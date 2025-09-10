A 11 legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftver belső használatra és ügynökségek számára 2026-ban

Folyamatos kampányok. Közeledő határidők. Szűkös költségvetések. A marketingcsapatok folyamatos nyomás alatt állnak.

Ezen felül kezelnie kell a kreatív briefeket és a tartalmi naptárakat, nyomon kell követnie a kampánymutatókat, és össze kell hangolnia a többfunkciós csapatokat.

A marketingprojekt-menedzsment szoftverek rendet teremtenek ebben a káoszban. Ezek a platformok egyetlen megbízható forrásba egyesítik marketingtevékenységeit, így mindenki számára láthatóvá válik az előrehaladás és az akadályok. Emellett segítenek a marketingfeladatok kezelésében is, automatizált jóváhagyási munkafolyamatokkal egyszerűsítve és felgyorsítva a végrehajtást, ami csökkenti a oda-vissza levelezést.

Ebben az útmutatóban összeállítottunk egy listát a legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftverplatformokról, amelyek segítenek a marketingcsapatoknak az üzleti tevékenységek tervezésében és bővítésében, valamint abban, hogy megőrizzék a józan eszüket.

Íme egy áttekintés a legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftverekről, azok legfontosabb funkcióival és árképzésével együtt.

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp Személyre szabható irányítópultok, táblák, csapatmunka, integrált mesterséges intelligencia, többféle nézet, lektorálási eszközök Marketingcsapatok és ügynökségek számára, akiknek egy mindenre kiterjedő, AI-alapú munkaterületre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás vállalatok számára Wrike Wrike AI, testreszabható igénylőlapok, korrektúra, Gantt-diagramok Marketingcsapatok, amelyek nagy mennyiségű kérést, erőforrást és kreatív jóváhagyást kezelnek, és fejlett jelentéskészítési igényeik vannak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik Asana AI Studio, csapat prioritások, feladatmegjegyzések, feladatok, Work Graph® Olyan marketingcsapatok számára, amelyek többcsatornás kampányokat vezetnek, és áttekintést szeretnének arról, hogy az egyes feladatok hogyan illeszkednek a célokhoz Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Zoho Projects Sablonok, tervrajz-szerkesztő, kritikus út nézet, AI-támogatás, Zoho ökoszisztéma integráció Marketingcsapatok számára, akik megfizethető projektkövetést, automatizálást és együttműködést szeretnének egy platformon Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik ProofHub Feladatlista, egyéni szerepkörök, jegyzetelő eszköz, Gantt-diagram, ProofHub űrlapok Belső marketingcsapatok számára, akiknek központi helyre van szükségük az együttműködéshez, a megbeszélésekhez és a kreatív anyagok ellenőrzéséhez Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 50 dollártól kezdődik Csapatmunka Felvételi űrlapok, munkaidő-nyilvántartás, ügyfélportál, AI-támogatás, portfólió-táblák Marketingügynökségek, amelyek ügyfélmunkákat, előlegeket és számlákat kezelnek a kampánytervezés mellett Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10,99 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Nifty Orbit AI, Útiterv nézet, Úszósáv nézet, Mérföldkövek, Dokumentumok Marketingcsapatok, akik munkafolyamat-automatizálást, mérföldkövek nyomon követését és AI-alapú prediktív elemzéseket szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 49 dollártól kezdődik Hive Hive Automate, AI-támogatás, időkövetés, e-mail és üzenetküldés, Zoom-integráció Marketingcsapatok számára, akiknek beépített korrektúrára, jóváhagyásra és AI-alapú segítségre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 5 dollártól kezdődik Basecamp Fókusz mód, Ajtók, Hey menü, megosztott naptárak, Hill Charts, Pings Kis marketingcsapatok és startupok, amelyek egyszerű projektkövetést és kommunikációt szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 15 dollártól kezdődik Workfront Mesterséges intelligencia, kapacitástervezés, egyéni nézetek, jóváhagyási folyamatok, integráció az Adobe eszközökkel Vállalati marketingoperációs csapatok, amelyek integrált Adobe munkafolyamatokkal kezelnek nagyszabású digitális marketingkampányokat Egyedi árazás Trello Vizuális táblák, idővonal nézet, Trello Planner, Trello Inbox, egyéni kártya, tábla gombok Olyan marketingcsapatok számára, akik egyszerű, vizuális eszközt preferálnak kampánynaptárak, események és kreatív munkafolyamatok kezeléséhez Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 6 dollártól kezdődik

Milyen funkciókat érdemes keresni a marketingprojekt-menedzsment szoftverekben?

Nem minden projektmenedzsment-platformot a marketingesek igényeinek figyelembevételével fejlesztettek ki. Annak érdekében, hogy ne olyan eszközt válasszon, amely több munkát jelent, mint amennyit megtakarít, íme azok a funkciók, amelyekre érdemes elsősorban figyelnie:

Kampány- és feladatkezelés: Mivel marketingcsapata bármely adott pillanatban több feladatot is kezel, keressen olyan platformot, amely listák, Kanban-táblák, naptárak és Gantt-diagramok segítségével rugalmas feladatkezelést kínál.

Tartalom- és eszközmegosztás: Az olyan funkciók, mint a fájlmegosztás, a verziókezelés és a lektorálás, elengedhetetlenek a marketingprojekt-menedzserek számára, mivel a kampányok gyakran több részleget, sőt külső partnereket is magukban foglalnak

Funkciók közötti átláthatóság: A projektmenedzsment szoftverek irányítópultjai, munkaterhelés-kezelése és időkövetése lehetővé teszik a vezetők számára, hogy korán felismerjék a szűk keresztmetszeteket, és összetett projektekben is mindenki betartsa a határidőket

Jóváhagyási munkafolyamatok: A kampányok gyakran megakadnak, miközben az érintettek jóváhagyására várnak. Keressen olyan marketingprojekt-menedzsment megoldásokat, amelyekkel automatizálhatja a jóváhagyási munkafolyamatokat

Teljesítménykövetés: Keressen olyan eszközöket, amelyek irányítópulttal, elemzési funkciókkal és célkövetési funkciókkal rendelkeznek, és összekapcsolják a projekt előrehaladását a marketing KPI-kkel

Integráció a marketingtechnológiai eszközökkel: Akár a HubSpot kampányadatait, a Google Drive fájljait, akár a Slack frissítéseit szinkronizálja, az integrációk lehetővé teszik az adatáramlást

Skálázhatóság és testreszabás: Keressen olyan eszközöket, amelyek egyedi mezőket, sablonokat és vállalati szintű vezérlőelemeket kínálnak, így a platformot a kampányai és csapatai fejlődéséhez igazíthatja

Mesterséges intelligenciával támogatott segítség: Válasszon olyan marketingprojekt-menedzsment szoftvert, amely mesterséges intelligenciával támogatott feladatautomatizálást, tartalomgenerálást és munkaterhelés-előrejelzést kínál a monoton feladatok csökkentése érdekében

A legjobb szoftverek marketingprojektek menedzseléséhez

Az alábbiakban összeállítottuk a legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftverek listáját, amelyeket használhat.

1. ClickUp (A legjobb választás azoknak a marketingcsapatoknak és ügynökségeknek, amelyeknek egy mindenre kiterjedő munkaterületre van szükségük)

Kövesse nyomon az összes kampányfeladatot a ClickUp kampánylistáival

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, központosítja marketingkampányait, kreatív munkafolyamatait és a csapatok közötti együttműködést.

A ClickUp projektmenedzsment-megoldásával három alapvető építőelemet kap a marketingtervének zökkenőmentes együttműködéséhez.

Hozzon létre beágyazott oldalakat a ClickUp Docs-ban, hogy rögzíthesse az SOP-okat, kampányleírásokat, stratégiai útmutatókat, kreatív naptárakat és egyebeket

Az első, a ClickUp Docs, egy együttműködésen alapuló dokumentációs eszköz, amely központosítja a kampányleírásokat, az üzenetküldési irányelveket, a hirdetésszöveg-tervezeteket, sőt még a tanulási jegyzeteket is.

A valós idejű szerkesztés és a beépített megjegyzések segítségével több csapattag is egyszerre készíthet vázlatot, ellenőrizhet és finomíthatja a tartalmat. Tökéletes megoldás a szövegírók, a tervezők és a kampánymenedzserek közötti koordinációhoz.

Emellett @megemlítheti csapattársait, feladatokat kapcsolhat össze, vagy közvetlenül a dokumentumba ágyazhat irányítópultokat, így a kontextus soha nem vész el.

Használja a ClickUp Whiteboards szolgáltatást marketingkampányai és projektmunkafolyamatai megtervezéséhez

A ClickUp Whiteboards marketinges ötleteit és márka-történeteit végrehajtási tervvé alakítja. AI-támogatott virtuális vászonként a whiteboardok lehetővé teszik, hogy felvázolja kampánykoncepcióját, felragasszon jegyzeteket, alakzatokat vagy képeket, valamint vizualizálja a konverziós csatornákat vagy a bevezetési folyamatokat.

A táblák kiválóan alkalmasak a vizuális együttműködésre távoli vagy hibrid csapatok számára: több érdekelt fél is valós időben ötletelhet, élő kurzorokkal és zökkenőmentes frissítésekkel.

Kövesse nyomon marketingmutatóit a ClickUp Dashboards segítségével

Ezután a ClickUp Dashboards segítségével a marketingmenedzserek egy helyen követhetik nyomon az összes kampányukat és tevékenységüket.

A kampányköltségvetések és kiadások nyomon követésétől a kampányok részletes teljesítményének, a projekt állapotának és a hirdetési kiadások megtérülésének nyomon követéséig a testreszabható irányítópultok mindent elvégeznek Ön helyett.

Ha időszűkében van, vagy kifogyott az ötletekből, a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense lesz a brainstorming-partnere.

Ötleteljen marketingkampány-ötleteket a ClickUp Brain segítségével

A Brain segít kampányötletek kidolgozásában, marketingstratégiák tervezésében, blogbejegyzések megírásában, előrehaladási jelentések megfogalmazásában, kutatási eredmények összefoglalásában és még sok másban.

A ClickUp marketingplatformja minden felhasználási esetre kész sablonokat is kínál. Például a ClickUp közösségi média bejegyzések sablonja segít megtervezni és rendszerezni a közösségi média tartalmakat, így pontosan tudhatja, mi mikor kerül közzétételre.

Készítsen egységes tervet az összes közösségi média bejegyzéséhez, csatornánként lebontva a ClickUp közösségi média bejegyzések sablonjának segítségével

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Hozzon létre feladatokat egyedi állapotokkal, például „Törölve”, „Befejezve”, „Jóváhagyásra vár”, „Felülvizsgálatra vár” és „Folyamatban”, hogy nyomon követhesse az egyes szakaszok előrehaladását.

Használjon egyéni mezőket a közösségi média tartalmak kategorizálásához és attribútumok hozzáadásához

Rendezze az információkat 6 egyedi nézet segítségével, többek között a Tartalomkönyvtár és a Tartalomfázis segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Ez új felhasználók számára túlterhelő lehet; időt és erőfeszítést igényel az eszköz elsajátítása és beállítása