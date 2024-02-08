A 2025-ben megrendezésre kerülő 10 legfontosabb digitális marketing konferencia

A digitális marketing ritkán statikus, de az elmúlt néhány évben rendkívül turbulens volt. ?

Tanúi lehettünk a Google GA4, a Search Generative Experience (SGE) és a generatív AI eszközök, mint például a ChatGPT által okozott zavaroknak. Emellett megszűntek a harmadik féltől származó cookie-k, és természetesen a folyamatosan változó vásárlói magatartással is meg kellett küzdenünk. A digitális marketingesek számára ez egy folyamatos tanulás és tanulás elfeledésének időszaka volt.

Hogyan lehet naprakész maradni az online marketing terén? Hogyan lehet megismerni és alkalmazni a feltörekvő digitális marketing trendeket, mielőtt azok teljes értékű vírusos jelenséggé válnak?

A szakma szakértőivel való kapcsolatépítés jó kiindulási pont. A digitális marketing konferenciák minden iparág globális marketingvezetőit összehozzák, és kiváló alkalmat nyújtanak a digitális marketing iparágban dolgozó kollégákkal való kapcsolatépítésre.

Ha tehát az év naptárát tervezi, itt van a 2024-ben megrendezésre kerülő 10 legfontosabb digitális marketing konferencia listája. Kezdje el lefoglalni a jegyeket! ✈️

A konferenciák szerepe a digitális marketing szakemberek és csapatok számára

Sokan úgy gondolják, hogy a digitális marketinggel kapcsolatban minden szükséges tudás online elérhető, egy kattintással. Miért lenne érdemes személyesen részt venni rendezvényeken? De több ok is van arra, hogy fontolóra vegye egy digitális marketing konferencia látogatását.

Íme néhány közülük:

Hálózatépítés: A digitális marketing konferenciákon felbecsülhetetlen lehetőség nyílik kapcsolatok építésére az iparág vezetőivel és marketing szakembereivel. Soha nem lehet tudni, hogy az Ön mellett ülő személy lesz-e a következő mentor, alkalmazott vagy főnök.

Tanulási lehetőségek: A digitális marketing konferenciák rendkívül inspiráló tanulási környezetet kínálnak, ahol új ismereteket szerezhet. Emellett fórumot is biztosítanak a gyakori kihívásokra vonatkozó, bevált, gyakorlati megoldások megtalálásához.

Hasznos információk a jövőre nézve: A digitális marketing konferenciák alapértelmezés szerint a jövőre koncentrálnak. Ennek eredményeként ezek a konferenciák gyors tanfolyamokká válnak arról, hogyan lehet megfelelni az elvárásoknak és felkészülni a közelgő változásokra, gyakran újszerű marketingtechnológiák segítségével.

Ébressze fel újra a digitális marketing iránti szeretetét: A legtöbb konferencia főelőadói és panelistái rengeteg szakértelemmel és bölcsességgel rendelkeznek. Lehet, hogy inspirálódni fog, és eszébe jut, miért is lett marketinges.

De a legfontosabb ok az a perspektíva és betekintés, amelyet a marketingvezetők nyújtnak, akik egyébként talán elérhetetlenek lennének az Ön számára. Ez nem csak valami, amit online megtalálhat.

Hallgassuk meg, mit mondanak a korábbi konferencia résztvevői tapasztalataikról. Íme, hogyan írta le tapasztalatait egy Reddit-felhasználó.

via Reddit

A konferenciák fontos hálózati csomópontok. Platformot biztosítanak a hasonló gondolkodású marketingesek megtalálásához és velük való kapcsolatfelvételhez. Végül olyan értékes kapcsolatokat építhet ki, amelyek később üzleti partnerségekké fejlődhetnek.

A legfontosabb digitális marketing konferenciák listája, amelyeken érdemes részt venni

Idén számos fantasztikus digitális marketing konferencia és csúcstalálkozó várja az érdeklődőket, amelyeket nem szabad kihagyni.

Íme a 10 legjobb digitális marketing konferencia, amelyeken érdemes részt venni 2024-ben.

1. Social Media Marketing World

A Social Media Marketing World egy háromnapos konferencia, amelyen olyan neves marketingesek tartanak előadásokat, mint Ann Handley és Jim Louderback. *A marketing úttörői megosztják véleményüket a legújabb digitális marketing trendekről és előrejelzéseiket a marketing stratégiákról.

Az összes résztvevő személyesen kapcsolatba léphet a legkiválóbb szakértőkkel és más szakemberekkel a konferencia utáni exkluzív networking rendezvényen.

Ez a marketingesemény szakértők által vezetett szakmai fejlesztő műhelyekkel is várja azokat a marketingeseket, akik mélyebb szakértelmet szeretnének szerezni.

Dátum: 2024. február 18–20.

Helyszín: San Diego, Kalifornia

Általában tárgyalt témák: Marketingstratégia, közösségi média marketing, tartalommarketing, organikus közösségi marketing, fizetett közösségi marketing

Kiknek ajánlott: közösségi média marketingesek, tartalomkészítők és üzleti vezetők, akik marketingstratégiákat szeretnének elsajátítani.

via Social Media Examiner

2. Termékorientált csúcstalálkozó

A Product-Led Summit egy kötelezően meglátogatandó digitális marketing konferencia az év PLG (termékvezérelt növekedés) rajongói számára.

A csúcstalálkozó két napon át tart, és a nyüzsgő New York Cityben globális termékmarketing-vezetők egymást követő előadásaival várja a résztvevőket. A rendezvény a Product-Led Alliance által szervezett „happy hour” networking eseményével zárul.

A közönség mintegy 80%-át magas beosztású szakemberek és vezető tisztségviselők alkotják olyan vállalatoktól, mint a Meta, az Amazon és a Shopify, így garantáltan élvezheti a kapcsolatépítés örömét.

Dátum: 2024. március 20–21.

Helyszín: New York City, New York

Általában tárgyalt témák: Termékvezérelt növekedés, stratégia és marketing

Kiknek ajánlott: termékmarketingesek, SaaS-alapítók és növekedési vezetők, akik termékvezérelt stratégiákat és műveleteket felügyelnek.

3. HubSpot INBOUND

A HubSpot INBOUND konferenciája „az a hely, ahol karrierek indulnak be, vállalkozások növekednek, és a közösség jobbá tesz minket”.

A helyfoglalás azt jelenti, hogy három napra számíthat, amely tele van „aha” pillanatokkal, oktatói előadásokkal, szakértők által vezetett panelekkel, változatos előadásokkal és gyakorlati műhelyekkel. Emellett lehetőség nyílik kapcsolatok építésére feltörekvő digitális marketing szakemberekkel, valamint marketing stratégiák és eszközök megismerésére, amelyek elősegítik a növekedést.

Dátum: 2024. szeptember 18–20.

Helyszín: Boston, Massachusetts

Általában tárgyalt témák: AI, videotartalom-készítés, e-mail marketing, történetmesélés, vezetés, ügyfélközpontú stratégia

Kiknek ajánlott: Értékesítési, marketing és üzleti vezetők, valamint szakemberek, akik karrierjük fejlesztésére és üzleti teljesítményük javítására irányuló ismeretekre vágynak.

via INBOUND

4. Gartner Marketing Symposium/Xpo

Idén a Gartner Marketing Symposium/Xpo témája: Lead Marketing Through Disruption’s Next Wave (Vezető marketing a diszrupció következő hullámán keresztül).

Résztvevőként megismerheti annak fontosságát, hogy „megőrizze a marketingvezetés emberi oldalát, hogy segítsen csapatának stratégiai értéket mutatni és növekedési céljait elérni”.

Ehhez egyéni beszélgetések is társulnak a Gartner szakértőivel.

Továbbá hozzáférhet a Gartner legújabb marketingkutatásának több mint 150 üléséhez, kerekasztal-megbeszélésekhez, végfelhasználói esettanulmányokhoz és szakmai beszélgetésekhez.

Dátum: 2024. június 3–5.

Helyszín: Denver, Colorado

Általában tárgyalt témák: Marketingstratégia, többcsatornás marketing, márkastratégia és mesterséges intelligencia

Kiknek ajánlott: CMO-k, marketingvezetők, stratégák és szakemberek, akik jövőbiztosítani szeretnék szervezeteiket, miközben nagy hatást gyakorolnak.

via Gartner

5. Content Marketing World

A Content Marketing Institute által szervezett CMWorld egy éves konferencia tartalomszakemberek számára.

Ez a háromnapos rendezvény előremutató vezetők előadásai és ötletcserék köré szerveződik. Kiváló alkalom a tudás bővítésére és a sikeres tartalmi stratégia megvalósításához szükséges gyakorlati megoldások elsajátítására.

Ahogy az egyik résztvevő elmondta: „A CMWorldon való részvétel után úgy éreztem, mintha mesterdiplomát szereztem volna tartalommarketing területén!”. *

Dátum: 2024. október 21–23.

Helyszín: San Diego, Kalifornia

Általában tárgyalt témák: Tartalommarketing stratégia, tartalomélmény, a tartalommarketing jövője

Kiknek ajánlott: digitális marketing szakembereknek, kreatív szakembereknek, tartalomkészítőknek és ügynökségeknek, akik karrierjüket és készségeiket szeretnék fejleszteni.

via Content Marketing World

6. LeadsCon

A LeadsCon, amelyet a lead generálás legnagyobb marketingeseményének tartanak, több mint 3000 lead generálási szakembert vonz három napos, szakértők által vezetett tanulási és érdekes vitákkal.

A különböző napok különböző programokkal várják a résztvevőket. De számíthatnak intenzív órára, előadásokkal, ügyfélszerzésről szóló workshopokkal, interaktív foglalkozásokkal, networking szünetekkel és a napot záró koktélpartikkal.

A LeadCon MeetingsHub segítségével helyszíni találkozókat is szervezhet, hogy kapcsolatba lépjen olyan szakemberekkel, akik az egészségügy, a fintech és más vertikális iparágakban dolgoznak.

Dátum: 2024. április 8–10.

Helyszín: Las Vegas, Nevada

Általában tárgyalt témák: Ügyfélszerzés, adatelemzés, mesterséges intelligencia, affiliate marketing

Kiknek ajánlott: marketingesek, ügynökségek, beszerzési csapatok és olyan szakemberek, akik közvetlenül részt vesznek üzleti leadek megvásárlásában, generálásában vagy mérésében.

7. DigiMarCon UK

Egy kiváló digitális marketing konferencia egy olyan hely, ahol értékes tanulságokat és hasznos információkat szerezhet a marketingcsatornákról és a kihívásokról. Pontosan ezt kínálja a DigiMarCon UK!

A kétnapos, gondolatébresztő előadások és stratégiai mesterkurzusok mellett, amelyek az egyik legjobb személyes digitális marketing eseményen kerülnek megrendezésre, meglátogathatja a legújabb digitális marketing technológiákat, mobil eszközöket, SaaS-t, AdTech-et stb. bemutató kiállítási csarnokokat is.

A konferencián online vagy személyesen is részt vehet, így ez egy globális martech virtuális csúcstalálkozó, amelyre érdemes időt szánni.

Dátum: 2024. augusztus 29–30.

Helyszín: London, Egyesült Királyság

Általában tárgyalt témák: Értékesítési és marketing automatizálás, mesterséges intelligencia, ChatGPT, SEO, közösségi média marketing, CRO, bejövő és kimenő marketing

Kiknek ajánlott: Digitális marketinggel, reklámmal és médiával foglalkozó szakembereknek, akik kapcsolatokat szeretnének építeni véleményvezérekkel, és sikeres cselekvési terveket szeretnének magukkal vinni.

via DigiMarCon UK

8. Nemzetközi társadalmi csúcstalálkozó

Az International Social Summit egy egynapos digitális marketing konferencia, amelyet kifejezetten azoknak a szakembereknek szerveznek, akik globális szinten kezelik a digitális és közösségi média marketing csatornákat.

Készüljön fel arra, hogy belevetődjön a nemzetközi kampányok sikeres megtervezéséről és lebonyolításáról szóló, hatékony tanulást ígérő, akciódús előadásokba. Hasznos digitális marketing ismereteket, tippeket és taktikákat szerezhet, amelyeket visszavihet a csapatának.

Emellett a marketingesemény minden órájában két különböző programlehetőség közül választhatnak a résztvevők. Ön szabadon választhat közöttük, preferenciái alapján.

Dátum: 2024. május 16.

Helyszín: Barcelona, Spanyolország

Általában tárgyalt témák: Közösségi média marketing, vásárlói út, hirdetések, organikus és fizetett marketing

Kiknek ajánlott: globális szervezetekben dolgozó közösségi média marketing menedzserek és digitális marketing menedzserek

9. Bevételi műveletek csúcstalálkozó

Ahogy a neve is sugallja, a Revenue Operations Summit kizárólag a bevételi műveletekre (RevOps), a stratégiára és a menedzsmentre összpontosít.

A kétnapos konferencia – amely befolyásos előadásokkal, panelbeszélgetésekkel és szekcióülésekkel teli – a legkiválóbb szakértők által került összeállításra. Ők gyakorlati megoldásokat, stratégiákat és keretrendszereket osztanak meg Önnel, amelyek segítenek felépíteni növekedési motorját.

Ó, és az esti networking italokat a Revenue Operations Alliance állja.

Dátum: 2024. szeptember 4–5.

Helyszín: San Francisco, Kalifornia

Általában tárgyalt témák: RevOps, változáskezelés, érdekelt felek kezelése, RevTech, értékesítési előrejelzés

Kiknek ajánlott: RevOps vezetők és értékesítési szakemberek, akik megoldásokat keresnek a RevOps nehéz kihívásaira, valamint marketingtechnológiai partnerek, akik a gyorsan változó piacokon szeretnének eligazodni.

via Revenue Operations Alliance

10. eTail

Az eTail Amerika vezető e-kereskedelmi és omni-csatornás konferenciája. Az ország legjelentősebb kiskereskedőinek alelnökei, alapítói, vezérigazgatói és szakértői tartanak előadásokat.

Bár a konferencia 30 óráig tart, tele van Tonight Show-stílusú előadásokkal, zárt ajtók mögött zajló gondolkodócsoportokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és csoportos megbeszélésekkel.

A szervezők emellett olyan programokat is kínálnak, mint az „Innovation Theater” (Innovációs Színház), az EXPO a legújabb e-kereskedelmi marketing technológiák bemutatására, valamint a „Retailer Hangouts” (Kiskereskedők Találkozóhelye), ahol 30 perces, előadók által vezetett informális beszélgetésekre kerül sor.

Dátum: 2024. augusztus 12–15.

Helyszín: Boston, Massachusetts

Általában tárgyalt témák: Vásárlói hűség, közösségi kereskedelem, mobil marketing, felhasználói élmény, fogyasztói magatartás, mesterséges intelligencia és gépi tanulás az e-kereskedelemben

Kiknek ajánlott: Az e-kereskedelem és a digitális marketing területén vezető szerepet betöltő kiskereskedelmi szakemberek, akik globális szintre szeretnének lépni.

via eTail Events

ClickUp a hatékony digitális marketing menedzsmentért

A digitális marketing számos mozgó elemből áll: kampányok kidolgozása, tartalom létrehozása, ügyfélkapcsolatok kezelése és még sok más. Ezután mérjük a teljesítményünket, újrakalibráljuk és újrakezdjük az egészet.

Ez nyomasztó lehet. A növekedésorientált szervezetek digitális marketing csapatait gyakran túlterhelés és stressz jellemzi. Ez pedig nem optimális marketing eredményekhez vezethet. De nem kell, hogy így legyen.

A marketingcsapatok számára készült platformok, mint például a ClickUp, úgy lettek kialakítva, hogy segítsenek a digitális marketingkampányok tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében egy all-in-one munkaterületen. Használhatja őket arra, hogy együttműködési megoldásokat alakítson ki csapatával a termelékenység és a kreativitás fokozása érdekében.

Nézzük meg, hogyan egyszerűsítheti a ClickUp a digitális marketing menedzsmentjét az Ön számára. ?

Digitális marketing projektek szervezése, megtekintése és nyomon követése egy helyen

Több mint 10 testreszabható projektnézethez férhet hozzá, így órákat takaríthat meg, amelyeket egyébként különböző kommunikációs szálak átkutatásával töltene. A ClickUp Views segítségével választhat a táblázatos nézet, a táblázatos nézet, a Gantt-diagramok és mások közül, hogy madártávlatból áttekintse a csapatának napi, heti és havi feladatait, alfeladatait, felelősségeit és projektjeit.

Ezek segítségével nyomon követheti a projekt előrehaladását, azonosíthatja és megoldhatja a szűk keresztmetszeteket, valamint biztosíthatja, hogy munkafolyamatait racionalizálják a tagok és csapatok közötti hibamentes és zökkenőmentes együttműködés érdekében.

Használja a ClickUp naptár nézetét, hogy megtekintse és nyomon kövesse digitális marketing projektjének havi, heti és napi feladatait.

Kezdje el kezelni a nagy és kis kampányokat a különböző csatornákon

A ClickUp Docs, a ClickUp Whiteboards, valamint a ClickUp jelentéskészítő, ellenőrző és automatizáló eszközei segítségével a funkciók közötti kampányok stratégiájának kidolgozása és koordinálása rendkívül egyszerű.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást, hogy gyönyörű dokumentumokat, wikiket és egyebeket hozzon létre, majd kapcsolja össze őket a munkafolyamatokkal, hogy ötleteit csapatával együtt megvalósíthassa.

Ezek az eszközök segíthetnek az összes kampány tartalmi naptárának megtervezésében és a kampányok előrehaladásának nyomon követésében. Közösen dolgozhatnak a kampány stratégiáján és szövegén a megosztott Dokumentumokban, majd ezeket a dokumentumokat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolhatják, hogy mindenki összhangban legyen és felelősséget vállaljon. Akár a Dokumentumokban és a Táblákban is megjelölheti a csapatát, hogy feladatokhoz rendelje őket, és a projektek haladjanak.

Ezeket az eszközöket marketing tervek kidolgozására is felhasználhatja, hogy beszámoljon az elért eredményekről és meggyőzze az érdekelt feleket.

A ClickUp teljesen testreszabható irányítópultjainak segítségével mélyebb betekintést nyerhet és magas szintű áttekintést kaphat kampányairól.

A ClickUp lehetővé teszi egyedi ClickUp Dashboardok létrehozását is a kampányok KPI-jainak nyomon követéséhez. Adjon hozzá jelentési feladatokat kampányaihoz, hogy nyomon követhesse a webhely forgalmát, a konverziókat és a közösségi média aktivitást.

A legjobb az egészben, hogy mindenki láthatja a kampányterveket és az eszközöket. Nincs többé e-mailes jóváhagyásokért való hajszolás vagy a dokumentumok legújabb verziójának keresése. A ClickUp segítségével egyetlen forrásból szerezhet információkat a kampányok minden csatornán történő racionalizálásához.

A kampányötletek kidolgozásától a marketing esettanulmányok elkészítésén át az értéklánc egészének hatékonyságának javításáig mind a kreatív, mind a rutinmunkát rábízhatja a ClickUp AI-ra.

Használja a ClickUp AI-t, hogy perceken belül marketinganyagokat állítson elő. A céloldal szövegének megírásától a hirdetések optimalizálásáig ez egy hatékony AI-asszisztens, amely mindent elvégez. Emellett kampányösszefoglalók és jelentések összefoglalásához is használhatja, így időt takaríthat meg.

Írjon marketing esettanulmányokat perceken belül a ClickUp AI segítségével

Soha többé ne kezdjen digitális marketing projektet a nulláról!

A gyors végrehajtás érdekében a ClickUp-ban számos sablon áll rendelkezésre, amelyek előre elkészítettek marketingfunkciókhoz, például tartalomkezeléshez és teszteléshez, kampánykezeléshez, ügyfél-bevonáshoz, projektkivitelezéshez stb.

Például a ClickUp Marketing Agency Template kifejezetten egyéni vállalkozók és ügynökségtulajdonosok számára készült, akik több ügyfélnek nyújtanak digitális marketing szolgáltatásokat.

A sablonban található egyéni állapotok segítségével könnyedén láthatja az egyes projektek előrehaladását, az egyéni mezőkkel zökkenőmentesen szervezheti a legfontosabb fiókadatok, és a időkövetési funkciók, címkék, függőségi figyelmeztetések, e-mailek és egyéb eszközök segítségével javíthatja a projektkövetést.

Sablon letöltése Kezelje több ügyfelét és projektjét a ClickUp marketingügynökségi sablonjával, hogy soha ne maradjon le fontos részletekről.

És nem használjuk könnyelműen az „all-in-one” kifejezést. Csapatunk segítségével minden digitális marketing folyamatot kezelhet, így a ClickUp a marketing csapatának egyetlen megbízható forrásává válik.

A legjobb rész? Több mint 200 integrációt kapsz a már meglévő marketing technológiai eszközeiddel – HubSpot, Slack, Dropbox, Zoom és még sok más. Minden eszköz natív kétirányú integrációval kapcsolódik a ClickUp-hoz.

Ez jobb munkafolyamat-hatékonyságot és kevesebb gondot jelent, mivel az adatok mindig szinkronban maradnak.

Ha tehát még mindig táblázatokhoz ragaszkodik, vagy a digitális marketing eszközöket szigetelten használja, itt az ideje átállni egy jobb alternatívára: a ClickUp-ra.

Már kiválasztott egy digitális marketing konferenciát?

Nem? Akkor olvassa el a korábbi résztvevők véleményét, és gyorsan hozza meg döntését. Sok digitális marketing konferencia korai regisztrációs kedvezményt kínál.

De ha lelkesen igennel válaszolt, akkor azonnal kezdje el tervezni az utazást.

A konferencia költségvetésének jóváhagyására irányuló javaslat benyújtása és a jegyek lefoglalása között valószínűleg száz dolgot is el lehet felejteni. Szerencsére a ClickUp segítségével a munka tervezése és szervezése gyerekjáték.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

Gyakori kérdések

1. Mi a célja egy digitális marketing konferenciának?

A digitális marketing konferenciák egy helyen hoznak össze marketing szakembereket, hogy megvitassák a legújabb trendeket, megosszák tapasztalataikat, előrejelzéseket tegyenek, és kapcsolatokat építsenek az iparág vezetőivel és befolyásos személyiségeivel.

2. Mi az a digitális csúcstalálkozó?

A digitális csúcstalálkozó egy elsőrangú digitális marketing konferencia, amely minden szintű digitális marketingesnek szól, bármely digitális marketing iparágból. Fókuszában a folyamatos tanulás áll, amelynek során forradalmi stratégiákat, taktikákat és eszközöket mutatnak be.

3. Miért fontosak a marketingkonferenciák?

A marketingkonferenciák fontosak, mivel lehetőséget nyújtanak személyes vagy virtuális, magával ragadó tanulásra és kapcsolatépítésre. A résztvevők digitális marketinggel kapcsolatos ismereteket szerezhetnek, naprakészek maradhatnak a legújabb trendekkel, és kapcsolatba léphetnek a legjobb szakértőkkel és más digitális marketingesekkel.