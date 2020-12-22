Ciklusidő és átfutási idő: teljes útmutató

Kíváncsi vagy a ciklusidő és a lead time közötti különbségekre?

A ciklusidő és az átfutási idő fontos mutatók a gyártási folyamatban. Míg a ciklusidő azt mutatja, hogy mennyi időbe telik egy feladat elvégzése, addig az átfutási idő a megrendelés leadása és teljesítése között eltelt időt jelenti.

Tudjuk, tudjuk.

Ez két nagyon zavaros és nem túl különböző időtartamnak tűnik.

De ne aggódjon!

A kettő megkülönböztetése nem olyan bonyolult, mint a MasterChef ételek különböző összetevőinek megértése.

Kősó? Kóser só? Rózsaszín só?

Mi történt a csak sóval?!

Ebben a cikkben bemutatjuk az átfutási idő és a ciklusidő különböző definícióit, valamint azt, hogyan lehet ezeket a mutatókat könnyedén kiszámítani és nyomon követni.

Kezdjük is! Nincs idő vesztegetni!

Megjegyzés: Az első néhány szakasz röviden elmagyarázza, mi is az a ciklusidő és a lead time. Ha már jól ismeri mindkét mutatót, akkor ugorhat a összehasonlító szakaszra.

Mi az a ciklusidő?

A ciklusidő az az idő, amely egy folyamatciklus befejezéséhez szükséges, a kezdetétől a végéig. És bár a „folyamat” általában a gyártási folyamatra utal, lehet bármilyen ismétlődő tevékenység is, például az ügyfelek hívásainak megválaszolása.

A ciklusidő azt az időtartamot is jelenti, amely alatt a csapat ténylegesen dolgozik egy terméken, amíg az készen nem áll a vevőnek történő kiszállításra.

És mivel a „szállítás” szó pizzára emlékeztet minket, miért ne használnánk itt példaként egy pizza megrendelést?

A ciklusidő összefüggésében az „megrendelés” egy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ügyfélmegrendelést jelent.

Egy pizzéria esetében a ciklusidő az az idő, amely egy finom pizza elkészítéséhez szükséges.

Csak ügyeljen arra, hogy ne legyen rajta ananász.

Ha szeretné megismerni a ciklusidő mérése előnyeit, olvassa el részletes útmutatónkat.

A ciklusidő magában foglalja a várakozási időt is?

Igen, a ciklusidő magában foglalja a várakozási időt is, amely alatt a munkadarab a következő műveletre vár. Például az az idő, amíg a sütő felmelegszik.

Röviden összefoglalva: a ciklusidő az a teljes idő, amely alatt egy munkadarab a gyártási vagy gyártási folyamat elejétől a végéig halad.

Hogyan számoljuk ki a folyamat ciklusidejét?

A ciklusidő a teljes gyártási idő és az abban az időben gyártott egységek számának arányaként kerül kiszámításra.

Ciklusidő = teljes gyártási idő/gyártott egységek száma

Példaként vegyük azt az esetet, hogy Ön Gordon Ramsay éttermének séfje.

Egyáltalán nincs nyomás, igaz?

Tegyük fel, hogy az étterem reggel 10-től este 11-ig tart nyitva, és naponta 200 vendég számára tud ételt készíteni.

Tehát a teljes gyártási idő = 13 óra.

Előállított egységek száma (elkészített ételek) = 200 étel.

Ekkor a ciklusidő = 13/200 = 0,065 óra.

Tehát minden étel elkészítése körülbelül négy percet vesz igénybe.

Ez elég lesz Gordonnak? Reméljük!

További információk a ciklusidő kiszámításáról.

Hogyan lehet nyomon követni a ciklusidőt?

Használja a ClickUp alkalmazást!

A ClickUp a világ első számú projektmenedzsment szoftvere. Legyen szó agilis, scrum, kanban vagy lean gyártásról, a ClickUp minden projektben a mesterséf.

Hogyan segít a ClickUp a ciklusidő nyomon követésében?

A ClickUp hatékony Agile Dashboards funkciója lehetővé teszi a feladat teljesítési idejének kiszámítását a Cycle Time widget segítségével.

A ciklusidő kétféleképpen mérhető:

A ClickUp automatikusan elkezdi nyomon követni az időt abban a pillanatban, amikor egy feladat Aktív státuszba kerül a projektterületén.

Alternatív megoldásként a ClickUp lehetővé teszi, hogy bármely más státuszt válasszon a ciklusidő kezdetének számításához.

Megjegyzés: A ClickApps segít személyre szabni a ClickUp munkaterületét az Ön igényeinek megfelelően.

De a ciklusidő grafikon nem az egyetlen extrája a ClickUp irányítópultjának... 🍕

A maximális rugalmasság érdekében választhat a Burnup, Burndown, kumulatív áramlási diagram, sebességdiagramok és egyéb lehetőségek közül is.

Mi az átfutási idő?

Az átfutási időt általában az ügyfél szemszögéből számítják ki, és az az időtartamot jelenti, amely az ügyfél megrendelésének beérkezése és a végső termék vagy szolgáltatás leszállítása között telik el. A ciklusidőhöz hasonlóan az átfutási időnek is különböző definíciói vannak, a kontextustól függően.

Például a projektmenedzsmentben az átfutási idő az az idő, amely alatt egy projektet el kell végezni attól a pillanattól kezdve, hogy azt az érdekelt féltől megkapja.

A beszállítói lánc kezelésében azonban ez az az idő, amely a megrendelés leadása után a szállítmány kézhezvételéig eltelik.

És mivel most egyértelműen étkezési hangulatban vagyunk, az átfutási idő akkor kezdődik, amikor a pincér felveszi a vendég rendelését, és akkor ér véget, amikor a vendég megkapja az ételét.

Általában minél rövidebb az átfutási idő, annál jobb, hacsak nem szeretné szó szerint átélni a Hell’s Kitchen élményt.

Kíváncsi arra, hogyan lehet kiszámítani az átfutási időt?

Nézze meg átfutási idő képletekről szóló útmutatónkat.

Hogyan számoljuk ki az átfutási időt?

Az átfutási idő kiszámításához ismernie kell a szállítási dátumot/időt és a megrendelés kérésének dátumát/idejét.

Átfutási idő = Megrendelés Szállítási idő (végső dátum) – Megrendelés Beérkezési idő (igénylés dátuma)

Tegyük fel például, hogy egy ügyfél délután 1:30-kor rendel tésztát, és délután 2-kor kapja meg.

Akkor az átfutási idő 30 perc.

Az átfutási idő kiszámításáról itt olvashat bővebben.

Hogyan lehet nyomon követni az átfutási időt?

Bár a lead time nyomon követéséhez stopperórát vagy konyhai időzítőt is használhat, ez nagyon sok kézi munkával jár.

Nem ideális, ha szigorú határidőket kell betartani, vagy éhes ügyfelek várnak, igaz?

Használja inkább a ClickUp irányítópultján található Lead Time Widget alkalmazást! Ez automatikusan nyomon követi, hogy átlagosan mennyi időbe telik egy feladat elvégzése a létrehozásától kezdve.

A következőket testreszabhatja:

Időintervallum : állítsa be a kívánt időintervallumot és a grafikon gyakoriságát.

Mintaidő : válassza ki, hogy hány napot szeretne bevonni az átlagba a grafikon minden pontjánál.

A befejezésként számított státuszcsoport: válassza ki a státuszcsoportot, például Zárt vagy Befejezett, hogy jelezze a feladat befejezését.

Megjegyzés: Ugyanezek a testreszabások alkalmazhatók a ClickUp Cycle Time widgetjére is.

Még mindig nem tudja, mi a különbség a lead time és a ciklusidő között?

Ne aggódjon! A cikk végén egy praktikus táblázatban összefoglaltuk a különbségeket.

Mielőtt azonban erre rátérnénk, meg kell értenie, hogy az átfutási idő és a ciklusidő nem az egyetlen Lean-mutató vagy Kanban-mutató, amelyet a projektmenedzserek használnak.

Van még a takt idő, a német megfelelőjük (a „takt” németül pulzust vagy ritmust jelent).

Mi az a takt idő?

A takt idő az a sebesség, amellyel dolgoznia kell a gyártási folyamat befejezéséhez, hogy időben kielégíthesse az ügyfelek igényeit.

A takt idő mérése segít Önnek:

Például, ha ismeri éttermének taktidejét, optimalizálhatja a konyha munkafolyamatát, hogy az ételek időben kerüljenek a vendégekhez, és így elkerülheti az éhes és dühös vendégeket:

Hogyan számoljuk ki a takt időt?

A takt idő a teljes gyártási idő és a vevő által igényelt darabszám arányaként számítható ki.

Takt idő = teljes gyártási idő/szükséges egységek száma (ügyfél igény)

Vegyük például Gordon Ramsay-t, akiről korábban már beszéltünk.

A ciklusidő négy perc egy étel elkészítéséhez, ami normális körülmények között elvileg megfelelő.

De hétvége van, és Gordon csúcsforgalmat vár.

Azt szeretné, hogy a személyzet 13 óra alatt 300 ügyfelet szolgáljon ki.

Ekkor a takt idő = 13/300 = 0,04 óra, ami nagyjából két perc étkezésenként.

Tehát ha meg akarja felelni a keresletnek, akkor a ciklusidőt négyről két percre kell csökkenteni.

Sok sikert a filé mignon ilyen gyors tálalásához!

További információk a takt időről.

Hogyan segít ebben a ClickUp?

A ClickUp ciklusidő- és átfutási idő-widgetjei nem az egyetlen funkciók az üzemeltetés menedzsmentjében.

A ClickUp olyan rugalmassággal rendelkezik, amely még a legváltozatosabb konyhai alapanyagokat is meghaladja, és számos funkciót kínál, például:

Itt megtekintheti a ClickUp összes hatékony funkcióját.

Mi a különbség a ciklusidő, az átfutási idő és a takt idő között?

A ciklusidő, az átfutási idő és a takt idő közötti különbség megértése nem olyan nehéz, mint a MasterChef vak kóstolóversenyén az ételek azonosítása.

Ha még mindig nem teljesen világos, ne aggódjon!

A lead time, a ciklusidő és a takt idő közötti legfontosabb különbségeket ebben a praktikus táblázatban foglaltuk össze:

Ciklusidő Átfutási idő Takt idő Miben segít Segít a termelési sebesség becslésében Segít előre jelezni az ügyfelek várakozási idejét Kiszámítja, milyen ütemben kell dolgoznia, hogy kielégítse a keresletet. Mit vesz figyelembe? Csak a tényleges gyártási időt veszi figyelembe. A teljes gyártási folyamatot veszi figyelembe, a megrendelések fogadásától az értékesítés feldolgozásáig. A cikk a csapatnak egy munkadarab elkészítésére fordítható maximális időre összpontosít. Hogyan használják a vállalkozások? A vállalkozásoknak rövidebb ciklusidőre kell törekedniük, hogy kielégítsék a növekvő igényeket. A jobb ügyfél-elégedettség érdekében az átfutási időnek rövidnek kell lennie. A takt időket össze lehet hasonlítani a ciklusidővel, hogy megértsük a gyártási kapacitásokat. Képlet Ciklusidő = teljes gyártási idő / gyártott egységek száma Átfutási idő = szállítási dátum – megrendelés beérkezésének dátuma Takt idő = teljes gyártási idő / vevői igény

Gyakran ismételt kérdések a ciklusidőről, az átfutási időről és a takt időről

Ha a ciklusidővel vagy az átfutási idővel foglalkozik, akkor valószínűleg olyan kifejezésekkel fog találkozni, mint az átbocsátási képesség, az értéklánc és még sok más.

Mi is ezek?

Ne aggódjon, itt van egy rövid mesterkurzus, amely eloszlatja kétségeit:

1. Mi a különbség a gyártási átfutási idő és az átbocsátási arány között?

Az ügyfél szemszögéből a gyártási átfutási idő a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti idő.

Másrészt a átbocsátási arány a gyártás szempontjából kerül figyelembevételre, és azt méri, hogy a nyersanyag vagy a gyártási egység milyen sebességgel halad át a folyamaton.

2. Mi az értéklánc-térkép?

A karcsúsított gyártásban az értékáram egy olyan értéknövelő tevékenységek sorozata, amely egy teljes terméket vagy eredményt hoz létre az ügyfelek vagy az érdekelt felek számára.

Az értéklánc-térkép egy olyan módszer, amelynek segítségével ábrázolhatja az értéklánc összes lényeges lépését egy folyamatábra segítségével. A diagram (más néven értéklánc-térkép) segít azonosítani és csökkenteni/eltávolítani az értéklánc felesleges lépéseit, így hatékonyabbá téve azt.

3. Milyen tényezők hatnak negatívan az átfutási időre?

Öt kulcsfontosságú tényező hat negatívan az átfutási időre:

A gyártási folyamatban felesleges lépés

Hatékony készletgazdálkodás

A készlethiányok, amelyek gyártási szűk keresztmetszetet okozhatnak

Különböző átfutási idők a különböző beszállítók/szolgáltatók között

Előre nem látható események, például a nyersanyagok hirtelen elérhetetlensége

4. Hogyan csökkentheti a ciklusidőt?

A ciklusidő csökkentése nemcsak a vevői elégedettséget javítja, hanem a csapat termelékenységét is növeli.

Íme néhány módszer, amellyel csökkentheti a ciklusidőt:

5. Mi az Agile fő célja?

Az Agile módszertan fő célja, hogy segítse a csapatokat a lehető legrövidebb idő alatt kiváló minőségű termékek fejlesztésében és szállításában. Ehhez az Agile mutatók (például a ciklusidő és az átfutási idő) és eszközök (például a sprint backlog ) segítik a folyamatok fejlesztését.

További információk az agilis projektmenedzsmentről.

Következtetés

A konyhában tudni, hogyan fogsz elkészíteni egy receptet (az előkészítéstől a díszítésig), nemcsak a főzési katasztrófákat előzi meg, hanem az egész folyamatot hatékonyabbá is teszi.

És itt jönnek képbe a különböző idők, mint a ciklusidő, az átfutási idő és a takt idő.

Az egyes mutatók megértése és nyomon követése elengedhetetlen a gyártási vagy termelési folyamatok racionalizálásához, legyen szó szoftver szállításról vagy éhes ügyfelek időben történő kiszolgálásáról.

Azonban a stopperórák használata az egyes műveletek időmérésére egyáltalán nem hatékony.

Ehelyett egyszerűen használja a Clickupot!

A ciklusidő és a lead time pontos nyomon követésétől a távoli projektek kezeléséig a ClickUp minden lépésben segítségedre lehet.

Töltse le ingyen a ClickUp alkalmazást, és kezdje el még ma élvezni a projekt sikerét!