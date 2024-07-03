ClickUp vagy MeisterTask: melyik a legjobb?

Ha még mindig nehezen tartja nyomon a feladatokat, akkor lemarad a modern feladatkezelő szoftverek által kínált lehetőségekről. Segítségükkel teendőlistát készíthet, megtervezheti a feladatokat, mobilalkalmazáson vagy webes verzión keresztül időben emlékeztetőket kaphat, és biztos lehet benne, hogy mindig naprakész lesz a feladataival.

A piacon elérhető számos feladatkezelő szoftver közül a ClickUp és a MeisterTask a két legszélesebb körben tárgyalt és legelterjedtebb.

Ezek a népszerű projektkezelő eszközök számos funkcióval segítik a feladatok kezelését, a feladatok közötti függőségek kezelését és a teljes projektek tervezését. De melyik illik jobban Önhöz?

A válasz erre a kérdésre az Ön igényeitől függ. Ebben a részletes ClickUp és MeisterTask összehasonlításban megvizsgáljuk e két projekttervező eszköz összes funkcióját, értékelését és árazási struktúráját.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp az egyetlen olyan all-in-one projektmenedzsment, termelékenységi és feladatdelegációs szoftver, amely nemcsak komplex projektek kezelésében segít, hanem az általános termelékenységet is javítja. Akár személyes használatra, akár csapattagok számára, a platform lehetővé teszi a feladatok állapotának, a projekt állapotának és a projekt határidőinek nyomon követését, sőt, azok Google Naptárral vagy projekt táblákkal történő tervezését is.

Így hatékonyan kezelheti és delegálhatja a feladatokat, részletesen megtervezheti a projekteket, sőt, vizualizálhatja a projekteket és a határidőket, így Ön és csapata rendkívül produktívak lesznek.

A feladatkezelésen kívül a ClickUp számos más területen is segítséget nyújt, például ötletek kidolgozásában, dokumentumok és prezentációk készítésében, mindezek egy helyen történő tárolásában, valamint a teljes szervezet legfontosabb mutatóinak nyomon követésében. Ezenkívül az AI-eszközöket automatizálásra is felhasználhatja, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat, és akár esemény- vagy cselekvésvezérelt munkafolyamatokat is létrehozhat, amelyekkel időt takaríthat meg.

Tehát függetlenül attól, hogy szabadúszóként dolgozik, kis csapatokat vezet vagy nagy szervezetben agilis csapatokkal dolgozik, a ClickUp testreszabható az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

A ClickUp funkciói

A ClickUp egy robusztus funkciókészlettel támogatja Önt és csapatát, amelynek célja a projektmenedzsment egyszerűsítése, az együttműködés fokozása és a munkafolyamatok optimalizálása. Íme a ClickUp négy legfontosabb funkciójának részletes bemutatása:

1. Feladatkezelés

Feladatokat megtekinthet, hozzáadhat vagy eltávolíthat más feladatlistákból, hogy javítsa a láthatóságot és az együttműködést a csapatok között.

Tervezzen, szervezzen és működjön együtt bármilyen projektben vagy személyes feladatban a ClickUp Tasks segítségével, amely lehetővé teszi, hogy túllépjen az alapvető feladat-létrehozáson és -kiosztáson. A feladatkezelési funkciók segítségével:

Állítson be prioritásokat a feladatokhoz (magas, normál, alacsony, sürgős), és akár színkódokkal is jelölje meg őket egyéni címkék és állapotok segítségével.

Határidők és becsült időtartamok hozzárendelése a projekt reális ütemtervéhez

Használja a ClickUp hatékony függőségkezelő funkcióját, hogy a feladatok a megfelelő sorrendben legyenek elvégezve.

Határozza meg a projektjeihez tartozó egyéni mezőket , amelyek segítségével rögzítheti és rendszerezheti a fontos információkat.

Feladatok hozzárendelése a felelősségvállalás elősegítése érdekében, valamint egyedi állapotok hozzáadása a projekt különböző szakaszaihoz igazodva.

Kövesse nyomon a feladatok elvégzését, a függőségeket és a szűk keresztmetszeteket a többféle ClickUp nézet segítségével.

2. Mesterséges intelligencia

Írj részletes blogbejegyzéseket egyszerű utasítások segítségével a ClickUp Brain AI Writer segítségével

Használja a világ első neurális hálózatát, amely összeköti feladatait, dokumentumait, munkatársait és vállalatának összes eszközét mesterséges intelligenciával, hogy hatékonyabban végezze el munkáját. A Clickup Brain segítségével egy all-in-one mesterséges intelligencia alapú projektmenedzsment eszközt kap, amely a következőket segíti:

Tegyen fel kérdéseket, és kapjon konkrét válaszokat feladataival, tevékenységeivel, dokumentumaival és egyebekkel kapcsolatban az AI Knowledge Manager segítségével.

Automatizálja a feladatokat, hozzon létre és ütemezzen frissítéseket, és kezelje az ismétlődő munkákat az AI Project Manager segítségével a munkafolyamatok automatizálásához.

Írjon meg könnyedén minden üzleti tartalmát az AI Writer segítségével. Ez az írási asszisztens segít Önnek személyre szabott kommunikációt létrehozni e-mailekhez vagy külső kapcsolatokhoz, beépített helyesírás-ellenőrzővel rendelkezik, és gyorsan létrehozhat válaszokat az Ön hangnemének és nyelvhasználatának megfelelően.

3. Sablonok

Indítsa el projektjeit gyorsan és hatékonyan a ClickUp hatalmas, több mint 1000 előre elkészített sablonból álló könyvtárával. A feladatkezelési sablonok mellett projektmenedzsment, termékfejlesztés, tervezés és még sok más sablon is található.

Töltse le ezt a sablont Használja a használatra kész ClickUp feladatkezelési sablont a hatékony projekttervezéshez.

A ClickUp feladatkezelési sablon használatával a projektekhez és munkafolyamatokhoz a következőket teheti:

A feladatok vizualizálása és szervezése állapot, prioritás vagy osztály alapján

Kövesse nyomon és optimalizálja a munkafolyamatokat a sávszélesség és a feladatok előrehaladása alapján

Minden csapat között együttműködve gyorsabban és hatékonyabban tervezhet, oszthatja el a feladatokat, ötletelhet és végezheti el a tevékenységeket.

Csak adja hozzá a mappasablont a munkaterületéhez, és töltse ki az adatait. Ezzel órákat spórolhat magának és csapatának. A táblázatos nézet segítségével kanban-stílusban rangsorolhatja a feladatokat, a listás nézetben rendezheti a feladatok részleteit, a dobozos nézetben nyomon követheti a csapat munkaterhelését, a naptár nézetben pedig egyszerűen drag-and-drop módszerrel ütemezhet.

A sablon automatikusan rendszerezi a teendőlistáját cselekvési tételek, ötletek és hátralékok szerint, így egyszerre csak egy típusú feladatra kell koncentrálnia.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

Mi az a MeisterTask?

A MeisterTask egy felhasználóbarát feladatkezelő eszköz, amelyet a hatékony együttműködés és a projektek szervezése érdekében terveztek. Kiválóan alkalmas vizuális Kanban táblák létrehozására, ahol a feladatokat különböző szakaszokban (pl. Teendők, Folyamatban, Befejezettek) mozgó kártyák jelzik. Ez lehetővé teszi Önnek és csapataiknak, hogy minden feladatot és megbízást egyértelműen lássanak, ami segít azok ütemezésében és a projektek prioritásainak meghatározásában a maximális hatékonyság érdekében.

via MeisterTask

A projektkezelési funkciók mellett a MeisterTask kommunikációs funkciói lehetővé teszik a csapatokon belüli egyértelmű kommunikációt, mivel a felhasználók közvetlenül a feladatokhoz hozzáadhatnak vagy hozzárendelhetnek megjegyzéseket, mellékleteket és említéseket. Így a csapatok együttműködhetnek a projektekben, és nyomon követhetik az egyes feladataikat, javítva ezzel az általános termelékenységet és a projekttervezést.

A MeisterTask funkciói

A MeisterTask segítségével kezelheti feladatait és növelheti általános termelékenységét. Íme a legfontosabb funkciók rövid áttekintése:

1. Feladatkezelés

via MeisterTask

A feladatkezelési funkciók segítségével könnyedén létrehozhat, kioszthat és kezelhet feladatokat. A fejlett platform segítségével feladatfigyelőket is kijelölhet a jobb koordináció érdekében, határidőket állíthat be, a beépített nyomkövetővel nyomon követheti az időt, alfeladatokat vagy több ellenőrzőlistát adhat hozzá a feladat lebontásához, sőt, címkéket vagy mellékleteket is hozzáadhat a további kontextus érdekében.

Kanban táblákat is használhat a feladatok előrehaladásának vizualizálására és nyomon követésére. A Business és Enterprise csomagok lehetővé teszik alfeladatok létrehozását és egy további nézet, az Idővonal nézet megjelenítését is.

2. Csapatkommunikáció

Támogassa a világos kommunikációt olyan funkciókkal, mint a megjegyzések, az @említések és a fájlcsatolások közvetlenül a feladatokhoz. Még mobilalkalmazással is rendelkezik, amely segít Önnek naprakész információkat kapni a feladatairól, és bárhol elvégezni a munkáját.

3. Automatizálás

A MeisterTask segítségével automatizálhat bizonyos időigényes feladatokat, például a feladatállapot és a határidők frissítését, a feladatok kiosztását, a projekt tagjainak e-mailben történő értesítését stb. Az automatizálást felhasználhatja ismétlődő feladatok, például heti értekezletek létrehozására is.

4. Integrációk és munkafolyamatok

Importáljon adatokat más eszközökből, vagy szinkronizáljon más termelékenységi platformokkal a beépített integrációk segítségével. Akár a Zapierrel is párosíthatja, hogy több mint 7000 alkalmazással együtt használhassa, és időt takarító egyéni munkafolyamatokat hozhasson létre.

A MeisterTask árai

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp és MeisterTask: funkciók összehasonlítása

Mielőtt elmélyülnénk a ClickUp és a MeisterTask közvetlen összehasonlításában, íme egy összefoglaló arról, hogy melyik eszköz miről híres.

A ClickUp legismertebb tulajdonságai:

All-in-one termelékenységi platform : Más feladatkezelő szoftverekkel ellentétben a ClickUp olyan átfogó funkciókat kínál, amelyek segítenek a feladatok kezelésében, a projekttervezésben, az időkövetésben, az együttműködésben és még sok másban, így egy helyen megoldást kínál minden igényére.

Testreszabás: A munkafolyamatok, nézetek és automatizálás testreszabásának lehetősége, hogy azok az Ön egyedi csapatának és projektjének igényeihez igazodjanak.

Munka- és projektmenedzsment: Fejlett funkciók, mint például AI-alapú munkafolyamatok, valós idejű kommunikáció, egyedi automatizálás és robusztus projektkövetési funkciók.

Átláthatóság és nyomon követés: Egyedi projektnézetek és hierarchikus struktúrák, amelyek mindenki számára biztosítják az információkat és az összehangoltságot.

Együttműködés: A beépített eszközök, mint a csevegés, a valós idejű kommentelés, a virtuális táblák és a vendégjogosultságok lehetővé teszik a távoli és aszinkron csapatok hatékony együttműködését.

Jelentések és elemzések: A testreszabható irányítópultok és értesítések valós idejű haladáskövetést biztosítanak a tájékozott döntéshozatalhoz.

Felhasználóbarát felület: Az intuitív kialakítás és a drag-and-drop funkció egyszerűsíti a projektmenedzsmentet és gyorsítja a felhasználók általi elfogadását.

Technológiai eszközök konszolidálása: A széles körű funkciók minimalizálják a több alkalmazás használatának szükségességét, így egyszerűsítve a munkafolyamatokat.

Megfizethető ár: Funkciókban gazdag ingyenes verzió és költségkímélő fizetős opciók további funkciókhoz.

Mobilalkalmazás: Dolgozzon bárhonnan a ClickUp mobilalkalmazásával, amely minden eszközön elérhető.

Vásárlói értékelések és vélemények

Capterra : 4,6/5 (4100+ értékelés)

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

A MeisterTask legismertebb tulajdonságai:

Egyszerű felület: Míg a ClickUp a funkciók gazdagságára helyezi a hangsúlyt, a MeisterTask az egyszerűségével és intuitív felületével tűnik ki. Tiszta megjelenése megkönnyíti a megtanulását és az alkalmazkodást, különösen a nem technikai felhasználók számára.

Kanban táblák: Vizualizálja a munkafolyamatokat és kövesse nyomon a haladást az intuitív Kanban táblák segítségével, amelyek az eszköz legfontosabb jellemzői.

Csapatkommunikáció: Könnyedén együttműködhet csapattagjaival és javíthatja a csapatkommunikációt olyan funkciók segítségével, mint a megjegyzések, az @említések és a fájlcsatolások közvetlenül a feladatokhoz.

Ingyenes csomag jellemzői: Remek ingyenes verzió számos fontos funkcióval, míg a fizetős csomagok további testreszabási lehetőségeket is kínálnak.

Mobilalkalmazások: A MeisterTask felhasználóbarát mobilalkalmazásokat kínál iOS és Android rendszerekhez, amelyek lehetővé teszik a feladatok kezelését és a csapatok együttműködését útközben is.

Vásárlói értékelések és vélemények

Capterra : 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Első ránézésre mind a ClickUp, mind a MeisterTask alapvető funkciókat kínál a feladatkezeléshez és a csapatmunkához. Most nézzük meg közelebbről, hogy mi is rejlik valójában a felület mögött.

ClickUp és MeisterTask 1. forduló: Projektmenedzsment

Mindkét eszköz kiváló projektkezelési funkciókat kínál. Míg a MeisterTask egyszerűbb projektkezelési élményt nyújt, amely egyszerű munkafolyamatokhoz és Kanban táblákhoz alkalmas, addig hiányoznak belőle azok a fejlett projektkezelési funkciók, amelyeket a ClickUp kínál.

A ClickUp Dependencies segítségével könnyedén kommunikálhat és dolgozhat a függő feladatokon

A ClickUp segítségével olyan fejlett funkciókhoz juthat, mint:

Kövesse nyomon saját és egész csapata céljait mérhető célokkal, ütemtervekkel és automatikus haladáskövetéssel a ClickUp Goals segítségével.

A ClickUp Dependencies segítségével kapcsolatokat építhet ki feladataid, dokumentumaid és csapatod függőségei között. Ezzel egy helyen hozzáférhetsz minden szükségeshez, és összekapcsolt feladatokat hozhatsz létre, amelyek segítségével könnyedén elvégezheted az alfeladatokat és a függő tevékenységeket.

A ClickUp Gantt Chart View segítségével egyszerűsítheti a munkafolyamatokat és optimalizálhatja az ütemterveket, a hatékony drag-and-drop opciók segítségével pedig kezelheti a prioritásokat, nyomon követheti a függőségeket és megtekintheti a teljes projekt előrehaladását, hogy világos képet kapjon.

Használja ki az AI Project Manager előnyeit a haladásról szóló frissítések létrehozásához, a találkozók jegyzetének összefoglalásához és a teendők generálásához, a standupok létrehozásához és az ismétlődő feladatok automatizálásához.

Ez lehetővé teszi, hogy egyértelmű projektcélokat állítson fel, feladatfüggőségeket határozzon meg a logikus munkafolyamat biztosítása érdekében, és hatékonyan kezelje projektjeit.

Győztes: A ClickUp segítségével bátran kezelhet komplex projekteket. Robusztus projektkezelési funkciói biztosítják a szükséges struktúrát és eszközöket ahhoz, hogy még a legbonyolultabb projekteket is szervezetten és terv szerint tudd végrehajtani.

ClickUp és MeisterTask 2. forduló: Feladatkezelés

Mindkét eszköznek megvannak a maga erősségei a feladatkezelés terén. Míg a MeisterTask a Kanban táblák segítségével a vizuális feladat szervezésre összpontosít, a ClickUp lehetővé teszi a feladatok többféle nézetben történő megjelenítését, többek között listában, táblán, naptárban, Gantt-diagramban és így tovább, így zökkenőmentesen alkalmazkodik a munkafolyamatához.

A ClickUp List View funkciójával áttekintheti feladatait, rendezheti őket, hogy megtalálja a kívántakat, és tömegesen módosíthatja a feladatok részleteit.

Ezenkívül a ClickUp fejlett feladatkezelési funkciókkal rendelkezik, például több felelős hozzáadásával, a feladatok prioritásainak beállításával, a függőségek nyomon követésével, AI-alapú riasztásokkal stb.

A MeisterTask lehetővé teszi, hogy feladatokat hozzon létre, azokat a csapat tagjainak rendelje hozzá, és különböző szakaszokba (pl. Teendő, Folyamatban, Kész) helyezze át őket egy Kanban nézetben, hogy egyértelműen látható legyen az állapotuk. Bár alapvető feladat-testreszabási lehetőségeket kínál, mint például a határidők és a ellenőrzőlisták, hiányzik belőle a ClickUp által komplex feladatstruktúrák és függőségek esetén biztosított mélység és rugalmasság.

Győztes: A ClickUp átfogó feladatkezelési funkcióival sokféle projekt igényét kielégíti. Az alapvető teendőkön át a bonyolult munkafolyamatokig a ClickUp segítségével hatékonyan kezelheti a feladatokat, így csapata mindig egy hullámhosszon lesz, és a projektek haladnak előre.

ClickUp és MeisterTask 3. forduló: Munkafolyamat-automatizálás

A ClickUp saját integrált AI asszisztenssel és munkafolyamat-automatizálási rendszerrel rendelkezik, amely segít automatizálni az ismétlődő feladatokat, betekintést nyerni, e-maileket és egyéb tartalmakat írni, a munkafolyamatokat fontossági sorrendbe állítani, és naprakészen követni a tevékenységeit.

A MeisterTask viszont egy harmadik fél által fejlesztett automatizálási eszközt, például a Zapiert használja bizonyos feladatok automatizálásához, mivel nem rendelkezik a ClickUp-hoz hasonló beépített intelligenciával és átfogó automatizálási funkciókkal.

Takarítson meg időt az ismétlődő feladatokon a ClickUp Automations segítségével

Győztes: Míg a ClickUp beépített funkciókat kínál, a MeisterTask-Zapier munkafolyamat is hatékony a legtöbb alapvető projektkövetelmény esetében. Ebben az esetben döntetlen az eredmény, és a legjobb választás az Ön konkrét követelményeitől függ.

ClickUp és MeisterTask 4. forduló: Együttműködés a projektcsapatokkal

A több csapat közötti együttműködés és közös munka megkönnyítése érdekében mind a ClickUp, mind a MeisterTask számos funkciót kínál, például megjegyzéseket, @említéseket, valós idejű beszélgetéseket és még sok mást. A MeisterTask ugyan biztosítja az alapvető kommunikációs funkciókat, de nem használható csapatok közötti brainstormingra, mint a ClickUp.

A ClickUp Whiteboards segítségével elősegítheti a valós idejű együttműködést, megkönnyítheti a brainstorming üléseket, és összegyűjtheti az összes részletet egy központi adattárban, hogy minden csapattag felhasználhassa azokat az egyéni feladataikhoz. Ezenkívül a ClickUp Chat segítségével a csapatok helyszínektől és időzónáktól függetlenül kapcsolatban maradhatnak egymással.

Gyűjtsd össze a csapatod ötleteit, és alakítsd őket megvalósítható feladatokká a ClickUp Whiteboard segítségével!

Győztes: A ClickUp valóban együttműködésen alapuló környezetet teremt. Sokszínű kommunikációs eszközei lehetővé teszik a csapat számára, hogy zökkenőmentesen együttműködjön, ötleteket osszon meg és szinkronban maradjon, függetlenül a helyszíntől vagy a munkastílustól.

ClickUp és MeisterTask 5. forduló: Testreszabás

Végül, a feladatkezelő és projekttervező eszköznek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon az Ön egyedi igényeihez. Míg a MeisterTask lehetővé teszi a Kanban táblák és a feladatok részleteinek bizonyos mértékű testreszabását, hiányzik belőle a ClickUp által biztosított testreszabási lehetőségek mélysége, amely valóban személyre szabott munkafolyamatokat tesz lehetővé.

Győztes: A ClickUp többféle nézetet, mezőt, munkafolyamatot és automatizálást kínál, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek és csapata preferenciáinak. Ez a rugalmasság biztosítja, hogy a ClickUp bármilyen projektmenedzsment stílushoz vagy módszertanhoz alkalmazkodni tudjon.

A verdikt Ebben a közvetlen összehasonlításban látható, hogy a ClickUp a legtöbb funkció tekintetében felülmúlja a MeisterTaskot, beleértve a munkafolyamat-automatizálást és a kiterjedt integrációkat.

. ClickUp és MeisterTask a Redditen

Amikor megvizsgáltuk a Reddit-en található megjegyzéseket és véleményeket, rájöttünk, hogy a MeisterTask-kal kapcsolatos legtöbb megjegyzés és vita legalább 2-5 éves. A legfrissebb vita, amelyet találtunk, egy felhasználó kérdését tartalmazta, amely szintén rávilágított a ingyenes verzió problémáira:

Próbálta már valaki áttérni a MeisterTask-ra? Még mindig nem döntöttük el, hova menjünk, amikor a Trello ingyenes verziója már nem fog nekünk megfelelni. A MeisterTask nagyon jónak tűnik, és van importálási funkciója is, de amikor kipróbáltam, csak néhány elemet importált, és nem a több tucatot, amivel rendelkezünk. Próbálta már valaki más is, és Önnek jobban sikerült, mint nekem?

Próbálta már valaki áttérni a MeisterTask-ra?

Még mindig nem döntöttük el, hova menjünk, amikor a Trello ingyenes verziója már nem fog nekünk megfelelni. A MeisterTask nagyon jónak tűnik, és van importálási funkciója is, de amikor kipróbáltam, csak néhány elemet importált, és nem a több tucatot, amivel rendelkezünk. Próbálta már valaki más is, és Önnek jobban sikerült, mint nekem?

A legtöbb más eszköz a MeisterTask-ot egyszerű feladatkezelő eszközként használja más eszközökkel kombinálva:

Talán nem olyan zökkenőmentes, mint szeretné, de ezt a MeisterTask és a Mindmeister kombinációjával elérheti. Viszont elég drága.

Talán nem olyan zökkenőmentes, mint szeretné, de ezt a MeisterTask és a Mindmeister kombinációjával elérheti. Viszont elég drága.

A Clickup viszont számos friss témával és erős közösséggel rendelkezik, így ideális választás, ha segítségre van szüksége a használatához. A felhasználók néhány véleménye a ClickUp-ról arról szól, hogy hogyan helyettesítheti több eszközt és hogyan lehet vele hatékonyan elvégezni a munkát:

Már legalább 4 éve használjuk a Clickup-ot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektkezelő eszköz. Az Asana, a Monday.com és a Trello programokat is kipróbáltuk, mielőtt a Clickup mellett döntöttünk. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzióval egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a Clickup minden várakozásomat felülmúlta. A Clickup hatékony használatának elsajátítása után határozottan új perspektívát nyertem a munkafolyamatainkra vonatkozóan.

Már legalább 4 éve használjuk a Clickup-ot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektkezelő eszköz. Az Asana, a Monday.com és a Trello programokat is kipróbáltuk, mielőtt a Clickup mellett döntöttünk. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzióval egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a Clickup minden várakozásomat felülmúlta.

A Clickup hatékony használatának elsajátítása után határozottan új perspektívát nyertem a munkafolyamatainkra vonatkozóan.

Elsősorban üzleti célokra használom, de feltétlenül felveszek olyan feladatokat is, amelyek nem kifejezetten az üzleti tevékenységemmel kapcsolatosak, de fontosak (megújítani a licencet, lemondani ezt a próbaelőfizetést ezen a napon stb. ). Túlzás ez? Nem értem, miért ne, ha bármit is csinálsz, ami listázásra szorul, legyen az személyes, üzleti, iskolai vagy bármi más... miért ne a Clickup-on? A Clickup nagyszerűsége abban rejlik, hogy annyira testreszabható, hogy szinte bármire alkalmazható. Próbáld ki!

Elsősorban üzleti célokra használom, de feltétlenül felveszek olyan feladatokat is, amelyek nem kifejezetten az üzleti tevékenységemmel kapcsolatosak, de fontosak (megújítani a licencet, lemondani ezt a próbaelőfizetést ezen a napon stb.

Túlzás ez? Nem értem, miért ne, ha bármit is csinálsz, ami listát igényel, legyen az személyes, üzleti, iskolai vagy bármi más... miért ne a Clickup-on?

A Clickup nagyszerűsége abban rejlik, hogy annyira testreszabható, hogy szinte bármire alkalmazható. Próbáld ki!

Bár mindkét eszköznek megvan a maga célközönsége, a ClickUp közössége nyilvánvalóan sokkal nagyobb, és ideális lehet, ha gyors megoldásokat keres a feladatkezelési problémáira. A felhasználói vélemények kiemelik azt is, hogy a ClickUp reagáló ügyfélszolgálata rendkívül hatékony, és segítséget nyújthat, ha az onboarding során bármelyik ponton elakad.

A MeisterTask és a ClickUp egymás melletti összehasonlítása a G2-n, egy népszerű szoftver- és szolgáltatásértékelő oldalon, amely hatalmas felhasználói visszajelzésekkel rendelkezik, a következő eredményeket hozza:

A véleményezők úgy érezték, hogy a ClickUp jobban megfelel üzleti igényeiknek, mint a MeisterTask.

A folyamatos termék-támogatás minőségét összehasonlítva a véleményezők úgy vélték, hogy a ClickUp a jobb választás.

A funkciók frissítései és a fejlesztési tervek tekintetében értékelőink a ClickUp irányvonalát részesítették előnyben a MeisterTask-kal szemben.

ClickUp vagy MeisterTask: melyik feladatkezelő eszköz a legjobb?

Most már tisztában vagyunk az egyes eszközök képességeivel. A megfelelő szoftver kiválasztásához érdemes megvizsgálni annak részleteit, és megbizonyosodni arról, hogy megfelel-e az Ön egyedi igényeinek.

Ha például egyszerű, mindennapi használatra alkalmas, felhasználóbarát felületű feladatkezelő szoftverre van szüksége, akkor a MeisterTask a megfelelő választás. Ideális, ha:

Ön egy egyszerű funkciókkal rendelkező, felhasználóbarát felületet szeretne előnyben részesíteni

Nincs szüksége fejlett projektkezelési és prioritáskezelési funkciókra

A vizuális Kanban táblák a feladatkezeléshez leginkább előnyös módszerek

Ön egyéni vállalkozó vagy egy kis csapat, egyszerű projektekkel

A MeisterTask azonban elmarad a fejlett funkciók terén, mint például a munkafolyamat-automatizálás, a jelentések és betekintések, az együttműködési funkciók, a részletes projektmenedzsment és a függőségek feltérképezése. Ehhez egy robusztusabb projekt- és termelékenység-menedzsment eszközre van szükség, mint például a ClickUp – egy remek MeisterTask alternatíva és még több.

A Kanban nézetben láthatja az egész projekt tevékenységét, így átfogó képet kap a projektről, és egyszerűen megtervezheti a tevékenységeket.

Más projektmenedzsment szoftverekkel ellentétben a ClickUp minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre valaha is szüksége lehet a teljes vállalati üzleti tervezéshez, és az Ön egyedi igényeinek megfelelően is skálázható. Integrációkkal, AI eszközökkel, használatra kész sablonokkal és erős közösséggel rendelkezik, ami ideális választássá teszi szinte minden igényének kielégítésére.

De ne csak a mi szavunkat vegye figyelembe. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és győződjön meg saját maga a különbségről!