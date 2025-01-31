ClickUp blog
A 10 legjobb feladatdelegáló szoftverről szóló végső útmutató

A 10 legjobb feladatdelegáló szoftverről szóló végső útmutató

Engineering Team
Engineering Team
2025. január 31.

Több feladat, szoros határidők és a felelősségek állandó átrendeződése mellett hogyan biztosíthatja, hogy minden csapattagja a legjobb munkájára koncentráljon, anélkül, hogy elmerülne a túlterhelő munkamennyiségben?

A válasz a hatékony feladatdelegálásban rejlik.

A megfelelő delegációs szoftver forradalmasítja a csapatok együttműködésének és kommunikációjának módját. A kommunikáció egyszerűsítésétől a hatékonyságig biztosítják, hogy a feladatok zökkenőmentesen haladjanak egyik szakaszból a másikba.

Ebben a blogban bemutatjuk a 10 legjobb feladatdelegáló szoftvert, amelyek segítségével átalakíthatja a feladatkezelést és a feladatdelegálást a munkahelyén.

Mit kell keresnie a feladatdelegáló szoftverben?

A feladatdelegálás általában a feladatkezelő szoftverek alapvető funkciója. Ezért segítenek a munka zökkenőmentes kezelésében és delegálásában. A szoftver kiválasztásakor fontos figyelni a következő funkciókra:

  • Intuitív felhasználói felület: Győződjön meg arról, hogy a szoftver felhasználóbarát kialakítású, így könnyen elsajátítható. Az intuitív felület lerövidíti a tanulási folyamatot és növeli a hatékonyságot.
  • Zökkenőmentes csapatmunkát segítő eszköz: Keressen olyan feladatkezelő megoldást, amely robusztus kommunikációs funkciókkal rendelkezik, elősegíti a csapatmunkát, valós idejű frissítéseket kínál, valamint visszajelzési mechanizmusokat biztosít a koordináció javítása érdekében.
  • Feladatkövetés: Keressen olyan feladatkövető rendszert, amely testreszabható a csapata munkafolyamatához, rugalmas kategorizálási, prioritásbeállítási és haladáskövetési lehetőségekkel.
  • Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy az eszköz integrálható a népszerű projektmenedzsment szoftverekkel és platformokkal. A zökkenőmentes integrációk javítják az általános termelékenységet és racionalizálják a folyamatokat.
  • Mobil hozzáférhetőség: A mobilbarát felületek lehetővé teszik a feladatok kezelését útközben is. A feladatkezelő alkalmazáshoz való hozzáférés különböző eszközökről növeli a rugalmasságot és a reagálóképességet.
  • Jelentések és elemzések: Keressen olyan eszközöket, amelyek megbízható jelentéseket és betekintést nyújtanak a csapat teljesítményébe. Az analitikai funkciók segíthetnek a szűk keresztmetszetek és a fejlesztésre szoruló területek azonosításában is.
  • Ügyfélszolgálat: A legjobb feladatkezelő szoftver gyors és átfogó támogatási lehetőségeket kínál, hogy a problémák gyorsan megoldódhassanak.

A 10 legjobb feladatdelegáló szoftver 2024-ben

Íme a 10 legjobb feladatkezelő szoftver, amelyet 2024-ben érdemes használni:

1. ClickUp

ClickUp 3.0 Csapatnézet egyszerűsítve
A ClickUp Team View segítségével könnyedén delegálhatja a feladatokat és nyomon követheti az előrehaladást

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely a projekt minden aspektusát képes kezelni, a feladatkezeléstől a feladatdelegálásig. Vizuális feladatkezelő eszközként is működik, és több mint 15féle módon képes vizualizálni a munkafolyamatokat.

ClickUp 3.0 műszerfalcsomag csapatcélokkal
Kövesse nyomon az előrehaladást és tekintse meg a projekt teljes állapotát a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp egyedi irányítópultjainak segítségével egyedi diagramokat készíthet, felmérheti a csapat kapacitását, nyomon követheti az összes feladatot, és értékes információkhoz juthat. A fejlett nyomonkövetési funkcióknak köszönhetően bármilyen eszközről nyomon követheti az előrehaladást, jegyzeteket fűzhet hozzá, és bárhonnan megtekintheti a jelentéseket.

A ClickUp több mint 100 előre elkészített automatizálási funkciójával automatizálhatja a rutin feladatokat és időt takaríthat meg, vagy igényei szerint testreszabhatja azokat.

Tárolja és kategorizálja céljait a ClickUp célmappáiban
A ClickUp segítségével minden célját egy helyen láthatja

És ez még nem minden! A ClickUp Goals funkcióval nyomon követhető célokat hozhat létre és kezelheti azokat egy helyen, így könnyebben betarthatja a projekt határidőit.

Több mint 1000 integrációval a szoftver lehetővé teszi, hogy összekapcsolja kedvenc platformjait, és zökkenőmentes munkafolyamatot biztosítson. Ezenkívül feladatait kisebb, kezelhető alfeladatokra bonthatja, ami megkönnyíti az együttműködést és a szervezést. A ClickUp Tasks segítségével könnyedén:

  • Feladatok szervezése
  • Feladatok kiosztása
  • A feladatok fontossági sorrendbe állítása
  • Feladatok kezelése
  • Kövesse nyomon az egyéni és az általános feladatelőrehaladást
  • Állítsa be a feladatok függőségét

A ClickUp ingyenes verziója egy remek, ingyenes feladatkezelő szoftver, amely célokat, egyedi feladatállapotokat, 24 órás támogatást, feladatellenőrző listákat és még sok mást kínál.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Állítsa be a feladatok prioritásait egy egyszerű színkódos rendszerrel, rendezze a feladatokat a becsült idő szerint, és kombinálja őket a feladatok függőségeivel.
ClickUp 3.0 Feladatok prioritásának beállítása
Állítsa be az egyes feladatok prioritását a ClickUp segítségével
  • Válasszon a ClickUp 15 nézetéből, amelyek közül a legjobban megfelelnek az Ön igényeinek, például Feladat, Csapat, Munkafolyamat nézet és még sok más.
  • Integrálja több mint 1000 alkalmazással és eszközzel, többek között a Gmail, a HubSpot, a Slack, a Zoom és másokkal, és egyszerűsítse munkafolyamatait
  • Konvertálja a megjegyzéseket egyedi feladatokká a gyors feladatdelegálás érdekében
ClickUp 3.0 Feladatokhoz rendelt megjegyzések
A ClickUp 3. 0 segítségével hozzárendelhet megjegyzéseket feladatokhoz
  • Kövesse nyomon a valós idejű előrehaladást a teljesen testreszabható irányítópultokkal, ossza el csapata munkaterhelését, hatékonyan osztja el az erőforrásokat, és értékelje céljait egy központi helyen.
  • Kövesse nyomon csapata munkaterhelését időbecslések segítségével; használjon emlékeztetőket a teljesítendő feladatok nyomon követéséhez, és értesítéseket, hogy naprakész legyen a legújabb feladatfejleményekkel kapcsolatban.
  • Takarítson meg időt és növelje a hatékonyságot a ClickUp különböző feladat-sablonjaival. Nézze meg a ClickUp feladatkezelési sablont, amely segít a szervezettségben azáltal, hogy automatikusan csoportosítja az információkat prioritás, feladatállapot és osztály szerint.
Tartsa rendben a dolgokat azáltal, hogy a ClickUp feladatkezelési sablonjával automatikusan csoportosítja az információkat prioritás, feladatállapot és osztály szerint.
Töltse le ezt a sablont
Tartsa rendben a dolgokat azáltal, hogy a ClickUp feladatkezelési sablonjával automatikusan csoportosítja az információkat prioritás, feladatállapot és osztály szerint.

A ClickUp korlátai

  • Kezdők számára használata kihívást jelenthet

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI-t minden fizetős csomagban használhatja, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Todoist

Todoist Dashboard
A Todoist segítségével szervezze, kezelje, rangsorolja és delegálja a feladatokat

A Todoist egy népszerű feladat- és projektmenedzsment szoftver, amely zökkenőmentes feladatdelegálást és problémamentes haladáskövetést tesz lehetővé. Egy központi helyen tekintheti át az összes feladatát, hatékonyan kezelheti a feladatokat és a több projektet, és rendezett maradhat.

A Todoist egyszerű felhasználói felülettel és mobilalkalmazással rendelkezik, amely biztosítja, hogy bármikor és bárhol hozzáférhessen feladataidhoz. A kisvállalkozások és az egyéni felhasználók kedvelik a Todoistot, mert megfizethető, könnyen hozzáférhető és egyszerű a felhasználói felülete.

A Todoist legjobb funkciói

  • Emlékeztetőket állítson be az egyes feladatokhoz
  • Használjon 4 színkódolt szintet a feladatok prioritásainak meghatározásához és elvégzéséhez
  • Ossza meg feladatait és projektjeit a csapat tagjaival e-mailben
  • Központosítsa a beszélgetéseket azáltal, hogy azokat a megjegyzésekben vitatja meg
  • Valós idejű értesítésekkel maradhat naprakész minden feladat tevékenységével kapcsolatban
  • Használja a Feladatnézet funkciót, hogy minden információt megkapjon egy feladatról, beleértve a határidőt, az alfeladatokat, a megjegyzéseket stb.
  • Hozzáférés több mint 80 integrációhoz

A Todoist korlátai

  • Korlátozott képességek komplex projektek és feladatok kezelésében
  • Olyan funkciók hiánya, mint a Gantt-diagramok, Kanban táblák stb.

Todoist árak

  • Kezdő
  • Pro: 5 dollár havonta
  • Üzleti: 8 dollár havonta tagonként

Todoist értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (750+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

3. ProofHub

ProofHub
A ProofHub hatékony feladatkezelő eszközével a csapatmunka zökkenőmentessé és egyszerűvé válik

A ProofHub egy feladatkezelő és műveletkezelő szoftver, amely hatékony csapatmunkát tesz lehetővé. A ProofHub segítségével könnyedén delegálhat feladatokat és nyomon követheti csapattagjai előrehaladását.

Meghatározhat egyértelmű projektcélokat, létrehozhat feladatokat és alfeladatokat, egyszerűsítheti a munkamegbízásokat, és teljes ellenőrzést szerezhet csapata munkája felett. A ProofHub valós idejű előrehaladási jelentéseket és a csapat előrehaladásának összevont áttekintését is biztosítja, így a feladatokat megfelelően oszthatja el.

A ProofHub legjobb funkciói

  • Feladatok kiosztása egyéni csapattagoknak vagy csoportoknak
  • Válasszon négy egyedi feladatnézet közül a feladatok kezeléséhez
  • Állítson be feladatfüggőségeket a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében
  • Kezelje könnyedén a feladatokat és a több projektet tömeges műveletekkel (törlés, áthelyezés vagy archiválás)
  • Kommunikáljon hatékonyan a feladat szálakban központosított beszélgetésekkel
  • Kövesse nyomon a feladatokra fordított időt a hatékony időgazdálkodás érdekében
  • Használja ki az egyes platformokkal, például a Slackkel, a Dropboxszal és a Google Drive-val való integráció előnyeit

A ProofHub korlátai

  • Korlátozott integrációk
  • Csak fizetős csomagok érhetők el

A ProofHub árai

  • Alapvető: 50 dollár havonta
  • Ultimate Control: 99 dollár havonta

ProofHub értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

4. MeisterTask

MeisterTask
A MeisterTask segítségével ellenőrzőlistákat adhat hozzá feladataidhoz

A MeisterTask-ot kifejezetten agilis csapatok számára fejlesztették ki, mint agilis projektmenedzsment szoftvert. Ugyanakkor más csapatok is használhatják. A szoftver intuitív felhasználói felülettel és testreszabható táblákkal rendelkezik, amelyek hatékonyan figyelemmel kísérik a projekt előrehaladását.

A MeisterTask a csapat projektjeinek átfogóbb áttekintése révén a feladatok jobb prioritásba sorolását is lehetővé teszi. A csapat tagjai projektfigyelőként is hozzáadhatók, és feladatok közvetlenül is hozzárendelhetők hozzájuk.

A MeisterTask legjobb funkciói

  • Használja a MeisterTask Tasks alkalmazást központi kommunikációs központként
  • Kövesse nyomon vizuálisan a csapat előrehaladását
  • Kezelje hatékonyan a feladatokat a projekt táblák segítségével
  • Állítson be több ellenőrzőlistát a feladatokon belül
  • Részletes jelentéseket kaphat, amelyek hasznos információkat tartalmaznak a termelékenységről és a munkaterhelésről
  • Hozzáférés az időkövetési funkciókhoz a jobb időgazdálkodás érdekében
  • Adjon hozzá egyéni mezőket a feladatokhoz
  • Ismétlődő feladatok létrehozása
  • Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint az Asana, OneDrive, GitHub, Slack és mások

A MeisterTask korlátai

  • Korlátozott jelentési lehetőségek

MeisterTask árak

  • Alap: Ingyenes
  • Pro: 8 dollár
  • Üzleti: 14,50 USD
  • Vállalatok: Egyedi árazás

MeisterTask értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (170+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

5. BIGContacts

BIGContacts
Szinkronizálja az adatokat, tekintse meg az összes függőben lévő feladatot egy helyen, és növelje a termelékenységet a BIGContacts segítségével

A BIGContacts elsősorban egy CRM, amely hatékony feladatkezelési funkciókat is kínál. Növeli a termelékenységét és hatékonyságát azáltal, hogy központi platformot kínál a feladatok és a folyamatok elemzéséhez. Segítségével teljes áttekintést kaphat az összes feladatáról és azok állapotáról.

Az intelligens jelentések segítségével figyelemmel kísérheti munkája hatékonyságát, és intézkedéseket hozhat a javítására. Ezenkívül a BIGContacts lehetővé teszi egyedi munkafolyamatok létrehozását, a feladatok drag-and-drop funkcióval történő áthelyezését a naptárba, valamint a feladatkezelés automatizálását.

A BIGContacts legjobb funkciói

  • Egyszerű felhasználói felületének köszönhetően könnyedén dolgozhat vele
  • Használjon teendőlistákat a prioritások meghatározásához
  • Ismétlődő feladatok beállítása
  • Hozzáférés a CRM-hez mobil eszközön keresztül
  • Könnyen hozzárendelheti és nyomon követheti a feladatokat
  • Szerezze be az egyéni és a csapat naptár nézetet is
  • Kövesse nyomon az információkat egyéni mezők segítségével
  • Automatizálja a feladatokat és az emlékeztetőket

A BIGContacts korlátai

  • Egyes felhasználók panaszkodtak a korlátozott funkciókra.
  • Néhányan azt is kifogásolták, hogy a rendszer lassú.

BIGContacts árak

  • Ingyenes csomag: 0,00 $ akár 100 névjegyig
  • Üzleti terv: 19,99 USD havonta 1000 névjegy esetén

BIGContacts értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (70+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

6. HubSpot Feladatkezelés

HubSpot feladatkezelő műszerfal
A HubSpot Task Management segítségével minden releváns részletet egy helyen láthat, így növelheti a hatékonyságot

A HubSpot Task Management egy egyszerű, könnyen használható feladatkezelő megoldás, amely lehetővé teszi a munkák hatékony delegálását. A szoftver minden funkciót kínál, a feladatok kiosztásától a feladatok frissítéséről szóló értesítések fogadásáig.

A HubSpot feladatkezelő szoftver legjobb funkciói

  • Egyszerűsítse feladatait a HubSpot feladatkezelő felületével
  • Integrálja több száz alkalmazással és platformmal
  • Kommunikáljon a csapat tagjaival a belső csapatcsevegésen keresztül
  • Használjon e-mail sablonokat tömeges üzenetek küldéséhez
  • Adjon hozzá új feladatokat közvetlenül e-mailekből, teendőlistákból és HubSpot munkafolyamatokból
  • Naptár szinkronizálása a HubSpot-tal

A HubSpot feladatkezelő szoftver korlátai

  • A sablonok továbbfejleszthetők
  • A jelentési funkciók további fejlesztésre szorulnak

HubSpot feladatkezelés árak

  • Ingyenes eszközök
  • Starter (Értékesítés): 20 USD havonta
  • Professzionális (értékesítés): 500 USD havonta
  • Vállalati (értékesítés): 1500 USD havonta, éves számlázással

HubSpot feladatkezelés értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

7. Chanty

A Chanty funkciói
A Chanty segítségével feladatokat hozhat létre és szervezhet, vagy üzenetet alakíthat feladattá

A Chanty az egyik legjobb együttműködési eszköz, amely segít a feladatkezelésben. Használhatja üzenetküldésre, videohívásokra és feladatkezelésre. A Chanty segítségével bármely üzenetet feladattá alakíthat, határidőket állíthat be és hozzárendelheti a csapattagokhoz. Feladatot is létrehozhat a semmiből.

Ezenkívül különböző kritériumok alapján szűrheti a feladatokat, és a Kanban táblát használhatja a jobb vizualizáció érdekében. A Chanty egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik, amely több integrációt is támogat az üzleti folyamatok racionalizálása érdekében.

A Chanty legjobb funkciói

  • Bármilyen típusú üzenetet feladattá alakíthat
  • Szűrje a feladatokat állapot, dátum és személyek szerint
  • Osztja ki a feladatokat az egyes csapattagoknak, és állítsa be a határidőket
  • Hang- és videohívások kezdeményezése
  • Beszéljék meg a feladatokat a megfelelő csatornákon
  • Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint a Zapier, OneDrive, Jira, Trello és mások

A Chanty korlátai

  • Nincsenek alfeladatok
  • A naptár testreszabási lehetőségeinek hiánya
  • Egyes felhasználóknak problémáik voltak az értesítésekkel és a képernyőmegosztással

Chanty árak

  • Ingyenes
  • Üzleti: 4 USD/felhasználó/hónap

Chanty értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (40 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

8. Notion

A Notion feladatkezelési funkciói
Találja meg az összes projektfeladatát egy központi irányítópulton, és kezelje a feladatokat egyszerűen a Notion segítségével

Egy kiváló feladatkezelő szoftver alkalmazkodik a munkastílusához és igényeihez, és segít Önnek a feladatok minden aspektusát kézben tartani. A Notion kétségkívül egyike ezeknek. A Notion lehetővé teszi, hogy feladatkezelő irányítópultot hozzon létre, amelyen áttekintheti az összes kezelendő feladatot. A Notion ingyenes feladatkezelő szoftverét hatékony delegáláshoz is felhasználhatja.

A Notion legjobb funkciói

  • Rendezze a projektfeladatokat prioritás, határidő és kategória szerint
  • Hozzáférés olyan funkciókhoz, mint naptárak, Kanban táblák, Gantt-diagramok, feladatlisták és még sok más
  • A Notion Calendar segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a naptárát
  • Kövesse nyomon az előrehaladást a központosított és testreszabott irányítópulton

A Notion korlátai

  • Meredek tanulási görbe
  • Korlátozott testreszabási lehetőségek

Notion árak

  • Ingyenes
  • Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta
  • Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalat: Egyedi

Notion értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

9. ProProfs Project

ProProfs Project
A ProProfs Project Gantt-diagram nézetével vizualizálhatja feladatait és nyomon követheti a csapat előrehaladását

A ProProfs Project egy kiváló feladatkezelő szoftver a feladatok kezeléséhez, prioritásainak meghatározásához és delegálásához. Könnyedén nyomon követheti feladatait, egyedi munkafolyamatokat hozhat létre, és a csapattagok képességei alapján feladatokkal láthatja el őket. A feladatok és projektek Gantt-diagramokon is megtekinthetők, ami jobb áttekinthetőséget és érthetőséget biztosít.

Ezenkívül a szoftver AI-alapú jelentéseket is biztosít, amelyek értékes betekintést nyújtanak a feladatok előrehaladásába és a csapat állapotába, valamint azonosítják a hiányosságokat. Segít továbbá a potenciális kockázatok azonosításában és azok korai szakaszban történő csökkentésében.

A ProProfs Project legjobb funkciói

  • A feladatok kiosztása és prioritásainak meghatározása egy központi irányítópulton
  • Állítsa be a feladat állapotát (nyitott, függőben vagy befejezett) a könnyű nyomon követés érdekében
  • Szerezzen be intelligens jelentéseket a csapat teljesítményéről és a potenciális kockázatokról
  • A feladatok fontossági sorrendjének megállapításához használja a drag and drop funkciót
  • Egyszerűsítse a feladatok kezelését, valamint a kezdési és befejezési határidők beállítását
  • Valós idejű értesítések és riasztások
  • Adjon releváns visszajelzést a csapat tagjainak minden feladatról és alfeladatról
  • Automatizálja az ismétlődő feladatokat
  • Állítson be több nézetet az igényeinek megfelelően

A ProProfs Project korlátai

  • Egyes felhasználók automatizálási nehézségekkel szembesültek
  • Az alkalmazásintegrációk javíthatók

ProProfs Project árak

  • 15 napos ingyenes próba
  • Havi terv: 49,97 USD/hó

ProProfs Project értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (250+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

10. Any. do

Any.do
Any.do segít a hatékony kommunikációban és a feladatok hatékony delegálásában

Az Any. do egy egyszerű feladatkezelő megoldás, amely mindenki számára alkalmas, beleértve az egyéneket, a családokat és a csapatokat is. Az alkalmazás segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a napja (vagy egy hosszabb időszak) részleteit.

Tennivalólistákat hozhat létre, emlékeztetőket adhat hozzá, feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzá, valamint naptárakat hozhat létre több eszközön. Kész munkafolyamat-sablonokat is létrehozhat, és azokat a jobb használat érdekében testreszabhatja.

Any. do legjobb funkciói

  • Feladatok és alfeladatok kiosztása
  • Válasszon a Naptár, Kanban és Táblázat nézetek közül, hogy áttekintést kapjon csapata előrehaladásáról
  • Több mint 100 egyedi sablon áll rendelkezésre a feladatok egyszerű létrehozásához
  • Hozzáférés több mint 6000 integrációhoz, többek között a Slack, Zoom, Trello, Asana és másokhoz
  • Az automatizálás segítségével automatikusan hozzárendelheti a feladatokat és a határidőket, valamint frissítheti az állapotot.
  • A feladatok színekkel történő jelölése megkönnyíti azok azonosítását
  • Állítson be fejlett, testreszabott ismétlődő feladatokat

Any. do korlátozások

  • Az ügyfélszolgálat nem olyan reagálóképes, mint az emberek szeretnék
  • Egyes felhasználóknak nehézséget okozott az alkalmazás naptáraikhoz való csatlakoztatása

Any. do árak

  • Személyes: Ingyenes
  • Prémium: 5 USD havonta, éves számlázással
  • Családi: 8 dollár havonta (4 tag számára), éves számlázással
  • Csapatok: 8 USD/hó/tag, éves számlázással

Any. do értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (190+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Találja meg a csapatának legmegfelelőbb feladat-delegáló szoftvert

A feladatdelegáló szoftver nem csupán megkönnyíti a feladatok delegálását, hanem elősegíti a csapatmunkát is. Ezért feladatdelegáló eszköz kiválasztásakor válasszon olyan szoftvert, amely leginkább megfelel az Ön igényeinek, és feladatkezelő és projektmenedzsment eszközként is működik.

Olvassa el a felhasználók véleményét a szoftverről. Nézze meg a fejlesztési tervet is, és ellenőrizze, hogy rendszeresen jelennek-e meg új funkciók, amelyek megfelelnek a jelenlegi igényeknek. Mindig próbálja ki ingyenesen (ha lehetséges) a szoftvert, mielőtt kiválasztaná és megvásárolná.

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg a zökkenőmentes feladatdelegálás varázsát!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp