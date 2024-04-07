Slack vagy Mattermost: melyik együttműködési eszköz a legjobb?

A távmunka ma már a legtöbb vállalatnál a de facto működési mód. Ez azt jelenti, hogy le kell bontani a szilárd határokat, aszinkron módon kell dolgozni, egyértelműen kell kommunikálni és a szervezeten belül együtt kell működni.

A zökkenőmentes együttműködés megvalósítása nem mindig egyszerű. A csapatok és osztályok közötti információáramlás fenntartásához megfelelő eszközökre, folyamatokra és munkahelyi szokásokra van szükség. Az adatok és az IT-biztonság, valamint a hozzáférés-ellenőrzés körüli aggályok szintén nehezítik a dolgot.

Szerencsére vannak olyan kiváló együttműködési alkalmazások, amelyek a legtöbb feladatot elvégzik. Csak azt kell kiválasztania, amelyik a legjobban megfelel az Ön igényeinek. Kiválasztottunk két nagy teljesítményű együttműködési eszközt, és egymással szemben állítottuk őket: Mattermost kontra Slack.

Itt talál egy részletes összehasonlítást a tulajdonságokkal, korlátozásokkal, árakkal és egyebekkel, hogy könnyebben döntsön.

P. S. : Hozzáadtunk egy alternatívát, amely több együttműködési alkalmazást is helyettesíthet. Várjon a végéig! (vagy görgessen lejjebb, hogy hamarabb ideérjen 🤩)

Mi az a Slack?

via Slack

A Slack egy felhőalapú együttműködési és kommunikációs platform csapatok és munkahelyek számára. Ez a központja csapatának, ahol cseveghetnek, fájlokat oszthatnak meg, külső partnerekkel dolgozhatnak együtt, audio- vagy videotalálkozókat tarthatnak, valamint frissítéseket rögzíthetnek és megoszthatnak – mindezt valós időben.

Ez egy népszerű eszköz a hibrid és távoli szervezetek körében, amely javítja az együttműködést és a termelékenységet, miközben megőrzi a rugalmasságot.

Ironikus módon a Slack nem engedi, hogy lustálkodjon! 😉

A Slack funkciói

Most nézzük meg azokat a funkciókat, amelyek a Slacket az egyik legjobb csapatmunkát támogató eszközzé teszik.

1. Együttműködés

via Slack

A Slack együttműködési funkciói, például a Csatornák, lehetővé teszik a munka szervezését, a csevegést, a fájlok megosztását és a döntések meghozatalát.

Ha munkája külső csapatokkal, például partnereivel, beszállítóival vagy ügyfeleivel való együttműködést is magában foglal, akkor használhatja a Slack Connect szolgáltatást.

Egyéb funkciók: DM-ek, Huddles és Clips, amelyek lehetővé teszik az alkalmazottak számára a csevegést, a hang- és videohívásokat, sőt a klipek megosztását és rögzítését is, így a kommunikáció sokkal egyszerűbbé válik, mint az e-mailek oda-vissza küldözgetése.

2. Automatizálás

via Slack

Ha automatizálni szeretné unalmas, rutinszerű feladatait, de nincs meg hozzá a szükséges technikai tudás, a Slack ismer valakit, aki segíthet: a Workflow Builder. Néhány drag and drop művelettel máris készen áll az automatizált munkafolyamat.

Ha rendelkezik programozási ismeretekkel, a Slack alkalmazásprogramozási felületét (API) felhasználva testreszabhatja üzleti folyamatait a munkafolyamatához.

A népszerű alkalmazások és integrációk segítségével kedvenc eszközeit is bekapcsolhatja, és így további erőfeszítések nélkül folytathatja a munkát. 🤩

3. Tudásmegosztás

via Slack

Csapatod egy hatékony keresési opció segítségével kereshet beszélgetéseket és fájlokat a csatornákon és a közvetlen üzenetekben.

A csapatoknak gyakran kell archiválniuk a régi projekteket, dokumentumokat és csatornákat, hogy a felület tiszta és naprakész maradjon, de a régi fájlok keresése unalmas feladat lehet. A Slack Archive funkció azonban megkönnyíti a régi beszélgetések és dokumentumok keresését.

4. Biztonság és megfelelőség

via Slack

A Slack az iparágban elfogadott legjobb gyakorlatokat és keretrendszereket alkalmazza az adatok biztonsága érdekében. Az eszköz- és identitáskezelésnek köszönhetően csak a megfelelő személyek férhetnek hozzá a vállalati információkhoz.

Ügyféladatai titkosítva vannak és olyan eszközökkel védettek, mint a Slack Enterprise Key Management és a Data Loss Prevention. 🛡️

A Slack árai

Ingyenes

Előny: 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+: 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Mi az a Mattermost?

via Mattermost

A Mattermost egy nyílt forráskódú együttműködési és kommunikációs platform, amely erős adatvédelmi és biztonsági előírásainak betartásáról ismert, és ideális technikai csapatok számára. Ez egy integrált termelékenységi eszközök platformja, amely csatornaalapú kommunikációt, strukturált munkafolyamat-végrehajtást és projektmunkafolyamatokat biztosít.

Segít a munkafolyamatok összehangolásában, és kiküszöböli a különböző alkalmazások közötti kontextusváltás szükségességét.

A Mattermost használata hasonló a Slackhez, mivel egyéni és csoportos üzenetküldést, valamint egyéb eszközöket kínál a kommunikáció jobb tervezéséhez.

A Mattermostot világszerte az irodai használatra leginkább ajánlott, technikai és operatív csapatok kedvelik.

A Mattermost funkciói

Nézzük meg, mely funkciók teszik ezt az open source együttműködési platformot népszerű együttműködési eszközzé.

1. Együttműködési üzenetküldés

via Mattermost

Az üzenetváltás remek dolog, amíg nem kell határidővel versenyezni. A Mattermost csatornaalapú eszközei natív hanghívásokat és képernyőmegosztást tesznek lehetővé, így könnyebb és gyorsabb a munkavégzés.

Valós idejű üzenetszinkronizálás, kereshető előzmények, valamint fájlok, képek vagy linkek megosztása – mindez megkönnyíti az együttműködést.

2. Mattermost Playbooks

via Mattermost

A földrajzilag sokszínű, többféle folyamatot követő csapatoknál gyakran előfordulhat, hogy zavar keletkezik és a munka megkettőződik. A Mattermost Playbooks segít a csapat tagjainak, hogy egy hullámhosszon legyenek és maradjanak a beépített, ellenőrzőlista-alapú automatizálásnak köszönhetően, amely növeli a láthatóságot és a felelősségvállalást.

Ez mindenki számára napi frissítéseket biztosít automatizált triggerekkel és műveletekkel, a műszerfalon megjelenő állapotfrissítésekkel, valamint előírt ütemtervekkel és jelentésekkel.

3. Bővítmények

via Mattermost

Ha minden kedvenc eszköze egy helyen található, az egyszerűbbé teszi a munkáját és időt takarít meg. A Mattermost bővítményekkel automatizálhatja a rutin feladatokat a kedvenc eszközeivel, anélkül, hogy azok között kellene váltogatnia.

A Mattermost lehetővé teszi, hogy hatékony testreszabásokat hajtson végre a szerveren, az asztali számítógépen és a webalkalmazásokban anélkül, hogy módosítania kellene a kódbázist. Ez azt jelenti, hogy sok mindent megtehet technikai segítség nélkül. Az integrációkat teljes API-hozzáféréssel is testreszabhatja. 🙌

4. Fokozott biztonság

via Mattermost

A Mattermost nyílt forráskódú, kiváló adatbiztonságot nyújtó, saját hosztolt megoldás, amely teljes hozzáférést biztosít a forráskódhoz. Fejlett megfelelőségi ellenőrző és jelentési eszközei harmadik fél általi felügyelet nélkül is biztonságban tartják az érzékeny adatokat.

Az adatokat bármikor, bárhová áthelyezheti, a tárolt és az átvitt adatok végpontok közötti titkosításával.

Mattermost árak

Ingyenes

Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Slack kontra Mattermost: funkciók összehasonlítása

A Slack és a Mattermost közötti legszembetűnőbb különbség az, hogy a Slack zárt forráskódú, így csak a gyártók férhetnek hozzá a saját kódhoz, illetve módosíthatják azt. A Mattermost egy nyílt forráskódú, biztonságos kommunikációs eszköz, ami azt jelenti, hogy bármely szervezet, amelyik ezt választja, saját pluginokkal és nyílt API-kkal testreszabhatja.

Íme a Slack és a Mattermost közötti legfontosabb különbségek.

Funkciók Slack Mattermost Saját tárhely ❌ ✔️ Natív videohívások ✔️ ❌ Ingyenes csomagok ✔️ ❌ Maximális alkalmazások és integrációk ✔️ ❌ Testreszabható biztonság és megfelelőség ❌ ✔️ Nyílt forráskódú ❌ ✔️ Extra ügyfélszolgálat ✔️ ❌ Kiterjedt többnyelvű támogatás ❌ ✔️ Migrációbarát ✔️ ✔️ Fejlett keresési funkciók ✔️ ✔️ Fehér címkézés ❌ ✔️ AI eszközök ✔️ ❌

Most pedig nézzük meg a részleteket!

1. Tárhely

Az, hogy irodában, hibrid vagy teljesen távoli munkakörülmények között dolgozik, befolyásolhatja az együttműködési szoftver választását. Fontos szempont az is, hogy kivel dolgozik együtt.

Például, ha egészségügyi szolgáltatókkal vagy kormányzati szervekkel dolgozik, előfordulhat, hogy önállóan üzemeltetett szoftver használatát írják elő, és elvárják, hogy betartsa az összes biztonsági és adatvédelmi követelményüket.

Slack

Felhőalapú eszköz lévén használata egyszerű. Létrehozhat nyilvános vagy privát csatornákat, csapatot alapíthat, tagokat adhat hozzá, és megkezdheti a munkát.

A Slack az a eszköz, amellyel hatékonyan együttműködhet nap mint nap, ha csapata kicsi és új. Mivel a Slack egy saját fejlesztésű szoftver, sablonokkal vagy eszközökkel testreszabhatja, de nem tudja saját szerveren futtatni.

via Slack

Mattermost

A nyílt forráskód lehetővé teszi, hogy a Mattermostot saját szerveren tárolja. Vezesse be a szoftvert a szervezet biztonsági irányelveinek megfelelően, és válassza a felhőalapú telepítést a távoli munkavégzés kompatibilitása érdekében.

2. Alkalmazások és integrációk

Mivel a legtöbb vállalkozás különböző alkalmazásokat és integrációkat használ, olyan csapatmunkát támogató platformot kell választania, amely támogatja az Ön munkájához használt eszközöket.

Slack

A Slack több integrációs lehetőséget kínál, hogy jobban tudjon együttműködni csapattagjaival. Több mint 2600 alkalmazással és integrációval, valamint az OpenAI-vel és a Salesforce-szal újonnan kialakított partnerségekkel a Slack natívan beépíti a mesterséges intelligenciát a felhasználói élménybe.

A népszerű együttműködési eszközök, mint a Google Drive és a Salesforce mellett a Slack lehetővé teszi az egyéni integrációk hozzáadását is az Ön igényeinek megfelelően.

Mattermost

A Mattermost egy közösséget kínál, amelynek tagjaihoz csatlakozva egyedi alkalmazásokat, eszközöket és integrációkat használhat, vagy teljes hozzáférésű API-k segítségével saját alkalmazásokat készíthet.

A Mattermost közvetlenül integrálódik a mindennapi használatú alkalmazásokkal, mint például az Asana, a GitHub, a Jira, a Bitbucket stb., így könnyen nyomon követheti projektjeit és feladatait anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltania.

Fejlesztők és nagy szervezetek számára, amelyeknél a mérnöki vagy üzemeltetési feladatok dominálnak, a Mattermost nyílt forráskódú megközelítése a legalkalmasabb a szoftver testreszabásához.

via Mattermost

3. Testreszabási lehetőségek

A Mattermost testreszabási tulajdonságai nyílt forráskódjának köszönhetően segítenek a nulláról felépíteni a rendszert, míg a Slack testreszabott alkalmazásokat, sablonokat és integrációkat kínál kódolás nélkül vagy azzal.

Slack

Több mint 10 nyelven elérhető többnyelvű támogatással a Slack lehetővé teszi az oldalsáv, a témák, a profilok, az üdvözlő üzenetek, valamint az emoji és a reakciók testreszabását.

Beállíthatja kedvenc mobil push értesítési hangját is. Hozzáadhat egyedi hangulatjeleket és üdvözlő üzeneteket, hogy a beszélgetések még szórakoztatóbbak legyenek.

Mattermost

A Mattermost segítségével fehér címkével láthatja el termékeit, ahol a szoftver kódjával testreszabhatja márkáját. Testreszabhatja webes, asztali és mobil alkalmazásait a biztonsági protokolljainak megfelelően.

A több mint 16 nyelven elérhető fejlett többnyelvű támogatás sokszínű és inkluzív kommunikációt tesz lehetővé.

via Mattermost

4. Biztonsági protokollok

A biztonsági szempontok fontosak, amikor a vállalkozásához legmegfelelőbb együttműködési platformot választja.

Slack

A Slack biztonsági funkciói között szerepel az egyszeri bejelentkezés, a többfaktoros hitelesítés, a domain igénylés, az egyéni munkamenet időtartam, az identitás- és eszközkezelés, valamint a felhasználói és csoportos provisioning.

A Slack biztonsági ellenőrzései összhangban vannak a Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) felhőbiztonsági elveivel és más nemzetközi szabályozási és megfelelőségi szabványokkal/tanúsítványokkal.

Mattermost

Ebben a Mattermost a legjobb! Ez az egyik legrugalmasabb és legbiztonságosabb együttműködési eszköz, amely a legnehezebb privát üzenetküldési biztonsági igényeket is kielégíti.

Az önállóan üzemeltetett privát felhőbe telepítéssel hozzáférhet a fejlett mobil biztonsági funkciókhoz, és harmadik fél általi felügyelet nélkül ellenőrizheti az érzékeny adatokat.

Kapcsolódó

Slack kontra Mattermost a Redditen

Megnéztük a Redditet, hogy mit mondanak az emberek a Slack és a Mattermost kérdéséről. A Slackről a felhasználók a könnyű használhatóságot emelték ki:

„Előnye az e-mailekkel szemben, hogy megszünteti a kínos, rendkívül hosszú „válasz mindenkinek” funkciót, amikor több ember vesz részt egy téma megvitatásában.”

Más Reddit-felhasználók szerint a Mattermost kiváló választás, ha saját szerveren szeretnéd üzemeltetni, testreszabható biztonsági intézkedésekkel:

„Áttértünk a helyszíni Hipchat-ről (köszönet az Atlassiannek) a helyszíni Mattermost szerverre, és ez nagyon jó. Nem voltam elégedett azzal, hogy egy felhőalapú platformot használtunk potenciálisan érzékeny hálózati adatokhoz.”

Még mindig nem biztos a Slack és a Mattermost között? Van egy csapatmunkát támogató alkalmazásunk, amely minden eszközét helyettesítheti! 🤩

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a Slack és a Mattermost között

Konvertálja a megjegyzéseket feladatokká, és rendelje hozzá őket csapatához a ClickUp segítségével.

Tudjuk, hogy a Slack és a Mattermost népszerűek, de gondolt már a ClickUp-ra?

A ClickUp több száz funkciót ötvöz, hogy jobban tudjon együttműködni, javítsa a termelékenységet és gyorsabban végezze el a munkát!

Legyen profi szervező: ossza fel a csapatokat és osztályokat terekre, csoportosítsa a nagy projekteket és feladatokat mappákba, és bontsa fel a feladatokat listákra, hogy áttekintse a munkáját.

Válasszon több mint 35 ClickApp közül, hogy minden feladatot bármilyen típusú munkához testre szabhasson.

A ClickUp együttműködési funkciói javítják a csapattagok termelékenységét, így a munka mindig élvezetes lesz. Nézzük meg közelebbről a ClickUp főbb együttműködési eszközeit!

ClickUp Chat

Üdvözöljük a koherens beszélgetések és az integrált eszközökkel való munkavégzés világában. A ClickUp Chat segítségével az egész csapat kommunikációját egy helyre összpontosíthatja.

Címkézzen és rendeljen hozzá feladatokat a valós idejű csevegésben a megjegyzésekben található @mentions segítségével. Emellett videókat, dokumentumokat és fájlokat is beágyazhat mellékletként, és elküldheti azokat a csapatának.

A ClickUp Chat segítségével zökkenőmentes és szervezett kommunikációt biztosíthat.

Kommunikáljon világosan a gazdag formázási funkciók segítségével, vagy hozzon létre csevegési nézeteket bizonyos csapatok, munkák vagy részlegek számára a ClickUp-on belül – irányítsa, hogy ki láthatja a csevegéseket a hierarchia szerint.

ClickUp Együttműködés-felismerés

A ClickUp Collaboration Detection segítségével azonnal megtudhatja, min dolgozik csapattársa, vagy mikor fűz hozzá megjegyzést.

Valós időben szerkesztheti a dokumentumokat munkatársaival, és az új megjegyzésekben azonnali visszajelzést is kaphat.

Összefogás a legjobb eredményekért a ClickUp Collaboration Detection segítségével

További együttműködési eszközök a ClickUp-on

Műszerfalak: Hozzon létre egy irányító központot minden projekthez, és kövesse nyomon az előrehaladást mélyebb betekintéssel és magas szintű áttekintéssel.

Integrációk: Növelje termelékenységét több mint 200 natív integrációs eszközzel és több mint 1000 ingyenes eszközzel.

Automatizálás: Takarítson meg időt több mint 100 automatizálási opcióval, amelyekkel finomíthatja a munkafolyamatokat, a rutin feladatokat, a projektátadásokat és még sok mást.

ClickUp AI: Hozzáférés több száz kézzel készített és kutatásokkal alátámasztott Hozzáférés több száz kézzel készített és kutatásokkal alátámasztott AI eszközhöz , amelyek segítenek a tartalom megírásában és szerkesztésében, valamint az ötletek kidolgozásában.

ClickUp feladatok

A ClickUp Tasks segítségével szinte bármit hatékonyan szervezhet, együttműködhet és tervezhet. Több embernek is kioszthat munkát, és időt takaríthat meg a megosztható képernyőfelvételekkel.

Szervezze meg munkáját úgy, hogy feladatokra bontja, és így különböző nézetekben láthatja azokat. Testreszabhatja munkaterületét úgy, hogy nevet ad a beszélgetéseknek, és feladattípusok szerint csoportosítja őket.

Kezelje munkáját úgy, hogy feladatokat hoz létre, kiosztja azokat, és nyomon követi azok előrehaladását a ClickUp Tasks segítségével.

Említettük már a ClickUp ingyenes csomagját? Nos, most lenne a legjobb alkalom, hogy megbeszéljük az árazási lehetőségeket.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Legalkalmasabb személyes használatra

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön értékesítési munkatársainknál.

Slack vagy Mattermost: ki a nyertes?

A Slack és a Mattermost robusztus együttműködési eszközök, amelyek integrálhatók a népszerű alkalmazásokkal. Az egyértelmű győztes azonban a szervezeti igényeitől függ.

Például a Slack azoknak a szervezeteknek szól, amelyek a felhőalapú hozzáférést részesítik előnyben, és nem helyeznek nagy hangsúlyt az egyedi biztonsági protokollokra. Tehát, ha egy távoli szervezetnek szüksége van egy egyszerű kommunikációs eszközre, amely megkönnyíti a munkafolyamatot és növeli a termelékenységet, akkor a Slack a legjobb választás.

Ha szervezetének teljesen testreszabható, nyílt forráskódú, saját szerveren futó csapatkezelő és együttműködési eszközre van szüksége, akkor a Mattermost az ideális választás. A Slack-kel ellentétben ezt fejlesztők fejlesztőknek készítették. Ezért a platform beállítása az Ön felhasználási esetének megfelelően komoly technikai szakértelmet igényel. Inkább technikai és operatív csapatok számára alkalmas.

Ha többet szeretne, mint egyszerű együttműködést, próbálja ki a ClickUp-ot. Kezelje projektjeit feladat létrehozással, többféle nézettel, állapotokkal, sablonokkal és még sok mással. Kezdje még ma ingyenes ClickUp próbaidőszakát!