. A ClickUp feladatkezelő megoldása kiküszöböli ezt a találgatást, mivel lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy egyértelmű prioritási szinteket állítsanak be az összes kijelölt feladatra. Ráadásul megkapja a ClickUp Brain-t, egy hatékony AI asszisztenst, amely minden kérdésére válaszol. A ClickUp segítségével mindig pontosan tudja, mit kell tennie és mikor.

2. Szokáskövető naptár sablon a You Exec-től

via You Exec

A You Exec Habit Tracker Calendar Template ( Szokáskövető naptár sablon) egy havi szokáskövetőt ágyaz be a naptár elrendezésébe, lehetővé téve a konkrét dátumok vagy időszakok alatti előrehaladás vizualizálását. A napi szokások kipipálásával áttekintést kaphat az egész hónap teljesítményéről és elkötelezettségéről.

A sablon színekkel jelölt szakaszokat is tartalmaz, amelyek segítségével vizuálisan megkülönböztetheti azokat a napokat, amikor sikeresen betartotta a szokását, és azokat, amikor nem. Ez egy remek módszer arra, hogy havi szinten nyomon kövesse napi tevékenységeit.

Íme, miért fogja szeretni:

A szokáskövető táblázatot naptárként jelenítheti meg, így idővel megtervezheti és felülvizsgálhatja szokásait.

Automatizálja a számításokat és színekkel jelölje a vizuális elemeket, hogy intuitívabban figyelemmel kísérhesse a következetességet.

Testreszabhatja a szokáskövető idővonalakat, például a napi, heti vagy havi szokásokat, hogy rugalmasan alakíthassa ki szokásait.

Ideális felhasználási eset: Kiválóan alkalmas projektmenedzserek, tervezők és bárki számára, aki egy idővonalat és naptár nézetet integráló havi szokáskövetőt preferál.

3. Szokáskövető Excel sablon az Ultimate Printables-től

via Ultimate Printables

Az Ultimate Printables Habit Tracker Excel sablonja lehetővé teszi, hogy több új szokást kövessen nyomon különböző kategóriákban. Ezzel a szokáskövetőt részletesen testreszabhatja, egészen a szokás nevéig, a követési időszakig és a teljesítési állapotig.

Tehát, akár a munka prioritásainak javítását szeretné, akár azt, hogy rendszeresen igyon vizet, ez a sablon segít Önnek.

Íme, miért fogja szeretni:

Egyszerűsítse a szokások nyomon követését egy tiszta, minimalista dizájnnal, amelyet könnyű naponta frissíteni.

Töltse le és nyomtassa ki a sablont, hogy digitális és fizikai szokáskövető rendszerrel könnyedén nyomon követhesse szokásait offline módban is.

Dinamikus diagramok és haladási sávok, amelyek valós időben frissülnek, ahogy rögzíti az előrehaladását, vizuális visszajelzést adva arról, hogy milyen jól halad.

Ideális felhasználási eset: Ideális azoknak a felhasználóknak, akik minimalista, nyomtatható szokáskövetőt szeretnének. Az online és offline hozzáférés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felesleges bonyodalmak nélkül emlékezzenek a fontos szokásokra.

4. Szokáskövető Excel-sablon a Silk and Sonder-től

via Silk és Sonder

Ezután következik a Silk and Sonder Habit Tracker Excel Template, amely holisztikus szemléletet alkalmaz a jó szokások kialakításában. Arra ösztönöz, hogy olyan szokásokra koncentrálj, amelyek növelik a termelékenységet, elősegítik a jóllétet, ápolják a kapcsolatokat és az egészségre összpontosítanak.

A sablon a szokásokat napi, heti és havi feladatokra bontva követi nyomon, így rövid és hosszú távú célokra is készíthet tervet.

Van egy rész is, ahol reflektálhat és naplót vezethet, amelyben értékelheti, hogy az egyes szokások hogyan járulnak hozzá az általános fejlődéshez, és segítenek elérni az egyensúlyt. Ez a kiegyensúlyozott szemlélet segít abban is, hogy személyes és szakmai téren is elégedett legyen.

Íme, miért fogja szeretni:

Tekintse meg szokásainak fejlődését egy esztétikusan megtervezett szokáskövető táblázatban, diagramokkal és grafikonokkal.

Szerkessze a sablont úgy, hogy tükrözze szokásait, például a személyes termelékenységet, a havi pénzkezelést, a testmozgási és fitnesz célokat stb.

A sablon mellett nyomtatható kör alakú szokáskövető is rendelkezésre áll.

Ideális felhasználási eset: Tökéletes azoknak a vizuális tanulóknak, akik egy vizuálisan esztétikus, ingyenes Excel sablont preferálnak szokáskövetéshez. Mindenki, a kreatívoktól az önfejlesztés iránt érdeklődőkig, használhatja szokásainak nyomon követésére.

Az Excel szokáskövetőként való használatának korlátai

Bár a fent bemutatott ingyenes szokáskövető táblázatok mindegyike értékes, ‌a platform korlátaihoz kötve vannak.

Íme néhány kihívás, amellyel szembesülhet, ha az Excel programot használja szokásainak nyomon követésére:

Rendszeres, manuális adatbevitelre van szükség , ami a szokások számának növekedésével egyre unalmasabbá és időigényesebbé válik.

Nincs beépített emlékeztető, valós idejű értesítés vagy automatikus szokáskövető funkció, ezért könnyebb elfelejteni frissíteni a táblázatot.

A korlátozott integráció más, rendszeresen használt termelékenységi eszközökkel vagy alkalmazásokkal megnehezíti a szokáskövető táblázat importálását és feldolgozását különböző környezetekben.

Bár az Excelben diagramok és grafikonok is rendelkezésre állnak, a korlátozott vizualizációk kevésbé motiválóak, mint a dinamikus elemek.

Hiányoznak az interaktív és vonzó elemek , mint például a jutalmak, a játékosítás, , mint például a jutalmak, a játékosítás, a post-it cetlik stb., amelyek egyébként növelik a szokáskövető használatának vonzerejét.

Bár mobil eszközökön is elérhető az Excel (és még a Google Sheets is), a felhasználói élmény nem olyan zökkenőmentes, mint a okostelefon-felhasználók számára optimalizált, speciális szokáskövető alkalmazások esetében.

Nincs közösségi vagy szociális funkciója , amely lehetővé tenné, hogy másokkal megossza az előrehaladást és az eredményeket.

Barátkozó emlékeztető: Minden szokás, amelyet kialakítani szeretnénk, napi cselekedetekből áll össze. Ezért az a mindennapi rendszer, amelyet beépítesz az életedbe, az, ami valódi változást hoz.

Alternatív szokáskövető sablonok

Minden cselekedete egy szavazat arra a személyre, akivé válni szeretne.

A fent említett korlátozásokra tekintettel javasoljuk, hogy keressen Excel alternatívákat az új szokások kialakításának megkönnyítésére.

Szerencsére segítséget kaphat.

A ClickUp egy hatékony termelékenységi eszköz, amely többféle módon is alkalmazkodik az Ön igényeihez – a projektmenedzsmenttől a célkövetésig. Robusztus szokáskövetővé alakul, és több mint 1000 sablonnal rendelkezik, amelyekkel elindulhat!

Íme néhány népszerű és ingyenes szokáskövető sablonunk:

1. ClickUp személyes szokáskövető sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon és finomítsa napi szokásait a ClickUp testreszabható személyes szokáskövető sablonjával.

A rendkívül sokoldalú és testreszabható szokáskövető keresése végre itt véget ér. A ClickUp személyes szokáskövető sablonja egyszerűvé, rugalmassá és kényelmessé teszi a szokások követését.

Testreszabhatja a különböző szakaszokat, hogy beírja a választott szokását, meghatározza a gyakoriságot, és figyelemmel kísérje életének különböző területeit – a reggeli rutinjától az egészségéig és a fittségéig.

A sablon dinamikus haladási sávokat és összefoglaló nézeteket is kínál, amelyek világos teljesítményáttekintést nyújtanak anélkül, hogy elárasztanák Önt adatokkal.

Íme, miért fogja szeretni:

Rendezze a szokásokat kategória vagy prioritás szerint, így a legfontosabb fejlesztési területekre koncentrálhat.

Kövesse nyomon a fejlődést a haladásjelzőkkel és interaktív diagramokkal, amelyek vizuálisan tükrözik a következetességét.

Személyre szabhatja a szokások mezőit, hogy azok összhangban legyenek a napi célokkal és az egyéni preferenciákkal.

Hozzon létre emlékeztetőket, hogy kitartson a szokásai mellett és felelősségteljes maradjon.

Ideális felhasználási eset: Alkalmas azok számára, akik egy átfogó és komplex szokáskövetőt keresnek integrált feladatkezeléssel. Ez az ingyenes szokáskövető leginkább vállalkozóknak, szabadúszóknak és mindenkinek ajánlott, aki egyensúlyt szeretne teremteni személyes és szakmai felelősségei és céljai között.

2. ClickUp Work To Do sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon szervezett és produktív a munkában a ClickUp Work To Do Template segítségével!

A ClickUp Work To Do Template segít a napi szokások kezelésében professzionális környezetben. A feladatnevek, a határidők, a prioritások és a befejezési állapot külön oszlopokkal ellátott szokáskövető sablonja a feladatkezelést szokássá teszi.

Íme, miért fogja szeretni:

Szervezze és rangsorolja a munkát a határidők és a sürgősség függvényében, hogy stratégiailag alakítsa ki a munkával kapcsolatos szokásait.

Kövesse nyomon az előrehaladást a feladat elvégzését jelző vizuális jelzések segítségével, ösztönözve a munkahelyi szokások kialakításának következetességét.

Testreszabhatja a sablont, hogy az megfeleljen az egyes szerepköröknek és iparágaknak, és így különböző szakmai környezetben alkalmazható legyen.

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival, és tartsa fenn az átláthatóságot és a felelősségvállalást a feladatok és a határidők tekintetében.

Ideális felhasználási eset: Ez a dinamikus szokáskövető tökéletes a gyors tempójú környezetben dolgozó szakemberek számára. Segít az egyéneknek a munkával kapcsolatos feladatok kezelésében, így alkalmas projektmenedzserek, csapatvezetők és bárki számára, aki több feladatot is ellát.

3. ClickUp napi teendők sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse napi feladatait és szokásait a ClickUp napi teendők sablonjával!

Ha napi szokáskövetőt keres, akkor a ClickUp Daily Things To Do Template sablonja a legjobb választás. Ez a sablon testreszabható ellenőrzőlistát kínál a mindennapi tevékenységekhez, az önápolástól a munkával kapcsolatos feladatokig.

Ezenkívül egy külön területet is kap, ahol prioritásokat és határidőket rendelhet az egyes feladatokhoz. Ez egy kiváló eszköz azok számára, akik szeretnék a teendőlistájukat hatékony szokáskövetővé alakítani, és mindent egy helyen szeretnének rendszerezni.

Íme, miért fogja szeretni:

Bontsa fel a nagyobb feladatokat kezelhetőbb tevékenységekre, így könnyebb lesz szokásokat kialakítani.

Kövesse nyomon a napi előrehaladást egyértelmű jelölőnégyzetekkel és a feladat elvégzésének előrehaladását mutató sávokkal a vizuális nyomon követés érdekében.

Hozzon létre napi feladatokat és rendeljen hozzájuk prioritásokat, így biztosítva, hogy a legfontosabb szokásokat teljesítse először.

Integrálja a szokások nyomon követését a napi feladatkezeléssel, hogy összehangolt környezetben érje el céljait.

Ideális felhasználási eset: Ideális azok számára, akik több szerepet is betöltenek, például diákok, elfoglalt szakemberek, sőt háziasszonyok is, akik szeretik hatékonyan szervezni és prioritásokat felállítani a feladataik között.

4. ClickUp naptár teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Töltsd az idődet precízen a ClickUp naptár teendőlista sablonjával!

A ClickUp naptár feladatok listája sablonja ötvözi a naptár alapú feladatkezelést a szokások nyomon követésével, hogy dátumra lebontott áttekintést nyújtson szokásairól és céljairól.

A naptár elrendezés lehetővé teszi a napi, heti, havi és esetenként előforduló szokások nyomon követését. A beépített határidő-nyomon követés és az automatikus előrehaladási összefoglalók segítségével ez a sablon vizuális és strukturált módon teszi lehetővé a szokások nyomon követését.

Íme, miért fogja szeretni:

Tervezze meg előre szokásait, különösen úgy, hogy határidőket vagy fontos dátumokat rendel hozzájuk.

Figyelje és térképezze fel szokásait egy adott időszakban a naptár nézetben, hogy nyomon követhesse hosszú és rövid távú fejlődését.

Fejlessze szokásait és javítsa időgazdálkodását azáltal, hogy szokásait konkrét határidőkhöz igazítja.

Szinkronizálja más naptáralkalmazásokkal, hogy központosítsa a kötelezettségvállalásokat és a lehető legjobban kihasználja az időt.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon alkalmas tervezők, rendezvénymenedzserek és vezetők számára, akik a szoros határidők betartása érdekében inkább a naptár nézetben szervezik a feladatokat és szokásokat.

5. ClickUp személyes fejlesztési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Érje el önfejlesztési céljait a strukturált ClickUp személyes fejlesztési terv sablon segítségével!

A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonja javítja a sikerességi arányát a személyes fejlesztési célok kitűzésében, nyomon követésében és elérésében, a munkahelyi feladatokon kívül. Külön szakaszokat kínál a rövid és hosszú távú célok felvázolásához, miközben eszközöket biztosít a személyes fejlődéssel, önfejlesztéssel, készségfejlesztéssel és egyebekkel kapcsolatos szokások nyomon követéséhez.

A sablon tartalmazza a haladás mutatóit, a mérföldkövek nyomon követését és a célkitűzéshez szükséges útmutatásokat, hogy segítsen Önnek a személyes fejlődés útján.

Íme, miért fogja szeretni:

Állítson fel egyértelmű mérföldköveket a személyes fejlődéshez, és alakítson ki struktúrát és fegyelmet az önfejlesztéshez!

Értékelje a fejlődést a beépített haladási sáv, a felülvizsgálati szakasz stb. segítségével, hogy átgondolhassa céljait.

Kövesse nyomon a fejlődési szokásait dinamikus haladási sávokkal és mutatókkal, amelyek motiválják Önt és teljesítményérzetet adnak.

Tervezze meg az élet különböző területein való folyamatos fejlődést, hogy elérje rövid és hosszú távú céljait!

Ideális felhasználási eset: Használja a személyes fejlesztési terv sablont, hogy nyomon kövesse fejlődését. Az életvezetési tanácsadók, mentorok és mások, akik elkötelezettek az önfejlesztés mellett, profitálhatnak abból, ha ezt a sablont beépítik mindennapi életükbe.

6. ClickUp napi személyes ütemterv sablon gyerekeknek

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre egy szórakoztató, szervezett rutinot a gyerekek számára a ClickUp napi személyes ütemterv sablonjával.

A szülőknek rendkívül figyelmesnek kell lenniük, hogy gyermekeik ne alakítsanak ki rossz szokásokat korai éveikben. A ClickUp által készített Napi személyes ütemterv gyerekeknek sablon segít ebben, strukturált ütemterveket készítve, amelyeket gyermekei követhetnek.

A napi tevékenységek, házimunkák, tanulási idő és egyéb jó szokások számára kialakított külön szakaszok segítségével ezeket lassan beépítheti gyermeke rutinjába. A világos, vizuális ütemtervnek köszönhetően a pozitív szokások kialakítása gyerekjáték lesz (szójáték szándékkal)!

Íme, miért fogja szeretni:

Strukturált napi rutinok a gyermekeinek, hogy jó szokásokat alakítsanak ki és azokat meg is tartsák

Színes képekkel és interaktív tervezéssel vonzza be a gyerekeket, hogy a rutin kialakítása szórakoztató legyen.

Figyelje nyomon a napi, heti és havi szokásokat vizuális segédeszközökkel, például jelölőnégyzetekkel és különböző színekkel, hogy a gyerekek érdeklődését és részvételét fenntartsa.

Alkalmazza a menetrendet a különböző korcsoportokhoz és a családi dinamikához

Ideális felhasználási eset Ahogy a neve is sugallja, ez a program elfoglalt szülők és pedagógusok számára készült, akik strukturált napi rutinokat szeretnének kialakítani gyermekeik számára. Ennek eredményeként a gyermekek egy világos, vizuális ütemterv segítségével alakítanak ki és tartanak be jó szokásokat.

7. ClickUp személyes termelékenységi sablon

Ingyenes sablon letöltése Maximalizálja a hatékonyságot és kövesse nyomon a fontos szokásokat a ClickUp személyes termelékenységi sablonjával.

A ClickUp személyes termelékenységi sablonja segít pillanatok alatt optimalizálni szokásait. Használja a feladatok sürgősség és fontosság szerinti kategorizálására, határidők meghatározására, szokások halmozására és a haladás nyomon követésére, hogy kevesebb idő alatt többet tudjon elvégezni.

Ezenkívül ez a sablon segít elérni a termelékenységi célokat, fenntartani a lézeréles fókuszt és csökkenteni a halogatásokat, hogy a termelékenység szokássá váljon.

Íme, miért fogja szeretni:

A sürgősség és a fontosság alapján rangsorolja a feladatokat, hogy a szokásait a nagy hatással bíró tevékenységekhez igazítsa.

Állítsa be a termelékenységi célokat a testreszabható mezők segítségével, és kövesse nyomon az előrehaladást vizuális mutatók segítségével.

Növelje hatékonyságát és termelékenységét azáltal, hogy a szokáskövetést személyes feladatkezeléssel kombinálja.

Elemezze a termelékenység időbeli alakulását a jelentéskészítő funkciók segítségével.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon javítja az általános hatékonyságot azok számára, akik növelni szeretnék személyes termelékenységüket és nyomon követni szokásaikat. Freelancerek, távmunkások és magánszemélyek használhatják a napi teljesítményük maximalizálása érdekében.

8. ClickUp SMART Goals sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson be és kövessen nyomon megvalósítható célokat a ClickUp SMART Goals Template segítségével.

Azok, akiknek van tapasztalatuk a személyes termelékenységet növelő eszközökkel, biztosan ismerik a SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns, időhöz kötött) keretrendszert.

A ClickUp SMART Goals Template (SMART célok sablonja ) ezt veszi alapul, és a szokásokat a SMART paraméterek szerint határozza meg, így azok könnyebben megvalósíthatók. Ez a szokáskövető tökéletes azok számára, akik hosszú távú stratégiai célokat tűztek ki maguk elé.

Íme, miért fogja szeretni:

Hozzon létre SMART célokat minden szokáshoz

Kövesse nyomon az előrehaladást a SMART célok minden aspektusában

Felülvizsgálja és módosítsa a célokat, hogy azok megfeleljenek a változó prioritásoknak és az elért eredményeknek.

Igazítsa szokásait stratégiai, hosszú távú céljaihoz, hogy napi erőfeszítései nagyobb eredményekhez vezessenek.

Ideális felhasználási eset: Alkalmas csapatok és egyének számára, akik világos, megvalósítható célokat szeretnének kitűzni. Kiválóan alkalmas életvezetési tanácsadók, projektmenedzserek és bárki számára, aki SMART célok elérésére koncentrál.

Válasszon ki jó szokásokat a ClickUp segítségével

Akár naponta, hetente vagy egész hónapban végzi, a szokások nyomon követése az állandóság kialakításának és a személyes vagy szakmai célok elérésének kapuja.

Megosztottunk néhány szokáskövető táblázat sablont, amelyet Excelben használhat. Azonban a rugalmasság és az automatizálás hiánya akadályozhatja a hosszú távú sikert. Végül is ezt legalább 66 napig kell csinálnia!

Ezzel szemben a ClickUp megkönnyíti a dolgokat azzal, hogy a szokások nyomon követését dinamikussá, hatékonnyá és vonzóvá teszi. Ráadásul számos sablon közül választhat. Miután kiválasztotta a megfelelőt, és tégla téglára építette fel a szokást, még motiváltabb lesz, hogy folytassa ezt a lendületet!

Készen állsz arra, hogy új emberré válj?

Készen állsz arra, hogy új emberré válj?