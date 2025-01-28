ClickUp blog
A 10 legjobb ügyvezető asszisztens eszköz 2025-ben
Workflow

2025. január 28.

Mindig is kerestem azokat az eszközöket, amelyek hatékonyabbá tehetik a munkámat.

Az évek során számtalan alkalmazást és platformot teszteltem, keresve azokat, amelyek valóban változást hozhatnak.

Személyes tapasztalataim, valamint a ClickUp csapat által végzett kiterjedt kutatások és tesztek alapján összeállítottam egy listát a 2024-ben elérhető legjobb ügyvezető asszisztens szoftverekről.

Ezek az eszközök nemcsak egyszerűsítették a feladataimat, hanem jelentősen növelték a termelékenységemet is. Akár egy zsúfolt naptárat kezel, akár találkozókat koordinál, akár számtalan más feladatot lát el, ezek az eszközök segíthetnek abban, hogy szervezett maradjon és a legjobb formájában teljesítsen.

Mit kell keresni az ügyvezető asszisztensi eszközökben?

A megfelelő ügyvezető asszisztensi eszközök kiválasztása döntő jelentőségű lehet a szervezettség és a hatékonyság fenntartása szempontjából. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelni kell a munkafolyamatot támogató legjobb eszközök kiválasztásakor:

  • Feladatkezelés: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a feladatok kiosztását, a teendőlisták létrehozását és a határidők könnyed beállítását. Ezeknek az eszközöknek lehetőséget kell biztosítaniuk a feladatok projekt vagy prioritás szerinti kategorizálására, valamint emlékeztetőket kell kínálniuk, hogy ne szalasszon el egyetlen határidőt sem.
  • Időgazdálkodás: Keressen integrált naptáralkalmazásokat, például a Google Naptárat, amelyek segítenek a találkozók ütemezésében, valamint a feladatok és határidők nyomon követésében. Keressen olyan eszközöket is, amelyek különböző sablonokat kínálnak, például ütemterv-sablonokat és időblokkoló sablonokat, hogy megkönnyítsék az életét és növeljék a hatékonyságot.
  • Projektmenedzsment: Válasszon olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentes projektmegbeszéléseket tesznek lehetővé, részletes nyomon követéssel figyelemmel kísérik az előrehaladást, és hatékony munkafolyamatokat hoznak létre a feladatok szervezéséhez. Keressen olyan funkciókat, mint a valós idejű együttműködés, a testreszabható munkafolyamatok és a vizuális előrehaladási diagramok (például Gantt-diagramok), hogy biztosítsa a projekt zökkenőmentes végrehajtását.
  • Dokumentumkezelés: A legjobb eszközök zökkenőmentes fájlmegosztást és felhőalapú tárolást kínálnak, így bárhonnan könnyen hozzáférhetők a dokumentumok. Ezenkívül keressen olyan funkciókat, amelyek valós idejű együttműködést és verziókezelést tesznek lehetővé, így több csapattag is egyszerre dolgozhat a dokumentumokon, és hatékonyan nyomon követheti a változásokat.
  • Költségkezelés: Válasszon olyan eszközöket, amelyek olyan funkciókat kínálnak, mint a költségek nyomon követése a nyugták beolvasásával és kategorizálásával, költségvetés-készítési és -ellenőrzési funkciók, valamint egyszerűsített költségtérítési és jóváhagyási folyamat.
  • Kommunikáció: Válasszon olyan szoftvert, amely integrálható a kommunikációs eszközeivel, vagy beépített kommunikációs eszközökkel rendelkezik. Keressen olyan funkciókat, mint a valós idejű üzenetküldés, beépített videokonferencia-eszközök, e-mail integráció, naptár integráció és még sok más.
  • Termelékenység: Az automatizált ütemezési eszközök, a nyomonkövetési emlékeztetők és az időkövetési funkciók segítik a hatékonyság optimalizálását. Ezekre a funkciókra lesz szükséged a napod racionalizálásához, a kézi bevitel minimalizálásához, a feladatok időbeni elvégzésének biztosításához és az idő felhasználásának áttekintéséhez.

A 10 legjobb ügyvezető asszisztens eszköz 2024-ben

A megfelelő szoftverrel könnyedén racionalizálhatja a feladatokat, javíthatja a kommunikációt és rendezett maradhat a mozgalmas napirendje közepette. Íme a 2024-ben használható legjobb eszközök listája, amelyek átalakították a munkamenetemet és növelték a termelékenységemet.

1. ClickUp – A legjobb all-in-one termelékenységi eszköz

Projekt mérföldkövek a ClickUp Gantt nézetben
Kezelje és kövesse nyomon hatékonyan projektjeit, feladatait és céljait a ClickUp segítségével

A ClickUp az én kedvenc eszközöm a projektjeim előrehaladásának és munkafolyamataimnak a racionalizálására. Kiválóan alkalmas projektmenedzsmentre, lehetővé téve számomra a teendőlisták hatékony létrehozását, a feladatok kezelését, az e-mailek automatizált ütemezését és a csapat tagokkal való együttműködést.

A ClickUp naptárnézet segítségével naponta megtervezhetem és megtekinthetem a találkozókat, valamint emlékeztetőket állíthatok be hozzájuk. Ez segít a napom megtervezésében, mivel megértem a függőségeket és hatékonyan oszthatom be az időt, így biztosan nem hagyok ki egyetlen fontos határidőt sem.

tartalomnaptár a ClickUp naptár nézetben példa
Hozza létre feladatait és tervezze meg őket a ClickUp naptárnézetén keresztül

A ClickUp Tasks segítségével a feladatok kiosztása már nem jelent gondot. A projektekből zökkenőmentesen hozhatok létre, rendelhetek hozzá és követhetek nyomon feladatokat és alfeladatokat. Ez a funkció segít prioritásba rendezni a munkaterhelésemet, biztosítva, hogy a legfontosabb feladatokat oldjam meg először, és soha ne mulasszam el a határidőt. Ha pedig áttekintést szeretnék, a ClickUp Milestones segítségével feladataimat mérföldkövekké alakíthatom, hogy lássam és nyomon követhessem, milyen messzire jutottunk a projektben.

Projektmenedzsmentemhez a ClickUp projektidő-követési funkcióját használom, hogy bárhonnan nyomon követhessem a projektem ütemtervét, becsléseket állíthassak be, jegyzeteket adhassak hozzá és időjelentéseket tekintsek meg. A ClickUp Automations segít automatizálni az ismétlődő feladatokat is, mint például az emlékeztetők küldése, a feladatállapotok frissítése és az e-mailek kezelése. Ez lehetővé teszi, hogy stratégiai tevékenységekre koncentráljak, növelve ezzel a termelékenységemet.

Egyedi automatizálás a ClickUp-ban
Ismétlődő feladatok automatizálása a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Brainnek köszönhetően már nem kell bajlódnom a fájlok vagy üzenetek keresésével . Az AI Knowledge Manager azonnali válaszokat ad a munkámmal kapcsolatos kérdéseimre, így nincs szükség kézi keresésre . Emellett segít automatizálni a projektösszefoglalókat, a haladásról szóló frissítéseket, a stand-upokat és más ismétlődő feladatokat. Az AI Writer for work segít tartalom készítésében, helyesírás-ellenőrzésben és gyors válaszok generálásában.

ClickUp Brain Knowledge Manager
Kérdezzen bármit a feladatokról, dokumentumokról, kreatív anyagokról és a Click Brain AI Knowledge Manager™ használóiról

Amikor nehezen tudok magamnak teljes ütemtervet készíteni, a ClickUp Schedule Blocking Template-et használom, hogy hatékonyan szervezzem a napomat a feladatok megtervezésével, a függőségek megértésével és az időblokkok hatékony elosztásával.

A ClickUp ütemterv-blokkoló sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek könnyedén ütemtervet készíteni.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp ütemterv-blokkoló sablonja segít Önnek az ütemterv egyszerű elkészítésében.

Ez biztosítja, hogy produktív és koncentrált maradjak, megakadályozza a túlterheltséget, és időt hagy a szünetekre. Ez a használatra kész, testreszabható sablon tökéletes azok számára, akik jobban szeretnék kezelni az idejüket, és nyomon követni a találkozókat és eseményeket.

Összességében a ClickUp, egy all-in-one termelékenységi platform, több alkalmazást is felváltott számomra, időt takarítva meg és csökkentve a napi feladatokkal kapcsolatos rendetlenséget.

A ClickUp legjobb funkciói

  • A ClickUp Naptár nézet segítségével vizualizálhatja ütemtervét, hogy zökkenőmentesen szervezhesse megérkezéseit és határidőit.
  • Használja a ClickUp emlékeztetőket, hogy soha ne maradjon le semmi fontosról, és mindig mindenről tájékozott legyen.
  • Hatékonyan együttműködhet csapatával, ha a ClickUp Docs -ban ír és szerkeszt, valamint hozzáadja őket a ClickUp Whiteboards-hoz, hogy ötleteket gyűjtsön és javítsa a csapat együttműködését.
  • Kövesse nyomon a projekt ütemtervét az időkövető funkcióval, állítson be becsléseket, adjon hozzá megjegyzéseket, és tekintse meg a jelentéseket bárhonnan.
  • Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp automatizálási funkcióival, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat és időt takarítson meg.
  • Használja a ClickUp Brain AI-t a projekt követelménydokumentumok létrehozásához, szerkesztéséhez és kezeléséhez
  • Használjon feladatlista-sablonokat, hogy egy helyen kezelhesse a teendőit és feladatait, és semmi ne maradjon ki.
  • Szerezzen betekintést a ClickUp Dashboards segítségével, amelynek segítségével nyomon követheti a termelékenységi trendeket és a projekt előrehaladását.

A ClickUp korlátai

  • A mobilalkalmazások funkcionalitása korlátozott lehet a desktop verzióhoz képest.

A ClickUp árai

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Zoom – A legjobb a zökkenőmentes kommunikációhoz és együttműködéshez

Zoom videokonferencia felület
Zoom-on keresztül

A Zoom népszerű választás a virtuális értekezletek ütemezéséhez és lebonyolításához. Megbízhatósága és felhasználóbarát felülete miatt ez az én kedvenc videokonferencia-alkalmazásom. A képernyőmegosztás, a kis csoportok számára kialakított szobák és a felvételi lehetőségek olyan funkciók, amelyekkel a Zoom biztosítja az értekezletek zökkenőmentes és produktív lebonyolítását. Gyakran használom csapatértekezletekhez, ügyfélmegbeszélésekhez és webináriumokhoz, és soha nem okoz csalódást.

A Zoom egységes kommunikációs platformja integrálja a találkozókat, a csapatcsevegést, a telefont, az e-mailt és különböző naptáralkalmazásokat, így zökkenőmentes élményt nyújt minden kommunikációs igényemnek. Ez az all-in-one megoldás jelentősen csökkentette a több alkalmazás iránti igényt, egyszerűsítve a munkámat és segítve a szervezettséget.

A Zoom legjobb funkciói

  • Zökkenőmentes videokonferenciák kiváló minőségű hanggal és képpel
  • Ossza meg képernyőjét könnyedén a megbeszélések során, hogy javítsa az együttműködést és a prezentációkat
  • Rögzítse a megbeszéléseket és webináriumokat, hogy később is könnyen hozzáférhessenek és megoszthassa őket
  • A Zoom AI companion automatizálja a feladatokat és azonnali válaszokat ad, ezzel segítve a kommunikáció egyszerűsítését és a termelékenység javítását.
  • Összevonhatja a megbeszéléseket, a csapat csevegést, a telefont, az e-mailt és a naptárat egy platformon, így egységes élményt biztosítva.
  • A találkozó ütemezését megelőzően előre rendelje hozzá a résztvevőket a kis csoportokhoz

A Zoom korlátai

  • A Zoom ingyenes verziója 40 percre korlátozza a találkozókat, ami azt jelenti, hogy a felhasználóknak be kell fejezniük a hívásokat, és újra kell indítaniuk őket, ha több időre van szükségük.
  • A felvételt csak a házigazdák és a társházigazdák indíthatják el – ha egy résztvevő szeretne felvételt készíteni egy hívásról, akkor társházigazdaként kell hozzáadni.

Zoom árak

  • Alap: Ingyenes
  • Pro: 14,99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként
  • Business Plus: 26,99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 54 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

3. Dropbox – A legjobb a biztonságos fájlkezeléshez és együttműködéshez

A Dropbox PDF-aláírási felülete
via G2

A Dropbox az egyik legjobb biztonságos fájl- és dokumentumkezelő szoftver, fejlett együttműködési képességei miatt. Lehetővé teszi számomra a fájlok tárolását, megosztását és kezelését, így biztosítva, hogy bárhonnan hatékonyan tudjak dolgozni a csapatommal.

A PDF-szerkesztés, videofelvétel és e-aláírás funkciókkal a Dropbox minden szükséges eszközt biztosít a produktivitás fenntartásához. Robusztus biztonsági intézkedései, beleértve az AES-256 bites titkosítást és a TLS/SSL protokollokat, gondoskodnak az adataim védelméről.

A Dropbox különböző igényekhez igazodó, változatos árazási tervezeteket is kínál, így kényelmesen kiválaszthatom a számomra legmegfelelőbbet.

A Dropbox legjobb funkciói

  • Fájlok tárolása és védelme AES-256 bites titkosítással
  • Ossza meg fájljait egyszerűen, és kövesse nyomon feladatait valós időben
  • PDF-fájlok szerkesztése közvetlenül a Dropboxban, anélkül, hogy több felület között kellene váltani
  • Dokumentumok aláírása és elküldése korlátozások nélkül

A Dropbox korlátai

  • A személyes fiókok esetében hiányzik a nulla tudású titkosítás. Ez azt jelenti, hogy a személyzetük az Ön tudta nélkül hozzáférhet az Ön adataihoz.
  • Az ingyenes csomag csak 2 GB tárhelyet kínál, ami nem jelentősen nagy mennyiség.
  • Korlátozott lehetőségek a valós idejű együttműködésre

Dropbox árak

  • Plusz: 11,99 USD/hó
  • Alapvető eszközök: 19,99 USD/hó
  • Üzleti: 19 USD/hó
  • Business Plus: 30 USD/hó

Dropbox értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 26 000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)

4. Google Meet – A legjobb videokonferenciákhoz és együttműködéshez

Google Meet videokonferencia felület
via Google

A Google Meet egy újabb eszköz, amelyet sok szervezet, a startupoktól a multinacionális vállalatokig, kedvel a videokonferenciák és az együttműködéshez. Kiváló minőségű videó- és hangminőséggel, zajszűréssel és élő feliratokkal a Google Meet biztosítja, hogy minden találkozó produktív és érdekes legyen.

A más Google Workspace alkalmazásokkal, például a Docs, a Sheets és a Slides alkalmazásokkal való zökkenőmentes integráció lehetővé teszi, hogy valós időben együttműködjek a csapatommal, így könnyebb hatékonyan megtervezni, kidolgozni és végrehajtani a projekteket.

A Google Meet legjobb funkciói

  • Kiváló minőségű videohívások kezdeményezése és csatlakozás hozzájuk, kiváló hangminőséggel a zökkenőmentes kommunikáció érdekében
  • Csökkentse a háttérzajt, hogy javítsa a beszélgetések tisztaságát a zajszűréssel
  • Kövesse nyomon a több nyelven elérhető valós idejű feliratokat
  • A Google Workspace zökkenőmentes integrációjával közvetlenül a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokból együttműködhet
  • Használja az AI-alapú funkciókat, mint például a lefordított feliratok és az értekezletek összefoglalói, hogy javítsa a megértést és a termelékenységet.

A Google Meet korlátai

  • A prémium funkciók, mint például a hosszabb értekezletek és a nagyobb résztvevői kapacitás, csak fizetős csomagokkal érhetők el.
  • Egyes felhasználók lassú betöltési idővel és képernyőmegosztási problémákkal szembesültek.

A Google Meet árai

  • Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti alapszint: 12 USD/hó felhasználónként
  • Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Meet értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

5. Notion – A legjobb all-in-one munkaterület-kezelő

Notion irányítópult
via Notion

A Notion egy feladatkezelő szoftver tervezéshez, szervezéshez és együttműködéshez. AI-alapú munkaterülete az ötleteket megvalósítható feladatokká alakítja, központosítja a tudást, és segít a idő és a projektek hatékony kezelésében.

A Notion segítségével egyesíthetem az eszközöket és csökkenthetem a költségeket, mivel nincs szükség több alkalmazásra. Egyszerű, hatékony és részletes felülete megkönnyíti a dokumentumok, wikik, projektek és naptárak létrehozását és kezelését.

A Notion legjobb funkciói

  • Hozzon létre és kezeljen feladatokat, projekteket és dokumentumokat egy helyen, biztosítva, hogy minden rendezett maradjon.
  • Személyre szabhatja munkaterületét egyedi címkékkel, tagekkel és tulajdonságokkal, hogy azok megfeleljenek csapata igényeinek.
  • Csatlakozz olyan eszközökhöz, mint a Slack, a GitHub és mások, hogy hatékonyabbá tedd a munkádat.
  • Használjon táblákat, táblázatokat, idővonalakat, naptárakat és galériákat, hogy az információkat a leghasznosabb módon tekintse meg és kezelje.
  • Ossza meg munkáját másokkal, miközben megtartja az ellenőrzést a jogosultságok és a hozzáférés felett

A Notion korlátai

  • Az első beállítás és testreszabás időigényes lehet az új felhasználók számára.
  • Az AI-írás nem ingyenes

Notion árak

  • Ingyenes: 0 USD
  • Plusz: 10 dollár felhasználónként/hónapban
  • Üzleti: 18 dollár felhasználónként/hónap
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Notion értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (5400+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (2100+ értékelés)

6. Google Workspace – A legjobb integrált termelékenység és együttműködés

Táblázatkezelő a Google Workspace-ben
via IT Pro

A Gemini-vel továbbfejlesztett Google Workspace kiváló megoldás a zökkenőmentes együttműködéshez és a termelékenységhez. A Gemini az AI-alapú ügyvezető asszisztens eszközömként is funkcionál, és integrálva van a Gmailbe, a Docsba, a Sheetsbe és más Google Workspace alkalmazásokba, feladatok automatizálásával, betekintések generálásával és a kommunikáció javításával átalakítva a munkamódszeremet.

A Google Workspace legjobb funkciói

  • Használja a Gmail, a Drive, a Meet, a Naptár, a Dokumentumok, a Táblázatok és más szolgáltatásokat egy egységes platformon
  • Legfeljebb 1000 résztvevővel tarthat és csatlakozhat videohívásokhoz, és élvezheti az olyan funkciókat, mint a zajszűrés és az élő feliratok.
  • Használja a Gemini AI-t a feladatok automatizálásához, betekintés generálásához és a Google Workspace alkalmazásokon belüli kommunikáció javításához.
  • Dolgozzon valós időben csapatával dokumentumokon, táblázatokon és prezentációkon
  • Könnyen megtalálhatja az információkat és nyomon követheti az elkötelezettséget a fejlett keresési és elemzési funkciók segítségével.

A Google Workspace korlátai

  • Egyes fejlett funkciók fizetős csomagot igényelnek.
  • A Sheets sablonkönyvtára korlátozott
  • A Gmail szálak jelenlegi felhasználói felülete zavaros és nehezen követhető.

A Google Workspace árai

  • Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti alapszint: 12 USD/hó felhasználónként
  • Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Google Workspace értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (15 000+ értékelés)

7. Evernote – A legjobb jegyzeteléshez és szervezéshez

Az Evernote jegyzetelési felülete
via Evernote

Az Evernote kiemelkedő eszköz a jegyzetek készítéséhez. A jegyzeteket, ötleteket és fontos információkat könnyen kereshető és hozzáférhető módon szervezi. Jegyzetfüzeteket és címkéket hozhat létre, hogy mindent hatékonyan kategorizálhasson, a találkozók jegyzőkönyveitől a brainstorming üléseken át.

Az Evernote segítségével szövegeket, képeket, hangfájlokat, szkennelt dokumentumokat, PDF-eket és dokumentumokat tárolhatok, így a jegyzeteim hasznosabbak és átfogóbbak lesznek. Hatékony keresési funkciói biztosítják, hogy gyorsan és könnyedén megtaláljak mindent, amire szükségem van.

Ráadásul a webkivágó funkcióval a cikkek és online tartalmak mentése könnyebb, mint valaha. Az Evernote biztosítja, hogy minden szükséges információ kéznél legyen.

Az Evernote legjobb funkciói

  • A jegyzetek automatikus szinkronizálása az összes eszközön, így a fontos információk mindig kéznél vannak
  • Adjon hozzá szöveget, képeket, hangfájlokat, szkennelt dokumentumokat, PDF-eket és dokumentumokat a jegyzetekhez a kontextus gazdagabbá tétele érdekében.
  • Integrálja a feladatokat és az ütemterveket a jegyzetekkel, hogy egyszerűsítse a projektmenedzsmentet
  • Használja a hatékony és rugalmas keresési funkciókat, hogy megtalálja a szükséges információkat, amikor szüksége van rájuk.
  • Használja az AI-alapú keresőt, hogy gyorsan megtalálja a jegyzetek, PDF-ek, dokumentumok és képek között tárolt információkat.

Az Evernote korlátai

  • Az offline hozzáférés a csomagtól függően korlátozott lehet.
  • Nem kezdőbarát – Az ingyenes verzió egyszerre csak két eszközön használható, és havonta csak 60 MB tárhely használható.

Evernote árak

  • Ingyenes:
  • Személyes: 14,99 USD/hó
  • Professzionális: 17,99 USD/hó
  • Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

8. Trello – A legjobb egyszerű és rugalmas projektmenedzsmenthez

Trello táblás felület
via ResearchGate

A Trello egy másik projektmenedzsment eszköz, amelyet egyszerűsége és vizuális vonzereje miatt használok. Kártya- és táblarendszere intuitív, így könnyű vele különböző projekteket és feladatokat kezelni.

Akár rendezvényeket tervezek, akár csapatprojektet irányítok, a Trello drag-and-drop felületének köszönhetően gyorsan frissíthetem és átszervezhetem tábláimat. Ráadásul olyan kiegészítő funkcióknak köszönhetően, mint a naptárnézet és az egyéb alkalmazásokkal való integráció, a Trello bármilyen munkafolyamathoz igazítható.

A Trello legjobb funkciói

  • Hozzon létre annyi feladatlapot, amennyi a projektek hatékony kezeléséhez szükséges
  • Adjon hozzá tagokat a kártyákhoz, hogy mindenki felelősségteljes legyen és tisztában legyen a feladataival.
  • Határidőket állíts be és emlékeztetőket kapj, hogy a feladatok időben el legyenek végezve.
  • Húzza a mellékleteket a kártyákra, hogy az összes kapcsolódó fájlt egy helyen tárolhassa.
  • Bontsa fel a nagy feladatokat kisebb, kezelhető lépésekre, és kövesse nyomon a haladást a befejezésig.
  • Használja a Trello beépített automatizálási funkcióját szabályok és parancsok beállításához, így racionalizálva munkafolyamatát.

A Trello korlátai

  • Korlátozott fejlett funkciók az ingyenes csomagban

Trello árak

  • Ingyenes: 0 USD/hó
  • Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

9. Monday. com – A legjobb testreszabható munkamenedzsment

Monday.com feladat táblája
via Monday.com

A Monday.com az a platform, amelyen minden munkámat egy helyen végzem. Az igényeimhez igazítható funkciók segítségével zökkenőmentesen kezelhetem a projekteket, feladatokat és munkafolyamatokat.

A Monday.com-ot több mint 225 000 ügyfél, a startupoktól a nagyvállalatokig, bízza meg, így megbízható választás minden csapat számára.

monday. com legjobb funkciói

  • Használjon táblákat, listákat és kártyákat a feladatok és projektek hatékony szervezéséhez és kezeléséhez.
  • Tegyen mindenkit felelőssé a feladatok csapat tagoknak való kiosztásával és a határidők meghatározásával.
  • Csatlakozz népszerű eszközökhöz, mint a Slack, a GitHub és a Google Workspace, hogy egyszerűsítsd a munkafolyamatokat.
  • Vizualizálja a munkát különböző nézetekkel, beleértve az idővonalat, a Gantt-diagramot, a naptárat és a Kanban-táblát.
  • Dashboardok és termelékenységi mutatók segítségével valós időben nyerhet betekintést munkájába

A Monday.com korlátai

  • Az első beállítás és testreszabás időigényes lehet az új felhasználók számára.
  • Az ingyenes csomagban korlátozások vannak a táblák, elemek és felhasználók számát illetően.

Monday. com árak

  • Ingyenes: 0 USD/hó (legfeljebb 2 felhasználó)
  • Alap: 12 USD/hó/felhasználó
  • Alapcsomag: 14 USD/hó/felhasználó
  • Előny: 24 USD/hó/felhasználó
  • Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Monday. com értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4700 értékelés)

10. Todoist – A legjobb személyes és csapatfeladatok kezelésére

A Todoist határidő-felület
via Todoist

Tetszik, hogy a Todoist természetes nyelvfelismerést használ a feladatok beviteléhez, így gyorsan és hatékonyan rögzíthetem a feladatok, amint eszembe jutnak.

A csapatok számára a Todoist egy olyan együttműködési platformot kínál, ahol közösen kezelhetik és megoszthatják feladataikat. Az eszköz a feladatokat „Ma”, „Közelgő” és egyéni nézetekbe sorolja, így hatékonyan rangsorolhatom a feladatokat, és a legfontosabbakra koncentrálhatok.

A Todoist robusztus funkcióiról is ismert, amelyek között megtalálhatók a projektsablonok, a termelékenység nyomon követése és a különböző termelékenységi eszközökkel, például a Cerebroval való integráció.

A Todoist legjobb funkciói

  • Feladatok gyors bevitelével természetes nyelvfelismerés segítségével
  • A rugalmas megjelenítési lehetőségek segítségével rangsorolhatja a napi és a közelgő feladatokat
  • Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Naptár, a Dropbox és mások.
  • Hozzáférés a sablon galériához, hogy hatékonyan elindíthassa a különböző típusú projekteket

A Todoist korlátai

  • Korlátozott fejlett funkciók, beleértve az időkövetést, a határidők alfeladatokhoz való hozzárendelésének lehetőségét és átfogóbb projektmenedzsment funkciókat.
  • Alkalmi félreértések és parancsfelismerési problémák a szövegkészítő funkcióval

Todoist árak

  • Kezdők: Ingyenes
  • Előny: 5 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (700+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Növelje hatékonyságát a 2024 legjobb ügyvezető asszisztens eszközeivel

Ezek az eszközök forradalmasították a munkát – legyen szó feladatkezelésről, jegyzetelésről, találkozók ütemezéséről vagy a csapattal való kommunikációról, ezek az ügyvezető asszisztensi eszközök segítik a munkafolyamat optimalizálását és a termelékenység növelését.

Az egyik eszköz, amely kiemelkedik a többi közül, a ClickUp. Az all-in-one platform páratlan rugalmasságot és testreszabhatóságot kínál, lehetővé téve a feladatok kezelését, emlékeztetőket beállítani és zökkenőmentesen együttműködni. Az olyan funkciókkal, mint a virtuális asszisztensekhez szükséges AI eszközök, a robusztus jelentéskészítés és a hatékony automatizálás, a ClickUp a legjobb megoldás a termelékenység növelésére és a munka szervezettségének megőrzésére.

Készen állsz arra, hogy a termelékenységedet új szintre emeld?

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és racionalizálja feladatait, mint még soha!

