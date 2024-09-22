Marketing szakember vagy általános marketinges: válassza ki karrierútját

A marketinges karrier számtalan lehetőséget kínál a márkák alakítására és a fogyasztói magatartás befolyásolására. Nem túlzás azt állítani, hogy a marketing ma az egyik legdinamikusabb és legváltozatosabb terület.

Mivel azonban a marketing önmagában egy hatalmas terület, el kell döntenie, hogy mire összpontosítja erőfeszítéseit, ha kiemelkedő eredményeket szeretne elérni. Marketing szakember vagy marketing általános szakember legyen? Ez a döntés meghatározhatja egész karrierje alakulását.

Ez a cikk segít megérteni az egyes pályák legfontosabb különbségeit, előnyeit és kihívásait, és kiválasztani azt, amelyik leginkább megfelel céljainak és erősségeinek.

Ki az a marketing általános szakember?

A marketing általános szakemberek sokféle készséggel rendelkeznek, amelyek kiterjednek a stratégiai tervezésre és a gyakorlati végrehajtásra különböző marketingcsatornákon.

Ha marketing általános szakembernek választja magát, akkor a legfontosabb feladatkörök a következők:

Kampánytervezés és -menedzsment: Tervezze meg, hozza létre és hajtsa végre marketingkampányait olyan csatornákon, mint a PPC, e-mail, közösségi média stb.

Tartalomkezelés: Webes és marketinges kiegészítő anyagok tartalmának fejlesztése és kezelése

Adatelemzés: A kampány teljesítménymutatóinak és marketingadatoknak a figyelemmel kísérése és elemzése, valamint a jövőbeli kampányok optimalizálása.

Projektkoordináció: Kommunikálja a marketingtevékenységeket és jelentse a kampány eredményeit a vezetőknek, a csapat tagjainak és más érdekelt feleknek.

Ismerjük meg jobban ezt a munkakört!

Képzelje el, hogy cége új terméket dob piacra. Marketing általános szakemberként átfogó marketingstratégiát dolgozna ki, amely magában foglalja a közösségi médiát, az e-maileket és a tartalmi csatornákat, hogy felkeltse az érdeklődést a termék bevezetése iránt.

Együtt kell működnie a termékcsapattal, hogy meghatározza, a marketingüzenetek összhangban vannak-e a termék képességeivel. Feladatai közé tartozik a piackutatás végzése vagy felügyelete, tartalom létrehozása az összes csatornához, annak végrehajtása a megfelelő csatornákon, valamint a teljesítmény elemzése.

Elsődleges célja az érdeklődés felmérése és potenciális ügyfelek szerzése, például próbaverziókra vagy bemutatókra való regisztrációk formájában. Minden csatornának együtt kell működnie, hogy elérje általános marketinges céljait és növelje a termék elfogadását.

Ki az a marketing szakember?

A szakosodott marketingesek viszont egy adott marketingterületre koncentrálnak. Mélyreható szakértelmet és speciális készségeket fejlesztnek ki a választott területen, és így szakértőkké válnak abban a szegmensben.

Íme néhány példa marketing szakemberekre:

SEO szakember

Tartalom marketing szakember

PPC szakember

E-mail marketing szakember

Digitális marketing szakember

Piackutatási szakember

A napi feladatok a specializációtól függően eltérőek lesznek, de a szerep és a KPI-k jelentősen hozzájárulnak a digitális marketing csapat munkájához.

A fenti forgatókönyvben a PPC marketing szakemberek a fizetett hirdetési kampányok révén a forgalom növelésére és a potenciális ügyfelek megszerzésére koncentrálnak.

Feladatai közé tartozik kampányok felállítása, hirdetések készítése, hirdetési költségvetések kezelése, kulcsszavak kutatása, valamint a Google Ads és a közösségi média kampányainak figyelemmel kísérése és optimalizálása. KPI-jei lehetnek a konverziós arány, a konverziónkénti költség és a hirdetési kiadások megtérülése (ROAS) mérése.

Marketing általános szakember vagy szakember: a különbség

Feladatok/felelősségek Marketing általános szakemberek Marketing szakemberek Szakértelem Rendelkezzen kompetenciával olyan területeken, mint a SEO, a tartalomkészítés és a közösségi média menedzsment. Legyen ismerete egy vagy két digitális marketing területen, például SEO vagy PPC A munka hatálya* Átfogó: marketingtervek kidolgozása és megvalósítása, marketingbüdzsé kezelése, piackutatás végzése, márkafejlesztés felügyelete, marketingkampányok koordinálása, marketingteljesítmény elemzése stb. Átfogó: marketingtervek kidolgozása és megvalósítása, marketingbüdzsé kezelése, piackutatás végzése, márkafejlesztés felügyelete, marketingkampányok koordinálása, marketingteljesítmény elemzése stb. Ideális azoknak, akik Alkalmas kisvállalkozásoknak vagy induló vállalkozásoknak, amelyek korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek, vagy amikor a marketing széles körű áttekintésére van szükség. Ideális nagyobb szervezetek számára, amelyek speciális marketingigényekkel rendelkeznek, vagy amikor egy adott terület mélyreható ismerete szükséges. Rugalmasság Nagyon alkalmazkodó. Különböző marketingterületek és feladatok között tud váltani. Kevésbé rugalmas. Nem válthatnak a saját területükön kívüli projektekre. Együttműködés Képes önállóan dolgozni és funkciók közötti projekteket irányítani Élvezze a közös munkát olyan csapatokban, ahol minden tag a saját egyedi szakértelmével járul hozzá a sikerhez.

Hogyan válasszuk ki a marketinges karrierutunkat?

Amikor a marketing általános vagy szakosodott szerepkör között kell dönteni, fontos figyelembe venni az érdeklődési körét, készségeit és hosszú távú karrier céljait. Íme néhány eset, amikor érdemes lehet az egyik pályát a másik helyett választani.

Mikor érdemes marketing általános szakembernek lenni?

Ha szeretsz sokféle feladatot ellátni, akkor a marketing általános szerepkör lehet a legjobb választás számodra.

A startupok vagy kisvállalkozások gyakran szükségük van valakire, aki mindenhez ért egy kicsit – közösségi média, tartalomkészítés, e-mail marketing, és talán még egy kis grafikai tervezés is.

A marketing általános szakemberek gyakran szélesebb körű rálátással rendelkeznek a marketingre, hatékonyan kommunikálnak a különböző részlegek között, elősegítik az együttműködést, és biztosítják, hogy mindenki ugyanazokért a célokért dolgozzon.

Ez a holisztikus megközelítés lehetővé teszi, hogy átlássa a teljes képet, integrálja a különböző marketingstratégiákat és egységes kampányokat hozzon létre.

Fontolja meg ezt az utat, ha szereti a változatos munkát, szeret új dolgokat tanulni, és jól teljesít a dinamikus, alkalmazkodóképességet igénylő környezetben.

Ha még mindig keresi a szenvedélyét, vagy a marketing különböző területeit szeretné felfedezni, az általános marketinges pozíció biztosítja az Ön számára a rugalmasságot és a sokszínű tapasztalatokat, amelyeket keres.

Mikor érdemes marketing szakembernek lenni?

Másrészt, ha Önnek különösen érdekes és ismeri egy adott marketingterületet, például a SEO-t, a tartalmi stratégiát vagy az analitikát, akkor a marketing szakemberi pálya lehet a megfelelőbb választás.

A generalisták sokoldalúsága ellenére a marketing szakemberek is fontos szerepet játszanak a marketingben. A szakemberek egy adott csatornára vonatkozó mélyreható ismeretei és szakértelme lehetővé teszi számukra, hogy rendkívül célzott és hatékony stratégiákat dolgozzanak ki és valósítsanak meg.

Például egy közösségi média szakember, aki mélyen ismeri a platform algoritmusait, képes tartalmakat létrehozni, optimalizálni a közösségi oldalak megjelenését és növelni a közösségi interakciókat.

Ezzel szemben az általános szakembereknek hiányozhat a kapacitásuk ahhoz, hogy egyetlen digitális marketingcsatornára koncentráljanak, ami korlátozza képességüket a konkrét platformok teljes potenciáljának kihasználásában.

Ha szeretsz a részletekbe mélyedni és nagyon specifikus készségeket elsajátítani, a specializáció lehetővé teszi, hogy az adott területen elismert szakértővé válj.

Melyik szerep relevánsabb, és ki ér el sikereket a mai munkaerőpiacon?

A válasz nem egyformán érvényes mindenkire – attól függ, hogy mit igényel a munkaerőpiac, mi az Ön érdeklődési köre és milyen támogató rendszer áll az Ön rendelkezésére.

A startupok és a kisebb vállalatok gyakran inkább olyan általános szakembereket preferálnak, akik több makroszintű szerepkört is képesek ellátni. Ugyanakkor a nagyobb, több erőforrással rendelkező szervezetek inkább szakembereket keresnek, akik szakértelmükkel mikroszintű problémák megoldásában tudnak segíteni.

A mai piacon mindkét szerep elengedhetetlen. A siker kulcsa a folyamatos tanulás, a szenvedélyedhez való igazodás, az alkalmazkodóképesség megőrzése és a szakmai céljaid figyelembevétele.

Milyen következményekkel jár a marketing általános szakember vagy szakember szerepkör betöltése?

Általános szakemberként szembesülhet azzal a kihívással, hogy „mindenhez ért, de semmiben sem mestere”. Bár széles körű készségei értékesek, néha nehéz lehet ugyanolyan szintű tekintélyt vagy fizetést elérni, mint egy szakembernek.

A generalisták azonban gyakran könnyebben jutnak vezetői pozíciókba, mert átlátják a nagy képet.

Szakértőként élvezheti a niche területén való nagy keresettség előnyeit, de ezzel együtt fennáll annak a kockázata is, hogy szakértelme elavul, ha a piaci trendek megváltoznak. Folyamatosan fejlesztenie kell képességeit, hogy releváns maradjon.

Ezenkívül karrierje pályája lineárisabb lehet, kevesebb lehetőséget kínálva a diverzifikációra, hacsak később nem dönt úgy, hogy más irányba terjeszkedik.

Átállás szakemberről általános szakemberre

Akár szélesebb körű felelősségvállalásra vágyik, akár egy szűkebb terület iránti mélyebb szenvedély hajtja, itt megtudhatja, hogyan tud sikeresen végigvinni az átállást.

Ha szakemberként szeretne átállni általános szerepkörre, a legfontosabb, hogy bővítse készségeit, miközben megőrzi szakértelmét. Kezdje azzal, hogy olyan projekteket vállal, amelyekkel megismerheti a marketing különböző területeit, például felügyeljen egy többcsatornás kampányt vagy irányítson egy kis csapatot.

Ez segít abban, hogy átfogóbb képet kapjon arról, hogyan illeszkednek össze az egyes elemek. A különböző szakterületeken való továbbképzés sokoldalúbbá teszi Önt, miközben lehetővé teszi, hogy kihasználja speciális ismereteit.

Ha viszont általános marketinges vagy, és szakemberré szeretnél válni, akkor összpontosíts arra, hogy olyan szakterületet válassz, ahol fejlődni szeretnél. Ezzel a megközelítéssel elkerülheted, hogy túl sokfelé szakadjon a figyelmed, és biztosíthatsz, hogy a lehető legjobban kihasználod az idődet és az erőfeszítéseidet.

Gondolkodjon el ezeken a kérdéseken, hogy megkönnyítse döntését: Hol érhet el a legjobb eredményeket? Milyen típusú ügyfelekkel szeret dolgozni? Mely piacok tapasztalnak gyors növekedést? Mely területek keltik fel az érdeklődését?

Ne feledje, nem az a fontos, hogy miben jó, hanem hogy hol tud a legnagyobb hatást elérni. Miután kiválasztotta a szakterületét, mélyítse ismereteit marketinges tanúsítványok és online tanfolyamok segítségével, vagy keressen egy marketinges mentort, aki útmutatást adhat Önnek.

Jelentkezzen önként olyan feladatokra vagy projektekre, amelyek során alkalmazhatja szakértelmét, és pozícionálja magát az adott területen a legmegfelelőbb szakemberként.

Példák a valós életből

Íme két valós példa a Linkedinről, amelyek rávilágítanak arra, hogy a marketingesek hogyan tudták sikeresen kezelni ezeket a változásokat, hogy előrelépjenek karrierjükben és jelentős hatást gyakoroljanak.

Sujan Patel: Szakemberből T-alakú marketinges

Sujan Patel SEO- és digitális marketing szakértőként kezdte pályafutását. Miután elsajátította ezeket a készségeket, kiterjesztette tevékenységét a tartalommarketingre, a növekedési hackelésre és a digitális stratégiára, és T-alakú marketingessé fejlődött.

Ez a széles körű szakértelem lehetővé tette számára, hogy olyan cégeket alapítson, mint a Mailshake és a Web Profits, ahol mélyreható SEO-ismereteit széles körű marketingmegközelítéssel ötvözi.

Ann Handley: Szakemberből általános szakemberré

Ann Handley újságíróként kezdte pályafutását, írásra és tartalomkészítésre specializálódva.

Később tevékenységi körét kibővítette, és a MarketingProfs tartalomért felelős igazgatója lett, ahol stratégiai, márkafejlesztési és közösségépítési feladatokkal is foglalkozott, így a digitális marketing egyik vezető alakjává vált.

A T-alakú marketinges a legjobb tulajdonságokat egyesíti magában?

A legsikeresebb marketingesek gyakran rendelkeznek általános és speciális ismeretek kombinációjával. Ha T-alakú marketingessé válsz, élvezheted az általános ismeretek sokoldalúságát, miközben megőrizheted a speciális ismeretek pontosságát és mélyreható szakértelmét.

Ez lehetővé teszi, hogy hatékonyan áthidalja a különböző marketing szerepek közötti szakadékot, integrálja a marketing technológiai eszköztárat, és jelentősen hozzájáruljon csapata sikeréhez.

Például egy T-alakú marketinges PPC-szakértelme javíthatja a kampány hatékonyságát. Emellett a technikai szakzsargont más csapat tagok számára is érthető kifejezésekre tudja lefordítani, elősegítve ezzel az együttműködést és a stratégia megvalósítását.

Ez a képesség teszi a T-alakú marketingeseket felbecsülhetetlen értékűvé a többfunkciós csapatokban. Növelheti az együttműködést, alkalmazkodhat a változásokhoz, megoldhat problémákat, stratégiailag gondolkodhat és elősegítheti a folyamatos tanulást.

Olvassa el még: Egy marketing menedzser napja

A ClickUp segítségével könnyebb lesz az átállás

Akár egy területre specializálódott szakember, akár több feladatot egyszerre ellátó általános marketinges, a ClickUp marketing projektmenedzsment szoftver a legjobb termelékenységi eszköz, amely segít a pályán maradni. Íme, hogyan:

Minden marketinges számára érvényes általános előnyök

Akár szakember, akár általános marketinges, a ClickUp olyan előnyöket kínál, amelyek segítenek megőrizni a termelékenységet és elérni a marketing célokat. Íme, hogyan használja a ClickUp marketing csapata a ClickUp-ot a munkafolyamat optimalizálására és a siker elérésére:

ClickUp sablonok: Használja a ClickUp sablonokat marketingtevékenységeinek racionalizálásához. Használja a ClickUp sablonokat marketingtevékenységeinek racionalizálásához. A karrierterv sablonok segítik a marketingcsapat tagjainak személyes fejlődését, míg a marketing ütemterv sablonok segítségével szervezheti és nyomon követheti kampánystratégiáit, növelve ezzel a következetességet és a termelékenységet.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp karrierút sablonja segít vizualizálni és nyomon követni a szervezeten belüli karrierfejlődést.

A ClickUp karrierút sablonja segít azoknak a marketingeseknek, akik csapatuk növekedését szeretnék irányítani. Segít Önnek:

Lássa tisztán az egyes csapattagok karrierútját: Tudja pontosan, merre tartanak és mi a következő lépés.

Kövesse nyomon az előrehaladást: Figyelje, hogy mindenki mennyire közel áll szakmai céljainak eléréséhez.

Határozzon meg mérföldköveket: Tervezzen és állítson fel elérhető célokat, amelyeket csapata elérhet az út során.

Ez a sablon segít a munkavállalóknak megérteni, hogy milyen készségekre van szükségük, megmutatja nekik, hogyan fejlődhet karrierjük, és lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy felismerjék a készséghiányokat és jobban megtervezhessék a marketing szakemberek felvételét.

ClickUp Brain: A ClickUp Brain egy mesterséges intelligencia eszköz, amely egyszerűsíti a munkát azáltal, hogy összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat és a vállalati tudást. Gyorsan generálhat kampányötleteket, tartalmi összefoglalókat, blogbejegyzéseket, esettanulmányokat, e-maileket és még sok mást.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain készítse el marketing blogbejegyzéseit, így Ön a stratégiára koncentrálhat, míg az AI elvégzi a tartalomkészítés első vázlatát.

ClickUp Dashboards: Használja Használja a testreszabható ClickUp Dashboards alkalmazást a marketing előrehaladásának nyomon követéséhez, a csapat munkaterhelésének figyelemmel kíséréséhez és a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához. Vizualizálja a teljesítményt az erőfeszítések összehangolása, a szűk keresztmetszetek csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében.

A ClickUp Dashboards segítségével minden munkaidő-nyilvántartását és számlázását egy helyen tárolhatja. Könnyedén nyomon követheti az órákat, áttekinthetőbbé teheti a folyamatokat és egyszerűsítheti az ügyfelek számlázását.

Célkövetés: Állítsa be, kövesse nyomon és érje el marketingcéljait Állítsa be, kövesse nyomon és érje el marketingcéljait a ClickUp Goals segítségével. Hangolja össze napi feladatait hosszú távú céljaival, biztosítva, hogy minden cselekedete hozzájáruljon az általános sikeréhez.

A ClickUp Goal Tracking segítségével könnyedén nyomon követheti az előrehaladást és megtekintheti az egyes célok százalékos arányát egy helyen.

ClickUp marketing szakembereknek

A ClickUp a legjobb marketing projektmenedzsment szoftver, amely fejlett funkciókkal segíti a folyamatok racionalizálását és biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki. A következő eszközökkel a marketing egyes aspektusainak elsajátítására koncentrálhat:

ClickUp Docs: Rendezze el egy helyen az összes stratégiai dokumentumát, tartalmi összefoglalóját és kampányjegyzetét. Legyen szó termékfejlesztési tervről, wikiről vagy tudásbázisról, Rendezze el egy helyen az összes stratégiai dokumentumát, tartalmi összefoglalóját és kampányjegyzetét. Legyen szó termékfejlesztési tervről, wikiről vagy tudásbázisról, a ClickUp Docs-ban olyan beágyazott oldalakat hozhat létre, amelyek tökéletesen illeszkednek a munkájához.

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet csapatával, biztosítva, hogy mindenki összhangban legyen és naprakész információkkal rendelkezzen.

ClickUp Automations: Automatizálja az ismétlődő tevékenységeket, mint például a feladatok szakaszok közötti áthelyezése, a felelősségek kiosztása és a projektállapotok frissítése. Koncentráljon a magas értékű munkára, míg Automatizálja az ismétlődő tevékenységeket, mint például a feladatok szakaszok közötti áthelyezése, a felelősségek kiosztása és a projektállapotok frissítése. Koncentráljon a magas értékű munkára, míg a ClickUp Automations elvégzi a rutin feladatokat.

Egyszerűsítse marketing munkafolyamatát a ClickUp Automations egyedi automatizálási funkcióival – így kampányai mindig a terv szerint haladnak.

ClickUp Dependencies: A ClickUp Dependencies segítségével egyértelmű sorrendet állíthat be a feladatok között, ha azokat „blokkoló” vagy „várakozó” jelöléssel látja el. Ez összekapcsolja a kapcsolódó feladatokat, dokumentumokat és eszközöket, így egyszerűsített munkafolyamatot hoz létre, amelynek köszönhetően csapata pontosan tudja, milyen sorrendben kell elvégeznie a feladatokat.

Állítson be függőségeket a ClickUp-ban, hogy biztosítsa a jóváhagyásokat a közzététel vagy az élesítés előtt.

ClickUp marketing általános szakemberek számára

Az általános marketingesek számára a ClickUp all-in-one platformja lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen kezeljenek, a tartalmi naptárakról a kampányok nyomon követéséig. Több szerepet is betölthet, a kampányok tervezésétől a különböző csapatok közötti koordinációig.

A ClickUp sokoldalú eszközei segítenek Önnek mindenben a csúcson maradni:

ClickUp Whiteboards: A ClickUp Whiteboards segítségével könnyedén együttműködhet csapatával. Ötleteljen, dolgozzon ki kampánystratégiákat és vizualizálja marketingterveit egy olyan térben, ahol mindenki valós időben hozzájárulhat a munkához.

Váltsd ötleteidet tettekké a ClickUp Whiteboards segítségével. Hozz létre feladatokat közvetlenül a brainstorming üléseidből, és kapcsold őket a releváns fájlokhoz, dokumentumokhoz és egyebekhez.

ClickUp naptárak: A ClickUp naptár nézetével minden projektjét rendszerezheti. Tervezze meg a teljes kampány ütemtervét, állítsa be a határidőket, és szinkronizálja azokat a csapatával, hogy minden időben haladjon.

Kezelje ütemtervét a ClickUp naptár nézetével. Egyszerűen húzza át a feladatokat a naptárba, így könnyedén módosíthatja terveit.

ClickUp integrációk: Csatlakoztassa kedvenc marketingeszközeit közvetlenül a ClickUp-hoz, így az lesz az összes munkájának központi csomópontja. Több mint 200 natív integrációval, köztük a Hubspot, a Slack és a Google Drive, mindent egyetlen platformról kezelhet.

Legyen marketingmester a ClickUp segítségével

Az, hogy általános vagy szakosodott szakembert választ, karrier céljaitól, érdeklődési körétől és a piaci igényektől függ. A siker titka az, hogy kihasználja erősségeit, miközben sokoldalú készségeket is elsajátít. Mindkét szerepkör egyedi értéket kínál, és a széleskörűség és a mélység közötti megfelelő egyensúly megtalálása kiemelheti Önt a tömegből.

A ClickUp biztosítja a munkád minden aspektusának kezeléséhez szükséges rugalmasságot. A központi munkaterület egyszerűsíti a komplex, többcsatornás kampányokat az általános marketingesek számára, míg a testreszabható irányítópultok automatizálást és részletes betekintést nyújtanak a szakembereknek.

Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy növelje marketing hatékonyságát és alkalmazkodóképességét.