A 11 legjobb AI fordítóeszköz 2025-ben

Az AI fordítóeszközök megváltoztatták a kapcsolattartás módját, mivel minimálisra csökkentették a nyelvi korlátokat.

Ezek az eszközök valós időben képesek megfejteni, lefordítani és értelmezni a nyelveket. Gépi tanulási és természetes nyelvfeldolgozási technikákat alkalmaznak a szövegek fordításához, miközben azok jelentését és kontextusát megőrzik.

A megfelelő eszköz megtalálása kihívást jelenthet, mivel a piac tele van különböző eszközökkel, amelyek mind azt állítják, hogy ők a legjobbak. De ne aggódjon, bemutatjuk Önnek a piacon elérhető legjobb AI fordítóeszközöket, valamint a legfontosabb funkciók listáját.

Az AI fordítóeszköz kiválasztásakor a következőket érdemes figyelembe venni:

Pontosság: Keressen olyan eszközöket, amelyek pontos és precíz fordításokat nyújtanak különböző nyelveken és kontextusokban. A magas pontosság biztosítja, hogy üzenetei helyesen kerüljenek átadásra, anélkül, hogy jelentésük vagy árnyalatuk elveszne.

Nyelvi támogatás: Ellenőrizze, hogy az eszköz mely nyelveket támogatja. A legjobb AI fordítóeszközök több nyelvet is támogatnak, hogy kielégítsék a különböző kommunikációs igényeket.

Valós idejű fordítás: Válasszon olyan eszközöket, amelyek valós idejű fordítást kínálnak beszélgetések, megbeszélések vagy utazás közben.

Biztonság és adatvédelem: Figyeljen az eszköz biztonsági intézkedéseire az érzékeny adatok védelme érdekében, biztosítva az adatvédelmi előírások és az iparági szabványok betartását.

Felhasználói felület: Értékelje az eszköz felhasználói felületét a könnyű használat és az intuitív navigáció szempontjából. A felhasználóbarát felület növeli a termelékenységet és a hatékonyságot.

Árak és skálázhatóság: Értékelje az árstruktúrát és a skálázhatósági lehetőségeket, hogy eldöntse, az eszköz megfelel-e a költségvetésének és növekedési terveinek.

Integráció: Ha az eszközt meglévő munkafolyamatokban vagy alkalmazásokban kívánja használni, győződjön meg a más platformokkal vagy szoftverekkel való kompatibilitásról és integrációs képességekről.

Ügyfélszolgálat: Keressen olyan AI fordítóeszközöket, amelyek megbízható ügyfélszolgálatot nyújtanak, beleértve a technikai segítségnyújtást és a hibaelhárítási forrásokat, hogy bármilyen problémát azonnal megoldhassanak.

Íme a legjobb AI fordítóeszközök, amelyeket 2025-ben érdemes használnia:

1. ClickUp

Próbálja ki még ma a ClickUp Brain-t! Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a tartalom fordításához, hogy különböző háttérrel rendelkező emberek is használhassák azt.

A ClickUp Brain egy központi tudásközpont, amely az összes dokumentumát, munkatársát és vállalati tudását összekapcsolja az AI-vel, hogy zökkenőmentes és intelligens élményt nyújtson Önnek. A ClickUp összes funkciójában elérhető, így bárhol és bármikor használhatja.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást jegyzetek, összefoglalók, jelentések és egyéb dokumentumok fordításához, hogy minden háttérrel rendelkező munkatársát támogathassa vállalkozásában. A tartalom kutatásától és létrehozásától az adatok összefoglalásáig és az információk elemzéséig a ClickUp Brain forradalmasíthatja munkamódszereit. Könnyedén leírhatja hangfelvételeit, valamint lefordíthatja és lokalizálhatja tartalmait.

És ez még nem minden! Tartalmat hozhat létre egyéni utasítások megadásával, a bevitt adatok szerkesztésével, szerepkörspecifikus tartalom létrehozásával, meglévő tartalom szerkesztésével, csapatfrissítések írásával, tartalom és csevegések összefoglalásával, sőt e-mailekre való válaszadással is.

A ClickUp Brain legjobb funkciói

Tartalmát könnyedén lefordíthatja és lokalizálhatja

Tartalom létrehozása AI prompt sablonok segítségével

Gyorsan válaszoljon az e-mailekre

Integrálja több mint 1000 eszközzel a termelékenység növelése érdekében

Tegyen fel kérdéseket, és kapjon pontos válaszokat a ClickUp-ban tárolt feladatokra, dokumentumokra és információkra vonatkozóan.

Összefoglalja csevegéseit, megjegyzéseit és tartalmait

Használja a beépített helyesírás- és nyelvtani ellenőrzőt a hibátlan íráshoz

Táblázatok és sablonok létrehozása az információk rendszerezéséhez

Legyen nyugodt a szigorú adatvédelmi és biztonsági intézkedéseknek köszönhetően

Készítsen szerepkörspecifikus tartalmakat, például projektterveket stb.

A ClickUp Brain korlátai

Van tanulási görbe

Egyes ügyfelek túlzottnak tartják a testreszabási lehetőségeket

ClickUp Brain árak

ClickUp Brain értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelvű utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetési aggályt, miközben összeköti a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

2. QuillBot AI

via QuillBot AI fordító

A Quillbot írási szolgáltatások csomagjának legújabb tagja, a QuillBot Translator egy 2023-ban bevezetett AI-alapú fordítóeszköz. Több mint 40 nyelven kínál fordítást, és automatikusan felismeri a bevitt nyelvet.

Különösen hasznos azok számára, akik átfogalmazás vagy szerkesztés céljából használják, mivel ugyanazon a platformon fordíthatják le a szöveget.

Egyszerre akár 5000 karaktert is lefordíthat. Az eszköz teljesen ingyenes, és folyamatosan új nyelvekkel bővül, így tökéletes AI-eszköz nonprofit szervezetek, magánszemélyek és vállalkozások számára.

A QuillBot AI legjobb funkciói

Fordítson rövidebb és hosszabb szövegeket a célnyelvre

Ingyenes fordítás több mint 40 nyelvre

Szerkesszen, parafrazáljon, idézzen és fordítson egyetlen platformon

Tapasztalja meg a mobilbarát és könnyen használható felületet

Fordítson új nyelvekre, mivel az alkalmazás folyamatosan bővíti a nyelvek és funkciók számát.

A QuillBot AI korlátai

Mivel a termék még korai stádiumban van, kevesebb nyelvet támogat, mint versenytársai.

Nincs lehetőség dokumentumok fordítására

Egyszerre csak 5000 karakter fordítását engedélyezi

QuillBot AI árak

Ingyenes

Prémium: 9,95 USD/hó

Csapatcsomag: 5–10 felhasználó: 3,75 USD/hó felhasználónként 11–50 felhasználó: 3,33 USD/hó felhasználónként 51+ felhasználó: 2,91 USD/hó felhasználónként

5-10 felhasználó: 3,75 USD/hó felhasználónként

11–50 felhasználó: 3,33 USD/hó felhasználónként

51+ felhasználó: 2,91 USD/hó felhasználónként

5-10 felhasználó: 3,75 USD/hó felhasználónként

11–50 felhasználó: 3,33 USD/hó felhasználónként

51+ felhasználó: 2,91 USD/hó felhasználónként

QuillBot AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

3. Copy. ai

A Copy. ai mesterséges intelligenciát használ, hogy kiváló fordítási képességeket kínáljon. Azt teszi, amit a gépi fordítás gyakran elmulaszt: a szavakat fordítja, miközben megőrzi azok árnyalatát és szándékát. Használhatja marketing szövegek, blogbejegyzések, hideg e-mailek és egyebek létrehozásához.

Különösen hasznos marketing- és értékesítési csapatok számára, mivel AI szövegírási eszközként működik, amely átalakítja és lokalizálja üzeneteit. A csapatok hozzáadhatják márkájuk hangnemét, hogy az eredmények a lehető legpontosabbak és legrelevánsabbak legyenek.

Több mint 25 nyelven kínál fordításokat. A legjobb tulajdonsága a nulla adatmegtartási adatvédelmi politika. Az egyetlen hátránya, hogy elsősorban nem fordítóeszköz.

A Copy.ai legjobb funkciói

Fedezze fel több mint 25 nyelvet

Kapjon releváns és kiváló minőségű fordításokat

Javítsa fordításait márka hangú útmutatók hozzáadásával a jobb eredmények érdekében

Könnyedén navigálhat a felhasználóbarát felületen

Használja a kész munkafolyamat-sablonokat

Használja ki sokoldalúságát blogok, termékleírások, tartalomfordítások és egyebek írásához és fordításához.

Robusztus intézkedésekkel biztosítsa adatai biztonságát és titkosságát

Több mint 2000 platformmal zökkenőmentesen integrálható

Copy. ai korlátai

Elsősorban nem fordítóeszköz, ezért funkciói korlátozottak

Egyes felhasználók panaszkodtak a nem reagáló ügyfélszolgálatra.

Copy. ai árak

Ingyenes

Pro: 49 USD/hó

Csapat: 249 USD/hó

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60 értékelés)

4. Google Translate

a Google Translate segítségével

A Google Translate 2006-ban ingyenes gépi fordítási szolgáltatásként indult, és könnyedén és pontosan fordítja a szövegeket, képeket, dokumentumokat és weboldalakat. 2016-ban áttért a neurális gépi fordításra, hogy természetesebb és relevánsabb fordításokat tudjon készíteni.

Az eszköz könnyen hozzáférhető, intuitív felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több mint 130 nyelvre fordítsanak.

Ennek az eszköznek az a különlegessége, hogy képes lefordítani írott szavakat, weboldalakat, különböző dokumentumokat, beszédet, képeket és kézírásos nyelveket. Kétnyelvű beszélgetések fordítására és AI-átírási eszközként is használható.

A Google Translate tökéletes választás magánszemélyek, nyelvtanulók és csapatok számára, akiknek nincs szükségük kiterjedt fordítási funkciókra.

A Google Translate legjobb funkciói

Élvezze az egyszerű és interaktív felhasználói élményt

Több mint 130 nyelv fordításaihoz férhet hozzá ingyenesen

Használja ki a nyelvfelismerő funkciót

Hozzáférés offline fordításokhoz a mobilalkalmazásban

Fordítson közvetlenül a szöveg kamerával történő beolvasásával

Töltsön le nyelveket offline fordításokhoz

Szavak és kifejezések mentése a gyorsabb fordítás érdekében

Segítse elő a különböző nyelveket beszélő emberek közötti zökkenőmentes kommunikációt

A Google Translate korlátai

Pontatlan fordításokat eredményezhet

Nem garantálja a megosztott bemeneti vagy kimeneti adatok titkosságát.

Egyes felhasználók panaszkodtak arra, hogy az eszköz nem fogja meg a nyelvek finom árnyalatait.

A Google Translate árai

Ingyenes

Google Translate értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

5. Smartling

via Smartling translate

A Smartling egy AI-alapú fordítóeszköz, amely gyors és pontos fordításokat és tartalom lokalizálást kínál. Számos funkcióval rendelkezik, például teljesítmény- és előrehaladási irányítópultokkal, kontextusfüggő CAT-eszközökkel és előre elkészített integrációkkal.

Akár emberi fordítást, akár neurális gépi fordítást szeretne, a Smartling mindkettőt kínálja. Több mint 150 nyelven támogatja a fordítást, és lehetővé teszi a tartalomkezelő rendszer integrálását a zökkenőmentes tartalomkezelés érdekében.

Fordíthat oktatóanyagokat, ajánlásokat, hirdetéseket, videókat, interjúkat és még sok mást a célnyelvre. A Smartling beszédfordítási, leírási és feliratozási szolgáltatásokat is kínál.

A Smartling legjobb funkciói

Több mint 150 nyelvre fordíthat

Használja az emberi fordítást

Integrálja a Smartlinget a CMS-be egyszerűen

Tapasztalja meg a teljesen átlátható munkafolyamatot

Használja ki a szigorú fordítási minőségértékelés előnyeit

Stílusútimutatók és szószedetek kidolgozása

Használja a fordítási memóriát és a terminológiakezelést

A Smartling korlátai

Nem kínál átlátható árazást

Megtanulása nehéz

Smartling árak

Alapvető: Nem elérhető

Növekedés: Nem elérhető

Vállalatok: Nem elérhető

Smartling értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 3,5/5 (15+ értékelés)

6. DeepL

a DeepL fordító segítségével

A piacon elérhető számos gépi fordítóeszköz közül a DeepL pontos és árnyalt fordításairól ismert. A szavak mögötti árnyalatok és jelentések megragadására összpontosít, hogy a legrelevánsabb eredményt nyújtsa.

A felület intuitív és 30 nyelvet támogat. A neurális hálózatok segítségével az eszköz pontos és kontextusnak megfelelő fordításokat készít.

Használhatja PDF-ek, Word-dokumentumok és PowerPoint-fájlok fordításához. Lehetővé teszi alternatív szavak vagy kifejezések kiválasztását is, és automatikusan módosítja a többi kifejezést a kiválasztásnak megfelelően.

A DeepL ingyenes verziójával saját szótárat hozhat létre, beépített szótárat kínál, és szabályokat állíthat be bizonyos fordításokra vonatkozóan.

A DeepL Pro segítségével beállíthatja a fordítások hangnemét, integrálhatja CAT-eszközével, és még sok más funkciót is igénybe vehet.

A DeepL legjobb funkciói

Használjon egyszerű és barátságos felületet

Zökkenőmentesen integrálható Windows, iOS és Chrome rendszerekkel

Szakértői és kivételes pontosság a kínált nyelveken

Szabályok beállítása szavak és kifejezések számára

Egyszerű nyelvi fordítással könnyedén fordítson nagyobb fájlokat

A pro verzióval megőrizheti a szöveg eredeti formázását

Biztosítsa a magas szintű adatbiztonságot a bemeneti és kimeneti adatok számára

A DeepL korlátai

Számos funkció csak a fizetős verzióban érhető el.

Az ingyenes verzióban csak 1500 karakter fordítható

Korlátozott testreszabási lehetőségek

DeepL árak

Ingyenes

Starter: 10,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 34,49 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 68,99 USD/hó felhasználónként

DeepL értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (130+ értékelés)

7. Microsoft Bing Translator

a Microsoft Bing Translator segítségével

A Microsoft Bing Translator a Microsoft Cognitive Services része, amely a Microsoft Office, Edge, Bing, Skype és más programokkal működik együtt. Szöveg-, beszéd-, több eszközön történő beszélgetés-, kép- és offline fordítást (csak Android esetén) kínál.

A fordítóeszköz több mint 100 nyelvet támogat. A felület felhasználóbarát. Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft termékekkel. Ha rendszeresen fordít e-maileket, hozzáadhatja a fordítót az Outlookhoz.

A Microsoft Translator for Business testreszabott fordítási funkciókat kínál a jobb és relevánsabb fordítások érdekében.

A Microsoft Bing Translator legjobb funkciói

Fordítson könnyedén a könnyen használható felület segítségével

Vegyen részt valós idejű beszélgetésekben és beszédfordításban

Zökkenőmentes integráció a Microsoft alkalmazásokkal

A nyelv automatikus felismerése a gyors fordításhoz

Fordítson gyorsan a platformon elérhető, széles körben használt kifejezések segítségével

Több mint 100 nyelvre fordíthat

A Microsoft Bing Translator korlátai

A felhasználók panaszkodtak a hosszú szövegek pontatlan nyelvi fordítására.

A beszédfunkció nem minden nyelven elérhető.

Nem engedi megváltoztatni a lefordított szavakat

A Microsoft Bing Translator árai

Ingyenes

Fizessen használat szerint: Szövegfordítás: 10 USD/millió karakter Dokumentumfordítás: 15 USD/millió karakter Egyedi fordítás: 40 USD/millió karakter szövegfordítás és dokumentumfordítás esetén egyaránt

Szövegfordítás: 10 dollár/millió karakter

Dokumentumfordítás: 15 USD/millió karakter

Egyedi fordítás: 40 USD/millió karakter szövegfordítás és dokumentumfordítás esetén

Szövegfordítás: 10 dollár/millió karakter

Dokumentumfordítás: 15 USD/millió karakter

Egyedi fordítás: 40 USD/millió karakter szövegfordítás és dokumentumfordítás esetén

A Microsoft Bing Translator értékelései és vélemények

G2: 4,3/5 (90+ értékelés)

Capterra: NA

8. Unbabel

az Unbabel Translator segítségével

Az Unbabel egy LangOps platform, amely emberi és AI fordításokat kombinálva rendkívül pontos eredményeket kínál. Leginkább vállalkozások és csapatok számára ideális, mivel átfogó, fejlett funkciókat kínál, többek között valós idejű jelentéseket, átláthatóságot és AI-vezérelt munkafolyamatokat, amelyek időt és költségeket takarítanak meg.

Az AI minőségértékelés átlátható képet ad a fordítás teljesítményéről. Ráadásul ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkezik, ami biztonságos platformmá teszi.

Az Unbabel legjobb funkciói

Hozzáférés 90 nyelvre fordított szövegekhez

Használja ki az AI és az emberi fordítók kombinációját a kiváló minőségű fordítások érdekében

Integrálja számos eszközzel, például a Zendeskkel, a Salesforce-szel és a HubSpot-tal

Értékelje a fordítások minőségét a pontosság biztosítása érdekében

Az Ön igényeinek megfelelően alakítsa ki a fordítási munkafolyamatokat

Használjon kész sablonokat

Az Unbabel korlátai

Hibákat okozhat a fordításokban

Egyes felhasználók panaszkodtak a hosszú fordítási időre.

Unbabel árak

Starter: Standard: 0,00050 dollár/szó, minimum 30 000 dolláros éves kötelezettségvállalással

Vállalatok: 0,00046 dollár/szó, minimum 125 000 dolláros éves kötelezettségvállalással

Unbabel értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (190 értékelés)

Capterra: 3,8/5 (4 értékelés)

9. Smartcat

via Wikipedia

A Smartcat egy AI fordítóeszköz, amely kontextusfüggő fordításokat és intuitív felületet kínál. Együttműködési munkafolyamatokat és gyors fordításokat biztosít, így tökéletes globális vállalkozások és csapatok számára. Lehetővé teszi, hogy tetszőleges számú felhasználót adjon hozzá.

A fordítás minősége és pontossága javul, ahogy egyre többet használja az eszközt. Az eszköz több mint 280 nyelvet és 50 fájlformátumot támogat. Több mint 30 integrációval csatlakozhat, hogy hatékonyabbá tegye munkáját.

A Smartcat legjobb funkciói

Hozzáférés szótárakhoz és fordítási memóriákhoz a jobb konzisztencia érdekében

Tekintse meg a pontossági értékeléseket az egyes nyelvpárokra vonatkozóan

Fordítson több mint 280 nyelvre

Használja ki az emberi szakértelem és az AI fordítások kombinációját

Használja ki a GPT-4 erejét a fejlett fordítási képességek érdekében

Használja az AI-alapú párosítást a legjobb nyelvészek megtalálásához

Szerkessze és ellenőrizze a lefordított tartalmakat a Smartcat Editorban

A Smartcat korlátai

Nincs ingyenes verzió

Egyes felhasználók panaszkodtak a nem reagáló ügyfélszolgálatra.

A Smartcat árai

Starter : 99 USD/hó (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árazás

Smartcat értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (130+ értékelés)

10. Reverso Translation

via Reverso Translation

A Reverso neurális gépi fordítási modelleket használ, hogy természetes hangzású, pontos fordításokat nyújtson több mint 25 nyelven. Beírhatja a szöveget, vagy hozzáadhat egy dokumentumot, például PPT, Word vagy PDF formátumban.

Az ingyenes alkalmazás lehetővé teszi olyan funkciók elérését, mint a könyvjelzők, a sötét mód, a hirdetések nélküli használat és az egy kattintással történő fordítás. Az integrált szótár segítségével szerkesztheti és finomíthatja a kimenetet, a beépített nyelvtani ellenőrzővel ellenőrizheti a nyelvtant, és a szövegek hallgatásával javíthatja a kiejtést.

Az alkalmazás Mac, Windows, iOS, Android, Chrome és Firefox rendszereken érhető el.

A Reverso Translation legjobb funkciói

Könnyű és gyors fordítás

Készítsen szókincset és tanuljon flashcardokkal

Tartalomban szereplő példák

Dokumentumok és szövegek egyszerű fordítása

Használja ki a robusztus adatvédelem előnyeit

A fizetős verzióval hosszabb szövegek fordítását, azonnali fordítást és hirdetésmentes használatot kap.

A Reverso fordítás korlátai

A fizetős verzióban számos funkció elérhető.

Kevesebb nyelvet támogat, mint az alternatívák

Reverso Translation árak

Ingyenes

Prémium: 9,99 €/hó

Corporate Translator: Egyedi árazás

Reverso Translation értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

11. Systran

a Systran fordító segítségével

A Systran egy valós idejű fordítóprogram, amely tökéletes azoknak a vállalatoknak, amelyek globális ügyfelekkel és alkalmazottakkal szeretnének együttműködni. Az iparágak legnagyobb nevei, mint például a Deloitte, a Nestle és a Swiss Post is használják.

Több mint 55 nyelvet támogat, és ingyenes verziójában akár 5000 karakter fordítását is lehetővé teszi. A fizetős verzió domain-specifikus fordítási funkciókat, korlátlan szövegfordítást és dokumentumfordítást kínál.

A Systran legjobb funkciói

Biztosítja az adatok védelmét szolgáló szigorú adatvédelmi irányelveket

Képezze ki saját AI-modelljét a jobb eredmények érdekében

Szerezzen iparág- és terület-specifikus fordítást

Személyre szabhatja a fordításokat, hogy azok az Ön egyedi igényeinek megfeleljenek.

Készítse el saját szótárát és fordítási memóriáját

Használjon fejlett felhasználói szótárakat

Adjon meg egyéni szabályokat a fordítás eredményének finomításához

A Systran korlátai

A dokumentumfordítás csak a fizetős verzióban érhető el.

Meredek tanulási görbe

Systran árak

Ingyenes

Pro Plus: 19,99 €/hó/felhasználó

Pro Premium: 44,99 €/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

Systran értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (2 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (6 értékelés)

A valós idejű fordításoktól a speciális igényekre szabható megoldásokig az AI fordítóeszközök mindenre képesek. Lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy új piacokra lépjenek be, az egyének számára, hogy ismeretlen területeken tájékozódjanak, és az emberek számára, hogy sokszínűbb kapcsolatokat ápoljanak.

Az AI-alapú nyelvi fordítási folyamatok nagyobb pontosságot, kontextusérzékenységet, alacsony költségeket és gyors fordításokat kínálnak. Az eszköz kiválasztásakor figyeljen a pontosságra, a sebességre, a felhasználóbarát felületre, az integrációkra és a támogatott nyelvek számára.

Ha egy átfogóbb eszközt keres, amely minden lépésben javítja a fordítási folyamatot, a ClickUp nem fog csalódást okozni. Minden méretű csapatnak megfelel, és soha nem látott módon javítja az együttműködést. Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjára !