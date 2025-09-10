A 11 legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftver belső használatra és ügynökségek számára 2026-ban

Folyamatos kampányok. Közeledő határidők. Szűkös költségvetések. A marketingcsapatok folyamatos nyomás alatt állnak.
Ezen felül kezelnie kell a kreatív briefeket és a tartalmi naptárakat, nyomon kell követnie a kampánymutatókat, és össze kell hangolnia a többfunkciós csapatokat.
A marketingprojekt-menedzsment szoftverek rendet teremtenek ebben a káoszban. Ezek a platformok egyetlen megbízható forrásba egyesítik marketingtevékenységeit, így mindenki számára láthatóvá válik az előrehaladás és az akadályok. Emellett segítenek a marketingfeladatok kezelésében is, automatizált jóváhagyási munkafolyamatokkal egyszerűsítve és felgyorsítva a végrehajtást, ami csökkenti a oda-vissza levelezést.
Ebben az útmutatóban összeállítottunk egy listát a legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftverplatformokról, amelyek segítenek a marketingcsapatoknak az üzleti tevékenységek tervezésében és bővítésében, valamint abban, hogy megőrizzék a józan eszüket.
A marketingprojekt-menedzsment eszközök összehasonlítása egy pillanat alatt
Íme egy áttekintés a legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftverekről, azok legfontosabb funkcióival és árképzésével együtt.
|Eszköz neve
|Főbb jellemzők
|A legjobb
|Árak*
|ClickUp
|Személyre szabható irányítópultok, táblák, csapatmunka, integrált mesterséges intelligencia, többféle nézet, lektorálási eszközök
|Marketingcsapatok és ügynökségek számára, akiknek egy mindenre kiterjedő, AI-alapú munkaterületre van szükségük
|Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás vállalatok számára
|Wrike
|Wrike AI, testreszabható igénylőlapok, korrektúra, Gantt-diagramok
|Marketingcsapatok, amelyek nagy mennyiségű kérést, erőforrást és kreatív jóváhagyást kezelnek, és fejlett jelentéskészítési igényeik vannak
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik
|Asana
|AI Studio, csapat prioritások, feladatmegjegyzések, feladatok, Work Graph®
|Olyan marketingcsapatok számára, amelyek többcsatornás kampányokat vezetnek, és áttekintést szeretnének arról, hogy az egyes feladatok hogyan illeszkednek a célokhoz
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.
|Zoho Projects
|Sablonok, tervrajz-szerkesztő, kritikus út nézet, AI-támogatás, Zoho ökoszisztéma integráció
|Marketingcsapatok számára, akik megfizethető projektkövetést, automatizálást és együttműködést szeretnének egy platformon
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik
|ProofHub
|Feladatlista, egyéni szerepkörök, jegyzetelő eszköz, Gantt-diagram, ProofHub űrlapok
|Belső marketingcsapatok számára, akiknek központi helyre van szükségük az együttműködéshez, a megbeszélésekhez és a kreatív anyagok ellenőrzéséhez
|Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 50 dollártól kezdődik
|Csapatmunka
|Felvételi űrlapok, munkaidő-nyilvántartás, ügyfélportál, AI-támogatás, portfólió-táblák
|Marketingügynökségek, amelyek ügyfélmunkákat, előlegeket és számlákat kezelnek a kampánytervezés mellett
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10,99 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
|Nifty
|Orbit AI, Útiterv nézet, Úszósáv nézet, Mérföldkövek, Dokumentumok
|Marketingcsapatok, akik munkafolyamat-automatizálást, mérföldkövek nyomon követését és AI-alapú prediktív elemzéseket szeretnének
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 49 dollártól kezdődik
|Hive
|Hive Automate, AI-támogatás, időkövetés, e-mail és üzenetküldés, Zoom-integráció
|Marketingcsapatok számára, akiknek beépített korrektúrára, jóváhagyásra és AI-alapú segítségre van szükségük
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 5 dollártól kezdődik
|Basecamp
|Fókusz mód, Ajtók, Hey menü, megosztott naptárak, Hill Charts, Pings
|Kis marketingcsapatok és startupok, amelyek egyszerű projektkövetést és kommunikációt szeretnének
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 15 dollártól kezdődik
|Workfront
|Mesterséges intelligencia, kapacitástervezés, egyéni nézetek, jóváhagyási folyamatok, integráció az Adobe eszközökkel
|Vállalati marketingoperációs csapatok, amelyek integrált Adobe munkafolyamatokkal kezelnek nagyszabású digitális marketingkampányokat
|Egyedi árazás
|Trello
|Vizuális táblák, idővonal nézet, Trello Planner, Trello Inbox, egyéni kártya, tábla gombok
|Olyan marketingcsapatok számára, akik egyszerű, vizuális eszközt preferálnak kampánynaptárak, események és kreatív munkafolyamatok kezeléséhez
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 6 dollártól kezdődik
Milyen funkciókat érdemes keresni a marketingprojekt-menedzsment szoftverekben?
Nem minden projektmenedzsment-platformot a marketingesek igényeinek figyelembevételével fejlesztettek ki. Annak érdekében, hogy ne olyan eszközt válasszon, amely több munkát jelent, mint amennyit megtakarít, íme azok a funkciók, amelyekre érdemes elsősorban figyelnie:
- Kampány- és feladatkezelés: Mivel marketingcsapata bármely adott pillanatban több feladatot is kezel, keressen olyan platformot, amely listák, Kanban-táblák, naptárak és Gantt-diagramok segítségével rugalmas feladatkezelést kínál.
- Tartalom- és eszközmegosztás: Az olyan funkciók, mint a fájlmegosztás, a verziókezelés és a lektorálás, elengedhetetlenek a marketingprojekt-menedzserek számára, mivel a kampányok gyakran több részleget, sőt külső partnereket is magukban foglalnak
- Funkciók közötti átláthatóság: A projektmenedzsment szoftverek irányítópultjai, munkaterhelés-kezelése és időkövetése lehetővé teszik a vezetők számára, hogy korán felismerjék a szűk keresztmetszeteket, és összetett projektekben is mindenki betartsa a határidőket
- Jóváhagyási munkafolyamatok: A kampányok gyakran megakadnak, miközben az érintettek jóváhagyására várnak. Keressen olyan marketingprojekt-menedzsment megoldásokat, amelyekkel automatizálhatja a jóváhagyási munkafolyamatokat
- Teljesítménykövetés: Keressen olyan eszközöket, amelyek irányítópulttal, elemzési funkciókkal és célkövetési funkciókkal rendelkeznek, és összekapcsolják a projekt előrehaladását a marketing KPI-kkel
- Integráció a marketingtechnológiai eszközökkel: Akár a HubSpot kampányadatait, a Google Drive fájljait, akár a Slack frissítéseit szinkronizálja, az integrációk lehetővé teszik az adatáramlást
- Skálázhatóság és testreszabás: Keressen olyan eszközöket, amelyek egyedi mezőket, sablonokat és vállalati szintű vezérlőelemeket kínálnak, így a platformot a kampányai és csapatai fejlődéséhez igazíthatja
- Mesterséges intelligenciával támogatott segítség: Válasszon olyan marketingprojekt-menedzsment szoftvert, amely mesterséges intelligenciával támogatott feladatautomatizálást, tartalomgenerálást és munkaterhelés-előrejelzést kínál a monoton feladatok csökkentése érdekében
A legjobb szoftverek marketingprojektek menedzseléséhez
Az alábbiakban összeállítottuk a legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftverek listáját, amelyeket használhat.
1. ClickUp (A legjobb választás azoknak a marketingcsapatoknak és ügynökségeknek, amelyeknek egy mindenre kiterjedő munkaterületre van szükségük)
A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, központosítja marketingkampányait, kreatív munkafolyamatait és a csapatok közötti együttműködést.
A ClickUp projektmenedzsment-megoldásával három alapvető építőelemet kap a marketingtervének zökkenőmentes együttműködéséhez.
Az első, a ClickUp Docs, egy együttműködésen alapuló dokumentációs eszköz, amely központosítja a kampányleírásokat, az üzenetküldési irányelveket, a hirdetésszöveg-tervezeteket, sőt még a tanulási jegyzeteket is.
A valós idejű szerkesztés és a beépített megjegyzések segítségével több csapattag is egyszerre készíthet vázlatot, ellenőrizhet és finomíthatja a tartalmat. Tökéletes megoldás a szövegírók, a tervezők és a kampánymenedzserek közötti koordinációhoz.
Emellett @megemlítheti csapattársait, feladatokat kapcsolhat össze, vagy közvetlenül a dokumentumba ágyazhat irányítópultokat, így a kontextus soha nem vész el.
A ClickUp Whiteboards marketinges ötleteit és márka-történeteit végrehajtási tervvé alakítja. AI-támogatott virtuális vászonként a whiteboardok lehetővé teszik, hogy felvázolja kampánykoncepcióját, felragasszon jegyzeteket, alakzatokat vagy képeket, valamint vizualizálja a konverziós csatornákat vagy a bevezetési folyamatokat.
A táblák kiválóan alkalmasak a vizuális együttműködésre távoli vagy hibrid csapatok számára: több érdekelt fél is valós időben ötletelhet, élő kurzorokkal és zökkenőmentes frissítésekkel.
Ezután a ClickUp Dashboards segítségével a marketingmenedzserek egy helyen követhetik nyomon az összes kampányukat és tevékenységüket.
A kampányköltségvetések és kiadások nyomon követésétől a kampányok részletes teljesítményének, a projekt állapotának és a hirdetési kiadások megtérülésének nyomon követéséig a testreszabható irányítópultok mindent elvégeznek Ön helyett.
Ha időszűkében van, vagy kifogyott az ötletekből, a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense lesz a brainstorming-partnere.
A Brain segít kampányötletek kidolgozásában, marketingstratégiák tervezésében, blogbejegyzések megírásában, előrehaladási jelentések megfogalmazásában, kutatási eredmények összefoglalásában és még sok másban.
A ClickUp marketingplatformja minden felhasználási esetre kész sablonokat is kínál. Például a ClickUp közösségi média bejegyzések sablonja segít megtervezni és rendszerezni a közösségi média tartalmakat, így pontosan tudhatja, mi mikor kerül közzétételre.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Hozzon létre feladatokat egyedi állapotokkal, például „Törölve”, „Befejezve”, „Jóváhagyásra vár”, „Felülvizsgálatra vár” és „Folyamatban”, hogy nyomon követhesse az egyes szakaszok előrehaladását.
- Használjon egyéni mezőket a közösségi média tartalmak kategorizálásához és attribútumok hozzáadásához
- Rendezze az információkat 6 egyedi nézet segítségével, többek között a Tartalomkönyvtár és a Tartalomfázis segítségével
A ClickUp legjobb funkciói
- Proofing: Egyszerűsítse a kreatív anyagok áttekintését a ClickUp Proofing segítségével – tegyen megjegyzéseket közvetlenül a képekre, videókra vagy PDF-fájlokra, hogy a tervezők és a marketingesek gyorsan reagálhassanak a visszajelzésekre
- Clips: Rögzíts és ossz meg gyors frissítéseket vagy bemutatókat a ClickUp Clips segítségével, és nyújts kontextust a kampányhoz anélkül, hogy telefonálnod kellene
- Notetaker: Rögzítse az értekezletek jegyzetét és a teendőket a ClickUp AI Notetaker segítségével, majd alakítsa őket feladatokká, vagy ossza meg azonnal a csapatával
- Munkaterhelés-kezelés: Okosan egyensúlyozza az erőforrásokat a ClickUp Workload View segítségével, hogy lássa, ki túlterhelt vagy alulhasznosított a kampányok között
- Hatékony végrehajtás: A ClickUp projektidő-nyomkövető funkciójával strukturáltan kezelheti kampányai végrehajtását, így nyilvántarthatja a számlázható és nem számlázható marketingmunkákra fordított órákat.
- Kontextusfüggő csevegés: A ClickUp Chat segítségével mindenki egy hullámhosszon maradhat – a beszélgetések pontosan ott zajlanak, ahol a munka folyik, így nincs többé szétszórt visszajelzés
- Egyéni állapotok: A ClickUp egyéni állapotok funkciójával hozzáadhat olyan egyéni szakaszokat a feladatokhoz, mint például „Folyamatban” vagy „Felülvizsgálat alatt”, és így minden marketinges feladat egyértelmű munkafolyamaton haladhat végig.
- Kijelölt megjegyzések: A ClickUp Kijelölt megjegyzések funkciójával közvetlenül a visszajelzésekből rendelhet hozzá teendőket, így a javaslatokat azonnal nyomon követhető feladatokká alakíthatja.
- Rugalmas nézetek: Kampányok ütemezése, végrehajtása és nyomon követése különböző nézetek segítségével, például naptár, lista, Kanban, idővonal és még sok más
A ClickUp korlátai
- Ez új felhasználók számára túlterhelő lehet; időt és erőfeszítést igényel az eszköz elsajátítása és beállítása