Képzelje el, hogy a nap elején elkészíti a teendőlistáját, de a nap végére már nem tudja nyomon követni az összes feladatot. Ez akkor fordulhat elő, ha túl sok teendője van; a feladatok nyomon követése és a határidők kezelése kaotikus lesz.

Szóval, mi a megoldás? A Google Sheets feladatkövetők.

A Google Táblázatok feladatkövetői akkor is hasznosak, ha Ön új vagy tapasztalt szakember. Egyszerűek, könnyen használhatók és hasznosak a teendők tervezéséhez és nyomon követéséhez.

Ebben a blogban ingyenes napi feladatkövető Google Sheets sablonokat mutatunk be, amelyekkel a feladatok és a csapatok kezelése rendkívül egyszerűvé válik. Maradjon velünk a végéig!

Mi jellemzi egy jó feladatkövető sablont?

A feladatkövető sablonok segítenek nyomon követni és kezelni a mindennapi feladatait. Egy jó feladatkövető sablon a következőket tartalmazza:

Feladatleírások : A sablonnak helyet kell biztosítania a feladatleírások számára, például linkek, képek, dokumentumok és egyéb források hozzáadásához.

Prioritások : A jó feladatkövető sablonok lehetővé teszik, hogy az egyes feladatokat a határidő vagy a feladat fontossága alapján prioritási szintjük szerint kategorizálja.

Feladatcímkék : A sablon lehetővé teszi címkék használatát a feladatok megjelöléséhez, hogy azok könnyen kereshetők és elérhetők legyenek.

Testreszabás : A sablonnak szerkeszthetőnek és testreszabhatónak kell lennie, hogy megfeleljen az adott üzleti igényeknek.

Adatok vizualizálása : A feladatkövető sablonoknak táblázatokkal és grafikonokkal kell rendelkezniük a függőben lévő feladatok, a befejezett feladatok stb. megtekintéséhez.

Megjegyzések: A jobb érthetőség érdekében legyen egy megjegyzések szakasz, ahol további feladatadatok hozzáadhatók.

Ingyenes Google Sheets feladatkövető sablonok

A napi feladatkövető Google Táblázatok sablonok értékes eszközök, amelyek segítenek a feladatkezelés egyszerűsítésében. Íme néhány ingyenes Google Táblázatok feladatkövető sablon:

1. Napi és havi feladatkövető sablon a Template.net webhelyről

A Template.net Napi és havi feladatkövető sablonja egy alapvető sablon, amely lehetővé teszi a feladatok hatékony tervezését és kezelését. Segít egyszerűsíteni a munkafolyamatokat, nyomon követni az előrehaladást, és soha nem hagyja ki a határidőket.

Hogyan kell használni:

Tervezze és tekintse meg a feladatokat napi és havi szinten

Összpontosítson az időgazdálkodásra

Hozzon létre egyedi feladatlistákat, beleértve az állapotfrissítéseket, a prioritásokat és a határidőket.

A feladatok határideje alapján rangsorolja a feladatokat

Kövesse nyomon a haladást valós időben

Ideális: Mindenkinek, aki szeretne szervezett maradni és hatékonyan kezelni az idejét. Tökéletes megoldás azoknak, akik napi feladatok és hosszú távú projektek között egyensúlyoznak.

2. Napi feladatkövető sablon a Template.net webhelyről

A Template.net Napi feladatkövető sablonja egy egyszerű Google Táblázatok sablon, amely segít nyomon követni a napi feladatait. A testreszabható teendőlista sablon segítségével hatékonyan strukturálhatja munkarendjét.

Hogyan kell használni:

Hozzon létre és szervezzen egy helyen egyedi teendőlistákat

Egyszerűsítse a napi teendőket a termelékenység növelése érdekében

Kövesse nyomon a függőben lévő és befejezett feladatokat

Dolgozzon együtt a csapattagokkal a feladatokon

Ideális: elfoglalt szakemberek számára, akik napi vagy havi szinten tervezik és rangsorolják feladataikat, és valós időben követik nyomon azok előrehaladását, hogy ne szalasszák el a határidőket.

3. Feladatkövető sablon a Template.net webhelyről

A Template.net Task Tracker Template (Feladatkövető sablon) egy másik Google Sheets sablon a napi feladatok egyszerű nyomon követéséhez. Excel vagy Google Sheets formátumban töltheti le, hogy hatékonyan követhesse nyomon feladatait és határidőit.

Hogyan kell használni:

A feladatok kategorizálása a könnyű nyomon követés érdekében

A feladatok előrehaladását diagramok segítségével tekintheti meg.

Hozzon létre egyedi feladatállapotokat, például „teendő”, „függőben”, „befejezett”, „felfüggesztett” stb.

Testreszabhatja az egyes feladatok mezőit és megjegyzéseit.

Ideális: Mindenkinek, aki szervezett módszert keres a feladatok kategorizálására és nyomon követésére, hogy hatékonyan teljesíthesse a határidőket.

4. Feladatállapot-követő sablon a Template.net webhelyről

A Template.net Task Status Tracker Template sablonja megkíméli Önt a feladatok megjegyzésének fáradalmától, és megkönnyíti azok nyomon követését. Professzionális elrendezést biztosít a projekt tevékenységeinek és frissítéseinek nyomon követéséhez.

Hogyan kell használni:

Adja meg és rendszerezze az adatokat oszlopokban

Adjon hozzá testreszabható mezőket, hogy azok az Ön egyedi igényeinek megfeleljenek.

Szerkessze a szakaszokat, hogy további információkat adjon hozzá.

Adatok vizualizálása diagramokkal és grafikonokkal

Ideális: elfoglalt szakemberek számára, akik táblázatok és grafikonok segítségével szeretnének gyors áttekintést kapni a feladatok előrehaladásáról.

5. Google Sheets teendőlista sablon a Zapier-től

via Google Sheets

A Zapier Google Sheets To-Do List Template (Google Táblázatok teendőlista sablon) egy napi feladatkövető Google Táblázatok sablon, amellyel beállíthatja a rendszeres teendőlistáját és nyomon követheti a feladatok előrehaladását. Bár leginkább személyes teendőkhöz alkalmas, ezt a sablont munkahelyi feladatokhoz is használhatja, és megoszthatja a csapatával, hogy mindenki naprakész legyen.

Hogyan kell használni:

Használja a feladatok, napok és megjegyzések szakaszokat a teendőlista összeállításához.

Jelölje meg a kiemelt fontosságú feladatokat, és válasszon színeket az egyes feladatok állapotának jelöléséhez.

Adjon hozzá egyéni oszlopokat, például a feladat típusát, a becsült időt, a később elvégzendő feladatokat stb.

Jelölje be a feladatokat, ahogy elvégzi őket, hozzáadva az állapotot vagy kihúzva őket.

Ideális: mindenkinek, aki napi teendőlistákat szeretne készíteni, hogy időben elvégezze feladatait.

6. Google Sheets feladatnyomkövető sablon az Unito-tól

via Google Sheets

Az Unito Google Sheets Task Progress Tracker Template egy átfogó Google Sheets sablon, amely lehetővé teszi az eszközök összekapcsolását és a szinkronizálni kívánt feladatok kiválasztását. Ez a táblázatsablon segít a könnyű elemzéshez szükséges előrehaladási jelentések elkészítésében.

Hogyan kell használni:

Használja az adatdump fület az összes projektfeladat szinkronizálásához.

Készítsen előrehaladási jelentéseket a nyitott, befejezett és lejárt feladatok nyomon követéséhez.

Készítsen oszlop-, kör- és burndown-diagramokat a feladatok és a sprintek előrehaladásának nyomon követéséhez.

Kövesse nyomon a csapat tagjainak munkaterhelését és tervezze meg az erőforrásokat

Ideális: Projektvezetők és menedzserek számára, akik gyors és egyszerű módszert keresnek a feladat előrehaladási jelentések elkészítéséhez, hogy azokat megoszthassák az érdekelt felekkel.

A Google Sheets feladatkövetésre való használatának korlátai

Bár a napi feladatkövető Google Sheets sablonok segíthetnek a teendők hatékony nyomon követésében, néhány kihívással szembesülhet.

Íme a Google Sheets használatának hátrányai a mindennapi feladatok nyomon követése szempontjából:

Korlátozott együttműködés : A Google Sheets nem a legjobb eszköz az együttműködéshez. Hajlamosabb a hibákra, és lelassulhat, ha egyszerre több ember dolgozik rajta.

Skálázhatósági problémák : Ahogy a feladatlista egyre hosszabb lesz, a Google Sheets sablonok egyre zsúfoltabbá válnak. Külön munkalapokat kell vezetnie, ami megnehezíti a feladatok megtalálását és nyomon követését.

Korlátozott automatizálás : A Google Sheets sablonokkal nem automatizálhatja a munkafolyamatokat vagy a feladatkiosztást. Sok kézi munkát igényel, beleértve a feladatállapotok frissítését, a testreszabást stb.

Biztonsági aggályok : Nincsenek robusztus biztonsági funkciók, például részletes hozzáférés-vezérlés, ezért az eszköz kockázatos lehet érzékeny projektadatok tárolására.

Értesítések hiánya: A Google Sheets sablonok nem nyújtanak automatikus emlékeztetőket a feladatok befejezéséről vagy a közelgő határidőkről.

Alternatív feladatkövetési és -kezelési sablonok

Ha a Google Sheets sablonok korlátai miatt küzd, ideje alternatívákat keresni. A hatékony feladatkövetéshez és -kezeléshez a ClickUp alkalmazást ajánljuk.

A ClickUp egy all-in-one feladatkezelő eszköz, amely segít személyes és szakmai teendők létrehozásában és kezelésében. Lehetővé teszi célok és mérföldkövek meghatározását, teendőlisták létrehozását, a feladatokon való csapatmunkát, az ütemtervek nyomon követését, az erőforrások kezelését, valamint az emlékeztetők és a munkafolyamatok automatizálását.

A ClickUp segítségével a feladatokat a saját igényeinek megfelelően is megjelenítheti, például táblázat, lista, naptár vagy tábla nézetben.

Próbálja ki most a ClickUp-ot! A ClickUp táblázatos nézetével vizualizálhatja adatait a táblázatokban.

Például a ClickUp táblázatos nézetével azonnal táblázatokat hozhat létre, és mezőkben és sorokban jelenítheti meg a projekt adatait. Ezzel a nézettel adatbázisokat is létrehozhat, és a feladatokat rekordokként szervezheti. A legjobb rész? Ezzel a nézettel összekapcsolhatja az ügyfeleket a megrendelésekkel és a hibajelentésekkel.

Ha tehát megszokta a Google Sheets használatát, de nem szeretne megbirkózni annak korlátaival, a ClickUp táblázati nézet a tökéletes megoldás.

Ezenkívül a ClickUp számos sablont kínál a feladatkezeléshez. Ezek a sablonok megkönnyítik a mindennapi munkát, és kiváló alternatívát jelentenek a Google Sheetshez. Nézzük meg ezeket a sablonokat részletesen!

1. ClickUp egyszerű feladatkezelő sablon

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre egy szervezett feladatkezelő rendszert a ClickUp egyszerű feladatkezelő sablonjával.

Ha most kezded a feladatkezelést, és napi ellenőrzőlista-alkalmazásokat keresel, próbáld ki a ClickUp egyszerű feladatkezelési sablonját.

Ez a projektkövető sablon tökéletes a feladatok szervezéséhez, legyen szó napi tevékenységekről vagy munkával kapcsolatos feladatokról. A sablon lista, tábla és dokumentum nézeteket kínál, hogy a feladatokat a kívánt módon vizualizálhassa. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A feladatok vizualizálása és prioritásainak meghatározása

Kövesse nyomon a teendőit

Adjon hozzá feladatokat az egyéni mezők segítségével

Miért ajánljuk?

A sablon, amely az egyik legegyszerűbb módja a munka szervezettségének megőrzésének, beépített utasításokat tartalmaz arról, hogyan lehet azt felhasználni egy tartós feladatkezelő rendszer létrehozásához.

Ideális: bárkinek, aki most kezdi a feladatkövetést, és ingyenes, egyszerű teendőlista-sablont keres.

2. ClickUp napi feladatkezelő sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg napi feladatait a ClickUp napi feladatkezelő sablonjával.

A ClickUp napi feladatkezelő sablon egy tervező, amely lehetővé teszi a napi találkozók, feladatok, események és teendők ütemezését. Ez a testreszabható tervező segít időben haladni, így nem kell egész nap dolgoznia.

Ezzel a napi tervezővel a következőket teheti:

Osztályozza a feladatokat munka, személyes vagy célok kategóriákba.

Kövesse nyomon az előrehaladást diagramokkal és grafikonokkal

A feladatok fontossági sorrendbe állítása

Javítsd az időgazdálkodásodat

A sablon segít koncentrálni és motivált maradni, így halogatás nélkül gyorsan elvégezheti a feladatokat.

Miért ajánljuk?

Meghatározhat konkrét célokat és fontos mérföldköveket, a Naptár nézet segítségével megtervezheti a napját, és a Gantt-diagramok segítségével nyomon követheti az előrehaladást.

Ideális: elfoglalt szakemberek számára, akik naponta túl sok feladatot és megbeszélést kell összehangolniuk. Tökéletes azok számára, akik szeretnék megtervezni a napjukat, hogy egyensúlyt teremtsenek a magánéletük és a szakmai életük között.

3. ClickUp napi feladatlista sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg és rangsorolja a munkát a ClickUp napi feladatlista sablonjával

A ClickUp napi feladatlista sablon egy rutintervező és -követő eszköz, amely segít jó szokások kialakításában, valamint a mindennapi munkák megtervezésében és fontossági sorrendbe állításában anélkül, hogy túlterheltté válna. Emellett testreszabási lehetőségeket is kínál, például egyéni nézeteket, mezőket, állapotokat és munkafolyamatokat, beleértve a Gantt-diagramot, a listát és a naptárat.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Készítsen és kezeljen részletes teendőlistát!

Szervezze meg feladatait, és koncentráljon a legfontosabbakra!

Kövesse nyomon az összes feladatot egy helyen

Miért ajánljuk?

A teendőlista sablon beépített integrációkkal és automatikus értesítésekkel rendelkezik, amelyek segítenek a határidők betartásában.

Ideális: Mindenkinek, aki szeretné kialakítani a mindennapi munkák tervezésének és fontossági sorrendbe állításának szokását a jobb időgazdálkodás érdekében.

További információk: 11 ingyenes feladatlista-sablon Excelben és ClickUpban

4. ClickUp projektfeladat-lista sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje személyes és szakmai feladatait a ClickUp projektfeladat-lista sablon segítségével.

A ClickUp projektfeladat-lista sablonja alapvető és fejlett funkciókat ötvöz, így az egyik legjobb feladatkezelő sablonnak számít.

Ez a projektkezelési sablon személyes és csapatfeladatok nyomon követésére és kezelésére használható. Öt nézettel rendelkezik: Dokumentum, Tábla, Lista, Naptár és Beágyazás. Ezenkívül hozzáadhat egyéni állapotokat, például „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezve”, hogy hatékonyan nyomon követhesse a feladatokat.

Miért ajánljuk?

A sablon legfontosabb előnye, hogy az Embed nézet segítségével videókat ágyazhat be a sablonba, így a munka áttekinthetőbbé válik.

Ideális: elfoglalt szakemberek számára, akik egy helyen szeretnék kezelni személyes és irodai feladataikat, hogy ne kelljen lapokat váltani.

5. ClickUp feladatkezelő sablon

Töltse le ezt a sablont Végezze el projektjeit a ClickUp feladatkezelő sablon segítségével

A ClickUp feladatkezelő sablonja egy projektkezelő sablon, amelyre minden csapatnak szüksége van a projektek sikeres eredményeinek biztosításához. Beépített eszközeivel ez a sablon ideális több projekt kezeléséhez és a csapattal való együttműködéshez, hogy egy helyen dolgozhassanak különböző munkafolyamatokon.

A sablon hat dinamikus nézettel rendelkezik, amelyek közül a Csapat nézet emelkedik ki.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Osztja fel a feladatokat három listára: Ötletek, Hátralékok és Tevékenységek.

Együttműködés a csapatokkal

Rendezze a feladatokat prioritás, állapot vagy osztály szerint.

A munkafolyamatok nyomon követése és optimalizálása

Miért ajánljuk?

A Csapat (korábban Box) nézet segítségével áttekintheti mindenki munkaterhelését, hogy átgondoltan oszthassa el a feladatokat. Előre elkészített egyéni mezőkkel rendelkezik, így láthatja, kinek milyen feladatot osztottak, mikor esedékes, és valós időben követheti a haladást. Ezenkívül egyéni mezőket is hozzáadhat olyan részletekhez, mint a költségvetés, linkek vagy egyéb mellékletek.

Ideális: Projektmenedzserek számára, akik a projektfolyamatok racionalizálását és az együttműködés javítását szeretnék elérni a projekt sikeres eredménye érdekében.

6. ClickUp Work To Do sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje feladatait – a létrehozástól a kiosztásig és a nyomon követésig – a ClickUp Work To Do Template segítségével.

A ClickUp Work To Do sablon tökéletes eszköz a heti feladatok szervezéséhez. Segít a napi feladatoknak a heti tervhez igazodó megtervezésében, hogy a hét produktív legyen. Röviden: ez a sablon mindent tartalmaz, amire szükséged van a feladatok elvégzéséhez.

A ClickUp Work To Do sablonjával a következőket teheti:

Kövesse nyomon az előrehaladást Gantt-diagramokkal és Kanban-táblákkal.

Összpontosítson a prioritást élvező feladatokra

Bontsa le a komplex projektfeladatokat könnyebben kezelhető feladatokra

A feladatok időtartamának nyomon követése

A sablon használatához állítson be egyértelmű célokat, és kezdje el létrehozni a feladatait. A ClickUp Tasks segítségével leírásokkal, alfeladatokkal és határidőkkel tervezheti és szervezheti feladatait. Címkéket adhat a feladatokhoz a könnyebb keresés érdekében, feladatokat rendelhet a csapattagokhoz, és akár a Naptár nézetben is megtekintheti a feladatainak ütemtervét.

Miért ajánljuk?

Ez a sablon kiválóan alkalmas a heti munkarend felmérése és prioritásainak meghatározása számára a heti naptár nézetével.

Ideális: azok számára, akik előre szeretnék megtervezni a napi feladataikat és elvégezni a teendőiket. Ideális eszköz a termelékenység fenntartásához a hét minden napján.

További információk: 10 ingyenes Getting Things Done (GTD) sablon a termelékenység növeléséhez

7. ClickUp egyszerű teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje az összes teendőjét egy helyen a ClickUp egyszerű teendőlista sablonjával.

A ClickUp Simple To-Dos Template egyszerűsíti a feladatkezelést azáltal, hogy összes feladatát egy helyen gyűjti össze. Lehetővé teszi a prioritások, a megbízottak és a határidők megtekintését, így nem marad le a fontos információkról.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Rendezze a feladatokat különböző kategóriákba

Feladatok kiosztása a csapat tagjainak

Állítson össze egy világos teendőlistát, amelyet mindenki követhet.

A ClickUp többi sablonjához hasonlóan ez is egyedi állapotokkal, mezőkkel és nézetekkel rendelkezik. Állapot táblával rendelkezik, amely biztosítja az összes feladat könnyű elérhetőségét. A sablon lehetővé teszi a feladatok címkékkel történő nyomon követését és az automatizálással megkönnyíti a feladatkezelést.

Miért ajánljuk?

Ez az egyszerű sablon akkor segít, ha több feladatot kell egyszerre ellátnia. Priorizálhatja feladatait, és a Prioritized Tasks View (Priorizált feladatok nézet) segítségével biztosíthatja, hogy a megfelelő sorrendben végezze el őket.

Ideális: Projektmenedzserek és csapatvezetők számára, akik egyszerűsíteni szeretnék a feladatkezelést, és összehangolni szeretnék az embereket, erőforrásokat, ütemterveket, prioritásokat és minden egyebet.

8. ClickUp naptár teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Calendar To Do List Template segítségével áttekintést kaphat heti vagy havi feladatairól.

A ClickUp naptár teendőlista sablon egy olyan eszköz, amely gyors áttekintést nyújt heti, kétheti vagy havi teendőlistájáról. Segít megszervezni a teendőit, hogy minden kitűzött célját elérhesse.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tervezze meg a feladatokat, hogy ne mulassza el a határidőket!

A feladatok áttekinthetőségének érdekében csoportosítsa őket kategóriákba.

Részletes feladatadatok megtekintése

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását

Ismerje meg, mennyi időbe telik egy feladat elvégzése!

Ez a sablon öt különböző ClickUp konfigurációjú nézettel rendelkezik: szerepkör szerint, értekezletkérés szerint, kategória szerint, ütemterv szerint és kezdő útmutató szerint. A naptárban szereplő teendőlista nyomon követését függőségi figyelmeztetésekkel, időkövetéssel és egyéb funkciókkal is kiegészítheti.

Miért ajánljuk?

A sablon tartalmaz egy „Meeting Request View” (Találkozó kérelem nézet) funkciót, amely segítségével nyomon követheti a közelgő találkozókat és az azok előtt elvégzendő feladatokat.

Ideális: Mindenkinek, akinek sűrű a napirendje, és áttekintést szeretne kapni a következő hetek összes találkozójáról és feladatáról.

De ez még nem minden. Ezen sablonok mellett a ClickUp Feladat sablonok funkciója lehetővé teszi, hogy saját sablonokat is készítsen. Így sablonokat hozhat létre ismétlődő feladatokhoz és munkafolyamatokhoz, és javíthatja a termelékenységet. Ráadásul egyszerűek, testreszabhatók és nem igényelnek képzést.

Kezelje feladatait hatékonyabban a ClickUp segítségével

Kétségtelen, hogy a napi feladatkövető Google Sheets sablonok hasznosak a feladatok és a teendőlisták kezelésében.

A Google Sheets azonban nem tökéletes. Ha rendszeresen több feladatot kell kezelnie és különböző csapatokkal kell együttműködnie, akkor a Google Sheets sablonok használata minden nyomon követéshez kihívást jelenthet. Itt jönnek jól a ClickUp-hoz hasonló feladatkezelő szoftverek.

A ClickUp sablon galériája többféle táblázatsablont kínál, amelyek ideálisak személyes teendők és szakmai projektek kezeléséhez. Ezek az ingyenes sablonok számos testreszabási lehetőséget és kiegészítő funkciót tartalmaznak, beleértve az értesítéseket és a munkafolyamatok automatizálását.

Ezenkívül a ClickUp feladatkezelési és mesterséges intelligencia funkcióival rengeteg kényelmet nyújt.

Miért küszködik a Google Táblázatokkal? Regisztráljon a ClickUp-ra, és töltse le még ma ezeket a sablonokat.