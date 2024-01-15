Mi az a PEST-elemzés? Sablonok, meghatározás és példák

A tapasztalt üzleti stratégák a „PEST (politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai) elemzést” használják annak megállapítására, hogy egy új ország, piac vagy város megfelelő-e az üzleti terjeszkedéshez.

Emellett a folyamatos stratégiai tervezés részeként a PEST-elemzés magában foglalja az üzleti tevékenységére jelentős kockázatot jelentő külső erők azonosítását és feltárását, valamint az ezekkel a változásokkal való megbirkózásra szolgáló stratégiák kidolgozását.

A vállalkozását érintő váratlan változások okainak és lehetséges hatásainak lebontása segít csapatának megérteni a történéseket, és a technológiai környezethez igazodó cselekvési tervet kidolgozni.

Hagyományosan a PEST-elemzés magában foglalta az egyes gazdasági, társadalmi és technológiai tényezők elemzésének leírását, valamint feltételezések megfogalmazását azok változó mintáiról.

Akár új termék bevezetését tervezi, akár a piac potenciális fenyegetéseit értékeli, az új generációs affinitási diagram eszközök és a PEST-elemzés sablonja megkönnyítik a folyamatot.

Ezek az eszközök segítenek a veszteségek folyamatos figyelemmel kísérésében és az azokhoz való felkészülésben, a fenyegetések azonosításában, valamint a szélesebb üzleti környezetben meglévő képességeinek megértésében.

Ez a cikk bemutatja, hogyan kell elvégezni a PEST-elemzést, és milyen eszközökkel lehet hatékonyan végrehajtani és szervezni az elemzést.

Mi az a PEST-elemzés?

A PEST-elemzés egy projektelőrejelzési módszer üzleti szakemberek és stratégák számára. A PEST olyan külső tényezőket vizsgál, mint a politikai, gazdasági, társadalmi-kulturális és technológiai változások, amelyek hatással lehetnek az üzleti teljesítményre és a bevételekre.

Francis Aguilar professzor a Harvard Egyetemről 1967-ben fejlesztette ki ezt a keretrendszert, hogy értékelje, hogyan befolyásolják ezek a tényezők az üzleti környezetet. A PEST-tényezők elemzése segít azonosítani a jelenlegi gazdasági környezetben felmerülő potenciális kihívásokat, és a megállapításokat versenyelőnyként kihasználni.

A különböző PEST-tényezők a következők:

Politikai tényezők

Az ország jelenlegi gazdasági és politikai helyzete

A adópolitikák, a munkaügyi szabályozások, a szellemi tulajdon védelme és a környezetvédelmi szabályozások közelebbi vizsgálata

Befektetési forgatókönyv, külföldi partnerségi lehetőségek és a külkereskedelmi politika

A nyersanyagokra vonatkozó kormányzati szabályozások, kereskedelmi szabályozások és az adópolitika megközelítése

Gazdasági tényezők

Éves trendek a gazdasági tényezőkben, például a kamatlábak és az inflációs ráták terén

Megélhetési költségek, vásárlóerő és életmódtrendek

Gazdasági növekedés, GDP, rendelkezésre álló jövedelem és foglalkoztatási trendek

Kereskedelmi korlátozások és kormányzati politika a nemzetközi üzleti életben

Az ország általános gazdasági helyzete és politikai stabilitása

Társadalmi tényezők

A tehetségállomány, a munkaerőköltségek, az életkori megoszlás és az oktatási követelmények

Népességnövekedés, foglalkoztatási minták és munkaerő-piaci trendek

Jelenlegi népszerű márkák, fogyasztói trendek, egészségtudatosság és kulturális attitűdök

Technológiai tényezők

A termelési és marketingtevékenységeket támogató modern infrastruktúra rendelkezésre állása

Az automatizálás és a mesterséges intelligencia legújabb technológiáihoz való alkalmazkodóképesség

Az új technológiák által okozott zavarok és változások mértéke

A sikeres PEST-elemzés végén képes lesz megválaszolni a következő kérdéseket:

Stabil-e az ország politikai környezete?

Gazdasági növekedés tapasztalható az országban, és a célpiacok megengedhetik maguknak a termékét?

Ha leányvállalatot alapítok, olyan képzett munkaerőt fogok-e találni, amelynek társadalmi értékei összhangban vannak a márkám értékeivel?

Az ország biztosítani tudja-e számomra a szükséges technológiai tényezőket és infrastruktúrát, vagy külső forrásból kell beszereznem azokat?

Mi az a PESTLE-elemzés?

A PESTLE-elemzés a PEST-elemzés kiterjesztése. A PESTLE a PEST-elemzés összes tényezőjét figyelembe veszi, valamint két további tényezőt is, amelyek hatással lehetnek az üzleti tevékenységére: a jogi és a környezeti feltételeket.

Az üzleti tevékenységét befolyásoló jogi tényezők

Adatvédelmi törvények

Diszkriminációellenes törvények

Fogyasztóvédelmi törvények

Munkajogi törvények

Kiemelendő környezeti tényezők

Időjárási és éghajlati viszonyok

Hulladékgazdálkodási kezdeményezések

A környezetszennyezés tudatosítása

A PEST-elemzés fontossága

Mi az a közös cél, amely minden vállalkozás számára fontos, függetlenül attól, hogy melyik iparágban működnek, vagy milyen terméket árulnak? Általában ez a nyereségesség, a versenyben való vezető szerep vagy ehhez hasonló célok.

Ezek a célok vállalkozásonként eltérőek. A vállalkozásoknak azonban a megfelelő célok kitűzése előtt pontos képet kell alkotniuk a célpiacukról és annak preferenciáiról. A PEST-elemzés segít a kritikus külső tényezők elemzésével a teljes körű marketingterv kidolgozására összpontosítani.

A marketingstratégák és az üzleti szakemberek négy fő okból igénylik a PEST-elemzést:

Elsőként lépjen előre azáltal, hogy olyan kiváló üzleti lehetőségeket fedez fel, amelyekkel a versenytársak még nem találkoztak.

A kritikus fenyegetések azonosítása és a szükséges óvintézkedések meghozatala a hivatalos működés megkezdése előtt

Döntések meghozatala számszerűsíthető szempontok alapján, és nem kizárólag feltételezésekre támaszkodva

Végezzen jövőbeli értékelést, hogy meghatározza, milyen valószínűséggel vagy gyakorisággal változnak ezek a tényezők a jövőben, és így felmérje üzleti stratégiájának fenntarthatóságát.

Vessünk egy pillantást a különböző forgatókönyvekre, amikor a PEST-elemzést stratégiai üzleti eszközként érdemes alkalmazni.

Mikor érdemes PEST-elemzést alkalmazni?

A PEST-elemzést arra használják, hogy megértsék a váratlan változásokat, és proaktív módon értékeljék, hogy egy üzleti döntés megfelelő-e a szervezet számára. Néhány konkrét eset, amikor a PEST-elemzés előnyös:

Drasztikus változás a külső tényezőkben

A változás értékelése rendkívül nehéz feladat, ha az üzleti környezet előzetes figyelmeztetés és megfelelő eszközök nélkül drasztikusan megváltozik.

A PEST-elemzés lebontja a külső gazdasági és politikai tényezőket, valamint a technológiai, jogi és környezeti változásokat, hogy megértsük, hogyan hatnak ezek a szervezetünkre, és ennek megfelelően tudjunk reagálni.

Vegyünk egy példát a PEST-elemzésre. A Covid-19 miatti karantén idején Kínában a szállítási késések a legtöbb globális vállalatot érintették. A PEST-elemzés segítségével extrapolálhatja és előre jelezheti a szállítási késések jövőbeli stratégiájára gyakorolt hatását.

Terjeszkedés új piacra

Mivel a PEST-elemzés az új piacokra történő terjeszkedés során a kulturális és gazdasági tényezőkre összpontosít, használja ezt a keretrendszert a kulturális különbségek felmérésére. Ezenkívül egy új piacot jól ismerő személy segítségével könnyebben kidolgozhatja a piacra lépési stratégiát, figyelembe véve a kulturális tényezőket.

Például a Pepsi „Come Alive with the Pepsi Generation” kampánya nagy sikert aratott az angol nyelvű közönség körében. A kínai változat azonban azt ígérte, hogy „a Pepsi visszahozza a rokonait a halálból”, de ez nem volt sikeres. Ez jó példa arra, hogy a PEST-elemzés hogyan segített volna elkerülni ezt a kulturális hibát.

Új termék fejlesztése

Egy új termék fejlesztése jelentős kutatást igényel, amely a fogyasztói trendektől a kiadási szokásokig terjed, és magában foglalja az ideális vásárlói profil (ICP) meghatározását is.

A PEST-elemzés segít figyelembe venni azokat a külső tényezőket, amelyeket az ICP-je a döntéshozatali folyamat során figyelembe venne.

Elemezze a hosszú távú jövőképét

A PEST-elemzés akkor hasznos, ha stratégiai gondolkodásmódból kiindulva szeretné elemezni vállalkozásának hosszú távú kilátásait:

Amikor új vállalkozást indít, vagy meglévő vállalkozásának leányvállalatát új helyen nyitja meg. Alternatív megoldásként újra szeretné értékelni a meglévő piacot.

A célpiacon érvényes kamatlábak megvalósíthatók-e, vagy az üzlet jelentős veszteségekkel fog szembesülni?

Ha a fogadó országgal kapcsolatos kritikus problémával (például az orosz–ukrán háborúval) találkozik, érdemes felmérnie, hogy ez milyen hatással lesz a tevékenységére.

Új termékcsaládot indít, vagy szolgáltatói tevékenységről termékalapú üzleti tevékenységre áll át.

Mi az a SWOT-elemzés, és miben különbözik a PEST-elemzéstől?

A SWOT-elemzés, egy másik híres piackutatási technika, gyakran használatos a PEST-elemzéssel együtt az üzleti környezet és a változást befolyásoló egyéb technológiai tényezők értékeléséhez. A SWOT-elemzés a következőket jelenti: erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek.

A PEST-elemzéssel ellentétben, ahol a figyelem kizárólag a vállalkozás külső környezetének elemzésére irányul, a SWOT-elemzés mind a belső, mind a külső környezetet értékeli.

A stratégák a PEST-elemzést gondolattérkép-készítő eszközként használják az üzleti környezet elemzésére és a lehetséges fenyegetések és lehetőségek azonosítására. Erre a keretrendszerre az üzleti ötlet kidolgozásának fázisában van szükség.

Másrészt a SWOT-elemzés szoftver egy inkább projektspecifikus eszköz, amely akkor kerül előtérbe, miután sikeresen elkészítette az üzleti tervet. Ebben a szakaszban meg kell határoznia belső erősségeit, hogy kezelni tudja a külső fenyegetéseket és gyengeségeket, és ne szalassza el a külső lehetőségeket.

A SWOT- és a PEST-elemzés együttesen a leghatékonyabb.

Hogyan kell elvégezni a PEST-elemzést?

A PEST vagy PESTLE elemzés elvégzése a nulláról időigényes és erőforrás-igényes feladat. A ClickUp PESTLE elemzési sablonja viszont keretrendszert biztosít az üzleti környezetet befolyásoló külső tényezők megértéséhez és elemzéséhez.

A ClickUp PESTLE-elemzés sablonja értékes eszköz a veszteségek előrejelzéséhez, a kockázatok megelőzéséhez és az üzleti lehetőségek megértéséhez.

Ugyanakkor, ennek a sablonnak a segítségével jelentős bevétel-növekedési lehetőségeket azonosított.

A PESTLE elemzési sablon használatának előnyei a projekt céljainak elérésében a következők:

Strukturált megközelítés az adatok gyűjtéséhez, szervezéséhez és értelmezéséhez

Segít olyan stratégiák kidolgozásában, amelyek konkrét politikai, gazdasági, társadalmi, jogi és környezeti tényezőkhöz igazodnak.

Használjon testreszabott feladatállapotokat, például „WIP” (folyamatban), „Hold” (felfüggesztve), „Re-open” (újra megnyitva), hogy nyomon követhesse egy adott külső tényező előrehaladását, amíg be nem fejezi a kutatást.

Válasszon különböző tulajdonságokat (minőségi és mennyiségi) az egyes tényezők pontozásához. Például jegyzetek, kockázati szempontok és osztályzatok az egyes országok számára.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy legfeljebb hat attribútumot adjon hozzá az adatelemzés egyszerűsítése érdekében.

Mint minden más problémakezelő szoftver , a ClickUp is három nézetet kínál ehhez a PEST-elemzési sablonhoz. A rendelkezésre álló nézetek: táblázatos nézet, listás nézet és egy egyszerű kezdő útmutató.

A PESTLE-elemzés sablonja olyan szokásos projektmenedzsment funkciókat kínál, mint az ütemtervek és egyéni mezők hozzáadása, valamint emlékeztetők, címkék és jelölések küldése, hogy mindenki számára biztosítsa a láthatóságot.

Most pedig beszéljünk arról, hogyan használhatja ezt a sablont az első PEST(LE) elemzés elvégzéséhez.

Határozza meg, hogy a potenciális tényezők közül melyeket kell figyelembe venni

Minden környezeti tényező több elemhez kapcsolódik. Ha ezeket a szempontokat egyenként elemzi, a PEST-elemzés elvégzése hónapokba, akár évekbe is telhet. Ezért az intelligens stratégia az, ha minden tényező esetében azonosítja az üzleti tevékenységéhez leginkább releváns kulcsfontosságú szempontokat.

Tegyük fel, hogy PEST-elemzést végez a makrogazdasági tényezőkről, hogy megértsd, érdemes-e új országba terjeszkedni. Hozz létre egy projektdokumentumot, amelyben felsorolod az összes kritikus területet az egyes célzott tényezők és az üzleti tevékenységedet befolyásoló tényezők tekintetében.

Új termék fejlesztésekor használja a ClickUp Docs alkalmazást a PEST-elemzéshez.

A politikai tényezők közé tartozik a más országokkal való konfliktus lehetősége, a közelgő választások vagy a nemzetközi vállalkozásokra vonatkozó speciális politikai jogszabályok, amelyeket a projekt megkezdése előtt ismernie kell.

A következő gazdasági tényezőket kell figyelembe venni: a kamatlábak és a GDP növekedése vagy csökkenése, jelentős árfolyam-különbség fennállása, valamint a nemzetközi kereskedelmi korlátozásokkal kapcsolatos kormányzati politika.

Gyakori társadalmi-kulturális tényezők a fogyasztói vásárlási szokások vagy preferenciák, valamint a generációs értékkülönbségek, amelyek hatással lehetnek a célpiacra.

A könnyű hozzáférés és kereshetőség érdekében kategorizálja a dokumentumokat olyan címkék alapján, mint például a PEST külső tényezők. Adja hozzá a szükséges erőforrásokat, irányelveket és vállalati wikiket a munkaterületéhez.

Írja le az egyes tényezőkhöz kapcsolódó lehetőségeket és veszélyeket.

Miután összegyűjtötte az adatokat, gondolkodjon el és azonosítsa a releváns lehetőségeket és veszélyeket. Ebben a szakaszban hasznos lehet a PEST-elemzést SWOT-elemzéssel párosítani.

Például a COVID-19 világjárvány idején olyan márkák, mint a Slack, a következő lehetőségeket és veszélyeket vették észre:

Lehetőségek Fenyegetések A gyakori lezárások és az érintésmentes technológiák népszerűsége miatt teljes mértékben átálltak a távoli munkavégzésre. A világjárvány után a helyszíni munkavégzés újra megkezdődik, ami a távoli technológiák használatának csökkenéséhez vezet.

Ebben a szakaszban használja a ClickUp Whiteboardot a közös ötleteléshez. A Whiteboard a következőképpen szolgál kreatív vászonként a csapatának:

Valós időben együttműködhet csapattagjaival, hogy jegyzeteket adjon hozzá, részletesen brainstormingoljon és új ötleteket mutasson be.

Konkrét ClickUp-feladatokat hozva létre és minden feladathoz csapattagokat rendelve gyorsabban valósíthatja meg elképzeléseit.

Képek és linkek hozzáadása a megfelelő helyekre segít kontextust adni az egyes feladatokhoz.

Távolodjon el a dokumentumalapú folyamatoktól, és gondolkodjon kreatívan vizuálisan vonzó ötletelési technikák , például gondolattérképek segítségével.

A ClickUp beágyazási funkciói lehetővé teszik, hogy weboldalakat, dokumentumokat és feladatlapokat adjon hozzá a táblájához.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése vizuális együttműködésen alapuló ClickUp Whiteboards segítségével.

Ebben a szakaszban a ClickUp AI egyszerűsíti a munkafolyamatot, függetlenül attól, hogy termékkiadást kezel, vagy PEST-elemzési dokumentumot készít az érdekelt felek számára. A ClickUp AI segítségével kiválaszthatja a megbeszélések jegyzetéből a teendőket, és megoszthatja azokat a csapattal, összefoglalhatja a kommentek szálát, és létrehozhat projektfrissítéseket a belső és külső együttműködők számára.

Ideje tervezni és cselekedni

Az összes makrogazdasági tényezővel kapcsolatos összesített adatok alapján állítsa be üzleti céljait és az egyes célokhoz tartozó konkrét intézkedéseket.

Például a fenti Slack-esetben a releváns üzleti célok között szerepelhetnek a következők:

A Slack felhasználói bázisának 80%-os növekedése a világjárvány idején

A távoli munkavégzésre optimalizált eszközről a hibrid eszközre való áttérés a világjárvány utáni relevancia megőrzése érdekében

A fenti célok elérése érdekében a következő intézkedéseket kell megtenni:

További távmunka funkciók hozzáadása a Slackhez, például videohívás, beépített projektmenedzsment és képernyőfelvétel.

Innovatív funkciók és új integrációk hozzáadása, hogy a hibrid módban működő munkahelyek is használhassák ezt az eszközt.

Tartson kéznél utólagos jelentés sablonokat is, hogy alkalmanként nyomon követhesse a végrehajtott intézkedéseket, és megalapozott üzleti döntéseket hozhasson.

Használjon utólagos jelentés sablonokat a retrospektív elemzéshez

Dokumentálja következő PEST-elemzését a ClickUp segítségével

A PEST-elemzés hatékony kihasználásának egyik legjobb módja a projektmenedzsment eszközök használata, amelyekkel az információk minden belső és külső érdekelt fél számára láthatóvá válnak, valós időben együttműködhet csapattagjaival, és az elemzést a jövőbeni felhasználáshoz rendszerezheti.

A projektmenedzserek és üzleti elemzők a ClickUp projektmenedzsment eszközét használják, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen az üzleti tevékenységet befolyásoló külső tényezőkkel kapcsolatban.

A ClickUp PESTLE elemzési sablonja segít az üzleti szakembereknek megérteni a vállalkozás jelenlegi és külső környezetét, és elkerülni a hatókör kiterjedésének növekedését.

Kezdje azzal, hogy felsorolja az összes külső tényezőt a ClickUp Docs-ban, beleértve a társadalmi tényezőket is, majd alakítsa a szöveget nyomon követhető feladatokká, hogy kézben tarthassa ötleteit.

Ezt követően használja a ClickUp értékajánlat-sablonjait, hogy bemutassa kínálatát, elvégezze a versenytársak elemzését, és kidolgozza az ügyfélközpontú egyedi értékajánlatokat (UVP).

Hozzon létre feladatokat minden tényezőhöz, és használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy világos határidőkkel nyomon követhesse céljainak elérését.

Állítsa be a North Star mutatókat, és érje el őket a ClickUp segítségével!

Konvertálja ezeket a terveket cselekvésekre, bontsa le az egyes cselekvési elemeket több feladatra, és szervezze meg az összes feladatot egy központi ClickUp Dashboardon, hogy mindenki láthassa őket. Szerezzen részletes betekintést a PEST-elemzés előrehaladásába vonal-, kör- és oszlopdiagramok segítségével. Ezenkívül értékelje a csapat munkaterhelés-kezelési képességét.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.

Készítse el első PEST-elemzését, és sajátítsa el az adatok könnyed gyűjtésének művészetét.