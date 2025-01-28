A 10 legjobb ügyvezető asszisztens eszköz 2025-ben

Mindig is kerestem azokat az eszközöket, amelyek hatékonyabbá tehetik a munkámat.
Az évek során számtalan alkalmazást és platformot teszteltem, keresve azokat, amelyek valóban változást hozhatnak.
Személyes tapasztalataim, valamint a ClickUp csapat által végzett kiterjedt kutatások és tesztek alapján összeállítottam egy listát a 2024-ben elérhető legjobb ügyvezető asszisztens szoftverekről.
Ezek az eszközök nemcsak egyszerűsítették a feladataimat, hanem jelentősen növelték a termelékenységemet is. Akár egy zsúfolt naptárat kezel, akár találkozókat koordinál, akár számtalan más feladatot lát el, ezek az eszközök segíthetnek abban, hogy szervezett maradjon és a legjobb formájában teljesítsen.
Mit kell keresni az ügyvezető asszisztensi eszközökben?
A megfelelő ügyvezető asszisztensi eszközök kiválasztása döntő jelentőségű lehet a szervezettség és a hatékonyság fenntartása szempontjából. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelni kell a munkafolyamatot támogató legjobb eszközök kiválasztásakor:
- Feladatkezelés: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a feladatok kiosztását, a teendőlisták létrehozását és a határidők könnyed beállítását. Ezeknek az eszközöknek lehetőséget kell biztosítaniuk a feladatok projekt vagy prioritás szerinti kategorizálására, valamint emlékeztetőket kell kínálniuk, hogy ne szalasszon el egyetlen határidőt sem.
- Időgazdálkodás: Keressen integrált naptáralkalmazásokat, például a Google Naptárat, amelyek segítenek a találkozók ütemezésében, valamint a feladatok és határidők nyomon követésében. Keressen olyan eszközöket is, amelyek különböző sablonokat kínálnak, például ütemterv-sablonokat és időblokkoló sablonokat, hogy megkönnyítsék az életét és növeljék a hatékonyságot.
- Projektmenedzsment: Válasszon olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentes projektmegbeszéléseket tesznek lehetővé, részletes nyomon követéssel figyelemmel kísérik az előrehaladást, és hatékony munkafolyamatokat hoznak létre a feladatok szervezéséhez. Keressen olyan funkciókat, mint a valós idejű együttműködés, a testreszabható munkafolyamatok és a vizuális előrehaladási diagramok (például Gantt-diagramok), hogy biztosítsa a projekt zökkenőmentes végrehajtását.
- Dokumentumkezelés: A legjobb eszközök zökkenőmentes fájlmegosztást és felhőalapú tárolást kínálnak, így bárhonnan könnyen hozzáférhetők a dokumentumok. Ezenkívül keressen olyan funkciókat, amelyek valós idejű együttműködést és verziókezelést tesznek lehetővé, így több csapattag is egyszerre dolgozhat a dokumentumokon, és hatékonyan nyomon követheti a változásokat.
- Költségkezelés: Válasszon olyan eszközöket, amelyek olyan funkciókat kínálnak, mint a költségek nyomon követése a nyugták beolvasásával és kategorizálásával, költségvetés-készítési és -ellenőrzési funkciók, valamint egyszerűsített költségtérítési és jóváhagyási folyamat.
- Kommunikáció: Válasszon olyan szoftvert, amely integrálható a kommunikációs eszközeivel, vagy beépített kommunikációs eszközökkel rendelkezik. Keressen olyan funkciókat, mint a valós idejű üzenetküldés, beépített videokonferencia-eszközök, e-mail integráció, naptár integráció és még sok más.
- Termelékenység: Az automatizált ütemezési eszközök, a nyomonkövetési emlékeztetők és az időkövetési funkciók segítik a hatékonyság optimalizálását. Ezekre a funkciókra lesz szükséged a napod racionalizálásához, a kézi bevitel minimalizálásához, a feladatok időbeni elvégzésének biztosításához és az idő felhasználásának áttekintéséhez.
A 10 legjobb ügyvezető asszisztens eszköz 2024-ben
A megfelelő szoftverrel könnyedén racionalizálhatja a feladatokat, javíthatja a kommunikációt és rendezett maradhat a mozgalmas napirendje közepette. Íme a 2024-ben használható legjobb eszközök listája, amelyek átalakították a munkamenetemet és növelték a termelékenységemet.
1. ClickUp – A legjobb all-in-one termelékenységi eszköz
A ClickUp az én kedvenc eszközöm a projektjeim előrehaladásának és munkafolyamataimnak a racionalizálására. Kiválóan alkalmas projektmenedzsmentre, lehetővé téve számomra a teendőlisták hatékony létrehozását, a feladatok kezelését, az e-mailek automatizált ütemezését és a csapat tagokkal való együttműködést.
A ClickUp naptárnézet segítségével naponta megtervezhetem és megtekinthetem a találkozókat, valamint emlékeztetőket állíthatok be hozzájuk. Ez segít a napom megtervezésében, mivel megértem a függőségeket és hatékonyan oszthatom be az időt, így biztosan nem hagyok ki egyetlen fontos határidőt sem.
A ClickUp Tasks segítségével a feladatok kiosztása már nem jelent gondot. A projektekből zökkenőmentesen hozhatok létre, rendelhetek hozzá és követhetek nyomon feladatokat és alfeladatokat. Ez a funkció segít prioritásba rendezni a munkaterhelésemet, biztosítva, hogy a legfontosabb feladatokat oldjam meg először, és soha ne mulasszam el a határidőt. Ha pedig áttekintést szeretnék, a ClickUp Milestones segítségével feladataimat mérföldkövekké alakíthatom, hogy lássam és nyomon követhessem, milyen messzire jutottunk a projektben.
Projektmenedzsmentemhez a ClickUp projektidő-követési funkcióját használom, hogy bárhonnan nyomon követhessem a projektem ütemtervét, becsléseket állíthassak be, jegyzeteket adhassak hozzá és időjelentéseket tekintsek meg. A ClickUp Automations segít automatizálni az ismétlődő feladatokat is, mint például az emlékeztetők küldése, a feladatállapotok frissítése és az e-mailek kezelése. Ez lehetővé teszi, hogy stratégiai tevékenységekre koncentráljak, növelve ezzel a termelékenységemet.
A ClickUp Brainnek köszönhetően már nem kell bajlódnom a fájlok vagy üzenetek keresésével . Az AI Knowledge Manager azonnali válaszokat ad a munkámmal kapcsolatos kérdéseimre, így nincs szükség kézi keresésre . Emellett segít automatizálni a projektösszefoglalókat, a haladásról szóló frissítéseket, a stand-upokat és más ismétlődő feladatokat. Az AI Writer for work segít tartalom készítésében, helyesírás-ellenőrzésben és gyors válaszok generálásában.
Amikor nehezen tudok magamnak teljes ütemtervet készíteni, a ClickUp Schedule Blocking Template-et használom, hogy hatékonyan szervezzem a napomat a feladatok megtervezésével, a függőségek megértésével és az időblokkok hatékony elosztásával.
Ez biztosítja, hogy produktív és koncentrált maradjak, megakadályozza a túlterheltséget, és időt hagy a szünetekre. Ez a használatra kész, testreszabható sablon tökéletes azok számára, akik jobban szeretnék kezelni az idejüket, és nyomon követni a találkozókat és eseményeket.
Összességében a ClickUp, egy all-in-one termelékenységi platform, több alkalmazást is felváltott számomra, időt takarítva meg és csökkentve a napi feladatokkal kapcsolatos rendetlenséget.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Naptár nézet segítségével vizualizálhatja ütemtervét, hogy zökkenőmentesen szervezhesse megérkezéseit és határidőit.
- Használja a ClickUp emlékeztetőket, hogy soha ne maradjon le semmi fontosról, és mindig mindenről tájékozott legyen.
- Hatékonyan együttműködhet csapatával, ha a ClickUp Docs -ban ír és szerkeszt, valamint hozzáadja őket a ClickUp Whiteboards-hoz, hogy ötleteket gyűjtsön és javítsa a csapat együttműködését.
- Kövesse nyomon a projekt ütemtervét az időkövető funkcióval, állítson be becsléseket, adjon hozzá megjegyzéseket, és tekintse meg a jelentéseket bárhonnan.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp automatizálási funkcióival, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat és időt takarítson meg.
- Használja a ClickUp Brain AI-t a projekt követelménydokumentumok létrehozásához, szerkesztéséhez és kezeléséhez
- Használjon feladatlista-sablonokat, hogy egy helyen kezelhesse a teendőit és feladatait, és semmi ne maradjon ki.
- Szerezzen betekintést a ClickUp Dashboards segítségével, amelynek segítségével nyomon követheti a termelékenységi trendeket és a projekt előrehaladását.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazások funkcionalitása korlátozott lehet a desktop verzióhoz képest.
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Zoom – A legjobb a zökkenőmentes kommunikációhoz és együttműködéshez
A Zoom népszerű választás a virtuális értekezletek ütemezéséhez és lebonyolításához. Megbízhatósága és felhasználóbarát felülete miatt ez az én kedvenc videokonferencia-alkalmazásom. A képernyőmegosztás, a kis csoportok számára kialakított szobák és a felvételi lehetőségek olyan funkciók, amelyekkel a Zoom biztosítja az értekezletek zökkenőmentes és produktív lebonyolítását. Gyakran használom csapatértekezletekhez, ügyfélmegbeszélésekhez és webináriumokhoz, és soha nem okoz csalódást.
A Zoom egységes kommunikációs platformja integrálja a találkozókat, a csapatcsevegést, a telefont, az e-mailt és különböző naptáralkalmazásokat, így zökkenőmentes élményt nyújt minden kommunikációs igényemnek. Ez az all-in-one megoldás jelentősen csökkentette a több alkalmazás iránti igényt, egyszerűsítve a munkámat és segítve a szervezettséget.
A Zoom legjobb funkciói
- Zökkenőmentes videokonferenciák kiváló minőségű hanggal és képpel
- Ossza meg képernyőjét könnyedén a megbeszélések során, hogy javítsa az együttműködést és a prezentációkat
- Rögzítse a megbeszéléseket és webináriumokat, hogy később is könnyen hozzáférhessenek és megoszthassa őket
- A Zoom AI companion automatizálja a feladatokat és azonnali válaszokat ad, ezzel segítve a kommunikáció egyszerűsítését és a termelékenység javítását.
- Összevonhatja a megbeszéléseket, a csapat csevegést, a telefont, az e-mailt és a naptárat egy platformon, így egységes élményt biztosítva.
- A találkozó ütemezését megelőzően előre rendelje hozzá a résztvevőket a kis csoportokhoz
A Zoom korlátai
- A Zoom ingyenes verziója 40 percre korlátozza a találkozókat, ami azt jelenti, hogy a felhasználóknak be kell fejezniük a hívásokat, és újra kell indítaniuk őket, ha több időre van szükségük.
- A felvételt csak a házigazdák és a társházigazdák indíthatják el – ha egy résztvevő szeretne felvételt készíteni egy hívásról, akkor társházigazdaként kell hozzáadni.
Zoom árak
- Alap: Ingyenes
- Pro: 14,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 26,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Zoom értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 54 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)
3. Dropbox – A legjobb a biztonságos fájlkezeléshez és együttműködéshez
A Dropbox az egyik legjobb biztonságos fájl- és dokumentumkezelő szoftver, fejlett együttműködési képességei miatt. Lehetővé teszi számomra a fájlok tárolását, megosztását és kezelését, így biztosítva, hogy bárhonnan hatékonyan tudjak dolgozni a csapatommal.
A PDF-szerkesztés, videofelvétel és e-aláírás funkciókkal a Dropbox minden szükséges eszközt biztosít a produktivitás fenntartásához. Robusztus biztonsági intézkedései, beleértve az AES-256 bites titkosítást és a TLS/SSL protokollokat, gondoskodnak az adataim védelméről.
A Dropbox különböző igényekhez igazodó, változatos árazási tervezeteket is kínál, így kényelmesen kiválaszthatom a számomra legmegfelelőbbet.
A Dropbox legjobb funkciói
- Fájlok tárolása és védelme AES-256 bites titkosítással
- Ossza meg fájljait egyszerűen, és kövesse nyomon feladatait valós időben
- PDF-fájlok szerkesztése közvetlenül a Dropboxban, anélkül, hogy több felület között kellene váltani
- Dokumentumok aláírása és elküldése korlátozások nélkül
A Dropbox korlátai
- A személyes fiókok esetében hiányzik a nulla tudású titkosítás. Ez azt jelenti, hogy a személyzetük az Ön tudta nélkül hozzáférhet az Ön adataihoz.
- Az ingyenes csomag csak 2 GB tárhelyet kínál, ami nem jelentősen nagy mennyiség.
- Korlátozott lehetőségek a valós idejű együttműködésre
Dropbox árak
- Plusz: 11,99 USD/hó
- Alapvető eszközök: 19,99 USD/hó
- Üzleti: 19 USD/hó
- Business Plus: 30 USD/hó
Dropbox értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 26 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)
4. Google Meet – A legjobb videokonferenciákhoz és együttműködéshez
A Google Meet egy újabb eszköz, amelyet sok szervezet, a startupoktól a multinacionális vállalatokig, kedvel a videokonferenciák és az együttműködéshez. Kiváló minőségű videó- és hangminőséggel, zajszűréssel és élő feliratokkal a Google Meet biztosítja, hogy minden találkozó produktív és érdekes legyen.
A más Google Workspace alkalmazásokkal, például a Docs, a Sheets és a Slides alkalmazásokkal való zökkenőmentes integráció lehetővé teszi, hogy valós időben együttműködjek a csapatommal, így könnyebb hatékonyan megtervezni, kidolgozni és végrehajtani a projekteket.
A Google Meet legjobb funkciói
- Kiváló minőségű videohívások kezdeményezése és csatlakozás hozzájuk, kiváló hangminőséggel a zökkenőmentes kommunikáció érdekében
- Csökkentse a háttérzajt, hogy javítsa a beszélgetések tisztaságát a zajszűréssel
- Kövesse nyomon a több nyelven elérhető valós idejű feliratokat
- A Google Workspace zökkenőmentes integrációjával közvetlenül a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokból együttműködhet
- Használja az AI-alapú funkciókat, mint például a lefordított feliratok és az értekezletek összefoglalói, hogy javítsa a megértést és a termelékenységet.
A Google Meet korlátai
- A prémium funkciók, mint például a hosszabb értekezletek és a nagyobb résztvevői kapacitás, csak fizetős csomagokkal érhetők el.
- Egyes felhasználók lassú betöltési idővel és képernyőmegosztási problémákkal szembesültek.
A Google Meet árai
- Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként
- Üzleti alapszint: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Google Meet értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)
5. Notion – A legjobb all-in-one munkaterület-kezelő
A Notion egy feladatkezelő szoftver tervezéshez, szervezéshez és együttműködéshez. AI-alapú munkaterülete az ötleteket megvalósítható feladatokká alakítja, központosítja a tudást, és segít a idő és a projektek hatékony kezelésében.
A Notion segítségével egyesíthetem az eszközöket és csökkenthetem a költségeket, mivel nincs szükség több alkalmazásra. Egyszerű, hatékony és részletes felülete megkönnyíti a dokumentumok, wikik, projektek és naptárak létrehozását és kezelését.
A Notion legjobb funkciói
- Hozzon létre és kezeljen feladatokat, projekteket és dokumentumokat egy helyen, biztosítva, hogy minden rendezett maradjon.
- Személyre szabhatja munkaterületét egyedi címkékkel, tagekkel és tulajdonságokkal, hogy azok megfeleljenek csapata igényeinek.
- Csatlakozz olyan eszközökhöz, mint a Slack, a GitHub és mások, hogy hatékonyabbá tedd a munkádat.
- Használjon táblákat, táblázatokat, idővonalakat, naptárakat és galériákat, hogy az információkat a leghasznosabb módon tekintse meg és kezelje.
- Ossza meg munkáját másokkal, miközben megtartja az ellenőrzést a jogosultságok és a hozzáférés felett
A Notion korlátai
- Az első beállítás és testreszabás időigényes lehet az új felhasználók számára.
- Az AI-írás nem ingyenes
Notion árak
- Ingyenes: 0 USD
- Plusz: 10 dollár felhasználónként/hónapban
- Üzleti: 18 dollár felhasználónként/hónap
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (5400+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2100+ értékelés)
6. Google Workspace – A legjobb integrált termelékenység és együttműködés
A Gemini-vel továbbfejlesztett Google Workspace kiváló megoldás a zökkenőmentes együttműködéshez és a termelékenységhez. A Gemini az AI-alapú ügyvezető asszisztens eszközömként is funkcionál, és integrálva van a Gmailbe, a Docsba, a Sheetsbe és más Google Workspace alkalmazásokba, feladatok automatizálásával, betekintések generálásával és a kommunikáció javításával átalakítva a munkamódszeremet.
A Google Workspace legjobb funkciói
- Használja a Gmail, a Drive, a Meet, a Naptár, a Dokumentumok, a Táblázatok és más szolgáltatásokat egy egységes platformon
- Legfeljebb 1000 résztvevővel tarthat és csatlakozhat videohívásokhoz, és élvezheti az olyan funkciókat, mint a zajszűrés és az élő feliratok.
- Használja a Gemini AI-t a feladatok automatizálásához, betekintés generálásához és a Google Workspace alkalmazásokon belüli kommunikáció javításához.
- Dolgozzon valós időben csapatával dokumentumokon, táblázatokon és prezentációkon
- Könnyen megtalálhatja az információkat és nyomon követheti az elkötelezettséget a fejlett keresési és elemzési funkciók segítségével.
A Google Workspace korlátai
- Egyes fejlett funkciók fizetős csomagot igényelnek.
- A Sheets sablonkönyvtára korlátozott
- A Gmail szálak jelenlegi felhasználói felülete zavaros és nehezen követhető.
A Google Workspace árai
- Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként
- Üzleti alapszint: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Google Workspace értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (15 000+ értékelés)
7. Evernote – A legjobb jegyzeteléshez és szervezéshez
Az Evernote kiemelkedő eszköz a jegyzetek készítéséhez. A jegyzeteket, ötleteket és fontos információkat könnyen kereshető és hozzáférhető módon szervezi. Jegyzetfüzeteket és címkéket hozhat létre, hogy mindent hatékonyan kategorizálhasson, a találkozók jegyzőkönyveitől a brainstorming üléseken át.
Az Evernote segítségével szövegeket, képeket, hangfájlokat, szkennelt dokumentumokat, PDF-eket és dokumentumokat tárolhatok, így a jegyzeteim hasznosabbak és átfogóbbak lesznek. Hatékony keresési funkciói biztosítják, hogy gyorsan és könnyedén megtaláljak mindent, amire szükségem van.
Ráadásul a webkivágó funkcióval a cikkek és online tartalmak mentése könnyebb, mint valaha. Az Evernote biztosítja, hogy minden szükséges információ kéznél legyen.
Az Evernote legjobb funkciói
- A jegyzetek automatikus szinkronizálása az összes eszközön, így a fontos információk mindig kéznél vannak
- Adjon hozzá szöveget, képeket, hangfájlokat, szkennelt dokumentumokat, PDF-eket és dokumentumokat a jegyzetekhez a kontextus gazdagabbá tétele érdekében.
- Integrálja a feladatokat és az ütemterveket a jegyzetekkel, hogy egyszerűsítse a projektmenedzsmentet
- Használja a hatékony és rugalmas keresési funkciókat, hogy megtalálja a szükséges információkat, amikor szüksége van rájuk.
- Használja az AI-alapú keresőt, hogy gyorsan megtalálja a jegyzetek, PDF-ek, dokumentumok és képek között tárolt információkat.
Az Evernote korlátai
- Az offline hozzáférés a csomagtól függően korlátozott lehet.
- Nem kezdőbarát – Az ingyenes verzió egyszerre csak két eszközön használható, és havonta csak 60 MB tárhely használható.
Evernote árak
- Ingyenes:
- Személyes: 14,99 USD/hó
- Professzionális: 17,99 USD/hó
- Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként
Evernote értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)
8. Trello – A legjobb egyszerű és rugalmas projektmenedzsmenthez
A Trello egy másik projektmenedzsment eszköz, amelyet egyszerűsége és vizuális vonzereje miatt használok. Kártya- és táblarendszere intuitív, így könnyű vele különböző projekteket és feladatokat kezelni.
Akár rendezvényeket tervezek, akár csapatprojektet irányítok, a Trello drag-and-drop felületének köszönhetően gyorsan frissíthetem és átszervezhetem tábláimat. Ráadásul olyan kiegészítő funkcióknak köszönhetően, mint a naptárnézet és az egyéb alkalmazásokkal való integráció, a Trello bármilyen munkafolyamathoz igazítható.
A Trello legjobb funkciói
- Hozzon létre annyi feladatlapot, amennyi a projektek hatékony kezeléséhez szükséges
- Adjon hozzá tagokat a kártyákhoz, hogy mindenki felelősségteljes legyen és tisztában legyen a feladataival.
- Határidőket állíts be és emlékeztetőket kapj, hogy a feladatok időben el legyenek végezve.
- Húzza a mellékleteket a kártyákra, hogy az összes kapcsolódó fájlt egy helyen tárolhassa.
- Bontsa fel a nagy feladatokat kisebb, kezelhető lépésekre, és kövesse nyomon a haladást a befejezésig.
- Használja a Trello beépített automatizálási funkcióját szabályok és parancsok beállításához, így racionalizálva munkafolyamatát.
A Trello korlátai
- Korlátozott fejlett funkciók az ingyenes csomagban
Trello árak
- Ingyenes: 0 USD/hó
- Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)
9. Monday. com – A legjobb testreszabható munkamenedzsment
A Monday.com az a platform, amelyen minden munkámat egy helyen végzem. Az igényeimhez igazítható funkciók segítségével zökkenőmentesen kezelhetem a projekteket, feladatokat és munkafolyamatokat.
A Monday.com-ot több mint 225 000 ügyfél, a startupoktól a nagyvállalatokig, bízza meg, így megbízható választás minden csapat számára.
monday. com legjobb funkciói
- Használjon táblákat, listákat és kártyákat a feladatok és projektek hatékony szervezéséhez és kezeléséhez.
- Tegyen mindenkit felelőssé a feladatok csapat tagoknak való kiosztásával és a határidők meghatározásával.
- Csatlakozz népszerű eszközökhöz, mint a Slack, a GitHub és a Google Workspace, hogy egyszerűsítsd a munkafolyamatokat.
- Vizualizálja a munkát különböző nézetekkel, beleértve az idővonalat, a Gantt-diagramot, a naptárat és a Kanban-táblát.
- Dashboardok és termelékenységi mutatók segítségével valós időben nyerhet betekintést munkájába
A Monday.com korlátai
- Az első beállítás és testreszabás időigényes lehet az új felhasználók számára.
- Az ingyenes csomagban korlátozások vannak a táblák, elemek és felhasználók számát illetően.
Monday. com árak
- Ingyenes: 0 USD/hó (legfeljebb 2 felhasználó)
- Alap: 12 USD/hó/felhasználó
- Alapcsomag: 14 USD/hó/felhasználó
- Előny: 24 USD/hó/felhasználó
- Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Monday. com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4700 értékelés)
10. Todoist – A legjobb személyes és csapatfeladatok kezelésére
Tetszik, hogy a Todoist természetes nyelvfelismerést használ a feladatok beviteléhez, így gyorsan és hatékonyan rögzíthetem a feladatok, amint eszembe jutnak.
A csapatok számára a Todoist egy olyan együttműködési platformot kínál, ahol közösen kezelhetik és megoszthatják feladataikat. Az eszköz a feladatokat „Ma”, „Közelgő” és egyéni nézetekbe sorolja, így hatékonyan rangsorolhatom a feladatokat, és a legfontosabbakra koncentrálhatok.
A Todoist robusztus funkcióiról is ismert, amelyek között megtalálhatók a projektsablonok, a termelékenység nyomon követése és a különböző termelékenységi eszközökkel, például a Cerebroval való integráció.
A Todoist legjobb funkciói
- Feladatok gyors bevitelével természetes nyelvfelismerés segítségével
- A rugalmas megjelenítési lehetőségek segítségével rangsorolhatja a napi és a közelgő feladatokat
- Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Naptár, a Dropbox és mások.
- Hozzáférés a sablon galériához, hogy hatékonyan elindíthassa a különböző típusú projekteket
A Todoist korlátai
- Korlátozott fejlett funkciók, beleértve az időkövetést, a határidők alfeladatokhoz való hozzárendelésének lehetőségét és átfogóbb projektmenedzsment funkciókat.
- Alkalmi félreértések és parancsfelismerési problémák a szövegkészítő funkcióval
Todoist árak
- Kezdők: Ingyenes
- Előny: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként
Todoist értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)
Növelje hatékonyságát a 2024 legjobb ügyvezető asszisztens eszközeivel
Ezek az eszközök forradalmasították a munkát – legyen szó feladatkezelésről, jegyzetelésről, találkozók ütemezéséről vagy a csapattal való kommunikációról, ezek az ügyvezető asszisztensi eszközök segítik a munkafolyamat optimalizálását és a termelékenység növelését.
Az egyik eszköz, amely kiemelkedik a többi közül, a ClickUp. Az all-in-one platform páratlan rugalmasságot és testreszabhatóságot kínál, lehetővé téve a feladatok kezelését, emlékeztetőket beállítani és zökkenőmentesen együttműködni. Az olyan funkciókkal, mint a virtuális asszisztensekhez szükséges AI eszközök, a robusztus jelentéskészítés és a hatékony automatizálás, a ClickUp a legjobb megoldás a termelékenység növelésére és a munka szervezettségének megőrzésére.
Készen állsz arra, hogy a termelékenységedet új szintre emeld?
Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és racionalizálja feladatait, mint még soha!