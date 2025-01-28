A 10 legjobb Squarespace alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

A Squarespace egy weboldal-készítő, amely lehetővé teszi, hogy lenyűgöző vizuális céloldalakat hozzon létre minden termékéhez és szolgáltatásához. Az all-in-one megoldás megkönnyíti a weboldal készítését a sablonok és a tárhelyszolgáltatások segítségével, amelyek leegyszerűsítik az online áruház felépítéséhez szükséges eszközök számát.
A felhasználók kedvelik, hogy a Squarespace alacsony áron kínálja szolgáltatásait, és barátságos felületével egyszerűsíti a weboldalak készítését. Kreatív projektek és egyszerű weboldalak tervezéséhez kiválóan alkalmas, de e-kereskedelmi vállalkozások kiszolgálásában már nem olyan hatékony.
A Squarespace nem rendelkezik olyan sok fizetési feldolgozási lehetőséggel, mint versenytársai. Nem kezeli a több pénznemű értékesítéseket, és a POS-tranzakciók sem olyan zökkenőmentesek.
Szerencsére más lehetőségek is rendelkezésre állnak, ha e-kereskedelmi weboldal tárolásáról és készítéséről van szó, vagy ha általában más alternatívákat keres a Squarespace helyett.
Itt bemutatjuk a Squarespace 10 legjobb alternatíváját a funkciók, korlátozások és árak alapján. Emellett megmutatjuk, mire kell figyelni a saját weboldaladhoz megfelelő hostingplatform kiválasztásakor. ?
Mit kell keresnie egy Squarespace alternatívában?
Tudod, hogy szükséged van egy weboldal-készítőre, de nem vagy biztos benne, melyiket válaszd. Mielőtt belevetnéd magad a különböző lehetőségekbe, szánj egy kis időt arra, hogy átgondold, milyen funkciókra és szolgáltatásokra van szükséged. ?
Íme néhány alapvető funkció, amelyet érdemes szem előtt tartani, ha a Squarespace alternatíváit keresi:
- Rugalmasság: A Squarespace korlátozott számú sablont kínál, de egyik sem üres. Ha olyan weboldalt szeretne készíteni, amely kiemelkedik a tömegből, keressen olyan eszközt, amely teljes testreszabási lehetőséget kínál.
- Fizetésfeldolgozás: Olyan megoldásra van szüksége, amely komplex fizetésfeldolgozást kínál nagy felhasználói kör számára? Válasszon olyan alternatívát, amely fizetési támogatást kínál, beleértve a feldolgozás rugalmasságát is.
- Integrációk: A Squarespace nagyon kevés harmadik féltől származó alkalmazást kínál, ami korlátozza a tervezési lehetőségeket az általuk kínáltakra. Sok Squarespace alternatíva integrációkat kínál, ami növeli a rugalmasságot és több kreativitásnak ad teret.
- Valós idejű együttműködés: A weboldal tervezésében gyakran több fél is részt vesz. Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi több rendszergazda hozzáadását, akik teljes ellenőrzést gyakorolnak a tervezési változtatások felett.
A 10 legjobb Squarespace alternatíva 2024-ben
Itt összeállítottuk a Squarespace 10 legjobb alternatívájának listáját. Az alapvető, kódolás nélküli weboldal-készítőktől kezdve az olyanokig, amelyekhez saját CSS-t is hozzáadhat, megtalálja a megfelelő eszközt, amellyel lenyűgöző weboldalt hozhat létre online értékesítéshez. ?
1. WordPress
Ha weboldal készítésre gondol, valószínűleg a WordPress jut eszébe. Az egyik legnépszerűbb weboldal-készítőként nem meglepő, hogy a WordPress kiváló alternatívája a Squarespace-nek, és listánk élén szerepel. Több száz bővítmény, kiegészítő és egyedi kódolási funkció segítségével teljesen egyedi weboldalt hozhat létre, amely kiemelkedik a tömegből.
A WordPress legjobb funkciói
- A többféle szerkesztőeszköz, beleértve a drag-and-drop szerkesztőt, a CSS-t és a HTML-t, azt jelenti, hogy az álomweboldalad elkészítésének lehetőségei végtelenek – és egyszerűek!
- Az intuitív felület könnyen kezelhető, még a kezdő bloggerek és kisvállalkozások tulajdonosai számára is.
- A beépített médiakönyvtár egy helyen tárolja az összes képet és videót, és a bővítmények segítségével mindent rendezett állapotban tarthat.
- A kiterjedt testreszabási lehetőségek, tervezőeszközök és SEO-eszközök teljes ellenőrzést biztosítanak weboldalad megjelenése és működése felett.
- Több mint 70 nyelven elérhető platformja az egyik legjobb választás a globális vállalkozások és cégek számára szerte a világon.
- A többféle WordPress-tárhely opció (saját tárhely a wordpress.org oldalon vagy egyéni domain tárhely a wordpress.com oldalon) minden igénynek és árkategóriának megfelelő alternatívát kínál.
WordPress korlátai
- Bár a WordPress nyílt forráskódú és van ingyenes csomagja, a prémium csomagért fizetnie kell, hogy hozzáférjen az összes funkcióhoz.
- A WordPress egyszerre csak egy felhasználót támogat egy bejegyzésben, ami azt jelenti, hogy a közös munka korlátozott.
WordPress árak
- Ingyenes
- Személyes: 9 USD/hó
- Prémium: 18 USD/hó
- Üzleti: 40 USD/hó
- Kereskedelem: 70 USD/hó
- Vállalati: 25 000 dollártól évente
WordPress értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 8600 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 14 700 értékelés)
2. BigCommerce
A BigCommerce egy SaaS platform, amely mindent leegyszerűsít a weboldal-készítéstől az e-kereskedelemig és a digitális üzletek kezeléséig. Használja omnichannel értékesítés kezelésére, több üzlettel rendelkező weboldal készítésére és a fizetések zökkenőmentes feldolgozására. Még kriptovaluta-támogatást is kínál, ha Ön az e-kereskedelem új korszakának úttörője. ?
A BigCommerce legjobb funkciói
- A korlátlan tárhely, katalógusok és sávszélesség azt jelenti, hogy annyi terméket és szolgáltatást kínálhat, amennyit csak akar.
- Az e-kereskedelmi platform lehetővé teszi az üzletek szegmentálását, hogy az értékesítést egy kényelmes helyen, platformokon átívelően kezelhesse.
- Használja az Open Data Solutions eszközt személyre szabott vásárlási élmény létrehozásához, és betekintést nyerjen abba, hogyan navigálnak a felhasználók a weboldalán és hogyan vásárolnak termékeket.
- A B2B funkciók között szerepel a vállalati fiókkezelés, a prioritásos ügyfélszolgálat és a weboldalába beépített számlázási portálok.
A BigCommerce korlátai
- Egyes felhasználók szerint az ingyenes témák gyakran ugyanúgy néztek ki.
- Nincs tárolási korlát, de van éves értékesítési korlát, amelynek elérése esetén magasabb szintű csomagot kell vásárolnia.
BigCommerce árak
- Standard: 39 USD/hó
- Plus: 105 USD/hó
- Pro: 399 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
BigCommerce értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
3. Shopify
A Shopify egy tartalomkezelő rendszer, amely e-kereskedelmi funkcióiról ismert. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a márkás pénztár, az SSL-tanúsítványok és a felhasználóbarát felület, az e-kereskedelmi webhelyek világszerte kedvelik. Készíts lenyűgöző e-kereskedelmi áruházat alkalmazásintegrációkkal, értékesítési pont eszközökkel és részletes adatreporting funkciókkal.
A Shopify legjobb funkciói
- Több ezer tervezési téma és a gazdag weboldal-szerkesztő segítségével mindent létrehozhatsz, az egyszerű portfólió weboldaltól a kidolgozott üzletekig.
- Az e-kereskedelmi eszközök közvetlenül a webhelyén kezelik a fizetéseket, beleértve a tranzakciós díjakat, adókat és kedvezményeket.
- A harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációk lehetővé teszik üzenetküldő alkalmazások, marketingeszközök és weboldal-projektmenedzsment szoftverek összekapcsolását a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.
- Válasszon több webtárhely-opció közül, beleértve egy egyedi domain nevet is, hogy optimalizálja a weboldal márkázását.
Shopify korlátai
- A kezdéshez tanulási folyamatra van szükség.
- Az árak a drágább oldalon vannak, ami korlátozó lehet egyének és kis csapatok számára.
Shopify árak
- Alap: 39 USD/hó
- Shopify: 105 USD/hó
- Haladó: 399 USD/hó
Shopify értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 4400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (6200+ értékelés)
4. GoDaddy
A GoDaddy az egyik legjobb weboldal-készítő, köszönhetően a magas fokú testreszabhatóságának és egyszerű használatának. A GoDaddy weboldal-készítő AI eszközökkel rendelkezik, amelyekkel teljes weboldalakat hozhat létre a semmiből, valamint sablonokkal, amelyekkel saját elképzeléseit is beépítheti a tervezésbe. Ezen felül kihasználhatja az e-mail és marketing eszközöket is, hogy növelje online jelenlétét és hűséges követőket szerezzen. ?️
A GoDaddy legjobb funkciói
- A beépített e-kereskedelmi AI-eszközökkel néhány kérdésre válaszolva a webhelyéről és termékeiről pillanatok alatt gyönyörű webhelyet hozhat létre, anélkül, hogy bármilyen nehéz munkát kellene végeznie.
- A GoDaddy Payments minden értékesítését elintézi Ön helyett, anélkül, hogy külön eszközt kellene csatlakoztatnia.
- A 24 órás ügyfélszolgálat gyors válaszokat ad, ha elakad a weboldal tervezésében vagy kezelésében.
- A GoDaddy Studio egyszerűsíti a márkás tartalom létrehozását az Ön webhelyéhez illeszkedő egyedi betűtípusokkal, képekkel és dizájnokkal.
A GoDaddy korlátai
- Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a nagyobb weboldalakon nehéz volt eligazodni a elrendezésben.
- Az integrációk, különösen a projektmenedzsment szoftverekkel, nem mindig zökkenőmentesek és hibásak lehetnek.
GoDaddy árak
- Alap: 9,99 USD/hó
- Prémium: 14,99 USD/hó
- Kereskedelem: 20,99 USD/hó
GoDaddy értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (1200+ értékelés)
5. Strikingly
A Strikingly egy webdesign eszköz, amelyet olyan vállalkozók és nagyvállalatok használnak, akik olyan weboldal-készítőt keresnek, amely nem igényel programozási ismereteket. Az egyszerű felhasználói felületnek, a sablonoknak és a könnyen szerkeszthető szegmenseknek köszönhetően kevesebb mint 30 perc alatt létrehozhat egy weboldalt.
A Strikingly legjobb funkciói
- Használja a Simple Store funkciót online piactér létrehozásához, és csatlakoztassa a PayPal vagy a Stripe szolgáltatást a fizetések kezeléséhez.
- Az integrált élő csevegés, regisztrációs űrlapok és tagsági fiókok segítségével kapcsolatba léphet ügyfeleivel.
- Az Analytics egyszerű diagramokkal mutatja meg, hogyan teljesít a weboldala, mely termékeket kedvelik leginkább a felhasználók, és hogy jó úton halad-e céljai elérése felé.
- Gyorsan összekapcsolhatja közösségi média fiókjait, hogy fokozza az ügyfelekkel való interakciót, és a Simple Blog eszközzel válaszolhat a gyakori kérdésekre, valamint megoszthatja a termékekkel kapcsolatos friss híreket.
A Strikingly korlátai
- Nincs ingyenes verzió.
- Bár egyszerűek, a funkciók korlátozottak, ezért kevésbé hasznosak a komplexebb márkák számára.
Strikingly árak
- Korlátozott: 12 USD/hó
- Pro: 20 USD/hó
- VIP: 59 USD/hó
Strikingly értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)
6. Webflow
A Webflow a CSS, HTML és JavaScript nyelveket egy vizuális szerkesztővé alakítja, ahol kihasználhatja a kód erejét anélkül, hogy tudnia kellene, hogyan kell írni. A drag-and-drop szerkesztő segítségével könnyedén áthelyezheti a szakaszokat, és hozzáadhat elemeket, például szövegdobozokat, képeket és navigációs sávokat. ?️
A Webflow legjobb funkciói
- Az oldal szerkezete teljes mértékben testreszabható, így nemcsak a szöveget és a képeket, hanem a láblécet, a fejlécet és az összetevőket is megváltoztathatja.
- A háttérben működő CSS és az egyszerű kattintásos felületnek köszönhetően gyorsan alkalmazhat betűtípus- és színváltoztatásokat az egész weboldalon.
- Közzétehet közvetlenül a weben, vagy az export funkcióval létrehozhat egy zip fájlt a kódjával a testreszabott produkcióhoz.
- A gazdag animációk és keresési funkciók lehetővé teszik, hogy a webhely bármely pontjáról tartalmat vonjon be a kezdőlapokra, termékoldalakra és máshová.
Webflow korlátai
- Bár az alapvető kód egy részét módosíthatja, a kódolás egészét nem tudja megváltoztatni, ezért ez nem a legjobb választás azoknak a fejlesztőknek, akik teljes ellenőrzést szeretnének.
- Nincs mobilalkalmazás, ezért a változtatásokat és a weboldalak létrehozását asztali számítógépről kell elvégeznie.
Webflow árak
- Starter: Ingyenes
- Alap: 18 USD/hó
- CMS: 29 USD/hó
- Üzleti: 49 USD/hó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Webflow értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
7. Duda
A SaaS márkák és ügynökségek számára tervezett Duda egy weboldal-készítő, amely SSL-tanúsítványok és AWS-tárhelynek köszönhetően biztonságos, és javítja a weboldal stabilitását is. A 24 órás ügyfélszolgálatnak köszönhetően könnyű weboldalt készíteni, és azonnali segítséget kapni, ha elakadsz.
A Duda legjobb funkciói
- A SEO funkciók biztosítják, hogy webhelye optimalizált legyen, így az ügyfelek könnyen megtalálják Önt a keresőmotorokban.
- A drag-and-drop eszköz nem igényel programozási tapasztalatot, így időt takarít meg és nincs szükség fejlesztőre.
- A testreszabható kódolási lehetőségek azt jelentik, hogy belemélyedhetsz a HTML-be vagy a CSS-be, és változtatásokat végezhetsz, ha személyre szabott megjelenést szeretnél.
- Az előre megtervezett sablonok és szakaszok segítségével gyorsan és kevesebb erőfeszítéssel hozhat létre weboldalakat.
Duda korlátai
- Bár ingyenes próbaidőszak is rendelkezésre áll, ha továbbra is használni szeretné, fizetnie kell.
- A testreszabás korlátozott, mivel a sablonokat nem lehet könnyen váltani, és a bővítmények száma is korlátozott.
Duda árak
- Alap: 25 USD/hó
- Csapat: 39 USD/hó
- Ügynökség: 69 USD/hó
- White Label: 199 USD/hó
Duda értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
8. Weebly
A Weebly az egyik legjobb alternatíva a Squarespace-hez, mivel egy kezdőbarát weboldal-készítő, amely nem igényel programozási ismereteket. Készítsen ingyenes weboldalt, vagy válasszon fizetős csomagot a testreszabás bővítéséhez és további funkciókhoz való hozzáféréshez. ???
A Weebly legjobb funkciói
- A tervezők által összeállított témák és testreszabható sablonok garantálják, hogy weboldala úgy fog kinézni, mintha profi készítette volna.
- Építsd fel márkádat egyedi betűtípusokkal és színpalettákkal, amelyek tükrözik, hogy milyennek szeretnéd látni vállalkozásodat.
- A drag-and-drop szerkesztővel nem kell többé találgatni az oldal szervezésével kapcsolatban.
- A videó- és képszerkesztők lehetővé teszik, hogy a weboldal-készítőben végezze el a módosításokat, külső eszközök használata nélkül.
Weebly korlátai
- Mivel a webhely célja az egyszerűség, a fejlett funkciók és integrációk száma korlátozott.
- Kevesebb funkció a front-end és a back-end felületeken, különösen azok számára, akik szeretik jobban ellenőrizni a kódolást.
Weebly árak
- Ingyenes
- Személyes: 10 USD/hó
- Professzionális: 12 USD/hó
- Teljesítmény: 26 USD/hó
Weebly értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 1700 értékelés)
9. Square
A Square egy e-kereskedelmi nagyhatalom, amely egyszerűsített weboldalkészítést kínál azoknak a márkáknak, amelyeknek online áruházra van szükségük. A Square weboldalával egyetlen irányítópultról kezelheti az online és a bolti értékesítést. Ráadásul a mobilalkalmazásból vagy a közösségi csatornáiból könnyedén kezelheti az értékesítést és a weboldalát.
A Square legjobb funkciói
- Válasszon több tucat weboldal-téma közül az iparág vagy a stílus alapján.
- A Square weboldal és a Square POS zökkenőmentes integrációja egységesíti a fizetéseket az összes csatornán.
- Adjon hozzá speciális elemeket, amelyek kiemelik a funkciókat és termékeket, vagy ossza meg a kedvezménykódokat a konverziók növelése érdekében.
- A mobilkészülékekre való összpontosítás azt jelenti, hogy webhelye optimalizálva van az ügyfelek számára, függetlenül attól, hogy asztali számítógépről vagy telefonról látogatják-e.
A Square korlátai
- A sablonok száma korlátozott és hasonlóak egymáshoz.
- Van egy tanulási görbe, különösen a termékek hozzáadását illetően.
Square árak
- Ingyenes
- Plus: 29 USD/hó
- Prémium: 79 USD/hó
Square értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)
10. Web. com
A leggyorsabb és legegyszerűbb módszert keresed a weboldal készítéséhez? A Web.com AI weboldal-készítőjével ez már nem jelent problémát. Csak mondd el az AI eszköznek néhány dolgot a weboldaladról, és az perceken belül elkészíti a vizuálisan vonzó dizájnt. ✍️
Web. com legjobb funkciói
- Az AI-alapú drag-and-drop szerkesztő csökkenti a weboldal létrehozásához szükséges időt.
- Mobilra optimalizáltak, így az ügyfelek könnyedén vásárolhatnak akár telefonjukról vagy táblagépükről is.
- A házon belüli szolgáltatások közé tartozik a tervezés, az online áruház támogatás és a szakemberek által nyújtott SEO-tanácsadás.
- Hagyja ki az AI eszközt, és készítse el gyorsan saját weboldalát előre megtervezett sablonokkal.
Web. com korlátozások
- Ideálisak a praktikus és egyszerű weboldal-készítéshez, a testreszabási lehetőségek azonban korlátozottak.
- Nincs ingyenes SSL-tanúsítvány és nincs lehetőség napi biztonsági mentésekre, ami korlátozza a biztonsági funkciókat.
Web. com árak
- Weboldal: 19,99 USD
- Weboldal + marketing: 24,99 USD
- Online áruház: 34,99 USD
- Online piacok: 49,99 USD
Web. com értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 3,7/5 (100+ értékelés)
Egyéb marketingeszközök
Bár a Squarespace és ezek a Squarespace alternatívák weboldal-készítési, tárhely- és e-kereskedelmi funkciókat kínálnak, más marketingfeladatokban nem nyújtanak segítséget. Az olyan platformok, mint a ClickUp, átfogóbb funkciókat kínálnak a marketingcsapatok számára, beleértve a blogok, céloldalak és egyéb marketinganyagok tartalmának létrehozásához szükséges AI-eszközöket.
ClickUp
Miután elkészítette és hosztolta weboldalát, itt az ideje elkezdeni marketingkampányok kidolgozását, hogy felkeltse a közönség figyelmét. Használja a Clickupot az összes tartalmi kampányának kezeléséhez és olyan marketingkezdeményezések kidolgozásához, amelyek segítenek vállalkozásának új magasságokba emelkedni. ✨
A ClickUp for Marketing Teams mindent kezel, a brainstormingtól és az ötleteléstől a végrehajtásig és a jelentéskészítésig. Készíts marketing ütemterveket a Dashboards és a Calendar nézet segítségével, és kövesd nyomon az előrehaladást elérhető célok kitűzésével. A valós idejű együttműködés lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen dolgozz a csapattal, függetlenül attól, hogy Mind Maps-et használsz a közösségi média bejegyzésekhez kapcsolódó ötletek brainstormingjához, vagy SEO blogbejegyzéseket nézel át.
A különféle vizuális irányítópultok segítségével nyomon követheted a különböző kezdeményezések előrehaladását. Készíts szerkesztői tartalomnaptárt, és töltsd ki, mikor jelenik meg az egyes bejegyzések. Adj hozzá egyéni mezőket, hogy kiemelhesd a tartalomban szereplő fontos információkat. Használd a prioritási jelölőket a legfontosabb bejegyzések kiemeléséhez.
A ClickUp AI segítségével gyorsabban, mint valaha készíthetsz tartalmat termékleírásokhoz, cél oldalakhoz, blogokhoz és közösségi csatornák hoz. A javaslatok javítják az olvashatóságot, míg a helyesírás- és nyelvtani ellenőrző a világosság érdekében szerkeszti a szöveget. Használd az összefoglaló funkciót, hogy a hosszú bekezdéseket karakterkorlátozásnak megfelelő, tömör szakaszokká alakítsd.
Az AI írási eszköz javítja a formázást is, az hosszabb bejegyzéseket azonnal könnyen emészthető szakaszokra bontva. Használd blogcikkek, e-mail hírlevelek és pillércikkek strukturálására a jobb olvashatóság és a jobb felhasználói élmény érdekében.
A ClickUp legjobb funkciói
- Vizualizálja a marketingadatokat és a projekt irányítópultokat többféle nézetben, például idővonalak, teendőlisták és Gantt-diagramok formájában.
- Egyszerűsítse a marketing munkafolyamatokat olyan automatizálásokkal, amelyek kezelik a redundáns feladatokat és a sok munkát, így csapata a fontosabb projektekre koncentrálhat.
- Több mint 1000 sablon, beleértve a termékstratégiai és márkaépítési sablonokat, egyszerűsíti a tervezési folyamatokat és időt takarít meg a marketingkezdeményezések elindításakor.
- A ClickUp AI gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a tartalomkészítést azzal, hogy javaslatokat kínál, megtisztítja a vázlatokat és összefoglalja a cikkeket.
- A testreszabható feladatok lehetővé teszik egyéni mezők, prioritások és függőségek hozzáadását, hogy olyan munkafolyamatokat építsen ki, amelyek megakadályozzák az akadályokat és előreviszik a projekteket a marketing folyamatban.
- Használja a jelentéskészítő funkciókat, hogy az értékesítési folyamat mutatóit vizuális jelentésekbe alakítsa, és így a legfontosabb érdekelt felek támogatását szerezze meg a jövőbeli marketingkampányokhoz.
A ClickUp korlátai
- Egyes funkciók, mint például a ClickUp AI, csak fizetős csomagokban érhetők el, de a legtöbb magánszemély és csapat számára megfizethetők.
- Mivel rengeteg funkció áll rendelkezésre, időt kell szánnia az eszköz használatának elsajátítására.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes csomag
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)
Kezelje webhelyét egy olyan eszközzel, mint a ClickUp
A Squarespace alternatíváival életre keltheti weboldalát, függetlenül attól, hogy e-kereskedelmi áruházat vagy professzionális szolgáltatásokat kínáló magánszemélyt képvisel. Az egyszerű, gyors weboldal-készítőktől a testreszabható kódolási oldalakig, amelyekkel díjnyertes weboldalakat hozhat létre, minden online áruház igényeinek megfelelő lehetőséget találhat.
Miután elkészítette weboldalát és az indulásra készen áll, regisztráljon a ClickUp-ra, hogy elkezdhesse kezelni értékesítési, marketing és weboldal-kezelési munkafolyamatait. Dolgozzon valós időben csapatával együtt, hogy célokat tűzzön ki, nyomonkövetési irányítópultokat hozzon létre, és feladatokat rendeljen hozzá mindenhez, a termékfejlesztéstől a marketingig és a promócióig. ?