Jira és ServiceNow: részletes összehasonlítás

A Jira és a ServiceNow jól ismert nevek a problémák nyomon követése és a szolgáltatásnyújtás területén. Mindkét szolgáltatói szoftver olyan eszközöket kínál, amelyekkel egyszerűsítheti üzleti folyamatait, elősegítheti az együttműködést és javíthatja a szolgáltatások hatékonyságát.

Az ITSM platform előnyei könnyen elképzelhetők: segítségével az IT-csapatok gyorsan felismerhetik és kezelhetik az incidenseket, rögzíthetik a változási kéréseket, kiadhatják a termék- vagy szolgáltatásfrissítéseket, valamint javíthatják a szolgáltatás hatékonyságát és nyújtását.

Az egyetlen megfelelő választás azonban nem egyszerű, és mielőtt energiát fektetne egy platform bevezetésébe, biztosra kell mennie a választásában. Hogy segítsünk a stratégiai döntés meghozatalában, összehasonlítjuk a Jira és a ServiceNow rendszereket, és elemzzük az egyes ITSM platformok erősségeit és gyengeségeit.

Emellett olyan alternatívákat is bemutatunk, amelyek az IT-szolgáltatások kiválóságának új szintjét ígérik.

Mi az a Jira?

Jira Service Management irányítópult az Atlassianon keresztül

A Jira egy Atlassian által fejlesztett probléma- és projektkövető szoftver. Eredetileg agilis szoftverfejlesztő csapatok támogatására készült, de azóta különböző iparági követelményeknek megfelelően továbbfejlesztették. Számos iparágban dolgozó csapatok használják a Jirát munkafolyamatok és folyamatok tervezésére, követésére és kezelésére.

A számos kínált termék és szolgáltatás közül a Jira Service Management egy IT-szolgáltatáskezelő (ITSM) eszköz. A korábban Jira Service Desk néven ismert Jira Service Management összeköti a fejlesztőket, az IT- és az üzleti csapatokat a célok gyorsabb elérésének érdekében.

A Jira Service Management árai

A Jira Service Management felhőalapú telepítésének havi ára három ügynökből álló csapat esetében az alábbiak szerint alakul:

Ingyenes: 0 USD

Standard: 22,05 USD ügynökönként

Prémium: 49,35 USD ügynökönként

Vállalati: Egyedi árazás

Mi az a ServiceNow?

ServiceNow ITSM irányítópult

A ServiceNow egy átfogó platform az ügyfélélmény kezeléséhez, a kiberbiztonság javításához, az alkalmazotti élmény fokozásához és a digitális műveletek átalakításához. Egyszerűen fogalmazva: ez egy termelékenységi eszköz, amely segít a csapatoknak az üzleti célok elérésében.

A Jira-hoz hasonlóan a ServiceNow is számos terméket és szolgáltatást kínál. E blog céljából, valamint a ServiceNow és a Jira összehasonlításának egyenlőségének érdekében a ServiceNow IT-szolgáltatáskezelési (ITSM) termékére fogunk összpontosítani. A ServiceNow IT-szolgáltatáskezelés számos, a Jira szolgáltatáskezeléshez hasonló funkciót tartalmaz.

ServiceNow IT szolgáltatásmenedzsment árak

Egyedi árazás

Jira és ServiceNow: funkciók összehasonlítása

A ServiceNow és a Jira Service Management is rendelkezik néhány közös funkcióval. Ugyanakkor mindkettő rendelkezik egy adott platformra jellemző egyedi funkciókkal is. A Jira és a ServiceNow összehasonlítását a lehető legátfogóbbá téve mindkét funkciót a hasonlóságok és különbségek szempontjából is megvizsgáljuk.

ServiceNow ITSM és Jira Service Management: közös jellemzők

Kezdjük a közös vonásokkal. Ezek a következők:

Kérelmek kezelése

Egy tipikus szolgáltatási kérelem munkafolyamat a Manage Engine segítségével

Mind a ServiceNow ITSM, mind a Jira Service Management rendelkezik kérelemkezelési funkcióval, amelynek segítségével kezelheti, feldolgozhatja és teljesítheti az alkalmazottak, felhasználók vagy ügyfelek kéréseit. A legfontosabb közös elemek a következők:

Szolgáltatási katalógus : A felhasználók vagy ügyfelek előre definiált termékek és szolgáltatások könyvtárából választhatnak.

Felhasználói portál : Felhasználóbarát, önkiszolgáló portál, ahol a felhasználók megoldásokat kereshetnek, vagy szolgáltatási kéréseket nyújthatnak be és követhetnek nyomon.

Kategorizálás és prioritás meghatározás : A kérelmek sürgősség, típus vagy egyéb kritériumok alapján történő osztályozása a hatékony kezelés érdekében.

Munkafolyamat-automatizálás : Feladatok automatizálása konfigurálható munkafolyamatokkal, a szükséges lépésekkel és jóváhagyásokkal.

Nyomon követés és jelentéskészítés: Mechanizmus a kérelmek állapotának nyomon követésére és a kérelmek kezelésének általános teljesítményéről szóló jelentések készítésére.

Ezek a megoldások AI-alapú eszközökkel is rendelkeznek: a ServiceNow ITSM felhasználói portáljaiba beágyazott chatbot és a Jira Service Management megoldásba integrált virtuális ügynökök. Ezek olyan technológiákat használnak, mint az NLP (természetes nyelvfeldolgozás) és az NLU (természetes nyelvértés), hogy beszélgetésalapú intelligenciát biztosítsanak a kérések kezelésében.

Incidenskezelés

Egy tipikus incidenskezelési munkafolyamat a Tech Target segítségével

Az incidenskezelés egy strukturált ITSM-folyamatok sorozatát foglalja magában, amelynek célja a váratlan zavarok azonosítása, naplózása, prioritásba rendezése és megoldása. Mindkét platform rendelkezik speciális eszközökkel az incidensek hatékony kezeléséhez. Ezek a következők:

Incidensek azonosítása és naplózása : A felhasználók több csatornán keresztül, például e-mailben, önkiszolgáló portálokon stb. naplózhatják az incidenseket, hogy rögzítsék az incidenssel kapcsolatos információkat, például annak jellegét vagy hatását.

Kategorizálás és prioritás meghatározás : Nem minden incidens igényel egyforma figyelmet. Ezért ez a funkció az incidenseket jellegük, a működésre gyakorolt hatásuk és egyéb paraméterek alapján osztályozza. A magas prioritású incidensek automatikusan hozzárendelésre kerülnek, hogy enyhítsék hatásukat.

Együttműködés és kommunikáció : Ezek az eszközök lehetővé teszik az IT-csapatok számára az együttműködést és a kommunikációt az incidensek gyorsabb megoldása érdekében. Ezen együttműködési és kommunikációs eszközöket felhasználhatják az ügyfelek vagy az érdekelt felek tájékoztatására és oktatására is.

Incidens munkafolyamat-kezelés : A konfigurálható munkafolyamatok meghatározzák az incidenskezelés teljes ciklusát, a kezdeti naplózástól a vizsgálaton és a diagnózison át a megoldásig. Szerkezetet adnak az incidenskezelésnek, és segítenek a feladatok hatékony kiosztásában és az incidensek nyomon követésében.

SLA-kezelés: A szolgáltatási szintű megállapodások (SLA-k) biztosítják, hogy az incidensek előre meghatározott időn belül és a szolgáltatásminőségi szabványoknak megfelelően kerüljenek megoldásra.

A ServiceNow ITSM az AIOps integrációval új szintre emeli az incidenskezelést, hogy a beépített gépi tanulás és a kontextusfüggő segítségnyújtás segítségével minimális késleltetéssel oldja meg az incidenseket.

Problémakezelés

A probléma ismétlődő incidensek gyűjteménye via Science Soft

Míg az incidenskezelés egy adott eseményre és annak gyors és hatékony megoldására összpontosít, a problémakezelés az ismétlődő incidensek és az alapvető problémák kiváltó okait értékeli. A Jira Service Management és a ServiceNow ITSM problémakezelése a következő kulcsfontosságú szempontokat foglalja magában:

Probléma azonosítása : Az ismétlődő incidensek vagy jelentős problémák mintáinak felismerése, amelyek mélyebb problémára utalhatnak. Az automatizált felügyeleti rendszerek, az incidenselemzés és a felhasználók gyakran hozzájárulnak a problémák naplózásához és azonosításához.

A kiváltó okok elemzése : Az IT-szakemberek alapos vizsgálatot végeznek a probléma kiváltó okainak azonosítása érdekében. Az ilyen vizsgálat magában foglalhatja a funkciók közötti együttműködést, sokoldalú diagnosztikai eszközöket, részletes dokumentációt stb., hogy a kiváltó okokra derüljön fény.

Ismert hibák adatbázisa : Ez az adatbázis tartalmazza az ismert hibák listáját és azok megoldásait. Kontextusfüggő : Ez az adatbázis tartalmazza az ismert hibák listáját és azok megoldásait. Kontextusfüggő tudásbázisként és egységes nyilvántartási rendszerként szolgál a támogató csapatok számára, hogy gyorsan azonosíthassák és kezelhessék a problémákhoz kapcsolódó incidenseket.

Változáskezelés integrációja: Mivel a problémamegoldás változásokat indíthat el az IT-környezetben vagy a munkafolyamatokban, a változáskezelés biztosítja, hogy ezeket a változásokat ellenőrzött és koordinált módon hajtsák végre a kockázatok minimalizálása érdekében.

A fentieken túl a Jira Service Management olyan Atlassian termékek használatával kínál megoldásokat, mint a Confluence.

Változáskezelés

Egy tipikus változáskezelési munkafolyamat a ServiceNow segítségével

A változáskezelés egy jól meghatározott folyamat az IT-rendszerek vagy szolgáltatások változásainak tervezésére, megvalósítására és ellenőrzésére. A hatékony változáskezelés rugalmasságot és alkalmazkodóképességet biztosít az IT-fejlesztési folyamatban, ami átgyűrűzik a végtermékre vagy szolgáltatásra is.

A Jira Service Management és a ServiceNow ITSM a változáskezelés területén a következőket kínálja:

Változtatási kérelem létrehozása : A felhasználók, az IT-szakemberek vagy a szolgáltató csapatok változtatási kérelmet nyújthatnak be az IT-szolgáltatások, rendszerek, alkalmazások és konfigurációk módosításának javaslatával. A kérelem tartalmazza a változtatás okát, elsődleges célját, lehetséges hatását stb.

Változásjóváhagyási munkafolyamatok : Testreszabható munkafolyamatok, amelyek a változáskérelmeket előre meghatározott szakaszokon vezetik át, például benyújtás, felülvizsgálat, jóváhagyás és végrehajtás, hogy azokat ellenőrzött módon dolgozzák fel. Emellett biztosítják, hogy a változáskérelem a végrehajtás előtt megkapja a szükséges engedélyeket.

Hatáselemzés : A szolgáltató csapatok hatáselemzéseket végeznek, hogy értékeljék a meglévő rendszerekre, konfigurációkra és rendszerekre gyakorolt potenciális hatásokat és következményeket, és így lehetővé tegyék a kockázatértékelést és a tervezést.

Kiadáskezelés: Mindkét platform támogatja : Mindkét platform támogatja a kiadás tervezését és kezelését a nagyszabású vagy többfázisú változások összehangolt és ellenőrzött kiadásához.

Ezen túlmenően a ServiceNow egyedi és átfogó változáskezelési funkciókat kínál, amelyeket a Jira Service Management és a ServiceNow ITSM közötti különbségek között fogunk tárgyalni.

Konfigurációkezelési adatbázis

A CMDB átfogó részleteket tartalmaz a különböző CI-kről via Pink Elephant

A konfigurációkezelési adatbázis (CMDB) az összes IT-infrastruktúra konfigurációs elem (CI) központi tárolója. Egy ilyen egységes, egyetlen platform holisztikus képet nyújt az összes IT-eszközről és azok részleteiről.

A CMDB a következő funkciók segítségével támogatja az ITSM-folyamatokat:

Konfigurációs elemek : A CI-k az IT-infrastruktúra egyes elemeinek, például szoftveralkalmazásoknak, hálózati eszközöknek, szervereknek stb. nyilvántartásai.

Kapcsolatok feltérképezése : információkat tartalmaz arról, hogy két különböző CI hogyan kapcsolódik egymáshoz.

Hatáselemzés : Értékeli a változások vagy incidensek potenciális hatását a környezet különböző CI-jeire.

Függőségek nyomon követése : azonosítja a különböző CI-k közötti függőségeket, hogy bemutassa azok összekapcsoltságát.

Verziókezelés és előzmények : nyomon követi az összes változást és megőrzi a konfigurációk előzményeit.

Integráció az üzleti folyamatokkal: A CMDB integrációja különböző üzleti folyamatokkal támogatja a munkafolyamatokat és tevékenységeket, mint például a változáskezelés, az incidenskezelés, a problémakezelés, a szolgáltatások feltérképezése stb.

Mind a ServiceNow ITSM, mind a Jira Service Management robusztus CMDB-vel rendelkezik, amely egyetlen megbízható információforrást biztosít. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a CMDB csak a Jira szoftver Premium és Enterprise csomagjaiban érhető el.

Eszközkezelés

Kövesse az ITAM legjobb gyakorlatait, hogy minden eszközét nyomon követhesse az ITSM Docs segítségével.

A ServiceNow ITSM és a Jira Service Management eszközkezelést kínál a vállalatok IT-eszközeinek életciklusuk során történő szisztematikus nyomon követéséhez, optimalizálásához és karbantartásához. A hatékony eszközkezelés a következő funkciók révén segít a szervezeteknek nyereségessé, termelékennyé, költséghatékonnyá és szabályoknak megfelelővé válni:

Eszközök felkutatása : Az összes IT-eszköz azonosítása és katalogizálása, beleértve a hardvereszközöket, szoftveralkalmazásokat és konfigurációkat.

Készletgazdálkodás : Központosított IT-eszközkészletet tart fenn a figyelemmel kíséréshez. Az adatbázis olyan részleteket is nyomon követ, mint az eszköz tulajdonjoga, helye és tulajdonosa.

Konfigurációkezelés : Kezelje az IT-eszközök konfigurációit, hogy azok megfeleljenek a szervezet követelményeinek és szabványainak.

Szoftverlicenc-kezelés : A szoftverlicencek figyelemmel kísérése és kezelése a megfelelőség biztosítása, a használat optimalizálása és a kockázatok csökkentése érdekében.

Életciklus-kezelés: Kövesse nyomon az eszközöket azok teljes életciklusa során, a beszerzéstől a leselejtezésig vagy kivonásig. Az ilyen információk felbecsülhetetlen értékűek lehetnek az eszközök használatának optimalizálásában és a rendszeres karbantartás elvégzésében is.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az eszközkezelés csak a Jira szoftver Premium és Enterprise csomagjaiban érhető el.

Tudásmenedzsment

A tudásmenedzsment az értékek felfedezése és újrahasznosítása az Invgate segítségével

A Jira Service Management és a ServiceNow ITSM a tudásmenedzsment képességeit használja fel a felhasználók és a szolgáltató csapatok támogatására. Ez magában foglalja az információk és betekintések szisztematikus létrehozását, szervezését és megosztását egy központi adattár segítségével, amely dokumentációkat, megoldásokat, cikkeket stb. tartalmaz.

A legfontosabb funkciók a következők:

Tudásbázis létrehozása : Írjon, hozzon létre és állítson össze tudáscikkeket a beépített szerkesztő segítségével, hogy dokumentálja a bevált gyakorlatokat, a problémamegoldásokat és a hibaelhárítási lépéseket az összes érdekelt fél segítségével.

Tartalomszervezés : Szervezze az összes tudáscikket logikus kategóriákba és témákba, hogy megkönnyítse a navigációt, a keresést és a visszakeresést.

Verziókezelés : Vezessen be verziókezelést a tudáscikkek változásainak nyomon követéséhez, és biztosítsa, hogy az információk pontosak, relevánsak és naprakészek legyenek.

Együttműködés és hozzájárulás : Vonjon be különböző csapatokat, hogy közösen dolgozzanak a tudáscikkek létrehozásán vagy fejlesztésén, és ezzel elősegítsék a folyamatos fejlesztés környezetének kialakítását.

Önkiszolgálás: Integrálja a tudásbázist az önkiszolgáló portálokkal, hogy a felhasználók és az ügyfelek önállóan találhassanak megoldásokat, és csökkenjen a támogatási kérelmek száma.

Mindkét platform olyan technológiákat használ, mint az AI és az ML, hogy a tudás hozzáférhető, elérhető és érthető legyen.

ServiceNow ITSM és Jira Service Management: Jelentős különbségek

A hasonlóságok mellett vizsgáljuk meg, miben különbözik a ServiceNow ITSM és a Jira Service Management.

Változáskezelés (Győztes: ServiceNow ITSM)

Már beszéltünk a Jira Service Management és a ServiceNow ITSM változáskezelési képességeiről.

A Jira Service Management a tipikus funkciókat kínálja: változáskérelmek, kockázatértékelés, jóváhagyások, automatizálás, telepítés nyomon követése, változási tervek és változási naptár. A ServiceNow ITSM azonban részletesebb megközelítést alkalmaz a változások megvalósításához. Íme egy áttekintés arról, mire számíthat:

Változás sikere pontszám : Számalapú pontszám, amely alapján a kockázatmentes változások automatizálhatók a változások időszerű és hatékony kezelése érdekében.

Változásügyi tanácsadó testület : Hozzon létre egy változásügyi tanácsadó testület (CAB) munkacsoportot, amelynek feladata a kockázatos változások megvitatása és elbírálása.

Kockázati intelligencia : ML-alapú algoritmusok a változások kezelése közbeni, adatalapú kockázati előrejelzések készítéséhez

Párhuzamos változáskezelés: Interaktív idővonal-naptár segítségével hangolja össze vagy tekintse meg a változásokat, hogy ütemezze a leállásokat, karbantartási munkákat és tervezett változásokat.

Ezek a funkciók a ServiceNow ITSM-et egy lépéssel a Jira Service Management elé helyezik.

Mesterséges intelligencia implementálása (győztes: ServiceNow ITSM)

Mind a Jira Service Management, mind a ServiceNow ITSM bizonyos mértékben kihasználja az AI eszközöket. Az előbbi az Atlassian Marketplace-en elérhető Atlassian Intelligence-t használja a saját és az OpenAI technológiák integrálásához. Az utóbbi a Now Assist generatív AI eszközt használja az IT szolgáltatások menedzsmentjének, az ügyfélszolgálat menedzsmentjének, a HR szolgáltatások nyújtásának és egyebek támogatására.

Természetesen a Now Assist hatóköre és alkalmazhatósága szélesebb, mint az Atlassian Intelligence-é. Generatív AI-megoldásként a Now Assist segíthet az esetek összefoglalásában, a tartalom létrehozásában és a kód fejlesztésében. Mint ilyen, egyszerre támogatja az ügynököket, az alkalmazottakat, az ügyfeleket és a fejlesztői csapatokat.

Ezzel szemben a Jira Service Management mesterséges intelligenciával működő virtuális ügynöke elsősorban az ügyfelek kérdéseire válaszol és problémákat old meg. Ezzel a ServiceNow előnyt élvez a Jira Service Managementtel szemben.

Vállalati szolgáltatásmenedzsment (Győztes: Jira Service Management)

A Jira Service Management és a ServiceNow ITSM egyenként is hatékony és egyformán alkalmas vállalati szolgáltatáskezelési megoldások. Hasznosak lehetnek a multimodális műveletek kezelésében az üzleti csapatok között – HR, pénzügy, jogi, marketing, ügyfélszolgálat stb.

Az ilyen sokoldalúság fenntartása érdekében a különböző szolgáltatási területekhez kész modulokat kínálnak, hogy az ügyfelek bővíthessék képességeiket. Az egységes platform konzisztenciát biztosít az üzleti műveletek kezelésében, függetlenül a csapattól vagy az osztálytól.

A Jira Service Management azonban az Agile módszertanokat vagy DevOps gyakorlatokat követő szervezetek számára a legjobb választás. Emellett segít a Jira Service Managementnek zökkenőmentesen integrálódni a nagyobb Jira ökoszisztémába, hogy az Atlassian piactér több termékét és szolgáltatását lefedje, és így zökkenőmentesebbé tegye a projektmenedzsmentet.

Könnyű használat (győztes: Jira Service Management)

A Jira Service Management és a ServiceNow ITSM használhatóságának összehasonlításához különböző harmadik fél által készített értékelő weboldalakra fordultunk, hogy első kézből származó tapasztalatokat gyűjtsünk. Referenciaként a Gartner, a G2 és a Capterra weboldalait használtuk, hogy átfogó és jól tájékozott értékelést kapjunk. Ahol lehetséges volt, a „használhatóság” vagy „felhasználói felület” szűrőt választottuk, hogy képet kapjunk a tanulási görbéről.

A Gartner értékelői a ServiceNow ITSM-et dicsérték könnyű használhatóságáért, míg a Jira Service Management viszonylag vegyes értékeléseket kapott, bár inkább a pozitív oldalon.

A G2-n a ServiceNow ITSM felhasználók többsége elégedett volt a felhasználói felülettel, de néhányan problémákat is jeleztek, mondván, hogy bonyolult és nehezen kezelhető. A Jira szoftver felhasználói felületével kapcsolatban a G2-n a visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak.

Végül, a ServiceNow ITSM sok kritikát kap a Capterra értékelőitől, elsősorban a tanulási görbe és a felhasználói felület intuitív jellegének hiánya miatt. Másrészt, a Jira Service Management elnyeri a Capterra ügyfeleinek tetszését.

A Jira ITSM eszköz felhasználóbarátabbnak és könnyebben használhatónak tűnik, mint a ServiceNow.

Árak (győztes: Jira Service Management)

A Jira Service Management egyértelműen nyertes, tekintve, hogy az ITSM-megoldás nyíltan és átláthatóan közzétette árait és csomagjait. Annak ellenére, hogy a ServiceNow ITSM ígéretet tesz arra, hogy árajánlatát a szervezet méretének, követelményeinek stb. függvényében testre szabja, a tény az, hogy a platform nem hozza nyilvánosságra az árakkal és a csomagokkal kapcsolatos részleteket.

Így tehát a Jira nyeri ezt az ITSM-területet.

Integrációk és testreszabások (győztes: döntetlen)

A Jira Service Management zökkenőmentesen integrálódik az Atlassian ökoszisztémába és más harmadik féltől származó platformokba és alkalmazásokba.

Látogasson el az Atlassian Marketplace-re, és válassza ki a kívánt harmadik féltől származó eszközt. Emellett testreszabási lehetőségeket is kínál ügyfélmunkafolyamatok, képernyők, felvételi űrlapok stb. létrehozásához. Fejlesztőbarát platformként a Jira dokumentációja és API-ja könnyen elérhető a testreszabás és integrálás céljából.

A ServiceNow ITSM beépített vállalati rendszercsatlakozóival és harmadik féltől származó platformokkal való kompatibilitásával szintén rengeteg integrációval rendelkezik. A ServiceNow Store egy alkalmazások és integrációk piactere.

A ServiceNow ITSM fő USP-je abban rejlik, hogy alacsony kódszintű testreszabást kínál. A fejlesztési környezet vizuálisabbá és interaktívabbá tételével a ServiceNow ITSM demokratizálja a fejlesztési folyamatot.

Az ilyen hasonló teljesítmény miatt nehéz kiválasztani a győztest.

Közösségi támogatás és ökoszisztéma (győztes: döntetlen)

Mind a Jira, mind a ServiceNow virágzó felhasználói és szakértői közösségnek ad otthont.

A ServiceNow közösség több mint 560 000 taggal és közel 2,5 millió bejegyzéssel büszkélkedhet. A közösség a gyors navigáció érdekében termékközpontokra, iparági csoportokra és felhasználói beszélgetésekre van felosztva.

A Jira rendelkezik egy Atlassian közösséggel, amely az egész Atlassian termékcsaládot kiszolgálja, beleértve a Jira Service Managementet is. Itt kérdéseket tehet fel, részt vehet beszélgetésekben, valamint cikkekből és videókból tanulhat.

Mivel mindkét közösség aktívan együttműködik a felhasználókkal, nincs egyértelmű győztes a ServiceNow ITSM és a Jira Service Management között.

Jira és ServiceNow a Redditen

Végül a Redditre látogattunk el, hogy megértsük, mit gondolnak a végfelhasználók a Jira és a ServiceNow programokról.

Íme egy átfogalmazott változat arról, amit a Jira-ról találtunk az ITIL aloldalon:

„A frissített Jira Service Desk, most Jira Service Management néven, beépített ITIL-kompatibilitással és egyszerűsített folyamatokkal oldotta meg a korábbi korlátozásokat. Bár kis csapatok számára ingyenes és könnyen testreszabható, a jelentéskészítési funkciói korlátozottak, és a fejlettebb konfigurációk beállítása bonyolult. Ugyanakkor speciális szakértelemmel meg lehet oldani a problémát.”

Valaki, aki öt éve használja a Jira-t, így nyilatkozott az eszközről az IT Managers sub fórumon:

„Miután a Jira Service Managementet IT- és ügyfélszolgálati célokra használtam, elmondhatom, hogy a platform rendkívül sokoldalú, különösen az automatizálás terén. Bár az időalapú funkciók tekintetében néhány korlátozás van a drágább alternatívákhoz képest , a Jira hatékonyan kezeli a több funkciót egyetlen projekten belül, egyedi munkafolyamatok és problématípusok segítségével. Az egyetlen jelentős hátrány, hogy minden projekthez csak egy e-mail cím tartozik, de erre van megoldás. A ServiceNow és a Zendesk szoftvereknél is inkább ezt ajánlanám. ”

Amikor egy felhasználó a sysadmin aloldalon feltett egy kérdést arról, hogy miért használják az emberek a ServiceNow ITSM-et, a legnépszerűbb komment a következő volt:

„Mert muszáj, és nem, nem muszáj!

Rengeteg időt, pénzt és szakértelmet igényel, és utána még a karbantartás is, hogy beállítsuk úgy, hogy hasznos legyen. Sajnos ez túl ritkán történik meg! Az egyetlenek, akikkel találkozom, akik szerint ez jó, azok az emberek, akik úgy döntöttek, hogy megveszik!

Ha összehasonlítja a két rendszert, akkor azt fogja tapasztalni, hogy a Jira Service Manager elsősorban költséghatékonysága miatt kedvező fogadtatásban részesül.

A felhasználók kedvelik azt a rugalmasságot is, amelyet a Jira Service Management biztosít az üzleti műveletekben. A költségek jelentősen visszatartanak a ServiceNow ITSM bevezetésétől, és ez a megoldás valószínűleg csak azoknak a nagyvállalatoknak felel meg, amelyek rendelkeznek a ServiceNow kezeléséhez szükséges költségvetéssel és sávszélességgel.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a ServiceNow és a Jira legjobb alternatíváját

Miután alaposan megvizsgáltuk az ITSM megoldást, itt az ideje, hogy megismerkedjünk a Jira Service Management és a ServiceNow ITSM alternatíváival.

Bemutatjuk a ClickUp-ot – egy hatékony projektmenedzsment és termelékenységi eszközt IT-szolgáltatásmenedzsment funkciókkal. Íme egy áttekintés a számos funkciójáról, amelyek kiterjesztik ezeket a képességeket:

Gazdag, interaktív irányítópultok

Szerezzen értékes betekintést a ClickUp gazdag és vonzó irányítópultjaiból

A ClickUp gazdag és interaktív irányítópultokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a szolgáltató és fejlesztő csapatok számára, hogy átfogó képet kapjanak a projektről és annak legfontosabb mutatóiról. A ClickUp irányítópultot több mint 50 widget segítségével testreszabhatja, így ez egy olyan egységes platform, amely értékes betekintést nyújt. Alakítsa ki az irányítópultját a saját igényeinek megfelelően!

Több projektnézet

A ClickUp segítségével úgy vizualizálhatja projektjét, ahogyan csak szeretné

A ClickUp segítségével többféle módon tekintheti meg projektjét. A Gantt-diagramoktól az idővonalon át a táblázatokig és a naptárakig, ezek a különböző projektnézetek az IT-csapat és más érdekelt felek változó igényeihez igazodnak. A heterogenitás sokoldalúságot kölcsönöz az ITSM-nek.

Használható felvételi űrlapok

Interaktív felvételi űrlapok a ClickUp-on, amelyeket testre szabhat

Mivel a kérelemkezelés szerves része az ITSM üzleti folyamatoknak, a ClickUp egyszerűsíti azt a praktikus felvételi űrlapok segítségével. A ClickUp űrlapnézettel testreszabható űrlapokat készíthet az ITSM munkafolyamatokkal kapcsolatos konkrét információk rögzítésére. A beérkező kérelmek strukturálásával, kontextusba helyezésével és koherenciájának biztosításával a ClickUp jelentősen megkönnyíti a kérelemkezelést, a problémák nyomon követését és az incidensek kezelését.

Munkafolyamat-automatizálás

Állítson be szabályalapú automatizálást a ClickUp-on

A ClickUp Automation támogatja az ITSM-csapatokat az ismétlődő és rutin feladatok elvégzésével. Az ilyen automatizálás csökkenti az emberi erőforrásoktól való függőséget, csökkenti a manuális munkát, és növeli a termelékenységet és a hatékonyságot. A munkafolyamat-automatizálást testreszabhatja a kiváltó események, a szabályalapú feltételek és egyéb változók meghatározásával, hogy a rutinfolyamatok, jóváhagyások és értesítések zökkenőmentesen végrehajthatóak legyenek.

ClickUp AI

A ClickUp AI segítségével másodpercek alatt létrehozhat IT-termék követelményeket

A ClickUp AI mesterséges intelligenciát és gépi tanulást használ, hogy az adatelemzés, a trendek azonosítása, a prediktív elemzés stb. okosabbá és adatközpontúbbá váljon. A potenciális problémák kezelése, az erőforrások kezelésének optimalizálása és a szolgáltatás teljesítményének javítása mellett a ClickUp AI generatív AI képességekkel rendelkezik, amelyek kiterjesztik hatókörét az ITSM-en túlra.

Sablonkönyvtár

Töltse le ezt a sablont ITSM-sablonok csapatok számára a kezdéshez

A ClickUp gazdag sablonkönyvtárat tartalmaz, amely előre elkészített, konfigurálható sablonokat tartalmaz a gyakori ITSM munkafolyamatokhoz és folyamatokhoz. A ClickUp ilyen ITSM sablonjai kiváló kiindulási pontot jelentenek a vállalkozások számára, mivel így nem kell a munkafolyamatokat, feladatokat vagy projekteket a nulláról felépíteniük. Egyszerűen végezze el a szükséges módosításokat, és hagyja, hogy a ClickUp elintézze a többit.

Lásd még: Ügyfélprofil-sablonok

Gazdag és értékes funkcióival a ClickUp messze megelőzi a Jira és a ServiceNow rendszereket. A platform minden szempontból tökéletes: több funkcióval rendelkezik, mint a Jira, és hatékonyabbá teszi az ITSM-csapatok munkáját.

Másrészt átláthatóbb (és megfizethetőbb) árazást kínál, mint a ServiceNow, ami kis- és középvállalkozások számára is elérhetővé teszi. Kezdje el használni a ClickUp-ot, hogy felpörgetse ITSM-csapatait!