A 10 legjobb Squarespace alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

A Squarespace egy weboldal-készítő, amely lehetővé teszi, hogy lenyűgöző vizuális céloldalakat hozzon létre minden termékéhez és szolgáltatásához. Az all-in-one megoldás megkönnyíti a weboldal készítését a sablonok és a tárhelyszolgáltatások segítségével, amelyek leegyszerűsítik az online áruház felépítéséhez szükséges eszközök számát.

A felhasználók kedvelik, hogy a Squarespace alacsony áron kínálja szolgáltatásait, és barátságos felületével egyszerűsíti a weboldalak készítését. Kreatív projektek és egyszerű weboldalak tervezéséhez kiválóan alkalmas, de e-kereskedelmi vállalkozások kiszolgálásában már nem olyan hatékony.

A Squarespace nem rendelkezik olyan sok fizetési feldolgozási lehetőséggel, mint versenytársai. Nem kezeli a több pénznemű értékesítéseket, és a POS-tranzakciók sem olyan zökkenőmentesek.

Szerencsére más lehetőségek is rendelkezésre állnak, ha e-kereskedelmi weboldal tárolásáról és készítéséről van szó, vagy ha általában más alternatívákat keres a Squarespace helyett.

Itt bemutatjuk a Squarespace 10 legjobb alternatíváját a funkciók, korlátozások és árak alapján. Emellett megmutatjuk, mire kell figyelni a saját weboldaladhoz megfelelő hostingplatform kiválasztásakor. ?

Mit kell keresnie egy Squarespace alternatívában?

Tudod, hogy szükséged van egy weboldal-készítőre, de nem vagy biztos benne, melyiket válaszd. Mielőtt belevetnéd magad a különböző lehetőségekbe, szánj egy kis időt arra, hogy átgondold, milyen funkciókra és szolgáltatásokra van szükséged. ?

Íme néhány alapvető funkció, amelyet érdemes szem előtt tartani, ha a Squarespace alternatíváit keresi:

Rugalmasság: A Squarespace korlátozott számú sablont kínál, de egyik sem üres. Ha olyan weboldalt szeretne készíteni, amely kiemelkedik a tömegből, keressen olyan eszközt, amely teljes testreszabási lehetőséget kínál.

Fizetésfeldolgozás: Olyan megoldásra van szüksége, amely komplex fizetésfeldolgozást kínál nagy felhasználói kör számára? Válasszon olyan alternatívát, amely fizetési támogatást kínál, beleértve a feldolgozás rugalmasságát is.

Integrációk: A Squarespace nagyon kevés harmadik féltől származó alkalmazást kínál, ami korlátozza a tervezési lehetőségeket az általuk kínáltakra. Sok Squarespace alternatíva integrációkat kínál, ami növeli a rugalmasságot és több kreativitásnak ad teret.

Valós idejű együttműködés: A weboldal tervezésében gyakran több fél is részt vesz. Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi több rendszergazda hozzáadását, akik teljes ellenőrzést gyakorolnak a tervezési változtatások felett.

A 10 legjobb Squarespace alternatíva 2024-ben

Itt összeállítottuk a Squarespace 10 legjobb alternatívájának listáját. Az alapvető, kódolás nélküli weboldal-készítőktől kezdve az olyanokig, amelyekhez saját CSS-t is hozzáadhat, megtalálja a megfelelő eszközt, amellyel lenyűgöző weboldalt hozhat létre online értékesítéshez. ?

1. WordPress

via WordPress

Ha weboldal készítésre gondol, valószínűleg a WordPress jut eszébe. Az egyik legnépszerűbb weboldal-készítőként nem meglepő, hogy a WordPress kiváló alternatívája a Squarespace-nek, és listánk élén szerepel. Több száz bővítmény, kiegészítő és egyedi kódolási funkció segítségével teljesen egyedi weboldalt hozhat létre, amely kiemelkedik a tömegből.

A WordPress legjobb funkciói

A többféle szerkesztőeszköz, beleértve a drag-and-drop szerkesztőt, a CSS-t és a HTML-t, azt jelenti, hogy az álomweboldalad elkészítésének lehetőségei végtelenek – és egyszerűek!

Az intuitív felület könnyen kezelhető, még a kezdő bloggerek és kisvállalkozások tulajdonosai számára is.

A beépített médiakönyvtár egy helyen tárolja az összes képet és videót, és a bővítmények segítségével mindent rendezett állapotban tarthat.

A kiterjedt testreszabási lehetőségek, tervezőeszközök és SEO-eszközök teljes ellenőrzést biztosítanak weboldalad megjelenése és működése felett.

Több mint 70 nyelven elérhető platformja az egyik legjobb választás a globális vállalkozások és cégek számára szerte a világon.

A többféle WordPress-tárhely opció (saját tárhely a wordpress.org oldalon vagy egyéni domain tárhely a wordpress.com oldalon) minden igénynek és árkategóriának megfelelő alternatívát kínál.

WordPress korlátai

Bár a WordPress nyílt forráskódú és van ingyenes csomagja, a prémium csomagért fizetnie kell, hogy hozzáférjen az összes funkcióhoz.

A WordPress egyszerre csak egy felhasználót támogat egy bejegyzésben, ami azt jelenti, hogy a közös munka korlátozott.

WordPress árak

Ingyenes

Személyes : 9 USD/hó

Prémium : 18 USD/hó

Üzleti : 40 USD/hó

Kereskedelem : 70 USD/hó

Vállalati: 25 000 dollártól évente

WordPress értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 8600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 700 értékelés)

2. BigCommerce

via BigCommerce

A BigCommerce egy SaaS platform, amely mindent leegyszerűsít a weboldal-készítéstől az e-kereskedelemig és a digitális üzletek kezeléséig. Használja omnichannel értékesítés kezelésére, több üzlettel rendelkező weboldal készítésére és a fizetések zökkenőmentes feldolgozására. Még kriptovaluta-támogatást is kínál, ha Ön az e-kereskedelem új korszakának úttörője. ?

A BigCommerce legjobb funkciói

A korlátlan tárhely, katalógusok és sávszélesség azt jelenti, hogy annyi terméket és szolgáltatást kínálhat, amennyit csak akar.

Az e-kereskedelmi platform lehetővé teszi az üzletek szegmentálását, hogy az értékesítést egy kényelmes helyen, platformokon átívelően kezelhesse.

Használja az Open Data Solutions eszközt személyre szabott vásárlási élmény létrehozásához, és betekintést nyerjen abba, hogyan navigálnak a felhasználók a weboldalán és hogyan vásárolnak termékeket.

A B2B funkciók között szerepel a vállalati fiókkezelés, a prioritásos ügyfélszolgálat és a weboldalába beépített számlázási portálok.

A BigCommerce korlátai

Egyes felhasználók szerint az ingyenes témák gyakran ugyanúgy néztek ki.

Nincs tárolási korlát, de van éves értékesítési korlát, amelynek elérése esetén magasabb szintű csomagot kell vásárolnia.

BigCommerce árak

Standard : 39 USD/hó

Plus : 105 USD/hó

Pro : 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

BigCommerce értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

3. Shopify

via Shopify

A Shopify egy tartalomkezelő rendszer, amely e-kereskedelmi funkcióiról ismert. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a márkás pénztár, az SSL-tanúsítványok és a felhasználóbarát felület, az e-kereskedelmi webhelyek világszerte kedvelik. Készíts lenyűgöző e-kereskedelmi áruházat alkalmazásintegrációkkal, értékesítési pont eszközökkel és részletes adatreporting funkciókkal.

A Shopify legjobb funkciói

Több ezer tervezési téma és a gazdag weboldal-szerkesztő segítségével mindent létrehozhatsz, az egyszerű portfólió weboldaltól a kidolgozott üzletekig.

Az e-kereskedelmi eszközök közvetlenül a webhelyén kezelik a fizetéseket, beleértve a tranzakciós díjakat, adókat és kedvezményeket.

A harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációk lehetővé teszik üzenetküldő alkalmazások, marketingeszközök és weboldal-projektmenedzsment szoftverek összekapcsolását a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

Válasszon több webtárhely-opció közül, beleértve egy egyedi domain nevet is, hogy optimalizálja a weboldal márkázását.

Shopify korlátai

A kezdéshez tanulási folyamatra van szükség.

Az árak a drágább oldalon vannak, ami korlátozó lehet egyének és kis csapatok számára.

Shopify árak

Alap : 39 USD/hó

Shopify : 105 USD/hó

Haladó: 399 USD/hó

Shopify értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (6200+ értékelés)

4. GoDaddy

via GoDaddy

A GoDaddy az egyik legjobb weboldal-készítő, köszönhetően a magas fokú testreszabhatóságának és egyszerű használatának. A GoDaddy weboldal-készítő AI eszközökkel rendelkezik, amelyekkel teljes weboldalakat hozhat létre a semmiből, valamint sablonokkal, amelyekkel saját elképzeléseit is beépítheti a tervezésbe. Ezen felül kihasználhatja az e-mail és marketing eszközöket is, hogy növelje online jelenlétét és hűséges követőket szerezzen. ?️

A GoDaddy legjobb funkciói

A beépített e-kereskedelmi AI-eszközökkel néhány kérdésre válaszolva a webhelyéről és termékeiről pillanatok alatt gyönyörű webhelyet hozhat létre, anélkül, hogy bármilyen nehéz munkát kellene végeznie.

A GoDaddy Payments minden értékesítését elintézi Ön helyett, anélkül, hogy külön eszközt kellene csatlakoztatnia.

A 24 órás ügyfélszolgálat gyors válaszokat ad, ha elakad a weboldal tervezésében vagy kezelésében.

A GoDaddy Studio egyszerűsíti a márkás tartalom létrehozását az Ön webhelyéhez illeszkedő egyedi betűtípusokkal, képekkel és dizájnokkal.

A GoDaddy korlátai

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a nagyobb weboldalakon nehéz volt eligazodni a elrendezésben.

Az integrációk, különösen a projektmenedzsment szoftverekkel , nem mindig zökkenőmentesek és hibásak lehetnek.

GoDaddy árak

Alap : 9,99 USD/hó

Prémium : 14,99 USD/hó

Kereskedelem: 20,99 USD/hó

GoDaddy értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (1200+ értékelés)

5. Strikingly

via Strikingly

A Strikingly egy webdesign eszköz, amelyet olyan vállalkozók és nagyvállalatok használnak, akik olyan weboldal-készítőt keresnek, amely nem igényel programozási ismereteket. Az egyszerű felhasználói felületnek, a sablonoknak és a könnyen szerkeszthető szegmenseknek köszönhetően kevesebb mint 30 perc alatt létrehozhat egy weboldalt.

A Strikingly legjobb funkciói

Használja a Simple Store funkciót online piactér létrehozásához, és csatlakoztassa a PayPal vagy a Stripe szolgáltatást a fizetések kezeléséhez.

Az integrált élő csevegés, regisztrációs űrlapok és tagsági fiókok segítségével kapcsolatba léphet ügyfeleivel.

Az Analytics egyszerű diagramokkal mutatja meg, hogyan teljesít a weboldala, mely termékeket kedvelik leginkább a felhasználók, és hogy jó úton halad-e céljai elérése felé.

Gyorsan összekapcsolhatja közösségi média fiókjait, hogy fokozza az ügyfelekkel való interakciót, és a Simple Blog eszközzel válaszolhat a gyakori kérdésekre, valamint megoszthatja a termékekkel kapcsolatos friss híreket.

A Strikingly korlátai

Nincs ingyenes verzió.

Bár egyszerűek, a funkciók korlátozottak, ezért kevésbé hasznosak a komplexebb márkák számára.

Strikingly árak

Korlátozott : 12 USD/hó

Pro : 20 USD/hó

VIP: 59 USD/hó

Strikingly értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)

6. Webflow

via Webflow

A Webflow a CSS, HTML és JavaScript nyelveket egy vizuális szerkesztővé alakítja, ahol kihasználhatja a kód erejét anélkül, hogy tudnia kellene, hogyan kell írni. A drag-and-drop szerkesztő segítségével könnyedén áthelyezheti a szakaszokat, és hozzáadhat elemeket, például szövegdobozokat, képeket és navigációs sávokat. ?️

A Webflow legjobb funkciói

Az oldal szerkezete teljes mértékben testreszabható, így nemcsak a szöveget és a képeket, hanem a láblécet, a fejlécet és az összetevőket is megváltoztathatja.

A háttérben működő CSS és az egyszerű kattintásos felületnek köszönhetően gyorsan alkalmazhat betűtípus- és színváltoztatásokat az egész weboldalon.

Közzétehet közvetlenül a weben, vagy az export funkcióval létrehozhat egy zip fájlt a kódjával a testreszabott produkcióhoz.

A gazdag animációk és keresési funkciók lehetővé teszik, hogy a webhely bármely pontjáról tartalmat vonjon be a kezdőlapokra, termékoldalakra és máshová.

Webflow korlátai

Bár az alapvető kód egy részét módosíthatja, a kódolás egészét nem tudja megváltoztatni, ezért ez nem a legjobb választás azoknak a fejlesztőknek, akik teljes ellenőrzést szeretnének.

Nincs mobilalkalmazás, ezért a változtatásokat és a weboldalak létrehozását asztali számítógépről kell elvégeznie.

Webflow árak

Starter : Ingyenes

Alap : 18 USD/hó

CMS : 29 USD/hó

Üzleti : 49 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Webflow értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

7. Duda

via Duda

A SaaS márkák és ügynökségek számára tervezett Duda egy weboldal-készítő, amely SSL-tanúsítványok és AWS-tárhelynek köszönhetően biztonságos, és javítja a weboldal stabilitását is. A 24 órás ügyfélszolgálatnak köszönhetően könnyű weboldalt készíteni, és azonnali segítséget kapni, ha elakadsz.

A Duda legjobb funkciói

A SEO funkciók biztosítják, hogy webhelye optimalizált legyen, így az ügyfelek könnyen megtalálják Önt a keresőmotorokban.

A drag-and-drop eszköz nem igényel programozási tapasztalatot, így időt takarít meg és nincs szükség fejlesztőre.

A testreszabható kódolási lehetőségek azt jelentik, hogy belemélyedhetsz a HTML-be vagy a CSS-be, és változtatásokat végezhetsz, ha személyre szabott megjelenést szeretnél.

Az előre megtervezett sablonok és szakaszok segítségével gyorsan és kevesebb erőfeszítéssel hozhat létre weboldalakat.

Duda korlátai

Bár ingyenes próbaidőszak is rendelkezésre áll, ha továbbra is használni szeretné, fizetnie kell.

A testreszabás korlátozott, mivel a sablonokat nem lehet könnyen váltani, és a bővítmények száma is korlátozott.

Duda árak

Alap : 25 USD/hó

Csapat : 39 USD/hó

Ügynökség : 69 USD/hó

White Label: 199 USD/hó

Duda értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

8. Weebly

via Weebly

A Weebly az egyik legjobb alternatíva a Squarespace-hez, mivel egy kezdőbarát weboldal-készítő, amely nem igényel programozási ismereteket. Készítsen ingyenes weboldalt, vagy válasszon fizetős csomagot a testreszabás bővítéséhez és további funkciókhoz való hozzáféréshez. ??‍?

A Weebly legjobb funkciói

A tervezők által összeállított témák és testreszabható sablonok garantálják, hogy weboldala úgy fog kinézni, mintha profi készítette volna.

Építsd fel márkádat egyedi betűtípusokkal és színpalettákkal, amelyek tükrözik, hogy milyennek szeretnéd látni vállalkozásodat.

A drag-and-drop szerkesztővel nem kell többé találgatni az oldal szervezésével kapcsolatban.

A videó- és képszerkesztők lehetővé teszik, hogy a weboldal-készítőben végezze el a módosításokat, külső eszközök használata nélkül.

Weebly korlátai

Mivel a webhely célja az egyszerűség, a fejlett funkciók és integrációk száma korlátozott.

Kevesebb funkció a front-end és a back-end felületeken, különösen azok számára, akik szeretik jobban ellenőrizni a kódolást.

Weebly árak

Ingyenes

Személyes : 10 USD/hó

Professzionális : 12 USD/hó

Teljesítmény: 26 USD/hó

Weebly értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 1700 értékelés)

9. Square

via Square

A Square egy e-kereskedelmi nagyhatalom, amely egyszerűsített weboldalkészítést kínál azoknak a márkáknak, amelyeknek online áruházra van szükségük. A Square weboldalával egyetlen irányítópultról kezelheti az online és a bolti értékesítést. Ráadásul a mobilalkalmazásból vagy a közösségi csatornáiból könnyedén kezelheti az értékesítést és a weboldalát.

A Square legjobb funkciói

Válasszon több tucat weboldal-téma közül az iparág vagy a stílus alapján.

A Square weboldal és a Square POS zökkenőmentes integrációja egységesíti a fizetéseket az összes csatornán.

Adjon hozzá speciális elemeket, amelyek kiemelik a funkciókat és termékeket, vagy ossza meg a kedvezménykódokat a konverziók növelése érdekében.

A mobilkészülékekre való összpontosítás azt jelenti, hogy webhelye optimalizálva van az ügyfelek számára, függetlenül attól, hogy asztali számítógépről vagy telefonról látogatják-e.

A Square korlátai

A sablonok száma korlátozott és hasonlóak egymáshoz.

Van egy tanulási görbe, különösen a termékek hozzáadását illetően.

Square árak

Ingyenes

Plus : 29 USD/hó

Prémium: 79 USD/hó

Square értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

10. Web. com

A leggyorsabb és legegyszerűbb módszert keresed a weboldal készítéséhez? A Web.com AI weboldal-készítőjével ez már nem jelent problémát. Csak mondd el az AI eszköznek néhány dolgot a weboldaladról, és az perceken belül elkészíti a vizuálisan vonzó dizájnt. ✍️

Web. com legjobb funkciói

Az AI-alapú drag-and-drop szerkesztő csökkenti a weboldal létrehozásához szükséges időt.

Mobilra optimalizáltak, így az ügyfelek könnyedén vásárolhatnak akár telefonjukról vagy táblagépükről is.

A házon belüli szolgáltatások közé tartozik a tervezés, az online áruház támogatás és a szakemberek által nyújtott SEO-tanácsadás.

Hagyja ki az AI eszközt, és készítse el gyorsan saját weboldalát előre megtervezett sablonokkal.

Web. com korlátozások

Ideálisak a praktikus és egyszerű weboldal-készítéshez, a testreszabási lehetőségek azonban korlátozottak.

Nincs ingyenes SSL-tanúsítvány és nincs lehetőség napi biztonsági mentésekre, ami korlátozza a biztonsági funkciókat.

Web. com árak

Weboldal : 19,99 USD

Weboldal + marketing : 24,99 USD

Online áruház : 34,99 USD

Online piacok: 49,99 USD

Web. com értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 3,7/5 (100+ értékelés)

Bár a Squarespace és ezek a Squarespace alternatívák weboldal-készítési, tárhely- és e-kereskedelmi funkciókat kínálnak, más marketingfeladatokban nem nyújtanak segítséget. Az olyan platformok, mint a ClickUp, átfogóbb funkciókat kínálnak a marketingcsapatok számára, beleértve a blogok, céloldalak és egyéb marketinganyagok tartalmának létrehozásához szükséges AI-eszközöket.

Használja a ClickUp AI-t, hogy egy egyszerű utasítás és néhány fontos részlet alapján blogbejegyzést hozzon létre a ClickUp Docs-ban.

Miután elkészítette és hosztolta weboldalát, itt az ideje elkezdeni marketingkampányok kidolgozását, hogy felkeltse a közönség figyelmét. Használja a Clickupot az összes tartalmi kampányának kezeléséhez és olyan marketingkezdeményezések kidolgozásához, amelyek segítenek vállalkozásának új magasságokba emelkedni. ✨

A ClickUp for Marketing Teams mindent kezel, a brainstormingtól és az ötleteléstől a végrehajtásig és a jelentéskészítésig. Készíts marketing ütemterveket a Dashboards és a Calendar nézet segítségével, és kövesd nyomon az előrehaladást elérhető célok kitűzésével. A valós idejű együttműködés lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen dolgozz a csapattal, függetlenül attól, hogy Mind Maps-et használsz a közösségi média bejegyzésekhez kapcsolódó ötletek brainstormingjához, vagy SEO blogbejegyzéseket nézel át.

A különféle vizuális irányítópultok segítségével nyomon követheted a különböző kezdeményezések előrehaladását. Készíts szerkesztői tartalomnaptárt, és töltsd ki, mikor jelenik meg az egyes bejegyzések. Adj hozzá egyéni mezőket, hogy kiemelhesd a tartalomban szereplő fontos információkat. Használd a prioritási jelölőket a legfontosabb bejegyzések kiemeléséhez.

A ClickUp AI segítségével gyorsabban, mint valaha készíthetsz tartalmat termékleírásokhoz, cél oldalakhoz, blogokhoz és közösségi csatornák hoz. A javaslatok javítják az olvashatóságot, míg a helyesírás- és nyelvtani ellenőrző a világosság érdekében szerkeszti a szöveget. Használd az összefoglaló funkciót, hogy a hosszú bekezdéseket karakterkorlátozásnak megfelelő, tömör szakaszokká alakítsd.

Az AI írási eszköz javítja a formázást is, az hosszabb bejegyzéseket azonnal könnyen emészthető szakaszokra bontva. Használd blogcikkek, e-mail hírlevelek és pillércikkek strukturálására a jobb olvashatóság és a jobb felhasználói élmény érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes funkciók, mint például a ClickUp AI, csak fizetős csomagokban érhetők el, de a legtöbb magánszemély és csapat számára megfizethetők.

Mivel rengeteg funkció áll rendelkezésre, időt kell szánnia az eszköz használatának elsajátítására.

ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

Kezelje webhelyét egy olyan eszközzel, mint a ClickUp

A Squarespace alternatíváival életre keltheti weboldalát, függetlenül attól, hogy e-kereskedelmi áruházat vagy professzionális szolgáltatásokat kínáló magánszemélyt képvisel. Az egyszerű, gyors weboldal-készítőktől a testreszabható kódolási oldalakig, amelyekkel díjnyertes weboldalakat hozhat létre, minden online áruház igényeinek megfelelő lehetőséget találhat.

Miután elkészítette weboldalát és az indulásra készen áll, regisztráljon a ClickUp-ra, hogy elkezdhesse kezelni értékesítési, marketing és weboldal-kezelési munkafolyamatait. Dolgozzon valós időben csapatával együtt, hogy célokat tűzzön ki, nyomonkövetési irányítópultokat hozzon létre, és feladatokat rendeljen hozzá mindenhez, a termékfejlesztéstől a marketingig és a promócióig. ?