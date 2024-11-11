Hogyan kövess nyomon álláspályázatokat a Google Táblázatokban

Az új álláskeresés nagyon megterhelő lehet, különösen akkor, ha több pozícióra is jelentkezik. Az összes benyújtott jelentkezés nyomon követése gyorsan kimerítővé válhat.

Végül is az álláskeresés nem csupán önéletrajzok elküldéséből áll, hanem egy egész folyamat. Be kell tartani a határidőket, meg kell szervezni az interjúkat és követni kell a folyamatot. Minden lépés figyelmet igényel.

Ezért is fontos, hogy mindig tisztában legyél a helyzeteddel. Tudnod kell, hogy pályázataid jelenleg melyik szakaszban vannak, szükséges-e utánajárnod, és vársz-e még választ. Ehhez elengedhetetlen egy átlátható rendszer.

Ennek helyett egy praktikusabb (és ingyenes!) megoldás a Google Sheets álláspályázatok nyomon követő funkciója. Ez egy egyszerű eszköz, amely lehetővé teszi, hogy karrierjét megváltoztassa anélkül, hogy eltévedne.

Ez a lépésről lépésre bemutató útmutató pontosan megmutatja, hogyan hozhatod létre és használhatod ezt a nyomkövetőt, segítve Önt abban, hogy a legfontosabbra koncentrálhasson: álmai állásának megszerzésére.

Az álláspályázatok nyomon követésének koncepciója

Az álláspályázatok nyomon követő egy eszköz vagy rendszer, amely segít megszervezni és nyomon követni az álláspályázatok folyamatát. Ezzel mindig tisztában lehet a dolgokkal, anélkül, hogy azon kellene töprengenie, hova pályázott, vagy mikor kell utánajárnia.

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy rögzítsd az álláscím, a vállalat és a jelentkezés dátuma olyan adatait, nyomon kövesd a jelentkezés státuszát, és megtervezd a következő lépésedet.

Hagyományos és modern módszerek az álláspályázatok nyomon követésére

Hagyományosan a jelöltek feljegyzik az álláspályázatok részleteit jegyzetfüzetekbe, vagy beírják azokat egyszerű táblázatokba. Ez a módszer ugyan működik, de kaotikus lehet, különösen ha a pályázatok száma növekszik. Emellett fennáll annak a kockázata is, hogy elveszíti a nyomon követhetőséget, vagy elfelejti időben visszajelezni.

Ezzel szemben a modern álláspályázatok nyomon követő programok sokkal zökkenőmentesebb élményt nyújtanak. Úgy tervezték őket, hogy minden pályázatodat egy központi helyen kezelhesd, és gyakran olyan extra funkciókkal is rendelkeznek, amelyekkel a határidők és a válaszok nyomon követése gyerekjáték. Segítséget nyújthatnak az interjúk előkészítésében is – különösen a távoli interjúk esetében –, mivel az összes vállalati információ kéznél van.

Ha állásajánlatot is írsz, hasznos lehet a különböző pozíciók és azok követelményeinek nyomon követése. A nyomkövető segítségével az egyes ajánlatokat a konkrét pozícióhoz igazíthatod, és jegyzetekkel emlékeztetheti magad a fontos részletekre.

Ha szervezett maradsz és nyomon követed az álláspályázataidat, az igazi előnyt jelenthet a munkaerőpiacon. Az álláspályázatok nyomon követőjével pedig nem csak túlélsz az álláskeresést, hanem mesteri szintre emeled azt.

A Google Táblázatok mint álláspályázatok nyomon követője

A Google Táblázatok használata álláspályázatok nyomon követésére az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer a munkakeresés során a rendszerezettség megőrzésére. Ingyenes, testreszabható és bárhonnan elérhető. Ráadásul a Google Táblázatokkal mindent pontosan úgy állíthat be, ahogyan szeretné.

Így használhatja a Google Táblázatokat az álláspályázatok hatékony nyomon követéséhez:

Hozzon létre egy új Google Táblázatot : Nyisson meg egy új táblázatot, amelyet kizárólag az álláspályázatok nyomon követésére szán.

Állítsd be a legfontosabb oszlopokat : adj hozzá olyan oszlopokat, mint a munkakör megnevezése, a cég neve, a jelentkezés dátuma, az állapot, a következő lépések és a megjegyzések. Szabadon testreszabhatod az igényeidnek megfelelően.

Kövesse nyomon az álláspályázatok állapotát : A Status (Állapot) oszlopban jelölje meg, hogy az álláspályázat „folyamatban van”, „bírálat alatt áll” vagy „elutasítva” lett.

Adjon meg dátumokat a nyomon követéshez : Használja a „Jelentkezés dátuma” vagy egy külön „Nyomon követés dátuma” oszlopot, hogy nyomon követhesse, mikor kell visszajelentkeznie a munkáltatónál.

Színkódok a jobb áttekinthetőség érdekében : Rendelj színeket a különböző státuszokhoz (pl. zöld a folyamatban lévő, piros az elutasított), hogy gyorsan azonosíthasd, hol tartasz az egyes pályázatokkal.

Szűrők használata a rendszerezéshez : Használja a táblázat szűrőit az álláspályázatok vállalat, munkakör vagy státusz szerinti rendezéséhez vagy megtekintéséhez.

Jegyzetek hozzáadása az egyes pályázatokhoz : A „Jegyzetek” részben tárolhatja a konkrét részleteket, például a toborzó vezető nevét, az állásleírás legfontosabb pontjait vagy fontos nyomonkövetési információkat.

Rendszeresen frissítsd: Minden jelentkezés vagy válasz után azonnal frissítsd a táblázatot, hogy az a legfrissebb információkat tükrözze.

Mivel a Google Táblázatok felhőalapúak, internetkapcsolattal rendelkező telefonon vagy számítógépen is frissítheted őket.

Bónusz: Hogyan kövess nyomon állásajánlatokat az Excelben!

Most, hogy már tudja, hogyan használhatja a Google Táblázatokat az álláspályázatok hatékony nyomon követéséhez, itt az ideje, hogy tovább fejlessze ezt a készséget.

Íme néhány tipp és trükk, amelyek segítenek a szervezésben:

Az új információkat azonnal add hozzá, miután jelentkeztél egy állásra vagy visszajelzést kaptál a munkáltatótól.

Használja a „jelentkezés dátuma” oszlopot, hogy emlékeztetőket hozzon létre a jelentkezések nyomon követéséhez.

A vizuális jelzések segítségével könnyen látható, mely pályázatok még aktívak, melyek igényelnek további lépéseket, és melyek már lezárultak.

Ha a táblázatod egyre hosszabb lesz, használd a Google Táblázatok szűrési funkcióját, hogy csak bizonyos státuszokra vagy vállalatokra koncentrálj.

Csoportosítsd a hasonló pályázatokat (például a technikai állásokra vagy egy adott készségkészletre vonatkozóakat), hogy egymás mellett összehasonlíthasd őket.

Ha másokkal (például álláskereső társaiddal) dolgozol együtt, használd a megjegyzés funkciót, hogy megvitassátok az egyes bejegyzéseket anélkül, hogy a fő táblázatot elrontanátok.

A Google Táblázatok előnyei és hátrányai álláskeresés nyomon követésére

A Google Táblázatok sokoldalú eszköz az álláspályázatok nyomon követéséhez, de mint a legtöbb eszköz, ennek is vannak előnyei és hátrányai. Íme egy rövid áttekintés az előnyökről és hátrányokról:

A Google Táblázatok előnyei

Íme néhány a Google Táblázatok álláspályázatok nyomon követésére való használatának számos előnye közül:

1. Ingyenes és könnyen hozzáférhető

Az egyik legnagyobb előnye, hogy a Google Sheets teljesen ingyenes. Akár két, akár húsz jelentkezést követ nyomon, semmilyen költséggel nem jár.

Mint már említettük, az álláskeresés-nyomkövetőhöz bármilyen eszközről, bármikor hozzáférhetsz, ha van internetkapcsolatod. Ha például utazás közben jelentkezel egy állásra a telefonodon, akkor útközben gyorsan frissítheted a táblázatot.

2. Testreszabható

A Google Táblázatok alkalmazást saját igényeidhez igazíthatod. Szeretnéd nyomon követni, hogy hány interjún vettél részt az egyes állásokhoz? Egyszerűen csak adj hozzá egy oszlopot!

Színkódokkal, szűrőkkel és a saját preferenciáid alapján rendezett adatokkal is dolgozhatsz. Például a meghívott interjúkra zöld színnel, a válaszra váróakra pedig sárga színnel jelölheted az állásajánlatokat.

3. Valós idejű együttműködés

Ha karrier tanácsadóval dolgozik, vagy tanácsot kér egy barátjától, megoszthatja velük a Google Táblázatot. Ők valós időben megtekinthetik és szerkeszthetik azt, javaslatokat tehetnek, vagy felelősségre vonhatják Önt.

Ez a funkció akkor hasznos, ha karrierváltás előtt áll, és szeretne egy mentort, aki útmutatást ad Önnek.

4. Egyszerűen használható

A Google Táblázatok könnyen megtanulható. A legtöbb ember már ismeri az alapvető táblázatkezelő funkciókat, így az álláskeresés nyomon követésének beállítása nem igényel sok technikai ismeretet.

Ráadásul az intuitív felület segítségével könnyedén rendszerezheti és megtekintheti az információkat.

A Google Táblázatok hátrányai

Előnyei ellenére a Google Táblázatok használatának vannak bizonyos korlátai az álláskeresés nyomon követése terén.

1. Kézi bevitel

Bár a Google Táblázatok nagy rugalmasságot kínál, hátránya, hogy minden manuális. Minden állást be kell vinnie, frissítenie kell az állapotokat és nyomon kell követnie a további lépéseket.

A speciális álláskereső eszközökkel ellentétben ez nem küld automatikus emlékeztetőket a nyomon követéshez, és nem értesít a határidőkről. Ha például több jelentkezést kezel, és elfelejti frissíteni a nyomkövetőt, akkor elveszítheti a fontos részleteket.

2. Korlátozott automatizálás

A professzionális álláskeresési platformokkal ellentétben a Google Táblázatok nem kínál beépített automatizálási funkciókat, például emlékeztető beállítását vagy az állásadatok weboldalakról való lekérését.

Ha tehát sok pályázatot kell kezelned, és automatizált segítségre van szükséged, akkor manuális emlékeztetőket kell beállítanod, vagy további eszközöket kell használnod.

3. Szervezési készségek szükségesek

Ha nem vagy természetesen szervezett típus, akkor nehéznek találhatod a Google Táblázatok hatékony használatát.

Másrészt, ha elfelejti frissíteni vagy megfelelően kategorizálni az állásokat, az zavart okozhat. Például, ha nem tartja naprakészen a nyomkövetőjét, véletlenül kétszer is jelentkezhet ugyanarra a pozícióra.

4. Nincsenek fejlett funkciók

A Google Táblázatok jól működik az alapvető álláskeresés nyomon követéséhez, de nem alkalmas azok számára, akik mélyreható betekintést vagy elemzéseket szeretnének kapni az álláskeresési folyamatukról.

Ezenkívül az olyan fejlett funkciók, mint a vizuális irányítópultok, amelyeket egyes álláskereső platformok kínálnak, csak akkor érhetők el, ha manuálisan hozza létre őket.

Más alkalmazások használata az álláskeresés nyomon követéséhez

Bár a Google Táblázatok jó eszköz az álláspályázatok nyomon követésére, más eszközök fejlettebb funkciókkal rendelkeznek.

A ClickUp egy robusztus termelékenységi és feladatkezelő szoftver, amely zökkenőmentesen integrálható különböző üzleti tevékenységekbe.

Számos testreszabható funkcióval és több mint 1000 ClickUp integrációval a ClickUp központosítja az összes munkáját a különböző platformokon egy együttműködési térben.

Fedezzük fel a ClickUp néhány legfontosabb funkcióját, amelyek ideális álláskeresési és HR-szoftverré teszik:

1. ClickUp Docs

Készítsd el és rögzítsd álláspályázataidat a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs egy központi platform, amelyen tárolhatja, kezelheti és rendszerezheti az összes dokumentumát, beleértve az álláspályázatokat is. Új fájlt közvetlenül a ClickUp-on hozhat létre, vagy importálhat egy meglévőt.

Akár motivációs levelet írsz, visszajelzéseket követ nyomon, vagy pályázati tervezeteket tárolsz, ez a funkció lehetővé teszi, hogy gazdag, vizuálisan vonzó dokumentumokat hozz létre.

A ClickUp bevezetése óta csapataink fokozatosan elhagyták a Google Docs dokumentációs rendszerét, és a dokumentáció minősége is jelentősen javult.

A platform egy ClickUp Brain nevű mesterséges intelligencia asszisztenssel is rendelkezik, amely segít kihasználni a mesterséges intelligenciát az interjúra való felkészüléshez. A Brain lektorálja az új jelentkezéseidet vagy motivációs leveleidet, hogy nincsenek-e helyesírási, nyelvtani és formázási hibák, és biztosítja a hangnem és a stílus következetességét.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy finomítsa álláspályázatát a ClickUp Docs-ban.

Ezenkívül kollégáitól vagy mentorától is kérhet visszajelzést, hogy új perspektívákat nyerjen. Vegye figyelembe javaslataikat, és végezze el a szükséges módosításokat, hogy javítsa jelentkezését, mielőtt benyújtaná.

2. ClickUp nézetek

Kövesse nyomon és rendszerezze álláspályázatait több ClickUp nézettel

A ClickUp több mint 15 módszert kínál a munkafolyamatok, projektek és feladatok vizualizálására. Ezek közül több ClickUp nézet különösen hasznos az álláspályázatok nyomon követéséhez:

Táblázatos nézet : Használja ki a táblázatszerű élményt ebben : Használja ki a táblázatszerű élményt ebben a Google Sheets alternatívában . A különbség az, hogy itt testreszabhatja a mezőket és az állapotokat, ami lehetővé teszi az álláspályázati folyamat finomabb nyomon követését.

Lista nézet : Gyorsan rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja a feladatokat, így tisztább képet kaphat az egyes pályázatok állapotáról.

Űrlapnézet : Könnyedén hozzáférhetsz a felmérésekre adott válaszokhoz, az álláspályázatokra adott visszajelzésekhez és egyéb adatokhoz, és azokat azonnal felhasználhatod a teendők elvégzéséhez.

Naptár nézet : Ezzel a vizuális elrendezéssel könnyedén nyomon követheted az interjúkat, a határidőket és a napi teendőket.

Munkaterhelés nézet: Egyensúlyozza a prioritásokat, miközben több feladatot vagy jelentkezést kezel.

3. ClickUp automatizálás

Automatizáld az ismétlődő feladatokat, hogy több időd maradjon másra

A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója az ismétlődő feladatok automatizálásának képessége. A ClickUp Automations automatikusan létrehozhat feladatokat, hozzárendelhet szerepeket, megváltoztathatja az alkalmazások állapotát, vagy megjegyzéseket tölthet be az Ön által beállított triggerek alapján.

Ezeknek a kicsi, de fontos feladatoknak az automatizálásával több időd marad az interjúkra való felkészülésre vagy az álláspályázatod finomítására.

4. Ingyenes sablonok

A ClickUp gazdag könyvtárat kínál testreszabható sablonokkal különböző dokumentumokhoz, különféle felhasználási esetekre, beleértve adatbázis-sablonokat és táblázatkezelő-sablonokat.

A megfelelő állás keresése nyomasztó lehet. A számtalan lehetőség és forrás között könnyű elveszíteni a fonalat, hogy hol is kezdjünk és hogyan tartsuk a rendet. Itt jönnek jól a ClickUp álláskeresési sablonok!

Ezek a sablonok mind a kezdők, mind a fejlett funkciókat kereső szakemberek számára alkalmasak.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse álláspályázatait a ClickUp álláskeresési sablon segítségével.

Például a ClickUp álláskeresési sablon úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse az álláskeresési folyamatot azáltal, hogy nyomon követi a különböző alapvető elemeket.

Az „Open” (Nyitott), „Applied” (Jelentkezett) és „Waiting” (Várakozás) egyéni állapotokkal ez a sablon a következőket segíti:

Rendezze és kövesse nyomon az álláspályázatokat az egyszerű nyomon követés érdekében.

Jelentkezz az állásajánlatokra , hogy naprakész legyél a lehetséges lehetőségekről.

Rögzítsd a vállalatok értékeléseit és az előnyöket, hogy felmérhesd a munkahely minőségét.

Összeállíthatja az interjúkhoz szükséges forrásokat , beleértve tippeket és gyakori kérdéseket.

Hozzon létre egy személyre szabott álláskeresési ütemtervet a feladatok hatékony kezeléséhez.

A ClickUp Views alapú sablon három testreszabható nézetet kínál: listanézet, naptárnézet és táblanézet.

Ha viszont átfogó funkciókat keres, a ClickUp testreszabható álláskeresési sablonja (kezdőknek) egyszerűvé és hatékonnyá teszi az álláslehetőségek nyomon követését.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és kezelje álláskeresési folyamatát a ClickUp álláskeresési sablon segítségével (kezdőknek)

Egy helyen rögzítheti az álláshirdetéseket, szervezheti a követendő feladatokat és kezelheti a toborzókkal vagy felvételi vezetőkkel folytatott beszélgetéseket.

A ClickUp álláskeresési sablon a következőket tartalmazza:

Egyéni állapotok : Kövesse nyomon az egyes pályázatok előrehaladását egyéni állapotokkal, például „Nyitott” vagy „Befejezett”.

Egyéni mezők : Kezelje a különböző jelentkezési tulajdonságokat, így könnyebben áttekintheti az előrehaladását.

Egyéni nézetek : Akár a jelentkezéseket szeretnéd rangsorolni, akár a vállalatok listáját szeretnéd vezetni, a sablon többféle nézetet kínál, hogy segítsen a rendszerezésben.

Projektmenedzsment eszközök: Használj címkéket, megjegyzéseket, automatizálásokat és akár mesterséges intelligenciát is az álláskeresés nyomon követésének egyszerűsítéséhez.

Egyszerűsíti az álláskeresési dokumentumok létrehozását, így időt és energiát takaríthat meg. Emellett segít egy átfogó listát vezetni a potenciális munkáltatókról, így biztosan nem szalaszt el egyetlen lehetőséget sem.

Könnyítse meg az HR-csapat tagjai és a toborzási vezetők közötti együttműködést a ClickUp for HR Teams segítségével.

Ezenkívül a ClickUp-ot HR-csapatod is használhatja toborzási és tehetségkezelő szoftverként. A ClickUp for HR Teams segítségével HR-csapatod a következő előnyöket élvezheti:

Toborzás

Álláshirdetések és nyomon követés: A HR könnyedén létrehozhat és kezelhet álláshirdetéseket a ClickUp-ban. A platform lehetővé teszi a jelentkezők pályázatainak nyomon követését, az interjúk ütemezését és a teljes felvételi folyamat kezelését az elejétől a végéig.

Jelentkezők kezelése: A ClickUp testreszabható munkafolyamatai segítségével létrehozhat egy jelentkezők listáját, amely segít a HR-csapatoknak a jelentkezők szervezésében, az interjúk folyamatának nyomon követésében és a megalapozott döntések meghozatalában.

Interjúk ütemezése: Az eszköz naptárintegrációja megkönnyíti a jelöltekkel való interjúk ütemezését, így mindenki ugyanazon az oldalon áll, és elkerülhetők az ütemterv-ütközések.

Tehetségmenedzsment

Új munkavállalók beillesztése: A ClickUp strukturált beillesztési folyamatot hozhat létre, biztosítva, hogy az új munkavállalók minden szükséges eszközzel rendelkezzenek a sikeres munkavégzéshez. Feladatok, ellenőrzőlisták és határidők rendelhetők hozzá a beillesztési folyamat irányításához.

Teljesítménymenedzsment: A platform feladatkezelési funkciói felhasználhatók teljesítménycélok kitűzésére, az előrehaladás nyomon követésére és teljesítményértékelések elvégzésére.

Munkavállalói elkötelezettség: A ClickUp a munkavállalók visszajelzéseinek meghallgatására, az eredmények elismerésére és a közösségi érzés erősítésére alkalmas felületek létrehozásával hozzájárulhat a pozitív és motiváló munkakörnyezet kialakításához.

Egyszerűsítse az álláspályázatok nyomon követését a ClickUp segítségével

Minden álláskeresőnek érdemes használnia egy álláspályázatok nyomon követésére szolgáló eszközt, mint például a Google Táblázatok. Ez segít egyszerűsíteni az álláskeresési folyamatot, mivel egy központi helyet biztosít az összes álláspályázat szervezéséhez és kezeléséhez.

A nyomkövető segítségével könnyedén nyomon követheted a potenciális munkáltatókat, a jelentkezések státuszát, az interjú időpontjait és a további teendőket. Ez a szervezés biztosítja, hogy ne szalassz el egyetlen fontos határidőt vagy lehetőséget sem, és egy pillanat alatt áttekintheted az eddigi eredményeidet.

A Google Táblázatoknak azonban számos korlátozása van, és ezek kijátszásához a ClickUp segítségével egyszerűsítheti az egész folyamatot.

A testreszabható nézetek, például a táblázatos nézet és a listás nézet segítségével könnyedén kezelheti az álláslehetőségeket és nyomon követheti az előrehaladást. Az automatizálás időt takarít meg az ismétlődő feladatok kezelésével, míg a ClickUp Docs egy központi helyen tartja rendezve az álláspályázati anyagokat. Ráadásul az álláskeresési sablon biztosítja, hogy minden, a nyomon követési feladatoktól a toborzókkal folytatott beszélgetésekig, a terv szerint haladjon.

Akár most kezdi el az álláskeresést, akár a jelenlegi folyamatot szeretné javítani, a ClickUp olyan eszközöket kínál, amelyekkel szervezett és koncentrált maradhat.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és vedd kézbe az álláskeresésedet!