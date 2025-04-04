7 lépéses útmutató az erőfeszítés szintjének közös értékeléséhez a pontos tervezés érdekében

Lehet, hogy csapata összegyűlt a konferenciaasztal körül, ötleteket gyűjtött és megtervezte a projektet. De mindenki legjobb erőfeszítései ellenére:

A végleges határidők eltérnek

Az erőforrások szűkösek, és

A határidők irreálisak (sőt, nevetségesek!).

Ezek mindennapos problémák, amelyek akkor merülnek fel, amikor a csapatok nem értékelik teljes mértékben a feladatokhoz szükséges erőfeszítés mértékét (LOE). Az erőfeszítés mértéke kritikus lépés a projekt sikeres megvalósításának biztosításában.

A LOE pontos kiszámításához nem elég csak időbecsléseket készíteni. Valójában a tényleges munkamennyiség alapos elemzésére van szükség.

Vessünk egy pillantást néhány fontos módszerre, tippre és bevált gyakorlatra, amelyek segítségével meghatározható a projektmenedzsmentben szükséges erőfeszítés mértéke.

Mi az erőfeszítés szintje a projektmenedzsmentben?

A munkamennyiség (LOE) egy projektmenedzsment kifejezés, amely egy projektben meghatározott feladatok vagy tevékenységek elvégzéséhez szükséges becsült időt és erőforrásokat jelenti.

A hagyományos, egyértelmű kezdettel és végével rendelkező, feladatalapú munkától eltérően a LOE-feladatok általában folyamatosak vagy támogató jellegűek. Néhány példa: felügyelet, karbantartás vagy adminisztratív munka.

A LOE tükrözi a feladat elvégzéséhez szükséges teljes erőfeszítést és időt. Ez magában foglalja a projekt támogató tevékenységeit, mint például a megbeszélések, a dokumentáció, a projekt költségvetésének elszámolása, a kommunikáció és az átdolgozás.

Általában olyan feladatok erőfeszítésének becslésére használják, amelyek nem eredményeznek közvetlenül teljesítményt, de elengedhetetlenek a projekt előrehaladásához.

Miben különbözik a LOE a többi becslési technikától?

A LOE eltér a mainstream projektbecslési technikáktól, mint például a top-down vagy bottom-up becslés.

Míg ezek a módszerek a feladatok előre meghatározott eredményekkel rendelkező, mérhető egységekre való felosztását hangsúlyozzák, a LOE inkább folyamatos jellegű. A LOE a folyamatos feladatokra összpontosít, amelyek ismétlődhetnek vagy a teljes projekt időtartamára kiterjedhetnek.

Például az alulról felfelé építkező becslésnél kiszámíthatja a termék tervezéséhez szükséges időt. Ezzel szemben a munkamennyiség-becslés a terméktervezési folyamat irányításához szükséges folyamatos időt mérné, például az állapotfrissítéseket, a csapatkoordinációt vagy a tervezési iterációkat.

Az erőfeszítés szintjének becslésében három általános összetevő szerepel: Idő: A folyamatban lévő feladat (pl. jelentéskészítés, irányítás vagy nyomon követés) elvégzéséhez szükséges becsült óra- vagy napszám. Erőforrások: Azok a személyek, technológiák vagy berendezések, amelyek szükségesek a feladatok elvégzéséhez a Azok a személyek, technológiák vagy berendezések, amelyek szükségesek a feladatok elvégzéséhez a projekt időtartama alatt ( ). Feladatok függősége: Hogyan támogatják vagy befolyásolják ezek a folyamatban lévő feladatok más tevékenységeket a projekt zökkenőmentesebb lebonyolítása érdekében?

Lásd: ClickUp Brain, ClickUp AI, a LOE becslése egy weboldal elindításához

Miért kell a projektmenedzsereknek a LOE-ra koncentrálniuk?

Az LOE-re való összpontosítás segít abban, hogy tisztább, teljesebb képet kapjon a projekttervezési folyamatáról. A folyamatos feladatok, például a felügyelet és a kommunikáció figyelembevétele javítja az erőforrások elosztását és biztosítja, hogy a projekt életciklusának minden aspektusa megfelelő támogatást kapjon.

Ez lehetővé teszi a reális ütemtervek elkészítését is, mivel figyelembe veszi a fontos, de nem teljesíthető tevékenységekhez szükséges időt és erőfeszítést.

Ráadásul ez megkönnyíti a kommunikációt az érdekelt felekkel, akik így világos képet kapnak a projekt valós tartalmáról, és reálisabb elvárásokat támaszthatnak.

Ha figyelmen kívül hagyja a LOE-t, akkor kockáztatja az erőforrások túlterhelését vagy a határidőktől való elmaradást. Sőt, még rosszabb esetben alábecsülheti a projekt igényeit, ami elkerülhető hatékonysági problémákhoz vagy késedelmekhez vezethet.

💡Tudta? A diszkrét erőfeszítés egy mérhető feladat, amelynek egyértelmű kezdete és vége van, például egy jelentés megírása. Ezzel szemben a LOE olyan folyamatos tevékenységeket fed le, mint a találkozók ütemezése és a dokumentumok készítése, amelyek nem olyan könnyen nyomon követhetők, de előreviszik a dolgokat!

A LOE becslésének módszerei

A feladat összetettségétől és a rendelkezésre álló adatoktól függően különböző módszerekkel becsülheti meg a projekt sikeréhez szükséges LOE-t.

Íme négy legfontosabb közülük, erősségeikkel és korlátaikkal együtt.

1. Szakértői vélemény

Ez a munkamennyiség-becslési technika hasznos a kevésbé számszerűsíthető feladatok, például az adminisztratív segítségnyújtás vagy a felügyelet kezelésében. A szakterület szakértői a múltbeli tapasztalatokból merítenek, hogy hasonló helyzetekre vonatkozóan reális becslést adjanak.

👍 Előnyök: Gyors, megalapozott szakértelmen alapul, és hatékony egyedi vagy összetett feladatok esetén. 👎 Hátrányok: Szubjektív és pontatlan becsléseket eredményezhet, ha a szakértők elfogultak vagy hiányoznak a kulcsfontosságú részletek. 🤔 Mikor használható: Tapasztalt fejlesztői csapat tagok vagy projektmenedzserek esetében, akik már végeztek hasonló feladatokat a múltban.

2. Analóg becslés

A jelenlegi projekt LOE-jének előrejelzéséhez hasonló projektek korábbi adataira kell támaszkodni. A hasonló hatókörű korábbi projektek feladatait összehasonlítva megalapozott becsléseket lehet készíteni az új projekthez szükséges időről és erőforrásokról.

👍 Előnyök: Gyors, nem igényel részletes adatokat, és alkalmas a korai tervezési szakaszban. 👎 Hátrányok: Kevésbé pontos, mivel a múltbeli adatok pontosságától és relevanciájától függ. 🤔 Mikor használható: Olyan helyzetekben, amikor a feladatról nem állnak rendelkezésre részletes információk, de a korábbi projektekből származó, meglehetősen hasonló adatokhoz van hozzáférése.

3. Paraméteres becslés

Ez a munkamennyiség-becslési módszer statisztikai adatok alkalmazásával számítja ki a LOE-t a gyűjtött paraméterek alapján.

Például, ha 10 szerver karbantartása 10 óra/hét, akkor 20 szerver karbantartása valószínűleg 20 óra/hét. Ez tökéletesen alkalmas olyan feladatokra, amelyeknél a bemenetek és kimenetek egyértelműek és mérhetőek.

👍 Előnyök: Adatokon alapul, pontosabb ismétlődő feladatok esetén, és skálázható 👎 Hátrányok: Részletes, megbízható adatokra van szükség, és nagyon változatos feladatok esetén nem működik jól. 🤔 Mikor használható: Olyan esetekben, amikor a feladatok számszerűsíthetők és rendelkezésre állnak a korábbi adatok.

4. Hárompontos becslés

A PERT (Program Evaluation Review Technique) néven is ismert hárompontos LOE becslési technika három különböző becslést – optimista, pesszimista és legvalószínűbb – használ az átlagos becslés kiszámításához. Ez segít kezelni a feladat időtartamával kapcsolatos bizonytalanságokat és változékonyságokat.

👍 Előnyök: Figyelembe veszi a bizonytalanságot és kiegyensúlyozottabb becsléseket kínál. 👎 Hátrányok: Több erőfeszítést igényel, és többféle forgatókönyv figyelembevételét igényli. 🤔 Mikor használható: Ha jelentős bizonytalansággal kell szembenézni, vagy ha a feladatok különböző lehetséges kimenetelekkel járnak.

Ezeknek a LOE-becslési módszereknek az alkalmazása sokkal egyszerűbbé válik olyan projektmenedzsment eszközökkel, amelyek gyorsan összegyűjtik és elemzik az adatait. Ezenkívül ezek az eszközök:

A korábbi projektek adatainak megjelenítése

Szervezze meg a szakértői hozzájárulásokat

Egyszerűsítse a LOE becsléshez való hozzáállását

Javítsa a LOE-előrejelzések pontosságát

Olvassa el még: Hogyan számoljuk ki a ciklusidőt a termékek időben történő leszállításához?

Hogyan számoljuk ki a munkamennyiséget?

A LOE kiszámítása könnyebb, mint gondolná.

Végigvezetjük Önt a legfontosabb lépéseken, és elmagyarázzuk, hogyan segíthet a ClickUp projektmenedzsment szoftvere a folyamat zökkenőmentesebbé és pontosabbá tételében. Emellett néhány LOE erőfeszítés példát is bemutatunk a jobb megértés érdekében.

1. lépés: Határozza meg a munka terjedelmét

Kezdje azzal, hogy egyértelműen meghatározza a projekt munkaterületét és célját. Ezután alaposan ismerje meg a tervezési szakaszban elvégzendő feladatokat és tevékenységeket.

A nagyobb feladatok kisebb, kezelhetőbb részekre bontása segíthet a szükséges erőforrások jobb becslésében. A munkamegosztási struktúrák (WBS) vagy a feladatlisták különösen hasznosak lehetnek ehhez a célhoz.

A ClickUp olyan eszközökkel segíthet, amelyekkel hatékonyan meghatározhatja és kezelheti projektje hatókörét.

A ClickUp Spaces segítségével projektjét különböző részlegekre vagy csapatokra oszthatja, így világos struktúrát teremtve munkájához.

Hozzon létre új ClickUp Spaces-t a projekt hatókörének meghatározásához és szervezéséhez.

Az egyes terekben található mappák és listák lehetővé teszik a projekt minden aspektusának részletes leírását, így minden feladatot figyelembe lehet venni.

Miután tisztázta a projekt hatókörét, jöhetnek a ClickUp feladatok. Ezek a nagyobb feladatokat alfeladatokra bontják, így könnyebb kezelni és becsülni az egyes alfeladatokhoz vagy komponensekhez szükséges időt és erőforrásokat.

Fedezze fel a ClickUp feladatok különböző típusait, amelyeket hozzáadhat a munkaterületéhez.

Ezenkívül a ClickUp feladatlisták is nagyon hasznosak lehetnek ebben az esetben.

Ezek segítségével egy feladatot közvetlenül egy sor végrehajtható lépésre vagy alfeladatra bonthat. Ez egyértelműen felvázolja az összes szükséges lépést, és biztosítja, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

A ellenőrzőlista minden elemének előrehaladását nyomon lehet követni, ami megkönnyíti a komplex feladatok kezelését.

A ClickUp feladatellenőrző listák segítségével részletezze és kövesse nyomon az összes szükséges lépést egy feladat keretében.

2. lépés: Becsülje meg az egyes feladatokhoz szükséges időt

Miután meghatározta a hatókört, meg kell számolnia az egyes feladatok becsült befejezési idejét ( ). Ehhez meg kell becsülnie, hogy az egyes tevékenységek mennyi időt vesznek igénybe, beleértve a függőségeket és a lehetséges késedelmeket is.

Fontolja meg szakértői vélemény vagy paraméteres becslés alkalmazását a feladatok jellege alapján.

A ClickUp Time Estimates egyszerűsíti ezt a folyamatot.

Beállíthat becsléseket az egyes feladatokhoz, ami segít megérteni, hogy az egyes feladatok várhatóan mennyi időt vesznek igénybe, és megalapozott döntéseket hozni a projekt ütemtervéről.

Számítsa ki a ClickUp Time Estimates segítségével a gyakori feladatokra fordított pontos időt, hogy javítsa csapata hatékonyságát.

Több felelős személyt érintő feladatok esetén minden egyes személynek külön időbecslést rendelhet hozzá. Ez a megközelítés pontosabb munkaterhelés- és kapacitásjelentést biztosít, mint ha minden egyes személynek a teljes becslést rendelné hozzá.

Ezenkívül a ClickUp összesíti az alfeladatokra és a fő feladatra vonatkozó becsléseket, így gyorsan megtekintheti a számos alfeladattal rendelkező nagy feladatok becsült teljes időtartamát.

Olvassa el még: Hogyan lehet hatékonyan kiszámítani a munkaórák számát modern eszközökkel?

3. lépés: Erőforrások alkalmazása

Ezután kezdje el a megfelelő erőforrások, például a csapat tagjai, eszközök és felszerelések becslését és elosztását.

Ne felejtse el ellenőrizni, hogy minden csapattag rendelkezésre áll-e a fent kiszámított időbecslések szerint. A pontos erőforrás-elosztás biztosítja, hogy a becsült idő összhangban legyen a csapat tényleges kapacitásával.

Például, ha egy feladat elvégzése 10 órát vesz igénybe, de a csapatának csak 5 órája van a héten, akkor módosításokat kell végrehajtania.

Itt jön jól a ClickUp Workload View. Ez egy helyen világos képet ad a csapat kapacitásáról és munkaterheléséről, így könnyen felismerheti a túlterhelt csapattagokat vagy az erőforráshiányokat.

Így láthatja, ki áll rendelkezésre és ki túlterhelt, és ennek megfelelően módosíthatja a feladatok kiosztását.

A ClickUp Workload View segítségével egy pillanat alatt áttekintheti csapata kapacitását az időbecslések alapján.

4. lépés: A ténylegesen eltöltött idő nyomon követése

A projekt elindulása után láthatja, hogy LOE-számításai pontosak voltak-e.

Figyelje figyelmesen az egyes feladatokra fordított tényleges időt és a becsült időt. Ez lehetővé teszi, hogy összehasonlítsa a becsléseket a ténylegesen eltöltött idővel, és azonosítsa azokat a területeket, amelyeken a jövőbeli tervezéshez módosításokra van szükség.

A ClickUp Time Tracking erre a célra tökéletesen alkalmas.

Ez lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a feladatokra fordított tényleges időt, és összehasonlítsa azt az eredeti becsléseivel. Ha figyelemmel kíséri ezeket a részleteket, könnyen felismerheti, hol lehettek hibásak a becslései, és elvégezheti a szükséges kiigazításokat.

Kövesse nyomon a feladatokra fordított időt a ClickUp Time Tracking segítségével, hogy lássa, mennyire pontosak a becslései.

Az időkövetés egyértelműbb képet ad a projekt időgazdálkodásáról, és pontosabbá teszi a becsléseket a későbbiekben.

Olvassa el még: 10 tipp az időgazdálkodási készségek javításához a munkahelyen

5. lépés: Használja az erőfeszítés-hatás mátrixot

Tény, hogy nem minden feladat ugyanolyan fontos, és nem minden feladat igényel ugyanolyan szintű kényelmet. Az egyes feladatok prioritását egy erőfeszítés-hatás mátrix segítségével lehet meghatározni, amely a feladatok potenciális hatása és a rájuk fordítandó erőforrások alapján kategorizálja azokat.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp erőfeszítés-hatás mátrix sablonja segít Önnek a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és kezelésében az erőfeszítés és a hatás alapján.

A ClickUp erőfeszítés-hatás mátrix sablon segítségével rangsorolhatja projektjeit a várható munkaterhelés szerint. Ez a sablon ideális a projekt sikerét elősegítő várható erőfeszítések értékeléséhez és vizualizálásához.

A prioritások meghatározásának képességének fejlesztése mellett ez a sablon:

Értékes betekintést nyújt a lehetséges kihívásokba és a várható költségnövekedésbe.

Hozzon létre egy könnyen értelmezhető mátrixot, amelyben feltérképezi a különböző feladat típusok előnyeit.

Öt egyéni attribútumot kínál a feladatok természetük alapján történő csoportosításához.

6. lépés: A folyamatos változásokhoz való alkalmazkodás

Projektek gyakran változnak. Ezért az LOE-számításoknak elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a hatókör, a csapat rendelkezésre állása vagy a változó időkorlátok változásaihoz. Előfordulhat, hogy újra kell értékelnie az időbecsléseket vagy át kell csoportosítania az erőforrásokat, ha a projektben változás történik.

A ClickUp Dashboards rendkívül hasznos ezeknek a változásoknak a kezelésében. Testreszabható áttekintést nyújtanak a projekt állapotáról, hogy valós időben követhesse a haladást és szükség szerint módosíthassa a terveket.

A műszerfalak segítségével egy helyen láthatja a legfontosabb mutatókat, például a tényleges és a becsült időt, az erőforrások elosztását és a feladatok előrehaladását.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy LOE-számításait a projekt változó igényeihez igazítsa.

Ezenkívül a ClickUp Dashboards segítségével megtekintheti a projekt adatait egy meghatározott időszakra vonatkozóan. Ez segít megérteni, hogy a legutóbbi változások hogyan befolyásolják a projektet, és időben módosíthatja a LOE-számításokat és az erőforrás-terveket.

7. lépés: A haladás figyelemmel kísérése és optimalizálása

Nehéz a tervet betartani, ha nem követi rendszeresen a feladatok előrehaladását és nem tartja nyomon a ténylegesen felhasznált erőfeszítéseket.

A monitorozás lehetővé teszi, hogy időérzékeny jelentéseket osszon meg a projekt állásáról vagy a közönség reakcióiról az érdekelt felekkel.

Használja a ClickUp időelemzési sablont, hogy lebontsa, hogyan használja csapata a munkaidejét.

Tippek és bevált gyakorlatok a hatékony LOE-számításhoz

A LOE-számítások helyes elvégzése döntő jelentőségű lehet a projekt ütemtervének szempontjából. De hogyan lehet biztosítani, hogy eléri a célját anélkül, hogy túlbonyolítaná a dolgokat?

Vessünk egy pillantást néhány egyszerű tippre és bevált gyakorlatra, amelyek megkönnyítik a folyamatot és biztosítják, hogy minden a terv szerint haladjon.

🎯 Vonja be csapatát korán és gyakran

Sok projektmenedzser elköveti azt a hibát, hogy a munkamennyiséget önmagában próbálja kiszámítani. A pontos munkamennyiség-becslés titka a crowdsourcing. Senki sem tudja jobban, hogy egy feladat mennyi időt vesz igénybe, mint azok, akik felelősek érte.

A fejlesztőktől a tervezőkig a csapat bevonása olyan értékes betekintést nyújt, amelyet egyébként könnyen figyelmen kívül hagyhatna. Például feltételezheti, hogy egy pontos költségvetési jelentés megírása két órát vesz igénybe, de a könyvelőcsapat emlékeztetheti Önt arra, hogy az adatok összegyűjtése további egy órát igényel.

Tartsa nyitva az ilyen kommunikációs csatornákat a projekt egész ideje alatt, hogy gyorsan reagálhasson a váratlan késésekre vagy szűk keresztmetszetekre.

🎯 Parkinson-törvényre való felkészülés

Parkinson törvénye szerint „A munka kitölti a rendelkezésre álló időt.”

Bár ez pesszimistán hangzik, ez egy fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni a LOE kiszámításakor.

Ha két hetet ad egy csapatnak egy olyan feladat elvégzésére, amely valójában egy hetet vesz igénybe, akkor biztos lehet benne, hogy két hétig fog tartani!

A Parkinson-törvény hatásának enyhítése érdekében adjon a csapatának egy kissé szigorúbb határidőt, mint amire számítottak, de a projekttervben hagyjon helyet a lehetséges késedelmekre. Az ötlet az, hogy hatékonyságra ösztönözze őket anélkül, hogy stresszt okozna nekik. Ez egyensúlyozási feladat, de ez a proaktív stratégia megakadályozza, hogy a feladatok elhúzódjanak.

🎯 Ne felejtse el figyelembe venni a „láthatatlan munkát”

A láthatatlan munka magában foglalja mindazokat a kis, ismétlődő feladatokat, amelyek előreviszik a projektet, de nem feltétlenül hoznak meghatározott eredményt – például megbeszélések, e-mailek megválaszolása vagy feladatok közötti váltás. Ezek a tevékenységek jelentéktelennek tűnhetnek, de jelentős időt vehetnek igénybe, ha nem veszik őket figyelembe.

Annak érdekében, hogy minden alapot lefedjen, vegye figyelembe a LOE-ben a láthatatlan munkát is, és számoljon több időt. Még ha a csapat tagjai csak egy órát töltenek naponta megbeszéléseken vagy telefonálással, az is heti öt óra munka, amit figyelembe kell venni.

Használjon időkövetési funkciókat, mint például a ClickUp által kínáltakat, hogy meghatározza, mennyi időt fordítanak ezekre a kisebb feladatokra, és így pontosabb képet kapjon a teljes munkaterhelésről.

🎯 Használja a korábbi adatokat, de ne ragaszkodjon túlságosan hozzájuk

Természetesen a korábbi adatok nagy segítséget nyújtanak a LOE becslésében – a korábbi projektekből nagyjából meg lehet becsülni, hogy hasonló feladatok mennyi időt vehetnek igénybe.

De itt van a bökkenő: ne támaszkodjon túlzottan rá.

Az, hogy az A feladat legutóbb 10 órát vett igénybe, nem jelenti azt, hogy ez most is így lesz. A változók változnak – az emberek egyre jobbak lesznek a munkájukban, a technológia fejlődik, és néha új akadályok merülnek fel.

A legjobb megközelítés? Használja a korábbi adatokat alapul, de mindig hagyjon helyet a jelenlegi projekt sajátosságai alapján történő kiigazításokra. Elemezze a jelenlegi feltételeket, hogy pontosítsa becsléseit. Vannak új projektcsapat tagok? A projekt hatóköre nagyobb, mint legutóbb?

A munkamennyiség becslésének gyakorlati alkalmazásai

Szeretné, ha a LOE becslés több lenne, mint csak elmélet?

Fedezze fel ezeket a gyakorlati alkalmazásokat, hogy a LOE-t a projekt jobb tervezéséhez és végrehajtásához használhassa. 🗂️

1. Szoftverfejlesztési sprintek

Az agilis szoftverfejlesztésben a csapatok rövid, iteratív ciklusokban, úgynevezett sprintekben dolgoznak.

A LOE becslése itt kritikus fontosságú annak meghatározásához, hogy a fejlesztők, tervezők és tesztelők mennyi időt és erőfeszítést igényelnek a sprintre tervezett funkciók és hibajavítások elvégzéséhez.

Tegyük fel, hogy egy csapatnak új funkciót kell kifejlesztenie. Ebben az esetben a LOE becsüli meg a teszteléshez, a kódfelülvizsgálathoz, a hibakereséshez és a minőségi teszteléshez szükséges folyamatos erőfeszítéseket – olyan feladatokat, amelyeknek nincs meghatározott vége, de elengedhetetlenek a zökkenőmentes fejlesztési ciklushoz.

A LOE kiszámításával a projektmenedzserek biztosíthatják, hogy az erőforrások megfelelően legyenek elosztva, és a sprint a terv szerint haladjon.

2. Marketingkampány tervezése

Marketingkampány tervezésekor a LOE olyan folyamatos feladatokat becsül meg, mint a közösségi média figyelemmel kísérése, a hirdetési projekt teljesítményének optimalizálása vagy az influencerekkel való koordináció.

Például egy kampányprojekt-menedzser az LOE segítségével meghatározhatja, hogy mennyi heti erőfeszítésre van szükség a hirdetési kiadások kiigazításához, az ügyfelek kérdéseinek megválaszolásához és a különböző platformokon a közönséggel való kapcsolattartáshoz. Bár a projekt eredményei között szerepelhet tartalomkészítés vagy hirdetésfejlesztés, a LOE biztosítja, hogy a fontos, de folyamatos feladatok – például a teljesítményfigyelés – is figyelembe vételre kerüljenek. Ez garantálja a kampány hosszú távú sikerét.

3. SaaS projektmenedzsment

A SaaS termékek esetében az LOE becslés segít a projektmenedzsereknek meghatározni a folyamatos tevékenységekhez, például a termék teszteléséhez, a szerver karbantartásához és az adatok ellenőrzéséhez szükséges időt és erőforrásokat.

Például, míg egy termékfunkció fejlesztésének időszaka egyértelműen meghatározható, a folyamatos feladatokhoz, mint az adatok nyomon követése vagy az ügyfélkérdések kezelése, szükséges erőfeszítést külön kell kiszámítani. A LOE biztosítja, hogy ezekre a tevékenységekre elegendő idő és erőforrás álljon rendelkezésre, megelőzve ezzel a késedelmeket és a megfelelőségi problémákat.

4. Kutatási és fejlesztési kezdeményezések

A kutatási és fejlesztési (K+F) projektekben a LOE-t alkalmazzák a kísérletezéshez, az adatelemzéshez és a jelentésekhez szükséges folyamatos erőfeszítés becslésére.

Tegyük fel, hogy egy új kutatáson dolgozó csapatnak nincs meghatározott időkerete arra, hogy mikor történik áttörés. Mégis, meg kell becsülniük a kvantitatív és kvalitatív tesztek futtatásához, az adatok elemzéséhez és az eredmények dokumentálásához szükséges folyamatos erőfeszítést. A LOE megerősíti, hogy ezek a folyamatos tevékenységek megfelelő támogatást kapnak, még akkor is, ha az eredmények bizonytalanok vagy az ütemterv rugalmas.

Javítsa a LOE becslést a ClickUp segítségével a jobb projektmenedzsment érdekében

A LOE becslések számos iparágban elengedhetetlenek. Nyomon követik a folyamatban lévő, gyakran figyelmen kívül hagyott feladatokat, amelyek elengedhetetlenek a projektek ütemezett megvalósításához. Így garantálhatja, hogy a szükséges erőfeszítések mindig rendelkezésre állnak.

A LOE integrálása a projekt tervezési szakaszába jelentősen leegyszerűsíti az erőforrások elosztását és az ütemtervek kezelését.

Fontolja meg a ClickUp használatát, hogy nyomon követhesse a kis és nagy feladatokra fordított időt. A ClickUp automatikusan jelentéseket is generál az Ön által megadott és elemezni kívánt mutatók alapján. Mire vár még?

