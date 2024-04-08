Hogyan vegyen fel digitális marketing menedzsert a csapatába: A végső útmutató

A digitális marketing piaca 2032-re eléri a 1099,33 milliárd dollárt. Akár startupot, akár nagyvállalatot vezet, a digitális marketing elengedhetetlen a szilárd online jelenlét kiépítéséhez.

Egészen a közelmúltig a legtöbb kisvállalkozás vagy induló startup egy általános profilú szakemberrel oldotta meg az összes marketingfeladatot – ma már nem így van. A változó ügyféligények, az intenzív verseny és a személyre szabott élmények iránti egyre növekvő igény miatt a digitális marketing egyre több rétegűvé vált.

Ha digitális marketing menedzsert szeretne felvenni, de nem tudja, hogyan fogjon hozzá, mi segítünk.

Használja ezt az útmutatót, hogy megtudja, hogyan vegyen fel digitális marketing menedzsert, aki elég képzett ahhoz, hogy valódi értéket (és ROI-t) adjon marketingtevékenységeinek.

Kezdjük!

Miért érdemes digitális marketing menedzsert alkalmazni?

A digitális marketing menedzser felvétele kulcsfontosságú a szervezet marketing sikere szempontjából. Íme, miért:

Kreatív hozzáállás: Kreatív ötletekkel járulnak hozzá a marketingkampányokhoz, és segítenek növelni a közösségi médiában való jelenlétét, miközben mindig szem előtt tartják az ügyfelek és a szervezet érdekeit.

Technikai ismeretek : Alapítóként vagy csapatvezetőként kezdetben Ön is kezelheti a marketing általános aspektusait. Ahogy azonban a vállalat növekszik, szükség lesz olyan emberekre, akik speciális ismeretekkel rendelkeznek. A digitális marketing menedzserek : Alapítóként vagy csapatvezetőként kezdetben Ön is kezelheti a marketing általános aspektusait. Ahogy azonban a vállalat növekszik, szükség lesz olyan emberekre, akik speciális ismeretekkel rendelkeznek. A digitális marketing menedzserek speciális marketingképzésüknek köszönhetően széles körű technikai marketingismeretekkel rendelkeznek (például keresőmotor-optimalizálás, keresőmotor-marketing, PPC, közösségi média, e-mail marketing és tartalommarketing).

Marketing legjobb gyakorlatok : Ismerik a legújabb marketingtrendeket, és segítenek abban, hogy marketingstratégiái mindig egy lépéssel előrébb járjanak, és összhangban legyenek a megállapított KPI-ekkel.

Sokoldalúság : Más készségekkel is rendelkeznek, például marketingtervezés, médiavásárlás, történetmesélés, konverzióoptimalizálás, elemzés és mérőszámok stb.

Ügyfélkapcsolatok: A digitális marketingesek ügyesen építenek ki ügyfélkapcsolatokat új és meglévő digitális marketingcsatornákon keresztül.

A digitális marketing menedzserrel szemben elvárt általános készségek és képesítések

Az Ön vállalatának digitális marketing menedzser pozíciójához leginkább megfelelő készségek és képesítések attól függnek, hogy milyen célokat szeretne elérni. Azonban itt van néhány alapvető képesség, amelyre figyelnie kell, ha szabadúszó vagy teljes munkaidős digitális marketingest szeretne felvenni.

Ne feledje, hogy a legtöbb marketinges jártas néhány ilyen területen, elég jól boldogul még néhányban, de másokban nem túl tapasztalt. Ismétlem, marketingcélja segíthet abban, hogy rangsorolja azokat a készségeket, amelyek elengedhetetlenek a digitális marketing menedzser számára:

Marketingstratégia : Versenytársak elemzése, piaci kihívások tanulmányozása és stratégiai tervezés a kontextushoz igazodó : Versenytársak elemzése, piaci kihívások tanulmányozása és stratégiai tervezés a kontextushoz igazodó marketingterv , és ezáltal adat alapú marketingstratégia kidolgozása érdekében.

Elemzés és jelentések : A megfelelő adatközpontú : A megfelelő adatközpontú digitális marketingeszközök felhasználása a teljesítmény figyelemmel kísérésére, értékes információk gyűjtésére és stratégiák kidolgozására.

Vásárlói kutatás és fókusz : Képes mélyen megérteni a célközönségét és a meglévő ügyfeleit, és kidolgozni a leghatékonyabb stratégiát azok megszerzésére, elkötelezésére és megtartására.

Tartalommarketing: Tehetség a célközönséget megragadó rövid és hosszú szövegek írásában, tartalom létrehozása és kezelése, valamint a tartalom és az ügyfelek közötti kapcsolatok kiépítése.

SEO : Ismerje meg az összes jelenlegi SEO-taktikát és stratégiát, hogy tartalma jobb helyezést érjen el, és célközönsége könnyebben megtalálja Önt az interneten.

Pay-Per-Click hirdetések : A fizetett marketing, különösen a Google és a közösségi média hirdetések mélyreható ismerete

Digitális stratégia : Tudja, hogyan kell kidolgozni egy teljes körű digitális marketingstratégiát a márka online jelenlétének növelése érdekében, beleértve az inbound és e-mail marketinget, az organikus közösségi médiát, a reklámozást és egyebeket.

Webfejlesztés : Alapvető ismeretekkel rendelkezik a weboldal-fejlesztés terén, és képes a weboldalt szükség szerint fejleszteni.

Grafikai tervezés: Előnyt jelent, ha van érzéke a tervezéshez és az esztétikához, és tudta, hogyan irányítsa a csapatot a jó megjelenés elérése érdekében.

Felsoroltuk a digitális marketingesek legnépszerűbb technikai és funkcionális készségeit, de mi a helyzet a soft skill-ekkel? A digitális marketing menedzsernek a következőket kell magáévá tennie:

Agilis és kíváncsi hozzáállás : A marketingeseknek lépést kell tartaniuk a változó piaci trendekkel, az új vásárlói viselkedésmintákkal és a marketing eszköztárat alkotó több tucatnyi különböző típusú digitális marketing eszközzel. Az agilis gondolkodásmód, amely lehetővé teszi a gyors reagálást, és a kíváncsiság, amely kérdéseket vet fel, nagy előnyt jelent számukra.

Növekedési szemlélet: A digitális marketing technológiák gyorsan változnak, különösen most, hogy az AI is megjelenik a képben. A marketingesnek minden lehetséges módon tanulni és fejleszteni kell magát. Ez magában foglalhatja könyvek olvasását, podcastok hallgatását, workshopokon/online tanfolyamokon való részvételt stb.

Együttműködés: A marketing csapatmunka. A digitális marketing menedzsernek szorosan együtt kell működnie számos csapattal és érdekelt féllel, és ez a képesség minden marketinges számára elengedhetetlen soft skill.

Kommunikáció: A marketing a kommunikációról szól – a meglévő ügyfelekkel, a célügyfelekkel, a belső és külső érdekelt felekkel, valamint a marketingcsapat többi tagjával. A marketingmenedzsernek kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készségekkel kell rendelkeznie. Meg merjük állítani, hogy ez egy elengedhetetlen tulajdonság ehhez a pozícióhoz.

Többfeladatos munkavégzés: A marketingmenedzsereknek mindig sok dolguk van, az e-mail kampányoktól a termékbevezetésekig, az influencer marketingtől a tartalomkészítésig. A többfeladatos munkavégzés az a szuperképesség, amely segít nekik mindezt kezelni anélkül, hogy elveszítenék a fókuszukat.

Hogyan vegyen fel digitális marketing menedzsert a csapatába 6 lépésben

Miután az alapokat már tisztáztuk, ideje belevágni a digitális marketing menedzser felvételének folyamatába.

Íme néhány szakértők által jóváhagyott tipp, amelyet érdemes beépíteni a felvételi stratégiájába:

1. lépés: Tartsd szem előtt üzleti céljaidat

Mint korábban említettük, a marketingesek készségei több területen is eltérőek, ezért azokat kell kiválasztania, amelyek a leginkább relevánsak a jelenlegi marketing igényeinek. Például, ha növelni szeretné a webhely forgalmát és a bejövő lead generálást, akkor olyan személyt vegyen fel, aki erős a tartalommarketing és a SEO területén. Ha a konverziókkal küzd, akkor szükség lehet valakire, aki segít Önnek az e-mail konverziós arányok és a webhely CRO (konverziós arány optimalizálás) javításában.

2. lépés: Írjon részletes munkaköri leírást az üres álláshelyre

Gondosan írja meg a munkaköri leírást, és tartalmazzon benne a következő elemeket:

Részletes munkaköri leírás

A feladatok és felelősségek átfogó listája

Szükséges (és előnyös) képesítések, valamint készségek

Továbbá, mivel algoritmusok korában élünk, vegye fel a releváns kulcsszavakat (például: marketing, digitális marketing, közösségi média, marketing menedzser, kommunikáció, grafikai tervezés, közösségi média marketing stb. ) és optimalizálja a munkaköri leírást a keresőmotorok számára.

A szöveg elkészítése során ne felejtsen el hozzáadni néhány információt a következőkről:

Vállalkozása és terméke vagy szolgáltatása: háttér, növekedési történet, a „miért”

Információk a munkavállalók számára biztosított standard juttatásokról és a fizetési sávról, ha van ilyen.

Minden, amit a jelöltnek tudnia kell, mielőtt interjúra jön hozzád, például hogy a pozíció távmunkás vagy hibrid, egyéni munkavállaló vagy csapatvezető szintű stb.

3. lépés: Használja a megfelelő platformokat és csatornákat a felvételhez

Az A-csapat felépítése nem megy egyik napról a másikra. Használjon több csatornát és platformot a megfelelő toborzáshoz. Íme néhány tipp:

Nézze meg, hogy a vállalatnál vannak-e meglévő tehetségek , akik rendelkeznek a szükséges vállalkozói és vezetői készségekkel, vagy akik továbbképzéssel alkalmasak lehetnek a digitális marketinges pozícióra.

Hirdesse meg az álláslehetőséget márkája közösségi média platformjain , hogy vonzza a nagy potenciállal rendelkező tehetségeket.

Használjon célzott hirdetéseket és speciális állásportálokat , valamint vegyen részt marketinggel vagy az Ön iparágával kapcsolatos LinkedIn-csoportokban és Slack-közösségekben.

Indítson ajánlóprogramot a szervezeten belül, és kínáljon jutalmakat vagy ösztönzőket a meglévő alkalmazottaknak, ha jelölnek jelölteket a pozícióra. A munkatársak ajánlásai gyakran jó forrásai a képzett jelölteknek.

Keressen online állásportálokon olyan jelölteket, akik széles körű tapasztalattal és készségekkel rendelkeznek.

Tegye közzé az állásleírást a LinkedIn, az Indeed, a Glassdoor és minden iparági weboldalon, amelyet ismer.

4. lépés: Fektessen be HR-szoftverbe

Egyszerűsítse a felvételt, a beilleszkedést és a munkavállalók fejlesztését a ClickUp HR menedzsment platformjával

Még ha nincs is külön HR-csapatod vagy toborzód a csapat bővítéséhez, használhatsz egy olyan all-in-one HR-szoftvert, mint a ClickUp, amely segít hatékonyan kezelni a felvételi folyamatot.

Íme egy rövid összefoglaló a ClickUp hasznos funkcióiról:

AI-alapú toborzás : Ha AI Writer for Work : Ha AI-eszközöket keres a toborzáshoz , ne keressen tovább, mint a ClickUp. A ClickUp Brain alkalmazása javaslatokat és hasznos AI-utasításokat kínál a toborzóknak, így Ön vagy csapata könnyedén megírhat egy vonzó állásleírást és kapcsolatba léphet a potenciális jelöltekkel.

Jelentkezők nyomon követése : Egy másik hasznos funkció : Egy másik hasznos funkció a ClickUp jelentkezők nyomon követési rendszere, amely segít a jelentkezési folyamat kezdetétől a végéig. Ez magában foglalja a jelöltek és a jelentkezések szervezését, e-mailek küldését stb. A ClickUp automatizálási és sablonfunkcióit is felhasználhatja, hogy a jelöltek zökkenőmentesen haladjanak végig a felvételi folyamaton.

Beilleszkedés: A kiváló beilleszkedési élmény a felvételi folyamat része, vagy annak kellene lennie. A ClickUp : A kiváló beilleszkedési élmény a felvételi folyamat része, vagy annak kellene lennie. A ClickUp beilleszkedési szoftvere segít a legjobb beilleszkedési élményt biztosítani azáltal, hogy nyomon követhető feladatokkal, dokumentumokkal és megjegyzésekkel egyszerűsíti az új alkalmazottak képzését a visszajelzések és az együttműködés érdekében. A jelöltjei gyorsabban beilleszkedhetnek és hamarabb elkezdhetnek hatást gyakorolni!

A digitális marketinges interjún négy szempontot érdemes figyelembe venni: a készségeket és képesítéseket, a tapasztalatot, a szoft készségeket és a kulturális illeszkedést. Az interjú folyamatának felépítésétől függően ezeket a szempontokat különböző személyek is áttekinthetik, vagy Ön is áttekintheti őket egy körben.

Mindazonáltal, íme néhány dolog, amit megpróbálhat ezeknek a négy szempontnak mindegyikére vonatkozóan:

Készségek és képesítések

Kérdezze meg, milyen tapasztalataik vannak a digitális marketing eszközökkel és a releváns készségekkel kapcsolatban (például, ha akvizíciós marketingesre van szüksége, ellenőrizze, hogy ismerik-e a Google Ads, a Google Analytics, a SEO, a Google Search Console és más eszközöket).

Próbálja megérteni a stratégia kidolgozásához, a kampánytervezéshez és a projektmenedzsmenthez való hozzáállásukat.

Tapasztalat

Beszélgessen velük korábbi munkaköri feladataikról, hogy megértse, együttműködtek-e vagy többfunkciós munkát végeztek-e, irányítottak-e másokat, és milyen kihívásokkal szembesültek és hogyan győzték le azokat.

Ismerje meg, hogy eddigi tapasztalataik hogyan illeszkednek az Ön elvárásaihoz. Ne legyen azonban előre megfogalmazott elképzelése arról, hogy hány év tapasztalat elengedhetetlen a pozíció betöltéséhez. Elveszítheti egy kevésbé tapasztalt, de magasan képzett jelöltet, aki jól teljesítene a pozícióban.

Soft skills

Korábban már beszéltünk a digitális marketing menedzser számára elengedhetetlen soft skill-ekről. Használja ki az interjú idejét arra, hogy megértse, hogyan teljesítenek a jelöltek ezekben a kívánt készségekben. Ehhez szituációs kérdéseket tehet fel, és érdeklődhet a jelöltek érdeklődési köréről.

Például felmérheti a növekedéshez és a tanuláshoz való hozzáállásukat azzal, hogy megkérdezi őket, milyen könyveket olvasnak, milyen egyéb tanulási forrásokat használnak, és hogy fejlesztették-e valamilyen módon a készségeiket az utóbbi időben.

Kulturális illeszkedés

Lehet, hogy talál egy kiváló jelöltet, de ha nem illik a szervezet kultúrájába, akkor nem fog működni. A kultúra kérdése gyakran a legnehezebben megoldható, de egyben az egyik legkritikusabb is.

Gondolja át, mit jelent az Ön és szervezete számára a kulturális illeszkedés, és tegyen fel viselkedéssel kapcsolatos kérdéseket, hogy kihozza a jelöltből a releváns tulajdonságokat.

Az interjúk sablonjainak segítségével előnyt szerezhet, jobban strukturálhatja az interjúzási folyamatot, kiküszöbölheti az elfogultságot, és megtalálhatja a szervezetének legmegfelelőbb jelöltet.

6. lépés: Gondoljon a felvételi folyamatra úgy, mint az ügyfélút folyamatára

A jelöltek útja nem különbözik az ügyfelek útjától. Az alábbiakban bemutatjuk a jelöltek útjának tipikus lépéseit:

Ismertség: A felvételi csapat/toborzó a következő eszközökkel növeli a vállalat és az állás pozíciójának ismertségét: vonzó állásleírások, munkáltatói márkaépítés, a vállalati kultúrára és értékekre összpontosító toborzási marketingstratégiák.

vonzó munkaköri leírások

munkáltatói márkaépítés

A vállalati kultúrára és értékekre összpontosító toborzási marketingstratégiák

Fontos szempont: A hangsúly a zökkenőmentes jelentkezési folyamat biztosításán, valamint a vállalat munkakörnyezetének, növekedési lehetőségeinek és a munkavállalói juttatásoknak a bemutatásán van.

Előny: A legfontosabb feladat az, hogy kiemelje a szervezet egyedülálló értékesítési pontjait, például a karrierfejlesztési programokat, a támogató munkakultúrát vagy az innovatív projekteket, hogy a jelöltek a többi szervezet helyett az Ön szervezetét válasszák.

Felvétel: Ez a szakasz a kiválasztási folyamat racionalizálását jelenti hatékony kommunikáció, egyértelmű elvárások és pozitív jelöltélmény révén.

Elkötelezettség: Az új munkatársak hatékony beillesztése a leggyorsabb út az elkötelezettséghez, mivel így rendelkeznek a sikerhez szükséges eszközökkel, erőforrásokkal és támogatással.

Lojalitás : Ez a szakasz egy pozitív munkakörnyezet kialakítását jelenti, amely folyamatos visszajelzések és elismerés révén ösztönzi a munkavállalók elkötelezettségét.

Támogatás: Az utolsó lépés az, hogy a munkatársakat márka-nagykövetekké tegyük azáltal, hogy kapcsolatot építünk velük, és arra ösztönözzük őket, hogy osszák meg pozitív tapasztalataikat a közösségi médiában, véleményező oldalakon és másutt.

vonzó munkaköri leírások

munkáltatói márkaépítés

A vállalati kultúrára és értékekre összpontosító toborzási marketingstratégiák

A digitális marketing menedzser felvételének 6 lépéses módszere: Döntse el a szerepkört az üzleti céljai alapján

Írjon részletes munkaköri leírást

Ossza meg a pozíciót minden releváns csatornán

Használjon HR szoftvert a munkaterhelés csökkentésére

Tervezzen strukturált interjút

Gondoljon a lehetséges jelölt tapasztalataira a vásárlói élmény mentén.

Négy kihagyhatatlan sablon digitális marketing menedzser felvételéhez

Miután megbeszéltük, hogyan lehet digitális marketing menedzsert felvenni, nézzük meg, hogyan teheti ezt anélkül, hogy növelné a munkaterhelését. A felvételi menedzserek feladatkörét felére csökkenthetik, ha rendelkezésre áll egy megfelelő sablon, amely lerövidíti a teendőik listáját.

Négy olyan felvételi sablont mutatunk be, amelyekkel felgyorsíthatja a felvételi folyamatot és zökkenőmentesen nyomon követheti a jelölteket:

1. Sablon a felvételi folyamat egyszerűsítéséhez és vizualizálásához

Töltse le ezt a sablont A ClickUp jelöltfelvételi sablonja segít nyomon követni és kezelni a felvételi folyamatot.

A ClickUp jelöltfelvételi sablonjával nem kell többé találgatnia, hogy megtalálja a megfelelő jelöltet digitális marketing csapatához.

Ez a sablon kiválóan alkalmas:

A jelöltek értékelése testreszabható értékelési skálák segítségével és a tisztességes felvételi folyamat biztosítása

Ellenőrzőlisták, határidők és emlékeztetők szervezése

A jelentkezők összehasonlítása nyomonkövetési táblázatok és interaktív táblázatok segítségével

Töltse le ezt a sablont A ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablonja segít megszervezni és nyomon követni az új alkalmazottak felvételi folyamatát.

A felvétel legnagyobb hátránya, hogy egyszerre több ezer jelöltet kell átvilágítani. A ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablonja megkönnyíti a felvételi folyamatot, mivel lehetővé teszi a következőket:

A álláspályázatok kategorizálása és nyomon követése

Értékelje az önéletrajzokat és a jelöltek adatait olyan kritériumok alapján, mint a készségek, képesítések, tapasztalat stb.

Gyors és objektív felvételi döntések meghozatala

3. Sablon a tehetségkutatási folyamat átalakításához

Töltse le ezt a sablont A ClickUp toborzási és felvételi mappasablonja átfogó eszközkészletet kínál, amelynek célja a tehetségkutatási folyamat átalakítása.

A ClickUp toborzási és felvételi mappasablonjával egyszerűsítheti a felvételi folyamatot, amely olyan hasznos funkciókat kínál, mint például:

Egyszerű álláshirdetések

Hatékony jelöltkövetés

Szabványosított interjú értékelőlapok

Egyszerűsített álláspályázati űrlapok

4. Sablon a felvételi folyamat megtervezéséhez és szervezéséhez

Töltse le ezt a sablont Szerezze be a ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablonját!

Azt mondják, hogy ha a beilleszkedési folyamat zökkenőmentes, akkor már fél sikerrel jár.

A folyamat megkönnyítése érdekében használja a ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablonját.

Ez a sablon 360 fokos áttekintést nyújt a felvételi feladatokról, hogy segítsen Önnek:

Határozza meg és dokumentálja az alkalmazással kapcsolatos elvárásait

Hozzon létre egy hatékony munkafolyamatot az új jelöltek toborzására

Legyen tisztában minden felvételi szakasszal, a toborzástól a beilleszkedésig.

Új digitális marketing menedzser felvétele a siker érdekében

A motiváló beszéd és a jégtörő foglalkozás mellett az új munkatársának szüksége van olyan eszközökre is, amelyekkel gyorsan megismerheti a csapat munkamódszerét.

A ClickUp marketing szoftver számos innovatív funkcióval és AI eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek az újonnan kinevezett digitális marketing menedzsernek a munkába való beilleszkedésben.

A ClickUp Brain összekapcsolja feladatait, dokumentumait, munkatársait és vállalatának tudását mesterséges intelligenciával

Ösztönözze új munkatársa kreativitását

Az AI-eszközök és tudásbázisok segíthetnek az új munkatársának a gyors beilleszkedésben. Ismerje meg a ClickUpBrain-t, egy AI-eszközt, amely segít a marketingeseknek kampányötletek, tartalmi összefoglalók, blogok, esettanulmányok, e-mailek és egyebek kidolgozásában. Marketingcsapata kihasználhatja a szakértők által kidolgozott AI-eszközöket, amelyek a ClickUp Brain-ben könnyen elérhetők:

Azonnali, pontos válaszokat kaphat a ClickUp-on belüli és ahhoz kapcsolódó kontextus alapján

AI tudásmenedzser : Lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel, és válaszokat kapjon a ClickUp dokumentumaiból, feladataiból és projektjeiből.

AI projektmenedzser: Kettős szerepet tölt be, mint segéd, aki automatizálja a projekteket, valamint valós idejű AI-jelentésekkel követi nyomon a feladatok, dokumentumok és emberek előrehaladását.

AI Writer for Work: Segít csapatának tartalmakat létrehozni és azonnal reagálni egy 24 órás személyes asszisztens segítségével.

Használja a ClickUp Brain AI Writer for Work alkalmazást, hogy villámgyorsan megírhassa esettanulmányát

Segítsen nekik néhány perc alatt összeállítani a digitális marketing kampányokat

Akár új alkalmazottról, akár régóta a cégnél dolgozó munkatársról van szó, a többcsatornás marketingkampányok kezelése kaotikus lehet. Néhány használatra kész sablon megakadályozza, hogy apró részletek elkerüljék a figyelmet, és lehetővé teszi a csapat számára, hogy perceken belül gyorsítsák fel a kampányokat és hozzanak létre tartalmakat.

Íme néhány ClickUp sablon, amelyet a marketingesek nagyon szeretnek:

A ClickUp marketingcsapatok sablonja

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Marketing Teams Template segítségével együttműködési munkafolyamatok és dokumentummegosztás révén szervezze meg marketingcsapatának minden tagját.

A ClickUp Marketing Teams Template segít a marketingeseknek egy helyen vizualizálni az egész marketingfolyamatot. Segít a csapat különböző feladatainak szervezésében, az ütemtervek nyomon követésében és a felelősök kijelölésében. Emellett teljesítménymutatókat és elemzéseket is biztosít minden kampányhoz.

ClickUp marketing terv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp marketingterv-sablon segítségével könnyedén elérheti a marketing sikert.

Használja a ClickUp marketingterv-sablont a marketingkampányok tervezéséhez, nyomon követéséhez és optimalizálásához egy helyen.

Ezzel a sablonnal könnyedén:

Állítson fel elérhető marketingcélokat

A célok eléréséhez szervezze a feladatokat megvalósítható lépésekbe.

Kövesse nyomon az előrehaladást a beépített mérőszámokkal és elemzésekkel

,

ClickUp digitális marketing jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont Gyűjtsön, elemezzen és ossza meg a digitális marketing teljesítményével kapcsolatos legfontosabb információkat a ClickUp sablonjával.

A ClickUp digitális marketing jelentés sablonja segítségével egyetlen helyen követheti nyomon és jelentheti összes kampányát. A sablon vizuális ábrázolást nyújt az általános teljesítmény méréséhez, valamint részletes elemzéseket, amelyek segítségével azonosíthatja a sikereket és a lehetőségeket. Emellett valós idejű frissítéseket is biztosít a legfontosabb marketing célokhoz.

Segítsen az új munkatársnak, hogy ötleteit gyorsan megvalósíthassa

Digitális marketing menedzsere az első naptól kezdve konkrét ötletekkel szeretné bizonyítani rátermettségét. A ClickUp marketing szoftvere a következő területeken segíti a csapatot:

Kössék össze marketing tervüket közvetlenül a feladatokkal, és hajtsák előre azokat!

Tekintse meg a marketingstratégiai dokumentumokat, ötleteket és kampánynaptárakat valós időben, a csapat napi munkája mellett.

A ClickUp Docs, a ClickUp Whiteboards és a Proofing eszközök segítségével együttműködhet a marketing munkacsoportok között, és biztosíthatja, hogy a csapat minden lépésnél egységesen haladjon előre.

Tekintse meg az ütemterveket és vizualizálja a célok elérésének folyamatát a ClickUp Dashboard segítségével, amely kontextusba helyezi a roadmapjához és piacra lépési terveihez kapcsolódó feladatokat.

A megfelelő digitális marketinges felvétele könnyebb, mint valaha

A toborzási folyamat automatizálásával a legjobb tehetségeket vonzhatja, rendszerezheti a jelölteket, az alkalmazásokat és a kapcsolattartást, sablonokkal időt takaríthat meg, és javíthatja a felvételek minőségét.

A ClickUp egy HR-eszköz, amely a jelölteket végigvezeti a toborzási folyamaton, könnyedén beilleszti az új alkalmazottakat, és már az első naptól felkészíti az új digitális marketing menedzsereket a vállalat marketingcéljaira. Regisztráljon még ma ingyen!