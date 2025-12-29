A videófordításhoz ajánlott 10 legjobb Rask AI alternatíva

A Rask AI népszerű választás videók fordításához és szinkronizálásához. De bár vannak erősségei, vannak korlátai is.

Ha már használta, akkor talán észrevette, hogy az angol szinkronja kissé monoton lehet, és egyes hangok nem hangzanak természetesen, így gyakran további szerkesztésre szorulnak. Ráadásul a Rask segítségével több nyelvre történő fordítás drága lehet, mivel minden nyelvért külön kell fizetni.

Alapos kutatás és tesztelés után 10 Rask AI alternatívát találtam, amelyek tele vannak többnyelvű videószerkesztési, lokalizációs és tartalomkészítési funkciókkal.

Ebben a blogbejegyzésben részletesen bemutatjuk a szolgáltatások funkcióit, korlátait, árait és felhasználói értékeléseit, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő megoldást.

De mielőtt belekezdenénk, foglalkozzunk egy fontos kérdéssel.

Kedvenc Rask AI alternatíváim [Legjobb választások]

Íme a kedvenc Rask AI alternatíváim, amelyeket az alábbiakban részletesen ismertetek.

ClickUp: A legjobb megoldás a munkafolyamatok AI-alapú kezeléséhez A legjobb megoldás a munkafolyamatok AI-alapú kezeléséhez

Synthesia: A legjobb AI-alapú videokészítéshez A legjobb AI-alapú videokészítéshez

Descript: A legjobb választás AV-szerkesztéshez és hangfelvételekhez

VEED: A legjobb választás online többnyelvű videószerkesztéshez

Happy Scribe: A legjobb választás átíráshoz és feliratozáshoz

Még több lehetőséget szeretne? Nézze meg az alábbiakban az összes választásom részletes leírását.

Mire érdemes figyelni a Rask AI alternatíváinál?

A piac tele van számos AI-alapú videokommunikációs platformmal. Befektetés előtt azonban érdemes a konkrét funkciókra összpontosítania, hogy biztosan a megfelelőt válassza ki.

Főbb funkciók: A választott eszköznek rendelkeznie kell az Ön számára szükséges alapvető funkciókkal, mint például az automatikus átírás, fordítás, feliratkészítés, tartalomgenerálás és AI-alapú elemzés.

Harmadik féltől származó integrációk: Gondoskodjon az Ön által használt egyéb szoftverekkel való kompatibilitásról, például Gondoskodjon az Ön által használt egyéb szoftverekkel való kompatibilitásról, például videószerkesztő AI-eszközökkel , tartalomkezelő rendszerekkel vagy együttműködési platformokkal (pl. Slack, Google Workspace, OneDrive)

Költség és licencelés: Egyes eszközök a feldolgozott videó hosszától függően számolnak fel díjat, míg mások előfizetési modelleket alkalmaznak; válasszon olyan eszközt, amelynek árazási struktúrája illeszkedik a költségvetéséhez és a feldolgozandó mennyiséghez

Könnyű használat: A felhasználóbarát felület időt takarít meg Önnek, így a hibaelhárítás helyett a kreatív feladatokra koncentrálhat; vegye figyelembe a csapat vagy a nem technikai felhasználók tanulási görbéjét

Biztonság és szabályozási megfelelés: Győződjön meg arról, hogy a platform megfelel az iparági szabványoknak és előírásoknak, például a GDPR-nek vagy a HIPAA-nak, és titkosítást kínál a saját tartalmának védelme érdekében.

Nyelvi támogatás: Válasszon olyan megoldást, amely széles körű nyelvi támogatást nyújt; hiszen nem szeretné, ha korlátozva lenne a tartalmak különböző régiók számára történő szinkronizálásakor.

A 10 legjobb Rask AI alternatíva

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb eszközre, amelyet a Rask AI helyett használhat videókkal kapcsolatos munkákhoz.

1. ClickUp (A legjobb videó munkafolyamat-kezeléshez AI-elemzésekkel és átírásokkal)

A videoprojektek bonyolulttá válhatnak – különösen, ha többnyelvű tartalmakkal, kampányokkal, határidőkkel és különböző időzónákban dolgozó csapatokkal kell foglalkozni.

De éppen ebben tűnik ki a ClickUp.

Ez a projektmenedzsment szoftver számos funkcióval rendelkezik, például eszközszervezéssel, feladatkezeléssel és munkafolyamat-automatizálással, amelyek minden szakaszban megkönnyítik a munkát.

A ClickUp Clips például a legjobb képernyőfelvételi funkció az agilis csapatok számára.

A platformon belül rögzíthetek egy értekezlet összefoglalóját, egy brainstorming-ülést, vagy akár egy rövid útmutatót, és ezeket egyetlen kattintással közvetlenül ClickUp-feladatokká alakíthatom.

Ez megkönnyíti az aszinkron videokommunikációt, mivel lehetővé teszi, hogy határidőket, felelősöket és további kontextusbeli részleteket rendeljek ezekhez a feladatokhoz, így a megfelelő személy a megfelelő időben tud lépéseket tenni.

Mi lenne, ha lenne egy módszer arra, hogy ne kelljen újra végignéznie egy egész oktatóvideót csak azért, hogy megtalálja a projekthez szükséges 10 másodperces klipet?

Minden videoklipet automatikusan leír az AI, így könnyebben áttekintheti a klip legfontosabb részeit, az időbélyegekre kattintva ugorhat a videó különböző pontjaira, és másolhatja a kívánt részleteket, hogy azokat szükség szerint felhasználhassa.

Ezt követően azonnal megoszthatja a klipet – beágyazhatja közvetlenül a ClickUpba, elküldhet egy nyilvános linket, vagy letöltheti a videofájlt. Ez a rugalmasság elengedhetetlen, ha nemzetközi csapatokkal vagy ügyfelekkel dolgozik. A Clips Hub emellett az összes klipet egy helyen tárolja, így azokhoz könnyen és gyorsan hozzáférhet.

De ami igazán kiemeli a ClickUp-ot a többi közül, az a ClickUp Brain-nel való integrációja. Az AI-vezérelt kereső segítségével másodpercek alatt átkutathatja a videófelvételek átiratait. Ez óriási előnyt jelent, ha régebbi projektekből szeretne információkat gyűjteni, vagy a korábbi videókban elrejtett konkrét részleteket szeretne megtalálni. Ahelyett, hogy órákon át böngészné a felvételeket, csak be kell írnia a kulcsszavakat, és máris ott van minden.

A ClickUp Brain segít videóforgatókönyvek, marketing szövegek és fordítási tartalmak írásában, biztosítva a zökkenőmentes kreatív folyamatot az előkészítéstől a publikálásig. Ezenkívül pluginok vagy kiterjesztések nélkül automatikusan ellenőrzi a dokumentumok és feladatok helyesírását.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp Goals funkciót a videóprodukciós céljainak meghatározásához, például egy új sorozat létrehozásához vagy a szerkesztés hatékonyságának javításához; bontsa ezeket megvalósítható lépésekre, mint például az előkészítési tervezés, a forgatás, a szerkesztés és a utómunkálatok felülvizsgálata

Rendezze videószövegeit és storyboardjait a ClickUp Docs segítségével; dolgozzon együtt csapatával kreatív ötleteken, vázolja fel videotartalom-stratégiáit, és szerkesztés vagy áttekintés közben könnyedén kapcsolja össze a kapcsolódó klipeket a kontextus érdekében

Számos harmadik féltől származó videóeszközhöz kaphat támogatást, például a Loomhoz a képernyőfelvételekhez, az Otter.ai-hoz a leíráshoz és a Fireflies.ai-hoz a találkozói jegyzetekhez a ClickUp integrációk segítségével.

Használja a ClickUp univerzális keresőjét , hogy gyorsan megtalálja a munkaterületén található fontos videóanyagokat. Keressen korábbi videoprojekteket, forgatókönyveket, átírásokat vagy visszajelzési klipeket

Védje videofájljait és a kapcsolódó adatokat a jogosulatlan használattól vagy hozzáféréstől a ClickUp robusztus adatbiztonsági funkcióival, biztosítva, hogy az érzékeny tartalmakat biztonságosan kezeljék a platform használata során.

A ClickUp korlátai

Jelenleg nem minden ClickUp-funkció érhető el mobil eszközökön

A ClickUp Brain nem része a Free Forever csomagnak

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

2. Synthesia (A legjobb AI-alapú videokészítéshez)

Szeretne egy professzionális videót készíteni egy másik nyelven – például franciául, németül vagy spanyolul – anélkül, hogy színészeket kellene felvennie vagy egy teljes produkciót kellene felállítania? Megállapítottam, hogy a Synthesia ebben a tekintetben forradalmi változást hoz.

Az AI-avatarok és hangalámondások segítségével könnyedén készíthet professzionális, lokalizált videotartalmakat. A Synthesia több mint 140 nyelvet támogat. Ráadásul, ha csapatban dolgozik, közvetlenül megoszthatja videóit, és meghívhat másokat, hogy kommentálják és visszajelzést adjanak.

A Synthesia legjobb funkciói

Személyre szabhatja videóit márkája színeivel, logóival és kedvenc avatárjaival

Könnyedén böngészhet, másolhat és testreszabhat sablonokat marketing-, oktatási és képzési videókhoz

A videófordító segítségével automatikusan hozzáadhat feliratokat a célnyelven a fájljához

A Synthesia korlátai

A jelenlegi AI-avatarok nem pislognak, ami hosszabb jelenetekben feltűnő, és rontja a videók természetességét

Az új funkciók és a felület finomításai megfelelő értesítés nélkül kerülnek bevezetésre, így a felhasználóknak maguknak kell felfedezniük a változásokat

A Synthesia árai

Ingyenes: 0 USD/hó

Starter: 18 USD/hó

Creator: 64 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

A Synthesia értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 170 értékelés)

3. Descript (A legjobb AV-szerkesztéshez overdub technológiával)

Ha valaha is azt kívánta, bárcsak az audio- és videószerkesztés olyan egyszerű lenne, mint egy Word-dokumentum szerkesztése, a Descript ezt lehetővé teszi. Szüksége van a videó párbeszédeinek finomítására a francia közönség számára? Csak szerkessze a leiratot, és az audio valós időben alkalmazkodik hozzá.

A Descriptben az tetszett a legjobban, hogy regeneratív AI-t használ a háttérzaj eltávolítására és a hangok javítására. Ehhez a Rask AI alternatívához nem kell drága mikrofon vagy hangszigetelt szoba ahhoz, hogy kiváló minőségű hangot kapj.

A Descript legjobb funkciói

Törölje ki a töltelékszavakat és a csendes szüneteket a videóüzenetekből

Több mint 20 nyelven leírhatja az audiót, és a „Speaker Detective” funkcióval beszélőjelölőket is hozzáadhat

Használja a hangklónozási funkciót; egyszerűen írja be a szöveget, és a rendszer a saját hangján mondja el

A Descript korlátai

Nagy fájlok kezelése során alkalmanként késleltetés tapasztalható

A közzétételi funkciók nem elég részletesek, és hiányzik belőlük a valódi ellenőrzés

A Descript árai

Ingyenes

Hobbis: 19 USD/hó felhasználónként

Creator: 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi

A Descript értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 570 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 170 értékelés)

4. VEED (A legjobb online többnyelvű videószerkesztéshez)

Ha videókat több nyelven kell gyorsan közzétennie, a VEED a megoldás. Nem kell szoftvert letöltenie, és nem kell bonyolult beállításokkal bajlódnia – csak nyissa meg a böngészőjét, töltsön fel egy videót, és adjon hozzá feliratokat vagy hangalámondást bármelyik nyelven.

Ráadásul a VEED online átírási szolgáltatása sokkal sokoldalúbb, mint a legtöbb. Ellentétben a legtöbb eszközzel, amelyek csak egy formátumra korlátoznak, ez lehetővé teszi audio- és videofájlok átírását is.

A VEED legjobb funkciói

Az „Auto Transcribe” segítségével 10 perc alatt leírhat egy 60 perces fájlt; letöltheti az összes népszerű formátumban, beleértve az MP3, WAV és MOV formátumokat is.

Változtassa meg a feliratok stílusát, betűtípusát és színeit; animálja őket, sőt, kiemelhet bizonyos szavakat a hatás fokozása érdekében

Készítsen tartalmakat a VEED jogdíjmentes stock-könyvtárában található több mint 2 millió hang- és videóelem felhasználásával

A VEED korlátai

A „Text-To-Speech” funkcióban nincs lehetőség bizonyos szavak vagy kifejezések kiemelésére.

Hiányoznak olyan fejlett funkciók, mint a többkamerás szerkesztés és a 3D-effektusok

A VEED árai

Ingyenes

Lite: 18 USD/hó felhasználónként

Pro: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A VEED értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 900 értékelés)

Capterra: 3,4/5 (több mint 50 értékelés)

5. Happy Scribe (A legjobb választás átíráshoz és feliratozáshoz több mint 120 nyelven)

Ha folyamatosan feliratokkal, átírásokkal és fordításokkal dolgozik, ez az eszköz nem fog csalódást okozni.

Fájljait TXT, Word, PDF vagy akár AVID formátumban szeretné exportálni? A Happy Scribe segítségével ezt könnyedén megteheti. Emellett megkönnyíti az érdekelt felekkel való együttműködést is, mivel lehetővé teszi a feliratok és a szinkronizált szövegek megosztását csak olvasási vagy szerkesztési módban.

Ami számomra kiemelkedő volt, az ennek a kifejező beszéd-szöveggé alakító szoftvernek a pontossága és sebessége, amely minden alkalommal kiváló minőségű eredményeket biztosít.

A Happy Scribe legjobb funkciói

Vegyen fel leírókat a Happy Scribe-tól, hogy lektorálják az AI által generált, többnyelvű átírásokat

Készítse el saját szótárát speciális terminológiák (márkanevek, szleng, rövidítések) hozzáadásával, hogy egyszerűbbé tegye a fordítást

Töltsön be bármilyen nyilvános linket, és szinkronizálja az eszközt a jelenlegi technológiai környezetével, például a YouTube-mal, a Vimeo-val és a Google Drive-val.

A Happy Scribe korlátai

Nincs lehetőség a tartalmak tömeges megosztására a belső csapatokkal és a külső érdekelt felekkel

Egyes felhasználók észrevették, hogy a podcast-átírásokban gyakran ismétlődnek kisebb helyesírási hibák

A Happy Scribe árai

Ingyenes

Alapcsomag: 17 USD/hó

Pro: 29 USD/hó

Üzleti: 49 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

A Happy Scribe értékelései és véleményei

G2: 4,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 35 értékelés)

6. Lokalise (A legjobb fordításkezeléshez és multimédiás projektekhez)

A Lokalise egy felhőalapú lokalizációs szoftver, amely segít a tartalmi stratégiájának a helyi piacokhoz való igazításában.

Könnyedén kezelheti a platformok közötti egyidejű fordításokat, és exportálhatja azokat a megfelelő fájlokba, az egyes platformokhoz tartozó névkonvencióknak megfelelően.

A Lokalise olyan eszközökkel is integrálható, mint a Figma, a GitHub, a GitLab, a Webflow és a Jira, így a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válnak.

A Lokalise legjobb funkciói

Fordítson nagy, többnyelvű projekteket a Lokalise RESTful API-jával, egyszerű útmutatók és sablonok segítségével a gyorsabb beállítás érdekében

Szervezze a lokalizációs feladatokat folyamatokba úgy, hogy egy feladat befejezése után a folyamat következő feladata automatikusan elinduljon

A LiveJS szerkesztővel valós időben végezhet közvetlen fordítási módosításokat weboldalának böngészése közben

A Lokalise korlátai

A billentyűparancsok nem mozgatják automatikusan a kurzort a következő szegmensre, ezért minden új szegmensnél az egér használatára van szükség

A fordítóknak nincs lehetőségük letölteni a mérkőzésjelentéseket, így a jelentések időzítését és a szóközszámot illetően kénytelenek a vezetőségre támaszkodni

A Lokalise árai

Ingyenes

Kezdőár: 140 USD/hó

Essential: 270 USD/hó

Pro: 990 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Lokalise értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 90 értékelés)

7. HeyGen (A legjobb AI-generált avatárvideókhoz szöveg-beszéd funkcióval)

Ha a Synthesia AI alternatíváit keresi, amelyekkel különböző etnikumú, korú és stílusú avatarokat hozhat létre videóihoz, érdemes megnéznie a HeyGen-t. Ezzel több mint 120 AI-avatár segítségével több mint 175 nyelven hozhat létre tartalmakat, ami tökéletes a sokszínű közönség eléréséhez.

Egy kattintással működő videófordító funkciója több mint 40 nyelvre képes lefordítani a videókat, és akár több beszélőt is felismer. Bár nem másolja le az eredeti beszélő hangját, több mint 300 emberhez hasonló hang közül választhat, hogy hangalámondást adjon hozzá.

A HeyGen legjobb funkciói

Ha valami nem hangzik jól a videójában, töltsön fel egy hangfelvételt, hogy az AI-t megtanítsa, hogyan kell helyesen kiejteni.

Integrálja az SRT (szöveges) fájlokat, amelyek nyomon követik a feliratokat a pontos fordítások és a forgatókönyv módosítása érdekében

Fokozza ügyfélszolgálatát interaktív avatarokkal, amelyek valós időben beszélgethetnek webhelye látogatóival, és megadhatják nekik a szükséges segítséget

A HeyGen korlátai

Az ügyfélszolgálat minősége nem egyenletes, egyes ügyintézők általános megoldásokat kínálnak, amelyek nem oldják meg a konkrét problémákat

A jelentések szerint ugyanazon videó többszöri újrateremtése drága, a hitelköltségek miatt

A HeyGen árai

Ingyenes

Creator: 29 USD/hó felhasználónként

Csapat: 89 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

HeyGen értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 520 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 290 értékelés)

8. Wavel.ai (A legjobb választás az emberi hangú, AI-vezérelt hangos narrációhoz)

Ha segítségre van szüksége a szöveg-beszéd átalakítás, az AI-alapú videó szinkronizálás vagy az AI-alapú hanggenerálás terén, használja a Wavel.ai szolgáltatást. Ez egy olyan all-in-one szoftver, amely magával ragadó élményt nyújt – nem csupán egy általános, monoton hangalámondást.

Hogy elérje többnyelvű közönségét, a feliratokhoz és alfeliratok hoz készült AI-eszközökkel könnyedén lefordíthatja szövegét több mint 40 nyelvre.

Ami lenyűgözött ebben az AI hanggenerátorban, az az a képessége, hogy természetes hangzású, regionális akcentussal rendelkező hangokat adhat hozzá, beleértve a brit, az ausztrál és az indiai akcentust is.

A Wavel.ai legjobb funkciói

Több mint 1000 érzelmekkel teli hangból álló gyűjtemény segítségével érzelmi réteget vihet be az AI-videó különböző részeibe

Alakítsa teljes hosszúságú videóit lenyűgöző YouTube-rövidfilmekké, amelyek feliratozva bármely nyelvre lefordíthatók

A felvételek rögzítése közben jegyzeteket és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, hogy a nézők könnyebben megértsék azokat.

A Wavel.ai korlátai

Ha az internetkapcsolat nem stabil, néha megszakad a szolgáltatás.

Az árképzés nem mindenkinek tetszik, mivel egyes felhasználók inkább egy kevesebb funkcióval rendelkező, olcsóbb csomagot választanának.

A Wavel.ai árai

Ingyenes

Alapcsomag: 25 USD/hó

Pro: 40 USD/hó

Üzleti: 80 USD/hó

Wavel.ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Dubverse (A legjobb automatizált videó szinkronizáláshoz, egyedi hangbeállításokkal)

Ha hiteles hangzású, többnyelvű hangalámondást szeretne hozzáadni videóihoz, akkor a Dubverse használata tetszeni fog Önnek. Nincs többé kézi felvétel vagy unalmas szerkesztési macera – a Dubverse megragadja az eredeti tartalom lényegét és érzelmi töltetét.

Az is tetszett, hogy a Dubverse automatikusan generál tökéletesen szinkronizált, pontos feliratokat, így a videók érthetőek és minden néző számára hozzáférhetőek.

A Dubverse legjobb funkciói

Készítsen hangalámondásokat olyan szövegekhez, amelyek több nyelvet kevernek, egyetlen API-hívással

Készítsen egyszerre több hangfájlt – legyen szó termékbemutatók, podcastok vagy oktatóanyagok sorozatáról

Válasszon több mint 200 hang közül, amelyek életkor, nem, hangszín és dialektus tekintetében eltérőek, és válassza ki a videókhoz leginkább megfelelő hangot

A Dubverse korlátai

A fordított hangalámondás időzítése a nyelvi különbségek miatt nem mindig egyezik meg az eredeti hanggal.

A nagy projekteknél a kreditek gyorsan elfogynak, és nincs lehetőség a havi limit feletti kreditek hozzáadására

A Dubverse árai

Pro: 18 USD/hó

Supreme: 30 USD/hó

A Dubverse értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Colossyan Creator (A legjobb hiperrealisztikus AI-színészek létrehozásához)

Szüksége van egy olyan előadóra, aki több mint 30 nyelven beszél? A Colossyan Creator segítségével ez lehetséges. A program olyan AI-avatárokat használ, amelyek kinézetükben és hangjukban is hasonlítanak valódi emberekre, így ideális azoknak a tartalomkészítőknek, akiknek gyorsan kell lokalizálniuk a tartalmat anélkül, hogy a személyes hangvétel elveszne.

AI-avatarok segítségével közvetlenül szövegből készíthet videókat, interaktivitást adva hozzájuk az érdeklődés felkeltése érdekében.

A beépített GPT-4 AI forgatókönyv-asszisztens még ötletek kidolgozásában, az írás javításában és a videógyártás felgyorsításában is segít.

A Colossyan Creator legjobb funkciói

Személyre szabhatja videóit saját digitális avatárjával, ha különböző helyszíneken és ruhákban 20 másodperces videókat készít magáról különböző szögekből.

Készítsen AI-videókat több mint 70 nyelven, és néhány perc alatt hatékonyabban közvetítse üzeneteit a közönség anyanyelvén

Alkalmazzon márkaelemeket (logókat, színeket, szövegstílusokat és egyedi betűtípusokat) a jelenet elrendezéseire, hogy minden videotartalom egységes maradjon

A Colossyan Creator korlátai

A kész sablonokkal történő tartalomszerkesztés unalmas lehet, mivel az animációk alkalmazás után nem mindig jelennek meg megfelelően

A speciális igényű felhasználók számára a fejlett testreszabási lehetőségek korlátozottak, különösen a részletes videószerkesztés és a bonyolultabb személyre szabott elemek integrálása tekintetében.

A Colossyan Creator árai

Starter: 27 USD/hó

Pro: 87 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Colossyan Creator értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 410 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Vegye kézbe videós stratégiáját

A megfelelő AI-eszköz kiválasztása attól függ, hogy mi működik a legjobban az Ön számára. A rengeteg lehetőség miatt ez meglehetősen bonyolult feladatnak tűnhet. Ha azonban a prioritásaira koncentrál – például a pontos fordításokra, a zökkenőmentes AI-avatarok létrehozására vagy a természetes hangzású beszéd elérésére –, az segít leszűkíteni a kört.

A videó munkafolyamatok kezelése terén semmi sem múlhatja felül a ClickUp-ot. Ez a legmegfelelőbb szoftver ahhoz, hogy minden a terv szerint haladjon.

A ClickUp Clips segítségével rögzíthet termékbemutatókat, vagy összehangolhatja a földrajzilag szétszórt csapatokat a projekttervek és célok tekintetében. A ClickUp Brain automatikusan leírja az összes klipet, így könnyebb megtalálni és elérni a konkrét információkat.

