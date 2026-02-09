A legjobb 11 Toggl-alternatíva az időkövetéshez 2026-ban

A Toggl Track egy népszerű időkövető alkalmazás, amely intuitív kezelhetőségéről és egyszerű használatáról ismert. Segít a csapatoknak és az egyéneknek nyomon követni a projektekre fordított időt, munkaidő-nyilvántartásokat készíteni, számlákat kiállítani és a termelékenységet mérni.

A Toggl korlátozott projektmenedzsment funkciói azonban akadályt jelenthetnek, ha olyan fejlett funkciókra van szüksége, mint a projekttervezés, az erőforrás-elosztás és a feladatkezelés. Prémium funkciói gyakran drágák, ezért kevésbé ideálisak a költségtudatos csapatok számára.

Ha több funkciót keres, anélkül, hogy megterhelné a pénztárcáját, íme 11 Toggl-alternatíva, amelyek hatékony időkövetési és projektmenedzsment funkciókkal rendelkeznek.

Mi az a Toggl?

via Toggl Track

A Toggl Track, közismert nevén Toggl, egy automatizált időkövető eszköz. Munkaidő-nyilvántartásokat és jelentéseket készít a projektekre, személyes tevékenységekre stb. fordított idő nyomon követéséhez. Az eszköz lehetővé teszi számlák készítését is a számlázható percek pontos rögzítésével.

Egyéb főbb funkciói között szerepelnek:

Intuitív időkövetés: Lehetővé teszi a kézi vagy automatikus időkövetést egy egyszerű start/stop időzítővel

Alapvető projektmenedzsment: Támogatja az olyan funkciókat, mint a feladatok létrehozása, a projekt ütemtervei és a költségvetés kezelése

Vizuális jelentéseket és betekintést nyújt a különböző feladatokra fordított idő elemzéséhez és a csapat termelékenységének méréséhez

Integrációk: Több mint 100 eszközzel összekapcsolható, többek között az Asana, a Trello és a Slack alkalmazásokkal

Több platformon való támogatás: Asztali, webes és mobil alkalmazásokat kínál az eszközök közötti nyomon követéshez

Miért érdemes a Toggl alternatíváit választani?

A Toggl Track hasznos lehet az időgazdálkodáshoz, azonban messze nem tekinthető átfogó termelékenységi megoldásnak.

Íme néhány korlátozása:

Korlátozott termelékenységi funkciók: A Toggl alapvető projektidő-kezelési funkciókat kínál, mint például az ütemterv-előrejelzés és a költségvetés-kezelés. Ha olyan eszközre van szüksége, amely fejlett termelékenységi funkciókkal rendelkezik, mint például a feladatfüggőségek, az erőforrás-elosztás vagy a munkaterhelés-kezelés, akkor ez az eszköz nem biztos, hogy elegendő lesz.

Magas költségek: Bár a Toggl ingyenes verziót is kínál, annak funkciói alapvetőek. A fejlett funkciók használatához előfizetnie kell az egyik fizetős csomagra, amelyek ára az értékükhöz képest magasnak számít, különösen egyéni vállalkozók és kisvállalkozások számára.

Gyenge mobilalkalmazás-élmény: Számos Toggl-felhasználó váltott más eszközre a mobilalkalmazás zavaró használati élménye miatt. Az alkalmi hibák és szinkronizálási problémák megnehezítik a felhasználók számára a munkarendjük kezelését

Egy Reddit-vélemény így foglalja össze:

Nálam 66%-ban nem működik, főleg az alkalmazások, de még a webalkalmazás is leállt...

A Toggl alternatívái egy pillanat alatt

Íme egy áttekintés a blogbejegyzésben említett összes Toggl-alternatíváról. Tekintse meg egy pillanat alatt azok felhasználási területeit és alkalmasságukat:

Toggl alternatívák Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp Globális időkövetés, időbecslések és munkaidő-nyilvántartások, AI-alapú naptár és ütemezési funkciók a feladatok és az idő jobb kezeléséhez Projektmenedzserek minden méretű csapatban, funkciók közötti csapatmunkához Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Clockify Időkövetés a számlázható órákhoz, tétlen idő felismeréssel, korlátlan számú projekttel és felhasználóval Freelancerek és kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; vállalati testreszabási lehetőségek Harvest Idő- és költségkezelés egyidejűleg, fix díjas és előleg alapú projektmenedzsment Ügynökségek és szolgáltató vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,75 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. RescueTime Termelékenység-figyelés, automatikus heti időösszefoglalók, offline tevékenységek nyomon követése Magánszemélyek és távmunkások Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollártól kezdődik havonta Hubstaff Időkövetés GPS-megfigyeléssel, műszakbeosztás, tétlenség-érzékelés Külső csapatok és távoli munkatársak vezetői Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára havi 7 dollártól kezdődik Timely Minden méretű csapatnak minimális kézi időbeviteli munkára van szüksége Minden méretű csapat számára, amely minimális kézi időbevitelt igényel Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 11 dollártól kezdődik havonta Everhour Projektórák nyomon követése, egyedi jelentések készítése, automatizált számlázás QuickBooks integrációval Projektmenedzserek minden méretű csapatban Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 dollártól kezdődik havonta Time Doctor Termelékenységi elemzés képernyőképekkel, alkalmazáshasználattal, aktivitási szintekkel és GPS-követéssel Részletes termelékenységi adatokra szoruló vállalkozások Ingyenes próba verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; testreszabási lehetőségek vállalatok számára TimeCamp Időkövetés automatizált számlázással és jelenléti menedzsmenttel Kis- és középvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 3,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. MyHours Projektalapú időkövetés, testreszabott sablonokkal ellátott egyedi jelentések, alapvető költségvetés-tervezés és kiadások nyomon követése Freelancerek és kis csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; vállalati testreszabási lehetőségek DeskTime Hatékonyságmérés, offline nyomon követés, jelenléti menedzsment A hatékonyság nyomon követésére összpontosító vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; vállalati testreszabási lehetőségek

A 11 legjobb Toggl-alternatíva

Nézze meg ezeket az időkövető szoftvereket, amelyeket a Toggl Track alternatíváiként használhat:

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one munkamenedzsmenthez natív időkövetéssel)

Kezdje el az időkövetést a ClickUp-ban Kövesse nyomon az egyes feladatokra fordított időt a ClickUp Projektidő-nyomkövető funkciójával

A Toggl nem kínál fejlett projektmenedzsment funkciókat, ami elég nagy hátrány. Átfogó eszközkészlet nélkül lehetetlen a projekteket úgy kezelni, hogy közben biztosítsa az időhatékonyságot. Számos hátrány, például késések, félreértések, rossz irányítás stb. léphet fel.

Ha ezt el akarja kerülni, válassza a ClickUp-ot – a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazást.

Alistair Wilson, a Compound digitális transzformációs tanácsadója összefoglalja, milyen előnyökkel jár egy egységes platform használata a projektmenedzsment és az időkövetés területén:

Számos lehetőséget megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy összességében a ClickUp nyújtotta a megfelelő kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság terén. Emellett megoldást kellett találnunk az időkövetés problémájára is, hogy külső vállalkozók időnaplóit is nyomon követhessük és mérhessük anélkül, hogy további külső alkalmazásokra és szolgáltatásokra lenne szükségünk. A ClickUp natív időkövető funkciója zökkenőmentesen működik mobil, tablet és asztali eszközökön egyaránt.

A ClickUp számos funkciója közül az első a Project Time Tracking, amely kiküszöböli a kézi időbejegyzések rögzítésének szükségességét, mivel lehetővé teszi az automatikus időzítő elindítását (és leállítását) bárhonnan – a ClickUp asztali alkalmazásából, a Chrome böngészőbővítményéből, sőt, akár a mobilalkalmazásból is.

A Global Time Tracker a háttérben fut munka közben, így biztos lehet benne, hogy minden számlázható percet pontosan nyilvántartanak.

A kézi időbejegyzések létrehozása azonban szintén lehetséges. Időbejegyzéseket rögzíthet egy adott dátumtartományra vonatkozóan. Ez időt és erőfeszítést takarít meg, mivel néhány kattintással több bejegyzést is hozzáadhat vagy szerkeszthet.

Becsülje meg az egyes feladatokhoz szükséges időt, hogy reális projekt-határidőket állíthasson be a ClickUp Time Management segítségével

A ClickUp időkezelési funkcióival a nyomon követett időt számlázható és nem számlázható időre oszthatja, részletes munkaidő-nyilvántartásokat készíthet, megjegyzéseket fűzhet hozzá, és személyre szabott időjelentéseket állíthat össze.

Ez megkönnyíti a határidők átütemezését, a függőségek ütemezését, a mérföldkövek meghatározását, valamint a projektek átláthatóbb és hatékonyabb kezelését.

A ClickUp Calendar vizuális, drag-and-drop felületet kínál, amely intuitívvá teszi az időkezelést – tökéletes a napod valós idejű tervezéséhez, nyomon követéséhez és módosításához. A Toggl Track-kel ellentétben, amely a utólagos időkövetésre összpontosít, a ClickUp segít proaktívan időkereteket rendelni a feladatokhoz és a megbeszélésekhez közvetlenül a munkafolyamatodon belül.

Szinkronizálhatja a Google Naptárral, ismétlődő feladatokat ütemezhet, és egy pillanat alatt áttekintheti a projekt ütemtervét. Ideális a munkaterhelés kezeléséhez, a határidők fontossági sorrendjének meghatározásához és a túlterhelés elkerüléséhez. A csapatok megoszthatják a naptáraikat, hogy mindenki tisztában legyen azzal, ki mit csinál és mikor.

💡 Profi tipp: További forrásokat keres az időgazdálkodáshoz? Próbálja ki a ClickUp időgazdálkodási ütemterv-sablont. Ez a használatra kész és testreszabható sablon lehetővé teszi a feladatok ütemezését, célok kitűzését és a csapatával való együttműködést a mindennapi feladatokban. Ez segít: Maradjon szervezett a világos projektáttekintés segítségével

Növelje termelékenységét a feladatkezelés egyszerűsítésével

Javítsa a projekt teljesítményét a határidők betartásával Egy másik remek lehetőség a ClickUp Time Box Template. Tervezze meg hatékonyan az ütemtervét a projektek lebontásával, az erőforrások elosztásával és a határidők meghatározásával, hogy a feladatok jobb prioritásba rendezésével maximalizálja a termelékenységet! Tartsa szem előtt a feladatokat az egyes feladatokhoz rendelt egyértelmű időblokkok segítségével, és érje el gyorsabban a céljait a strukturált tervezésnek köszönhetően.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók kezdetben zavarónak találhatják a funkciók széles skáláját

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így foglalja össze:

A ClickUp-ot remek projektmenedzsment eszköznek találom, amely segít a szervezettségben. Nagyszerű eszköz, mivel lehetővé teszi a feladatok személyre szabását és részletes meghatározását nagyobb projektek esetében. Az időkövetési funkció remek, mivel segít megismerni, mire fordítom az időmet.

💡 Profi tipp: Eleinte ijesztőnek tűnhet, hogy minden nap mindent el kell végezni. De ha van egy társad, aki segít ebben a folyamatban, a dolgok gyorsan megfordulhatnak! Fedezd fel az ingyenes napi tervező sablonokat, amelyek felhasználóbarát felülettel segítik az időgazdálkodást.

2. Clockify (A legjobb ingyenes időkövetéshez alapvető jelentésekkel)

via Clockify

A Clockify egy időkövető, alapvető projektmenedzsment funkciókkal. Segítségével nyomon követheti alkalmazottai munkaidejét és pontosan számlázhatja ki ügyfeleinek a szolgáltatásokat. A Clockify támogatja a manuális, automatikus és offline időkövetést.

Emellett automatizált munkaidő-nyilvántartásokat, tevékenységi jelentéseket és termelékenységi adatokat is generálhat. Ezen felül lehetővé teszi az ügyfélszámlák létrehozását és kezelését is. Így megtervezheti a projektköltségvetéseket, beállíthat egyedi számlázási díjakat, összehasonlíthatja a költségeket és még sok minden mást.

A Clockify legjobb funkciói

Használja az inaktivitás-érzékelőt és az időemlékeztetőket, hogy elkerülje a nyomon nem követett órákat

Szerezzen platformok közötti hozzáférést asztali, mobil és böngészőalkalmazásokon keresztül

Korlátlan számú projekt és felhasználó engedélyezése, még az ingyenes verzióban is

Integrálja a Trello, az Asana és a Jira alkalmazásokkal a zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében

A Clockify korlátai

Hiányoznak a fejlett számlázási automatizálási funkciók

Nem kínál beépített bérszámfejtési funkciót

A Clockify árai

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 4,99 USD/hónap/felhasználó

Standard: 6,99 USD/hó/felhasználó

Pro: 9,99 USD/hó/felhasználó

Enterprise: 14,99 USD/hó/felhasználó

A Clockify értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 9100 értékelés)

🧠 Érdekesség: Francesco Cirillo, fejlesztő és vállalkozó, az időgazdálkodás céljából fejlesztette ki a Pomodoro-technikát. De tudta-e, hogy a technika nevét egy paradicsom alakú konyhai időzítőről kapta, amelyet Cirillo az egyetemi tanulmányai alatt használt? Jól hallotta – a „Pomodoro” olaszul „paradicsomot” jelent! 🍅

3. Harvest (A legjobb időnyilvántartáshoz, költségkövetéssel és számlázással)

via Harvest

A Clockify-hoz hasonlóan a Harvest is egyszerűsíti az időkövetést és az ügyfelek számlázását; az egyetlen különbség az, hogy kevesebb kézi adatbevitelt igényel.

A Harvest segítségével automatikus időjelentéseket készíthet, amelyekből betekintést nyerhet a projekt előrehaladásába, a feladatokra fordított átlagos időbe, a belső költségekbe és még sok másba. Egyszerűen válasszon ki egy projektet, és indítsa el az időmérőt.

A Harvest szinkronizálható könyvelési eszközökkel, a munkaidő-nyilvántartásokat ügyfélszámlákká alakíthatja, valamint automatizálhatja a számlázást és a fizetések beszedését.

A Harvest legjobb funkciói

Kövesse nyomon egyszerre az időt és a kiadásokat a projektköltségek kiszámításához

Kezelje az átalánydíjas és előlegfizetéses projekteket egyedi időkövetési jelentésekkel

A csapat rendelkezésre állásának ütemezése és nyomon követése valós időben

Integrálja az Asana, a Trello és a QuickBooks alkalmazásokkal a munkafolyamatok javítása érdekében

A Harvest korlátai

Nincs beépített GPS-követés távoli csapatok számára

Magasabb költségek nagyobb csapatok vagy fejlett funkciók esetén

A Harvest árai

Örökre ingyenes

Pro: 13,75 USD/hónap felhasználónként

Prémium: 17,50 USD/hónap/felhasználó

A Harvest értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Harvestről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Ez egy egyszerű termék, amelyet gyorsan beállíthat és használhat egyszerű időkövetéshez és számlák készítéséhez.

4. RescueTime (A legjobb az automatikus termelékenység-nyomon követéshez és időgazdálkodáshoz)

via RescueTime

Olyan időkövető szoftvert keres, amely teljes mértékben a termelékenység növelésére összpontosít? A RescueTime pontosan ezt kínálja. Ez az eszköz olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek csapatának minden percet maximálisan kihasználni. Például a „Focus Time” funkcióval letilthatja a figyelmet elterelő weboldalakat.

A RescueTime automatizálja az egész időkövetési folyamatot, így nincs helye a hanyagságnak. Nyomon követi az alkalmazások és weboldalak használatát, és fejlett elemzéseket készít a termelékenységi minták és akadályok azonosításához.

És a legjobb az egészben? Az eszköz használatának nincs korlátja – egyének és csapatok egyaránt nyomon követhetik és készíthetnek munkaidő-nyilvántartásokat korlátlan számú projekthez.

A RescueTime legjobb funkciói

Állítson be egyedi termelékenységi mutatókat , és kövesse nyomon az előrehaladást részletes jelentések segítségével

Automatizálja a heti időfelhasználási összefoglalókat és a trendelemzéseket

Kézi bevitel segítségével támogatást kaphat az offline tevékenységek nyomon követéséhez

Integrálható a Slackkel, a Trellóval és a Google Naptárral

A RescueTime korlátai

Hiányoznak az együttműködési és projektmenedzsment funkciók

Korlátozott integrációk fejlett munkafolyamat-eszközökkel

A RescueTime árai

Solo: 12 USD/hó

Csapat: 9 USD/hó csapattagonként

RescueTime értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

5. Hubstaff (A legjobb időkövetéshez GPS-sel és munkavállalói felügyelethez)

via Hubstaff

A Hubstaff egy alkalmazotti időkövető eszköz, amely képernyőképek, aktivitási szintek és GPS-követés segítségével figyeli az alkalmazottak termelékenységét.

Támogatja a fejlett nyomonkövetési funkciókat, mint például az inaktivitás észlelését, és részletes termelékenységi és időfelhasználási jelentéseket készít a hatékonysági hiányosságok azonosítása és kiküszöbölése érdekében.

A Hubstaff PayPal-, Wise- és Gusto-integrációival automatizálhatja a bérszámfejtést. Ez lehetővé teszi, hogy a nyomon követett idő és költségek alapján pontos számlákat és ügyfélszámlákat állítson ki.

A Hubstaff legjobb funkciói

Kezelje a projekteket és a költségvetéseket valós idejű nyomonkövető eszközökkel

Támogassa a műszakbeosztást és -kezelést naptáreszközökkel

Lehetővé teszi az asztali, webes és mobil időkövetést a rugalmasság érdekében

Integrálja a Trello, a Jira és az Asana alkalmazásokkal a projektmenedzsment érdekében

A Hubstaff korlátai

A fejlett elemzésekhez magasabb szintű csomagok szükségesek

A GPS-követési funkciókhoz állandó internetkapcsolatra van szükség

A Hubstaff árai

Starter: 7 USD/hónap/felhasználó

Grow: 9 USD/hónap felhasználónként

Csapat: 12 USD/hó/felhasználó

Enterprise: 25 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

A Hubstaff értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Mit mondanak a Hubstaffról a valódi felhasználók?

Íme, mit mond erről egy G2-es értékelő:

A Hubstaff intuitív és zökkenőmentes időkövetési megoldást kínál, amely hihetetlenül egyszerűvé teszi a távoli csapatok irányítását. A valós idejű nyomon követés, az automatikus képernyőképek és a termelékenységi betekintés segít biztosítani az átláthatóságot és a hatékonyságot. A részletes jelentések és a bérszámfejtés automatizálása rengeteg időt takarít meg, így ez a szoftver elengedhetetlen a távoli vagy hibrid csapatokkal rendelkező vállalkozások számára.

6. Timely (A legjobb AI-alapú automatikus időkövetéshez)

via Timely

A Timely egy AI-alapú időkövető, amely automatizálja a folyamatot, hogy pontos időadatokat nyújtson. Akár a számlázható órákat szeretné megállapítani, emlékeztetőket kapni a nyomon nem követett időről, vagy meghatározni, mennyire volt produktív a csapata, a beépített AI Timesheet Assistant biztosítja, hogy minden információt időben, pontosan és automatikusan megkapjon.

A projektmenedzsment funkciók lehetővé teszik a feladatok kiosztását, a munkaterhelés kezelését és a csapat kapacitásának megtekintését. A naptár alapú idővonal nézet segítségével vizualizálhatja a munkanapokat, így hatékonyan tud időt lefoglalni és projekteket tervezni.

A Timely legjobb funkciói

Kezelje a projektköltségvetéseket valós idejű nyomon követéssel és riasztásokkal

Kövesse nyomon a számlázható órákat, és állítson ki pontos ügyfélszámlákat

Részletes termelékenységi és erőforrás-elosztási jelentések

Integrálja az Outlook, a Google Naptár és a Trello alkalmazásokkal a jobb ütemezés érdekében

Időbeli korlátozások

Korlátozott kézi időkövetési lehetőségek bizonyos feladatokhoz

Alapvető projektmenedzsment funkciók

Timely árak

Starter: 11 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 28 USD/hó felhasználónként

Aktuális értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Timely-ről a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése így összegzi:

A Timely fő előnye a könnyű használat és az, hogy hogyan tudja időjét előnyös módon kezelni. Úgy gondolom, hogy a Timely egy fantasztikus szolgáltatást hozott létre…

via Everhour

Ha olyan időkövető megoldást keres, amely illeszkedik a projektmenedzsment munkafolyamataihoz, akkor az Everhour biztosan érdekelni fogja.

Az Everhour integrálható olyan eszközökkel, mint a ClickUp, az Asana, a Trello és a Basecamp, és közvetlenül nyomon követi az azokból származó időadatokat. Ez azt jelenti, hogy nem kell alkalmazások között váltogatnia a csapat teljesítményének és termelékenységének kezeléséhez – minden adata egyetlen platformon összpontosul.

Lehetővé teszi a csapat rendelkezésre állásának nyomon követését az erőforrások és a munkaterhelés hatékony kezelése érdekében. Az Everhour emellett támogatja a számlázható és nem számlázható feladatok időkövetését, valamint jelentéseket és elemzéseket is kínál.

Az Everhour legjobb funkciói

Egyedi jelentéseket készít a költségvetési, idő- és kiadási adatok alapján

Automatizálja a számlázást a QuickBooks és a FreshBooks integrációival

Kezelje a projektköltségvetéseket valós idejű pénzügyi nyomon követéssel

Az Everhour korlátai

A mobilalkalmazások funkciói korlátozottak a számítógépes verzióhoz képest

A fejlett funkciók és jelentések használatához magasabb szintű csomagokra van szükség

Az Everhour árai

Örökre ingyenes

Csapat: 10 USD/hó (legfeljebb 5 felhasználó)

Everhour értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak az Everhourról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az Everhour egy jól megtervezett, könnyen használható, hatékony időkövető eszköz, amely számos kulcsfontosságú SaaS termelékenységi eszközzel rendelkezik az egyik legegyedibb integrációval. Zökkenőmentesen illeszkedik olyan alkalmazások felhasználói felületébe, mint az Asana és a Notion, oly módon, hogy mindkét alkalmazás élményét javítja. Nem látok a piacon más olyan alkalmazást, amely ezt olyan jól csinálná, mint az Everhour.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál beépített időkezelési vagy prioritás-meghatározási funkciókat, ami akadályozza a hatékony prioritás-meghatározást. A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott ütemezési és időkövetési funkciói segíthetnek abban, hogy a találgatásokat adat alapú döntésekké alakítsa. Sőt, javaslatot is tehet a feladatok elvégzéséhez optimális időintervallumokra. Építsen egy olyan személyre szabott időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik a munkamódszeréhez!

8. Time Doctor (A legjobb időkövetéshez termelékenység-figyelő funkciókkal)

via Time Doctor

A legjobb Toggl-alternatívák listáján a következő a Time Doctor. Ez az időkövető eszköz azoknak a csapatoknak ideális, amelyek átfogó funkciókat és felhasználóbarát felületet keresnek.

A Time Doctor lehetővé teszi a csapatának, hogy időbejegyzéseket készítsen a munkaidő, a szünetek stb. nyomon követése érdekében. Ezen felül figyelemmel kíséri a különböző weboldalakon és alkalmazásokban eltöltött időt, hogy betekintést nyújtson a termelékenységbe.

Ez hasznos a munkamódszerek azonosításában, különösen a távoli csapatok esetében. Az eszköz figyelmeztető jelzéseket is küld, hogy segítsen a munkavállalóknak jobban koncentrálni a munkaidő alatt.

A Time Doctor legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt képernyőképekkel, az alkalmazások használatával és a tevékenységi szintekkel

Támogassa a GPS-nyomkövetést a helyszíni és távoli csapatok számára

Készítsen átfogó termelékenységi és jelenléti jelentéseket

Integrálja a Jira, az Asana és a Trello alkalmazásokkal a projektmenedzsmenthez

A Time Doctor korlátai

Más eszközökhöz képest korlátozott számlázási és számlázási funkciók

A költségek nagyobb csapatok és fejlett elemzések esetén emelkednek

A Time Doctor árai

Basic: 8 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Time Doctor értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

💡 Profi tipp: Rendszeresen vizsgálja át időkövetési adatait, hogy felismerje a mintákat, értékelje a termelékenységi trendeket, és módosítsa a munkafolyamatát. A kis változtatások is jelentős hatékonyságnövekedéshez vezethetnek. 🧐

9. TimeCamp (A legjobb az időkövetés és a számlázás kombinálásához)

via TimeCamp

Olyan eszközt keres, amely támogatja a csapat munkaidő-nyilvántartását és a jelenléti nyilvántartást? Akkor a TimeCamp az Ön számára ideális.

Ez az eszköz egységes felületet biztosít a munkavállalók jelenlétének nyomon követéséhez, a munkaidő-nyilvántartások elkészítéséhez, a számlák összeállításához és a számlák kiállításához. De ez még nem minden: a TimeCamp segítségével a projektköltségvetéseket is kezelheti.

Nyomon követi a feladatokra és projektekre fordított időt, elemzi a jövedelmezőséget, és szinkronizálódik a könyvelő szoftverekkel, így zökkenőmentesen kezelheti a projektköltségeket. Bónusz? Az eszköz riasztást küld, ha egy projektnél túllépi a költségkeretet.

A TimeCamp legjobb funkciói

Automatizálja a számlázást a QuickBooks és a Xero integrációival

Kövesse nyomon az időt automatikusan mobil- és asztali alkalmazásokkal

Hozzáférés a feladatkezelési funkciókhoz részletes jelentésekkel

A TimeCamp korlátai

A generált számlák testreszabási lehetőségei korlátozottak

A részletes jelentéskészítési funkciókhoz magasabb szintű csomagok szükségesek

A TimeCamp árai

Örökre ingyenes

Starter: 3,99 USD/hó felhasználónként

Prémium: 6,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 10,99 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 14,99 USD/hó felhasználónként

TimeCamp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a küzd azzal, hogy személyes időt szánjon magára, mégis csak 14% jelöli be ezt a naptárában. Ha nincs beütemezve, akkor nem is védett! 📆 A ClickUp naptára segít Önnek a személyes órákat ugyanúgy lefoglalni, mint a megbeszéléseket. Szinkronizálja külső naptárakkal, állítson be ismétlődő munkát, valamint személyes időblokkokat, és húzza át az eseményeket vagy feladatokat, hogy könnyedén módosítsa a menetrendjét. Állítsa meg a last-minute munkát, mielőtt az elcsúszik a szabadidejébe! 💫 Valódi eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával napi 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

10. My Hours (A legjobb projektalapú időkövetéshez kis csapatok és szabadúszók számára)

via MyHours

A kis csapatok számára nehéz lehet olyan időkövető eszközt találni, amely egyszerre átfogó és felhasználóbarát. De pontosan ezt kínálja a My Hours.

Ezzel a szoftverrel Ön és csapattársai könnyedén nyomon követhetik az időt – manuálisan vagy időzítővel – több projekt és feladat esetében is. Hozzon létre egy projektet, és rögzítse az időt, hogy munkaidő-nyilvántartásokat készítsen.

A MyHours emellett riasztásokkal és költségkövetéssel segíti az alapvető projektköltségvetés-tervezést, valamint platformok közötti hozzáférést biztosít mobil-, asztali és webalkalmazásokhoz.

A MyHours legjobb funkciói

Támogassa az ügyfelek számlázását rugalmas számlázási eszközökkel

Hozzáférés a csapatkezelési funkciókhoz szerepkörökön alapuló jogosultságokkal

Készítsen egyedi jelentéseket a gyakori feladatokra szabott sablonokkal

Integrálja a QuickBooks, a Zapier és a Trello alkalmazásokkal a munkafolyamatok automatizálása érdekében

A MyHours korlátai

Korlátozott automatizálás komplex munkafolyamatok és ismétlődő feladatok esetén

Költségkövetéshez és számlázáshoz manuális adatbevitel szükséges

A MyHours árai

Örökre ingyenes

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

MyHours értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (200+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MyHours-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-értékelés pozitív benyomásokat oszt meg:

Miután több munkaidő-nyilvántartó csomagot is megvizsgáltam és kipróbáltam, a myhours-t találtam a leginkább megfelelőnek az igényeimnek, mivel ez egy egyszerű, könnyen használható, webalapú munkaidő-nyilvántartó és jelentéskészítő szoftver. Az ügyfélszolgálat kiváló; minden kérdésemre azonnal válaszoltak e-mailben.

11. DeskTime (A legjobb automatikus időkövetéshez termelékenységi elemzéssel)

via DeskTime

Ez a Toggl-alternatíva leginkább arról ismert, hogy automatikusan nyomon követi az időt az alkalmazások és weboldalak használata alapján.

Segít a termelékenység nyomon követésében is, mivel a feladatokat és tevékenységeket produktív, improduktív és semleges kategóriákba sorolja. Ez segít megérteni a projekt mintáit és kiküszöbölni az akadályokat.

A DeskTime automatizálja a szünetre emlékeztetőket és részletes termelékenységi jelentéseket nyújt, így növelheti a hatékonyságot anélkül, hogy a munka és a magánélet egyensúlyát veszélyeztetné.

A DeskTime legjobb funkciói

Támogassa a projekt- és feladatkezelést integrált időkövetéssel

Lehetővé teszi az offline időkövetést manuális bevitel opciókkal

Kezelje a jelenléteket a beépített munkaidő-nyilvántartási eszközökkel

A DeskTime korlátai

Nincs beépített számlázási vagy számlázási funkció

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak az asztali alkalmazáshoz képest

A DeskTime árai

Lite: Örökké ingyenes

Pro: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 7 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

DeskTime értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

Néhány kattintással nyomon követheti az időt a legjobb Toggl-alternatívával – a ClickUp-pal!

A Toggl Track egy megbízható időkövető eszköz, amely egyszerűséget és megbízható funkciókat kínál. Segít a termelékenység mérésében, a költségvetés kezelésében és a munka-magánélet egyensúlyának fenntartásában. Ugyanakkor hiányoznak belőle azok a fejlett projektmenedzsment funkciók, amelyek racionalizálják a munkafolyamatokat és növelik a csapat termelékenységét.

Ha olyan all-in-one megoldást keres, amely nyomon követi az időt és hatékony projektmenedzsment eszközöket kínál, akkor a ClickUp a megoldás. Ez egy mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás, amely a feladatkezelést, az időkövetést, az erőforrás-tervezést és a munkafolyamat-automatizálást egyetlen, intuitív platformba egyesíti.

Készen áll arra, hogy növelje termelékenységét és egyensúlyt teremtsen munkahelyi életében? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot – regisztráljon itt ingyen!