10 márkakészlet-példa, amelyek inspirálhatják a saját készletének elkészítését

Szombat este van. Vacsorát készít, és úgy dönt, hogy a „Wine and Dine” lejátszási lista lenne a tökéletes zenei kíséret. Felveszi a telefonját, megnyitja az alkalmazást, és a zene elkezdi játszani. Alig pillantott a telefonjára, de az ujjai hibátlanul megérintették a Spotify-t.

Egy olyan világban, ahol naponta több ezer kép és üzenet bombáz minket – a fizikai óriásplakátoktól a digitális felugró ablakokig –, egy erős márkaidentitás nem csupán kellemes kiegészítő. Ez a kulcs ahhoz, hogy kiemelkedjen a tömegből.

Gondoljon csak arra, hogyan mosolyogtatják meg a Google játékos doodle-jai, vagy hogyan álmodozik el a következő kirándulásáról az Airbnb meleg, barátságos képei. Ezek nem véletlen szerencsés találatok, hanem hatékony márkamenedzsment és gondosan megtervezett márkakészletek eredményei, amelyek szó nélkül is sokat elárulnak.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a márkakészletek világát és a világ legjobb márkakészlet-példáit. Az alapelemektől kezdve az inspiráló tippekig megosztjuk veled, hogyan hozhatsz létre olyan márkaidentitást, amelyet nem csak látnak, hanem éreznek és emlékeznek rá.

Mi az a márkakészlet?

A márkakészlet a márka identitását meghatározó vizuális és koncepcionális elemek átfogó gyűjteménye. Útmutatóként szolgál ahhoz, hogy a márka hogyan mutassa be magát a világnak, biztosítva az összhangot az összes marketingcsatornán és érintkezési ponton.

Bár gyakran összetévesztik a márkastílus-útmutatóval, a márkakészlet szélesebb körű elemeket foglal magában. A márkastílus-útmutató általában a márkaelemek használatára vonatkozó szabályokra és irányelvekre összpontosít, míg a márkakészlet ezeket az elemeket és további forrásokat is tartalmaz, amelyek segítenek a márkastratégia hatékony végrehajtásában.

A márkakészlet legfontosabb elemei:

Logók : Elsődleges, másodlagos és variáns logók különböző alkalmazásokhoz

Tipográfia : Betűcsaládok, méretek és használati útmutatók

Színpaletták: Elsődleges és másodlagos színek hexadecimális kódokkal és RGB-értékekkel

Oldalelrendezések : Sablonok különféle marketinganyagokhoz

Ikonok és grafikai elemek : Egyedi ikonok és tervezési motívumok

Célközönségprofilok : Az ideális ügyfeleit képviselő személyiségprofilok

Márka hangvételére vonatkozó irányelvek : Hangnem, stílus és üzenetküldési elvek

Képstílus: Fotózási és illusztrációs irányelvek

A hagyományos stíluskalauzokkal ellentétben, amelyek hosszú dokumentumok lehetnek, a márkakészletet a gyakorlati, mindennapi használatra tervezték. Ez egy élő eszközkészlet, amely a márkáddal együtt fejlődik, lehetővé téve a gyors frissítéseket és a csapat tagjai, valamint az érdekelt felek számára történő egyszerű terjesztést.

A márkakészlet központosítja a márkairányelveket és az eszközöket, lehetővé téve a csapat számára, hogy konzisztens, márkának megfelelő tartalmakat hozzon létre, legyen szó közösségi média bejegyzésről, promóciós e-mailről vagy teljes körű reklámkampányról.

Egy 2021-es tanulmány szerint a márka következetessége a megkérdezett vállalatok több mint 67%-ánál legalább 10%-os bevétel-növekedést eredményezett.

Inspirációt nyújtó márkakészlet-példák

Vessünk egy pillantást 10 kivételes márkakészlet-példára, amelyek szabványt teremtettek a márkaidentitás-kezelés terén.

Ezek a márkakészletek bemutatják, hogyan tartják fenn a vezető vállalatok a következetességet, miközben teret engednek a kreativitásnak és a különböző platformokhoz való alkalmazkodásnak.

1. Google

A Google márkaépítése az egyszerűségre, az elérhetőségre és az innovációra összpontosít. A dizájn letisztult és felhasználóbarát, tükrözve a vállalat küldetését, hogy rendszerezze a világ információit és azokat mindenki számára elérhetővé tegye.

A Google nyílt forráskódú Material Design rendszere egy rendkívül rugalmas tervezési nyelv, amely áthatja a márka identitását és kiterjed a teljes termékökoszisztémára.

Az alapszínek – kék, piros, sárga és zöld – használata, valamint a letisztult, sans-serif betűtípus lehetőséget ad a különböző platformokon való alkalmazkodásra, miközben megőrzi a felismerhető identitást, és vidám, barátságos esztétikát teremt.

2. Spotify

Akár lenyűgözte, akár bosszantotta a Spotify Wrapped, a Spotify híres év végi kampánya, amely a felhasználói adatokat vizuálisan vonzó és megosztható formátumban mutatja be, biztosan tudja, hogy a Spotify márkakészlete mesteri példája annak, hogyan lehet az audioélményeket vizuális identitássá alakítani.

via Spotify

A márka kétárnyalatú képeket használ, szürkeárnyalatos képeket vagy portrékat kombinálva élénk színekkel, hogy megragadja a zene energiáját és kreativitását. Színpalettájukat albumborítók és koncertvilágítás ihlette. Ezt kiegészíti a hanghullámokat utánozó egyedi tipográfia – figyelje meg a „Burst” logót, a körből kiinduló három ívelt vonalat, amelyek a hanghullámokat és a zene terjedését szimbolizálják.

Branding stratégiájuk dinamikus vizuális elemeket tartalmaz, amelyek alkalmazkodnak a különböző kampányokhoz. Ezek bemutatják innovatív megközelítésüket a zenei streaming terén, és jól rezegnek a fiatal közönségükkel.

3. Netflix

Látott egy merész piros N betűt, és hallott egy fantomszerű „ta-dum” hangot, miközben ezt olvasta?

A hangalapú márkaépítés a modern márkaidentitás szerves részévé vált, és a Netflix kiváló példája annak, hogy a hang hogyan javíthatja a márkafelismerhetőséget és a felhasználói élményt.

via Netflix

A „ta-dum” hang-ot úgy tervezték, hogy moziélményt idézzen elő, összhangban a Netflix szórakoztatóipari vezetőként kialakult identitásával. Célja, hogy várakozást és izgalmat keltsen, jelezve a nézőknek, hogy hamarosan olyan tartalommal találkoznak, amely egyszerre magas színvonalú és magával ragadó.

A „ta-dum” már túllépett a puszta hangjelzés szerepén; kulturális referenciaponttá vált. A Netflix még egy „TUDUM” nevű globális rajongói rendezvényt is szervezett, amelyen a hangot és a márkához fűződő kapcsolatát ünnepelték.

A márkakészletük tartalmaz irányelveket az olyan képek használatára, amelyek érzelmeket ébresztenek és történeteket mesélnek, tükrözve ezzel a tartalomközpontú stratégiájukat.

4. Airbnb

Amikor az AirBnb kinőtte eredeti márkaidentitását, a DesignStudiohoz fordultak segítségért, hogy olyan márkát hozzanak létre, amely kifejezi a vállalat jövőképét.

A kutatás során a csapat rájött, hogy az Airbnb nem csupán szálláshelyek bérbeadásáról szól, hanem arról is, hogy a vendégek számára a látogatott helyeken a tartozás, a kényelem és a közösség érzését teremtsék meg. Ez a felismerés lett a márkastratégiájuk és az ikonikus „Bélo” logójuk alapja – amely egy szív, egy helyjelölő és az „A” betű kombinációja –, és amely „bárhol otthon lenni”-t szimbolizálja.

Az üzenet? Bárhová is utaztál, az Airbnb-vel otthon érezhetted magad.

a DesignStudio segítségével

A márkaátalakítás kritikai elismerést kapott, őrületet váltott ki a közösségi médiában, és számos rangos díjat nyert, amelyek elismerték kreativitását és hatását. A legjelentősebb eredmény az volt, hogy a márkaátalakítást követő években az Airbnb értéke az egekbe szökött, és kevesebb mint négy év alatt megdöbbentő 29 milliárd dollárral meghaladta legközelebbi versenytársának értékét.

A márkakészlet egyéb fontos elemei:

Egy színpaletta, amelynek fő színe egy meleg, vöröses-rózsaszín (az úgynevezett „ Rausch ”), kiegészítve a világ kultúráiból ihletett lágyabb árnyalatokkal

A Cereal betűcsalád , amelyet úgy terveztek, hogy barátságos és több nyelven is könnyen használható legyen

Útmutatók, amelyek hangsúlyozzák az autentikus, nem megrendezett képeket, amelyek valódi otthonokat és élményeket mutatnak be

Egyedi tervezésű térképstílus, amely összhangban áll a márka általános vizuális arculatával

5. Slack

A Slack márkakészlete egyensúlyt teremt a professzionalizmus és a játékosság között, tükrözve a vállalat szerepét a munkahelyi kommunikáció vonzóbbá és hatékonyabbá tételében. A készlet azonban nem mindig tartalmazta a jelenlegi logót négy cseppel (vagy beszédbuborékokkal) és négy rombuszszal.

Az új logót bejelentő sajtóközleményben a vállalat a következőket mondta:

Első logónkat még a cég indulása előtt készítettük. Megkülönböztető és játékos volt, és az octothorpe (vagy fontjel, vagy hash, vagy bármilyen néven is ismeri) hasonlított arra a karakterre, amelyet termékünk csatornái előtt láthat. Ugyanakkor rendkívül könnyű volt elrontani. 11 különböző színből állt – és ha fehér színű háttérre helyeztük, vagy rossz szögben (a pontosan előírt 18 fokos elforgatás helyett), vagy a színeket rosszul állítottuk be, szörnyen nézett ki. Ez fájdalmas volt számunkra.

Első logónkat még a cég indulása előtt készítettük. Megkülönböztető és játékos volt, és az octothorpe (vagy fontjel, vagy hash, vagy bármilyen néven is ismeri) hasonlított arra a karakterre, amelyet termékünk csatornái előtt láthat.

Ugyanakkor rendkívül könnyű volt elrontani. 11 különböző színből állt – és ha fehér színű háttérre helyeztük, vagy rossz szögben (a pontosan előírt 18 fokos elforgatás helyett), vagy a színeket rosszul állítottuk be, szörnyen nézett ki. Ez fájdalmas volt számunkra.

A Slack olyan logót akart, amely jobban skálázható, egyszínűen is jól működik, és mégis megőrzi a márka vidám, energikus személyiségét.

A logó újratervezése:

A színek számát 11-ről mindössze 4 alapszínre csökkentettük, kiegészítve a Slack jellegzetes lila színével

Élesítettük a széleket a tisztább, határozottabb megjelenés érdekében

Eltávolítottuk a pontos szögeket, hogy az Octothorpe (vagy hash) alakzat organikusabbnak és barátságosabbnak tűnjön.

a Slack segítségével

Az egyszerűsített színpaletta és a letisztult vonalak emellett egy kifinomultabb, professzionálisabb megjelenést kölcsönöznek a Slacknek, ami összhangban áll a vállalati piacra való terjeszkedésükkel. Az újratervezés komoly üzleti eszközként pozícionálja őket, nem csupán egy szórakoztató üzenetküldő alkalmazásként.

6. ClickUp

A ClickUp márkakészletét élénk és modern színek jellemzik, elsősorban lila, rózsaszín, világoskék és sárga színekkel. Ezek a színek tükrözik elkötelezettségünket a termelékenység élvezetessé tétele és a legjobb felhasználói élmény biztosítása iránt, ami egyben legfőbb alapértékünk is.

Kommunikációnkban nagy hangsúlyt fektetünk az egyértelműségre és az olvashatóságra, ezért minden szöveghez a modern, sans-serif betűtípust, az Axiformát használjuk.

Kövesse márkastílus-irányelveinket a ClickUp logó használatához

Logónk több változatban is elérhető – fekete fehér háttérrel, fehér színes háttérrel, valamint az eredeti változat, amelyen a márka színeinek színátmenetével ellátott felfelé mutató nyíl látható –, így különböző kontextusokban is alkalmazható, miközben megőrzi a márka felismerhetőségét.

A márkakészlet tartalmazza a ClickUp védjegyeinek használatára vonatkozó jogi irányelveket is, amelyek védik a márka integritását, miközben lehetővé teszik a partnerek és a felhasználók számára a ClickUp megfelelő promócióját.

7. Hulu

A Hulu körülbelül 100 oldalas márkastílus-útmutatója a világosságot és a hatékonyságot hangsúlyozza, összhangban azzal a küldetésével, hogy egyszerű és élvezetes streaming-élményt nyújtson.

A márkakészletük legérdekesebb eleme talán az elsődleges márkaszínük, az úgynevezett Hulu zöld. A vállalat szavaival élve:

Ez tükrözi márkánk friss, egyedi jellegét, és kiemelkedik a hagyományosabb szórakoztatóipari színpaletták közül.

Ez tükrözi márkánk friss, egyedi jellegét, és kiemelkedik a hagyományosabb szórakoztatóipari színpaletták közül.

A jellegzetes élénkzöld és a fekete kombinációja lenyűgöző vizuális identitást teremt, amely azonnal felismerhető.

A merész színpaletta és az egyszerű tipográfia kombinációja modern, felhasználóbarát dizájnt eredményez, amely különböző háttér előtt is kiemelkedik.

A márkakészlet részletes utasításokat is tartalmaz a logó használatáról, a szóközökről és az elhelyezésről, hogy biztosítsa az egységességet. Emellett tartalmaz egy részt a hangnemről is, amely biztosítja, hogy minden kommunikáció összhangban legyen a márka identitásával.

8. Yelp

A Yelp márkakészlete hangsúlyozza a vállalat elkötelezettségét amellett, hogy a felhasználók által írt vélemények és értékelések segítségével összekapcsolja az embereket a kiváló helyi vállalkozásokkal.

A márka néhány kulcsfontosságú elemre épül:

A Yelp neve és logója

A Yelp neve és logója a vállalat küldetését jelképezi, amelynek célja, hogy segítse a fogyasztókat olyan vállalkozások megtalálásában, amelyekben megbízhatnak. A logóban szereplő „robbanás” szimbólum azt hivatott megragadni az érzést, amikor valaki felfedez egy remek helyi vállalkozást.

via Yelp

Márkairányelvek

A Yelp egyértelmű irányelveket nyújt a márkaeszközök használatához, többek között:

Használja a „Find us on Yelp”, „Yelp for Business” vagy „Yelp for Restaurants” logókat, hogy jelezze jelenlétét a Yelp-en

Ne módosítsa vagy torzítsa a logókat, kivéve a méret megváltoztatását az arányok megőrzése mellett

A véleményrészleteket megfelelően jelöld meg a Yelp felhasználónév, a vélemény dátuma és az eredeti tartalomra mutató link feltüntetésével.

Ne használja a Yelp csillagképeit az átlagos értékelés jelzésére, hanem inkább a dinamikus online „vélemények” funkciót.

Közösségi fókusz

A Yelp márkája a „Yelpers” néven ismert értékelői közösségre épül. A vállalat arra ösztönzi az értékelőket, hogy valódi nevüket és fényképüket használják, és a Yelp Elite Squad program keretében elismeri a legaktívabb közreműködőket. A Yelp közösségmenedzsereket alkalmaz, akik kapcsolatot tartanak az értékelőkkel és rendezvényeket szerveznek.

A márkaelemek egyértelmű meghatározásával és egy élénk közösség ápolásával a Yelp célja, hogy megbízható platformot biztosítson a fogyasztók számára a helyi vállalkozások felfedezéséhez és velük való kapcsolatfelvételhez. A márkairányelvek biztosítják a Yelp identitásának következetes megjelenítését minden érintkezési ponton.

9. Shopify

A Shopify márkakészlete úgy lett kialakítva, hogy támogatást és inspirációt nyújtson a vállalkozóknak. Esztétikájuk barátságos, tükrözve a márka küldetését, hogy az e-kereskedelmet mindenki számára elérhetővé tegyék. Vizuális identitásuk ötvözi a letisztult, professzionális megjelenést olyan elemekkel, amelyek a növekedést és a lehetőségeket szimbolizálják.

via Shopify

A Shopify márkakészletének legfontosabb jellemzői:

Jellegzetes „bevásárlószatyor” logó, amely az e-kereskedelmet szimbolizálja, és különleges helyzetekben a szójel nélkül is használható a márka képviseletére

Sokoldalú színpaletta, amelynek jellegzetes zöld színe a növekedést és a sikert szimbolizálja

Egyedi betűtípus (Shopify Sans) a márka egységességének biztosításához

Színes és monokróm logók, amelyek mindenféle háttérhez alkalmazkodnak

Illusztrációs stílus, amely sokszínű vállalkozókat és vállalkozásokat mutat be

10. Mailchimp

Tudta, hogy a Mailchimp a társalapítók mellékprojektjeként indult, hogy kisvállalkozásokat segítsen marketingjükben? A cég azóta hosszú utat tett meg, kínálatát kiterjesztette a marketingautomatizálásra, és a márka is fejlődött, hogy lépést tartson ezzel. A logót frissítették és merészebbé tették, hogy tükrözze a márka szélesebb körű képességeit, a Mailchimp „c” betűje pedig most kisbetűs, jelezve, hogy a cég már nem csak az e-mailek területén tevékenykedik.

a Mailchimp segítségével

A Mailchimp márkakészlete szórakoztató és barátságos hangvételű. A játékos designelemek, köztük a kacsintó majom kabalafigura, Freddie, barátságos és vonzó felhasználói élményt teremtenek.

Egyéb fontos elemek:

Színpaletta : A márka a Cavendish sárgát használja fő márkaszínként, és ezt a peppercorn színnel kombinálja az akcentusokhoz

Tipográfia: A személyiség és a barátságosság érzetét különleges és modern betűtípusok keverékével keltik

Képek: A márkakészlet ösztönzi a kisvállalkozók számára vonzó, vidám és figyelemfelkeltő vizuális elemek használatát, és olyan kézzel rajzolt illusztrációkat és ikonokat tartalmaz, amelyek melegséget kölcsönöznek

👀 Érdekesség A Mailchimp márkakészlete tartalmaz egy GYIK részt is azoknak az alapítóknak, vállalkozóknak és marketingeseknek, akik gyors bevezetőt vagy frissítőt szeretnének kapni a saját márkaeszközök fejlesztéséről.

Hatékony márkakészlet létrehozása

Egy szilárd márkakészlet létrehozása nem egy merev szabályrendszer követéséről szól. Arról szól, hogy megragadja a vállalat lényegét, és azt minden vizuális és verbális érintkezési pontra átültesse.

Az a lényeg, hogy olyan következetes és rugalmas legyen, hogy akár egy apró okosóra képernyőjén, akár hatalmas CGI (számítógéppel generált képek) installációkon találkozzon valaki a márkájával, azonnal felismerje, hogy Ön az.

Éppen ezért elengedhetetlen a alapos piackutatás a márkakészlet megtervezése előtt. A célközönség, a versenytársak és a piaci trendek megértése segít kialakítani az egyedi értékajánlatot és a márka pozicionálását. Ez biztosítja, hogy a márkakészlet visszhangra találjon a célközönség körében.

Lépésről lépésre: márkakészlet készítése

Miután elvégezte a piackutatást, kövesse az alábbi hat lépést, hogy a ClickUp tervezési projektmenedzsment platformjának segítségével elkészítse saját márkakészletét.

1. Készítsen márkastratégiát

Kezdje a márkastratégiájának meghatározásával. Ez az alapvető lépés magában foglalja a márka küldetésének, jövőképének és értékeinek megfogalmazását, az egyedülálló értékesítési ajánlat (USP) azonosítását, valamint a márka személyiségének és hangjának kialakítását.

Használja a ClickUp dokumentumkezelő megoldását, a ClickUp Docs-ot, hogy közösen megfogalmazhassa és finomíthassa ezeket az alapvető elemeket.

A ClickUp márkaidentitás-sablonja strukturált keretrendszert biztosít, amely végigvezeti Önt ezen a folyamaton, így biztosítva, hogy a márkamenedzsment-stratégiájának minden lényeges aspektusát lefedje.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a hatékony márkaidentitás kialakításának folyamatát a ClickUp márkaidentitás-sablonjával

Használja a sablont a következőkre:

Készítsen egyedi vizuális elemeket, amelyek minden platformon következetesen képviselik márkáját

Készítsen hatékony kommunikációs stratégiát az ügyfelek bevonására

Határozzon meg egyértelmű célokat, amelyek irányt mutatnak csapatának a márkaépítésben, és ossza el az erőforrásokat és a felelősségi köröket a márkaépítési feladatokhoz

2. Tervezd meg vizuális identitásodat

Ezután folytassa a márka vizuális identitásának megtervezésével. Ez a fázis magában foglalja a logó és annak variációinak elkészítését, a színpaletta kiválasztását, a tipográfia kiválasztását, valamint egyedi ikonok és grafikai elemek kidolgozását.

A ClickUp Whiteboards funkciója itt jól jön, mivel lehetővé teszi a tervezőcsapat számára, hogy valós időben, közösen ötleteljenek és vázlatokat készítsenek több márkakészlethez.

Dolgozzon együtt csapatával, és gyűjtsön kreatív ötleteket a ClickUp Whiteboards segítségével

A tervek véglegesítése során használja a ClickUp feladatkezelő rendszerét a felelősségi körök kiosztásához és a vizuális identitás minden elemének előrehaladásának nyomon követéséhez.

3. Készítsen márkastílus-útmutatót

Miután elkészítette a vizuális elemeket, dolgozzon ki átfogó márkairányelveket. Határozza meg a logó használatának szabályait, határozza meg a színek alkalmazását, hozzon létre tipográfiai hierarchiákat, és állapítsa meg a képek és fotók stílusát.

A ClickUp márkairányelvek sablonja előre elkészített struktúrát kínál ezeknek az irányelveknek a rögzítéséhez és egy élő dokumentum létrehozásához, amelyet könnyen frissíthet és megoszthat a szervezeten belül, biztosítva, hogy mindenki hozzáférjen a legfrissebb márkairányelvekhez.

Töltse le ezt a sablont Készítse el és központosítsa márka stílusútmutatóját a ClickUp márkairányelvek sablonjával

Az ilyen márkaépítési sablonok használatának fő előnyei a következők:

Vázolja fel a márka alapvető elemeit, beleértve a logókat, a színpalettákat és a tipográfiát

Minden márkaelemet egy helyen tárolhat, így könnyen hozzáférhet és kezelheti őket.

Világos utasítások a vizuális elemek és logók használatához, biztosítva az összhangot minden platformon

4. Fejlessze vállalatának márkaeszközeit

Készítsen sablonokat különböző marketinganyagokhoz, hozzon létre profilképeket és borítóképeket a közösségi médiához, valamint készítsen e-mail aláírásokat és névjegykártya-terveket. A ClickUp fájltárolási és verziókezelési funkciói tökéletesen alkalmasak ezeknek az eszközöknek a kezelésére.

💡Profi tipp: Állítson be egyéni nézeteket a ClickUp-ban, hogy az eszközöket típus vagy felhasználás szerint rendszerezhesse, így a csapattagok könnyebben megtalálják és használhatják a megfelelő fájlokat. Használja a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a márkaeszközöket úgy szervezze, ahogyan Önnek tetszik

5. Összeállíts mindent egy megosztható márkakönyvbe

Végül állítsa össze az összes márkaeszközét egy átfogó, könnyen használható útmutatóba. Tartalmazza a helyes és helytelen használat példáit, és biztosítson letölthető eszközöket és sablonokat.

Töltse le ezt a sablont Készítsen lenyűgöző márka történetet a ClickUp márkakönyv-sablonjával

A ClickUp márkakönyv-sablon kiváló kiindulási pontot kínál ehhez az összeállításhoz.

Ez biztosítja az összes marketinganyag egységes megjelenését és hangulatát azáltal, hogy egyértelmű irányelveket ad a márka megjelenítésére vonatkozóan a munkatársak és a partnerek számára. Használd arra, hogy dokumentáld márkád eredettörténetét és meghatározó narratíváit.

6. Figyelemmel kísérje és értékelje

Rendszeresen ellenőrizd a márkairányelveket, hogy azok továbbra is relevánsak maradjanak. Állíts be időszakos felülvizsgálatokat a ClickUp-ban az Ismétlődő feladatok vagy emlékeztetők segítségével, hogy minden naprakész legyen.

A folyamat során használja ki a ClickUp együttműködési funkcióit a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a visszajelzések gyűjtéséhez – a megjegyzések és a lektorálási eszközök megkönnyítik a tervezési elemekkel kapcsolatos megbeszéléseket, az automatizálások pedig értesítik az érintett csapattagokat, ha új elemek kerülnek hozzáadásra vagy frissülnek az irányelvek.

A ClickUp márkastílus-útmutató sablonja központi gyűjtőhelyként szolgálhat mindezen elemek számára, és világos áttekintést nyújt a márkakészlet fejlesztésének előrehaladásáról.

Hozzon létre tartós márkaörökséget a ClickUp segítségével

Az erős és következetes márkaidentitás hatékony megkülönböztető tényező. A márkakészlet a kulcs ennek a potenciálnak a kiaknázásához, amely minden csatornán hatékony márkaélményt tesz lehetővé.

A bemutatott márkakészlet-példák azt mutatják, hogy ezek nem csupán esztétikai szempontból fontosak. Összefoglalják a márka személyiségét, értékeit és egyedülálló piaci pozícióját. Legyen szó a Google rugalmas tervezési rendszeréről vagy az Airbnb közösségközpontú megközelítéséről, minden márkakészlet támogatja a konkrét üzleti célokat és a közönség elvárásait.

Egy átfogó márkaidentitás-csomag létrehozása és karbantartása egy folyamatos folyamat, amely gondos tervezést, kreativitást és együttműködést igényel. A ClickUp-hoz hasonló márkamenedzsment szoftverek használata segíthet ennek a folyamatnak a racionalizálásában, biztosítva, hogy a márkaidentitás-csomagja élő, fejlődő eszköz maradjon, amely a vállalkozásával együtt növekszik.

