Mi az a PEST-elemzés? Sablonok, meghatározás és példák

A tapasztalt üzleti stratégák a „PEST (politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai) elemzést” használják annak megállapítására, hogy egy új ország, piac vagy város megfelelő-e az üzleti terjeszkedéshez.
Emellett a folyamatos stratégiai tervezés részeként a PEST-elemzés magában foglalja az üzleti tevékenységére jelentős kockázatot jelentő külső erők azonosítását és feltárását, valamint az ezekkel a változásokkal való megbirkózásra szolgáló stratégiák kidolgozását.
A vállalkozását érintő váratlan változások okainak és lehetséges hatásainak lebontása segít csapatának megérteni a történéseket, és a technológiai környezethez igazodó cselekvési tervet kidolgozni.
Hagyományosan a PEST-elemzés magában foglalta az egyes gazdasági, társadalmi és technológiai tényezők elemzésének leírását, valamint feltételezések megfogalmazását azok változó mintáiról.
Akár új termék bevezetését tervezi, akár a piac potenciális fenyegetéseit értékeli, az új generációs affinitási diagram eszközök és a PEST-elemzés sablonja megkönnyítik a folyamatot.
Ezek az eszközök segítenek a veszteségek folyamatos figyelemmel kísérésében és az azokhoz való felkészülésben, a fenyegetések azonosításában, valamint a szélesebb üzleti környezetben meglévő képességeinek megértésében.
Ez a cikk bemutatja, hogyan kell elvégezni a PEST-elemzést, és milyen eszközökkel lehet hatékonyan végrehajtani és szervezni az elemzést.
Mi az a PEST-elemzés?
A PEST-elemzés egy projektelőrejelzési módszer üzleti szakemberek és stratégák számára. A PEST olyan külső tényezőket vizsgál, mint a politikai, gazdasági, társadalmi-kulturális és technológiai változások, amelyek hatással lehetnek az üzleti teljesítményre és a bevételekre.
Francis Aguilar professzor a Harvard Egyetemről 1967-ben fejlesztette ki ezt a keretrendszert, hogy értékelje, hogyan befolyásolják ezek a tényezők az üzleti környezetet. A PEST-tényezők elemzése segít azonosítani a jelenlegi gazdasági környezetben felmerülő potenciális kihívásokat, és a megállapításokat versenyelőnyként kihasználni.
A különböző PEST-tényezők a következők:
Politikai tényezők
- Az ország jelenlegi gazdasági és politikai helyzete
- A adópolitikák, a munkaügyi szabályozások, a szellemi tulajdon védelme és a környezetvédelmi szabályozások közelebbi vizsgálata
- Befektetési forgatókönyv, külföldi partnerségi lehetőségek és a külkereskedelmi politika
- A nyersanyagokra vonatkozó kormányzati szabályozások, kereskedelmi szabályozások és az adópolitika megközelítése
Gazdasági tényezők
- Éves trendek a gazdasági tényezőkben, például a kamatlábak és az inflációs ráták terén
- Megélhetési költségek, vásárlóerő és életmódtrendek
- Gazdasági növekedés, GDP, rendelkezésre álló jövedelem és foglalkoztatási trendek
- Kereskedelmi korlátozások és kormányzati politika a nemzetközi üzleti életben
- Az ország általános gazdasági helyzete és politikai stabilitása
Társadalmi tényezők
- A tehetségállomány, a munkaerőköltségek, az életkori megoszlás és az oktatási követelmények
- Népességnövekedés, foglalkoztatási minták és munkaerő-piaci trendek
- Jelenlegi népszerű márkák, fogyasztói trendek, egészségtudatosság és kulturális attitűdök
Technológiai tényezők
- A termelési és marketingtevékenységeket támogató modern infrastruktúra rendelkezésre állása
- Az automatizálás és a mesterséges intelligencia legújabb technológiáihoz való alkalmazkodóképesség
- Az új technológiák által okozott zavarok és változások mértéke
A sikeres PEST-elemzés végén képes lesz megválaszolni a következő kérdéseket:
- Stabil-e az ország politikai környezete?
- Gazdasági növekedés tapasztalható az országban, és a célpiacok megengedhetik maguknak a termékét?
- Ha leányvállalatot alapítok, olyan képzett munkaerőt fogok-e találni, amelynek társadalmi értékei összhangban vannak a márkám értékeivel?
- Az ország biztosítani tudja-e számomra a szükséges technológiai tényezőket és infrastruktúrát, vagy külső forrásból kell beszereznem azokat?
Mi az a PESTLE-elemzés?
A PESTLE-elemzés a PEST-elemzés kiterjesztése. A PESTLE a PEST-elemzés összes tényezőjét figyelembe veszi, valamint két további tényezőt is, amelyek hatással lehetnek az üzleti tevékenységére: a jogi és a környezeti feltételeket.
Az üzleti tevékenységét befolyásoló jogi tényezők
- Adatvédelmi törvények
- Diszkriminációellenes törvények
- Fogyasztóvédelmi törvények
- Munkajogi törvények
Kiemelendő környezeti tényezők
- Időjárási és éghajlati viszonyok
- Hulladékgazdálkodási kezdeményezések
- A környezetszennyezés tudatosítása
A PEST-elemzés fontossága
Mi az a közös cél, amely minden vállalkozás számára fontos, függetlenül attól, hogy melyik iparágban működnek, vagy milyen terméket árulnak? Általában ez a nyereségesség, a versenyben való vezető szerep vagy ehhez hasonló célok.
Ezek a célok vállalkozásonként eltérőek. A vállalkozásoknak azonban a megfelelő célok kitűzése előtt pontos képet kell alkotniuk a célpiacukról és annak preferenciáiról. A PEST-elemzés segít a kritikus külső tényezők elemzésével a teljes körű marketingterv kidolgozására összpontosítani.
A marketingstratégák és az üzleti szakemberek négy fő okból igénylik a PEST-elemzést:
- Elsőként lépjen előre azáltal, hogy olyan kiváló üzleti lehetőségeket fedez fel, amelyekkel a versenytársak még nem találkoztak.
- A kritikus fenyegetések azonosítása és a szükséges óvintézkedések meghozatala a hivatalos működés megkezdése előtt
- Döntések meghozatala számszerűsíthető szempontok alapján, és nem kizárólag feltételezésekre támaszkodva
- Végezzen jövőbeli értékelést, hogy meghatározza, milyen valószínűséggel vagy gyakorisággal változnak ezek a tényezők a jövőben, és így felmérje üzleti stratégiájának fenntarthatóságát.
Vessünk egy pillantást a különböző forgatókönyvekre, amikor a PEST-elemzést stratégiai üzleti eszközként érdemes alkalmazni.
Mikor érdemes PEST-elemzést alkalmazni?
A PEST-elemzést arra használják, hogy megértsék a váratlan változásokat, és proaktív módon értékeljék, hogy egy üzleti döntés megfelelő-e a szervezet számára. Néhány konkrét eset, amikor a PEST-elemzés előnyös:
Drasztikus változás a külső tényezőkben
A változás értékelése rendkívül nehéz feladat, ha az üzleti környezet előzetes figyelmeztetés és megfelelő eszközök nélkül drasztikusan megváltozik.
A PEST-elemzés lebontja a külső gazdasági és politikai tényezőket, valamint a technológiai, jogi és környezeti változásokat, hogy megértsük, hogyan hatnak ezek a szervezetünkre, és ennek megfelelően tudjunk reagálni.
Vegyünk egy példát a PEST-elemzésre. A Covid-19 miatti karantén idején Kínában a szállítási késések a legtöbb globális vállalatot érintették. A PEST-elemzés segítségével extrapolálhatja és előre jelezheti a szállítási késések jövőbeli stratégiájára gyakorolt hatását.
Terjeszkedés új piacra
Mivel a PEST-elemzés az új piacokra történő terjeszkedés során a kulturális és gazdasági tényezőkre összpontosít, használja ezt a keretrendszert a kulturális különbségek felmérésére. Ezenkívül egy új piacot jól ismerő személy segítségével könnyebben kidolgozhatja a piacra lépési stratégiát, figyelembe véve a kulturális tényezőket.
Például a Pepsi „Come Alive with the Pepsi Generation” kampánya nagy sikert aratott az angol nyelvű közönség körében. A kínai változat azonban azt ígérte, hogy „a Pepsi visszahozza a rokonait a halálból”, de ez nem volt sikeres. Ez jó példa arra, hogy a PEST-elemzés hogyan segített volna elkerülni ezt a kulturális hibát.
Új termék fejlesztése
Egy új termék fejlesztése jelentős kutatást igényel, amely a fogyasztói trendektől a kiadási szokásokig terjed, és magában foglalja az ideális vásárlói profil (ICP) meghatározását is.
A PEST-elemzés segít figyelembe venni azokat a külső tényezőket, amelyeket az ICP-je a döntéshozatali folyamat során figyelembe venne.
Elemezze a hosszú távú jövőképét
A PEST-elemzés akkor hasznos, ha stratégiai gondolkodásmódból kiindulva szeretné elemezni vállalkozásának hosszú távú kilátásait:
- Amikor új vállalkozást indít, vagy meglévő vállalkozásának leányvállalatát új helyen nyitja meg. Alternatív megoldásként újra szeretné értékelni a meglévő piacot.
- A célpiacon érvényes kamatlábak megvalósíthatók-e, vagy az üzlet jelentős veszteségekkel fog szembesülni?
- Ha a fogadó országgal kapcsolatos kritikus problémával (például az orosz–ukrán háborúval) találkozik, érdemes felmérnie, hogy ez milyen hatással lesz a tevékenységére.
- Új termékcsaládot indít, vagy szolgáltatói tevékenységről termékalapú üzleti tevékenységre áll át.
Mi az a SWOT-elemzés, és miben különbözik a PEST-elemzéstől?
A SWOT-elemzés, egy másik híres piackutatási technika, gyakran használatos a PEST-elemzéssel együtt az üzleti környezet és a változást befolyásoló egyéb technológiai tényezők értékeléséhez. A SWOT-elemzés a következőket jelenti: erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek.
A PEST-elemzéssel ellentétben, ahol a figyelem kizárólag a vállalkozás külső környezetének elemzésére irányul, a SWOT-elemzés mind a belső, mind a külső környezetet értékeli.
A stratégák a PEST-elemzést gondolattérkép-készítő eszközként használják az üzleti környezet elemzésére és a lehetséges fenyegetések és lehetőségek azonosítására. Erre a keretrendszerre az üzleti ötlet kidolgozásának fázisában van szükség.
Másrészt a SWOT-elemzés szoftver egy inkább projektspecifikus eszköz, amely akkor kerül előtérbe, miután sikeresen elkészítette az üzleti tervet. Ebben a szakaszban meg kell határoznia belső erősségeit, hogy kezelni tudja a külső fenyegetéseket és gyengeségeket, és ne szalassza el a külső lehetőségeket.
A SWOT- és a PEST-elemzés együttesen a leghatékonyabb.
Hogyan kell elvégezni a PEST-elemzést?
A PEST vagy PESTLE elemzés elvégzése a nulláról időigényes és erőforrás-igényes feladat. A ClickUp PESTLE elemzési sablonja viszont keretrendszert biztosít az üzleti környezetet befolyásoló külső tényezők megértéséhez és elemzéséhez.
Ugyanakkor, ennek a sablonnak a segítségével jelentős bevétel-növekedési lehetőségeket azonosított.
A PESTLE elemzési sablon használatának előnyei a projekt céljainak elérésében a következők:
- Strukturált megközelítés az adatok gyűjtéséhez, szervezéséhez és értelmezéséhez
- Segít olyan stratégiák kidolgozásában, amelyek konkrét politikai, gazdasági, társadalmi, jogi és környezeti tényezőkhöz igazodnak.
- Használjon testreszabott feladatállapotokat, például „WIP” (folyamatban), „Hold” (felfüggesztve), „Re-open” (újra megnyitva), hogy nyomon követhesse egy adott külső tényező előrehaladását, amíg be nem fejezi a kutatást.
- Válasszon különböző tulajdonságokat (minőségi és mennyiségi) az egyes tényezők pontozásához. Például jegyzetek, kockázati szempontok és osztályzatok az egyes országok számára.
- Ez a sablon lehetővé teszi, hogy legfeljebb hat attribútumot adjon hozzá az adatelemzés egyszerűsítése érdekében.
- Mint minden más problémakezelő szoftver, a ClickUp is három nézetet kínál ehhez a PEST-elemzési sablonhoz. A rendelkezésre álló nézetek: táblázatos nézet, listás nézet és egy egyszerű kezdő útmutató.
- A PESTLE-elemzés sablonja olyan szokásos projektmenedzsment funkciókat kínál, mint az ütemtervek és egyéni mezők hozzáadása, valamint emlékeztetők, címkék és jelölések küldése, hogy mindenki számára biztosítsa a láthatóságot.
Most pedig beszéljünk arról, hogyan használhatja ezt a sablont az első PEST(LE) elemzés elvégzéséhez.
Határozza meg, hogy a potenciális tényezők közül melyeket kell figyelembe venni
Minden környezeti tényező több elemhez kapcsolódik. Ha ezeket a szempontokat egyenként elemzi, a PEST-elemzés elvégzése hónapokba, akár évekbe is telhet. Ezért az intelligens stratégia az, ha minden tényező esetében azonosítja az üzleti tevékenységéhez leginkább releváns kulcsfontosságú szempontokat.
Tegyük fel, hogy PEST-elemzést végez a makrogazdasági tényezőkről, hogy megértsd, érdemes-e új országba terjeszkedni. Hozz létre egy projektdokumentumot, amelyben felsorolod az összes kritikus területet az egyes célzott tényezők és az üzleti tevékenységedet befolyásoló tényezők tekintetében.
A politikai tényezők közé tartozik a más országokkal való konfliktus lehetősége, a közelgő választások vagy a nemzetközi vállalkozásokra vonatkozó speciális politikai jogszabályok, amelyeket a projekt megkezdése előtt ismernie kell.
A következő gazdasági tényezőket kell figyelembe venni: a kamatlábak és a GDP növekedése vagy csökkenése, jelentős árfolyam-különbség fennállása, valamint a nemzetközi kereskedelmi korlátozásokkal kapcsolatos kormányzati politika.
Gyakori társadalmi-kulturális tényezők a fogyasztói vásárlási szokások vagy preferenciák, valamint a generációs értékkülönbségek, amelyek hatással lehetnek a célpiacra.
A könnyű hozzáférés és kereshetőség érdekében kategorizálja a dokumentumokat olyan címkék alapján, mint például a PEST külső tényezők. Adja hozzá a szükséges erőforrásokat, irányelveket és vállalati wikiket a munkaterületéhez.
Írja le az egyes tényezőkhöz kapcsolódó lehetőségeket és veszélyeket.
Miután összegyűjtötte az adatokat, gondolkodjon el és azonosítsa a releváns lehetőségeket és veszélyeket. Ebben a szakaszban hasznos lehet a PEST-elemzést SWOT-elemzéssel párosítani.
Például a COVID-19 világjárvány idején olyan márkák, mint a Slack, a következő lehetőségeket és veszélyeket vették észre:
|Lehetőségek
|Fenyegetések
|A gyakori lezárások és az érintésmentes technológiák népszerűsége miatt teljes mértékben átálltak a távoli munkavégzésre.
|A világjárvány után a helyszíni munkavégzés újra megkezdődik, ami a távoli technológiák használatának csökkenéséhez vezet.
Ebben a szakaszban használja a ClickUp Whiteboardot a közös ötleteléshez. A Whiteboard a következőképpen szolgál kreatív vászonként a csapatának:
- Valós időben együttműködhet csapattagjaival, hogy jegyzeteket adjon hozzá, részletesen brainstormingoljon és új ötleteket mutasson be.
- Konkrét ClickUp-feladatokat hozva létre és minden feladathoz csapattagokat rendelve gyorsabban valósíthatja meg elképzeléseit.
- Képek és linkek hozzáadása a megfelelő helyekre segít kontextust adni az egyes feladatokhoz.
- Távolodjon el a dokumentumalapú folyamatoktól, és gondolkodjon kreatívan vizuálisan vonzó ötletelési technikák, például gondolattérképek segítségével.
- A ClickUp beágyazási funkciói lehetővé teszik, hogy weboldalakat, dokumentumokat és feladatlapokat adjon hozzá a táblájához.
Ebben a szakaszban a ClickUp AI egyszerűsíti a munkafolyamatot, függetlenül attól, hogy termékkiadást kezel, vagy PEST-elemzési dokumentumot készít az érdekelt felek számára. A ClickUp AI segítségével kiválaszthatja a megbeszélések jegyzetéből a teendőket, és megoszthatja azokat a csapattal, összefoglalhatja a kommentek szálát, és létrehozhat projektfrissítéseket a belső és külső együttműködők számára.
Ideje tervezni és cselekedni
Az összes makrogazdasági tényezővel kapcsolatos összesített adatok alapján állítsa be üzleti céljait és az egyes célokhoz tartozó konkrét intézkedéseket.
Például a fenti Slack-esetben a releváns üzleti célok között szerepelhetnek a következők:
- A Slack felhasználói bázisának 80%-os növekedése a világjárvány idején
- A távoli munkavégzésre optimalizált eszközről a hibrid eszközre való áttérés a világjárvány utáni relevancia megőrzése érdekében
A fenti célok elérése érdekében a következő intézkedéseket kell megtenni:
- További távmunka funkciók hozzáadása a Slackhez, például videohívás, beépített projektmenedzsment és képernyőfelvétel.
- Innovatív funkciók és új integrációk hozzáadása, hogy a hibrid módban működő munkahelyek is használhassák ezt az eszközt.
Tartson kéznél utólagos jelentés sablonokat is, hogy alkalmanként nyomon követhesse a végrehajtott intézkedéseket, és megalapozott üzleti döntéseket hozhasson.
Dokumentálja következő PEST-elemzését a ClickUp segítségével
A PEST-elemzés hatékony kihasználásának egyik legjobb módja a projektmenedzsment eszközök használata, amelyekkel az információk minden belső és külső érdekelt fél számára láthatóvá válnak, valós időben együttműködhet csapattagjaival, és az elemzést a jövőbeni felhasználáshoz rendszerezheti.
A projektmenedzserek és üzleti elemzők a ClickUp projektmenedzsment eszközét használják, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen az üzleti tevékenységet befolyásoló külső tényezőkkel kapcsolatban.
A ClickUp PESTLE elemzési sablonja segít az üzleti szakembereknek megérteni a vállalkozás jelenlegi és külső környezetét, és elkerülni a hatókör kiterjedésének növekedését.
Kezdje azzal, hogy felsorolja az összes külső tényezőt a ClickUp Docs-ban, beleértve a társadalmi tényezőket is, majd alakítsa a szöveget nyomon követhető feladatokká, hogy kézben tarthassa ötleteit.
Ezt követően használja a ClickUp értékajánlat-sablonjait, hogy bemutassa kínálatát, elvégezze a versenytársak elemzését, és kidolgozza az ügyfélközpontú egyedi értékajánlatokat (UVP).
Hozzon létre feladatokat minden tényezőhöz, és használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy világos határidőkkel nyomon követhesse céljainak elérését.
Konvertálja ezeket a terveket cselekvésekre, bontsa le az egyes cselekvési elemeket több feladatra, és szervezze meg az összes feladatot egy központi ClickUp Dashboardon, hogy mindenki láthassa őket. Szerezzen részletes betekintést a PEST-elemzés előrehaladásába vonal-, kör- és oszlopdiagramok segítségével. Ezenkívül értékelje a csapat munkaterhelés-kezelési képességét.
Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.
Készítse el első PEST-elemzését, és sajátítsa el az adatok könnyed gyűjtésének művészetét.