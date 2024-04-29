Radikális őszinteség példák: Hogyan alakíthatja át a munkát a bizalom és a nyílt kommunikáció

Főnökként az Ön feladata biztosítani, hogy a munka a terv szerint haladjon. Emellett gondoskodnia kell az alkalmazottairól is. Hogyan lehet egyensúlyt teremteni e két, gyakran egymással ellentétes elvárás között? ⚖️

Erről szól a Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity című könyv. A szerző Kim Scott, aki olyan ismert cégek vezérigazgatói coacha volt, mint a Dropbox és a Twitter.

A radikális őszinteség egy olyan kommunikációs stílus, amely ötvözi az együttérzést és a közvetlenséget. Célja a munkakultúra javítása és a vezetők segítése abban, hogy megszabaduljanak a csapatok fejlődését gátló mérgező mintázatoktól.

Ebben a cikkben bemutatjuk a könyv legfontosabb fogalmait, és megvizsgáljuk azok hatását a munkahelyre. Emellett néhány valós példát is megosztunk a radikális őszinteségről, és tippeket adunk, hogyan alkalmazhatja ezeket a vezetői szerepében.

A radikális őszinteség koncepciója

A radikális őszinteség fogalmának megértését segítve Kim Scott egy 2×2-es mátrixot tervezett. A mátrix két tengelye a következő:

Személyes törődés: Ez a tulajdonság az alapvető emberi tisztesség alapját képezi. Mások és érzéseik megértésén, elismerésén és értékelésén alapul. Közvetlen kihívás: Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy az ember őszinte visszajelzést adjon másoknak, miközben a lehető legközvetlenebb és legkonkrétabb.

Az alábbiakban a négy mátrix-negyed mindegyikét részletesen megvizsgáljuk.

1. Manipulatív őszintétlenség

A manipuláló őszintétlenség a négy kvadráns közül a legkevésbé kívánatos. Ez a típusú viselkedés gyakran abból a vágyból fakad, hogy népszerűségi versenyt nyerjenek vagy politikai előnyt szerezzenek. Mindenesetre mérgező hatással bír, és a egészséges munkahelyi kultúra romlását jelenti. ☠️

2. Kellemetlen agresszió

Egyes vezetők csak az eredményekre koncentrálnak, anélkül, hogy figyelembe vennék, hogy élő emberekkel beszélnek. Az ilyen vezetők azt a viselkedést tanúsítják, amelyet a könyv szerzője „kellemetlen agressziónak” vagy „hátba szúrásnak” nevez. Ez a viselkedés a könyörtelen őszinteségre épül, amelyben nincs helye az együttérzésnek, ami végső soron nem segít. Ez azt eredményezi, hogy a másik fél támadásnak érzi magát, és ez elnyomja a motivációját. 🙁

3. Romboló empátia

A mátrix másik oldalán található a romboló empátia. Ez a viselkedés az őszinteséget feláldozza a szívélyesség kedvéért. Gyakran abból fakad, hogy az illető fél attól, hogy megsérti mások érzéseit, vagy hogy „jó főnöknek” akarnak tekinteni. Az ilyen tulajdonsággal rendelkező személy homályos, szépített visszajelzéseket ad, vagy egyáltalán elkerüli a visszajelzéseket. Bár megnyugtató, ez a viselkedés gátolja az emberek fejlődését és képességeik fejlesztését. 🛑

4. Radikális őszinteség

Ha a személyes törődést és a közvetlen kihívást ötvözöd, akkor radikális őszinteséget kapsz. A radikális szó alapos, valamely dolog alapvető természetére hatást gyakorló jelentéssel bír, míg az őszinteség a becsületesség másik neve.

A szerző a Radical Candor-t úgy írja le, mint kedves, egyértelmű, konkrét és őszinte visszajelzést. Kiemeli azt is, hogy az emberek kihívások elé állítása kiváló módja annak, hogy megmutassa, hogy törődik velük. 🙏

A Radical Candor hatása a munkahelyi kultúrára

A radikális őszinteség képes átalakítani a vállalati kultúrát, és ezáltal a vállalat teljesítményét is. Íme néhány előny, amelyre számíthat, ha áttér erre a kommunikációs modellre:

Erősebb kapcsolatok: Elősegíti a nyílt kommunikációt és bizalmat épít a csapat tagjai és a vezetők között. Az emberek könnyebben nyílnak meg és Elősegíti a nyílt kommunikációt és bizalmat épít a csapat tagjai és a vezetők között. Az emberek könnyebben nyílnak meg és jobban elkötelezik magukat a vállalat iránt

Növekedésorientáltság: A figyelmet eltereli a hibáztatásról és a kényeztetésről, és a növekedésre irányítja, ami mindenki érdeke. Ösztönzi az embereket arra, hogy konstruktív visszajelzéseket adjanak és fogadjanak.

Jobb teljesítmény: A valódi törődésen és őszinte kommunikáción alapuló kultúra lehetővé teszi az egyének, csapatok, részlegek és vállalatok fejlődését.

Profi tipp: A megfelelő eszközök megkönnyítik a hatékony kommunikációt és a teljesítmény javítását. A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely automatizálja a manuális feladatokat, növeli a munka átláthatóságát, és elősegíti a transzparens és hatékony csapatmunkát.

A ClickUp segítségével bármilyen munkában egyszerűbb az együttműködés.

Az alábbiakban két valós történetet osztunk meg a Radical Candorral kapcsolatban, hogy bemutassuk annak hatását az egyénekre és a vállalatokra.

A Radical Candor személyes hatása: Joe története

Joe Dunn, egy evangelista, megosztott egy történetet arról, amikor még fiatal projektmenedzser volt. Mint sokan mások, ő is vitatkozott a szoftverfejlesztővel egy feladatról – a fejlesztő lassan és átgondoltan akarta elvégezni a feladatot, míg Joe azt akarta, hogy minél hamarabb elkészüljön. A heves vita után a szoftverfejlesztő kisétált. Joe biztos volt benne, hogy igazát bizonyította és elérte a célját, amíg szembe nem került a főnökével, Jimmel, aki végighallgatta a vitát.

Ahelyett, hogy Joe magabiztosságát és kitartását dicsérte volna, ahogy Joe várta, Jim elítélte a hozzáállását. Elmagyarázta, hogy bár Joe elvégezte a feladatokat, ezt zaklató módon tette, és világossá tette, hogy fel kell hagynia ezzel a hozzáállással. 💢

Jim korábban már segített Joe-nak, amikor szüksége volt rá, ezért Joe nagyra becsülte őt. Szavai mély nyomot hagytak Joe-ban, és sokáig emlékezetében maradtak.

Joe támogatásával Jim bebizonyította, hogy törődik vele. Azonnali és őszinte válasza volt a módja annak, hogy közvetlenül kihívja Joe-t. Ez a helyzet jól mutatja, milyen hatékony lehet a visszajelzés, ha közvetlen és bizalom támasztja alá.

A Radical Candor vállalati hatása: a Zenhub története

A Zenhub egy olyan vállalat, amely leginkább az agilis projektmenedzsment eszközéről ismert, amely megváltoztatta a modern szoftverfejlesztés szabványait. A Better Software & Stronger Teams című könyvében a Zenhub megosztotta tapasztalatait a Radical Candor módszerrel kapcsolatban.

A vállalat belső mérnöki csapata rájött, hogy beragadtak a rutinba. Mindannyian nagyon törődtek a munkájukkal, de nem akartak konfliktusokba keveredni, ezért csak a pozitívumokat kommentálták, a problémákat soha. Ennek eredményeként ugyanazokat a hibákat ismételgették, ami sok pénzbe került nekik. 💸

Miután megismerkedtek a Radical Candorral, rájöttek, hogy javítaniuk kell teljesítményértékeléseiket. Fejlesztették a Sprint utáni retrospektív megbeszéléseiket, hogy azokba belekerüljenek a őszinte beszélgetések arról, mi nem sikerült és mit kell javítaniuk a következő Sprintben. A „kezdd, hagyd abba vagy folytasd” stratégiát és a kiváltó okok elemzését alkalmazták problémáik és viselkedésük vizsgálatára.

Profi tipp: Ha ezeket a technikákat teljesítményértékelési sablonok segítségével szeretnéd alkalmazni, akkor a ClickUp Start Stop Continue sablon és a ClickUp Root Cause Analysis sablon is hasznos lehet számodra.

Gondolkodjon el munkáján, és határozza meg a legjobb utat a jövőben a ClickUp Start Stop Continue sablonjával.

A Radical Candor gyakorlásával a Zenhub csapata nagyobb rugalmasságot ért el, gyorsabban tudta kezelni a problémákat és javította mentorálási folyamatát. A hibák tanulási és tanítási lehetőségekké váltak. A gondolkodásmód változása annyira nyilvánvaló volt, hogy a gyakornokok is javították a senior csapat tagjainak kódját.

A radikális őszinteség bevezetése a munkahelyen

A radikális őszinteségre való átállás nem történhet meg egyik napról a másikra. Sok megfigyelést, önreflexiót és önuralmat igényel. Ahhoz, hogy jelentős hatást érjen el, a csapat egészében kell megvalósulnia. Kezdje magával, majd terjessze a tudást, amikor alkalom adódik rá. 📣

Ha szeretnéd ezt a módszertant a csapatoddal gyakorolni, akkor a következőket teheted:

Kezdje belülről: Most, hogy már tudja, melyek azok a nem segítő minták, amelyekre figyelnie kell, próbálja meg felismerni őket a saját viselkedésében. Értsd meg, honnan származnak, és oldd meg az azokat kiváltó problémákat. Változtassa meg viselkedését egy-egy helyzetben. Adjon magának időt, hogy megválassza a szavakat, és átgondolja azok következményeit minden egyes interakció során. Rendszeresen tartson kapcsolatot az alkalmazottakkal: Hetente vagy havonta találkozzon egyenként a csapat tagjaival, hogy megbeszéljék az előrehaladást, megosszák egymással a konstruktív visszajelzéseket, és megnézzék, van-e olyan probléma, amelyben segítségre szorulnak. Tudja, mikor kell visszajelzést adni: Adjon visszajelzést, amikor az adott személy befejezi egy feladatot vagy projektet, valamint a teljesítményértékelés során. Mutasson rá konkrét területekre, amelyek dicséretet vagy kritikát érdemelnek. Jutalmazza az erőfeszítéseket: A radikális őszinteség lényege, hogy javítsa az együttműködést a szervezeten belül. Ez csak akkor lehetséges, ha a többség elfogadja ezt a megközelítést. Dicsérje meg minden őszinte visszajelzést, függetlenül attól, hogy az milyen kicsi is legyen.

A radikális őszinteség fontossága az Agile, a DevOps és a Scrum területén

A mai szoftverfejlesztő csapatoknak rugalmasnak kell lenniük, hogy lépést tudjanak tartani a magas igényekkel, a szűk határidőkkel és a távmunka kultúrájával. Ezért sokan közülük ma már az Agile, a Scrum és a DevOps módszertanokat alkalmazzák. A Radical Candor hatékony katalizátor lehet sok elvük megvalósításában.

Az Agile-ben az iteratív fejlesztés folyamatos visszajelzések révén történik. A Radical Candor közvetlen és őszinte kommunikációt jelent, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan megoldják a problémákat, alkalmazkodjanak a folyamatos változásokhoz és a lehető legjobb eredményeket érjék el. 🥇

A Radical Candor összhangban áll a Scrum értékeivel is, mivel mindkét megközelítés középpontjában a bizalom áll:

Bátorság: A Scrum-csapatok mernek helyesen cselekedni, és a radikálisan őszinte kritika segít nekik hatékonyan átadni üzenetüket.

Tisztelet: A Scrum csapat tagjai hisznek egymás képességeiben. Ezt úgy tudják kifejezni, hogy személyesen törődnek egymással és kedvesek, amikor visszajelzést adnak.

Nyitottság: A Scrum-csapatok és más érdekelt felek őszintén beszélnek munkájukról és az azzal kapcsolatos kihívásokról.

A DevOps keretrendszer célja a termék életciklusa során – a tervezéstől a bevezetésig – az együttműködés javítása. Az egyes csapatok, például a fejlesztési és az üzemeltetési csapatok, gyakran szigetként működnek, ami később súlyos problémákhoz vezet. A Radical Candor segítségével áttörhetik ezt a kommunikációs akadályt.

Ahogy a Zenhub példáján láttuk, ez a modell átalakíthatja az agilis csapatok és vállalatok működését, segítve alkalmazottaikat abban, hogy hatékonyabban és függetlenebben dolgozzanak.

Bónusz olvasmány: Fedezze fel a DevOps és az Agile koncepciókat ebben az útmutatóban.

Radikális őszinteség és bizalomépítés

A Gallup 2023-as jelentése szerint az amerikai alkalmazottak csupán 23%-a bízik a szervezet vezetésében, ahol dolgozik. A vezetésbe és a csapattagokba vetett alacsony bizalom általában feszült légkört, gyakori konfliktusokat és magas fluktuációt eredményez.

A bizalom az együttműködés alapja. Az egymásban bízó csapat tagjai nyugodtan hangoztatják aggályaikat, megosztják ötleteiket és vállalnak kockázatokat. Így nemcsak elérhetik céljaikat, hanem túlteljesíthetik azokat is. 🥅

A bizalom azonban ki kell érdemelni. Íme, mit tehet a bizalom kiépítése és a munkakapcsolatok megerősítése érdekében:

Mutassa meg, ne csak mondja: Példával kell elöl járnia. Ha azt szeretné, hogy a csapat tagjai személyesen is törődjenek Önnel és közvetlenül kihívják Önt, meg kell mutatnia nekik, hogyan kell ezt tenni. Emellett Példával kell elöl járnia. Ha azt szeretné, hogy a csapat tagjai személyesen is törődjenek Önnel és közvetlenül kihívják Önt, meg kell mutatnia nekik, hogyan kell ezt tenni. Emellett kérjen visszajelzést, mielőtt Ön adna visszajelzést.

Ne féljen sebezhetőnek lenni: Ne próbáljon elkerülni az érzelmeket – azok az emberi lét elkerülhetetlen részét képezik. Noha nem tanácsos túl sok személyes részletet megosztani, őszintének kell lennie az érzéseivel kapcsolatban, és másokat is erre kell ösztönöznie.

Legyen megértő: Minden bizalomépítési kísérlet kudarcra van ítélve, ha nem ismeri el, hogy alkalmazottai a szervezeten kívül is élnek. Ha egy személyes esemény, legyen az költözés vagy végzetes betegség, megakadályozza őket abban, hogy a munkára koncentráljanak, akkor együttérző őszinteséget kell tanúsítania.

Ösztönözze az önfejlesztést: Segítenie kell az alkalmazottaknak abban, hogy fejlesszék készségeiket és követjék a kívánt karrierútvonalat, függetlenül a jelenlegi munkájuktól.

Radikális őszinteség a visszajelzésekben és a kommunikációban

Kim Scott szerint a visszajelzésnek HHIIPP-nek kell lennie, ami a következő rövidítés:

Alázatosság: A visszajelzéseket kedvesen kell megfogalmazni. Nem szabad magasztosnak és hatalmasnak tűnnie, hanem inkább kíváncsinak és nyitottnak a kifogásokra. Hasznos: Magyarázza el, hogy elsősorban támogatást és fejlesztésre ösztönzést kíván nyújtani. Azonnali: Bár beszélni előtt gondolkodni kell, a visszajelzés minél hamarabb történő megadása hatékonyabbá teszi azt. Személyesen: A nonverbális kommunikáció segítségével pontosabb képet kaphat arról, hogy a másik fél hogyan fogadta visszajelzését. Ha távoli munkát végez, használja ki a videohívások előnyeit. Magán/nyilvános: A nyilvános dicséret erős pozitív érzelmeket vált ki a címzettből, és másokat is arra ösztönöz, hogy kövessék a példáját. Ha kritizál, tedd azt magánjelleggel, hogy ne okozz kényelmetlenséget és zavart a másik félnek. Ne legyen személyes: Amikor Amikor visszajelzést ad egy alkalmazottnak , ne kommentálja a személyiségét vagy általános alkalmasságát. Legyen a lehető legkonkrétabb és legegyértelműbb. Ahelyett, hogy Ön nem alkalmas X-re, mondhatja azt, hogy X ezen része nem volt kielégítő, mert…

Profi tipp: Használja a ClickUp értékelési jelentés sablonját, hogy összegyűjtse és rendszerezze gondolatait a munkavállalók hosszú távú teljesítményéről, így hatékony visszajelzést tud adni.

Gyűjtsön információkat, elemezze a teljesítményt, és adjon hatékony visszajelzést a ClickUp értékelési jelentés sablonjával.

A radikális őszinteség lehetséges buktatói

A Radical Candor modell legjelentősebb hátránya a megvalósítás nehézsége. Sok önreflexiót és érzelmi intelligenciát igényel, amit nem lehet könnyen megtanítani. Emellett a csapat vagy a szervezet egészében kell megvalósulnia.

Nem várhatja el, hogy az emberek egyik napról a másikra varázsütésre jobb kommunikátorokká váljanak. Oktatást, képzést és támogatást kell nyújtania, hogy mindenki alkalmazkodni tudjon az új megközelítéshez. Fontos továbbá felhívni a figyelmet a lehetséges előítéletekre, és megtanulni, hogyan lehet azokat leküzdeni.

A Radical Candor nem egy univerzális megoldás. Nem minden kultúra, csapat és csapattag egyforma. Rugalmasnak kell lennie a megvalósításában, hogy ne kényszerítse rá azokat, akik nem érzik magukat kényelmesen vele.

Ha közvetlen próbál lenni, előfordulhat, hogy valaki brutális őszinteségnek értelmezi erőfeszítéseit, és megsértődik. Ilyen esetekben elengedhetetlen, hogy érzékenyen viselkedjen, és tisztázza szándékait. Néhány embernek több időre és támogatásra van szüksége, hogy alkalmazkodjon a gyakori és közvetlen visszajelzésekhez, mint másoknak.

A Radical Candor egy állandó egyensúlyozási gyakorlat. Meg kell próbálnia megmutatni, hogy személyesen is törődik a dolgokkal, anélkül, hogy beleesne a romboló empátiába, és közvetlenül kell kihívást jelentenie, anélkül, hogy kellemetlen agresszióhoz folyamodna. Ahogy visszajelzéseket kap, finomítsa meg a megközelítését, hogy elérje a kívánt hatást.

A ClickUphoz hasonló projektmenedzsment eszközök egyszerűsítik a csapatmenedzsmentet, így Ön a kapcsolatok és a kommunikáció fejlesztésére koncentrálhat. Ismerje meg, hogyan használhatja a ClickUp-ot a csapatával való zökkenőmentes együttműködéshez.

Kezelje munkáját a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp egy all-in-one munkaterületként működik Ön és csapata számára. Ossza fel a munkát feladatokra és alfeladatokra, ossza ki őket, és határozza meg az elvárásokat az egyes feladatok leírásában. Tartsa egy helyen csapata összes tagjának adatait – a fizetési részletektől és dokumentációtól a 360°-os visszajelzések eredményeiig.

Adja meg a csapatának minden információt, amire szükségük van a feladataik elvégzéséhez a ClickUp Feladat nézetben.

Több mint 15 nézet segítségével vizualizálja munkája különböző aspektusait:

Készítse el ClickUp Dashboardját több mint 50 kártya segítségével, és kövesse nyomon a teljesítményt – a folyamatban lévő munkáktól (WIP) az alkalmazottak beilleszkedési folyamatának különböző szakaszait. 📊

Gyorsan értékelje a csapat teljesítményét a személyre szabott ClickUp Dashboard segítségével.

Ossza meg ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards kiváló eszköz a folyamatok feltérképezéséhez, ötleteléshez és nagy ötletek csapatnak történő kommunikálásához. Például bemutathatja a Radical Candor koncepciót alkalmazottainak, vagy létrehozhat releváns belső dokumentációt a mátrix Whiteboardon történő illusztrálásával. ✏️

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy könnyedén elmagyarázza a Radical Candor koncepcióját.

Ha olyan wikit szeretne létrehozni, ahol minden csapattag megismerheti a megfelelő kommunikációs módszereket, használja a ClickUp Docs szolgáltatást. Formázza a szöveget úgy, hogy könnyen áttekinthető legyen, és ellenőrizze a ClickUp Brain, a platform mesterséges intelligenciával működő asszisztensének segítségével.

Kommunikáljon a ClickUp Chat nézet segítségével

Bár ideális esetben személyesen vagy videohíváson keresztül kellene visszajelzést adni, a ClickUp Chat nézetét használhatja a gyorsabb mindennapi kommunikációhoz. Készítsen csevegéseket bármilyen célra, a csapat egészét érintő kötetlen beszélgetésektől a személyes egyéni megbeszélésekig. Helyezzen be táblázatokat, weboldalakat és egyéb mellékleteket referencia céljából. 📎

Használja a ClickUp csevegő nézetét egyéni vagy csoportos beszélgetésekhez a csapatával.

Vezesse be a radikális őszinteséget a ClickUp segítségével

Tegye a Radical Candor bevezetését az egyik következő HR-céljává, és hagyja, hogy átalakítsa csapatmenedzsmentjét és visszajelzési folyamatait. Ez a megközelítés lehetővé teszi a nyílt kommunikáció elősegítését és a bizalom építését, megteremtve ezzel a sikeres együttműködés alapjait. Ha Agile, DevOps vagy Scrum környezetben dolgozik, a Radical Candor tökéletesen illeszkedik a meglévő konvenciókhoz.

Ennek a megközelítésnek a megvalósítása ambiciózus vállalkozás, de a ClickUp átfogó együttműködési funkcióival megvalósíthatóbbá teszi. Próbálja ki ingyenesen a platformot, és fedezze fel a sikeres vezetés titkait! 🥊