A következtetés-létra megértése a jobb döntéshozatal érdekében

Bánta már valaha valamelyik döntését? Lehet, hogy valakit felvett, valamit vásárolt, másik állásba váltott, vagy akár csak rosszul vágatta le a haját! A való világban nincs garancia arra, hogy a döntései mindig helyesek lesznek.

A megfelelő információk és eszközök birtokában azonban jobb döntéseket hozhat, amelyek nagyobb valószínűséggel vezetnek sikerhez. Több tucat döntéshozatali sablon és keretrendszer létezik, amelyek ezt lehetővé teszik.

Ebben a blogbejegyzésben egy ilyen eszközt mutatunk be: a következtetés-létrát.

Mi az a következtetés-létra?

A következtetés lépcsője egy lépésről lépésre haladó folyamat, amelyet természetesen követ a döntéshozatal során. Ennek a döntéshozatali folyamatnak a hét lépése a megfigyelés, az adatok kiválasztása, az értelmezés, a feltételezések, a következtetés, a meggyőződések és a cselekvés.

A következtetés-létra egy metaforikus kognitív és cselekvési modell, amelyet Chris Argyris amerikai üzleti elméleti szakember dolgozott ki az 1970-es években. Azért alkotta meg, hogy segítse az embereket a döntéshozatali folyamat megértésében és elkerüljék a téves következtetések levonását. Később Peter Senge népszerűsítette „Az ötödik fegyelem” című könyvében.

Hamarosan belemegyünk a részletekbe, de először tisztázzuk a kifejezést egy másik, hasonló kifejezéstől.

A következtetés-létra és a tudattalan elfogultság

Mind a következtetés-létra, mind a tudattalan elfogultság a döntéshozatal területén alkalmazott kognitív modellek. Mindkettő implicit, vagyis a döntéshozó nem használja őket tudatosan. Ugyanakkor teljesen különböző fogalmakról van szó, amelyek eltérő funkciókat töltenek be.

A következtetés-létra egy olyan eszköz, amely bemutatja a tipikus döntéshozatali folyamatot. A tudattalan elfogultság viszont olyan asszociációk és összefüggések, amelyeket tudatunkon kívül hozunk létre, és amelyek szintén befolyásolják a döntéseket.

A következtetés lépcsője Tudattalan elfogultság Többlépcsős folyamat Tényezők kombinációja Viselkedési jellemzők hatása Társadalmi, kulturális és viselkedési jellemzők hatása Támogatja a hatékony döntéshozatalt Akadályozza a hatékony döntéshozatalt Segít a követésben Segít elkerülni

Egyszerűen fogalmazva: ahhoz, hogy jobb döntéseket hozzunk, a lépcső minden fokán ki kell iktatnunk a tudatalatti elfogultságot.

Melyek a következtetés-létra fokai?

A leggyakrabban használt következtetés-létra megfigyelhető adatokból indul ki, és a következő fokokat tartalmazza.

1. Megfigyelés

A legalsó fok a megfigyelés. Ebben a szakaszban megfigyeljük a dolgokat, és befogadjuk a rendelkezésre álló adatokat anélkül, hogy jelentést adnánk hozzájuk, vagy értéket tulajdonítanánk nekik.

Például, ha döntést kell hoznia az összes marketingtevékenységre szánt költségvetés elosztásáról, akkor összegyűjti és áttekinti az alábbi adatokat:

Az előző évek költségvetései és kiadásai

Az előző évek kiadásainak megtérülése

Marketingtervek és tevékenységek a következő évre

A rendelkezésre álló teljes marketingköltségvetés

Munkavállalói javadalmazás

2. Adatválasztás

Nem minden adat egyformán fontos vagy releváns az éppen meghozandó döntés szempontjából. Ezért mielőtt értelmeznénk az adatokat, általában kiválasztjuk azokat, amelyek relevánsak. Ez a következtetés-létra második fokozata.

A költségvetés-elosztási döntés meghozatalakor a fenti listából minden adatot kiválaszthat, kivéve talán a munkavállalói juttatásokat, mivel azok a személyzeti/HR-költségvetés alá tartozhatnak.

Ez a kizárási folyamat lehetővé teszi a döntések egyértelműségét.

3. Értelmezés

Most, hogy megvan a szükséges adat, itt az ideje tanulmányozni és értelmezni azokat. A szándéktól függetlenül mindenki a saját szubjektív tapasztalatai alapján értelmezi az adatokat. A következtetés lépcsője azt sugallja, hogy ez a dolgok természetes menete, és a döntéshozó semmilyen módon nem tud rá hatást gyakorolni.

Például már az a tény is szubjektivitásra utal, hogy a jövőbeli költségvetésekkel kapcsolatos döntéseit a múltbeli adatok alapján hozta meg. Másrészt, ha úgy véli, hogy a fizetett hirdetésekért felelős személy kompetensebb, mint a közösségi média vezetője, akkor lehet, hogy szubjektíven értelmezi a csatornák teljesítményét.

4. Feltételezések

Bármennyire is igyekszünk, minden döntés bizonyos feltételezéseken alapul. Ahhoz, hogy a lehető legobjektívebbek legyünk, adatokkal támaszthatjuk alá őket, így azok úgynevezett „ésszerű feltételezések” lesznek.

Ezután az előző lépés kontextusát és a jelen lépés feltételezéseit felhasználva vonjon le következtetéseket.

Ugyanezen példában, ha mindig azt feltételezte, hogy a közösségi média ingyenes, akkor lehet, hogy nem fontolja meg, hogy bármilyen költségvetést szánjon rá, még akkor sem, ha az ellenkezője igaz.

5. Következtetések

A következtetés-létra következő lépése a következtetés, ahol az adatok, a kontextus és a feltételezések alapján eldöntjük, milyen cselekvésre van szükség a helyzetben.

Például, ha a kiválasztott adatok arra utalnak, hogy nem generált potenciális ügyfeleket a közösségi médián keresztül; ha ezt a közösségi média vezetőjéről alkotott véleményének kontextusában értelmezi; és feltételezi, hogy a csatorna ingyenes, akkor arra a következtetésre jut, hogy ebben az évben sem szán rá költségvetést.

6. Meggyőződések

Egy idő után a következtetések meggyőződésekké válnak. A meggyőződések pedig befolyásolják a cselekedeteinket.

Lehet, hogy úgy gondolja, egy bizonyos következtetés mindig igaz, mert egyszer már így döntött, és bevált. Ezenkívül belekerül egy körforgásba, amelyben a következtetést különböző jövőbeli helyzetekre alkalmazza, ami végül megerősíti a meggyőződését.

A példában azt gondolná, hogy a közösségi média nem működik az Ön esetében. Amikor valaki ragaszkodik ahhoz, hogy kipróbálja, Ön félszívvel adja beleegyezését, ezzel pedig a kudarcra ítéli a másikat, ami ismét megerősíti az Ön meggyőződését.

7. Cselekvés

Az utolsó lépcsőfok a cselekvés, amelyet az utazásunk végén teszünk meg. Végül x%-ot szánhat fizetett hirdetésekre, y%-ot a közösségi médiára, z%-ot a keresőre, és így tovább.

A következtetés-létra gyakorlati alkalmazása

Eredetileg a következtetés-létra nem döntéshozatali keretrendszerként szolgált, hanem inkább annak megfigyelésére, hogy általában hogyan hozunk döntéseket. Ugyanakkor felhasználható a gondolkodási folyamatok és a kognitív cselekvések irányítására. Íme, hogyan.

Ellenőrizze a kognitív torzításokat

A következtetés-létra lépései az egyéni kontextusra és a döntéseket befolyásoló meglévő feltételezésekre összpontosítanak. A következtetés-létra segítségével elvégezhet egy folyamatelemzést, hogy azonosítsa az elfogultságokat és újragondolja a döntéseket.

Például megnézheti a vállalkozók termelékenységét, és feltételezheti, hogy alulteljesítésük oka az, hogy távmunkában dolgoznak. A következtetés-létra követésével visszatérhet a megfigyelési szakaszba, hogy igazolja ezt az elméletet, ahelyett, hogy a távmunkások alacsonyabb termelékenységére vonatkozó meggyőződésére támaszkodna.

Kerülje el a meggondolatlan következtetések levonását

A következtetés-létra segít a tényekre és a valóságra koncentrálni. Segíti az érvelési folyamatot. Segít alátámasztani a következtetéseit, vagy pontos információk alapján megkérdőjelezni másokét.

Például megnézheti a legutóbbi iteráció hibáinak számát, és azonnal arra a következtetésre juthat, hogy az egész egy nagy bukta. A következtetés-létra alkalmazásával azonban az adatok alapján von le következtetéseket, és a kontextusból származó információkat felhasználva hatékonyan jut el a probléma gyökeréig.

Elkerülje a heves érzelmi reakciókat

Az emberek érzelmes lények. Mindannyian szomorúak, dühösek, csalódottak és idegesek leszünk a munkahelyen történtek miatt. Fontos azonban gondoskodni arról, hogy ezek az érzelmek ne befolyásolják aránytalanul a döntéseket.

A következtetés-létra segít szabályozni az érzelmi reakciókat és megelőzni a meggondolatlan döntéseket.

Fejlesszen ki reflektív gondolkodásmódot

A következtetés-létra megértése és alkalmazása lehetővé teszi, hogy reflektív gondolkodásmódot alakítson ki, amelyben tudatában van saját gondolkodási folyamatának. Minél gyakrabban alkalmazza a következtetés-létrát, annál nagyobb eséllyel bővíti adatgyűjtését és erősíti döntéshozatalát.

Erősíti a hatékony döntéshozatalt

A legtöbb ember villámgyorsan lép a megfigyelésről a cselekvésre, és intuitív módon hoz döntéseket. Ez bizonyos helyzetekben hatékony lehet, másokban viszont rendkívül hatástalan. A következtetés lépcsőjének használatával lassan végigkövetheti a lépéseit, és jobb döntéseket hozhat.

Tegyük fel, hogy megérzése szerint át kell váltania a felhőszolgáltatót, például a Google Cloud Platformról (GCP) az Amazon Web Servicesre (AWS), de a vezetői nem győződtek meg erről. A következtetés-létra segítségével kifejtheti döntését, és bemutathatja a folyamatot, hogy meggyőzze a vezetőséget.

A következtetés-létrát befolyásoló tényezők

Bár a következtetés-létra hatékony eszköz a döntéshozatalban, nem hibátlan. A következő tényezők csökkenthetik az eszköz hatékonyságát.

Tudattalan előítéletek : Az olyan előítéletek, mint a faj, a szexuális irányultság, a nem stb., hatással lehetnek a kiválasztott adatokra vagy a feltételezéseinkre.

Korlátozott információ : Csak korlátozott megfigyeléseket tudunk tenni, és még kevesebb adatpontot tudunk kiválasztani, ami miatt döntéseink szűk látókörűek lesznek

Siessen : A döntéshozatali folyamat siettetése oda vezethet, hogy kihagyja a lépcső kritikus lépéseit

Az újraértékelés elmulasztása: A következtetési lépcsőnek reflektív gondolkodásmódot kell kialakítania. Ha nem így történik, a feltételezések és meggyőződések ellenőrizetlenek maradnak, ami megerősítő torzításhoz vezet.

Ezért mielőtt a következtetés lépcsőjét döntéshozatali technikaként alkalmazná, vegye figyelembe a fentieket, és alakítson ki ellenőrzőpontokat ezekhez. Íme néhány tipp a következtetés lépcsőjének hatékony használatához.

Hogyan használjuk a következtetés-létrát a döntéshozatalban?

Akár nagy, akár kicsi döntésekről van szó, a következtetés-létra az egyik leghasznosabb mentális modell, amely útmutatást nyújt Önnek.

1. Gyűjtsön átfogó adatokat

Bár a megfigyelhető adatok gyűjtése önmagában nem egy lépés, a projektmenedzser felelőssége, hogy létrehozza és bővítse azok láthatóságát.

A ClickUp projektmenedzsment szoftver segítségével feladatlistát vezethet, felhasználókat rendelhet hozzá, mérheti az elvégzett munkát, nyomon követheti az egyes feladatokra fordított időt, valós időben együttműködhet, dokumentálhatja a folyamatokat stb.

A ClickUp segítségével rögzítheti a projektekkel, folyamatokkal, emberekkel, célokkal és egyebekkel kapcsolatos megfigyelhető adatokat!

2. Válassza ki az adatokat

Miután összegyűjtötte az összes lehetséges adatot, itt az ideje kiválasztani a megfelelő adathalmazt a meghozandó döntéshez.

ClickUp előrehaladási jelentés

Projekt irányítópult: A ClickUp irányítópult valós idejű adatokat nyújt a projekt előrehaladásáról. Ezt felhasználhatja számos döntés meghozatalához.

Például, ha a projektje a feladatbővülés miatt késedelmet szenved, és további erőforrásokat kell allokálnia, a műszerfal segít felmérni, mekkora támogatásra van szüksége.

Munkaterhelés nézet: Ez a ClickUp nézet minden csapattagról, azok munkaterheléséről, elérhetőségéről és termelékenységéről nyújt adatokat. Erőforrás-elosztással kapcsolatos döntések meghozatalakor ez a tökéletes adathalmaz.

Időkövetési nézet: Ez a ClickUp-nézet bemutatja a csapattagok által különböző feladatokra fordított időt. Ezek az adatok rendkívül hasznosak a várható erőfeszítéssel/idővel kapcsolatos döntések meghozatalában.

3. Adja hozzá a megfelelő kontextust

A következtetés lépcsője azt sugallja, hogy az adatokat szubjektív korábbi tapasztalataink alapján értelmezzük. Szakmai környezetben ez hátráltathatja a sikert. Ezért projektmenedzserként érdemes időt fordítania arra, hogy olyan kontextust szerezzen, amely nagyobb objektivitást biztosít.

ClickUp irányítópult burn up és burn down diagramokkal

A ClickUp irányítópultja lehetővé teszi, hogy egyetlen nézeten belül több widgetet is hozzáadjon, így minden adatponthoz kiegészítő információkat kap. Például miközben a projekt állapotát kördiagramon látja, a burn-up/burn-down diagramokat is megtekintheti, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a terv szerint halad.

Ha nehezen tudja fontossági sorrendbe állítani az előtt álló feladatokat, érdemes egy Eisenhower-mátrixot alkalmazni, amely segít a döntéshozatalban.

4. Tegyen (ésszerű) feltételezéseket

A döntéshozatal során elkerülhetetlenek a feltételezések. Például a következő sprint tervezésekor feltételezi, hogy minden csapattag a terv szerint rendelkezésre áll majd. Mivel nincs szabadságkérelem, ez ésszerű feltételezés, azaz valószínűleg igaz is lesz.

Ha a ClickUp időkövetési adatai szerint a múltban átlagosan 10 óra kellett egy P2-es hiba kijavításához, akkor ésszerű feltételezés, hogy a jövőben is ugyanennyi időre lesz szükség.

5. Gondolkodjon el a lehetőségeken, és vonjon le következtetéseket

Tábla a következtetés-létra lépéseinek szemléltetéséhez

Amikor vizualizációs technikákat használnak az adatok csapatként történő megvitatásához, képesek kiküszöbölni az elfogultságokat a lépcső minden egyes fokán.

A ClickUp mesterséges intelligenciájával másodpercek alatt összefoglalhatja az adatokat. Ez időt takarít meg a prezentációk során, és megkönnyíti az információk jövőbeli feldolgozását.

Használja a ClickUp AI-alapú irányítópultjait, hogy lépést tartson a projektjeiben zajló trendekkel

6. Tegyen lépéseket

Minden döntés végül valamilyen cselekvéshez vezet. Egy átfogó projektmenedzsment eszköz segítségével gyorsan eljuthat az adatoktól a döntésig, majd a cselekvésig.

ClickUp döntéshozatali keretrendszer sablon

Döntéshozatal támogatása: A ClickUp döntéshozatali keretrendszer-sablonja végigvezeti Önt a folyamaton. A következtetés-létrával együtt használva ez a sablon segíthet megerősíteni érvelését.

Tervezés drag and drop módszerrel: A ClickUp naptár nézetében láthatja a projekt ütemtervét. Ha úgy dönt, hogy átszervezi a feladatokat, ami eltolná az ütemtervet, akkor a feladatokat egyik napról a másikra húzhatja, hogy optimalizálja a termelékenységet.

Megjegyzések a teendőkhöz: A ClickUp megjegyzésszálak nem csupán beszélgetésekre szolgálnak. Miközben ötleteket gyűjt a lehetséges megoldásokról, rendeljen hozzá megjegyzéseket teendőként, így beépítve ezeket a munkafolyamatba.

Automatizálja a munkát: Bizonyos döntések automatizálhatók is. A ClickUp Automations segítségével beállíthat egy egyszerű „ha-akkor” automatizálást, amely különböző forgatókönyvek esetén automatikusan értesíti az összes érintett felet.

Testreszabás: Tervezd meg a munkafolyamataidat, és állítsd be őket a ClickUp-on egyéni mezők segítségével.

Hozzon jobb döntéseket a ClickUp segítségével

Mindenki naponta több tucat döntést hoz. Minél több felelőssége van, annál több döntést hoz, és annál nagyobb hatással vannak azok a döntések. Így minden döntés fontos lesz.

Ahhoz, hogy hatékonyak és eredményesek legyenek, a projektmenedzsereknek és a vezetőknek szilárd döntéshozatali folyamatokkal kell rendelkezniük. A következtetés lépcsője egy ilyen folyamat. Felvázolja, hogy a döntéshozó milyen folyamaton megy keresztül a világ megfigyelésétől a cselekvésig.

A projektmenedzsment eszköz nem csupán a feladatok és tevékenységek kezelésére szolgál, hanem a világos döntéshozatalra is. Az adatgyűjtéstől és a jelentések elkészítésétől kezdve a döntések cselekvési tételekké alakításáig minden lépésnél támogatja a projektmenedzsereket.

Ne csak „irányítson”! Tűnjön ki a projektjeiben! Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!