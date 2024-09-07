Hogyan vegyünk fel nemzetközi munkavállalókat: gyakorlati útmutató toborzási szakembereknek

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk általános tanácsokat és bevált gyakorlatokat kíván nyújtani a nemzetközi munkavállalók felvételével kapcsolatban. Nem célja, hogy helyettesítse a szakmai jogi vagy pénzügyi tanácsadást.

Tudta, hogy a Google-nak több mint 100 000 alkalmazottja van az Egyesült Államokon kívül? De miért akarna egy kaliforniai székhelyű technológiai vállalat nemzetközi alkalmazottakból álló globális csapatot felvenni?

Ennek oka: egy globális csapat segítségével nagyobb és gazdagabb tehetségállományhoz férhetnek hozzá, versenyelőnyt biztosít, új perspektívákat és kultúrákat mutat be, lehetővé teszi a még kiaknázatlan nemzetközi piacokra való belépést, és segít javítani a termelékenységet a éjjel-nappal dolgozó csapatok révén.

A jelentős időzóna-különbségnek köszönhetően pontosan ott folytatják a munkát, ahol Ön abbahagyta. Ahogyan elképzelheti, ez azt jelenti, hogy szervezete kétszer olyan gyorsan tud dolgozni a projektek befejezésén.

A globális jelenlét az egyik legfontosabb előnye a nemzetközi munkavállalók felvételének.

Ráadásul a külföldi munkavállalók felvétele a kis- és középvállalkozások 86%-ának segít a költségek kezelésében és az üres álláshelyek betöltésében. Ez a stratégia a szakképzett munkaerőhiánnyal küzdő kis- és középvállalkozások 58%-ának is segítséget nyújt.

Ebben a cikkben megvitatjuk, miért érdemes nemzetközi munkavállalókat alkalmazni, milyen különböző toborzási csatornák állnak rendelkezésre ehhez, és hogyan lehet egyszerűbbé tenni ezt a folyamatot a ClickUp projektmenedzsment eszközével.

Miért érdemes nemzetközi munkavállalót alkalmazni?

Az amerikai szerző Jim Collins egyszer azt mondta: „Nem az emberek a legfontosabb erőforrásod. Hanem a megfelelő emberek.”

Íme négy ok, amiért a munkáltatók határokon átnyúlóan keresik a „megfelelő” távmunkásokat:

1. Nagyobb sokszínűség, jobb teljesítmény

A sokszínűség az egész iparágban divatos kifejezéssé vált, de ennél sokkal többről van szó.

A McKinsey 2020-as tanulmánya szerint az etnikai és kulturális sokszínűség terén élen járó vállalatok 36%-kal jobb eredményességet értek el versenytársaiknál.

Az ok egyszerű: szélesebb tehetségpool, friss ötletek és speciális készségek. Emellett segít a munkavállalóknak és az új alkalmazottaknak kedvezően tekinteni azokra a vállalatokra, amelyek jobban elkötelezettek a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás (DEI) iránt.

Természetesen a munkavállalók a progresszív DEI-vel rendelkező vállalatokat választják. Ez nem egy win-win helyzet mind a munkavállalók, mind a vállalatok számára?

2. A távoli külföldi munkavállalók növelik a szervezet termelékenységét

Természetes, hogy a külföldi munkavállalók felvétele növeli a munkavállalók termelékenységét az összes globális időzónában, és elősegíti a munkaerő megtartását is – különösen, ha a vállalat elsősorban távoli munkavégzésre épül.

Mivel ennyire fontos kérdésről van szó, sok kis- és középvállalkozás arra törekszik, hogy független külföldi vállalkozókat teljes munkaidős külföldi alkalmazottakká alakítson át, hogy kihasználhassa ezt a hatalmas lehetőséget.

Tudta-e: A globális ideiglenes munkaerő 2021-ben 171,5 billió dollárt termelt, és várhatóan 2031-re eléri a 465,2 billió dollárt. 2. A globális alkalmazottak új tehetségek előtt nyitják meg az ajtókat.

A hazai határokon túlra lépve, külföldi munkavállalókat alkalmazva a vállalatok szélesebb körű hozzáféréssel rendelkeznek képzett külföldi munkavállalókhoz.

3. Gyorsabb terjeszkedés külföldi munkavállalókkal

A vállalkozások folyamatosan új régiókat keresnek üzleti tevékenységük bővítéséhez.

A meglévő alkalmazottak áthelyezése ezekre az új helyszínekre azonban bonyolult lehet. Számukra a külföldi alkalmazottak felvétele a tökéletes megoldás, mivel ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy helyi előnyt szerezzenek ezeken a régiókban.

Nemzetközi munkavállalók felvételének folyamata

Ha meggyőződött a nemzetközi munkavállalók felvételének előnyeiről, akkor most nézzük meg, hogyan lehet ezt megvalósítani.

Annyi állásportál, portál, földrajzi régió és valószínűleg több ezer ideális jelölt közül választhatunk – mi a legjobb módszer a globális tehetségek felvételére?

Íme néhány lépés, amelyet követnie kell:

1. lépés: Átfogó munkaköri leírás készítése

A nemzetközi munkavállalók felvételének legfontosabb része, hogy tudjuk, kit keresünk. A jobb munkaköri leírások 75%-ban pozitív válaszokat eredményeznek a jelöltek részéről.

A nemzetközi álláshirdetések esetében egy kis kutatás sokat segíthet. Nézze meg, hogyan állítják össze az állásleírásokat más hazai vagy nemzetközi cégek az Ön iparágában (csak egy kis inspirációként).

Feltétlenül határozza meg egyértelműen a szükséges képesítéseket, készségeket és tapasztalatokat.

Ezt követően a kulturális alkalmazkodóképességre, a nyelvtudásra és a kultúraközi együttműködési készségekre összpontosítunk.

Miután meghatároztad az ideális jelölt profilját, el kell döntenie, hogy melyik nemzetközi helyszínről szeretne külföldi munkavállalót felvenni.

💡Profi tipp: Mielőtt konkrét országokkal foglalkozna, tegye fel magának a következő kérdéseket: Milyen mértékben tolerálja vállalata az időzóna-különbségeket?

Milyen konkrét készségeket vagy szakértelmet keres?

Mennyi a fizetésekre és juttatásokra szánt költségvetése?

Van olyan iparág vagy szektor, amelyre különösen szeretne koncentrálni?

További szempontok, amelyeket szem előtt kell tartani, a helyi munkaügyi törvények, a munkavállalási engedélyek és a vízumszabályok, hogy biztosítsuk a jogi előírások betartását. Ehhez olyan forrásokat használhatunk, mint a Remote „Where to Hire” (Hol alkalmazzunk) című jelentése.

3. lépés: A nemzetközi toborzási csatornák segíthetnek

A globális állásportálok gyakran kiváló kiindulási pontot jelentenek a nemzetközi toborzási folyamat megkezdéséhez. Segítségükkel az iparág és a szakmai hálózatok alapján szűrhetők a nemzetközi jelöltek, így globális tehetségállományhoz juthat hozzá.

A nemzetközi munkaerő-felvételre szakosodott munkaerő-közvetítő ügynökségekkel való együttműködés azonban jelentősen javíthatja a felvételi folyamatot.

Ha nemzetközi munkaerő-közvetítő ügynökséggel kíván együttműködni, akkor két tényező alapján válassza ki azt:

Az Ön iparága

Az az ország, ahol alkalmazottakat szeretne felvenni

Például: Az indiai IT-alkalmazottakra szakosodott munkaerő-közvetítő ügynökségek segíthetnek a helyi IT-ipar legjobb tehetségeinek felvételében, szemben azokkal az ügynökségekkel, amelyek globálisan keresnek jelölteket különböző iparágakból.

Honnan tudhatja, hogy a megfelelő személyt választotta?

Nincs egy egyszerű válasz, de sok HR-toborzó szerint a jelölt testbeszéde és magabiztossága jó mutatói annak, hogy alkalmas-e a pozícióra.

Ezt e-mailek vagy szöveges üzenetek alapján nem lehet megítélni. De egy videóinterjú? Bár nem olyan jó, mint egy személyes interjú, ez a legközelebbi alternatíva.

Különösen az interjúk során a videohívások segíthetnek a személyes interakciók környezetének utánozásában.

🧠 Tudta-e: A statisztikák szerint a videotechnológiát a toborzási vezetők és toborzók legalább 60%-a használja. Egy 506 vállalatot felölelő felmérésből kiderült, hogy 47% videóinterjúkat használ a toborzási idő lerövidítése érdekében, 22% pedig fontolóra venné azoknak a jelölteknek az interjúztatását, akik nem helyiek.

A nemzetközi alkalmazottak felvételének költségei és jogi vonatkozásai

Miután áttekintettük a nemzetközi munkavállalók felvételének folyamatát, ideje továbblépnünk a téma legfontosabb (és legbonyolultabb) részéhez: a nemzetközi felvételhez kapcsolódó költségekhez és jogi kérdésekhez.

A fizetési csomagok az alkalmazott országától függnek.

A helyzet a következő: egy szoftvermérnök San Franciscóban magasabb fizetést kaphat, mint egy filippínói Manilában, mivel az Egyesült Államokban magasabbak az életszínvonal költségei. Ezért fontos, hogy a munkáltatók versenyképes javadalmazási csomagokat kínáljanak a helyi tehetségek vonzása és megtartása érdekében.

Ha azonban nemzetközi munkavállalókat alkalmaz, a fizetést az alkalmazott országának megélhetési költségeihez kell igazítania. Ez a megközelítés biztosítja a méltányosságot és fenntartja a külföldi munkavállalók vásárlóerejét a különböző régiókban.

A munkavállalási engedélyek és vízumok szerepe a nemzetközi munkavállalók felvételében

Az Európai Unióban a kék kártya egy általános munkavállalási engedély magasan képzett, nem uniós állampolgárok számára, míg az Egyesült Államokban az H-1B vízum a szakosodott munkavállalók számára kiemelt jelentőségű.

Ha még nem ismeri a szükséges munkavállalási engedélyeket és vízumokat, fontos, hogy konzultáljon és együttműködjön bevándorlási szakértőkkel vagy jogi szakértőkkel, mielőtt döntene a nemzetközi alkalmazottak felvételéről.

🧠 Ne feledje: A követelmények országonként jelentősen eltérnek, és munkáltatóként mindig gondoskodnia kell a felvételi folyamat szabályszerűségéről.

A globális bérszámfejtési megoldások egyszerűsíthetik a bérszámfejtés kezelését.

Rendben, befejezte az interjúkat, kiválasztotta a jelölteket és meghatározza a fizetési struktúrájukat – de most elakadt a következő kérdésnél.

Hogyan fizeti a nemzetközi alkalmazottait?

A globális munkaerő fizetéseinek és bérszámfejtési adóinak kezelése gyakran jelentős kihívást jelenthet a vállalatok számára. Ennek oka a nemzetközi munkajogi és adózási szabályozások országonkénti eltérései.

A megoldás olyan egyszerű lehet, mint egy globális bérszámfejtő szolgáltató igénybevétele, aki több országban is képes kezelni a bérszámfejtést. Végezze el a szükséges előkészületeket, és fontolja meg egy olyan globális bérszámfejtő szolgáltatóval való együttműködést, aki biztosítja a helyi szabályozások betartását, és minden ország adótörvényeire specializálódott. A Deel és a Papaya Payroll megoldások kiválóan alkalmasak a globális bérszámfejtés kezelésére.

Jogi követelmények: munkaügyi tanúsítvány és adójogi megfelelés

A külföldi munkavállalók felvétele jelentős jogi felelősséggel jár.

Például: A vállalatoknak gondosan kell végigvinniük a munkaerő-tanúsítási folyamatokat, mint például az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumának PERM programját, hogy biztosítsák, hogy nem veszik el a munkát a képzett amerikai munkavállalóktól.

Ne feledkezzünk meg az adótörvényekről sem, amelyek országonként eltérőek lehetnek. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi munkavállalók országában valószínűleg más adószabályok vannak érvényben, mint az Ön országában.

Itt is érdemes megbízható jogi szakembert vagy ügyvédi irodát felvenni, hogy minden törvényes keretek között történjen.

A hivatalos munkáltatóval (EOR) való együttműködés jelentősen megváltoztathatja vállalatát, mivel az EOR minden adóbevallási és adminisztratív feladatot elvégez.

Ez segíthet Önnek és nemzetközi alkalmazottainak abban, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhassanak: a munka elvégzésére!

A munkaügyi jogszabályok megértése

Ha alkalmazottakat vesz fel globális munkaerő felépítése céljából, akkor biztosítani kell számukra a méltányos munkakörülményeket.

Mit értünk „tisztességes munkahely” alatt?

Nos, minden ország más. Ezért a helyi munkaügyi törvények, a minimálbérre, a munkaidőre és a külföldi állampolgárok munkavállalói juttatásainak gyakorlására vonatkozó szabályok is eltérőek.

Például Európában van a munkaidő-irányelv, amely 24 óránként 11 óra folyamatos pihenőt ír elő. Eközben a japán kultúra szigorúbb munkaügyi törvényeket követ.

Annak érdekében, hogy a legfrissebb szabályozási változatokat kövesse, ismét forduljon szakértőhöz. Konzultáljon olyan jogi szakértőkkel, akik rendszeresen áttekintik a helyi és külföldi munkaügyi törvényeket.

A nemzetközi munkavállalók felvételével kapcsolatos kihívások kezelése

A nemzetközi munkavállalók felvétele viszonylag zökkenőmentes folyamat lehet, ha pontosan követi a lépéseket, de némi kihívással is járhat.

Ezek többsége szerződéses és jogi kihívás, amelyeket tapasztalt bevándorlási ügyvéd vagy jogi tanácsadó alkalmazásával lehet megoldani. Vizsgáljuk meg őket, és nézzük meg, hogyan lehet ezeket a kihívásokat leküzdeni.

A téves besorolás kockázata

A téves besorolás kockázata akkor merül fel, amikor a külföldi alkalmazottakat tévesen független vállalkozóknak sorolják be.

A következmények károsak lehetnek: a helytelenül besorolt alkalmazottaknak jelentős bírságokat és büntetéseket kell fizetniük, súlyos esetekben pedig elveszíthetik az országban való munkavállalási engedélyüket.

Ez a téves besorolás adócsalás, a külföldi munkavállalók juttatásainak csökkentése vagy a különböző munkajogi és adójogi szabályok félreértelmezése miatt fordulhat elő.

Például az Egyesült Államokban az IRS büntetést szab ki azokra a munkáltatókra, akik helytelenül osztályozzák a munkavállalókat, és a szabályok be nem tartásának költségei magasak lehetnek, gyakran meghaladva a több tízezer dollárt.

Hogyan lehet ezt kezelni: Ezen kockázatok elkerülése érdekében a vállalatok együttműködhetnek egy olyan hivatalos munkáltatóval (EOR), aki ismeri a helyi szabályozásokat és segíthet biztosítani a globális bérszámfejtési és helyi foglalkoztatási szabályok betartását.

Állandó telephely kockázata

Az állandó telephely (PE) fogalma kissé technikai, ezért nézzünk meg egy példát a megértéshez.

Tegyük fel, hogy nemzetközi alkalmazottakat vett fel Dubajból. Nincs fizikai irodája Dubajban, ezért alkalmazottai otthonról dolgoznak. Ha azonban a dubaji kormány megállapítja, hogy ezek az alkalmazottak már jelentős ideje a vállalatánál dolgoznak, akkor ez potenciálisan kiválthatja az állandó telephely (PE) státuszát.

Hogyan árthat ez a szervezetének? A PE-kockázat kettős adóztatáshoz vezethet, amelynek során a vállalatot mind a székhelye szerinti országban, mind a külföldi tevékenységének helye szerinti országban adóztatják.

A távmunka térnyerése miatt a kormányok fokozottabban figyelnek a PE-szabályok betartatására. Például Németországban a távmunkások alkalmazása néha PE-t eredményezhet, ami azt jelenti, hogy a vállalatra a helyi társasági adókulcsok vonatkoznak, amelyek akár 30%-osak is lehetnek.

Hogyan lehet ezt kezelni: A kockázat csökkentése érdekében konzultáljon a helyi adótörvények szakértőivel. Ezzel párhuzamosan működjön együtt egy jogi személlyel vagy professzionális munkaadói szervezettel (PEO).

Szellemi tulajdonhoz kapcsolódó kockázatok

Azért kell óvatosnak lenni a szellemi tulajdonnal (IP) kapcsolatban, mert az potenciálisan sok pénzveszteséget okozhat.

Mennyibe kerül? A szabadalmi jogviták költségei 2,3 és 4 millió dollár (vagy még több!) között mozoghatnak.

A szellemi tulajdon (IP) védelme kritikus fontosságú a nemzetközi munkavállalók felvétele során, mivel az IP-törvények országonként jelentősen eltérnek. Megfelelő megállapodások hiányában a helyi munkavállalók igényt tarthatnak az IP-jogokra.

Például Kínában az IP-lopás jelentős problémát jelent: egy 2019-es jelentés szerint az IP-lopás az amerikai gazdaságnak évente 225 és 600 milliárd dollár közötti kárt okoz.

Hogyan lehet ezt kezelni: Az IP védelme érdekében a vállalatoknak konkrét záradékokat kell beépíteniük a munkaszerződésekbe, amelyek egyértelműen meghatározzák az IP tulajdonjogát. Az olyan iparágakban, mint a technológia, a pénzügyek és a gyártás, különösen körültekintőnek kell lenni.

A költözéssel kapcsolatos akadályok és a tartózkodási követelmények leküzdése

Minden országnak megvannak a saját szabályai a külföldi munkavállalók áthelyezésével kapcsolatban.

Például: az Egyesült Királyságban a Tier 2 (általános) vízum megszerzéséhez meg kell felelni bizonyos fizetési küszöbértékeknek, és igazolni kell, hogy az állást nem tudja betölteni helyi munkavállaló.

Hogyan lehet ezt megvalósítani: Átfogó költözési csomagokat kínáljon, amelyek magukban foglalják a vízumkérelmekkel kapcsolatos segítségnyújtást, a lakáskeresést és az új környezetbe való beilleszkedést. Emellett együttműködhet költözési szakértőkkel és a helyi munkajoggal jól ismerős jogi személyekkel is, hogy biztosan a jogszabályoknak megfelelően járjon el.

A sikeres nemzetközi alkalmazottak felvételének bevált gyakorlata és stratégiái

Most, hogy már áttekintettük a nemzetközi munkavállalók sikeres felvételéhez szükséges összes folyamatot és lépést, nézzük át gyorsan néhány bevált gyakorlatot.

Opció Előnyök Hátrányok Helyi vállalkozás alapítása vagy külföldi leányvállalat felvétele (a). Elkötelezett helyi jelenlétet biztosít (b). Bizalmat épít a helyi üzleti közösségben (c). Növeli a márka ismertségét (d). Nemzetközi tapasztalatot biztosít a jelenlegi alkalmazottak számára (a). Jelentős tőkebefektetést igényel (b). Időigényes felállítása (c). Számos adminisztratív feladatot jelent (d). Magas folyamatos működési költségek Együttműködés egy professzionális munkaadói szervezettel (PEO) (a). Egyszerűsíti a humánerőforrás-menedzsmentet (b). Átfogó külföldi munkavállalói juttatásokat biztosít a távoli munkavállalók számára (c). Biztosítja a helyi szakértelmet és a szabályoknak való megfelelést (a). Nagyobb szervezetek számára költséges lehet (b). A megosztott felelősség kevesebb ellenőrzést jelent a HR és a vezetői döntések felett Használjon hivatalos munkáltatót (EOR) (a). Lehetővé teszi a külföldi munkavállalók hatékony beilleszkedését (b). Megkönnyíti a gyorsabb piacra lépést és a projektek végrehajtását (c). Csökkenti a működési költségeket és az adminisztratív bonyodalmakat (d). Biztosítja a helyi munkaügyi törvények betartását (a). A szolgáltatás minősége változó; megbízható EOR kiválasztása szükséges. Független vállalkozó alkalmazása (a). Rugalmasságot kínál (b). Hozzáférést biztosít speciális készségekhez és szakértelemhez (c). Költséghatékony, mivel csak a nyújtott szolgáltatásokért fizet (a). Korlátozott hosszú távú elkötelezettség és lojalitás (b). Lehetséges jogi és adózási bonyodalmak (c). Kevésbé közvetlen ellenőrzés a munkafolyamat és az ütemterv felett

Gondoljon át globális javadalmazási stratégiáját

Az Ön vállalkozása számára szintén elengedhetetlen, hogy kidolgozzon és megvalósítson egy globális javadalmazási stratégiát.

Ez magában foglalja a közvetlen pénzügyi kifizetések, például a fizetések, bónuszok és juttatások kezelését. Emellett magában foglalja a közvetett pénzügyi juttatások, például az egészség- és életbiztosítás, a fizetett szabadság stb. kezelését is.

Globális kompenzációs stratégiájának kidolgozása során érdemes szem előtt tartani ezeket a szempontokat. Rendszeresen felülvizsgálja és módosítsa globális kompenzációs stratégiáját, hogy lépést tartson a nemzetközi szabályozásokkal és a munkavállalók elvárásaival.

Tanulmányozza a nemzetközi megfelelési szabályokat a fizetési paraméterek meghatározásához.

Ne feledje, hogy fizetési folyamatai során figyelembe kell vennie az árfolyam-ingadozásokat.

A javadalmazással kapcsolatos kommunikációt úgy tervezzük meg, hogy az egyértelmű, konkrét és releváns legyen.

A ClickUp szerepe a nemzetközi alkalmazottak felvételének megkönnyítésében

Talán nem gondolná, de a nemzetközi alkalmazottak felvételének legnehezebb része a folyamat nyomon követése.

Ezért is esküsznek HR-es kollégáink olyan tehetségmenedzsment szoftverekre, mint a ClickUp, amely segít nekik nyomon követni a toborzási folyamat minden lépését és még sok minden mást is!

Íme öt módszer, amellyel a ClickUp egyszerűsíti a nemzetközi alkalmazottak felvételét:

Kövesse nyomon a jelöltek előrehaladását és kezelje az interjúzási folyamat különböző lépéseit

Jelentkezéskövető rendszer (ATS) integráció : Könnyen integrálható a ClickUp az ATS-szel, hogy nyomon követhesse a jelöltek előrehaladását a jelentkezéstől a felvételig.

Egyéni mezők : A ClickUp lehetővé teszi a toborzók számára, hogy kezeljék az interjúk fázisait, a külföldi munkavállalók elérhetőségeit, a határidőket és egyebeket.

Jelentkezők kezelése: Feladatok segítségével a jelentkezők a toborzási folyamat különböző szakaszaiban haladnak előre, állapotuk vizuális ábrázolása révén.

Projektmenedzsment

A ClickUp feladatelőrehaladási funkciójával testreszabhatja munkafolyamatát

Feladatok kiosztása és nyomon követése : Konkrét toborzási feladatokat oszt ki a csapat tagjai között, biztosítva ezzel az egyértelműséget és a felelősségvállalást.

Automatizálás : automatikusan hozzárendeli a feladatokat, elindítja az állapotfrissítéseket és átállítja a prioritásokat, hogy a toborzási folyamat zökkenőmentesen haladjon.

Időgazdálkodás: A csapat munkaterhelését időbecslések és időkövető eszközök segítségével követi nyomon, hogy hatékonyan mérje a termelékenységet.

Interjúk ütemezése és koordinálása

Tervezze meg jobban a toborzási folyamatot a ClickUp naptárával és emlékeztetőivel

Naptár nézet : Feladatokat ütemez és szinkronizálja azokat a különböző időzónákban lévő külső naptárakkal, hogy elkerülje a kettős foglalásokat.

Automatikus emlékeztetők: automatikus emlékeztetőket küld mind az interjúztatóknak, mind a jelölteknek, ami nagyon hatékony : automatikus emlékeztetőket küld mind az interjúztatóknak, mind a jelölteknek, ami nagyon hatékony toborzási eszközzé teszi a meg nem jelenések számának csökkentése szempontjából.

Csapatmunka és visszajelzés

A ClickUp Chat View segítségével valós idejű beszélgetéseket folytathat a csapat tagjaival

Feladatokhoz fűzött megjegyzések és mellékletek : Együttműködés a csapat tagokkal, megjegyzések fűzése a feladatokhoz, valamint releváns dokumentumok, például önéletrajzok és interjújegyzetek csatolása.

Visszajelzések gyűjtése: Gyűjtsön visszajelzéseket az interjúztatóktól és a felvételi vezetőkből a feladat keretében, egyszerűsítve ezzel a döntéshozatali folyamatot.

Sablonok és testreszabás

Interjúfolyamatok

Töltse le ezt a sablont Időt takaríthat meg a ClickUp praktikus interjúfolyamat-SOP sablonjának használatával.

Sablonok : Mentsd el a mappákat vagy listákat sablonként, például : Mentsd el a mappákat vagy listákat sablonként, például az új munkavállalók beillesztésére szolgáló sablonokat és az ATS-sablonokat , hogy azokat újra felhasználhasd, és így biztosítsd a toborzási feladatok következetes struktúráját.

Egyéni mezők és feladatleírások : Testreszabhatja a feladatmezőket a felvételi folyamat különböző aspektusainak kezeléséhez, például az interjú értékelőlapokhoz és a jelöltek értékeléséhez.

Feladatok szervezése : Helyezze el az egyes jelöltek feladatait a megfelelő listában, töltse ki a releváns egyéni mezőket és csatolja a mellékleteket.

Szabványosított értékelés: Használjon : Használjon interjúértékelési sablont , hogy minden jelölt és pozíció esetében egységes értékelési szabványt alkalmazzon.

Bónusz: Íme néhány ingyenes HR-sablon, amelyet tehetségkutató csapatok használnak világszerte.

Távoli beilleszkedés

Töltse le ezt a sablont A távoli beilleszkedés sablonja a zökkenőmentes felvétel végső útmutatója.

Először is, a ClickUp Remote Onboarding sablon. Ez egyben egy beilleszkedési szoftver is, amely segít nyomon követni a teljes toborzási folyamatot az első naptól kezdve, és számos hasznos funkcióval rendelkezik, például:

Személyre szabott feladatlista

Gyönyörű vizuális idővonalak

Rendkívül egyszerű együttműködési eszközök, amelyek segíthetnek más döntéshozók bevonásában

Mindezek és még sok más teszi a ClickUp-ot egy könnyen használható beilleszkedési szoftverré, amely minden méretű csapat számára tökéletes.

Toborzás és felvétel

Töltse le ezt a sablont Szervezze meg tehetségszerzési folyamatát a Toborzás és felvétel sablon segítségével.

A felvétel egy egész sor lépést foglal magában. Ha nehezen tudja nyomon követni az összes lépést, akkor nem Ön az egyetlen.

Nem titok, hogy a HR-vezetők utálják több alkalmazás használatát a jelöltek előrehaladásának nyomon követéséhez – ez nehézkes és bonyolult. Számukra (és valószínűleg Önnek is) a ClickUp toborzási és felvételi sablonja álomszerűen fog működni.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a tehetségszerzési folyamatot a Jelentkezők felvétele sablon segítségével.

Nehézséget okoz a jelöltek adatbázisának kezelése?

Ezután próbálja ki a ClickUp Hiring Candidates sablonját. Ez egy azonnal használható, teljes mértékben testreszabható munkaterület, amely minden felvételi igényét kielégítő funkciókkal rendelkezik.

Ha azonban még csak most kezdte, és valami egyszerűbbre van szüksége, akkor inkább próbálja ki a ClickUp felvételi ellenőrzőlistáját. Ez jól működik kezdőknek, és elegendő testreszabási lehetőséget kínál az alapvető felvételi folyamatok zökkenőmentes lebonyolításához.

Jobb alkalmazottak felvétele a ClickUp segítségével

Akár nemzetközi, akár hazai alkalmazottakról van szó, a HR-vezetőknek többféle feladatot kell ellátniuk. A munkaköri leírások megírásától az interjúk lefolytatásán és a jelöltek kiválasztásán át a végtelen e-mailek írásáig – ez a feladat végtelennek tűnhet.

A jelöltek is küzdenek a nem ideális felvételi folyamatokkal. A jelöltek 54%-a félbeszakítja a felvételi folyamatot a felvételi vezető rossz kommunikációja miatt. Ez különösen nehéz lehet azoknak a vállalatoknak, amelyek globális tehetségeket szeretnének felvenni.

De van egy megoldás erre.

A ClickUphoz hasonló projektmenedzsment szoftverek felbecsülhetetlen értékűek lehetnek a felvételi folyamatban. A HR-csapatok ezeket használják a jelöltek nyomon követésére, a határidők kezelésére, az interjúk ütemezésére és más döntéshozókkal való együttműködésre.

Ezenkívül a ClickUp Brain segítségével AI-alapú betekintést kapnak, amelynek segítségével részletes jelentéseket és elemzéseket készíthetnek, amelyek mindegyike jobb, adatokon alapuló döntésekhez vezet. Készen állsz arra, hogy megváltoztasd a tehetségek felvételének módját? Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on, és tapasztald meg a toborzás jövőjét.