A 10 legjobb problémakezelő szoftver 2025-ben az IT-szolgáltatások optimalizálása érdekében

IT-üzemeltetési vagy ügyfélszolgálati szakemberként folyamatosan szembesülsz szolgáltatáskimaradásokkal vagy meghibásodásokkal. Az ismétlődő incidensek rossz ügyfélélményhez és leállásokhoz vezetnek, ami teljesítményproblémákat és hitelességvesztést eredményez.

Az ilyen problémák megoldásához elengedhetetlen egy hatékony problémakezelő szoftver beszerzése. Egy robusztus problémakezelő megoldás magában foglalja a csúcskategóriás automatizálást, az ismert hibák adatbázisát, egy könnyen használható felületet és pontos dokumentációt.

Legyen felkészülve arra, hogy legközelebb, amikor IT-incidens történik, a szoftver végezze el a nehéz munkát. A megfelelő eszközökkel nem reagál a problémákra, hanem proaktívan megelőzi azokat.

Mit kell keresni a problémakezelő szoftverekben?

Íme néhány alapvető szempont, amelyet problémakezelő szoftvereinek rendelkeznie kell:

1. Automatizálás: A problémák kezeléséhez előre konfigurált szabályokon alapuló, AI-vezérelt automatizálásra van szükség. Az automatizálás elengedhetetlen az ITIL életciklusában, beleértve a felismerést, a lezárást, a riasztások küldését és a visszajelzések egyszerű megkönnyítését.

2. Ismert hibák adatbázisa (KEDB): A problémakezelést segíti a korábbi problémák és azok megoldásainak tárolása, amely gyorsítja a megoldásokat és megakadályozza azok ismételt előfordulását.

3. Áttekinthetőséget biztosító irányítópult: Az ütemterveket, határidőket és a problémák súlyosságát megjelenítő irányítópult segíti a kiváltó okok elemzését (RCA) és az incidensek hatékony megoldását.

4. Proaktív megközelítés: A proaktív problémakezelési megközelítés segít azonosítani és kiküszöbölni azokat a kiváltó okokat, amelyek megakadályozzák a jövőbeli incidensek bekövetkezését.

5. SLA-követés: A szoftverének a súlyosság és a sürgősség alapján kell követnie az SLA-kat, hogy javítsa a problémamegoldási időket és prioritást adjon a kritikus szolgáltatási problémáknak.

A 10 legjobb problémakezelő szoftver 2024-ben

Fedezze fel ezeket a legjobb megoldásokat a hatékony problémakezeléshez 2024-ben, és javítsa IT-műveleteit.

1. ClickUp

Hozzon létre intelligens űrlapokat a ClickUpban a feltételes logikával, hogy egyszerűsítse a problémamegoldást – függetlenül attól, hogy azok mennyire összetettek.

A ClickUp egy agilis projektkezelési megoldást kínál, amely segít Önnek és csapatának a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában. A megoldások gyorsításához egyedi címkéket és automatizálásokat használhat a hibák tömeges kijavításához.

A ClickUp segít a működés visszaállításában és megelőzi a jövőbeli baleseteket.

Egyedi automatizálás a ClickUp-ban

A ClickUp szolgáltatási szoftvere segít az incidenskezelés egyszerűsítésében.

A ClickUp olyan funkciói, mint a műszerfalak, sprintek, ütemtervek, táblázatok, szintaxiskiemelés, egyéni feladatállapotok, űrlapok, lektorálás stb. egyszerűsítik a problémakezelést és növelik a csapat termelékenységét.

A ClickUp legjobb funkciói

Oldja meg az IT-kihívásokat világos és szervezett módon!

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük.

A mobilalkalmazás nem rendelkezik a desktop verzióban elérhető összes funkcióval.

ClickUp árak

Örökre ingyenes – személyes használatra alkalmas

Unlimited : 7 USD/hó/felhasználó – kisebb csapatok számára ideális

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó – közepes méretű csapatok számára ideális

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot – több csapat számára is alkalmas

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. CMW Tracker

A CMW Tracker, egy felhőalapú üzleti folyamatkezelő (BPM) szoftver, segít a vállalkozásoknak a munkafolyamatok automatizálásában, a feladatok kezelésében és az előrehaladás nyomon követésében. Olyan funkciókat kínál, mint a folyamatok automatizálása, a feladatkezelés, valamint a monitorozás és az elemzés.

A CMW Tracker segítségével automatizálhatja az üzleti folyamatokat, például a CapEx jóváhagyáskezelést, az OpEx kezelést és ellenőrzést, valamint az ügyfélmegrendelések kezelését.

Ez minimális emberi beavatkozással megvalósítható, így a folyamat hatékonyabbá és skálázhatóbbá válik.

A CMW Tracker legjobb funkciói

Az üzleti célokhoz igazítsa a munkafolyamatokat

Kövesse nyomon az incidensjelentések és a változáskezelési kérelmekhez hasonló dokumentumok előrehaladását.

Készítsen alkalmazásokat kódolási ismeretek nélkül, drag-and-drop eszközök segítségével

Hozzon egyensúlyt az együttműködés és az adatbiztonság között a hozzáférés-vezérlés és a felhasználói csoportok segítségével.

Hozzáférés a munkafolyamatokhoz bárhonnan

Az AI-alapú eszközökkel azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket és optimalizálhatja a munkafolyamatokat.

A CMW Tracker korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségek

Előre elkészített megoldásokon belül jelentős testreszabás szükséges

Hiányzik az átfogó feladatáttekintés

Nincs beépített ok-okozati és hatástanulmányi eszköz

CMW Tracker árak

Egyedi árazás

CMW Tracker értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

3. Zendesk

A Zendesk Support Suite fejlett automatizált ügyfélszolgálati funkciókat kínál, beleértve a gépi tanuláson alapuló jegyrendszert. A rendszer fejlett algoritmusok segítségével elemzi és kategorizálja az ügyféljegyeket, hogy előre lássa és kezelje a zavarokat – ez minden problémakezelő csapat számára kulcsfontosságú terület.

A Zendesk proaktív megközelítése a problémakezelést üzleti lehetőséggé alakítja. Valós idejű megoldásokat kínál és megérti a probléma eredetét.

A Zendesk legjobb funkciói

Egyszerűsítse a problémamegoldást az egységes platform kihasználásával

Kezelje a problémákat és teljesítse a teljesítményi szabványokat

Védje az érzékeny adatokat titkosítással és hozzáférés-vezérléssel

Takarítson meg időt az AI segítségével

Maradjon kapcsolatban, hogy útközben is megoldhassa a problémákat

A Zendesk korlátai

A beállítás és a testreszabás kihívást jelenthet

A vélemények teljesítménybeli problémákra utalnak, például lassú legördülő menük és jegyváltás.

A mennyiségalapú árazás a felhasználók vagy a jegyek számának növekedésével a költségek emelkedéséhez vezethet.

Néhány alapvető automatizálási funkció hiányzik

Zendesk árak

Suite Team : 55 USD/felhasználó/hónap

Suite Growth : 89 USD/felhasználó/hónap

Suite Professional: 115 USD/felhasználó/hónap

Zendesk értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

4. Creatio

A Creatio egy üzleti folyamatkezelő és alacsony kódszintű platform, amelyet a munkafolyamatok automatizálására és kezelésére terveztek. A Creatio folyamatok automatizálására és együttműködésre szolgáló eszközöket kínál, amelyeket különböző IT-funkciókhoz igazíthat.

A Creatio vizuális felületet biztosít a munkafolyamatok tervezéséhez és egységes környezetet a problémakezelési folyamatok irányításához.

A Creatio legjobb funkciói

Az üzleti folyamatok vizuális ábrázolása és automatizálása

Egységes képet nyújt az interakciókról, elősegítve a személyre szabott támogatást.

Csökkenti a manuális munkát, felgyorsítja a feladatok elvégzését és egyszerűsíti az üzleti folyamatokat.

Segít az IT-incidensek és kérések kezelésében a csapatok közötti együttműködés javítása érdekében.

Lehetővé teszi a problémakezelést útközben

A Creatio korlátai

Egyes referenciaanyagok elavultnak vagy bonyolultnak tűnhetnek a nem programozók számára.

A régi rendszerek FreedomUI-ba történő integrálása lassú lehet.

A frissítések zavarhatják a használatot, és megoldásukhoz IT-beavatkozás szükséges.

A fejlett testreszabáshoz szakértelemre van szükség

Creatio árak

Növekedés: 25 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: 55 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan: 85 USD felhasználónként/hónap

Creatio értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

5. Zoho Desk

A Zoho Desk egy felhőalapú ügyfélszolgálati megoldás, amelynek célja az ügyfélszolgálati folyamatok racionalizálása. Nem elsősorban az IT-problémakezelésre összpontosít, de olyan funkciókat kínál, amelyek adaptálhatók.

A Zoho Desk legjobb funkciói

Sürgős problémák prioritásba helyezése

All-in-one válaszokat, megoldásokat, frissítéseket és jóváhagyásokat kínál.

Lehetővé teszi a jegyekkel kapcsolatos valós idejű együttműködést

Egyetlen nézetben jeleníti meg a problémakezelés alapvető mutatóit

Olyan funkciókat tartalmaz, mint az ügynökök közötti együttműködés és a kész válaszok a jobb kommunikáció érdekében.

A Zoho Desk korlátai

Korlátozott harmadik féltől származó alkalmazásintegrációkat kínál

Nem annyira funkciókban gazdag, mint egyes kiforrottabb Service Desk -megoldások

Sok testreszabást igényel

Zoho Desk árak

Ingyenes: Legfeljebb 3 ügynök számára ingyenes

Express: 7 dollár

Alapár: 14 USD

Professzionális: 23 USD

Vállalat: 40 dollár

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

6. PagerDuty

A PagerDuty egy incidenskezelő platform, amely segít az IT-incidensek felismerésében és megoldásában. A PagerDuty segít minimalizálni az üzemszüneteket és javítja az incidensek megoldásának hatékonyságát az IT-műveletek során.

A PagerDuty legjobb funkciói

Összegyűjti a különböző felügyeleti eszközök riasztásait az incidensek kezelése érdekében.

Könnyen használható ügyeleti beosztás, hogy az incidensekre azonnal reagálhasson

Lehetővé teszi a mobil szolgáltatáskezelést és az incidensek megoldását útközben

Segít olyan irányelvek kidolgozásában, amelyekkel a megoldatlan incidensek a megfelelő csapathoz kerülnek.

Betekintést nyújt az incidenskezelési trendekbe és a teljesítménymutatókba a folyamatos fejlesztés érdekében.

A PagerDuty korlátai

A felhasználói felület bonyolult, és megtanulása időt igényel.

Hiányzik a beépített jegyrendszer

A licencelési költségek magasabbak, mint a versenytársaké

Az open source IT-eszközökkel való integrációk kissé korlátozottak a saját fejlesztésű megoldásokhoz képest.

PagerDuty árak

Egyedi árazás

PagerDuty értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

7. Freshservice

A Freshservice egységes platformjával segít javítani a szolgáltatáskezelést. Mesterséges intelligenciát használ, hogy innovatív interakciókat és széles körű integrációkat kínáljon. A Freshservice gazdag API-t kínál egyedi integrációhoz, intelligens elemzésekhez, automatizált munkafolyamatokhoz és még sok máshoz.

A Freshservice legjobb funkciói

Gyorsan megoldja a problémákat a robusztus automatizálás segítségével

Hatékonyan kezeli a problémákat az eszközök konszolidált áttekintésével

Beépített adattárat kínál az ismétlődő problémák dokumentálásához és megoldásához.

Különböző csatornákon keresztül egyszerű incidens- és problémajelentést tesz lehetővé.

A Freshservice korlátai

A Slack/Freddy integráció még nem tökéletes, jelenleg még béta verzióban van.

A felhasználók szerint a testreszabható modulmezők rugalmassága korlátozott.

A mobilalkalmazás funkcionalitása és felhasználói élménye elmarad a webes verziótól.

A felhasználók IT-problémakezelési ismereteinek javítása érdekében a bevezetésnek hatékonyabbnak kell lennie.

Freshservice árak

Kezdő csomag: 29 USD/hó ügynökönként

Növekedés: 59 USD/hó ügynökönként

Előny: 115 USD/hó ügynökönként

Vállalati: 145 USD/hó ügynökönként

Freshservice értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

8. ServiceNow ITSM

A ServiceNow egy IT-szolgáltatáskezelési (ITSM) platform, amely racionalizálja és automatizálja a különböző IT-vel kapcsolatos folyamatokat. Ez egy központi csomópont az incidensek, a szolgáltatási kérelmek és a változáskezelés kezelésére.

ServiceNow ITSM – Legjobb funkciók

Gép tanulást használ a rutin feladatok automatizált folyamatokká alakításához.

Nyomon követi az IT-függőségeket a megszakadt szolgáltatások helyreállítása érdekében

Kérdések kezelése, incidensek előrejelzése és megelőzése

Segít az adatokon alapuló döntések meghozatalában, holisztikus szemléletmóddal.

IT-támogatást kínál, internetkapcsolattal vagy anélkül

A ServiceNow ITSM korlátai

Erőteljesebb IT-jelentéskészítő eszközökre van szükség

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a tudásmenedzsment lehetne jobb.

A kezdők számára a felhasználói felület bonyolultnak tűnik.

A projekt alcsoportok létrehozása javítható

ServiceNow ITSM árak

Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a ServiceNow csapattal.

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

9. BigPanda

A BigPanda egy AIOps (mesterséges intelligencia az IT-műveletekhez) platform, amely egyszerűsíti és automatizálja az IT-incidensek szolgáltatáskezelését.

Összegyűjti a különböző felügyeleti eszközök riasztásait, és mindent egy helyen jeleníti meg, hogy egyszerűsítse a problémakezelési folyamatot.

Célja, hogy segítse az IT-szakembereket a problémák gyorsabb azonosításában és megoldásában azáltal, hogy csökkenti a riasztások számát és hasznos információkat nyújt.

A BigPanda legjobb funkciói

Minimalizálja az ismétlődő feladatokat és felgyorsítja az incidensekre való reagálási időt.

Kétirányú kapcsolatot létesít az ITSM megoldásokkal az incidensek megoldása érdekében.

Értesíti a megfelelő csapatokat olyan eszközökkel való integráció révén, mint például a PagerDuty.

Az incidensek kategorizálása és prioritásba rendezése a gyorsabb megoldás érdekében

Személyre szabott incidensmegosztási szabályok bevezetése a jobb kommunikáció érdekében

Egyeztetés az IT-eszközökkel a következetes információcsere érdekében

A Big Panda korlátai

Nincs riasztásszám az egyes incidensekhez, ami elengedhetetlen a NOC és az IT-műveletek számára.

Az Aktivitás fülön nincs hatékony szűrés a Megjegyzések, az Események megosztása és az Állapotváltozások között.

Több felhasználó is teljesítménycsökkenéssel szembesült, amikor külső problémakezelő eszközökkel integrálták a rendszert.

BigPanda árak

Egyedi árazás

BigPanda értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

10. New Relic

A New Relic egy átfogó megfigyelhetőségi platform, amely segít az IT-szakembereknek és szervezeteknek az alkalmazásaik és infrastruktúrájuk teljesítményének figyelemmel kísérésében, hibakeresésében és optimalizálásában.

A platform mérőszámokat, eseményeket, naplókat és nyomkövetéseket kínál, felhasználóbarát árazással és hatalmas nyílt forráskódú integrációs területtel kombinálva.

A New Relic legjobb funkciói

Élő betekintést nyújt a webhelyen vagy az alkalmazásban használt hozzáférhetőségi eszközök használatába.

A végfelhasználói viselkedéssel kapcsolatos betekintést nyújt az adminisztrátoroknak.

Riasztásokat küld a webhely vagy alkalmazás leállásáról, hibáiról és változásairól.

Valós időben elemzi a felhasználói tranzakciókat webhelyeken vagy alkalmazásokban

A New Relic korlátai

A korlátozott költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára ez drágának bizonyulhat.

Számos felhasználó tapasztal problémákat bizonyos funkciókkal – főként a riasztásokkal, az adatlekérdezésekkel és az SLI/SLO-val.

A naplókezelési funkciók alapvetőek a dedikált megoldásokhoz képest.

New Relic árak

Ingyenes: Örökre ingyenes

Standard: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

New Relic értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb problémakezelő szoftvert

Miután megismerkedtünk a különböző platformokkal, itt az ideje meghozni a megfelelő döntést. A tökéletes megoldás megtalálásához ellenőrizze, hogy a szoftver képességei megfelelnek-e üzleti igényeinek.

A kiindulási pont az lenne, hogy feltérképezze a legnagyobb kihívásokat. Határozza meg a kötelező és a kívánatos funkciókat. Ezek a részletek lehetnek a kiindulási pont, és segítenek leszűkíteni a lehetőségeket.

Gondoskodjon arról, hogy a különböző csapatok részt vegyenek a termékbemutatókon, hogy meghatározzák a lehetséges problémákat. A következő lépés az összes kiadás és a várható ROI megvizsgálása. Ezek az adatok képezik az alapját a vezetőségnek szóló ajánlásainak.

Az egyik megbízható választásnak tűnő problémakezelő szoftver a ClickUp, amely átfogó csomagjával jól alkalmazkodik az IT-problémák kezeléséhez.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és nézze meg, hogyan segíthet javítani a problémakezelés és a működési hatékonyság terén.