A 10 legjobb ügyvezető asszisztens eszköz 2025-ben

Mindig is kerestem azokat az eszközöket, amelyek hatékonyabbá tehetik a munkámat.

Az évek során számtalan alkalmazást és platformot teszteltem, keresve azokat, amelyek valóban változást hozhatnak.

Személyes tapasztalataim, valamint a ClickUp csapat által végzett kiterjedt kutatások és tesztek alapján összeállítottam egy listát a 2024-ben elérhető legjobb ügyvezető asszisztens szoftverekről.

Ezek az eszközök nemcsak egyszerűsítették a feladataimat, hanem jelentősen növelték a termelékenységemet is. Akár egy zsúfolt naptárat kezel, akár találkozókat koordinál, akár számtalan más feladatot lát el, ezek az eszközök segíthetnek abban, hogy szervezett maradjon és a legjobb formájában teljesítsen.

A megfelelő ügyvezető asszisztensi eszközök kiválasztása döntő jelentőségű lehet a szervezettség és a hatékonyság fenntartása szempontjából. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelni kell a munkafolyamatot támogató legjobb eszközök kiválasztásakor:

Feladatkezelés: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a feladatok kiosztását, a teendőlisták létrehozását és a határidők könnyed beállítását. Ezeknek az eszközöknek lehetőséget kell biztosítaniuk a feladatok projekt vagy prioritás szerinti kategorizálására, valamint emlékeztetőket kell kínálniuk, hogy ne szalasszon el egyetlen határidőt sem.

Időgazdálkodás: Keressen integrált Keressen integrált naptáralkalmazásokat , például a Google Naptárat, amelyek segítenek a találkozók ütemezésében, valamint a feladatok és határidők nyomon követésében. Keressen olyan eszközöket is, amelyek különböző sablonokat kínálnak, például ütemterv-sablonokat és időblokkoló sablonokat , hogy megkönnyítsék az életét és növeljék a hatékonyságot.

Projektmenedzsment: Válasszon olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentes projektmegbeszéléseket tesznek lehetővé, részletes nyomon követéssel figyelemmel kísérik az előrehaladást, és hatékony munkafolyamatokat hoznak létre a feladatok szervezéséhez. Keressen olyan funkciókat, mint a valós idejű együttműködés, a testreszabható munkafolyamatok és a vizuális előrehaladási diagramok (például Gantt-diagramok), hogy biztosítsa a projekt zökkenőmentes végrehajtását.

Dokumentumkezelés: A legjobb eszközök zökkenőmentes fájlmegosztást és felhőalapú tárolást kínálnak, így bárhonnan könnyen hozzáférhetők a dokumentumok. Ezenkívül keressen olyan funkciókat, amelyek valós idejű együttműködést és verziókezelést tesznek lehetővé, így több csapattag is egyszerre dolgozhat a dokumentumokon, és hatékonyan nyomon követheti a változásokat.

Költségkezelés: Válasszon olyan eszközöket, amelyek olyan funkciókat kínálnak, mint a költségek nyomon követése a nyugták beolvasásával és kategorizálásával, költségvetés-készítési és -ellenőrzési funkciók, valamint egyszerűsített költségtérítési és jóváhagyási folyamat.

Kommunikáció: Válasszon olyan szoftvert, amely integrálható a kommunikációs eszközeivel, vagy beépített kommunikációs eszközökkel rendelkezik. Keressen olyan funkciókat, mint a valós idejű üzenetküldés, beépített videokonferencia-eszközök, e-mail integráció, naptár integráció és még sok más.

Termelékenység: Az automatizált ütemezési eszközök, a nyomonkövetési emlékeztetők és az időkövetési funkciók segítik a hatékonyság optimalizálását. Ezekre a funkciókra lesz szükséged a napod racionalizálásához, a kézi bevitel minimalizálásához, a feladatok időbeni elvégzésének biztosításához és az idő felhasználásának áttekintéséhez.

A megfelelő szoftverrel könnyedén racionalizálhatja a feladatokat, javíthatja a kommunikációt és rendezett maradhat a mozgalmas napirendje közepette. Íme a 2024-ben használható legjobb eszközök listája, amelyek átalakították a munkamenetemet és növelték a termelékenységemet.

1. ClickUp – A legjobb all-in-one termelékenységi eszköz

Kezelje és kövesse nyomon hatékonyan projektjeit, feladatait és céljait a ClickUp segítségével

A ClickUp az én kedvenc eszközöm a projektjeim előrehaladásának és munkafolyamataimnak a racionalizálására. Kiválóan alkalmas projektmenedzsmentre, lehetővé téve számomra a teendőlisták hatékony létrehozását, a feladatok kezelését, az e-mailek automatizált ütemezését és a csapat tagokkal való együttműködést.

A ClickUp naptárnézet segítségével naponta megtervezhetem és megtekinthetem a találkozókat, valamint emlékeztetőket állíthatok be hozzájuk. Ez segít a napom megtervezésében, mivel megértem a függőségeket és hatékonyan oszthatom be az időt, így biztosan nem hagyok ki egyetlen fontos határidőt sem.

Hozza létre feladatait és tervezze meg őket a ClickUp naptárnézetén keresztül

A ClickUp Tasks segítségével a feladatok kiosztása már nem jelent gondot. A projektekből zökkenőmentesen hozhatok létre, rendelhetek hozzá és követhetek nyomon feladatokat és alfeladatokat. Ez a funkció segít prioritásba rendezni a munkaterhelésemet, biztosítva, hogy a legfontosabb feladatokat oldjam meg először, és soha ne mulasszam el a határidőt. Ha pedig áttekintést szeretnék, a ClickUp Milestones segítségével feladataimat mérföldkövekké alakíthatom, hogy lássam és nyomon követhessem, milyen messzire jutottunk a projektben.

Projektmenedzsmentemhez a ClickUp projektidő-követési funkcióját használom, hogy bárhonnan nyomon követhessem a projektem ütemtervét, becsléseket állíthassak be, jegyzeteket adhassak hozzá és időjelentéseket tekintsek meg. A ClickUp Automations segít automatizálni az ismétlődő feladatokat is, mint például az emlékeztetők küldése, a feladatállapotok frissítése és az e-mailek kezelése. Ez lehetővé teszi, hogy stratégiai tevékenységekre koncentráljak, növelve ezzel a termelékenységemet.

Ismétlődő feladatok automatizálása a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Brainnek köszönhetően már nem kell bajlódnom a fájlok vagy üzenetek keresésével . Az AI Knowledge Manager azonnali válaszokat ad a munkámmal kapcsolatos kérdéseimre, így nincs szükség kézi keresésre . Emellett segít automatizálni a projektösszefoglalókat, a haladásról szóló frissítéseket, a stand-upokat és más ismétlődő feladatokat. Az AI Writer for work segít tartalom készítésében, helyesírás-ellenőrzésben és gyors válaszok generálásában.

Kérdezzen bármit a feladatokról, dokumentumokról, kreatív anyagokról és a Click Brain AI Knowledge Manager™ használóiról

Amikor nehezen tudok magamnak teljes ütemtervet készíteni, a ClickUp Schedule Blocking Template-et használom, hogy hatékonyan szervezzem a napomat a feladatok megtervezésével, a függőségek megértésével és az időblokkok hatékony elosztásával.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ütemterv-blokkoló sablonja segít Önnek az ütemterv egyszerű elkészítésében.

Ez biztosítja, hogy produktív és koncentrált maradjak, megakadályozza a túlterheltséget, és időt hagy a szünetekre. Ez a használatra kész, testreszabható sablon tökéletes azok számára, akik jobban szeretnék kezelni az idejüket, és nyomon követni a találkozókat és eseményeket.

Összességében a ClickUp, egy all-in-one termelékenységi platform, több alkalmazást is felváltott számomra, időt takarítva meg és csökkentve a napi feladatokkal kapcsolatos rendetlenséget.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazások funkcionalitása korlátozott lehet a desktop verzióhoz képest.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Zoom – A legjobb a zökkenőmentes kommunikációhoz és együttműködéshez

A Zoom népszerű választás a virtuális értekezletek ütemezéséhez és lebonyolításához. Megbízhatósága és felhasználóbarát felülete miatt ez az én kedvenc videokonferencia-alkalmazásom. A képernyőmegosztás, a kis csoportok számára kialakított szobák és a felvételi lehetőségek olyan funkciók, amelyekkel a Zoom biztosítja az értekezletek zökkenőmentes és produktív lebonyolítását. Gyakran használom csapatértekezletekhez, ügyfélmegbeszélésekhez és webináriumokhoz, és soha nem okoz csalódást.

A Zoom egységes kommunikációs platformja integrálja a találkozókat, a csapatcsevegést, a telefont, az e-mailt és különböző naptáralkalmazásokat, így zökkenőmentes élményt nyújt minden kommunikációs igényemnek. Ez az all-in-one megoldás jelentősen csökkentette a több alkalmazás iránti igényt, egyszerűsítve a munkámat és segítve a szervezettséget.

A Zoom legjobb funkciói

Zökkenőmentes videokonferenciák kiváló minőségű hanggal és képpel

Ossza meg képernyőjét könnyedén a megbeszélések során, hogy javítsa az együttműködést és a prezentációkat

Rögzítse a megbeszéléseket és webináriumokat, hogy később is könnyen hozzáférhessenek és megoszthassa őket

A Zoom AI companion automatizálja a feladatokat és azonnali válaszokat ad, ezzel segítve a kommunikáció egyszerűsítését és a termelékenység javítását.

Összevonhatja a megbeszéléseket, a csapat csevegést, a telefont, az e-mailt és a naptárat egy platformon, így egységes élményt biztosítva.

A találkozó ütemezését megelőzően előre rendelje hozzá a résztvevőket a kis csoportokhoz

A Zoom korlátai

A Zoom ingyenes verziója 40 percre korlátozza a találkozókat, ami azt jelenti, hogy a felhasználóknak be kell fejezniük a hívásokat, és újra kell indítaniuk őket, ha több időre van szükségük.

A felvételt csak a házigazdák és a társházigazdák indíthatják el – ha egy résztvevő szeretne felvételt készíteni egy hívásról, akkor társházigazdaként kell hozzáadni.

Zoom árak

Alap: Ingyenes

Pro: 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 26,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 54 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

3. Dropbox – A legjobb a biztonságos fájlkezeléshez és együttműködéshez

via G2

A Dropbox az egyik legjobb biztonságos fájl- és dokumentumkezelő szoftver, fejlett együttműködési képességei miatt. Lehetővé teszi számomra a fájlok tárolását, megosztását és kezelését, így biztosítva, hogy bárhonnan hatékonyan tudjak dolgozni a csapatommal.

A PDF-szerkesztés, videofelvétel és e-aláírás funkciókkal a Dropbox minden szükséges eszközt biztosít a produktivitás fenntartásához. Robusztus biztonsági intézkedései, beleértve az AES-256 bites titkosítást és a TLS/SSL protokollokat, gondoskodnak az adataim védelméről.

A Dropbox különböző igényekhez igazodó, változatos árazási tervezeteket is kínál, így kényelmesen kiválaszthatom a számomra legmegfelelőbbet.

A Dropbox legjobb funkciói

Fájlok tárolása és védelme AES-256 bites titkosítással

Ossza meg fájljait egyszerűen, és kövesse nyomon feladatait valós időben

PDF-fájlok szerkesztése közvetlenül a Dropboxban, anélkül, hogy több felület között kellene váltani

Dokumentumok aláírása és elküldése korlátozások nélkül

A Dropbox korlátai

A személyes fiókok esetében hiányzik a nulla tudású titkosítás. Ez azt jelenti, hogy a személyzetük az Ön tudta nélkül hozzáférhet az Ön adataihoz.

Az ingyenes csomag csak 2 GB tárhelyet kínál, ami nem jelentősen nagy mennyiség.

Korlátozott lehetőségek a valós idejű együttműködésre

Dropbox árak

Plusz: 11,99 USD/hó

Alapvető eszközök: 19,99 USD/hó

Üzleti: 19 USD/hó

Business Plus: 30 USD/hó

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 26 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)

4. Google Meet – A legjobb videokonferenciákhoz és együttműködéshez

via Google

A Google Meet egy újabb eszköz, amelyet sok szervezet, a startupoktól a multinacionális vállalatokig, kedvel a videokonferenciák és az együttműködéshez. Kiváló minőségű videó- és hangminőséggel, zajszűréssel és élő feliratokkal a Google Meet biztosítja, hogy minden találkozó produktív és érdekes legyen.

A más Google Workspace alkalmazásokkal, például a Docs, a Sheets és a Slides alkalmazásokkal való zökkenőmentes integráció lehetővé teszi, hogy valós időben együttműködjek a csapatommal, így könnyebb hatékonyan megtervezni, kidolgozni és végrehajtani a projekteket.

A Google Meet legjobb funkciói

Kiváló minőségű videohívások kezdeményezése és csatlakozás hozzájuk, kiváló hangminőséggel a zökkenőmentes kommunikáció érdekében

Csökkentse a háttérzajt, hogy javítsa a beszélgetések tisztaságát a zajszűréssel

Kövesse nyomon a több nyelven elérhető valós idejű feliratokat

A Google Workspace zökkenőmentes integrációjával közvetlenül a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokból együttműködhet

Használja az AI-alapú funkciókat, mint például a lefordított feliratok és az értekezletek összefoglalói, hogy javítsa a megértést és a termelékenységet.

A Google Meet korlátai

A prémium funkciók, mint például a hosszabb értekezletek és a nagyobb résztvevői kapacitás, csak fizetős csomagokkal érhetők el.

Egyes felhasználók lassú betöltési idővel és képernyőmegosztási problémákkal szembesültek.

A Google Meet árai

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapszint: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Meet értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

5. Notion – A legjobb all-in-one munkaterület-kezelő

via Notion

A Notion egy feladatkezelő szoftver tervezéshez, szervezéshez és együttműködéshez. AI-alapú munkaterülete az ötleteket megvalósítható feladatokká alakítja, központosítja a tudást, és segít a idő és a projektek hatékony kezelésében.

A Notion segítségével egyesíthetem az eszközöket és csökkenthetem a költségeket, mivel nincs szükség több alkalmazásra. Egyszerű, hatékony és részletes felülete megkönnyíti a dokumentumok, wikik, projektek és naptárak létrehozását és kezelését.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre és kezeljen feladatokat, projekteket és dokumentumokat egy helyen, biztosítva, hogy minden rendezett maradjon.

Személyre szabhatja munkaterületét egyedi címkékkel, tagekkel és tulajdonságokkal, hogy azok megfeleljenek csapata igényeinek.

Csatlakozz olyan eszközökhöz, mint a Slack, a GitHub és mások, hogy hatékonyabbá tedd a munkádat.

Használjon táblákat, táblázatokat, idővonalakat, naptárakat és galériákat, hogy az információkat a leghasznosabb módon tekintse meg és kezelje.

Ossza meg munkáját másokkal, miközben megtartja az ellenőrzést a jogosultságok és a hozzáférés felett

A Notion korlátai

Az első beállítás és testreszabás időigényes lehet az új felhasználók számára.

Az AI-írás nem ingyenes

Notion árak

Ingyenes: 0 USD

Plusz: 10 dollár felhasználónként/hónapban

Üzleti: 18 dollár felhasználónként/hónap

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5400+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2100+ értékelés)

6. Google Workspace – A legjobb integrált termelékenység és együttműködés

via IT Pro

A Gemini-vel továbbfejlesztett Google Workspace kiváló megoldás a zökkenőmentes együttműködéshez és a termelékenységhez. A Gemini az AI-alapú ügyvezető asszisztens eszközömként is funkcionál, és integrálva van a Gmailbe, a Docsba, a Sheetsbe és más Google Workspace alkalmazásokba, feladatok automatizálásával, betekintések generálásával és a kommunikáció javításával átalakítva a munkamódszeremet.

A Google Workspace legjobb funkciói

Használja a Gmail, a Drive, a Meet, a Naptár, a Dokumentumok, a Táblázatok és más szolgáltatásokat egy egységes platformon

Legfeljebb 1000 résztvevővel tarthat és csatlakozhat videohívásokhoz, és élvezheti az olyan funkciókat, mint a zajszűrés és az élő feliratok.

Használja a Gemini AI-t a feladatok automatizálásához, betekintés generálásához és a Google Workspace alkalmazásokon belüli kommunikáció javításához.

Dolgozzon valós időben csapatával dokumentumokon, táblázatokon és prezentációkon

Könnyen megtalálhatja az információkat és nyomon követheti az elkötelezettséget a fejlett keresési és elemzési funkciók segítségével.

A Google Workspace korlátai

Egyes fejlett funkciók fizetős csomagot igényelnek.

A Sheets sablonkönyvtára korlátozott

A Gmail szálak jelenlegi felhasználói felülete zavaros és nehezen követhető.

A Google Workspace árai

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapszint: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (15 000+ értékelés)

7. Evernote – A legjobb jegyzeteléshez és szervezéshez

via Evernote

Az Evernote kiemelkedő eszköz a jegyzetek készítéséhez. A jegyzeteket, ötleteket és fontos információkat könnyen kereshető és hozzáférhető módon szervezi. Jegyzetfüzeteket és címkéket hozhat létre, hogy mindent hatékonyan kategorizálhasson, a találkozók jegyzőkönyveitől a brainstorming üléseken át.

Az Evernote segítségével szövegeket, képeket, hangfájlokat, szkennelt dokumentumokat, PDF-eket és dokumentumokat tárolhatok, így a jegyzeteim hasznosabbak és átfogóbbak lesznek. Hatékony keresési funkciói biztosítják, hogy gyorsan és könnyedén megtaláljak mindent, amire szükségem van.

Ráadásul a webkivágó funkcióval a cikkek és online tartalmak mentése könnyebb, mint valaha. Az Evernote biztosítja, hogy minden szükséges információ kéznél legyen.

Az Evernote legjobb funkciói

A jegyzetek automatikus szinkronizálása az összes eszközön, így a fontos információk mindig kéznél vannak

Adjon hozzá szöveget, képeket, hangfájlokat, szkennelt dokumentumokat, PDF-eket és dokumentumokat a jegyzetekhez a kontextus gazdagabbá tétele érdekében.

Integrálja a feladatokat és az ütemterveket a jegyzetekkel, hogy egyszerűsítse a projektmenedzsmentet

Használja a hatékony és rugalmas keresési funkciókat, hogy megtalálja a szükséges információkat, amikor szüksége van rájuk.

Használja az AI-alapú keresőt, hogy gyorsan megtalálja a jegyzetek, PDF-ek, dokumentumok és képek között tárolt információkat.

Az Evernote korlátai

Az offline hozzáférés a csomagtól függően korlátozott lehet.

Nem kezdőbarát – Az ingyenes verzió egyszerre csak két eszközön használható, és havonta csak 60 MB tárhely használható.

Evernote árak

Ingyenes:

Személyes: 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

8. Trello – A legjobb egyszerű és rugalmas projektmenedzsmenthez

via ResearchGate

A Trello egy másik projektmenedzsment eszköz, amelyet egyszerűsége és vizuális vonzereje miatt használok. Kártya- és táblarendszere intuitív, így könnyű vele különböző projekteket és feladatokat kezelni.

Akár rendezvényeket tervezek, akár csapatprojektet irányítok, a Trello drag-and-drop felületének köszönhetően gyorsan frissíthetem és átszervezhetem tábláimat. Ráadásul olyan kiegészítő funkcióknak köszönhetően, mint a naptárnézet és az egyéb alkalmazásokkal való integráció, a Trello bármilyen munkafolyamathoz igazítható.

A Trello legjobb funkciói

Hozzon létre annyi feladatlapot, amennyi a projektek hatékony kezeléséhez szükséges

Adjon hozzá tagokat a kártyákhoz, hogy mindenki felelősségteljes legyen és tisztában legyen a feladataival.

Határidőket állíts be és emlékeztetőket kapj, hogy a feladatok időben el legyenek végezve.

Húzza a mellékleteket a kártyákra, hogy az összes kapcsolódó fájlt egy helyen tárolhassa.

Bontsa fel a nagy feladatokat kisebb, kezelhető lépésekre, és kövesse nyomon a haladást a befejezésig.

Használja a Trello beépített automatizálási funkcióját szabályok és parancsok beállításához, így racionalizálva munkafolyamatát.

A Trello korlátai

Korlátozott fejlett funkciók az ingyenes csomagban

Trello árak

Ingyenes: 0 USD/hó

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

9. Monday. com – A legjobb testreszabható munkamenedzsment

A Monday.com az a platform, amelyen minden munkámat egy helyen végzem. Az igényeimhez igazítható funkciók segítségével zökkenőmentesen kezelhetem a projekteket, feladatokat és munkafolyamatokat.

A Monday.com-ot több mint 225 000 ügyfél, a startupoktól a nagyvállalatokig, bízza meg, így megbízható választás minden csapat számára.

monday. com legjobb funkciói

Használjon táblákat, listákat és kártyákat a feladatok és projektek hatékony szervezéséhez és kezeléséhez.

Tegyen mindenkit felelőssé a feladatok csapat tagoknak való kiosztásával és a határidők meghatározásával.

Csatlakozz népszerű eszközökhöz, mint a Slack, a GitHub és a Google Workspace, hogy egyszerűsítsd a munkafolyamatokat.

Vizualizálja a munkát különböző nézetekkel, beleértve az idővonalat, a Gantt-diagramot, a naptárat és a Kanban-táblát.

Dashboardok és termelékenységi mutatók segítségével valós időben nyerhet betekintést munkájába

A Monday.com korlátai

Az első beállítás és testreszabás időigényes lehet az új felhasználók számára.

Az ingyenes csomagban korlátozások vannak a táblák, elemek és felhasználók számát illetően.

Monday. com árak

Ingyenes: 0 USD/hó (legfeljebb 2 felhasználó)

Alap: 12 USD/hó/felhasználó

Alapcsomag: 14 USD/hó/felhasználó

Előny: 24 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Monday. com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4700 értékelés)

10. Todoist – A legjobb személyes és csapatfeladatok kezelésére

via Todoist

Tetszik, hogy a Todoist természetes nyelvfelismerést használ a feladatok beviteléhez, így gyorsan és hatékonyan rögzíthetem a feladatok, amint eszembe jutnak.

A csapatok számára a Todoist egy olyan együttműködési platformot kínál, ahol közösen kezelhetik és megoszthatják feladataikat. Az eszköz a feladatokat „Ma”, „Közelgő” és egyéni nézetekbe sorolja, így hatékonyan rangsorolhatom a feladatokat, és a legfontosabbakra koncentrálhatok.

A Todoist robusztus funkcióiról is ismert, amelyek között megtalálhatók a projektsablonok, a termelékenység nyomon követése és a különböző termelékenységi eszközökkel, például a Cerebroval való integráció.

A Todoist legjobb funkciói

Feladatok gyors bevitelével természetes nyelvfelismerés segítségével

A rugalmas megjelenítési lehetőségek segítségével rangsorolhatja a napi és a közelgő feladatokat

Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Naptár, a Dropbox és mások.

Hozzáférés a sablon galériához, hogy hatékonyan elindíthassa a különböző típusú projekteket

A Todoist korlátai

Korlátozott fejlett funkciók, beleértve az időkövetést, a határidők alfeladatokhoz való hozzárendelésének lehetőségét és átfogóbb projektmenedzsment funkciókat.

Alkalmi félreértések és parancsfelismerési problémák a szövegkészítő funkcióval

Todoist árak

Kezdők: Ingyenes

Előny: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Ezek az eszközök forradalmasították a munkát – legyen szó feladatkezelésről, jegyzetelésről, találkozók ütemezéséről vagy a csapattal való kommunikációról, ezek az ügyvezető asszisztensi eszközök segítik a munkafolyamat optimalizálását és a termelékenység növelését.

Az egyik eszköz, amely kiemelkedik a többi közül, a ClickUp. Az all-in-one platform páratlan rugalmasságot és testreszabhatóságot kínál, lehetővé téve a feladatok kezelését, emlékeztetőket beállítani és zökkenőmentesen együttműködni. Az olyan funkciókkal, mint a virtuális asszisztensekhez szükséges AI eszközök, a robusztus jelentéskészítés és a hatékony automatizálás, a ClickUp a legjobb megoldás a termelékenység növelésére és a munka szervezettségének megőrzésére.

Készen állsz arra, hogy a termelékenységedet új szintre emeld?

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és racionalizálja feladatait, mint még soha!