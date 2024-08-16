A munkavállalók elismerésének típusai a munkahelyen (+ példák)

Mindenki szeretné, ha észrevennék. A gyakran stresszes és gyors tempójú munkakörnyezetben az alkalmazottak erőfeszítéseinek elismerése elengedhetetlen lehet a motivációjuk fenntartásához.

Akár HR-vezető, akár üzleti vezető, az alkalmazottak elismerése az egyik legértékesebb eszköz, amellyel segíthet munkatársainak abban, hogy érezzék, hogy fontosak. Elvárják Öntől, hogy elismerje kemény munkájukat és hozzájárulásukat, és ezt meg is érdemlik.

Szerencsére rengeteg lehetőség áll rendelkezésre, hogy kifejezze elismerését.

Ebben a blogbejegyzésben megvitatjuk a munkavállalók hozzájárulásának elismerésére szolgáló különböző módszereket, és felvázoljuk azokat a megvalósítható stratégiákat, amelyekkel a munkavállalók elismerése a leghatásosabb módon valósítható meg.

Azt is megvizsgáljuk, hogy a ClickUp hogyan lehet hatékony eszköz a munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftverként.

De először kezdjük az alapokkal.

Mi az alkalmazotti elismerés?

A munkavállalók elismerése azt jelenti, hogy elismerjük és értékeljük a munkavállalók munkáját. Ez lehet pénzjutalom, ajándékutalvány, vállalati juttatás, vagy akár a munkavállalóknak szóló üzenet, például szóbeli dicséret, köszönőlevél vagy nyilvános elismerés.

Bár sokan hajlamosak az alkalmazottak elismerését a hatalmi figurákkal társítani, a kollégák közötti elismerés ugyanolyan fontos. Ez az inkluzív módszer biztosítja, hogy minden alkalmazott értékesnek érezze magát, függetlenül a szervezeti hierarchiától.

Miért fontos az alkalmazottak elismerése?

Számos tanulmány bizonyította, hogy még a jól végzett munka egyszerű elismerése is javítja a morált és pozitívan hat a munkavállalók elkötelezettségére.

Az elismerés emellett erősíti a munkatársak csapaton belüli és a vállalaton belüli összetartozás érzését, motiválva őket a maradásra. Egy jól felépített munkavállalói elismerési program segíthet abban, hogy kiemelkedjen a legjobb munkaadók közül, így nagyobb eséllyel vonzza a legtehetségesebb munkatársakat.

Az alkalmazottak elismerésének típusai

Különböző emberek különböző típusú elismerésre reagálnak, ezért vállalatának munkavállalói jutalmazási programjainak többféle módot kell tartalmazniuk, hogy megmutassák, mennyire értékelik a munkavállalók hozzájárulását. Beszéljünk a különböző típusú elismerésekről, amelyek segíthetnek növelni csapata morálját és termelékenységét.

1. Szóbeli dicséret

Ez magában foglalja, hogy szóban elmondja az alkalmazottnak, hogy jó munkát végzett, vagy hangosan bejelenti az eredményét az egész csapat előtt. Ez egy remek módszer az alkalmazottak moráljának gyors javítására, és a leghatékonyabb közvetlenül az eredmény elérését követően.

Például mondhatja: „Remek volt a mai prezentáció! A meglátásai pontosan célba találtak. ” Vagy: „Szeretném elismerni [alkalmazott neve] kiváló munkáját a legutóbbi projektben. Igazán remekül teljesített!”

2. Írásbeli dicséret

Az írásban megfogalmazott elismerés hosszabb ideig marad meg, mint a szóbeli dicséret, és a munkavállalók is jobban értékelhetik. Akár később is visszatérhetnek az írásban megfogalmazott dicsérethez, hogy jobban érezzék magukat, amikor a munkahelyen nem mennek jól a dolgok.

Ezért egy személyes e-mail vagy akár egy kézzel írt levél sokat jelenthet. Például így fogalmazhat: „Köszönöm a kiváló munkát, amit az ügyfélnek készített ajánlatban végzett. Lenyűgöző volt, hogy ennyire odafigyelt a részletekre. ”

💡Profi tipp: Hangsúlyozza ki alkalmazottai hozzájárulását a sikeres projekthez a vállalat belső hírlevelében.

3. Napi szintű elismerés

Ez a megközelítés a csapattagok hozzájárulásának folyamatos elismerésére épülő kultúrára utal.

Akár valakinek segít egy prezentációban, akár egy bonyolult ügyfélkérdésre válaszol, akár egy igényes projekt előtt plusz erőfeszítéseket tesz, ezek az erőfeszítések megérdemlik, hogy észrevegyék és értékeljék őket. Vezetőként Önnek kell példát mutatnia erre a kultúrára azzal, hogy minden dicséretre méltó cselekedetet dicsér.

4. Informális elismerés

Az informális elismerés spontán gesztusokra utal, és személyesebbnek és hitelesebbnek tekinthető.

Ez lehet egy felemelt hüvelykujj vagy egy elismerő mosoly, egy gyors „köszönöm” egy folyosói beszélgetés során, vagy akár azonnali jutalom, például ajándékkártya – nézze meg ezeket a vállalati ajándékötleteket inspirációként.

5. Magánjellegű elismerés

A magánjellegű elismerés általában egyéni megbeszélést jelent a munkavállalóval, amelynek célja a befektetett jó munkájának elismerése.

Ez a megközelítés inkább azoknak a munkavállalóknak megfelelő, akik félénkek a nyilvánosság előtt, és segít nekik abban, hogy értékesebbnek érezzék magukat, ha konkrét eredményeikről és megközelítéseikről beszél. Lehet előre megbeszélt találkozót szervezni vagy gyorsan félrehívni a munkavállalót, hogy elismerje, amit tett.

6. Nyilvános elismerés

Nyilvánosan ismerje el az alkalmazott teljesítményét azzal, hogy személyesen, e-mailben vagy a vállalat kommunikációs eszközén keresztül bejelenti azt a csapatnak. Ez egy remek módja annak, hogy megünnepelje az alkalmazottat, és megmutassa, hogy jó munkája nem maradt észrevétlen.

Például küldhet egy e-mailt az egész vállalatnak, amelyben elismeri az alkalmazott teljesítményét. Ez motiválná a csapat többi tagját, hogy továbbra is törekedjenek a sikerekre.

7. Kollégák közötti elismerés

Ez a fajta elismerés a csapat minden tagjától származik, függetlenül a beosztástól. Amikor valaki szóban dicséri a jól végzett munkát, az jóindulatú légkört és kölcsönös megbecsülést teremt.

A kollégák közötti elismerés szintén jó módszer a munkahelyen kívüli tevékenységek elismerésére, például ha valaki helyettesíti a sürgős ügyet intéző munkatársát, vagy segít valakinek személyes problémájának megoldásában.

Annak érdekében, hogy a kollégák könnyebben elismerjék egymást, létrehozhat egy hirdetőtáblát Post-it cetlikkel, vagy létrehozhat egy csatornát a vállalati intraneten, amely kifejezetten a dicséreteknek van szentelve. Adjon példákat a kollégák visszajelzéseire, hogy a csapata követni tudja azokat.

💡Profi tipp: A ClickUp nyomtatható, ingyenes dicsérőkártya-sablonjával digitális „DICSÉRETFALAT” hozhat létre a csapatának. Ez egy egyszerű, személyre szabott és elegáns módszer az egyéni teljesítmények elismerésére, a csapatok projektjeinek sikereinek gratulálására, vagy akár a részlegek közötti együttműködés előmozdítására.

8. Vezető-alkalmazott elismerés

A csapatok és az első vonalbeli vezetők erőfeszítéseinek elismerése nyilvános elismerésen keresztül elengedhetetlen a erős elismerési kultúra kialakításához.

Ez segít minden munkatársnak abban, hogy úgy érezze, erőfeszítései különlegesek és értelmesek. Ez lehet személyes köszönetnyilvánítás vagy csoportos kommunikáció, amelyben mindenkit név szerint megemlítenek és elismernek.

9. Alkalmazott-vezető elismerés

Ez egy gyakran alábecsült, de fontos formája az alkalmazottak elismerésének. A vezetők is megérdemlik, hogy elismerjék őket, és ez egy kiváló módja annak, hogy jelezze, hogy vállalatának vezetési stílusa működik.

A munkavállalók jelölhetik vezetőiket a „Hónap vezetője” típusú díjakra, vagy név szerint is kifejezhetik elismerésüket, ahogyan azt kollégáik esetében is tennék. Megoszthatják gondolataikat a munkavállalói visszajelzési eszközökön, és köszönőleveleket írhatnak vezetőiknek támogatásukért és útmutatásukért.

10. Csapat vagy projekt elismerése

Ünnepelje a csapat sikereit azáltal, hogy elismeri munkájukat egy adott projektben vagy a negyedév vagy év során elért eredményeiket.

Dönthet úgy, hogy az éves díjátadó ünnepségen elismeri a legjobb csapatot, vagy nyilvánosan dicséri azokat a munkatársakat, akik hozzájárultak egy projekt (például egy termék bevezetése vagy egy váratlan sajtótájékoztató) sikeréhez.

Az elismerésnek olyannak kell lennie, amit mindenki élvez, például pénzbeli jutalom vagy csapatépítő kirándulás.

💡Profi tipp: Használjon teljesítményértékelési sablonokat, hogy megfelelően értékelje csapatát, és így egyetlen eredmény sem maradjon figyelmen kívül, legyen az nagy vagy kicsi.

11. Strukturált elismerés

Ezek formális és átgondolt elismerési programok, amelyeket valószínűleg a vállalat és vezetői működtetnek. Általánosságban elmondható, hogy a munkavállalók nagy értéket tulajdonítanak az ilyen formális elismerésnek, mivel ez formálisan igazolja kemény munkájukat.

Példák erre a hónap/év alkalmazottja díj, a havi célokat túlteljesítő alkalmazottak számára kialakított többszintű bónuszrendszer, vagy a kiemelkedő teljesítményt nyújtók számára biztosított gyorsított előléptetési lehetőségek.

12. Strukturálatlan elismerés

A hagyományos, előre megtervezett elismeréssel ellentétben a strukturálatlan elismerés azonnali visszajelzést és elismerést nyújt, verbális vagy írásbeli dicséret formájában.

Mint egy szabadabb formájú elismerés, ez segít olyan vállalati kultúrát építeni, ahol mindenki értékeli egymást, függetlenül a részlegtől vagy a beosztástól. Ez egyben remek módszer arra is, hogy mindenki motivált és elkötelezett maradjon.

Például szóban is kifejezheti elismerését egy csapattag iránt közvetlenül egy sikeres marketingkampány után, vagy meglepetésbónuszt adhat az egész csapatnak, ha túlteljesítették a negyedéves értékesítési célokat.

13. Mérföldkő elismerése

A mérföldkőalapú alkalmazotti elismerés egy olyan stratégia, amely elismeri és jutalmazza az alkalmazottakat, ha elérik a szerepükben előre meghatározott célokat vagy eredményeket.

Ez magában foglalhatja a fontos karrierbeli mérföldkövek, például a munkahelyen eltöltött 10 év ünneplését. A mérföldkövekhez kötődő elismerés általában formális, strukturált pénzjutalommal, nyilvános díjátadással vagy akár egy különleges, a munkavállalókat tisztelő rendezvénnyel kiegészítve.

💡Profi tipp: Kövesse nyomon csapata előrehaladását a ClickUp Milestones segítségével. Alakítsa a feladatokat mérföldkövekké, és könnyítse meg az eredmények azonosítását és elismerését.

Most nézzük meg, hogyan lehet ezeket az ismereteket felhasználva hatékony elismerési programokat megvalósítani, amelyek inspirálják a csapatot és növelik a termelékenységet.

Az elismerés bevezetése a munkahelyen

Az alkalmazottak elismerési programjának könnyen érthetőnek kell lennie, és összhangban kell állnia a munkaerő elismeréssel kapcsolatos elvárásaival – és Önnek, mint vezetőnek, meg kell teremtenie ehhez a feltételeket.

Íme hat, gondosan kiválasztott, kiváló bevált gyakorlat.

1. Mutasson példát

Ha a szervezet felső vezetésében dolgozik, meg kell mutatnia, hogy milyen munkamorált vár el a csapatától, és mi érdemel elismerést. Meg kell határoznia a megfelelő viselkedési normákat, amelyeket követniük kell, és ezt a felelősséget nem szabad könnyedén venni.

A ClickUp csapatai hagyományosan WellUp napokkal ünneplik nagy, merész és ambiciózus céljaik (BHAG) elérését! Ezek olyan napok, amikor a ClickUp Crew tagjai (a szokásos szabadságon kívül) szabadnapot vehetnek ki, hogy azt csináljanak, amit akarnak – pihenjenek, feltöltődjenek és megújuljanak.

Kezdje napi megbeszéléseit azzal, hogy kiemeli legalább egy csapattag eredményeit és erőfeszítéseit. Osszon meg néhány példát azok pozitív hatására – például, hogy hogyan segítették ügyesen egy ügyfelet egy kritikus cél elérésében –, és ösztönözze a többieket, hogy tegyenek hasonlóan. Minél nyíltabban és következetesebben ismeri el a kemény munkát, annál inkább fogja ezt tenni a csapata is egymás között.

2. Hatékony kommunikáció

Szeretné, hogy az elismerés mindenki számára látható és szem előtt tartott legyen? Ehhez alkalmazzon megfelelő technológiai eszközöket.

Bár a Zoom vagy a Slack kommunikációs platformok bizonyos mértékben segítenek ebben a feladatban, gyakran szükség van speciálisabb funkciókra az egyéni és csapat teljesítmények szisztematikus nyomon követéséhez és kiemeléséhez.

Egy olyan all-in-one termelékenységi szoftver, mint a ClickUp, ideális alkalmazott elismerési szoftver lehet. Olyan funkciókat kínál, amelyek segítik a teljes visszajelzési folyamatot és hozzájárulnak az alkalmazottak teljesítményének javításához az idő múlásával!

A ClickUp egy HR-barát csapatkezelő alkalmazás, amely az alkalmazottak elkötelezettségének és elismerésének kezelésére szolgáló széleskörű lehetőségeivel tűnik ki.

A ClickUp Goals funkciójával minden alkalmazott számára számszerűsíthető célokat és teljesítménymutatókat (KPI-ket) állíthat be, így segítve Önt a helyes úton való elindulásban. Az automatikus haladásfigyelés és a heti személyzeti eredménykártyák lehetővé teszik, hogy meghatározza és megünnepelje csapata konkrét sikereit.

Egyszerűsítse a személyzetkezelést a ClickUp Human Resources segítségével

Például a ClickUp Goals funkcióval mappákat hozhat létre a sprint ciklusok, az OKR-ek, a heti munkavállalói teljesítménykártyák és a fontos csapatcélok nyomon követéséhez.

A ClickUp Docs segítségével központi hubot hozhat létre az alkalmazottakkal kapcsolatos információk számára, beleértve a vezetők és közvetlen beosztottaik közötti bizalmas kommunikációt is. Ez a szintű átláthatóság biztosítja, hogy mindig rendelkezésre álljanak a szükséges adatok az alkalmazottak kemény munkájának elismeréséhez.

Bontsa le a célokat, feladatokat, agilis pontokat és projektállapotokat a rendkívül testreszabható ClickUp Dashboard segítségével

A ClickUp Chat View egy másik módja annak, hogy ösztönözze a részvételt és az egyéni hozzájárulások elismerését. Ez az alkalmazáson belüli üzenetküldő funkció központosíthatja a csapat beszélgetéseit, és feladatok, témák vagy csoportok szerint kategorizálhatja azokat.

A ClickUp Chat segítségével egyesítse a csapat kommunikációját egy helyen, és könnyedén ossza meg a frissítéseket, linkeljen forrásokat és működjön együtt

A @mentions és a ClickUp Assign Comments segítségével azonnali és konkrét dicséretet adhat egy kollégája munkájáért. Ez az időszerű elismerés jelentősen növelheti a morált és a motivációt. Ezenkívül reakciókat, hangulatjeleket vagy GIF-eket is használhat, hogy személyesebbé tegye elismerését.

Ünnepelje meg minden egyes sikert azonnal virtuális üdvözlettel a ClickUp Chat nézetben

💡Profi tipp: Az alkalmazottak visszajelzéseinek példáit felhasználhatja a teljesítményértékelések javítására is. Így az alkalmazottak úgy érzik, hogy figyelnek rájuk és törődnek velük egy pozitív munkakörnyezetben.

3. Erősítse meg csapatát

Az elismerés segít megteremteni a pozitív és motiváló munkakörnyezetet, ösztönözve a munkavállalókat a kiválóságra való törekvésre. Számos módszer létezik a csapat támogatására.

Például bevezethet egy „elismerési pont” rendszert, amelyben a munkavállalók kivételes teljesítmény, csapatmunka és innovatív ötletekért pontokat kapnak.

Ezeket a pontokat olyan jutalmakra lehet beváltani, mint az alkalmazottak elismerésének ajándékai, extra szabadidő vagy szakmai fejlődési lehetőségek.

Vagy ha egy csapattag érdeklődést mutat a projektmenedzsment iránt, bízzon rá egy kisebb projektet, például egy félnapos csapatépítő program megszervezését.

Adjon útmutatást, de hagyja, hogy ők hozzák meg a döntéseket, és tanuljanak a tapasztalataikból. Legyen támogató, de ahol csak lehetséges, fejezze ki elismerését.

4. Hangolja össze az elismerést a vállalati értékekkel

Függetlenül attól, hogy az alkalmazottak elismerési programja mennyire strukturált vagy strukturálatlan, gondoskodjon arról, hogy az Ön által jutalmazott magatartásformák és cselekedetek támogassák a szervezet küldetését és céljait.

Például hozzon létre egy „Értékek a gyakorlatban” elnevezésű díjátadó programot, amelynek keretében a munkavállalók jelölhetnek olyan kollégákat, akik munkájuk során a vállalat alapértékeit képviselték.

Minden negyedévben válassza ki és ünnepelje meg a nyerteseket egy különleges ünnepségen, és ossza meg történeteiket az egész vállalattal. Ezáltal az elismerés folyamata jelentősebbé válik, és mindenkit arra ösztönöz, hogy jobb teljesítményt nyújtson.

5. Fektessen be a munkavállalók fejlesztésébe

Végül is azt szeretné, hogy az Ön által irányított munkatársak ne csak minden nap a legjobb formájukat hozzák, hanem fejlesszék képességeiket, hogy felkészüljenek a jövőbeni nagyobb feladatokra. Tegye könnyebbé a csapat minden tagjának, hogy elismerést szerezzen.

Indítson programokat, amelyek ösztönzik a tanulást és a fejlődést online tanfolyamok, szemináriumok vagy akár mentorprogramok révén, ahol tapasztalatlan alkalmazottakat párosít tapasztalt vezetőkkel.

Például, ha csapatának javítania kell értékesítési tárgyalási készségein, szervezzen tanúsított képzést, például az American Management Association (AMA) vagy a Karrass Negotiation Institute által kínáltakat.

Ez lehetővé teszi minden csapattag számára, hogy kibontakoztassa egyedi potenciálját és értékesebb hozzájárulást nyújtson. Ráadásul ez azt is mutatja, hogy elkötelezett amellett, hogy segítse őket a céljaik elérésében, ami növeli a moráljukat.

6. Gondoskodjon alkalmazottairól

Bár a teljesítményre való törekvés jó dolog, vezetőként elsőbbséget kell adnia csapata jólétének. Tervezzen be wellness-ellenőrzéseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem dolgoznak túl sokat, és nem égnek ki az elismerésért való küzdelemben.

Lehetővé tegye számukra, hogy személyes kötelezettségeiknek megfelelően módosítsák munkaidejüket, vagy ahol lehetséges, vezessen be távmunka-politikát. Ne feledje: elengedhetetlen, hogy mindenki értékesnek és támogatottnak érezze magát, függetlenül erősségeitől vagy korlátaitól. Emlékeztesse az alkalmazottakat, hogy törődik velük.

Munkavállalói elismerés: egy fontos terület, amelyre a munkahelyen figyelmet kell fordítani

Nem kell megvárni, amíg valaki öt évig a vállalatnál dolgozik, hogy megdicsérje. Minden nap elismerheti alkalmazottait kemény munkájukért. Csak figyelnie kell az igényeikre, és időt kell szánnia arra, hogy őszintén elismerje őket.

Egy másik fontos szempont, hogy az alkalmazottak elismerése nem egyszeri megoldás. Olyan munkaerőt kell létrehoznia, amely értékeltnek, támogatottnak és elismertnek érzi magát.

A jó hír, hogy a ClickUp egykomponensű megoldás az összes alkalmazotti elismerési kezdeményezés kezelésére. A platformunk mindent elvégez, a világos célok kitűzésétől az elkötelezettség nyomon követésén át a bejelentkezések és a 360 fokos teljesítményértékelések lehetővé tételéig.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tapasztalja meg, milyen változást hozhat a munkahelyén.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mi a leghatásosabb módja az alkalmazottak elismerésének?

Tegye személyessé az alkalmazottak elismerését. Nevezze meg alkalmazottait név szerint, amikor elismeri teljesítményüket, és legyen konkrét, amikor elmagyarázza, miért érdemlik meg elismerést erőfeszítéseik. Az elismerést is az alkalmazottak preferenciáihoz kell igazítania. Míg egyesek szeretik a nyilvános dicséretet, mások inkább a magánjellegű dicséretet kedvelik, és vannak, akik inkább a fizetett szabadságot vagy az ajándékkártyát értékelik.

2. Mi egy példa az elismerésre?

Az elismerés egyik példája, ha nyilvánosan név szerint szólítja meg az alkalmazottat, és megosztja az eredményét a csapat többi tagjával. Egy másik példa, ha sikeres prezentáció vagy megbeszélés után köszönőlevelet és virágcsokrot küld az asztalára.

3. Hogyan ismeri el kreatív módon az alkalmazottakat?

Bár a hagyományos módszerek, mint a díjak vagy a pénzjutalmak, remek lehetőségek, kiváló ötlet hetente megrendezni elismerési találkozókat, ahol a kollégák és a vezetők dicsérik azokat a munkatársakat, akik hatással voltak rájuk, évközi bónuszt adnak, vagy meglepetésbulit szerveznek az irodában.

4. Milyen típusú elismerés a legmotiválóbb?

A munkavállalók elismerése akkor a legmotiválóbb, ha hiteles, időszerű és személyre szabott. Vezetőként tegye azt a lehető legrészletesebbé, hogy a munkavállaló tudja, mit csinált jól (és mit kell továbbra is csinálnia). Végezzen felméréseket, hogy megértse, milyen típusú munkavállalói elismerés motiválja leginkább a csapatát, például nyilvános vagy magánjellegű, pénzügyi vagy nem pénzügyi stb.