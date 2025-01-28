A 10 legjobb problémakezelő szoftver 2025-ben az IT-szolgáltatások optimalizálása érdekében

IT-üzemeltetési vagy ügyfélszolgálati szakemberként folyamatosan szembesülsz szolgáltatáskimaradásokkal vagy meghibásodásokkal. Az ismétlődő incidensek rossz ügyfélélményhez és leállásokhoz vezetnek, ami teljesítményproblémákat és hitelességvesztést eredményez.
Az ilyen problémák megoldásához elengedhetetlen egy hatékony problémakezelő szoftver beszerzése. Egy robusztus problémakezelő megoldás magában foglalja a csúcskategóriás automatizálást, az ismert hibák adatbázisát, egy könnyen használható felületet és pontos dokumentációt.
Legyen felkészülve arra, hogy legközelebb, amikor IT-incidens történik, a szoftver végezze el a nehéz munkát. A megfelelő eszközökkel nem reagál a problémákra, hanem proaktívan megelőzi azokat.
Mit kell keresni a problémakezelő szoftverekben?
Íme néhány alapvető szempont, amelyet problémakezelő szoftvereinek rendelkeznie kell:
1. Automatizálás: A problémák kezeléséhez előre konfigurált szabályokon alapuló, AI-vezérelt automatizálásra van szükség. Az automatizálás elengedhetetlen az ITIL életciklusában, beleértve a felismerést, a lezárást, a riasztások küldését és a visszajelzések egyszerű megkönnyítését.
2. Ismert hibák adatbázisa (KEDB): A problémakezelést segíti a korábbi problémák és azok megoldásainak tárolása, amely gyorsítja a megoldásokat és megakadályozza azok ismételt előfordulását.
3. Áttekinthetőséget biztosító irányítópult: Az ütemterveket, határidőket és a problémák súlyosságát megjelenítő irányítópult segíti a kiváltó okok elemzését (RCA) és az incidensek hatékony megoldását.
4. Proaktív megközelítés: A proaktív problémakezelési megközelítés segít azonosítani és kiküszöbölni azokat a kiváltó okokat, amelyek megakadályozzák a jövőbeli incidensek bekövetkezését.
5. SLA-követés: A szoftverének a súlyosság és a sürgősség alapján kell követnie az SLA-kat, hogy javítsa a problémamegoldási időket és prioritást adjon a kritikus szolgáltatási problémáknak.
A 10 legjobb problémakezelő szoftver 2024-ben
Fedezze fel ezeket a legjobb megoldásokat a hatékony problémakezeléshez 2024-ben, és javítsa IT-műveleteit.
1. ClickUp
A ClickUp egy agilis projektkezelési megoldást kínál, amely segít Önnek és csapatának a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában. A megoldások gyorsításához egyedi címkéket és automatizálásokat használhat a hibák tömeges kijavításához.
A ClickUp segít a működés visszaállításában és megelőzi a jövőbeli baleseteket.
A ClickUp szolgáltatási szoftvere segít az incidenskezelés egyszerűsítésében.
A ClickUp olyan funkciói, mint a műszerfalak, sprintek, ütemtervek, táblázatok, szintaxiskiemelés, egyéni feladatállapotok, űrlapok, lektorálás stb. egyszerűsítik a problémakezelést és növelik a csapat termelékenységét.
A ClickUp legjobb funkciói
- Segítsen a tervek vizualizálásában a gondolattérképek és koncepciótérképek segítségével
- Lehetővé teszi a problémák és feladatok egyszerű benyújtását a ClickUp űrlapnézetén keresztül.
- A ClickUp Sprint funkciója segítségével egyszerűsítheti a sprint tervezést, a feladatok kiosztását és a prioritások nyomon követését.
- Testreszabható pontrendszerrel optimalizálja csapata munkaterhelését.
- Értékes betekintést nyújt, nyomon követi az előrehaladást és automatizálja a sprint befejezését.
- Használja az 1000-nél is több sablont, beleértve a ClickUp Root Cause Analysis Template(Alapvető okok elemzése sablon), Issue Management Template(Problémakezelés sablon), (Problémakezelés sablon) és Open Issues List Template (Nyitott problémák listája sablon) sablonokat.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük.
- A mobilalkalmazás nem rendelkezik a desktop verzióban elérhető összes funkcióval.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes – személyes használatra alkalmas
- Unlimited: 7 USD/hó/felhasználó – kisebb csapatok számára ideális
- Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó – közepes méretű csapatok számára ideális
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot – több csapat számára is alkalmas
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. CMW Tracker
A CMW Tracker, egy felhőalapú üzleti folyamatkezelő (BPM) szoftver, segít a vállalkozásoknak a munkafolyamatok automatizálásában, a feladatok kezelésében és az előrehaladás nyomon követésében. Olyan funkciókat kínál, mint a folyamatok automatizálása, a feladatkezelés, valamint a monitorozás és az elemzés.
A CMW Tracker segítségével automatizálhatja az üzleti folyamatokat, például a CapEx jóváhagyáskezelést, az OpEx kezelést és ellenőrzést, valamint az ügyfélmegrendelések kezelését.
Ez minimális emberi beavatkozással megvalósítható, így a folyamat hatékonyabbá és skálázhatóbbá válik.
A CMW Tracker legjobb funkciói
- Az üzleti célokhoz igazítsa a munkafolyamatokat
- Kövesse nyomon az incidensjelentések és a változáskezelési kérelmekhez hasonló dokumentumok előrehaladását.
- Készítsen alkalmazásokat kódolási ismeretek nélkül, drag-and-drop eszközök segítségével
- Hozzon egyensúlyt az együttműködés és az adatbiztonság között a hozzáférés-vezérlés és a felhasználói csoportok segítségével.
- Hozzáférés a munkafolyamatokhoz bárhonnan
- Az AI-alapú eszközökkel azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket és optimalizálhatja a munkafolyamatokat.
A CMW Tracker korlátai
- Korlátozott integrációs lehetőségek
- Előre elkészített megoldásokon belül jelentős testreszabás szükséges
- Hiányzik az átfogó feladatáttekintés
- Nincs beépített ok-okozati és hatástanulmányi eszköz
CMW Tracker árak
- Egyedi árazás
CMW Tracker értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
3. Zendesk
A Zendesk Support Suite fejlett automatizált ügyfélszolgálati funkciókat kínál, beleértve a gépi tanuláson alapuló jegyrendszert. A rendszer fejlett algoritmusok segítségével elemzi és kategorizálja az ügyféljegyeket, hogy előre lássa és kezelje a zavarokat – ez minden problémakezelő csapat számára kulcsfontosságú terület.
A Zendesk proaktív megközelítése a problémakezelést üzleti lehetőséggé alakítja. Valós idejű megoldásokat kínál és megérti a probléma eredetét.
A Zendesk legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a problémamegoldást az egységes platform kihasználásával
- Kezelje a problémákat és teljesítse a teljesítményi szabványokat
- Védje az érzékeny adatokat titkosítással és hozzáférés-vezérléssel
- Takarítson meg időt az AI segítségével
- Maradjon kapcsolatban, hogy útközben is megoldhassa a problémákat
A Zendesk korlátai
- A beállítás és a testreszabás kihívást jelenthet
- A vélemények teljesítménybeli problémákra utalnak, például lassú legördülő menük és jegyváltás.
- A mennyiségalapú árazás a felhasználók vagy a jegyek számának növekedésével a költségek emelkedéséhez vezethet.
- Néhány alapvető automatizálási funkció hiányzik
Zendesk árak
- Suite Team: 55 USD/felhasználó/hónap
- Suite Growth: 89 USD/felhasználó/hónap
- Suite Professional: 115 USD/felhasználó/hónap
Zendesk értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)
4. Creatio
A Creatio egy üzleti folyamatkezelő és alacsony kódszintű platform, amelyet a munkafolyamatok automatizálására és kezelésére terveztek. A Creatio folyamatok automatizálására és együttműködésre szolgáló eszközöket kínál, amelyeket különböző IT-funkciókhoz igazíthat.
A Creatio vizuális felületet biztosít a munkafolyamatok tervezéséhez és egységes környezetet a problémakezelési folyamatok irányításához.
A Creatio legjobb funkciói
- Az üzleti folyamatok vizuális ábrázolása és automatizálása
- Egységes képet nyújt az interakciókról, elősegítve a személyre szabott támogatást.
- Csökkenti a manuális munkát, felgyorsítja a feladatok elvégzését és egyszerűsíti az üzleti folyamatokat.
- Segít az IT-incidensek és kérések kezelésében a csapatok közötti együttműködés javítása érdekében.
- Lehetővé teszi a problémakezelést útközben
A Creatio korlátai
- Egyes referenciaanyagok elavultnak vagy bonyolultnak tűnhetnek a nem programozók számára.
- A régi rendszerek FreedomUI-ba történő integrálása lassú lehet.
- A frissítések zavarhatják a használatot, és megoldásukhoz IT-beavatkozás szükséges.
- A fejlett testreszabáshoz szakértelemre van szükség
Creatio árak
- Növekedés: 25 USD felhasználónként/hónap
- Vállalati: 55 USD/felhasználó/hónap
- Korlátlan: 85 USD felhasználónként/hónap
Creatio értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)
5. Zoho Desk
A Zoho Desk egy felhőalapú ügyfélszolgálati megoldás, amelynek célja az ügyfélszolgálati folyamatok racionalizálása. Nem elsősorban az IT-problémakezelésre összpontosít, de olyan funkciókat kínál, amelyek adaptálhatók.
A Zoho Desk legjobb funkciói
- Sürgős problémák prioritásba helyezése
- All-in-one válaszokat, megoldásokat, frissítéseket és jóváhagyásokat kínál.
- Lehetővé teszi a jegyekkel kapcsolatos valós idejű együttműködést
- Egyetlen nézetben jeleníti meg a problémakezelés alapvető mutatóit
- Olyan funkciókat tartalmaz, mint az ügynökök közötti együttműködés és a kész válaszok a jobb kommunikáció érdekében.
A Zoho Desk korlátai
- Korlátozott harmadik féltől származó alkalmazásintegrációkat kínál
- Nem annyira funkciókban gazdag, mint egyes kiforrottabb Service Desk -megoldások
- Sok testreszabást igényel
Zoho Desk árak
- Ingyenes: Legfeljebb 3 ügynök számára ingyenes
- Express: 7 dollár
- Alapár: 14 USD
- Professzionális: 23 USD
- Vállalat: 40 dollár
Zoho Desk értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 4500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)
6. PagerDuty
A PagerDuty egy incidenskezelő platform, amely segít az IT-incidensek felismerésében és megoldásában. A PagerDuty segít minimalizálni az üzemszüneteket és javítja az incidensek megoldásának hatékonyságát az IT-műveletek során.
A PagerDuty legjobb funkciói
- Összegyűjti a különböző felügyeleti eszközök riasztásait az incidensek kezelése érdekében.
- Könnyen használható ügyeleti beosztás, hogy az incidensekre azonnal reagálhasson
- Lehetővé teszi a mobil szolgáltatáskezelést és az incidensek megoldását útközben
- Segít olyan irányelvek kidolgozásában, amelyekkel a megoldatlan incidensek a megfelelő csapathoz kerülnek.
- Betekintést nyújt az incidenskezelési trendekbe és a teljesítménymutatókba a folyamatos fejlesztés érdekében.
A PagerDuty korlátai
- A felhasználói felület bonyolult, és megtanulása időt igényel.
- Hiányzik a beépített jegyrendszer
- A licencelési költségek magasabbak, mint a versenytársaké
- Az open source IT-eszközökkel való integrációk kissé korlátozottak a saját fejlesztésű megoldásokhoz képest.
PagerDuty árak
- Egyedi árazás
PagerDuty értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
7. Freshservice
A Freshservice egységes platformjával segít javítani a szolgáltatáskezelést. Mesterséges intelligenciát használ, hogy innovatív interakciókat és széles körű integrációkat kínáljon. A Freshservice gazdag API-t kínál egyedi integrációhoz, intelligens elemzésekhez, automatizált munkafolyamatokhoz és még sok máshoz.
A Freshservice legjobb funkciói
- Gyorsan megoldja a problémákat a robusztus automatizálás segítségével
- Hatékonyan kezeli a problémákat az eszközök konszolidált áttekintésével
- Beépített adattárat kínál az ismétlődő problémák dokumentálásához és megoldásához.
- Különböző csatornákon keresztül egyszerű incidens- és problémajelentést tesz lehetővé.
A Freshservice korlátai
- A Slack/Freddy integráció még nem tökéletes, jelenleg még béta verzióban van.
- A felhasználók szerint a testreszabható modulmezők rugalmassága korlátozott.
- A mobilalkalmazás funkcionalitása és felhasználói élménye elmarad a webes verziótól.
- A felhasználók IT-problémakezelési ismereteinek javítása érdekében a bevezetésnek hatékonyabbnak kell lennie.
Freshservice árak
- Kezdő csomag: 29 USD/hó ügynökönként
- Növekedés: 59 USD/hó ügynökönként
- Előny: 115 USD/hó ügynökönként
- Vállalati: 145 USD/hó ügynökönként
Freshservice értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)
8. ServiceNow ITSM
A ServiceNow egy IT-szolgáltatáskezelési (ITSM) platform, amely racionalizálja és automatizálja a különböző IT-vel kapcsolatos folyamatokat. Ez egy központi csomópont az incidensek, a szolgáltatási kérelmek és a változáskezelés kezelésére.
ServiceNow ITSM – Legjobb funkciók
- Gép tanulást használ a rutin feladatok automatizált folyamatokká alakításához.
- Nyomon követi az IT-függőségeket a megszakadt szolgáltatások helyreállítása érdekében
- Kérdések kezelése, incidensek előrejelzése és megelőzése
- Segít az adatokon alapuló döntések meghozatalában, holisztikus szemléletmóddal.
- IT-támogatást kínál, internetkapcsolattal vagy anélkül
A ServiceNow ITSM korlátai
- Erőteljesebb IT-jelentéskészítő eszközökre van szükség
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a tudásmenedzsment lehetne jobb.
- A kezdők számára a felhasználói felület bonyolultnak tűnik.
- A projekt alcsoportok létrehozása javítható
ServiceNow ITSM árak
- Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a ServiceNow csapattal.
ServiceNow értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)
9. BigPanda
A BigPanda egy AIOps (mesterséges intelligencia az IT-műveletekhez) platform, amely egyszerűsíti és automatizálja az IT-incidensek szolgáltatáskezelését.
Összegyűjti a különböző felügyeleti eszközök riasztásait, és mindent egy helyen jeleníti meg, hogy egyszerűsítse a problémakezelési folyamatot.
Célja, hogy segítse az IT-szakembereket a problémák gyorsabb azonosításában és megoldásában azáltal, hogy csökkenti a riasztások számát és hasznos információkat nyújt.
A BigPanda legjobb funkciói
- Minimalizálja az ismétlődő feladatokat és felgyorsítja az incidensekre való reagálási időt.
- Kétirányú kapcsolatot létesít az ITSM megoldásokkal az incidensek megoldása érdekében.
- Értesíti a megfelelő csapatokat olyan eszközökkel való integráció révén, mint például a PagerDuty.
- Az incidensek kategorizálása és prioritásba rendezése a gyorsabb megoldás érdekében
- Személyre szabott incidensmegosztási szabályok bevezetése a jobb kommunikáció érdekében
- Egyeztetés az IT-eszközökkel a következetes információcsere érdekében
A Big Panda korlátai
- Nincs riasztásszám az egyes incidensekhez, ami elengedhetetlen a NOC és az IT-műveletek számára.
- Az Aktivitás fülön nincs hatékony szűrés a Megjegyzések, az Események megosztása és az Állapotváltozások között.
- Több felhasználó is teljesítménycsökkenéssel szembesült, amikor külső problémakezelő eszközökkel integrálták a rendszert.
BigPanda árak
- Egyedi árazás
BigPanda értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
10. New Relic
A New Relic egy átfogó megfigyelhetőségi platform, amely segít az IT-szakembereknek és szervezeteknek az alkalmazásaik és infrastruktúrájuk teljesítményének figyelemmel kísérésében, hibakeresésében és optimalizálásában.
A platform mérőszámokat, eseményeket, naplókat és nyomkövetéseket kínál, felhasználóbarát árazással és hatalmas nyílt forráskódú integrációs területtel kombinálva.
A New Relic legjobb funkciói
- Élő betekintést nyújt a webhelyen vagy az alkalmazásban használt hozzáférhetőségi eszközök használatába.
- A végfelhasználói viselkedéssel kapcsolatos betekintést nyújt az adminisztrátoroknak.
- Riasztásokat küld a webhely vagy alkalmazás leállásáról, hibáiról és változásairól.
- Valós időben elemzi a felhasználói tranzakciókat webhelyeken vagy alkalmazásokban
A New Relic korlátai
- A korlátozott költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára ez drágának bizonyulhat.
- Számos felhasználó tapasztal problémákat bizonyos funkciókkal – főként a riasztásokkal, az adatlekérdezésekkel és az SLI/SLO-val.
- A naplókezelési funkciók alapvetőek a dedikált megoldásokhoz képest.
New Relic árak
- Ingyenes: Örökre ingyenes
- Standard: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
New Relic értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
Válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb problémakezelő szoftvert
Miután megismerkedtünk a különböző platformokkal, itt az ideje meghozni a megfelelő döntést. A tökéletes megoldás megtalálásához ellenőrizze, hogy a szoftver képességei megfelelnek-e üzleti igényeinek.
A kiindulási pont az lenne, hogy feltérképezze a legnagyobb kihívásokat. Határozza meg a kötelező és a kívánatos funkciókat. Ezek a részletek lehetnek a kiindulási pont, és segítenek leszűkíteni a lehetőségeket.
Gondoskodjon arról, hogy a különböző csapatok részt vegyenek a termékbemutatókon, hogy meghatározzák a lehetséges problémákat. A következő lépés az összes kiadás és a várható ROI megvizsgálása. Ezek az adatok képezik az alapját a vezetőségnek szóló ajánlásainak.
Az egyik megbízható választásnak tűnő problémakezelő szoftver a ClickUp, amely átfogó csomagjával jól alkalmazkodik az IT-problémák kezeléséhez.
Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és nézze meg, hogyan segíthet javítani a problémakezelés és a működési hatékonyság terén.