Teszteltük a legjobb HR szoftvereket Szingapúrban

Tudta, hogy a HR-technológiai piac 2031-re várhatóan eléri a 71,24 milliárd dollárt? Ez elképesztő 8,2%-os ugrás a 2023-as 35,05 milliárd dollárhoz képest.

Mi áll ennek hátterében? Jelentős változás tapasztalható az HR-funkciók keretében az elkötelezettség és a kapcsolódás erősítése irányába, különösen olyan helyeken, mint Szingapúr, ahol a magas munkavállalói elkötelezettség egyenlő a magas termelékenységgel.

A körülöttünk zajló átalakulások miatt a megfelelő HR-szoftver kiválasztása nem csak fontos, hanem elengedhetetlen. A megfelelő HR-eszközök drámai módon megváltoztathatják az alkalmazottakkal való kapcsolattartás, a feladatok kezelése és a vállalkozás méretének növelése módját.

Ezért teszteltük és állítottuk össze a 10 legjobb HR-szoftver listáját Szingapúrban, hogy a legmegfelelőbb döntést hozhassa szervezetének.

Mit kell keresnie egy HR szoftverben?

A HR-szoftver kiválasztásakor több fontos funkciót sem szabad figyelmen kívül hagyni. Vessünk egy pillantást ezekre, hogy pontosan tudd, mire kell figyelni:

Központi adatbázis: Válasszon olyan szoftvert, amely az összes alkalmazotti adatot egyetlen, pontos forrásba összpontosítja. Ez egyszerűsíti az irányítást és növeli az adatok integritását, biztosítva, hogy mindig a megfelelő információk álljanak rendelkezésére.

Alkalmazottak önkiszolgálása: A szoftvernek lehetővé kell tennie az alkalmazottak számára, hogy hozzáférjenek és frissítsék saját személyes adataikat. Ez csökkenti az HR-csapat munkaterhelését és egyszerűsíti az adatkezelést.

Toborzás: Válasszon olyan szoftvert, amely optimalizálja a felvételi folyamatot. Segítségével gyorsan megtalálhatja, értékelheti és felveheti a jelölteket, növelve ezzel a toborzás hatékonyságát, ami kritikus fontosságú Szingapúr Válasszon olyan szoftvert, amely optimalizálja a felvételi folyamatot. Segítségével gyorsan megtalálhatja, értékelheti és felveheti a jelölteket, növelve ezzel a toborzás hatékonyságát, ami kritikus fontosságú Szingapúr versenyképes tehetségpiacon

Beilleszkedés és távozás: HR-rendszerének biztosítania kell a zökkenőmentes átmenetet a vállalatához csatlakozó vagy onnan távozó munkavállalók számára. Az ezen a területen egyszerűsített eljárások időt takarítanak meg és csökkentik a hibák számát.

Bérszámfejtés és javadalmazáskezelés: Automatizálja bérszámfejtését olyan szoftverrel, amely pontos és időben történő javadalmazást garantál. Ez javítja a hatékonyságot és biztosítja a szingapúri szigorú pénzügyi szabályozásoknak való megfelelést, mint például a foglalkoztatási törvény és a központi nyugdíjpénztári törvény (CPF). Ezek a törvények szabályozzák a bérek időben történő kifizetését és a munkavállalói nyugdíjpénztárakba történő megfelelő befizetéseket.

Időkövetés: Vezessen be olyan szoftvert, amely pontos időkövetési eszközöket kínál, amelyek elengedhetetlenek a bérszámfejtés pontosságához és a munkaidőre vonatkozó szabályok betartásához, például az 1968. évi foglalkoztatási törvény túlórákra vonatkozó rendelkezéseihez.

Munkavállalói beosztás: Győződjön meg arról, hogy szoftvere egyszerűsíti a munkavállalói beosztások létrehozását és kezelését. A hatékony beosztás maximalizálja a termelékenységet és fedezi az összes működési igényt Szingapúr gyors ütemű munkakultúrájában.

Teljesítménymenedzsment: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi az HR-célok kitűzését, nyomon követését és elemzését. Az aktív teljesítménymenedzsment elősegíti a növekedést és az eredményeket a csapatán belül.

Tanulás és fejlesztés: HR-menedzsment szoftvere támogatnia kell a folyamatos képzést és a készségfejlesztést, elősegítenie kell a munkavállalók fejlődését, és alkalmazkodnia kell a változó üzleti igényekhez, amelyek kulcsfontosságúak az innováció és a versenyképesség fenntartásában Szingapúrban.

Megfelelés: Fontos, hogy olyan szoftvert válasszon, amely segít vállalatának megfelelni a szingapúri munkaügyi törvényeknek, például a foglalkoztatási törvénynek és a személyes adatok védelméről szóló törvénynek (PDPA). Ezek az eszközök segítenek a foglalkoztatási normákkal, az adatvédelemmel és a munkavállalói jogokkal kapcsolatos jogi kötelezettségek kezelésében.

A 10 legjobb HR-szoftver 2024-ben

A piacon számos megoldás virágzik, ezért elengedhetetlen, hogy megtalálja az ideális eszközt HR-igényeihez. De ne aggódjon, én már elvégeztem a kutatómunkát Ön helyett! Kiterjedt gyakorlati tesztelés és elemzés alapján íme a 10 legjobb HR-szoftver 2024-re.

1. ClickUp: A legjobb HR-projektmenedzsmenthez

Tapasztalatom szerint a ClickUp HR-menedzsment platformja teljesen átalakította a munkafolyamatok és HR-feladatok kezelését. A toborzásra specializált funkcióik egyszerűsítik a felvételi folyamatot, és segítenek a jelöltek, pályázatok és kommunikáció kezelésében.

Amit leginkább értékelek, az a ClickUp által kínált kiterjedt testreszabási lehetőség. Tudatában vagyok annak, hogy nincs két egyforma HR-osztály, ezért olyan funkciókat tudok testreszabni, mint az egyéni mezők, az állapotok és az automatikus emlékeztetők. Ráadásul a ClickUp Integrations segítségével több mint 1000 más eszközt tudok összekapcsolni, így javítva a szervezetünkön belül használt más rendszerek funkcionalitását.

Egyszerűsítse HR-tevékenységeinek végrehajtását és megvalósítását a ClickUp segítségével

A ClickUp a bérszámfejtés kezelése mellett zökkenőmentesen integrálódik a helyi szabályozásokkal is. Szingapúrban például tökéletesen illeszkedik a CPF-hozzájárulási ütemtervekhez, így biztosítva, hogy a bérszámfejtés minden helyi törvénynek megfeleljen. Ez az integráció csökkenti a munkaterhelését és a stresszt, így több időt fordíthat a csapatépítésre és az üzleti tevékenység bővítésére.

Miután a megfelelő jelölteket felvették, a ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik számomra, hogy nyomon kövessem a jóváhagyási állapotokat és tisztázzam a teendőket. Ez a funkció a beilleszkedési fázistól a teljesítményértékelésig kulcsfontosságú.

Ezen túlmenően mindig is szerettem volna automatizálni a rutin felvételi feladataimat, de a folyamat bonyolultnak tűnt, amíg meg nem ismerkedtem a ClickUp Automation eszközökkel. Könnyedén beállíthatom, hogy e-maileket küldjön a jelentkezőknek, feladatokat rendeljen a beilleszkedéshez, és még emlékeztessen is, amikor eljön az ideje a teljesítményértékelésnek.

Ezenkívül a ClickUp naptárnézete felbecsülhetetlen értékű az interjúk, képzések és értékelő megbeszélések szervezéséhez. Biztosítja, hogy minden fontos esemény nyomon követhető és áttekinthetően megtervezhető legyen.

A napi HR-feladataimhoz a ClickUp Brain rendkívül hasznos. Az AI Knowledge Manager gyorsan válaszokat ad a ClickUp Workspace-en található feladatokkal, dokumentumokkal és személyzettel kapcsolatos kérdésekre, jelentősen csökkentve az információkereséssel töltött időt. Az AI Project Manager automatizálja a projektfrissítéseket és összefoglalókat, így több időt tudok fordítani a stratégiai HR-kezdeményezésekre, ahelyett, hogy rutinfrissítésekkel foglalkoznék.

Végül, a ClickUp HR-sablonokat is kínál, például teljesítményértékelési sablonokat, tudásbázis-sablonokat és egyebeket, hogy növelje a csapat hatékonyságát és időt takarítson meg.

Töltse le ezt a sablont Rendezze belső dokumentumait, és tegye az információkat minden alkalmazottja számára könnyen elérhetővé a ClickUp tudásbázis-sablonjával.

A ClickUp HR tudásbázis sablonja forradalmasította a HR-információk kezelését. Központosított, könnyen navigálható adattárat hoz létre, amely segít a HR-csapatoknak hatékonyan szervezni, nyomon követni és frissíteni az összes fontos dokumentumot, például a munkavállalói kézikönyveket, a HRMS-irányelveket és egyebeket. Ez biztosítja, hogy minden alkalmazott jól tájékozott legyen és betartsa a belső eljárásokat, ami jelentősen növeli a HR hatékonyságát és javítja a kommunikációt.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp alkalmazottak névjegyzék sablonjával egyetlen felületről kezelheti és elérheti az alkalmazottak adatait.

Ezenkívül a ClickUp alkalmazottak névjegyzék sablonja átfogó megoldást kínál az alkalmazottak adatainak hatékony kezeléséhez és eléréséhez. Ideális minden olyan szervezet számára, amelynek központosított és könnyen kereshető rendszerre van szüksége az alkalmazottak adatainak rendezett és naprakész tárolásához.

Különösen hasznosnak találtam a munkavállalói adatok kategorizálásában, a különböző munkastátuszok nyomon követésében és annak biztosításában, hogy az HR-csapat minden tagja azonnal hozzáférjen a fontos kapcsolattartási adatokhoz. Ez a sablon előnyös az HR-folyamatok egyszerűsítéséhez, megkönnyítve a munkaerő hatékony irányítását.

A ClickUp legjobb funkciói

Bontsa le az HR-projekteket testreszabható feladatokra, így a ClickUp Tasks segítségével könnyebben kezelheti az új munkavállalók beillesztésétől a munkavállalói értékelésekig minden feladatot.

A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át HR-projektekhez kapcsolódó ötleteit testreszabható feladatokká

Állítsa be és kövesse nyomon egyértelműen az HR-célokat és -feladatokat, a munkavállalói elégedettségi mutatók javításától a toborzási célok eléréséig a ClickUp Goals segítségével.

Tekintse meg a HR-célokat és -feladatokat a ClickUp Dashboardon

Készítsen átfogó HR-dokumentumokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz a ClickUp Docs segítségével. A szabályzati kézikönyvektől a tanulási menedzsment rendszerhez szükséges képzési anyagokig gondoskodjon arról, hogy minden információ hozzáférhető és naprakész legyen.

Készítsen átfogó HR-dokumentumokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz

Ösztönözze az együttműködésen alapuló tervezést és ötletelést az HR-csapatok között. Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást az alkalmazottak fejlődési útjának, az utódlás tervezésének vagy a csapat átszervezésének vizualizálására.

Tervezze meg HR-kezdeményezéseit együttműködve a ClickUp Whiteboards segítségével

A toborzási mutatók nyomon követésétől a munkavállalói elkötelezettség szintjének figyelemmel kíséréséig a ClickUp Dashboards átfogó áttekintést nyújt az HR teljesítményéről.

A ClickUp Dashboards segítségével átfogó képet kaphat az HR teljesítményéről

Gyűjtse össze az adatokat a ClickUp drag-and-drop funkciójával létrehozott űrlapok segítségével

A ClickUp naptárnézet funkciójával hatékonyan ütemezheti és kezelheti a HR-rel kapcsolatos eseményeket, találkozókat és határidőket. A fontos dátumok, például a teljesítményértékelési ciklusok és a képzések segítségével mindenki naprakész maradhat.

Kezelje a HR-rel kapcsolatos eseményeket a ClickUp naptár nézetével

A ClickUp Pulse funkciójával értékes betekintést nyerhet HR-csapatának tevékenységébe és termelékenységi trendjeibe. Ez az eszköz magas szintű tevékenységi jelentést nyújt, amelynek segítségével gyorsan megtekintheti, ki van online és min dolgozik éppen.

Tartsa be az adatvédelmi irányelveket, például a PDPA-t, az APAC-ban (Szingapúr és Sydney) helyben tárolt adataival.

A ClickUp korlátai

A ClickUp számos funkciót kínál, ami új felhasználók számára ijesztő lehet. Előfordulhat, hogy a felhasználóknak időbe telik, mire megszokják az összes funkciót.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Talenox: HRIS a zökkenőmentes alkalmazotti életciklus-kezeléshez

via Talenox

A Talenox egy all-in-one megoldás, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy hatékonyan kezeljék a különböző HR-feladatokat, a munkavállalói profilok kezelésétől a bérszámfejtésig és a szabadságkérelmek feldolgozásáig. A Talenox segítségével egy központi adattárban érheti el, kezelheti és őrizheti a vállalat és a munkavállalók adatait.

Ezenkívül a Talenox integrációs képességei a népszerű szingapúri bankokkal és számviteli szoftverekkel, mint például a DBS és az OCBC racionalizálják a pénzügyi tranzakciókat, így a bérszámfejtési folyamatok egyszerűek és hibamentesek lesznek. A Talenox online HRIS rendszere az irodai folyamatokat a felhőbe helyezi, így azok bárhol és bármikor elérhetők.

A Talenox legjobb funkciói

Kezelje és védje a vállalat és a munkavállalók adatait egy központi adattárban, biztosítva az adatok biztonságos és egyszerű hozzáférését.

Feldolgozza a bérszámfejtést, tartsa be a helyi törvényi előírásokat, és integrálja zökkenőmentesen a bankokkal és olyan könyvelési szoftverekkel, mint a Xero és a QuickBooks.

Előre beállított kötelező szabadságtípusokkal, például éves szabadság és betegszabadság, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy közvetlenül a fiókjukon keresztül igényeljék és kezeljék szabadságukat.

A felhőalapú tárolás lehetővé teszi a vállalkozás tulajdonosainak, HR-vezetőknek és alkalmazottaknak, hogy bárhonnan bejelentkezzenek.

A Talenox korlátai

A felhasználók szerint a felület túlterhelt, és némi kísérletezésre van szükség, hogy minden rendben működjön.

Talenox árak

Alap: 20 USD/felhasználó/hónap

Talenox értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Zoho People: Felhőalapú HR-szoftver modern munkahelyekhez

Zoho -n keresztül

A Zoho People egy felhőalapú HR-szoftver, amelyet úgy terveztek, hogy lépést tartson a gyorsan változó munka világával. Kiválóan alkalmas a tehetségek ápolására és megtartására, miközben növeli a humánerőforrás-menedzsment rendszer rugalmasságát és hatékonyságát.

Ez lehetővé teszi egy biztonságos adatkezelési rendszer létrehozását, amely szigorúan betartja Szingapúr személyes adatok védelméről szóló törvényét (PDPA). Ez biztosítja, hogy a Zoho People-ben kezelt összes alkalmazotti adat védve legyen a jogosulatlan hozzáféréstől és a jogsértésektől, így nyugodt lehetek az adatok biztonságát illetően.

A Zoho People felhőalapú jellege különösen előnyös a Szingapúrban egyre népszerűbbé váló rugalmas munkarendek támogatásában. A Zoho People 5. 0 egyszerűsíti a HR-műveleteket a rutinfeladatok automatizálásával és egy felhasználóbarát felülettel, amely előtérbe helyezi a munkavállalói élményt.

A Zoho People legjobb funkciói

Használja az intelligens munkafolyamatokat és a betekintő elemzéseket az alapvető HR-funkciók egyszerűsítéséhez.

Fejlessze a munkaerő-tervezést fejlett nyomonkövetési és ütemezési funkciókkal.

Vezessen be rugalmas célkitűzéseket és folyamatos értékeléseket a hatékony teljesítménymenedzsment érdekében.

Ösztönözze a folyamatos tanulást vegyes lehetőségekkel és központosított tanfolyamkezeléssel.

A Zoho People korlátai

A felhasználók megjegyezték, hogy egyes felületek zavarosak lehetnek, átfedő elemekkel és túlzottan hosszú legördülő menükkel, ami megnehezítheti a navigációt és a használhatóságot.

Zoho People árak

Essential HR: 0,73 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 1,46 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 2,20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 2,93 USD/felhasználó/hónap

People Plus: 5,49 USD/felhasználó/hónap

Zoho People értékelések és vélemények

G2: 4 . 4/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

4. ZingHR: AI-alapú HR-projektmenedzsment

via Crozdesk

A ZingHR egy dinamikus, AI-alapú vállalati HR-technológiai platform, amely különösen jól alkalmazkodik az üzleti igényeinek. Az AI, ML és blockchain technológiák stratégiai felhasználásával a ZingHR nem csak egy újabb eszköz. Legmodernebb funkciói között megtalálható a Zero-Touch Payroll, az arcfelismerés, a digitális onboarding és még a robotikus interjúk is.

A ZingHR olyan speciális eszközöket kínál, amelyek biztosítják a szingapúri munkaügyi törvények betartását, és valós időben tájékoztatnak a HR-gyakorlatokat érintő szabályozási változásokról. Ez a funkció elengedhetetlen ahhoz, hogy HR-tevékenységeim megfeleljenek a legújabb jogi követelményeknek anélkül, hogy manuálisan kellene nyomon követnem ezeket a változásokat.

A ZingHR legjobb funkciói

Használjon AI-alapú HR-technológiákat, mint például a Zero Touch Payroll, hogy a munkaerő-stratégiákat a legmodernebb üzleti modellekhez igazítsa.

Személyre szabhatja HR-gyakorlatait olyan megoldásokkal, amelyek kifejezetten különböző szektorok számára lettek kifejlesztve, mint például a BFSI, IT-ITES, gyógyszeripar és egészségügy.

Építsd be az ESG-vezérelt teljesítménymenedzsmentet HR-politikádba a ZingHR dedikált támogatásával.

A ZingHR korlátai

Egyes felhasználók szerint a műszerfal betöltése lassú lehet.

A távmunka és a szabadságok jelöléséhez többszöri frissítésre van szükség, ami gyakori felhasználók számára jelentős kényelmetlenséget jelenthet.

ZingHR árak

Egyedi árazás

ZingHR értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (70+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (10+ értékelés)

5. PeopleHum: HR szoftver átfogó személyzeti menedzsmenthez

via Software Advice

Tapasztalatom szerint a PeopleHum úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse a HR-folyamatokat a felvételtől a nyugdíjazásig.

Az AI és az automatizálási funkciók jelentősen javították a hatékonyságot és az elkötelezettséget a munkahelyemen. A PeopleHum legfontosabb funkciói között szerepel az automatizált toborzás, amely egyszerűbbé és hatékonyabbá tette a felvételt. A biztonságos HRIS segítségével könnyedén kezelhetem a munkavállalói adatokat.

Az eszköz arab és angol nyelven is elérhető, így kielégíti a szingapúri vállalatok sokszínű munkaerő-igényeit.

A PeopleHum legjobb funkciói

Kezelje biztonságosan az összes alkalmazotti adatot átfogó HRIS rendszerünkkel.

Térjen át a puszta költségkezelésről a mérhető üzleti eredmények elérésére!

Személyre szabhatja HR-gyakorlatait olyan megoldásokkal, amelyek kifejezetten különböző szektorok számára lettek kifejlesztve, mint például a BFSI, IT-ITES, gyógyszeripar és egészségügy.

A PeopleHum korlátai

A kezdeti beállítás időigényes lehet.

Korlátozott testreszabási lehetőségek egyes ingyenes sablonokban

PeopleHum árak

Alap: 2 USD/felhasználó/hónap

PeopleHum értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

6. QuickHR: A legjobb felhőalapú HR-menedzsmenthez

via QuickHR

A QuickHR egy felhőalapú HR-szoftver, amely racionalizálja az összes HR-folyamatot, a munkavállalói adatbázis kezelésétől a bérszámfejtésig, a szabadságokig és a kártérítési igényekig.

A biztonságos Amazon szervereken tárolt szoftver beépített katasztrófa-helyreállítási funkcióval gyors, megbízható szolgáltatást biztosít. Felhasználóbarát felülete kiküszöböli a bonyolult navigációval töltött időveszteséget, így a HR-szakemberek a jobb szervezetek építésére koncentrálhatnak.

Az eszköz integrálható a széles körben használt szingapúri pénzügyi eszközökkel, mint például a QuickBooks és a Xero, és egyszerűsíti a bérszámfejtési és könyvelési folyamatokat. Ez elengedhetetlen a pénzügyi pontosságot és a helyi szabványoknak való megfelelést biztosítani kívánó kis- és középvállalkozások számára.

A QuickHR legjobb funkciói

Kezelje hatékonyan az alkalmazottak adatbázisait, a bérszámfejtést, a szabadságokat és a kérelmeket.

Integrálja valós időben a bérszámfejtő szoftverekkel és hardverekkel, valamint olyan népszerű könyvelési eszközökkel, mint a QuickBooks és a Xero.

Kapjon értesítéseket a szabadságok jóváhagyásáról és a kérelmek státuszáról, és tekintse meg a részletes bérszámfejtéseket bárhol, bárkor.

A QuickHR korlátai

Az elemzési és jelentési funkciók még nem teljesen integráltak.

A jobb információszerzés és előrejelzés érdekében hasznosak lehetnek a jelentések.

QuickHR árak

Alapvető: 5 USD/felhasználó/hónap

Továbbfejlesztett: 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 15 USD/felhasználó/hónap

QuickHR értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

7. Swingvy: HR-szoftver kis- és középvállalkozások számára

via Swingvy

A Swingvy egy felhőalapú HR- és bérszámfejtési rendszer, amelyet kis- és középvállalkozások (KKV-k) HR-tevékenységeinek egyszerűsítésére terveztek. Könnyen megfelel a CPF (Központi Provident Alap), a MOM (Munkaügyi Minisztérium) és az IRAS (Szingapúri Adóhatóság) előírásainak.

A Swingvy hatékony online HR-rendszere zökkenőmentessé és hatékonnyá teszi az új munkavállalók beillesztését, a bérszámfejtést, a szabadságkezelést, a kárigények feldolgozását és a munkavállalói támogatást. Az olyan népszerű eszközökkel való integrációval, mint a Xero, a Google és az Outlook, biztosíthatja a zökkenőmentes munkafolyamatokat, időt takaríthat meg és csökkentheti a költségeket.

A Swingvy legjobb funkciói

Központosítsa az összes HR-információt és -folyamatot egy helyen

Végezzen alapos humánerőforrás-tervezést és kezelje HR-feladatait útközben is!

Integrálja a bérszámfejtést olyan könyvelési rendszerekkel, mint a Xero.

Automatizálja a szabadságkezelést, az időnyilvántartást és a kérelmeket, hogy csökkentse a manuális munkát és növelje a hatékonyságot.

A Swingvy korlátai

Nem kínál telefonos vagy élő chat-támogatást.

A fizetési jegyzékeket manuálisan kell elküldeni a munkavállalóknak.

Swingvy árak

Prémium: 5 USD/felhasználó/hónap

Bérszámfejtés: 5 USD/felhasználó/hónap

Idő: 3 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Swingvy értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. JustLogin: A legjobb az alkalmazottakra fókuszáló HR-menedzsmenthez

via JustLogin

Tapasztalatom szerint a JustLogin valóban előtérbe helyezi az alkalmazottakat. Egyszerűsíti a HR-menedzsment minden aspektusát, beleértve a szingapúri foglalkoztatási törvénynek való megfelelést a valós idejű alkalmazotti jelenléti és szabadságnyilvántartás terén.

Több mint 24 éves tapasztalattal a személyzeti üzletágban, a JustLogin tökéletesítette AI-alapú HRMS szoftverét, amely egyszerűsíti a HR minden aspektusát, a bérszámfejtéstől a szabadságkezelésig. A felhőalapú platform biztonságosan tárolja az összes alkalmazotti adatot, megkönnyítve az új alkalmazottak beillesztésétől a bérszámfejtésig minden feladat kezelését.

A JustLogin egy felhasználóbarát mobilalkalmazást is kínál az alkalmazottak számára, amelynek segítségével bárhonnan hozzáférhetnek az HR-funkciókhoz, például a szabadságkérelmekhez, a fizetési jegyzékek letöltéséhez és a kollégák elérhetőségeihez. Ez nagy előny egy olyan technológia-értő munkaerő számára, mint a szingapúri.

A JustLogin legjobb funkciói

Kezelje az összes HR-rel kapcsolatos feladatot egy integrált, felhőalapú platformon.

Helyezze előtérbe az alkalmazottak igényeit a jobb eredmények elérése érdekében

Tartsa be a törvényi előírásokat és egyszerűsítse a bérszámfejtést.

Arcfelismerés és geofencing segítségével regisztrálhatja a munkaidő kezdetét és végét.

Készítsen fényképet, szkennelje be és küldje el a nyugtákat a gyors költségtérítés érdekében.

A JustLogin korlátai

A felhasználóknak nehéznek tűnhet a rendszer elsajátítása.

JustLogin árak

Egyedi árazás

JustLogin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)

9. Carbonate HR: A legjobb egyszerűsített HR-megoldásokhoz

via HR Tech

A Carbonate megkönnyíti a toborzást a YouRHired integrációval és a zökkenőmentes beilleszkedést egy e-learning portállal. Egyszerűsíti a jelenléti nyilvántartást arcfelismeréssel és helymeghatározással, valamint automatizálja a bérszámfejtést, hogy minden szabályt betartson.

A mobilalkalmazás segítségével gyorsan lehet szabadságkérelmet benyújtani és jóváhagyni. A költségtérítési kérelmek benyújtása egyszerű a fényképezés, beolvasás és elküldés funkcióknak köszönhetően, a teljesítményértékelések pedig tisztességesek és egyértelműek. Összességében a Carbonate egyszerűvé teszi a HR-feladatokat és növeli a hatékonyságot.

A Carbonate legjobb funkciói

Egyszerűsítse a toborzást a YouRHired integrációval, és kínáljon intuitív e-learninget az új munkatársak beillesztéséhez.

Automatizálja a bérszámfejtést, integrálja a CPF-fel, és tartsa be a szabályozásokat.

Értékelje a munkavállalók teljesítményét és végezzen zökkenőmentes értékeléseket

Kezelje a munkavállalói kézikönyveket és dokumentációkat manuális nyomon követés nélkül egy digitális munkaterületen keresztül.

Karbonátkorlátozások

A felhasználóknak nehéznek találhatják a rendszer megtanulását.

Karbonát árak

Alap: 8 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 8 USD/felhasználó/hónap

Carbonate értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

10. HReasily: Felhőalapú HR-menedzsment

a Software Suggest segítségével

A HReasily bármikor és bárhol automatizálja a HR-folyamatokat, digitális megoldásokat kínálva a munkafolyamatok egyszerűsítésére és az emberi hibák csökkentésére. Különösen alkalmas több pénznemű bérszámfejtés feldolgozására és a szingapúri helyi megfelelési kihívások kezelésére.

Munkatársaim a mobilalkalmazás segítségével jelentkezhetnek szabadságra, jóváhagyhatják azt, benyújthatják igényeiket, megkaphatják fizetési jegyzékeiket, és be- és kijelentkezhetnek útközben. A HReasily zökkenőmentesen integrálódott a meglévő szoftvereimhez és hardvereimhez, növelve a hatékonyságot és az elkötelezettséget.

A HReasily legjobb funkciói

Automatizálja a bérszámfejtést, biztosítva a pontosságot és a szabályoknak való megfelelést.

Könnyedén hozza létre és kezelje a munkavállalói igényeket

Hatékonyan kezelje és hagyja jóvá a szabadságkérelmeket

A mobilalkalmazás segítségével bárhonnan hozzáférhet az összes HR-funkcióhoz.

HReasily korlátai

A felhasználók szerverproblémákról számoltak be, mivel azok gyakran lelassulnak.

HReasily árak

Alap: 10 USD/felhasználó/hónap

HReasily értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Fedezze fel a HR kiválóságát: kezdje még ma a ClickUp használatát!

A megfelelő HR szoftver kiválasztása növeli szervezetének hatékonyságát és alkalmazottai elégedettségét. A kulcs az Ön konkrét igényeinek megfelelő eszközök azonosításában rejlik, legyen szó egyszerűsített toborzásról, átfogó alkalmazotti menedzsmentről vagy fejlett elemzésekről.

Most, hogy részletes áttekintést kapott a legjobb HR-szoftverekről, itt az ideje a következő lépésnek.

Bár mindegyiknek megvannak a maga egyedi jellemzői, a ClickUp sokoldalúságával és átfogó funkcióival tűnik ki a többi közül. Miért kellene feladat-specifikus eszközökbe fektetnie, amikor egyetlen megoldással kielégítheti az összes HR-igényét, a toborzástól a munkavállalói életciklus-kezelésig és a szabályozási előírások betartásáig?

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és valósítsa meg HR-funkciójának valódi potenciálját!