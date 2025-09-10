A 11 legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftver belső használatra és ügynökségek számára 2026-ban

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
2025. szeptember 10.
Folyamatos kampányok. Közeledő határidők. Szűkös költségvetések. A marketingcsapatok folyamatos nyomás alatt állnak.

Ezen felül kezelnie kell a kreatív briefeket és a tartalmi naptárakat, nyomon kell követnie a kampánymutatókat, és össze kell hangolnia a többfunkciós csapatokat.

A marketingprojekt-menedzsment szoftverek rendet teremtenek ebben a káoszban. Ezek a platformok egyetlen megbízható forrásba egyesítik marketingtevékenységeit, így mindenki számára láthatóvá válik az előrehaladás és az akadályok. Emellett segítenek a marketingfeladatok kezelésében is, automatizált jóváhagyási munkafolyamatokkal egyszerűsítve és felgyorsítva a végrehajtást, ami csökkenti a oda-vissza levelezést.

Ebben az útmutatóban összeállítottunk egy listát a legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftverplatformokról, amelyek segítenek a marketingcsapatoknak az üzleti tevékenységek tervezésében és bővítésében, valamint abban, hogy megőrizzék a józan eszüket.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál

Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A marketingprojekt-menedzsment eszközök összehasonlítása egy pillanat alatt

Íme egy áttekintés a legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftverekről, azok legfontosabb funkcióival és árképzésével együtt.

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak*
ClickUpSzemélyre szabható irányítópultok, táblák, csapatmunka, integrált mesterséges intelligencia, többféle nézet, lektorálási eszközökMarketingcsapatok és ügynökségek számára, akiknek egy mindenre kiterjedő, AI-alapú munkaterületre van szükségükIngyenes csomag elérhető; egyedi árazás vállalatok számára
WrikeWrike AI, testreszabható igénylőlapok, korrektúra, Gantt-diagramokMarketingcsapatok, amelyek nagy mennyiségű kérést, erőforrást és kreatív jóváhagyást kezelnek, és fejlett jelentéskészítési igényeik vannakIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik
AsanaAI Studio, csapat prioritások, feladatmegjegyzések, feladatok, Work Graph®Olyan marketingcsapatok számára, amelyek többcsatornás kampányokat vezetnek, és áttekintést szeretnének arról, hogy az egyes feladatok hogyan illeszkednek a célokhozIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.
Zoho ProjectsSablonok, tervrajz-szerkesztő, kritikus út nézet, AI-támogatás, Zoho ökoszisztéma integrációMarketingcsapatok számára, akik megfizethető projektkövetést, automatizálást és együttműködést szeretnének egy platformonIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik
ProofHubFeladatlista, egyéni szerepkörök, jegyzetelő eszköz, Gantt-diagram, ProofHub űrlapokBelső marketingcsapatok számára, akiknek központi helyre van szükségük az együttműködéshez, a megbeszélésekhez és a kreatív anyagok ellenőrzéséhezNincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 50 dollártól kezdődik
CsapatmunkaFelvételi űrlapok, munkaidő-nyilvántartás, ügyfélportál, AI-támogatás, portfólió-táblákMarketingügynökségek, amelyek ügyfélmunkákat, előlegeket és számlákat kezelnek a kampánytervezés mellettIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10,99 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
NiftyOrbit AI, Útiterv nézet, Úszósáv nézet, Mérföldkövek, DokumentumokMarketingcsapatok, akik munkafolyamat-automatizálást, mérföldkövek nyomon követését és AI-alapú prediktív elemzéseket szeretnénekIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 49 dollártól kezdődik
HiveHive Automate, AI-támogatás, időkövetés, e-mail és üzenetküldés, Zoom-integrációMarketingcsapatok számára, akiknek beépített korrektúrára, jóváhagyásra és AI-alapú segítségre van szükségükIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 5 dollártól kezdődik
BasecampFókusz mód, Ajtók, Hey menü, megosztott naptárak, Hill Charts, PingsKis marketingcsapatok és startupok, amelyek egyszerű projektkövetést és kommunikációt szeretnénekIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 15 dollártól kezdődik
WorkfrontMesterséges intelligencia, kapacitástervezés, egyéni nézetek, jóváhagyási folyamatok, integráció az Adobe eszközökkelVállalati marketingoperációs csapatok, amelyek integrált Adobe munkafolyamatokkal kezelnek nagyszabású digitális marketingkampányokatEgyedi árazás
TrelloVizuális táblák, idővonal nézet, Trello Planner, Trello Inbox, egyéni kártya, tábla gombokOlyan marketingcsapatok számára, akik egyszerű, vizuális eszközt preferálnak kampánynaptárak, események és kreatív munkafolyamatok kezeléséhezIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 6 dollártól kezdődik

Milyen funkciókat érdemes keresni a marketingprojekt-menedzsment szoftverekben?

Nem minden projektmenedzsment-platformot a marketingesek igényeinek figyelembevételével fejlesztettek ki. Annak érdekében, hogy ne olyan eszközt válasszon, amely több munkát jelent, mint amennyit megtakarít, íme azok a funkciók, amelyekre érdemes elsősorban figyelnie:

  • Kampány- és feladatkezelés: Mivel marketingcsapata bármely adott pillanatban több feladatot is kezel, keressen olyan platformot, amely listák, Kanban-táblák, naptárak és Gantt-diagramok segítségével rugalmas feladatkezelést kínál.
  • Tartalom- és eszközmegosztás: Az olyan funkciók, mint a fájlmegosztás, a verziókezelés és a lektorálás, elengedhetetlenek a marketingprojekt-menedzserek számára, mivel a kampányok gyakran több részleget, sőt külső partnereket is magukban foglalnak
  • Funkciók közötti átláthatóság: A projektmenedzsment szoftverek irányítópultjai, munkaterhelés-kezelése és időkövetése lehetővé teszik a vezetők számára, hogy korán felismerjék a szűk keresztmetszeteket, és összetett projektekben is mindenki betartsa a határidőket
  • Jóváhagyási munkafolyamatok: A kampányok gyakran megakadnak, miközben az érintettek jóváhagyására várnak. Keressen olyan marketingprojekt-menedzsment megoldásokat, amelyekkel automatizálhatja a jóváhagyási munkafolyamatokat
  • Teljesítménykövetés: Keressen olyan eszközöket, amelyek irányítópulttal, elemzési funkciókkal és célkövetési funkciókkal rendelkeznek, és összekapcsolják a projekt előrehaladását a marketing KPI-kkel
  • Integráció a marketingtechnológiai eszközökkel: Akár a HubSpot kampányadatait, a Google Drive fájljait, akár a Slack frissítéseit szinkronizálja, az integrációk lehetővé teszik az adatáramlást
  • Skálázhatóság és testreszabás: Keressen olyan eszközöket, amelyek egyedi mezőket, sablonokat és vállalati szintű vezérlőelemeket kínálnak, így a platformot a kampányai és csapatai fejlődéséhez igazíthatja
  • Mesterséges intelligenciával támogatott segítség: Válasszon olyan marketingprojekt-menedzsment szoftvert, amely mesterséges intelligenciával támogatott feladatautomatizálást, tartalomgenerálást és munkaterhelés-előrejelzést kínál a monoton feladatok csökkentése érdekében

A legjobb szoftverek marketingprojektek menedzseléséhez

Az alábbiakban összeállítottuk a legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftverek listáját, amelyeket használhat.

1. ClickUp (A legjobb választás azoknak a marketingcsapatoknak és ügynökségeknek, amelyeknek egy mindenre kiterjedő munkaterületre van szükségük)

A ClickUp kampánylistái: marketingprojekt-menedzsment szoftver
Kövesse nyomon az összes kampányfeladatot a ClickUp kampánylistáival

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, központosítja marketingkampányait, kreatív munkafolyamatait és a csapatok közötti együttműködést.

A ClickUp projektmenedzsment-megoldásával három alapvető építőelemet kap a marketingtervének zökkenőmentes együttműködéséhez.

Hozzon létre beágyazott oldalakat a ClickUp Docs-ban, hogy rögzíthesse az SOP-okat, kampányleírásokat, stratégiai útmutatókat, kreatív naptárakat és egyebeket

Az első, a ClickUp Docs, egy együttműködésen alapuló dokumentációs eszköz, amely központosítja a kampányleírásokat, az üzenetküldési irányelveket, a hirdetésszöveg-tervezeteket, sőt még a tanulási jegyzeteket is.

A valós idejű szerkesztés és a beépített megjegyzések segítségével több csapattag is egyszerre készíthet vázlatot, ellenőrizhet és finomíthatja a tartalmat. Tökéletes megoldás a szövegírók, a tervezők és a kampánymenedzserek közötti koordinációhoz.

Emellett @megemlítheti csapattársait, feladatokat kapcsolhat össze, vagy közvetlenül a dokumentumba ágyazhat irányítópultokat, így a kontextus soha nem vész el.

Használja a ClickUp Whiteboards szolgáltatást marketingkampányai és projektmunkafolyamatai megtervezéséhez

A ClickUp Whiteboards marketinges ötleteit és márka-történeteit végrehajtási tervvé alakítja. AI-támogatott virtuális vászonként a whiteboardok lehetővé teszik, hogy felvázolja kampánykoncepcióját, felragasszon jegyzeteket, alakzatokat vagy képeket, valamint vizualizálja a konverziós csatornákat vagy a bevezetési folyamatokat.

A táblák kiválóan alkalmasak a vizuális együttműködésre távoli vagy hibrid csapatok számára: több érdekelt fél is valós időben ötletelhet, élő kurzorokkal és zökkenőmentes frissítésekkel.

Kövesse nyomon marketingmutatóit a ClickUp Dashboards segítségével

Ezután a ClickUp Dashboards segítségével a marketingmenedzserek egy helyen követhetik nyomon az összes kampányukat és tevékenységüket.

A kampányköltségvetések és kiadások nyomon követésétől a kampányok részletes teljesítményének, a projekt állapotának és a hirdetési kiadások megtérülésének nyomon követéséig a testreszabható irányítópultok mindent elvégeznek Ön helyett.

Ha időszűkében van, vagy kifogyott az ötletekből, a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense lesz a brainstorming-partnere.

Ötleteljen marketingkampány-ötleteket a ClickUp Brain segítségével

A Brain segít kampányötletek kidolgozásában, marketingstratégiák tervezésében, blogbejegyzések megírásában, előrehaladási jelentések megfogalmazásában, kutatási eredmények összefoglalásában és még sok másban.

A ClickUp marketingplatformja minden felhasználási esetre kész sablonokat is kínál. Például a ClickUp közösségi média bejegyzések sablonja segít megtervezni és rendszerezni a közösségi média tartalmakat, így pontosan tudhatja, mi mikor kerül közzétételre.

Készítsen egységes tervet az összes közösségi média bejegyzéséhez, csatornánként lebontva a ClickUp közösségi média bejegyzések sablonjának segítségével

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

  • Hozzon létre feladatokat egyedi állapotokkal, például „Törölve”, „Befejezve”, „Jóváhagyásra vár”, „Felülvizsgálatra vár” és „Folyamatban”, hogy nyomon követhesse az egyes szakaszok előrehaladását.
  • Használjon egyéni mezőket a közösségi média tartalmak kategorizálásához és attribútumok hozzáadásához
  • Rendezze az információkat 6 egyedi nézet segítségével, többek között a Tartalomkönyvtár és a Tartalomfázis segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

  • Proofing: Egyszerűsítse a kreatív anyagok áttekintését a ClickUp Proofing segítségével – tegyen megjegyzéseket közvetlenül a képekre, videókra vagy PDF-fájlokra, hogy a tervezők és a marketingesek gyorsan reagálhassanak a visszajelzésekre
  • Clips: Rögzíts és ossz meg gyors frissítéseket vagy bemutatókat a ClickUp Clips segítségével, és nyújts kontextust a kampányhoz anélkül, hogy telefonálnod kellene
  • Notetaker: Rögzítse az értekezletek jegyzetét és a teendőket a ClickUp AI Notetaker segítségével, majd alakítsa őket feladatokká, vagy ossza meg azonnal a csapatával
  • Munkaterhelés-kezelés: Okosan egyensúlyozza az erőforrásokat a ClickUp Workload View segítségével, hogy lássa, ki túlterhelt vagy alulhasznosított a kampányok között
  • Hatékony végrehajtás: A ClickUp projektidő-nyomkövető funkciójával strukturáltan kezelheti kampányai végrehajtását, így nyilvántarthatja a számlázható és nem számlázható marketingmunkákra fordított órákat.
  • Kontextusfüggő csevegés: A ClickUp Chat segítségével mindenki egy hullámhosszon maradhat – a beszélgetések pontosan ott zajlanak, ahol a munka folyik, így nincs többé szétszórt visszajelzés
  • Egyéni állapotok: A ClickUp egyéni állapotok funkciójával hozzáadhat olyan egyéni szakaszokat a feladatokhoz, mint például „Folyamatban” vagy „Felülvizsgálat alatt”, és így minden marketinges feladat egyértelmű munkafolyamaton haladhat végig.
  • Kijelölt megjegyzések: A ClickUp Kijelölt megjegyzések funkciójával közvetlenül a visszajelzésekből rendelhet hozzá teendőket, így a javaslatokat azonnal nyomon követhető feladatokká alakíthatja.
  • Rugalmas nézetek: Kampányok ütemezése, végrehajtása és nyomon követése különböző nézetek segítségével, például naptár, lista, Kanban, idővonal és még sok más

A ClickUp korlátai

  • Ez új felhasználók számára túlterhelő lehet; időt és erőfeszítést igényel az eszköz elsajátítása és beállítása

A ClickUp árai

