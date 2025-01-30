A 10 legjobb kiadási megjegyzések szoftver 2025-ben

A vevői igények és a termékvízió kulcsfontosságú elemeinek összehangolása elengedhetetlen. A termékkiadásoknak mindkettő között finom egyensúlyt kell teremteniük. Azonban a legátgondoltabban megtervezett kiadás is észrevétlen maradhat, ha nincs világos és részletes kiadási megjegyzés. A kiváló termékkiadási megjegyzések megírása művészet, de a kiadási megjegyzések szoftvere egyszerűsítheti a folyamatot.

Ez az eszköz lehetővé teszi a termékkiadással kapcsolatos részletek rögzítését és megosztását olyan funkciók kihasználásával, mint a központi dokumentáció és az együttműködés. Ez egyszerűsíti a kommunikációt, időt takarít meg, és biztosítja, hogy mindenki, beleértve a legfontosabb érdekelt feleket is, ugyanazon az oldalon álljon.

A különböző eszközök előnyeinek és hátrányainak mérlegelése annak érdekében, hogy kiválassza a termékmenedzsment csapatának leginkább megfelelő, leggazdagabb funkciókkal rendelkező eszközt, nem könnyű feladat, különösen, hogy a piacon olyan sok lehetőség közül lehet választani.

Itt található a legjobb kiadási megjegyzések szoftverek listája, amely segít kiválasztani az Önnek legmegfelelőbbet.

Mit kell keresnie a kiadási megjegyzések szoftverében?

A kiadási megjegyzések szoftvere felbecsülhetetlen értékű eszköz a termékmenedzsment csapat számára, mivel segít dokumentálni a legújabb szoftverfrissítéseket, új funkciókat, hibajavításokat, funkciófejlesztéseket és egyebeket. Biztosítja, hogy a csapat minden tagja naprakész legyen az új szoftvertermékek változásairól.

A kiadási megjegyzések szoftver kiválasztásakor a befektetés előtt vegye figyelembe a következő funkciókat:

Felhasználóbarát felület: Szerezzen be egy kiadási megjegyzésekhez való eszközt, amely Szerezzen be egy kiadási megjegyzésekhez való eszközt, amely intuitív irányítópulttal és funkciókhoz való hozzáféréssel rendelkezik, ami megkönnyíti a navigációt és az adatok dokumentálását.

Automatikus értesítések: Keressen olyan eszközöket, amelyek automatikus platform- és e-mail értesítéseket küldenek a legfontosabb változásokról a csapat tagjainak és az érdekelt feleknek.

Optimalizált kiadási megjegyzések kezelése : Válasszon olyan szoftvert, amely automatizálja a kiadási megjegyzések létrehozását, kezelését és terjesztését.

Visszajelzések gyűjtése: Válasszon olyan szoftvert, amely lehetővé teszi a felhasználói visszajelzések gyűjtését, hogy elősegítse a folyamatos fejlődést és a felhasználók elégedettségét a termékkel kapcsolatban.

Integrációk: Biztosítsa a kompatibilitást harmadik féltől származó platformokkal a kommunikáció és az együttműködés javítása érdekében.

Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan kiadási megjegyzések szerkesztő eszközt, amely testreszabható funkciókkal rendelkezik, hogy Keressen olyan kiadási megjegyzések szerkesztő eszközt, amely testreszabható funkciókkal rendelkezik, hogy a kiadási megjegyzések folyamatát és sablonjait a csapata egyedi igényeihez igazíthassa.

Együttműködési eszközök: Elsőbbséget élvezzenek azok a platformok, amelyek robusztus együttműködési eszközöket kínálnak, amelyekkel javíthatja a csapatmunkát és hatékonyabbá teheti a kommunikációt.

Olvassa el még: Alapvető sablonok termékmenedzsereknek

A 10 legjobb kiadási megjegyzések szoftver 2024-ben

Íme a gondosan összeállított listánk a leghatásosabb termékkiadási jegyzetek szoftverekről, amelyeket minden termékcsapatnak érdemes megnéznie:

1. ClickUp

A ClickUp egy hatékony eszköz a projektek kezeléséhez, a munka hatékonyságának javításához és a csapatok szervezettségének fenntartásához. Ez a kiadási megjegyzések szoftver megoldás összefogja a fejlesztői csapat különböző tevékenységeit, a feladatok kezelésétől a hatékony kommunikáció és együttműködés lehetővé tételéig.

A ClickUp szoftvercsapatok számára készült projektmenedzsment megoldása zökkenőmentes menedzsmentet biztosít a termék tervezésétől, prioritásainak meghatározásától és kialakításától a kiadásig és a projektekkel kapcsolatos jelentésekig.

A termék egyik kiemelkedő jellemzője, hogy kiterjedt integrációs lehetőségeket kínál (több mint 1000, és ez a szám folyamatosan növekszik), amelyek segítik a csapatok és a felhasználók közötti együttműködés egyszerűsítését és a termelékenység növelését.

A kiadási megjegyzések folyamatának egyszerűsítésére törekvő fejlesztői csapatok a speciális ClickUp kiadási megjegyzések sablonját használhatják a termékfrissítésekkel kapcsolatos hatékony kommunikációhoz az ügyfelekkel, partnerekkel és érdekelt felekkel. Ez a sablon világos és tömör módon összefoglalja a változásokat, fejlesztéseket és egyebeket.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Release Notes Template segítségével biztosíthatja, hogy csapata mindig ugyanazon az oldalon álljon.

Ez a teljes mértékben testreszabható Docs sablon ugyanazt a struktúrát biztosítja Önnek, mint amit a ClickUp termékcsapatai használnak a kiadási megjegyzések belső és külső létrehozásához és megosztásához.

Hozzon létre egy projektet minden kiadási megjegyzéshez, és rendeljen időhöz kötött feladatokat konkrét tulajdonosokhoz. Gyűjtse össze a kiadási megjegyzés tartalmi ötleteit, és írja meg saját maga, vagy vegye igénybe az integrált AI Writer for Work segítségét. Ez automatikusan létrehozhatja a tökéletes kiadási megjegyzéseket az Ön által megadott témák és hangnem alapján. Ezután a Docs rich text szerkesztőjével formázhatja a megjegyzést, és hozzáadhat hasznos metaadatokat megjegyzések formájában.

A verziókövetés, a beépített helyesírás- és nyelvtani ellenőrzés, valamint a mondatok javításához segítséget nyújtó mesterséges intelligencia segítségével a kiadási megjegyzések elkészítése már nem jelent nehéz feladatot.

A ClickUp Brain segítségével gyorsabban írhat, kiadási megjegyzéseket készíthet, szövegeit finomíthatja, e-mailes válaszokat küldhet és még sok mást tehet.

A ClickUp segítségével a technikai dokumentáció automatizálása mellett a csapatok más alapvető funkciókat is felhasználhatnak a munkaerő termelékenységének növelése érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

Jegyezze fel a megbeszéléseken elhangzottakat, dolgozzon a fejlesztési projektterveken, és készítsen követelménydokumentumokat a ClickUp Docs segítségével. A fejlett szerkesztési funkciók segítségével valós időben szerkesztheti a fájlokat kollégáival, és vizuális frissítéseket tarthat fenn, hogy mindenki naprakész legyen.

A ClickUp Docs lehetővé teszi a csapat számára a közös élő szerkesztést, hogy gyorsabban elkészíthessék a vonzó kiadási jegyzeteket.

Válasszon a ClickUp sablonok széles választékából, és válassza ki azokat, amelyek megfelelnek csapata igényeinek. A sablonok előre definiált struktúrákat kínálnak különböző projekttípusokhoz, feladatokhoz vagy dokumentumokhoz, például kiadási megjegyzésekhez. A testreszabható sablonokkal nem kell mindent nulláról felépítenie – időt és energiát takaríthat meg.

Javítsa a csapat együttműködését, gyűjtsön ötleteket és jegyzeteljen hozzájuk, földrajzi korlátoktól függetlenül, a ClickUp Whiteboards segítségével. Összegyűjtse csapata összes kreativitását egy interaktív vásznon.

A ClickUp egyszerűsített whiteboard-alapú együttműködést kínál

A ClickUp Mind Maps segítségével könnyedén strukturálhatja fejlesztési projektjeit és kidolgozhatja stratégiai koncepcióit. A drag-and-drop funkciók segítségével kapcsolatokat hozhat létre az ötletek és a feladatok között. Hozzon létre új munkafolyamatokat, módosítsa a meglévőket, és javítsa a projekt szervezését. segítségével könnyedén strukturálhatja fejlesztési projektjeit és kidolgozhatja stratégiai koncepcióit. A drag-and-drop funkciók segítségével kapcsolatokat hozhat létre az ötletek és a feladatok között. Hozzon létre új munkafolyamatokat, módosítsa a meglévőket, és javítsa a projekt szervezését.

A ClickUp gondolattérképek segítségével testreszabható munkafolyamatokat kínál

​​​​ Növelje a fejlesztői csapat termelékenységét és egyszerűsítse a munkafolyamatokat az ismétlődő és rendszeres feladatok automatizálásával. Válasszon a számos előre elkészített Növelje a fejlesztői csapat termelékenységét és egyszerűsítse a munkafolyamatokat az ismétlődő és rendszeres feladatok automatizálásával. Válasszon a számos előre elkészített ClickUp Automation közül, vagy testreszabhatja őket a rutin feladatok egyszerűsítése, a projektátadások optimalizálása és egyebek érdekében.

A ClickUp rugalmas Kanban tábláival átfogó áttekintést kaphat a fejlesztési feladatokról és projektekről. A drag-and-drop funkcióval könnyedén kezelheti a feladatokat, testreszabhatja a rendezést és a szűrést, valamint optimalizálhatja Kanban keretrendszerét a zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében. átfogó áttekintést kaphat a fejlesztési feladatokról és projektekről. A drag-and-drop funkcióval könnyedén kezelheti a feladatokat, testreszabhatja a rendezést és a szűrést, valamint optimalizálhatja Kanban keretrendszerét a zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében.

Csoportosítsa a feladatokat állapotuk szerint a ClickUp Kanban táblán

A ClickUp korlátai

A felhasználók az első napokban zavarosnak találhatják a felületet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (9000+ értékelés)

2. GitHub Releases

via GitHub

A GitHub Releases egyszerűsíti a fejlesztők számára az új szoftvertermékek bevezetését és terjesztését. Lehetővé teszi a programozók számára, hogy termékkiadási jegyzeteket írjanak és azokat könnyedén megosszák. Ez az eszköz lehetővé teszi a verziók nyomon követését, a változások kezelését, valamint a kiadási jegyzetek és eszközök csatolását is.

A GitHub Releases segítségével csapata kézzel írhat kiadási megjegyzéseket, vagy automatizáltan, egy alapértelmezett sablon segítségével generálhatja azokat. Bár ezeket általában képek nélküli szövegfájlként tárolják, ez ijesztőnek tűnhet a fejlesztőkön kívüli érdekelt felek számára.

Mindazonáltal ez egy remek eszköz a csapat tagjai közötti együttműködés elősegítésére és a kiadási megjegyzések frissítéseinek fogadására. Részletes projektelőzményeket tárol, így jó választás a fejlesztők számára a kiadáskezeléshez.

A GitHub Releases legjobb funkciói

Több emberrel együttműködve dolgozzon egy projekten

Fedezze fel és elemezze a kód sebezhetőségét jelentési és nyomonkövetési eszközök segítségével

Használja ki a robusztus verziókezelés előnyeit a dokumentáció egyszerűsítéséhez

Automatizálja a termék fejlesztésének, tesztelésének és piacra dobásának folyamatát

A GitHub Releases korlátai

A kiadási megjegyzésekben nem tartalmaz magyarázó képeket, ami megnehezíti a nem technikai felhasználók számára a teljes tartalom megértését.

Nincs megfelelő formális kiadási megjegyzés írási struktúra

GitHub Releases árak

A kiadások a fő GitHub-csomagban szerepelnek. A GitHub árai a következők:

Örökre ingyenes

Csapat: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 21 USD/hó felhasználónként

GitHub Releases értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

3. Jira

via Atlassian

A Jira egy rendkívül testreszabható eszköz, amely a fejlesztők körében nagyon népszerű. Az iparágban kiemelkedő szerepet játszik, mivel tartalmaz funkciókat a kiadási megjegyzések létrehozásához, a feladatok szervezéséhez és kiosztásához, valamint a csapatok összehangolt munkájának támogatásához. A Jira-ban a kiadás verziónak is nevezik.

Ezenkívül a Jira más, fejlesztők számára hasznos funkciókat is kínál, például nyomon követést, jelentéstételt és elemzéseket. Ezek az eszközök segítenek betekintést nyerni a szoftvertermék fejlesztési folyamatába, nyomon követni az előrehaladást, és szükség esetén módosításokat végrehajtani az új terméken.

A Jira felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és a kiadási megjegyzésekben vizuális segédeszközöket (képernyőképeket, kódrészleteket és magyarázatokat) is tartalmaz, hogy ne tévedjen el az út során. És a legjobb rész? Az alkalmazáson belül e-mailes értesítésekkel tájékoztatja Önt a kiadásokról.

Jira legjobb funkciói

Készítsen kiadási megjegyzéseket különböző formátumokban

Támogató dokumentumok beépítése a kiadási megjegyzésekbe

Dolgozzon párhuzamosan kollégáival különböző projektekben és kiadásokban

Kezelje minden gond nélkül a kiadási megjegyzések létrehozásától a terjesztésig.

A Jira korlátai

Nem támogatja a konfigurációk megosztását fejlesztési projektek között.

Néha lassú és nem reagál

A felhasználói felület testreszabása nem mindig lehetséges.

Jira árak

Örökre ingyenes

Standard: 7,16 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,48 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb AI eszköz jegyzeteléshez 2024-ben

4. Confluence

via Atlassian

A Confluence különféle típusú tartalmak létrehozására használható, beleértve a figyelemfelkeltő kiadási megjegyzéseket is.

Multimédiás és egyéb dinamikus tartalmakat is hozzáadhat, hogy munkája figyelemfelkeltő és professzionális legyen. Ossza meg Office-dokumentumokat, képeket, PDF-fájlokat és egyebeket fejlett együttműködési eszközökkel.

A fájlkezelés egyszerűsítése érdekében a Confluence lehetővé teszi a sablonok testreszabását, az azonnali előnézetek elérését, az automatikus verziókezelés engedélyezését, a teljes szövegű keresés végrehajtását, sőt a megjegyzések rögzítését is.

A Confluence kiadási megjegyzései a tipikus pontokba szedett megközelítést követik, kiemelve a legfontosabb pontokat és lehetőség szerint hivatkozva a releváns információkra.

De az érdekes az, hogy a kiadási megjegyzések tartalmaznak egy „további részletek” részt. Ha rákattint, betekintést nyerhet a gondolkodási folyamatba, a háttérben zajló eseményekről árulkodó apró részletekbe.

A Confluence legjobb funkciói

Dolgozzon együtt és ossza meg ötleteit csapattársaival egy táblán

Használja ki a verziókezelés előnyeit a tartalom szükség szerinti kezeléséhez

Rendezze nagy mennyiségű dokumentumot, és érje el őket egy helyen

Használja a széles körű sablonok és makrók választékát a munka felgyorsításához.

Védje dokumentumait testreszabható hozzáférés-vezérléssel és jogosultságokkal

A Confluence korlátai

A PDF-ekhez hasonló dokumentumok exportálása problémás lehet.

A szövegalapú keresés nem működik optimálisan

Confluence árak

Örökre ingyenes

Standard: 4,89 USD/hó felhasználónként

Prémium: 8,97 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Confluence értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

5. GitLab Releases

via GitLab

A GitLab megkönnyíti a kiadások és a kiadási megjegyzések létrehozását és nyomon követését, akár a felhasználói felületén keresztül, akár a CI-pipeline-on belül definiált kiadási feladatokkal. Ez a rendszer könnyedén generál markdown formátumú kiadási megjegyzéseket, összefoglalva az előző és a jelenlegi kiadás közötti összes változást.

Ez egy átfogó DevOps platform, amely lehetővé teszi a programozók számára, hogy zökkenőmentesen navigáljanak az összes projektfeladat között – a kezdeti terméktervezéstől és a forráskód-kezeléstől a folyamatos nyomon követésig és a biztonsági intézkedésekig.

A GitLab lehetővé teszi a csapatának, hogy minőségi szoftverterméket fejlesszen, mivel minden fejlesztési fázisban biztosítja az összes tag közötti együttműködést, ami jelentős kényelmet jelent.

A GitLab Releases legjobb funkciói

Használja a jelentéskészítési, nyomon követési, feladatkezelési és együttműködési funkciókat a termelékenység növelése érdekében.

Automatizálja a kódok létrehozását és tesztelését több harmadik fél integrációjának segítségével.

Alkalmazzon kiadási verzióvezérlést, hogy bizonyos kiadások csak az arra jogosult személyek számára legyenek elérhetők.

A GitLab Releases korlátai

Az ingyenes csomag nem tartalmazza a legfontosabb funkciókat.

Néhány felhasználó szerint a támogatási csapat késve reagál.

A felület zavaros és lassú azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik a verziókezelést.

GitLab Releases árak

Örökre ingyenes

Prémium: 29 USD/hó

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GitLab Releases értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

6. Bitbucket

via Bitbucket

A Bitbucket egy olyan platform, amelyet szoftverfejlesztő csapatok számára terveztek, hogy hatékonyan és strukturált módon kezelhessék a kódot. Alapvető funkcióit a csapatok közötti együttműködés és integráció megkönnyítése, a biztonság növelése, a skálázhatóság biztosítása és a többnyelvűség támogatása érdekében fejlesztették ki.

A Bitbucket eszköz egyik legfontosabb funkciója a Git Changelog. Ez automatizálja a kiadási megjegyzések generálását a Bitbucket szerverről. AI-alapú, ami a szoftverfrissítések elemzését gyerekjátékká teszi.

A szoftver kivonja a termékfejlesztéssel kapcsolatos kritikus adatokat, például a hibajavításokat, a teljesítményjavításokat és a funkcionális módosításokat, és ezeket összesíti egy minden felhasználó számára érthető kiadási megjegyzésbe.

Olvassa el még: Hogyan írjunk jó hibajelentést

A Bitbucket legjobb funkciói

Biztonságos, korlátlan kód tárolás privát tárhelyen

A Jira integráció segítségével észlelje a kód hibáit

Használja ki a robusztus biztonsági funkciókat az információk védelme érdekében

E-mail értesítések küldése a kiadás létrehozásakor

A Bitbucket korlátai

Nincs túl intuitív felhasználói felülete

Az értesítési funkció nem túl hatékony.

Bitbucket árak

Örökre ingyenes

Standard: Egyedi árazás

Prémium: Egyedi árazás

Bitbucket értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

7. Trello

via Trello

A Trello, amely elsősorban a zökkenőmentes projektmenedzsmentről ismert, Kanban táblát használ, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy projekt táblákat, feladatlistákat és kártyákat hozzanak létre a folyamat (kezdetétől a végéig) hatékony nyomon követése érdekében.

Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, kiválóan támogatja a csapat tagjai közötti együttműködést, és mindent rendezett állapotban tart, legyen szó feladatok, projektek vagy munkafolyamatok kezeléséről. Ezenkívül számos egyéb hasznos funkciót is kínál, például feladatkiosztást, határidőket, címkéket és megjegyzéseket.

A kiadási megjegyzések írásához a Trello rendelkezik egy Notes and Docs power-up funkcióval, amely mesterséges intelligencián alapul. A felhasználók ezt felhasználva részletes kiadási megjegyzéseket hozhatnak létre fájlok, képek, táblázatok és egyéb elemek hozzáadásával.

A Trello kiadási megjegyzéseinek legnagyobb előnye, hogy könnyedén létrehozhatja őket a Trello kártyákon a táblákon. Ez azt jelenti, hogy nem kell bajlódnia a különböző eszközök közötti váltással.

A Trello legjobb funkciói

Készítsen és kezeljen több feladatlistát egyszerűen a drag-and-drop funkcióval

Ossza meg a kiadási megjegyzéseket másokkal a megosztott és nyilvános táblák segítségével.

Kövesse nyomon a feladatokat és kerülje el a késedelmeket a Trello kártyák határidő funkciójának segítségével.

Csatoljon képeket, linkeket és videókat a Trello kártyákhoz, hogy javítsa a feladatok olvashatóságát és érthetőségét.

Exportálja a kiadási megjegyzéseket PDF és más formátumokban

A Trello korlátai

A kritikus funkciók, mint például az ütemtervek és naptárak, nem szerepelnek az ingyenes verzióban.

Nincs jelentéskészítő és időkövető eszköz

Trello árak

Örökre ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 23 000 értékelés)

Olvassa el még: A 20 legjobb Trello alternatíva és versenytárs a projektmenedzsmenthez 2024-ben

8. Asana

via Asana

Az Asana egy másik remek eszköz, amelyet a fejlesztőknek érdemes figyelembe venniük a kiadási megjegyzések írásakor. Az eszköz segít a csapatoknak a földrajzi határok túllépésében és munkájuk elvégzésében, a napi feladatoktól a nagyobb projektekig mindent egy helyen kezelve.

Az Asana nem rendelkezik natív kiadási generátorral, de AI-parancsokkal AI-generált feladatösszefoglalókat és leírásokat hozhat létre, amelyeket beilleszthet egy kombinált kiadási megjegyzések dokumentumba.

Az Asana for Slack integrációval a feladatösszefoglalók segítségével a csapatok a Slackben is naprakészek maradhatnak. Így a Slack munkaterületét elhagyva is áttekinthetik a feladatok előrehaladását (funkciófrissítések, hibajavítások stb.).

Olvassa el még: Hogyan használjuk hatékonyan a Slacket: A Slack felhasználók végső útmutatója

Az Asana legjobb funkciói

Több integrációval egyszerűsítheti a munkafolyamatokat

Valós időben együttműködhet és kommunikálhat csapattársaival

Kövesse nyomon a táblán minden felhasználó frissítendő feladatait

Készítsen AI-generált feladatösszefoglalókat a kiadási megjegyzésekhez

Az Asana korlátai

Nem tartalmaz beépített időkövetési funkciót.

Nincs natív kiadási megjegyzések létrehozó eszköz

Néhány felhasználó szerint nehezen testreszabható

Korlátozott ügyfélszolgálat

Asana árak

Örökre ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Enterprise+: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

9. Google Docs

Google Docs -on keresztül

A Google Workspace részét képező Google Docs egy újabb sokoldalú platform, amelyet felvehetünk a kiadási megjegyzések létrehozására szolgáló eszközök listájára. Lehetővé teszi a csapat tagjai közötti zökkenőmentes, valós idejű együttműködést.

A szövegformázás, a beágyazott linkek és a képek funkciók segítségével a fejlesztők hatékonyan tudják kommunikálni az új funkciókat, a termékfejlesztéseket vagy a hibajavításokat a termékkiadási megjegyzésekben.

A Google Docs kiadási megjegyzések sablonja egyszerűsíti az írási folyamatot azáltal, hogy az információkat kategóriákba rendezi, biztosítva ezzel az áttekinthetőséget. A fejlesztők a címek, kategóriák és leírások módosításával testreszabhatják a sablont az adott projekt igényeinek megfelelően.

A Google Docs másik fontos funkciója a verziótörténet ellenőrzése. Ez egy intelligens funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a korábbi és a jelenlegi változásokat, és akár annyiszor váltsanak régebbi verziókra, amennyiszer csak szükséges.

A Google Docs legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet csapattársaival, és a sokoldalú szerkesztőeszközökkel dokumentumokat szerkeszthet.

Automatikus mentés a tartalom elvesztésének veszélye nélkül

Hozzon létre hozzáférési ellenőrzéseket és engedélyeket a dokumentumokhoz való hozzáférés testreszabásához.

A Google Docs korlátai

Korlátozott számú sablon közül választhat

Hacsak nem engedélyezi kifejezetten az offline hozzáférést, a dokumentumok csak online működnek.

Nincs asztali alkalmazás

A Google Docs árai

Örökre ingyenes (A Google Workspace csomagokban is megtalálható)

Google Docs értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (több mint 28 000 értékelés)

Olvassa el még: 5 szoftver kiadási megjegyzés sablon a termékélmény optimalizálásához

10. Microsoft Word

via Maxlinear

A Microsoft Word a Microsoft Office csomag kulcsfontosságú része, és széles körben elismert, elsőrangú szövegszerkesztő szoftver. Ez egyben a kiadási megjegyzések szoftverek listánk utolsó tagja is.

Ezeknek a szoftvereknek az elsődleges célja, hogy segítsék a felhasználókat a szöveges dokumentumok pontos létrehozásában, szerkesztésében és formázásában. Tehát, ha részletes termékkiadási megjegyzéseket kell írni, az MS Word jól teljesít. A szoftver formázási opciói hatékonyan strukturálják a kiadási megjegyzéseket olyan elemek beépítésével, mint a címsorok, a felsorolások és a táblázatok.

Bár az MS Word nem rendelkezik beépített kiadási megjegyzések sablonokkal, a felhasználók online letölthetnek sablonokat, és azokat manuálisan testreszabhatják az egyedi igényeiknek megfelelően. Ez hátránynak tekinthető az MS Word használatával a kiadási megjegyzések létrehozásához, mivel így a felhasználóknak kell elvégezniük az összes nehéz munkát.

Ugyanakkor más figyelemre méltó funkciókkal kompenzálja ezt, például a változások nyomon követésével, megjegyzésekkel és verziótörténettel. Ezenkívül az MS Word integrációja a Microsoft Office csomag többi eszközével zökkenőmentes együttműködést és dokumentumok megosztását teszi lehetővé.

A Microsoft Word legjobb funkciói

A fejlett szerkesztési funkciók segítségével könnyedén formázhatja és szerkesztheti a szöveget.

Különböző sablonok segítségével különböző típusú tartalmakat írhat.

Egyszerű felhasználói felületének köszönhetően könnyen elindulhat

A Microsoft Word korlátai

Formázási problémákat okoz, ha más szövegszerkesztő eszközökből származó dokumentumokat nyit meg az MS Word.

Nincs automatikus mentési funkció

Sok felhasználó jelentett adatvesztést a dokumentumok hibás működése vagy hirtelen bezárása miatt.

Bár kezdetben ingyenes, végül drága eszközzé válik.

Microsoft Word árak

Egyszeri vásárlás: 159,99 USD

Microsoft Word értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Inspirációt keres? Íme néhány kiváló kiadási megjegyzés példa az Ön számára!

Tegye a ClickUp-ot a kedvenc kiadási megjegyzések szoftverévé

Bemutattuk a tíz legjobb eszközt a vonzó kiadási megjegyzések létrehozásához. Hogy segítsünk a kutatásában, kiemeltük néhány alapvető funkciójukat, korlátaikat és relevanciájukat a megbízható értékelési platformok értékelései alapján.

Az egyes eszközök érdemeinek értékelése és annak megállapítása, hogy azok megfelelnek-e a csapat igényeinek, azonban kimerítő és időigényes feladat lehet.

Szeretné ezt kihagyni? Próbálja ki a ClickUp-ot!

A ClickUp egy all-in-one termékfejlesztési és -kezelési platform. Segít a szoftverfejlesztésben, a projektek kezelésében, a kiadási megjegyzések írásában, a marketingben és még sok másban.

A ClickUp segítségével nem kell aggódnia, hogy felesleges eszközökért kell fizetnie csak azért, hogy kiadási megjegyzéseket generáljon.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy egyszerűsítse a feladatokat és növelje a termelékenységet!