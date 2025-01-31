A 10 legjobb feladatdelegáló szoftverről szóló végső útmutató

Több feladat, szoros határidők és a felelősségek állandó átrendeződése mellett hogyan biztosíthatja, hogy minden csapattagja a legjobb munkájára koncentráljon, anélkül, hogy elmerülne a túlterhelő munkamennyiségben?

A válasz a hatékony feladatdelegálásban rejlik.

A megfelelő delegációs szoftver forradalmasítja a csapatok együttműködésének és kommunikációjának módját. A kommunikáció egyszerűsítésétől a hatékonyságig biztosítják, hogy a feladatok zökkenőmentesen haladjanak egyik szakaszból a másikba.

Ebben a blogban bemutatjuk a 10 legjobb feladatdelegáló szoftvert, amelyek segítségével átalakíthatja a feladatkezelést és a feladatdelegálást a munkahelyén.

Mit kell keresnie a feladatdelegáló szoftverben?

A feladatdelegálás általában a feladatkezelő szoftverek alapvető funkciója. Ezért segítenek a munka zökkenőmentes kezelésében és delegálásában. A szoftver kiválasztásakor fontos figyelni a következő funkciókra:

Intuitív felhasználói felület: Győződjön meg arról, hogy a szoftver felhasználóbarát kialakítású, így könnyen elsajátítható. Az intuitív felület lerövidíti a tanulási folyamatot és növeli a hatékonyságot.

Zökkenőmentes csapatmunkát segítő eszköz : Keressen olyan feladatkezelő megoldást, amely robusztus kommunikációs funkciókkal rendelkezik, elősegíti a csapatmunkát, valós idejű frissítéseket kínál, valamint visszajelzési mechanizmusokat biztosít a koordináció javítása érdekében.

Feladatkövetés: Keressen olyan feladatkövető rendszert, amely testreszabható a csapata munkafolyamatához, rugalmas kategorizálási, prioritásbeállítási és haladáskövetési lehetőségekkel.

Integrációs képességek : Győződjön meg arról, hogy az eszköz integrálható : Győződjön meg arról, hogy az eszköz integrálható a népszerű projektmenedzsment szoftverekkel és platformokkal. A zökkenőmentes integrációk javítják az általános termelékenységet és racionalizálják a folyamatokat.

Mobil hozzáférhetőség: A mobilbarát felületek lehetővé teszik a feladatok kezelését útközben is. A feladatkezelő alkalmazáshoz való hozzáférés különböző eszközökről növeli a rugalmasságot és a reagálóképességet.

Jelentések és elemzések : Keressen olyan eszközöket, amelyek megbízható jelentéseket és betekintést nyújtanak a csapat teljesítményébe. Az analitikai funkciók segíthetnek a szűk keresztmetszetek és a fejlesztésre szoruló területek azonosításában is.

Ügyfélszolgálat: A legjobb feladatkezelő szoftver gyors és átfogó támogatási lehetőségeket kínál, hogy a problémák gyorsan megoldódhassanak.

A 10 legjobb feladatdelegáló szoftver 2024-ben

Íme a 10 legjobb feladatkezelő szoftver, amelyet 2024-ben érdemes használni:

1. ClickUp

A ClickUp Team View segítségével könnyedén delegálhatja a feladatokat és nyomon követheti az előrehaladást

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely a projekt minden aspektusát képes kezelni, a feladatkezeléstől a feladatdelegálásig. Vizuális feladatkezelő eszközként is működik, és több mint 15féle módon képes vizualizálni a munkafolyamatokat.

Kövesse nyomon az előrehaladást és tekintse meg a projekt teljes állapotát a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp egyedi irányítópultjainak segítségével egyedi diagramokat készíthet, felmérheti a csapat kapacitását, nyomon követheti az összes feladatot, és értékes információkhoz juthat. A fejlett nyomonkövetési funkcióknak köszönhetően bármilyen eszközről nyomon követheti az előrehaladást, jegyzeteket fűzhet hozzá, és bárhonnan megtekintheti a jelentéseket.

A ClickUp több mint 100 előre elkészített automatizálási funkciójával automatizálhatja a rutin feladatokat és időt takaríthat meg, vagy igényei szerint testreszabhatja azokat.

A ClickUp segítségével minden célját egy helyen láthatja

És ez még nem minden! A ClickUp Goals funkcióval nyomon követhető célokat hozhat létre és kezelheti azokat egy helyen, így könnyebben betarthatja a projekt határidőit.

Több mint 1000 integrációval a szoftver lehetővé teszi, hogy összekapcsolja kedvenc platformjait, és zökkenőmentes munkafolyamatot biztosítson. Ezenkívül feladatait kisebb, kezelhető alfeladatokra bonthatja, ami megkönnyíti az együttműködést és a szervezést. A ClickUp Tasks segítségével könnyedén:

Feladatok szervezése

Feladatok kiosztása

A feladatok fontossági sorrendbe állítása

Feladatok kezelése

Kövesse nyomon az egyéni és az általános feladatelőrehaladást

Állítsa be a feladatok függőségét

A ClickUp ingyenes verziója egy remek, ingyenes feladatkezelő szoftver, amely célokat, egyedi feladatállapotokat, 24 órás támogatást, feladatellenőrző listákat és még sok mást kínál.

A ClickUp legjobb funkciói

Állítsa be a feladatok prioritásait egy egyszerű színkódos rendszerrel, rendezze a feladatokat a becsült idő szerint, és kombinálja őket a feladatok függőségeivel.

Állítsa be az egyes feladatok prioritását a ClickUp segítségével

Válasszon a ClickUp 15 nézetéből, amelyek közül a legjobban megfelelnek az Ön igényeinek, például Feladat, Csapat, Munkafolyamat nézet és még sok más.

Integrálja több mint 1000 alkalmazással és eszközzel, többek között a Gmail, a HubSpot, a Slack, a Zoom és másokkal, és egyszerűsítse munkafolyamatait

Konvertálja a megjegyzéseket egyedi feladatokká a gyors feladatdelegálás érdekében

A ClickUp 3. 0 segítségével hozzárendelhet megjegyzéseket feladatokhoz

Kövesse nyomon a valós idejű előrehaladást a teljesen testreszabható irányítópultokkal, ossza el csapata munkaterhelését, hatékonyan osztja el az erőforrásokat, és értékelje céljait egy központi helyen.

Kövesse nyomon csapata munkaterhelését időbecslések segítségével; használjon emlékeztetőket a teljesítendő feladatok nyomon követéséhez, és értesítéseket, hogy naprakész legyen a legújabb feladatfejleményekkel kapcsolatban.

Takarítson meg időt és növelje a hatékonyságot a ClickUp különböző feladat-sablonjaival . Nézze meg a ClickUp feladatkezelési sablont , amely segít a szervezettségben azáltal, hogy automatikusan csoportosítja az információkat prioritás, feladatállapot és osztály szerint.

Töltse le ezt a sablont Tartsa rendben a dolgokat azáltal, hogy a ClickUp feladatkezelési sablonjával automatikusan csoportosítja az információkat prioritás, feladatállapot és osztály szerint.

A ClickUp korlátai

Kezdők számára használata kihívást jelenthet

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI-t minden fizetős csomagban használhatja, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Todoist

A Todoist segítségével szervezze, kezelje, rangsorolja és delegálja a feladatokat

A Todoist egy népszerű feladat- és projektmenedzsment szoftver, amely zökkenőmentes feladatdelegálást és problémamentes haladáskövetést tesz lehetővé. Egy központi helyen tekintheti át az összes feladatát, hatékonyan kezelheti a feladatokat és a több projektet, és rendezett maradhat.

A Todoist egyszerű felhasználói felülettel és mobilalkalmazással rendelkezik, amely biztosítja, hogy bármikor és bárhol hozzáférhessen feladataidhoz. A kisvállalkozások és az egyéni felhasználók kedvelik a Todoistot, mert megfizethető, könnyen hozzáférhető és egyszerű a felhasználói felülete.

A Todoist legjobb funkciói

Emlékeztetőket állítson be az egyes feladatokhoz

Használjon 4 színkódolt szintet a feladatok prioritásainak meghatározásához és elvégzéséhez

Ossza meg feladatait és projektjeit a csapat tagjaival e-mailben

Központosítsa a beszélgetéseket azáltal, hogy azokat a megjegyzésekben vitatja meg

Valós idejű értesítésekkel maradhat naprakész minden feladat tevékenységével kapcsolatban

Használja a Feladatnézet funkciót, hogy minden információt megkapjon egy feladatról, beleértve a határidőt, az alfeladatokat, a megjegyzéseket stb.

Hozzáférés több mint 80 integrációhoz

A Todoist korlátai

Korlátozott képességek komplex projektek és feladatok kezelésében

Olyan funkciók hiánya, mint a Gantt-diagramok, Kanban táblák stb.

Todoist árak

Kezdő

Pro: 5 dollár havonta

Üzleti: 8 dollár havonta tagonként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

3. ProofHub

A ProofHub hatékony feladatkezelő eszközével a csapatmunka zökkenőmentessé és egyszerűvé válik

A ProofHub egy feladatkezelő és műveletkezelő szoftver, amely hatékony csapatmunkát tesz lehetővé. A ProofHub segítségével könnyedén delegálhat feladatokat és nyomon követheti csapattagjai előrehaladását.

Meghatározhat egyértelmű projektcélokat, létrehozhat feladatokat és alfeladatokat, egyszerűsítheti a munkamegbízásokat, és teljes ellenőrzést szerezhet csapata munkája felett. A ProofHub valós idejű előrehaladási jelentéseket és a csapat előrehaladásának összevont áttekintését is biztosítja, így a feladatokat megfelelően oszthatja el.

A ProofHub legjobb funkciói

Feladatok kiosztása egyéni csapattagoknak vagy csoportoknak

Válasszon négy egyedi feladatnézet közül a feladatok kezeléséhez

Állítson be feladatfüggőségeket a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében

Kezelje könnyedén a feladatokat és a több projektet tömeges műveletekkel (törlés, áthelyezés vagy archiválás)

Kommunikáljon hatékonyan a feladat szálakban központosított beszélgetésekkel

Kövesse nyomon a feladatokra fordított időt a hatékony időgazdálkodás érdekében

Használja ki az egyes platformokkal, például a Slackkel, a Dropboxszal és a Google Drive-val való integráció előnyeit

A ProofHub korlátai

Korlátozott integrációk

Csak fizetős csomagok érhetők el

A ProofHub árai

Alapvető: 50 dollár havonta

Ultimate Control: 99 dollár havonta

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

4. MeisterTask

A MeisterTask segítségével ellenőrzőlistákat adhat hozzá feladataidhoz

A MeisterTask-ot kifejezetten agilis csapatok számára fejlesztették ki, mint agilis projektmenedzsment szoftvert. Ugyanakkor más csapatok is használhatják. A szoftver intuitív felhasználói felülettel és testreszabható táblákkal rendelkezik, amelyek hatékonyan figyelemmel kísérik a projekt előrehaladását.

A MeisterTask a csapat projektjeinek átfogóbb áttekintése révén a feladatok jobb prioritásba sorolását is lehetővé teszi. A csapat tagjai projektfigyelőként is hozzáadhatók, és feladatok közvetlenül is hozzárendelhetők hozzájuk.

A MeisterTask legjobb funkciói

Használja a MeisterTask Tasks alkalmazást központi kommunikációs központként

Kövesse nyomon vizuálisan a csapat előrehaladását

Kezelje hatékonyan a feladatokat a projekt táblák segítségével

Állítson be több ellenőrzőlistát a feladatokon belül

Részletes jelentéseket kaphat, amelyek hasznos információkat tartalmaznak a termelékenységről és a munkaterhelésről

Hozzáférés az időkövetési funkciókhoz a jobb időgazdálkodás érdekében

Adjon hozzá egyéni mezőket a feladatokhoz

Ismétlődő feladatok létrehozása

Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint az Asana, OneDrive, GitHub, Slack és mások

A MeisterTask korlátai

Korlátozott jelentési lehetőségek

MeisterTask árak

Alap: Ingyenes

Pro: 8 dollár

Üzleti: 14,50 USD

Vállalatok: Egyedi árazás

MeisterTask értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

Szinkronizálja az adatokat, tekintse meg az összes függőben lévő feladatot egy helyen, és növelje a termelékenységet a BIGContacts segítségével

A BIGContacts elsősorban egy CRM, amely hatékony feladatkezelési funkciókat is kínál. Növeli a termelékenységét és hatékonyságát azáltal, hogy központi platformot kínál a feladatok és a folyamatok elemzéséhez. Segítségével teljes áttekintést kaphat az összes feladatáról és azok állapotáról.

Az intelligens jelentések segítségével figyelemmel kísérheti munkája hatékonyságát, és intézkedéseket hozhat a javítására. Ezenkívül a BIGContacts lehetővé teszi egyedi munkafolyamatok létrehozását, a feladatok drag-and-drop funkcióval történő áthelyezését a naptárba, valamint a feladatkezelés automatizálását.

Egyszerű felhasználói felületének köszönhetően könnyedén dolgozhat vele

Használjon teendőlistákat a prioritások meghatározásához

Ismétlődő feladatok beállítása

Hozzáférés a CRM-hez mobil eszközön keresztül

Könnyen hozzárendelheti és nyomon követheti a feladatokat

Szerezze be az egyéni és a csapat naptár nézetet is

Kövesse nyomon az információkat egyéni mezők segítségével

Automatizálja a feladatokat és az emlékeztetőket

Egyes felhasználók panaszkodtak a korlátozott funkciókra.

Néhányan azt is kifogásolták, hogy a rendszer lassú.

Ingyenes csomag: 0,00 $ akár 100 névjegyig

Üzleti terv: 19,99 USD havonta 1000 névjegy esetén

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

6. HubSpot Feladatkezelés

A HubSpot Task Management segítségével minden releváns részletet egy helyen láthat, így növelheti a hatékonyságot

A HubSpot Task Management egy egyszerű, könnyen használható feladatkezelő megoldás, amely lehetővé teszi a munkák hatékony delegálását. A szoftver minden funkciót kínál, a feladatok kiosztásától a feladatok frissítéséről szóló értesítések fogadásáig.

A HubSpot feladatkezelő szoftver legjobb funkciói

Egyszerűsítse feladatait a HubSpot feladatkezelő felületével

Integrálja több száz alkalmazással és platformmal

Kommunikáljon a csapat tagjaival a belső csapatcsevegésen keresztül

Használjon e-mail sablonokat tömeges üzenetek küldéséhez

Adjon hozzá új feladatokat közvetlenül e-mailekből, teendőlistákból és HubSpot munkafolyamatokból

Naptár szinkronizálása a HubSpot-tal

A HubSpot feladatkezelő szoftver korlátai

A sablonok továbbfejleszthetők

A jelentési funkciók további fejlesztésre szorulnak

HubSpot feladatkezelés árak

Ingyenes eszközök

Starter (Értékesítés): 20 USD havonta

Professzionális (értékesítés): 500 USD havonta

Vállalati (értékesítés): 1500 USD havonta, éves számlázással

HubSpot feladatkezelés értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

7. Chanty

A Chanty segítségével feladatokat hozhat létre és szervezhet, vagy üzenetet alakíthat feladattá

A Chanty az egyik legjobb együttműködési eszköz, amely segít a feladatkezelésben. Használhatja üzenetküldésre, videohívásokra és feladatkezelésre. A Chanty segítségével bármely üzenetet feladattá alakíthat, határidőket állíthat be és hozzárendelheti a csapattagokhoz. Feladatot is létrehozhat a semmiből.

Ezenkívül különböző kritériumok alapján szűrheti a feladatokat, és a Kanban táblát használhatja a jobb vizualizáció érdekében. A Chanty egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik, amely több integrációt is támogat az üzleti folyamatok racionalizálása érdekében.

A Chanty legjobb funkciói

Bármilyen típusú üzenetet feladattá alakíthat

Szűrje a feladatokat állapot, dátum és személyek szerint

Osztja ki a feladatokat az egyes csapattagoknak, és állítsa be a határidőket

Hang- és videohívások kezdeményezése

Beszéljék meg a feladatokat a megfelelő csatornákon

Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint a Zapier, OneDrive, Jira, Trello és mások

A Chanty korlátai

Nincsenek alfeladatok

A naptár testreszabási lehetőségeinek hiánya

Egyes felhasználóknak problémáik voltak az értesítésekkel és a képernyőmegosztással

Chanty árak

Ingyenes

Üzleti: 4 USD/felhasználó/hónap

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

8. Notion

Találja meg az összes projektfeladatát egy központi irányítópulton, és kezelje a feladatokat egyszerűen a Notion segítségével

Egy kiváló feladatkezelő szoftver alkalmazkodik a munkastílusához és igényeihez, és segít Önnek a feladatok minden aspektusát kézben tartani. A Notion kétségkívül egyike ezeknek. A Notion lehetővé teszi, hogy feladatkezelő irányítópultot hozzon létre, amelyen áttekintheti az összes kezelendő feladatot. A Notion ingyenes feladatkezelő szoftverét hatékony delegáláshoz is felhasználhatja.

A Notion legjobb funkciói

Rendezze a projektfeladatokat prioritás, határidő és kategória szerint

Hozzáférés olyan funkciókhoz, mint naptárak, Kanban táblák, Gantt-diagramok, feladatlisták és még sok más

A Notion Calendar segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a naptárát

Kövesse nyomon az előrehaladást a központosított és testreszabott irányítópulton

A Notion korlátai

Meredek tanulási görbe

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalat: Egyedi

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

9. ProProfs Project

A ProProfs Project Gantt-diagram nézetével vizualizálhatja feladatait és nyomon követheti a csapat előrehaladását

A ProProfs Project egy kiváló feladatkezelő szoftver a feladatok kezeléséhez, prioritásainak meghatározásához és delegálásához. Könnyedén nyomon követheti feladatait, egyedi munkafolyamatokat hozhat létre, és a csapattagok képességei alapján feladatokkal láthatja el őket. A feladatok és projektek Gantt-diagramokon is megtekinthetők, ami jobb áttekinthetőséget és érthetőséget biztosít.

Ezenkívül a szoftver AI-alapú jelentéseket is biztosít, amelyek értékes betekintést nyújtanak a feladatok előrehaladásába és a csapat állapotába, valamint azonosítják a hiányosságokat. Segít továbbá a potenciális kockázatok azonosításában és azok korai szakaszban történő csökkentésében.

A ProProfs Project legjobb funkciói

A feladatok kiosztása és prioritásainak meghatározása egy központi irányítópulton

Állítsa be a feladat állapotát (nyitott, függőben vagy befejezett) a könnyű nyomon követés érdekében

Szerezzen be intelligens jelentéseket a csapat teljesítményéről és a potenciális kockázatokról

A feladatok fontossági sorrendjének megállapításához használja a drag and drop funkciót

Egyszerűsítse a feladatok kezelését, valamint a kezdési és befejezési határidők beállítását

Valós idejű értesítések és riasztások

Adjon releváns visszajelzést a csapat tagjainak minden feladatról és alfeladatról

Automatizálja az ismétlődő feladatokat

Állítson be több nézetet az igényeinek megfelelően

A ProProfs Project korlátai

Egyes felhasználók automatizálási nehézségekkel szembesültek

Az alkalmazásintegrációk javíthatók

ProProfs Project árak

15 napos ingyenes próba

Havi terv: 49,97 USD/hó

ProProfs Project értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

10. Any. do

Any.do segít a hatékony kommunikációban és a feladatok hatékony delegálásában

Az Any. do egy egyszerű feladatkezelő megoldás, amely mindenki számára alkalmas, beleértve az egyéneket, a családokat és a csapatokat is. Az alkalmazás segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a napja (vagy egy hosszabb időszak) részleteit.

Tennivalólistákat hozhat létre, emlékeztetőket adhat hozzá, feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzá, valamint naptárakat hozhat létre több eszközön. Kész munkafolyamat-sablonokat is létrehozhat, és azokat a jobb használat érdekében testreszabhatja.

Any. do legjobb funkciói

Feladatok és alfeladatok kiosztása

Válasszon a Naptár, Kanban és Táblázat nézetek közül, hogy áttekintést kapjon csapata előrehaladásáról

Több mint 100 egyedi sablon áll rendelkezésre a feladatok egyszerű létrehozásához

Hozzáférés több mint 6000 integrációhoz, többek között a Slack, Zoom, Trello, Asana és másokhoz

Az automatizálás segítségével automatikusan hozzárendelheti a feladatokat és a határidőket, valamint frissítheti az állapotot.

A feladatok színekkel történő jelölése megkönnyíti azok azonosítását

Állítson be fejlett, testreszabott ismétlődő feladatokat

Any. do korlátozások

Az ügyfélszolgálat nem olyan reagálóképes, mint az emberek szeretnék

Egyes felhasználóknak nehézséget okozott az alkalmazás naptáraikhoz való csatlakoztatása

Any. do árak

Személyes: Ingyenes

Prémium: 5 USD havonta, éves számlázással

Családi: 8 dollár havonta (4 tag számára), éves számlázással

Csapatok: 8 USD/hó/tag, éves számlázással

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Találja meg a csapatának legmegfelelőbb feladat-delegáló szoftvert

A feladatdelegáló szoftver nem csupán megkönnyíti a feladatok delegálását, hanem elősegíti a csapatmunkát is. Ezért feladatdelegáló eszköz kiválasztásakor válasszon olyan szoftvert, amely leginkább megfelel az Ön igényeinek, és feladatkezelő és projektmenedzsment eszközként is működik.

Olvassa el a felhasználók véleményét a szoftverről. Nézze meg a fejlesztési tervet is, és ellenőrizze, hogy rendszeresen jelennek-e meg új funkciók, amelyek megfelelnek a jelenlegi igényeknek. Mindig próbálja ki ingyenesen (ha lehetséges) a szoftvert, mielőtt kiválasztaná és megvásárolná.

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg a zökkenőmentes feladatdelegálás varázsát!