A 8 legjobb értékesítési tartalomkezelő szoftver

A potenciális ügyfelek megnyerésétől az üzletkötésig vezető út hosszú lehet. Értékesítési csapatának megfelelő tartalomra van szüksége – tökéletes bemutatóra, esettanulmányra vagy nyomon követő e-mailekre –, amelyek minden szakaszban készen állnak a sikeres konverziókhoz.

Az értékesítési tartalomkezelő szoftverek segíthetnek a megfelelő információk bevitelében. Ezek a platformok rendszerezik a tartalmakat, és lehetővé teszik az értékesítési csapat számára, hogy az értékesítési folyamat minden szakaszában hatékony, személyre szabott üzeneteket közvetítsen. Ebben a cikkben bemutatom a nyolc legjobb értékesítési tartalomkezelő eszközt, amelyek segítségével csapata gyorsabban zárhatja le az üzleteket.

Mit kell keresnie egy értékesítési tartalomkezelő szoftverben?

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a funkciókat, amelyeket figyelembe kell vennie az értékesítési tartalomkezelő rendszer kiválasztásakor.

Könnyű hozzáférés a tartalmakhoz

Az értékesítési tartalomkezelő eszköznek intuitív keresési funkciókat és rendezett tartalomkönyvtárakat kell kínálnia, hogy minden könnyen elérhető legyen. Ha az értékesítők könnyen hozzáférhetnek a megfelelő anyagokhoz, akkor az üzletek lezárására koncentrálhatnak.

Valós idejű elemzés

Ha tudja, hogyan reagálnak a potenciális ügyfelek a tartalmára, az segít finomítani az értékesítési tartalomkezelési stratégiáját. Keressen olyan szoftvert, amely valós idejű elemzéseket nyújt a tartalom használatáról és az azzal való interakcióról. Ezzel láthatja, mi talál visszhangra a közönségében, és ennek megfelelően módosíthatja a megközelítését, ami segít egy lépéssel előrébb járni az értékesítési célok elérésében.

Tartalom testreszabás

Az általános tartalom ritkán zár le üzleteket. A megfelelő eszköz lehetővé teszi csapatának, hogy személyre szabja az értékesítési anyagokat minden potenciális ügyfél számára, a prezentációktól a követő e-mailekig. Ez a rugalmasság biztosítja, hogy üzenete releváns és hatékony legyen, így csapatának minden beszélgetésben előnye lesz.

Skálázhatóság

Ahogy vállalkozása növekszik, úgy kell növekednie az értékesítési és tartalomkezelő rendszerének is. A skálázható platform lehetővé teszi, hogy több tartalmat, felhasználót és funkciót adjon hozzá anélkül, hogy az értékesítési teljesítmény romlana.

A 8 legjobb értékesítési tartalomkezelő szoftver

Vessünk egy pillantást a nyolc legjobb értékesítési tartalomkezelő szoftverre, azok funkcióira, korlátaira és áraira:

1. ClickUp (A legjobb értékesítési tartalomkezeléshez és együttműködéshez)

Kövesse nyomon az értékesítési csapat minden tevékenységét a ClickUp Dashboards segítségével

Egészen a közelmúltig az értékesítési csapatom egy gyakori, de költséges kihívással szembesült: szigeteken dolgoztak. Minden értékesítő olyan anyagokat készített és használt, amelyek gyakran nem voltak összhangban a legújabb üzenetekkel. Ez az összehangolatlanság zavart keltett és késleltette a potenciális ügyfelek válaszadását. Lehetőségeket szalasztottunk el, és üzletek mentek tönkre.

A ClickUp segített leküzdeni ezt a kihívást. A ClickUp értékesítési projektmenedzsment megoldásával mindenki hozzáférhet a legfrissebb értékesítési tartalmakhoz, és üzeneteink is összehangoltak. Az eredmény? Magasabb konverziós arány, egyszerűsített munkafolyamatok és egységesebb megközelítés az üzletek lezárásához.

A ClickUp Docs tökéletes megoldás az értékesítési anyagok központi, kereshető helyen történő rendszerezéséhez. Én mappákat és almappákat hoztam létre benne, hogy ott tároljam a prezentációkat, értékesítési terveket, értékesítési útmutatókat, esettanulmányokat, és minden könnyen elérhető egy gyors kereséssel.

Ezenkívül azonnal megoszthatja a csapatával a megosztott dokumentumokat, és valós időben szerkesztheti az értékesítési tartalmakat. Az értékesítési képviselők akár konkrét dokumentumokat is összekapcsolhatnak feladataikkal, így biztosítva, hogy a kritikus pillanatokban a legrelevánsabb tartalom álljon rendelkezésükre.

Készítse el értékesítési tartalmát a ClickUp Docs segítségével

Szeretné nyomon követni, mi történik az értékesítési tartalmaival? Használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást, hogy valós időben láthassa, hogyan teljesítenek az értékesítési tartalmai.

Az egyedi widgetek segítségével nyomon követhetem, mely értékesítési dokumentumok kapcsolódnak a feladatokhoz, és azok státuszát a folyamatban. Noha ez nem egy dedikált tartalomelemző eszköz, mégis hasznos információkat nyújt azzal, hogy megmutatja, hogyan járul hozzá a tartalom az üzletekhez, vagy hol vannak a szűk keresztmetszetek.

A ClickUp CRM megoldása segít megtekinteni az értékesítési folyamatot, nyomon követni az ügyfelek elkötelezettségét és elemezni az üzleteket. Így láthatja, melyik értékesítési stratégia vagy kampány vezetett magasabb konverziós arányhoz, és ennek megfelelően javíthatja értékesítési tartalmát.

A ClickUp CRM megoldásával vizualizálhatja az értékesítési folyamatot és nyomon követheti az ügyfelek elkötelezettségét

A ClickUp sablonok tovább egyszerűsítik a személyre szabott értékesítési anyagok létrehozását és újrafelhasználását. Legyen szó egyedi ajánlatról vagy követő e-mailek sorozatáról, a sablonok biztosítják a következetességet, miközben a csapatnak rugalmasságot biztosítanak a tartalom módosításához az egyes ügyfelek vagy az értékesítési ciklus egyes szakaszaihoz igazodva.

Ajánlom a ClickUp tartalomkezelési sablont, amely lehetővé teszi az értékesítési tartalmak szervezését és nyomon követését. Segít a csapatának a tartalom minden szakaszának kezelésében, a létrehozástól a terjesztésig, biztosítva, hogy üzenetei relevánsak maradjanak és összhangban legyenek az értékesítési stratégiájával. Ideális az értékesítési tartalomkezelési stratégiák testreszabásához konkrét ügyfelek vagy az értékesítési ciklus szakaszai alapján, így minden szervezett és könnyen alkalmazkodó marad.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp tartalomkezelési sablonját az értékesítési tartalmak nyomon követéséhez és szervezéséhez.

Végül, ahogy az értékesítési csapat növekszik, a ClickUp Spaces lehetővé teszi számunkra, hogy zökkenőmentesen kezeljük a különböző részlegeket, csapatokat vagy projekteket. Külön munkaterületeket hozhatok létre a különböző értékesítési egységek vagy termékvonalak számára, így mindenki szervezett maradhat anélkül, hogy lelassítaná a platformot.

Tartson rendet a ClickUp Spaces segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp időkövetés : A ClickUp időkövetési funkciójával nyomon követheti, mennyi időbe telik egy adott értékesítési anyag elkészítése vagy kezelése. Ez segít javítani a hatékonyságot, és betekintést nyújt abba, hogy hol lehet jobban elosztani az időt, így a tartalomkészítés zökkenőmentesebbé válik.

ClickUp Automations : Állítson be tartalomjóváhagyási munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével. Például, amikor a tartalom jóváhagyásra kerül, azonnal áthelyezhető az értékesítési folyamat következő szakaszába, ami időt takarít meg és csökkenti a manuális munkát. Állítson be tartalomjóváhagyási munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével. Például, amikor a tartalom jóváhagyásra kerül, azonnal áthelyezhető az értékesítési folyamat következő szakaszába, ami időt takarít meg és csökkenti a manuális munkát.

Automatizálja az ismétlődő műveleteket és egyszerűsítse a munkafolyamatot a ClickUp Automations segítségével

ClickUp Goals : A ClickUp Goals segítségével közvetlenül összekapcsolhatja a tartalomkezelési feladatokat a nagyobb értékesítési célokkal. Ez biztosítja, hogy csapata továbbra is a végső célra összpontosítson, és segít prioritásként kezelni azokat a tartalmakat, amelyek előre mozdítják az értékesítési folyamatot. A ClickUp Goals segítségével közvetlenül összekapcsolhatja a tartalomkezelési feladatokat a nagyobb értékesítési célokkal. Ez biztosítja, hogy csapata továbbra is a végső célra összpontosítson, és segít prioritásként kezelni azokat a tartalmakat, amelyek előre mozdítják az értékesítési folyamatot.

Állítson célokat az értékesítési tartalom előállításához a ClickUp Goals segítségével

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak a ClickUp használatakor kezdetben tanulási görbével kell szembenézniük, mivel a szoftver számos funkcióval rendelkezik.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Highspot (A legjobb AI-alapú értékesítési tartalomszervezés és -optimalizálás)

via Highspot

A Highspot egy hatékony értékesítési tartalomkezelő platform, amely segít az értékesítési és marketing csapatoknak, hogy tartalmukkal kapcsolatban fókuszáltak és pontosak maradjanak. Az egyik funkció, amelyet nagyra értékelek, az AI-alapú keresés, amely segít az értékesítési képviselőknek a tartalmak gyors szűrésében a vevői személyiségek, az értékesítési szakaszok vagy akár a földrajzi elhelyezkedés alapján.

Ahelyett, hogy időt pazarolnának a böngészésre, az értékesítők kérdéseket tehetnek fel vagy szűrőket alkalmazhatnak, hogy megkapják, amire szükségük van. A Highspot a tartalmat a vásárlói úthoz is igazítja. Kontextusfüggő leírásokat, útmutatókat és akár szakértői értékeléseket is biztosít, így garantálva, hogy az értékesítők tudják, hogyan használják hatékonyan a tartalmat.

A Highspot legjobb funkciói

Kövesse nyomon az értékesítési tartalmak felhasználását és azok hatását az üzletekre, lehetővé téve a stratégia optimalizálását átfogó irányítópultok segítségével.

Automatizálja a tartalomszervezést és a metaadatok generálását, biztosítva, hogy minden eszköz megfelelően legyen kezelve és naprakész legyen.

Gyorsan készítsen személyre szabott prezentációkat személyre szabott tartalmi élmények összeállításával és a legjobban teljesítő eszközök javaslatával.

A Highspot korlátai

Nem kínál ingyenes próbaverziót.

Highspot árak

Egyedi árazás

Highspot értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

3. Seismic (A legjobb személyre szabott értékesítési tartalomszolgáltatáshoz és valós idejű betekintéshez)

via Seismic

A Seismic értékesítési tartalomkezelő platformja racionalizálja az értékesítési műveleteket. A Discover funkció például alkalmazáson belüli keresést és intelligens, kontextusba illeszkedő ajánlásokat kínál, megkönnyítve az eladók számára a szükséges értékesítési segédanyagok megtalálását.

Emellett van még a Testreszabás funkció, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy szabályozzák, mennyire rugalmasan szeretnék testreszabni a tartalmakat. Ez biztosítja, hogy a tartalomkönyvtár mindig naprakész legyen, miközben testreszabott lehetőségeket kínál az eladóknak, hogy szükség szerint módosítsák az anyagokat.

A Seismic legjobb funkciói

Hozzon létre egy rugalmas tartalomkönyvtárat, amely lehetővé teszi az eladók számára a tartalom testreszabását.

A könnyen hozzáférhető információk minden értékesítő számára kéznél vannak.

Ossza meg a tartalmakat a vásárlókkal olyan linkek segítségével, amelyek rögzítik az interakciós tevékenységeket, így a csapatok hatékonyabban tudnak tartalmakat létrehozni, elküldeni és nyomon követni.

Szeizmikus korlátozások

A háttérrendszer felépítésének megtervezése és a csapatok képzéséhez szükséges funkciók kiválasztása megterhelő feladatnak tűnhet.

Seismic árak

Egyedi árazás

Seismic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

4. Paperflite (a legalkalmasabb a potenciális ügyfelek érdeklődésének nyomon követésére)

via PaperFlite

A Paperflite egy kiváló eszköz az értékesítési projektek tartalmának szervezéséhez és terjesztéséhez. Segít nyomon követni, hogy a potenciális ügyfelek hogyan reagálnak az Ön anyagaira. Láthatja, mikor és hogyan lépnek kapcsolatba a tartalmával, ami betekintést nyújt abba, hogy mi működik jól, és hol kell esetleg módosítania a megközelítését.

Egy másik funkció, amely tetszik, az a lehetőség, hogy személyre szabott tartalomközpontokat hozhatok létre minden potenciális ügyfél számára. Ahelyett, hogy túlterhelném őket forrásokkal, összeállíthatok egy személyre szabott gyűjteményt, amely közvetlenül az ő igényeikhez szól.

A Paperflite legjobb funkciói

Hozzon létre személyre szabott tartalomközpontokat, hogy minden potenciális ügyfél számára testreszabott forrásokat állíthasson össze.

A testreszabható linkek segítségével könnyedén megoszthatja az értékesítési tartalmakat, így biztosítva, hogy a potenciális ügyfelek a megfelelő tartalmat kapják a megfelelő időben.

Részletes elemzéseket kaphat értékesítési segédanyagainak teljesítményéről.

A Paperflite korlátai

Néhány integráció hiányzik az eszközből.

A Paperflite árai

50 dollártól kezdődik felhasználónként, minimum öt felhasználóval.

Paperflite értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (90+ értékelés)

5. Showpad (A legjobb az értékesítés és a marketing összehangolásához, könnyű tartalomhozzáféréssel)

via Showpad

A Showpad kiváló választás az értékesítési termelékenység növeléséhez és ahhoz, hogy csapataid mindig a megfelelő eszközökkel rendelkezzenek. Lehetővé teszi, hogy bevételi csapatai összehangoltan működjenek, mivel az összes értékesítési tartalmat egy könnyen hozzáférhető, biztonságos helyen gyűjti össze.

A marketingcsapatok könnyedén feltölthetik, frissíthetik és terjeszthetik a tartalmakat a Showpadban, míg az értékesítési csapatok másodpercek alatt megtalálhatják a szükséges információkat, és zökkenőmentesen megoszthatják azokat a vásárlókkal. A Showpad emellett hasznos betekintést nyújt a tartalom használatába és az azzal kapcsolatos interakciókba, így optimalizálva az értékesítési stratégiákat.

A Showpad legjobb funkciói

Hozzon létre egy egységes információforrást, ahol a bevételi csapatok könnyedén megtalálhatják, kezelhetik és terjeszthetik a nagy hatással bíró tartalmakat nagy léptékben.

Ellenőrizze a tartalom testreszabását és biztosítsa a megfelelőséget, az elavult anyagok azonnali eltávolításával.

Adat alapú betekintés alapján irányítsa az eladókat a vevők érdeklődésének megfelelő tartalmakhoz.

Optimalizálja a tartalom minőségét az eladók és a vásárlók valós idejű visszajelzéseivel és elkötelezettségi mutatóival.

A Showpad korlátai

A jelentéskészítési funkciók továbbfejleszthetők, hogy részletesebb betekintést nyújtsanak.

Showpad árak

Egyedi árazás

Showpad értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

6. Brainshark (A legjobb az értékesítési csapat felkészültségének nyomon követéséhez)

via Brainshark

A Brainshark esetében tetszik, ahogyan az értékesítési tartalmakat közvetíti, és biztosítja, hogy a csapat mindig készen álljon azok felhasználására. Segít interaktív képzési prezentációk létrehozásában PowerPoint, Google Slides, PDF, képernyőfelvételek és weboldalak segítségével.

Nagyra értékelem a készenléti pontszámkártyák funkciót. Ez megmutatja, hogy a csapat mennyire foglalkozik a tartalommal, és kinek lehet szüksége további támogatásra. A Brainshark videó- és szövegalapú coaching tevékenységeket is támogat, így mérhetővé válik az értékesítők felkészültsége.

A Brainshark legjobb funkciói

Készítsen videóalapú képzési tartalmakat az értékesítési csapat számára, amelyekhez bármikor hozzáférhetnek.

Csatoljon mellékleteket, ágyazzon be hiperhivatkozásokat, és vegyen fel interaktív szavazásokat, felméréseket és vizsgakérdéseket.

Könnyedén szerkesztheti a meglévő tartalmakat, hogy értékesítési csapata mindig a legfrissebb információkkal rendelkezzen.

A Brainshark korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál a képzési videók létrehozásához.

A Brainshark árai

Egyedi árazás

Brainshark értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4/5 (20+ értékelés)

További információ: Hogyan hozhat létre belső tudásbázist a csapatának?

7. Mindtickle (A legjobb a testreszabott értékesítési tartalmak eléréséhez)

via MindTickle

Néhány hónappal ezelőtt a csapatom legnagyobb kihívása az volt, hogy a potenciális ügyfeleket valódi ügyfelekké alakítsuk. Sok kísérletezés után rájöttem, hogy a probléma az volt, hogy minden ügyfélnek ugyanazt a bemutatót használtuk.

Arra összpontosítottunk, hogy a potenciális ügyfelek problémáira alapozva személyre szabott értékesítési prezentációkat készítsünk. A Mindtickle értékesítést támogató platformként bizonyult hasznosnak. Segít csapatomnak a fejlett keresési és szűrési opciók révén hozzáférni a különböző helyzetekhez szükséges megfelelő marketingtartalmakhoz és eszközökhöz.

A legjobb az egészben, hogy a csapatom hozzáférhet a témában jártas szakértők által készített mikro-tanulási videókhoz és valós beszélgetésekből vett részletekhez, hogy nyerő prezentációkat készítsen.

A Mindtickle legjobb funkciói

Biztosítsa értékesítőinek hozzáférést a legrelevánsabb, legfrissebb tartalmakhoz a vásárlói út minden szakaszában.

Használja az AI-alapú ajánlásokat, hogy személyre szabott tartalmat nyújtson minden értékesítőnek.

Kövesse nyomon a tartalom használatát és az azzal való interakciókat, hogy meglássa, mely anyagok hoznak eredményeket, és melyeket kell fejleszteni.

Interaktív tanulási élményt biztosít kvízekkel és tanúsítványokkal, hogy az ügyfelekkel való interakciók előtt biztosítsa a tartalom elsajátítását.

A Mindtickle korlátai

Egyes felhasználók szerint a jelentéskészítési funkciók nem elégségesek.

Mindtickle árak

Egyedi árazás

Mindtickle értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2100+ értékelés)

Capterra: 4,8/10 (100+ értékelés)

8. HubSpot (A legjobb az értékesítési tartalmak iránti érdeklődés nyomon követéséhez)

via Hubspot

A HubSpot más megközelítést alkalmaz az értékesítési tartalomkezelés terén, mivel a tartalmat praktikus betekintéssel ötvözi. Egyik különösen hasznos funkciója a beépített tartalomajánlások az egyes értékesítési csatorna szakaszokhoz.

A dokumentumkövetési funkciója segít létrehozni egy értékesítési tartalomkönyvtárat, így a csapat könnyen hozzáférhet a leghatékonyabb e-mailekhez és egyéb forrásokhoz. A HubSpot segítségével nyomon követhetem a potenciális ügyfelekkel megosztott tartalmakat is. Értesítést küld, amikor egy potenciális ügyfél megnyitja a dokumentumot. Így azonosíthatom a legígéretesebb potenciális ügyfeleket, és módosíthatom az alacsony elkötelezettségű potenciális ügyfelekhez alkalmazott értékesítési stratégiámat.

A Hubspot legjobb funkciói

Hozzon létre egy központi tartalomkönyvtárat, amely az eszközöket úgy szervezi, hogy azok az értékesítési folyamat minden szakaszában könnyen hozzáférhetők legyenek.

Szerezzen tartalmi ajánlásokat, amelyek segítenek az értékesítési képviselőknek a potenciális ügyfelekkel való interakcióban.

Kövesse nyomon valós időben, hogy a potenciális ügyfelek hogyan reagálnak a tartalomra, így gyorsan módosíthatja stratégiáját.

A testreszabható sablonok segítségével gyorsabban és következetesebben hozhat létre értékesítési tartalmakat.

A Hubspot korlátai

A HubSpot Sales Hub jelentéskészítő eszközei hatékonyak, de a műszerfal testreszabási folyamata lehetne felhasználóbarátabb és intuitívabb.

Hubspot árak

Ingyenes

Sales Hub Professional: 90 USD/hó/felhasználó

Sales Hub Enterprise: 150 USD/hó/felhasználó

Hubspot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

Használja a ClickUp-ot értékesítési tartalomkezeléshez

A ClickUp egy all-in-one megoldás, amely egyszerűsíti az értékesítési tartalomkezelést és az értékesítés támogatását. Segít csapatának szervezett, hatékony és az üzletkötésre koncentrált maradni. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a testreszabható sablonok, a valós idejű irányítópultok és a zökkenőmentes feladatkezelés, a ClickUp megkönnyíti az értékesítési anyagok létrehozását, nyomon követését és optimalizálását.

Akár üzleti tevékenységének bővítéséről, akár értékesítési tartalomstratégiájának finomításáról van szó, a ClickUp biztosítja azokat az eszközöket, amelyekkel csapata a helyes úton haladhat és eredményeket érhet el. Készen áll arra, hogy átalakítsa értékesítési tartalomkezelési módszereit? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, milyen változást hozhat ez értékesítési csapatának!