A 11 legjobb AI űrlapkészítő 2026-ra

Ha valaha is feltette magának a kérdést: „Hogyan gyűjthetek adatokat az üzleti eredmények javítása érdekében?”, akkor valószínűleg már gondolt online űrlapra.

Az online űrlapok készítése és a válaszok elemzése mindenben segít, a termékfejlesztéstől a potenciális ügyfelek megszerzésén és a csapat moráljának javításán át a feladatok automatizálásáig, és még sok minden másig.

Mi a valódi kihívás? Olyan interaktív, könnyen használható, személyre szabott online űrlapok készítése, amelyek több felhasználói választ eredményeznek.

A csapatommal már régóta kerestünk egy megbízható és testreszabható űrlapkészítőt.

Sok időt töltöttünk különböző AI űrlapgenerátorok tesztelésével, hogy vonzó űrlapokat készítsünk, adatokat elemezzünk és következtetéseket vonjunk le. Kutatásaim alapján összeállítottam az Ön számára a legjobb AI űrlapgenerátor eszközök listáját.

Akár egyoldalas, akár többoldalas űrlapokat szeretne készíteni kutatási, marketing vagy visszajelzési célokra, ez az útmutató segít optimalizálni a folyamatokat és órákat megtakarítani.

Fedezzük fel a legjobb AI űrlapgenerátorokat, amelyekkel gyönyörű űrlapokat készíthet.

Mire kell figyelnie egy AI űrlapkészítőnél?

Bár az Excelben is létrehozhat űrlapot, a vonzó, dinamikus és intuitív űrlapok készítése fejlett funkciókat igényel.

Íme néhány fontos funkció, amelyre érdemes figyelnie egy online űrlapkészítő szoftver kiválasztásakor:

Könnyű használat: Ellenőrizze, hogy az űrlapszerkesztő intuitív és könnyen használható-e. Az eszköznek nem szabad programozási ismereteket igényelnie, hogy a nem technikai felhasználók is könnyedén készíthessenek űrlapokat

Testreszabási lehetőségek: Az eszköznek lehetővé kell tennie az űrlap üzleti igényeinek megfelelő testreszabását, hogy az interaktív legyen a közönség számára, és arra ösztönözze őket, hogy kitöltsék, mielőtt elhagynák az oldalt.

Feltételes logika : Rendkívül releváns adatokat szeretne gyűjteni a felhasználóktól? A fejlett feltételes logikai képességekkel rendelkező eszköz kiválasztása elengedhetetlen ahhoz, hogy a kérdéseket a felhasználók válasza alapján valós időben személyre szabhassa

Többoldalas támogatás : Szerezzen be egy olyan eszközt, amely támogatja az űrlapok többoldalas felépítését, hogy részletes információkat gyűjthessen

Mobilbarát : Válasszon olyan AI űrlapkészítőt, amely képes alkalmazkodni a mobil felülethez, hogy zökkenőmentes élményt nyújtson a felhasználóknak

Integráció: Győződjön meg arról, hogy az eszköz integrálható a meglévő technológiai infrastruktúrával, például a CRM-ekkel, marketing-, adatelemzési, kommunikációs és e-mail marketing platformokkal.

A 11 legjobb AI űrlapkészítő 2025-ben

1. ClickUp (A legjobb testreszabható űrlapokhoz és adatgyűjtéshez)

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment szoftver, beépített űrlapautomatizálási funkcióval, amely segít felhasználóbarát online űrlapok létrehozásában. A ClickUp Űrlapnézete segítségével könnyedén gyűjthetsz információkat a csapatodtól, ügyfeleidtől vagy vásárlóidtól.

Az űrlapkészítő funkció számos mezőt ad hozzá az online űrlaphoz, beleértve a szöveget, hosszú szöveget, számot, e-mailt, telefonszámot, dátumot, legördülő listákat és jelölőnégyzeteket. Ez segít a kérdések célnak megfelelő megfogalmazásában, például nyitott, zárt, igen/nem, pillanatfelvétel-felmérés és mátrixkérdések formájában.

Készítsen intuitív űrlapokat a ClickUp Űrlap nézetben található feltételes logika és szabályok segítségével

Elrejti azokat a kérdéseket, mint például a válaszadók neve és telefonszáma, amelyekre vonatkozóan már gyűjtöttek adatokat, így nem kell ezeket a mezőket újra kitölteniük. Ez egyszerűsíti a felhasználói élményt, javítva a válaszadási arányt és a konverziós arányt.

A ClickUp Automation tovább javítja a felhasználói élményt azáltal, hogy automatizálja a beküldés utáni munkafolyamatokat, például e-mailek küldését a felhasználóknak és partnereknek, hogy azok is naprakészek legyenek. Emellett AI-generált adat- és vásárlói hangulatelemzéseket is indíthat, hogy betekintést nyerjen és stratégiai döntéseket hozzon.

Automatizálja az űrlapok munkafolyamatait és optimalizálja a műveleteket a ClickUp Automation segítségével

Így használhatja az előre elkészített automatizálásokat a csapat termelékenységének javítására:

Használja ki a több mint 100 előre elkészített sablont az ismétlődő űrlapkészítési folyamatok automatizálásához, például feladatok kiosztásához, megjegyzések közzétételéhez és állapotok módosításához.

Automatikusan adjon hozzá új feladatokat a megbízottakhoz és a figyelőkhöz, és takarítson meg időt

Csatlakozzon a meglévő alkalmazásokhoz, hogy megkönnyítse az automatizálást a teljes technológiai környezetben

Ezen felül a ClickUp Tasks segítségével automatikusan létrehozhat és kioszthat feladatokat az online űrlapok válaszaiból. Címkéket, űrlapadatokat és válaszokat adhat hozzá a feladat leírásához, hogy további kontextust biztosítson a feladatokhoz.

Gyűjtse össze a követelményeket a ClickUp Forms segítségével, és továbbítsa azokat a megfelelő felelősöknek nyomon követhető feladatokként a ClickUp-ban.

Használd ki a ClickUp Forms erejét a szoftverfejlesztő csapatok munkájának egyszerűsítéséhez: Egyszerűsítse a hibabejelentést olyan kritikus információk gyűjtésével, mint a hiba leírása, az eszköz és az operációs rendszer specifikációi, a hibaüzenet, a hiba hatása stb.

Gyűjtsd össze a új funkciók hozzáadására vonatkozó kéréseket a csapattagoktól és a végfelhasználóktól

Javítsa a fejlesztői és tesztelői csapatok közötti együttműködést azáltal, hogy rögzíti a tesztesetek részleteit, a tesztvégrehajtási jelentéseket, a feltárt problémákat, azok kritikus szintjét stb.

Ráadásul csak megadnia kell az alapadatokat, majd nyugodtan hátradőlhet, míg a ClickUp Brain az Ön nevében összeállítja a felméréshez legmegfelelőbb és legmegfelelőbb kérdéseket. Kipróbáltunk néhány kérdést, hogy felméréseket hozzunk létre a ClickUp Brain segítségével.

Példák AI-alapú kérdésekre közvélemény-kutatásokhoz és felmérésekhez:

1. feladat: Készítsen vonzó kérdéseket a közönségétől származó értékes információk gyűjtése érdekében. [Adja meg a célközönséget és a felmérés célját]

2. feladat: Készítsen meggyőző kérdést egy közvélemény-kutatáshoz, hogy bevonja a közönségét és ösztönözze a részvételt. [Adja meg a közvélemény-kutatás témáját vagy tárgyát]

3. feladat: Készítsen egy sor kérdést tartalmazó kérdőívet az ügyfél-elégedettség mérésére és a fejlesztésre szoruló területek azonosítására. [Adja meg az iparágat vagy a vállalkozás típusát]

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy releváns kérdéseket generáljon közvélemény-kutatásokhoz és felmérésekhez

Az adatok összegyűjtése után a ClickUp Brain segítségével elvégezheti az adatelemzést, és megkapja:

Hasznosítható betekintés olyan trendek és mintázatok feltárásával, amelyek egyébként nem kerülnének jelentésre

A felmérések skálázhatóságának növelése az automatizált terjesztés, adatgyűjtés és elemzés segítségével

Jobb felmérési eredmények intuitív dizájnnal és AI-alapú hangulatelemzéssel

Használhatja a ClickUp Brain hatékony neurális hálózatát is az adatok gyors elemzéséhez összehasonlító táblázatok segítségével, marketingstratégiák kidolgozásához és elindításához, valamint az eredmények megosztásához az érdekelt felekkel, hogy javaslatokat kapjon és azonosítsa a fejlesztendő területeket.

Végül a testreszabási lehetőségek segítségével számos tényezőt személyre szabhat, például a témákat, színeket, képeket, tárolási beállításokat, sablonokat és üzeneteket.

Tegyük fel például, hogy visszajelzéseket gyűjt a termék funkcióiról, az ügyfélszolgálatról és az árazási tervekről. Használhatja a ClickUp visszajelzési űrlap-sablonját, és testreszabhatja a mezőket, nézeteket és feladatokat, hogy könnyedén gyűjthesse, elérhesse és rendszerezhesse az információkat. Ez központi helyet biztosít az adatok elemzéséhez és a visszajelzésgyűjtési folyamat egyszerűsítéséhez.

Töltse le ezt a sablont Gyűjtsön visszajelzéseket, és fejlessze a termék funkcióit a felhasználói preferenciák alapján a ClickUp visszajelzési űrlap sablon segítségével

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Készítsen olyan kérdőíveket, amelyek ügyfelei egyéni igényeire szabottak

Biztosítson ügyfeleinek egy platformot, ahol kifejezhetik ötleteiket és aggályaikat

Gyűjtsön fontos információkat a termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében

Értékelje a fejlesztésre szoruló területeket, és dolgozzon ki személyre szabott stratégiákat azok kezelésére

Úgy tervezték, hogy segítsen Önnek az összes releváns adatot egy helyen összegyűjteni, és a felhasználói visszajelzéseket felhasználni a projektek fontossági sorrendjének meghatározásához. Ez értékes elemzéseket nyújt a termékekkel kapcsolatos döntésekhez, valamint javítja az ügyfelek elkötelezettségét és hűségét.

A ClickUp legjobb funkciói

Válasszon a különböző mezők közül, és gyűjtsön csak a releváns adatokat a ClickUp egyéni mezőinek segítségével

A válaszok alapján dinamikusan frissítse a mezőket, és egyszerűsítse a felhasználók számára az űrlap kitöltését

Használd a ClickUp Brain-t, hogy a legvonzóbb kérdéseket állítsd össze az űrlapjaidhoz

Valós időben ellenőrizze az űrlapokat, és elemezze a válaszokat, hogy új betekintést nyerjen

A ClickUp Tasks segítségével automatikusan alakítsa az űrlapválaszokat végrehajtható feladatokká

Használja a ClickUp feladatcímkéket , hogy információkat adjon hozzá a feladatleírásokhoz, és könnyen megtalálja őket

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain nem érhető el az ingyenes verzióban

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakról érdeklődjön nálunk

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkaterületi tagonként

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Jotform (A legjobb kódírás nélküli űrlapkészítéshez)

A Jotform segítségével a szervezetek a feltételes logikát alkalmazó, fizetéseket elfogadó, munkafolyamatokat automatizáló és a feladatok automatizálását kihasználó hatékony űrlapok segítségével a monoton munkáról a kevesebb munkára válthatnak, és így hatékonyabban tudják kezelni az ügyfelek kéréseit.

Egyszerűen írja le a Jotform AI űrlapgenerátorban, hogy milyen űrlapot szeretne, vagy hozzon létre automatikusan egy űrlapot néhány népszerű javaslat alapján. Cseveghet a Jotform AI-vel, hogy űrlapmezőket adjon hozzá, szöveget szerkesszen vagy bármilyen szükséges tervezési módosítást végezzen.

Bármely űrlapból létrehozhat egy beszélgető AI-ügynököt is. Ahelyett, hogy a látogatói maguk töltenék ki az űrlapot, az ügynök egy beszélgetés során kitölti azt helyettük. Az ügynökök automatizálhatják az adatokat a Slack, a Google Workspace, a Shopify és más platformokon is.

A Jotform legjobb funkciói

Az AI segítségével másodpercek alatt létrehozhat űrlapot, ha leírja a kívánt űrlapot és az összegyűjtendő adatokat.

Hozzon létre egy AI-ügynököt bármely űrlaphoz, hogy valós idejű felhasználói támogatást nyújtson az űrlap kitöltése során

Integrálja az űrlapokat több mint 250 elérhető platformmal, például CRM-ekkel, fizetési feldolgozókkal, adatkezelő és együttműködési megoldásokkal.

A Jotform korlátai

A Starter csomag havi űrlapkorlátot, beküldések számát, megtekintéseket és tárhelyet tartalmaz.

A korlátlan számú űrlap és ügynök az Enterprise csomaghoz tartozik

A Jotform árai

Starter: Ingyenes

Bronz : 34 USD/hó

Silver : 39 USD/hó

Gold : 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

3. SurveySparrow (A legjobb beszélgetésszerű felmérésekhez)

A SurveySparrow, az egyik legjobb JotForm-alternatíva a beszélgetésszerű felmérésekhez, segít interaktív űrlapokat készíteni csevegésszerű funkciókkal, hogy releváns információkat gyűjtsön és optimalizálja az üzleti folyamatokat.

Több mint 1500 integrációt kínál, amelyekkel könnyedén exportálhatja az adatokat külső eszközökbe és meglévő rendszerekbe.

A vezetői irányítópultok segítségével a felmérési adatokat táblázatok és oszlopdiagramok formájában jelenítheti meg, és értelmes következtetéseket vonhat le az AI által generált űrlapokból. A felmérési válaszok alapján automatizálhatja a munkafolyamatokat is, feltételeket meghatározva és műveleteket indítva, például nyomonkövető e-maileket és csapatfrissítéseket.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Videókat adhat hozzá a felmérései háttérképéhez

Kérd meg, hogy a felmérési elemzési jelentéseket a kívánt időpontban közvetlenül a beérkező levelek mappájába küldjék

E-mailben emlékeztesse a nem válaszolókat és a részleges válaszadókat, és ösztönözze őket a felmérések kitöltésére.

A SurveySparrow korlátai

Nincsenek olyan elemzési funkciói, amelyekkel statisztikailag szignifikáns különbségeket lehetne kiszámítani és jeleníteni

Az adatok ábrázolása sok kézi beavatkozást igényel a szükséges betekintés megszerzéséhez

A SurveySparrow árai

Alap : 39 USD/hó, negyedéves számlázással

Essential : 59 USD/hó, negyedéves számlázással

Üzleti : 149 USD/hó, negyedéves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

SurveySparrow értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

4. Typeform (A legjobb űrlapalapú testreszabáshoz)

A Typeform vizuálisan vonzó és érdekes online űrlapokat generál. Könnyen használható felületéről ismert, oldalonként csak egy kérdést jelenít meg, hogy ne terhelje túl a közönséget, és így több választ szerezzen.

A Typeform segítségével egyedi logókkal, elemekkel, színekkel, betűtípusokkal, háttérképekkel és videókkal testreszabhatja az űrlapokat. Több mint 28 szerkeszthető kérdésformátum áll rendelkezésre olyan adatok gyűjtéséhez, mint a nevek, e-mail címek, rangsorolás, értékelés és írásbeli visszajelzések.

A Typeform legjobb funkciói

Mondja el a Typeform mesterséges intelligenciájának, mire van szüksége, és az automatikusan elkészíti az űrlapokat Önnek

Az AI segítségével releváns válaszlehetőségeket kínálhat a többválasztós kérdésekhez

Készítsen AI-alapú javaslatokat, hogy a hosszú kérdéseket egyszerű és vonzó kérdésekké alakítsa át

A Typeform korlátai

Hiányoznak az elemzéshez és értelmezéshez szükséges funkciók a műszerfalak és jelentések révén

Nem menti el a felhasználók részleges válaszait

A sablonok és kérdések testreszabási lehetőségei korlátozottak

A Typeform árai

Alap : 29 USD/hó

Plus : 59 USD/hó

Üzleti : 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 750 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 860 értékelés)

5. Involve.me (A legjobb mélyreható felmérésekhez)

Az Involve AI űrlapgenerátorával beillesztheti a weboldal URL-jét az AI űrlapszerkesztőbe. A szerkesztő felismeri a márka elemeit, hogy űrlapokat és részletes kérdőíveket készítsen. Ezután hozzáadhat elemeket, személyre szabhatja és finomhangolhatja ezeket a sablonokat az üzleti követelményeknek megfelelően.

Az Involve mesterséges intelligenciájú elemzési funkciói elemzik az összegyűjtött adatokat, hogy részletes jelentéseket és irányítópultokat hozzanak létre. Ez segít nekünk hatékony ügyfél-meglátások levonásában, a konverziós csatornák optimalizálásában és adat alapú döntések meghozatalában.

A legjobb funkciók bevonása

Tekintse meg az űrlapok előnézetét, és optimalizálja azokat különböző eszközökre, például mobilra és asztali számítógépre.

Hozzon létre biztonságos űrlapokat fizetések fogadásához a Stripe és a PayPal fiókok integrálásával

Hívjon meg csapatokat bizonyos munkaterületekre, és rendeljen hozzájuk szerkesztési és megtekintési jogokat

Korlátozások

A tervezési funkciók alapszintűek, és hiányoznak belőlük a sablonok pozíciójának és méretének beállítására szolgáló további lehetőségek.

A márkaelemek, például a betűtípusok testreszabási lehetőségei korlátozottak

Involve árak

Alap : 49 USD/hó

Pro : 99 USD/hó

Üzleti : 199 USD/hó

Ügynökség : 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények bevonása

G2 : 4,7/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés);

6. Fillout (A legjobb többoldalas űrlapok készítéséhez)

A Fillout egy egyszerű, kódírás nélküli AI űrlapszerkesztő, amely segít hatékony űrlapok, kvízek és felmérések létrehozásában. A platform kifinomult funkciókat kínál, mint például fizetés beszedése, többoldalas űrlapok készítése, bejelentkezés és ütemezés, hogy segítsen a legfejlettebb űrlapok elkészítésében.

A Fillout könnyedén integrálható a meglévő eszközeihez, automatizálva a munkafolyamatokat és skálázva az üzleti műveleteket.

A Fillout legjobb funkciói

Adjon hozzá kedvezménykódokat, és szedje be a felhasználóktól a fizetéseket a Stripe segítségével, további díjak nélkül.

Adjon hozzá egy időpontfoglalási oldalt az űrlapjaihoz, és tegye lehetővé a felhasználók számára, hogy találkozót foglaljanak Önnel

A kitöltés korlátai

Nincs lehetőség az űrlapok, logikák és számítások mappákba és munkaterületekbe rendezésére

Nem tud lépéseket tenni a beküldésekkel kapcsolatban, és nem tud értesíteni a felhasználókat a végrehajtott változtatásokról

A Fillout árai

Örökre ingyenes

Starter : 19 USD/hó

Pro : 49 USD/hó

Üzleti: 89 USD/hó

Kitöltési értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Feathery (A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához)

A Feathery egy kódírás nélküli, mesterséges intelligenciával működő űrlapszerkesztő eszköz, amely segít automatizálni az űrlapok munkafolyamatát és időt megtakarítani.

A Feathery AI segítségével hoz létre űrlapokat, és segít más márkák (például a Typeform) jól teljesítő űrlap-sablonjainak átvitelében. Használhatja azt a beküldés utáni munkafolyamatok automatizálására is azáltal, hogy kinyeri a felhasználók adatait, átvizsgálja a jelentkezéseket, és továbbítja azokat a megfelelő személyzetnek jóváhagyási folyamatokra.

Emellett a Feathery biztosítja a SOC-2 és a HIPAA előírásainak való megfelelést, hogy megvédje az érzékeny ügyféladatokat a kiberfenyegetésektől.

A Feathery legjobb funkciói

Határozzon meg egyéni logikát természetes nyelven, és mutasson kérdéseket a korábbi mezőválaszok alapján

Több mint 100 CRM-mel, e-mail, elemzési, fizetési és projektmenedzsment eszközzel integrálható

A Feathery korlátai

Nem teszi lehetővé a weboldalakba való egyszerű beágyazást

A marketingautomatizációs platformokkal való integráció nem zökkenőmentes

A Feathery árai

Örökre ingyenes

Growth : Egyedi árazás

Üzleti: Egyedi árazás

Feathery értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. MakeForms (A legjobb az intuitív tervezéshez)

A MakeForms felhasználóbarát felületével és intuitív kialakításával egyoldalas, többoldalas és egyszerre több elemet tartalmazó online űrlapokat hozhat létre vállalkozása számára.

A platform mobil- és e-mail-ellenőrzési funkciói segítségével könnyen ellenőrizheti a felhasználók személyazonosságát, kiszűrheti a hamis leadeket, és pontos felhasználói adatokat gyűjthet.

Az eszköz segítségével egy űrlaphoz több linket is létrehozhat, például közösségi média, e-mail és influencer marketing csatornákhoz, ami segít elemezni a közönség válaszadási arányát és az egyes linkek sikerességét.

A Makeforms HIPAA-, GDPR-, SOC-2- és ISO-kompatibilis, és adat titkosítási és biztonsági mentési funkciókat kínál az érzékeny adatok védelme érdekében.

A MakeForms legjobb funkciói

Használjon világos és áttekinthető elrendezéseket, hogy végigvezesse a felhasználókat a többoldalas űrlapokon

Tegye közzé az űrlapokat a weboldalán, és kínáljon professzionálisabb felhasználói élményt

A MakeForms korlátai

Hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a logikai feltételek és a zökkenőmentes integrációs lehetőségek API-k és webhookok segítségével

Az űrlap-sablonok száma korlátozott, és hiányoznak belőlük bizonyos típusok

A MakeForms árai

Essentials : 29 USD/hó

Pro : 69 USD/hó

Ügynökség : 149 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

MakeForms értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Yay! Forms (A legjobb választás a különböző eszközök közötti zökkenőmentes működéshez)

A Yay! Forms vizuálisan vonzó és reszponzív dizájnokat kínál, amelyek minden eszközön zökkenőmentes űrlapkitöltési élményt biztosítanak.

Ez az AI-alapú platform elemzi a felhasználói viselkedést az online űrlapokon, hogy releváns válaszlehetőségeket javasoljon, növelje a válaszadási arányt és értékes visszajelzéseket gyűjtsön. Ez segít jobban megérteni az ügyfeleket, valamint személyre szabni a marketingstratégiákat és a termékeket.

Yay! Forms legjobb funkciói

Testreszabhatja a kész témákat és sablonokat, hogy azok illeszkedjenek márkájának arculatához.

Ellenőrizze, hol hagyják abba a felhasználók a kitöltést, és optimalizálja az űrlapot a konverziók növelése érdekében

Szegmentálja felhasználóit fejlett feltételes logikával , és növelje az összegyűjtött adatok pontosságát

Hurrá! Az űrlapok korlátai

Az űrlapok indexelése és PDF-formátumban való exportálása nem lehetséges

Yay! Forms árak

Starter : 19 USD/hó

Plus : 39 USD/hó

Professional: 79 USD/hó

Yay! Űrlapok értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Zoho Forms (A legjobb csapatok és jóváhagyási munkafolyamatok számára)

A Zoho Forms egy ingyenes űrlapkészítő eszköz olyan csapatok számára, akik nem rendelkeznek programozási tapasztalattal.

Online űrlapokat hozhat létre és ágyazhat be weboldalára, közösségi média platformjaira és e-mail kampányaihoz a jobb felhasználói élmény érdekében.

Fejlett funkciói között szerepelnek az egyéni mezők, az adatbiztonság, a mezőellenőrzés és a feltételes logika. A válaszadók számára az is előnyös, hogy elmenthetik a részben kitöltött űrlapokat, és később, amikor nekik megfelel, visszatérhetnek hozzájuk.

A Zoho Forms legjobb funkciói

Ellenőrizze a felhasználói válaszokat élő űrlapokon valós időben

A válasz elküldése után irányítsa át a felhasználókat egy sikeroldalra, köszönőoldalra vagy egy másik űrlapra.

Küldjön SMS- és e-mail-értesítéseket a válaszadóknak, amikor kitöltik az űrlapot

A Zoho űrlapok korlátai

Csak korlátozott számú mezőt lehet felvenni

Nincs integrációs képessége más népszerű eszközökkel és platformokkal a Zoho-n kívül

Az előre elkészített sablonokkal történő űrlapkészítés során a testreszabási lehetőségek korlátozottak

A Zoho Forms árai

Ingyenes

Alap : 10 USD/hó

Standard : 25 USD/hó

Professional: 50 USD/hó

Zoho űrlapok értékelései és véleményei

G2 : 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

11. Google Forms AI Form Builder (A legjobb alapvető űrlapok ingyenes létrehozásához)

A Google Forms egy széles körben használt, mesterséges intelligenciával működő űrlapkészítő alkalmazás, amely egyszerűvé teszi az űrlapok létrehozását, online megosztását, az adatok gyűjtését és a válaszok valós idejű elemzését. Könnyedén kiválaszthat kérdéseket a meglévő kérdés típusok közül, drag-and-drop segítségével átrendezheti a kérdéseket, valamint testreszabhatja a színeket, képeket és betűtípusokat.

A Google AI Form Builder beépített intelligencia funkciója lehetővé teszi az érvényesítési szabályok beállítását, a formázási hibák felismerését és kizárólag a hibátlan felhasználói válaszok gyűjtését. Bármely eszközről elérhető, így útközben is készíthet kérdőíveket és válaszolhat rájuk, ami kiváló alternatívává teszi a SurveyMonkey-hez képest.

A Google Forms AI űrlapkészítő legjobb funkciói

Exportálja az összegyűjtött adatokat a Google Táblázatokba a részletesebb elemzés és automatizálás érdekében.

Adjon hozzá munkatársakat, hogy együtt készíthessék el az űrlapokat és valós időben elemezhessék az eredményeket

Készítsen és szerkesszen űrlapokat bárhol, és tegye lehetővé a felhasználók számára, hogy bármilyen eszközről, például táblagépről, számítógépről vagy mobiltelefonról válaszoljanak.

A Google Forms AI űrlapkészítő korlátai

A márkázás tekintetében korlátozott számú testreszabási lehetőség áll rendelkezésre, például betűtípus, elrendezés, méret és szín

A platform összeomlik, ha nagyobb forgalmat kell feldolgoznia

Nincs adatelemzési és jelentéskészítési funkció

A Google Forms AI űrlapkészítő árai

Ingyenes

Business Starter : 7,20 USD/felhasználó/hónap

Business Standard : 14,40 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 21,60 USD/felhasználó/hónap

Google Forms AI Form Builder értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Már rég elmúltak azok az idők, amikor az Excel programmal küszködött az űrlapok elkészítése során.

Az AI űrlapkészítő szoftverek széles körű funkciókat kínálnak, például előre elkészített sablonokat, szerkeszthető mezőket, feltételes logikát, adatelemzést és irányítópultokat. Ez megkönnyíti a csapatok számára a felhasználóbarát űrlapok készítését.

