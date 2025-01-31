A 10 legjobb feladatdelegáló szoftverről szóló végső útmutató

Több feladat, szoros határidők és a felelősségek állandó átrendeződése mellett hogyan biztosíthatja, hogy minden csapattagja a legjobb munkájára koncentráljon, anélkül, hogy elmerülne a túlterhelő munkamennyiségben?
A válasz a hatékony feladatdelegálásban rejlik.
A megfelelő delegációs szoftver forradalmasítja a csapatok együttműködésének és kommunikációjának módját. A kommunikáció egyszerűsítésétől a hatékonyságig biztosítják, hogy a feladatok zökkenőmentesen haladjanak egyik szakaszból a másikba.
Ebben a blogban bemutatjuk a 10 legjobb feladatdelegáló szoftvert, amelyek segítségével átalakíthatja a feladatkezelést és a feladatdelegálást a munkahelyén.
Mit kell keresnie a feladatdelegáló szoftverben?
A feladatdelegálás általában a feladatkezelő szoftverek alapvető funkciója. Ezért segítenek a munka zökkenőmentes kezelésében és delegálásában. A szoftver kiválasztásakor fontos figyelni a következő funkciókra:
- Intuitív felhasználói felület: Győződjön meg arról, hogy a szoftver felhasználóbarát kialakítású, így könnyen elsajátítható. Az intuitív felület lerövidíti a tanulási folyamatot és növeli a hatékonyságot.
- Zökkenőmentes csapatmunkát segítő eszköz: Keressen olyan feladatkezelő megoldást, amely robusztus kommunikációs funkciókkal rendelkezik, elősegíti a csapatmunkát, valós idejű frissítéseket kínál, valamint visszajelzési mechanizmusokat biztosít a koordináció javítása érdekében.
- Feladatkövetés: Keressen olyan feladatkövető rendszert, amely testreszabható a csapata munkafolyamatához, rugalmas kategorizálási, prioritásbeállítási és haladáskövetési lehetőségekkel.
- Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy az eszköz integrálható a népszerű projektmenedzsment szoftverekkel és platformokkal. A zökkenőmentes integrációk javítják az általános termelékenységet és racionalizálják a folyamatokat.
- Mobil hozzáférhetőség: A mobilbarát felületek lehetővé teszik a feladatok kezelését útközben is. A feladatkezelő alkalmazáshoz való hozzáférés különböző eszközökről növeli a rugalmasságot és a reagálóképességet.
- Jelentések és elemzések: Keressen olyan eszközöket, amelyek megbízható jelentéseket és betekintést nyújtanak a csapat teljesítményébe. Az analitikai funkciók segíthetnek a szűk keresztmetszetek és a fejlesztésre szoruló területek azonosításában is.
- Ügyfélszolgálat: A legjobb feladatkezelő szoftver gyors és átfogó támogatási lehetőségeket kínál, hogy a problémák gyorsan megoldódhassanak.
A 10 legjobb feladatdelegáló szoftver 2024-ben
Íme a 10 legjobb feladatkezelő szoftver, amelyet 2024-ben érdemes használni:
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely a projekt minden aspektusát képes kezelni, a feladatkezeléstől a feladatdelegálásig. Vizuális feladatkezelő eszközként is működik, és több mint 15féle módon képes vizualizálni a munkafolyamatokat.
A ClickUp egyedi irányítópultjainak segítségével egyedi diagramokat készíthet, felmérheti a csapat kapacitását, nyomon követheti az összes feladatot, és értékes információkhoz juthat. A fejlett nyomonkövetési funkcióknak köszönhetően bármilyen eszközről nyomon követheti az előrehaladást, jegyzeteket fűzhet hozzá, és bárhonnan megtekintheti a jelentéseket.
A ClickUp több mint 100 előre elkészített automatizálási funkciójával automatizálhatja a rutin feladatokat és időt takaríthat meg, vagy igényei szerint testreszabhatja azokat.
És ez még nem minden! A ClickUp Goals funkcióval nyomon követhető célokat hozhat létre és kezelheti azokat egy helyen, így könnyebben betarthatja a projekt határidőit.
Több mint 1000 integrációval a szoftver lehetővé teszi, hogy összekapcsolja kedvenc platformjait, és zökkenőmentes munkafolyamatot biztosítson. Ezenkívül feladatait kisebb, kezelhető alfeladatokra bonthatja, ami megkönnyíti az együttműködést és a szervezést. A ClickUp Tasks segítségével könnyedén:
- Feladatok szervezése
- Feladatok kiosztása
- A feladatok fontossági sorrendbe állítása
- Feladatok kezelése
- Kövesse nyomon az egyéni és az általános feladatelőrehaladást
- Állítsa be a feladatok függőségét
A ClickUp ingyenes verziója egy remek, ingyenes feladatkezelő szoftver, amely célokat, egyedi feladatállapotokat, 24 órás támogatást, feladatellenőrző listákat és még sok mást kínál.
A ClickUp legjobb funkciói
- Állítsa be a feladatok prioritásait egy egyszerű színkódos rendszerrel, rendezze a feladatokat a becsült idő szerint, és kombinálja őket a feladatok függőségeivel.
- Válasszon a ClickUp 15 nézetéből, amelyek közül a legjobban megfelelnek az Ön igényeinek, például Feladat, Csapat, Munkafolyamat nézet és még sok más.
- Integrálja több mint 1000 alkalmazással és eszközzel, többek között a Gmail, a HubSpot, a Slack, a Zoom és másokkal, és egyszerűsítse munkafolyamatait
- Konvertálja a megjegyzéseket egyedi feladatokká a gyors feladatdelegálás érdekében
- Kövesse nyomon a valós idejű előrehaladást a teljesen testreszabható irányítópultokkal, ossza el csapata munkaterhelését, hatékonyan osztja el az erőforrásokat, és értékelje céljait egy központi helyen.
- Kövesse nyomon csapata munkaterhelését időbecslések segítségével; használjon emlékeztetőket a teljesítendő feladatok nyomon követéséhez, és értesítéseket, hogy naprakész legyen a legújabb feladatfejleményekkel kapcsolatban.
- Takarítson meg időt és növelje a hatékonyságot a ClickUp különböző feladat-sablonjaival. Nézze meg a ClickUp feladatkezelési sablont, amely segít a szervezettségben azáltal, hogy automatikusan csoportosítja az információkat prioritás, feladatállapot és osztály szerint.
A ClickUp korlátai
- Kezdők számára használata kihívást jelenthet
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
A ClickUp AI-t minden fizetős csomagban használhatja, 5 dollárért munkaterületenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)
2. Todoist
A Todoist egy népszerű feladat- és projektmenedzsment szoftver, amely zökkenőmentes feladatdelegálást és problémamentes haladáskövetést tesz lehetővé. Egy központi helyen tekintheti át az összes feladatát, hatékonyan kezelheti a feladatokat és a több projektet, és rendezett maradhat.
A Todoist egyszerű felhasználói felülettel és mobilalkalmazással rendelkezik, amely biztosítja, hogy bármikor és bárhol hozzáférhessen feladataidhoz. A kisvállalkozások és az egyéni felhasználók kedvelik a Todoistot, mert megfizethető, könnyen hozzáférhető és egyszerű a felhasználói felülete.
A Todoist legjobb funkciói
- Emlékeztetőket állítson be az egyes feladatokhoz
- Használjon 4 színkódolt szintet a feladatok prioritásainak meghatározásához és elvégzéséhez
- Ossza meg feladatait és projektjeit a csapat tagjaival e-mailben
- Központosítsa a beszélgetéseket azáltal, hogy azokat a megjegyzésekben vitatja meg
- Valós idejű értesítésekkel maradhat naprakész minden feladat tevékenységével kapcsolatban
- Használja a Feladatnézet funkciót, hogy minden információt megkapjon egy feladatról, beleértve a határidőt, az alfeladatokat, a megjegyzéseket stb.
- Hozzáférés több mint 80 integrációhoz
A Todoist korlátai
- Korlátozott képességek komplex projektek és feladatok kezelésében
- Olyan funkciók hiánya, mint a Gantt-diagramok, Kanban táblák stb.
Todoist árak
- Kezdő
- Pro: 5 dollár havonta
- Üzleti: 8 dollár havonta tagonként
Todoist értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (750+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)
3. ProofHub
A ProofHub egy feladatkezelő és műveletkezelő szoftver, amely hatékony csapatmunkát tesz lehetővé. A ProofHub segítségével könnyedén delegálhat feladatokat és nyomon követheti csapattagjai előrehaladását.
Meghatározhat egyértelmű projektcélokat, létrehozhat feladatokat és alfeladatokat, egyszerűsítheti a munkamegbízásokat, és teljes ellenőrzést szerezhet csapata munkája felett. A ProofHub valós idejű előrehaladási jelentéseket és a csapat előrehaladásának összevont áttekintését is biztosítja, így a feladatokat megfelelően oszthatja el.
A ProofHub legjobb funkciói
- Feladatok kiosztása egyéni csapattagoknak vagy csoportoknak
- Válasszon négy egyedi feladatnézet közül a feladatok kezeléséhez
- Állítson be feladatfüggőségeket a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében
- Kezelje könnyedén a feladatokat és a több projektet tömeges műveletekkel (törlés, áthelyezés vagy archiválás)
- Kommunikáljon hatékonyan a feladat szálakban központosított beszélgetésekkel
- Kövesse nyomon a feladatokra fordított időt a hatékony időgazdálkodás érdekében
- Használja ki az egyes platformokkal, például a Slackkel, a Dropboxszal és a Google Drive-val való integráció előnyeit
A ProofHub korlátai
- Korlátozott integrációk
- Csak fizetős csomagok érhetők el
A ProofHub árai
- Alapvető: 50 dollár havonta
- Ultimate Control: 99 dollár havonta
ProofHub értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)
4. MeisterTask
A MeisterTask-ot kifejezetten agilis csapatok számára fejlesztették ki, mint agilis projektmenedzsment szoftvert. Ugyanakkor más csapatok is használhatják. A szoftver intuitív felhasználói felülettel és testreszabható táblákkal rendelkezik, amelyek hatékonyan figyelemmel kísérik a projekt előrehaladását.
A MeisterTask a csapat projektjeinek átfogóbb áttekintése révén a feladatok jobb prioritásba sorolását is lehetővé teszi. A csapat tagjai projektfigyelőként is hozzáadhatók, és feladatok közvetlenül is hozzárendelhetők hozzájuk.
A MeisterTask legjobb funkciói
- Használja a MeisterTask Tasks alkalmazást központi kommunikációs központként
- Kövesse nyomon vizuálisan a csapat előrehaladását
- Kezelje hatékonyan a feladatokat a projekt táblák segítségével
- Állítson be több ellenőrzőlistát a feladatokon belül
- Részletes jelentéseket kaphat, amelyek hasznos információkat tartalmaznak a termelékenységről és a munkaterhelésről
- Hozzáférés az időkövetési funkciókhoz a jobb időgazdálkodás érdekében
- Adjon hozzá egyéni mezőket a feladatokhoz
- Ismétlődő feladatok létrehozása
- Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint az Asana, OneDrive, GitHub, Slack és mások
A MeisterTask korlátai
- Korlátozott jelentési lehetőségek
MeisterTask árak
- Alap: Ingyenes
- Pro: 8 dollár
- Üzleti: 14,50 USD
- Vállalatok: Egyedi árazás
MeisterTask értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (170+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)
5. BIGContacts
A BIGContacts elsősorban egy CRM, amely hatékony feladatkezelési funkciókat is kínál. Növeli a termelékenységét és hatékonyságát azáltal, hogy központi platformot kínál a feladatok és a folyamatok elemzéséhez. Segítségével teljes áttekintést kaphat az összes feladatáról és azok állapotáról.
Az intelligens jelentések segítségével figyelemmel kísérheti munkája hatékonyságát, és intézkedéseket hozhat a javítására. Ezenkívül a BIGContacts lehetővé teszi egyedi munkafolyamatok létrehozását, a feladatok drag-and-drop funkcióval történő áthelyezését a naptárba, valamint a feladatkezelés automatizálását.
A BIGContacts legjobb funkciói
- Egyszerű felhasználói felületének köszönhetően könnyedén dolgozhat vele
- Használjon teendőlistákat a prioritások meghatározásához
- Ismétlődő feladatok beállítása
- Hozzáférés a CRM-hez mobil eszközön keresztül
- Könnyen hozzárendelheti és nyomon követheti a feladatokat
- Szerezze be az egyéni és a csapat naptár nézetet is
- Kövesse nyomon az információkat egyéni mezők segítségével
- Automatizálja a feladatokat és az emlékeztetőket
A BIGContacts korlátai
- Egyes felhasználók panaszkodtak a korlátozott funkciókra.
- Néhányan azt is kifogásolták, hogy a rendszer lassú.
BIGContacts árak
- Ingyenes csomag: 0,00 $ akár 100 névjegyig
- Üzleti terv: 19,99 USD havonta 1000 névjegy esetén
BIGContacts értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
6. HubSpot Feladatkezelés
A HubSpot Task Management egy egyszerű, könnyen használható feladatkezelő megoldás, amely lehetővé teszi a munkák hatékony delegálását. A szoftver minden funkciót kínál, a feladatok kiosztásától a feladatok frissítéséről szóló értesítések fogadásáig.
A HubSpot feladatkezelő szoftver legjobb funkciói
- Egyszerűsítse feladatait a HubSpot feladatkezelő felületével
- Integrálja több száz alkalmazással és platformmal
- Kommunikáljon a csapat tagjaival a belső csapatcsevegésen keresztül
- Használjon e-mail sablonokat tömeges üzenetek küldéséhez
- Adjon hozzá új feladatokat közvetlenül e-mailekből, teendőlistákból és HubSpot munkafolyamatokból
- Naptár szinkronizálása a HubSpot-tal
A HubSpot feladatkezelő szoftver korlátai
- A sablonok továbbfejleszthetők
- A jelentési funkciók további fejlesztésre szorulnak
HubSpot feladatkezelés árak
- Ingyenes eszközök
- Starter (Értékesítés): 20 USD havonta
- Professzionális (értékesítés): 500 USD havonta
- Vállalati (értékesítés): 1500 USD havonta, éves számlázással
HubSpot feladatkezelés értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)
7. Chanty
A Chanty az egyik legjobb együttműködési eszköz, amely segít a feladatkezelésben. Használhatja üzenetküldésre, videohívásokra és feladatkezelésre. A Chanty segítségével bármely üzenetet feladattá alakíthat, határidőket állíthat be és hozzárendelheti a csapattagokhoz. Feladatot is létrehozhat a semmiből.
Ezenkívül különböző kritériumok alapján szűrheti a feladatokat, és a Kanban táblát használhatja a jobb vizualizáció érdekében. A Chanty egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik, amely több integrációt is támogat az üzleti folyamatok racionalizálása érdekében.
A Chanty legjobb funkciói
- Bármilyen típusú üzenetet feladattá alakíthat
- Szűrje a feladatokat állapot, dátum és személyek szerint
- Osztja ki a feladatokat az egyes csapattagoknak, és állítsa be a határidőket
- Hang- és videohívások kezdeményezése
- Beszéljék meg a feladatokat a megfelelő csatornákon
- Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint a Zapier, OneDrive, Jira, Trello és mások
A Chanty korlátai
- Nincsenek alfeladatok
- A naptár testreszabási lehetőségeinek hiánya
- Egyes felhasználóknak problémáik voltak az értesítésekkel és a képernyőmegosztással
Chanty árak
- Ingyenes
- Üzleti: 4 USD/felhasználó/hónap
Chanty értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (40 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
8. Notion
Egy kiváló feladatkezelő szoftver alkalmazkodik a munkastílusához és igényeihez, és segít Önnek a feladatok minden aspektusát kézben tartani. A Notion kétségkívül egyike ezeknek. A Notion lehetővé teszi, hogy feladatkezelő irányítópultot hozzon létre, amelyen áttekintheti az összes kezelendő feladatot. A Notion ingyenes feladatkezelő szoftverét hatékony delegáláshoz is felhasználhatja.
A Notion legjobb funkciói
- Rendezze a projektfeladatokat prioritás, határidő és kategória szerint
- Hozzáférés olyan funkciókhoz, mint naptárak, Kanban táblák, Gantt-diagramok, feladatlisták és még sok más
- A Notion Calendar segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a naptárát
- Kövesse nyomon az előrehaladást a központosított és testreszabott irányítópulton
A Notion korlátai
- Meredek tanulási görbe
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta
- Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
- Vállalat: Egyedi
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
9. ProProfs Project
A ProProfs Project egy kiváló feladatkezelő szoftver a feladatok kezeléséhez, prioritásainak meghatározásához és delegálásához. Könnyedén nyomon követheti feladatait, egyedi munkafolyamatokat hozhat létre, és a csapattagok képességei alapján feladatokkal láthatja el őket. A feladatok és projektek Gantt-diagramokon is megtekinthetők, ami jobb áttekinthetőséget és érthetőséget biztosít.
Ezenkívül a szoftver AI-alapú jelentéseket is biztosít, amelyek értékes betekintést nyújtanak a feladatok előrehaladásába és a csapat állapotába, valamint azonosítják a hiányosságokat. Segít továbbá a potenciális kockázatok azonosításában és azok korai szakaszban történő csökkentésében.
A ProProfs Project legjobb funkciói
- A feladatok kiosztása és prioritásainak meghatározása egy központi irányítópulton
- Állítsa be a feladat állapotát (nyitott, függőben vagy befejezett) a könnyű nyomon követés érdekében
- Szerezzen be intelligens jelentéseket a csapat teljesítményéről és a potenciális kockázatokról
- A feladatok fontossági sorrendjének megállapításához használja a drag and drop funkciót
- Egyszerűsítse a feladatok kezelését, valamint a kezdési és befejezési határidők beállítását
- Valós idejű értesítések és riasztások
- Adjon releváns visszajelzést a csapat tagjainak minden feladatról és alfeladatról
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat
- Állítson be több nézetet az igényeinek megfelelően
A ProProfs Project korlátai
- Egyes felhasználók automatizálási nehézségekkel szembesültek
- Az alkalmazásintegrációk javíthatók
ProProfs Project árak
- 15 napos ingyenes próba
- Havi terv: 49,97 USD/hó
ProProfs Project értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (250+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
10. Any. do
Az Any. do egy egyszerű feladatkezelő megoldás, amely mindenki számára alkalmas, beleértve az egyéneket, a családokat és a csapatokat is. Az alkalmazás segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a napja (vagy egy hosszabb időszak) részleteit.
Tennivalólistákat hozhat létre, emlékeztetőket adhat hozzá, feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzá, valamint naptárakat hozhat létre több eszközön. Kész munkafolyamat-sablonokat is létrehozhat, és azokat a jobb használat érdekében testreszabhatja.
Any. do legjobb funkciói
- Feladatok és alfeladatok kiosztása
- Válasszon a Naptár, Kanban és Táblázat nézetek közül, hogy áttekintést kapjon csapata előrehaladásáról
- Több mint 100 egyedi sablon áll rendelkezésre a feladatok egyszerű létrehozásához
- Hozzáférés több mint 6000 integrációhoz, többek között a Slack, Zoom, Trello, Asana és másokhoz
- Az automatizálás segítségével automatikusan hozzárendelheti a feladatokat és a határidőket, valamint frissítheti az állapotot.
- A feladatok színekkel történő jelölése megkönnyíti azok azonosítását
- Állítson be fejlett, testreszabott ismétlődő feladatokat
Any. do korlátozások
- Az ügyfélszolgálat nem olyan reagálóképes, mint az emberek szeretnék
- Egyes felhasználóknak nehézséget okozott az alkalmazás naptáraikhoz való csatlakoztatása
Any. do árak
- Személyes: Ingyenes
- Prémium: 5 USD havonta, éves számlázással
- Családi: 8 dollár havonta (4 tag számára), éves számlázással
- Csapatok: 8 USD/hó/tag, éves számlázással
Any. do értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (190+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)
Találja meg a csapatának legmegfelelőbb feladat-delegáló szoftvert
A feladatdelegáló szoftver nem csupán megkönnyíti a feladatok delegálását, hanem elősegíti a csapatmunkát is. Ezért feladatdelegáló eszköz kiválasztásakor válasszon olyan szoftvert, amely leginkább megfelel az Ön igényeinek, és feladatkezelő és projektmenedzsment eszközként is működik.
Olvassa el a felhasználók véleményét a szoftverről. Nézze meg a fejlesztési tervet is, és ellenőrizze, hogy rendszeresen jelennek-e meg új funkciók, amelyek megfelelnek a jelenlegi igényeknek. Mindig próbálja ki ingyenesen (ha lehetséges) a szoftvert, mielőtt kiválasztaná és megvásárolná.
Szerezze be még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg a zökkenőmentes feladatdelegálás varázsát!