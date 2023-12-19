A 10 legjobb jelszókezelő 2025-ben (vélemények és árak)

Manapság, amikor életünk nagy része online zajlik, a kiberbiztonság valódi problémát jelent. A jelszó feltörése és az azt követő adatvédelmi incidens súlyos következményekkel járhat.

Azonban személyes adataink biztonságának megőrzéséhez rengeteg jelszóra van szükség, és az online biztonsági szakértők szerint ezeknek a jelszavaknak mindegyikének egyedi kell lennie.

Hogyan tudjuk ezeket mind nyomon követni? ?

A válasz: online jelszókezelők.

A jelszókezelők úgy működnek, hogy egy központi helyet kínálnak az összes jelszavad tárolására. Ezután beállíthatsz egy fő jelszót, amely hozzáférést biztosít mindenhez. ?

Érthető, hogy kissé ideges lehet attól, hogy minden jelszavát egy helyen tárolja. Ezért osztjuk meg Önnel a legjobb jelszókezelőket – beleértve az ingyenes lehetőségeket is –, hogy adatai biztonságban legyenek és Ön nyugodt lehessen. ?

Emellett olyan eszközt is ajánlunk, amely a mindennapi életének minden más aspektusát is egyszerűbbé teszi – mert az adatokhoz való hozzáférés csak a kezdet.

Mit kell figyelni a jelszókezelőknél?

Bár a jelszavak csak egy aspektusa az adatbiztonságnak, rendkívül fontosak, mert ők a kapuk az online fiókjaihoz.

A Firefox, Chrome, Opera és Safari böngészők mindegyike kínál lehetőséget a jelszavak tárolására, a MacOS pedig egy Keychain Access nevű jelszókezelőt kínál. De ezek egyszerűen nem olyan hatékonyak, mint a kifejezetten erre a célra kifejlesztett jelszókezelők.

Ennek figyelembevételével íme néhány olyan funkció és tulajdonság, amely a legtöbb jelszókezelőben megtalálható:

A jelszavak titkosításának, tárolásának és biztonságának biztosítása

Jelszógenerátorok, amelyek gyorsan új jelszavakat hoznak létre Önnek

Funkció, amely segít erős jelszavak létrehozásában, és figyelmeztet, ha véletlenül újra felhasznál egy jelszót.

Figyelmeztetés, ha jelszava veszélybe került

Az automatikus jelszó-kitöltés funkciók kikapcsolása

Böngészőbővítmények vagy alkalmazások, amelyekkel jelszavait minden eszközén és operációs rendszeren kezelheti.

Biztonsági funkciók, például többfaktoros hitelesítés

Intuitív felhasználói felület, amelynek segítségével könnyedén hozzáférhet adataihoz.

A 10 legjobb jelszókezelő 2024-ben

Készen áll arra, hogy megtalálja a legjobb jelszókezelőt a csapatának? Fedezze fel az egyes eszközök előnyeit és hátrányait, valamint az értékeléseket és véleményeket, hogy a legmegfelelőbb választást hozhassa meg.

1. Bitwarden

via Bitwarden

A Bitwarden egy több platformon működő jelszókezelő, amely biztonságosan tárolja érzékeny adatait és kezeli bejelentkezési adatait. Lehetővé teszi továbbá, hogy korlátlan számú jelszót és kulcsot generáljon, annyi eszközön, amennyin csak szeretne. Biztonsági funkciói között szerepel a nulla tudású, végpontok közötti titkosítás, átfogó megfelelőség és a nyílt forráskódú szoftver harmadik fél által végzett biztonsági ellenőrzése.

Míg az ingyenes verzió biztonságos jelszó-tárolót kínál, az olcsó Premium csomag vészhelyzeti hozzáférést, tároló állapotjelentéseket és a Bitwarden hitelesítő alkalmazást is tartalmazza. Ez lehetővé teszi, hogy igazolja személyazonosságát, amikor kétfaktoros hitelesítést végez webhelyeken vagy alkalmazásokban.

A Bitwarden legjobb funkciói

Hozzáférés jelszó nélküli hitelesítéshez biometrikus azonosítás, egyszeri kód vagy biztonsági kulcs segítségével.

Használja ezt a jelszókezelőt böngészőjén, asztali számítógépén vagy mobil eszközén.

Szinkronizálja magánadatait az összes eszközén

A Bitwarden Send segítségével biztonságosan oszthatja meg jelszavait és egyéb magánadatait.

Bitwarden korlátozások

Egyes felhasználók szerint a jelszó-megosztási funkció nem olyan biztonságos, mint lehetne.

A felhasználói felület frissítésre szorulna.

Bitwarden árak

Ingyenes

Prémium: Kevesebb mint 1 dollár/hónap 2 felhasználó számára

Családok: 3,33 USD/hó, maximum 6 felhasználó számára

Teams Starter: 20 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára

Vállalati: 6 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Bitwarden értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

2. KeePass

via KeePass

A KeePass egy ingyenes jelszókezelő, amely nyílt forráskódú programot használ az összes jelszavad tárolásához, így csak egy jelszót kell megjegyezned, hogy hozzáférj a többihez. Beállíthatsz emlékeztetőket a jelszavak rendszeres frissítésére, és a rendszer tárolja a jelszavak előzményeit is, hogy elkerülje azok újrahasznosítását.

A KeePass legjobb funkciói

Használja a KeePass-t több mint 45 nyelven ?

Nyugodtan vizsgálja meg maga a forráskódot, hogy megbizonyosodjon annak biztonságáról.

A jelszókezelőt számos bővítmény segítségével személyes igényeihez igazíthatja.

Használja a Microsoft Windows, MacOS vagy Linux asztali alkalmazást, vagy telepítsen böngészőbővítményeket a Chrome, Firefox vagy Edge böngészőbe.

A KeePass korlátai

A könnyű használat nem prioritás, ezért a beállításhoz némi technikai szakértelemre lesz szükség.

Egyes szakértők úgy vélik, hogy a KeePass sebezhető lehet a hackerekkel szemben.

KeePass árak

Ingyenes

KeePass értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (570+ értékelés)

3. Dashlane

via Dashlane

A Dashlane jelszókezelővel elmentheti jelszavait, kulcsait és fizetési adatait, majd bárhol hozzáférhet ezekhez az adatokhoz. Az automatikus kitöltés funkció kényelmesen megadja személyes adatait és bejelentkezési adatait.

Ez a jelszókezelő VPN-t és dark web-figyelést is tartalmaz, amely automatikusan ellenőrzi, hogy valamelyik fiókja nem került-e veszélybe. ?

A Dashlane legjobb funkciói

Könnyen áthelyezheti az információkat más jelszókezelő programokból

Bármilyen eszközről vagy platformról elérheti ezt a jelszókezelőt.

Használja a legtöbb népszerű böngészőhöz elérhető kiegészítőket!

Ossza meg jelszavait biztonságosan, és szükség esetén bárhonnan könnyedén vonja vissza a hozzáférést.

A Dashlane korlátai

Nincs asztali alkalmazás

A Friends & Family és a Starter csomagok nem kínálnak VPN-t a csomag tagjainak.

Dashlane árak

Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként

Barátok és család csomag: 7,49 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára

Starter (csapatok számára): 20 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Dashlane értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 240 értékelés) A Dashlane Business számára

4. LogMeOnce

via LogMeOnce

A LogMeOnce platform jelszó nélküli jelszókezelést kínál. Bejelentkezéshez jelszó helyett használhat szelfit, PIN-kódot, ujjlenyomatot vagy biometrikus arcazonosítót – bár ha úgy tetszik, jelszót is használhat.

Az ingyenes verzióval korlátlan számú egyedi jelszót tárolhat annyi eszközön, amennyit csak akar. A fizetős csomagok biztonságosan mentik a hitelkártya adatait is, és a választott csomagtól függően bizonyos mennyiségű titkosított tárhelyet biztosítanak. ?

A LogMeOnce legjobb funkciói

Védje érzékeny adatait többfaktoros hitelesítéssel

Időt és fáradságot takaríthat meg az automatikus kitöltés funkcióval.

Szinkronizálja adatait MacOS, Windows, Linux, Android és iOS rendszereken.

A LogMeOnce korlátai

Az ingyenes Premium verzió nem kínál vészhelyzeti hozzáférést vagy többfaktoros hitelesítést.

Számos funkció áll rendelkezésre, amelyek eleinte kissé bonyolultnak tűnhetnek.

LogMeOnce árak

Prémium: Ingyenes

Professzionális: 2,50 USD/hó felhasználónként

Ultimate (személyes): 3,25 USD/hó felhasználónként

Család: 4,99 USD/hó, maximum 6 felhasználó számára

Csapatok: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 7 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

LogMeOnce értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (17 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (130 értékelés)

5. 1Password

via 1Password

Az egyének, családok és globális munkaerő számára tervezett 1Password teljes titkosítást használ a jelszavak, jelszavak és egyéb magánadatok biztonságának garantálása érdekében. A biztonságos automatikus kitöltés funkció időt takarít meg az űrlapok kitöltésekor, és segít bejelentkezni más szolgáltatókhoz, például a Google-hoz vagy az Apple-hez.

Az A Secret Key extra biztonsági réteget kínál, és harmadik fél által végzett ellenőrzések biztosítják, hogy minden potenciális fenyegetést korán felismerjenek és gyorsan kezeljenek. ?

1Password legjobb funkciói

Kérje meg a jelszógenerátort, hogy komplex jelszavakat generáljon.

Használja az 1Password alkalmazást offline vagy online

Tartsa biztonságban adatait utazás közben az Utazási mód segítségével, amely eltávolítja a tárolókat az eszközeiről, mielőtt átlépné a határt, majd utána egy kattintással visszaállítja őket ✈️

Integrálja más eszközökkel, például a Microsofttal, a Google Workspace-szel és a GitHubbal.

1Password korlátai

Nem könnyű importálni a jelszavakat egy másik eszközről.

Egyes felhasználók szerint az automatikus kitöltés funkció nem mindig működik zökkenőmentesen.

1Password árak

Magánszemélyek: 2,99 USD/hó felhasználónként

Családok: 4,99 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Teams Starter Pack: 19,95 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára

Üzleti: 7 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

1Password értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

6. RoboForm

via RoboForm

A RoboForm a következő generációs jelszókezelőként hirdeti magát. Erős és egyedi jelszavakat generál az Ön számára, majd elmenti azokat, és gyorsan bejelentkezik, amikor legközelebb felkeresi az adott webhelyet.

Ez a jelszókezelő az internetet is átvizsgálja, és figyelmezteti Önt, ha valamelyik jelszava veszélybe került. ?

A RoboForm legjobb funkciói

Gyorsan töltse ki az űrlapokat a mentett adatok felhasználásával

Használja a RoboForm hitelesítőt a 2FA hitelesítéshez más webhelyeken.

Ossza meg jelszavait biztonságosan, miközben adatai védve vannak a kíváncsiskodó szemek elől.

Használja a RoboFormot iPhone és Android eszközökön, valamint webböngészőkben.

A RoboForm korlátai

Az ingyenes csomag csak egy eszközön biztosít hozzáférést.

A felhasználói felület nem annyira intuitív, mint lehetne.

RoboForm árak

Ingyenes

Prémium: 1,99 USD/hó felhasználónként

Család: 3,98 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

1 éves üzleti előfizetés: 39,95 USD/év felhasználónként

3 éves üzleti előfizetés: 33,95 USD/év felhasználónként

5 éves üzleti előfizetés: 29,95 USD/év felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

RoboForm értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

7. NordPass

via NordPass

A NordPass egy könnyen használható „digitális életkezelő”, amely jelszavakat generál és ment, valamint lehetővé teszi azok biztonságos megosztását. Emellett elmenti hitelkártyaadatait és automatikusan kitölti az űrlapokat. ?

Ez a jelszókezelő többféle többfaktoros hitelesítést támogat, és vészhelyzet esetén lehetővé teszi, hogy egy megbízható barát vagy családtag hozzáférjen a fiókjához.

A NordPass legjobb funkciói

Élvezze a jelszó nélküli passkey-k kényelmét

A Data Breach Scanner segítségével megtudhatja, hogy adatait megsértették-e.

Tárolja biztonságosan más információkat is, például a Wi-Fi jelszavakat vagy a társadalombiztosítási számát.

Használja a NordPass-t asztali számítógépén, mobil eszközén vagy böngészőjében egy böngészőbővítmény segítségével.

NordPass korlátozások

Az ingyenes változat meglehetősen korlátozott.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a jelszó automatikus kitöltése nem mindig működik.

NordPass árak

Ingyenes

1 éves prémium: 1,69 USD/hó felhasználónként

2 éves prémium: 1,29 USD/hó felhasználónként

1 éves családi csomag: 2,99 USD/hó, maximum 6 felhasználó számára

2 éves családi csomag: 2,49 USD/hó, maximum 6 felhasználó számára

1 éves Teams: 1,99 USD/hó felhasználónként

2 éves Teams: 1,79 USD/hó felhasználónként

1 éves üzleti előfizetés: 3,99 USD/hó felhasználónként

2 éves üzleti előfizetés: 3,59 USD/hó felhasználónként

1 éves vállalati előfizetés: 4,50 USD/hó felhasználónként

2 éves vállalati csomag: 4,10 USD/hó felhasználónként

NordPass értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

8. Enpass

via Enpass

Az Enpass lehetővé teszi, hogy jelszavait bárhol elmentse, ahol csak szeretné, legyen az OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud vagy offline a saját eszközén. Külön tárolókat hozhat létre személyes adatai, munkahelyi adatai és családi adatai számára. ?

A szinkronizálást harmadik fél szolgáltatásai végzik, és mivel az adatok nem az Enpass szerverein vannak tárolva, nem kell attól tartania, hogy azokat feltörik.

Az Enpass legjobb funkciói

A jelszóellenőrző funkcióval rendszeresen ellenőrizze a régi és lejárt jelszavakat.

Használja az egyik sablont különböző típusú információk, például hitelkártyaadatok, biztosítási dokumentumok vagy útlevél tárolásához.

Fizessen havonta vagy egyszeri befizetéssel élete végéig hozzáférést kaphat.

Használja az Enpass alkalmazást Windows, macOS, Linux vagy mobil eszközén.

Az Enpass korlátai

A felhasználói felület frissítésre szorulna.

A jelszó erősségének értékelése kissé túlzó lehet, feltételezve, hogy mindig a legmagasabb erősségre van szükség.

Enpass árak

Egyéni: 1,19 USD/hó felhasználónként

Család: 2,39 USD/hó, maximum 6 felhasználó számára

Egyszeri: 99,99 USD/hó felhasználónként

Business Starter: 8,49 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára

Üzleti alapcsomag: 2,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 3,99 USD/hó felhasználónként

Enpass értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (25 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (3 értékelés)

9. Keeper

via Keeper

A Keeper egy jelszókezelő, amely egyéb információkat is tárol, például bizalmas fájlokat vagy vállalatának kritikus infrastruktúráját. Személyes használatra, családok vagy vállalkozások számára egyaránt jól használható.

A zero-trust és zero-knowledge architektúra garantálja, hogy adatai mindig biztonságban vannak, ugyanakkor könnyen hozzáférhetők, amikor szüksége van rájuk, még akkor is, ha nincs internetkapcsolata.

A Keeper legjobb funkciói

Automatizálja a jelszavak cseréjét, hogy még tovább csökkentse a kockázatot.

Végezzen sötét webes vizsgálatot, hogy megtudja, kompromittálódott-e a jelszava.

Használja ki az erőforrás-könyvtárat, amely tartalmazza a Keeper használatának oktatását is.

Ha jogosult rá, vegye igénybe a 50% kedvezményt diákoknak és a 30% kedvezményt katonáknak, elsősegélynyújtóknak, ápolóknak, orvosoknak és kórházi alkalmazottaknak.

A Keeper korlátai

Az automatikus kitöltés funkció nem mindig működik tökéletesen.

A felhasználói felület nem túl intuitív a nem technikai felhasználók számára.

A Keeper árai

Személyes: 2,92 USD/hó felhasználónként

Család: 6,25 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Business Starter: 2 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 3,75 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Keeper értékelések és vélemények

G2: 5,0/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (470+ értékelés)

10. LastPass

via LastPass

Ez a jelszókezelő korlátlan számú jelszót tárol és jelszavakat is generál. Emellett automatikusan kitölti az űrlapokat, és lehetővé teszi, hogy jelszavait biztonságosan megossza másokkal. ?

A könnyen használható adminisztrációs felület segítségével könnyedén kézben tarthatja családja vagy vállalkozása jelszavaival kapcsolatos biztonságot.

A LastPass legjobb funkciói

Hozzáférhet jelszavaidhoz, akár online, akár offline állapotban vagy.

Tároljon mindenféle digitális adatot, például szoftverlicenceket és Wi-Fi-adatokat.

Tartsa adatai biztonságban a Premium és Business csomagok többfaktoros hitelesítésével.

Vállalkozásának növekedésével könnyedén léphet a következő fiók szintjére.

A LastPass korlátai

Az ingyenes csomag csak egy eszközről engedélyezi a hozzáférést.

A 2022-es biztonsági incidens rontotta a vállalat hitelességét, de azóta megerősítették a biztonsági intézkedéseket.

LastPass árak

Ingyenes

Prémium: 3 USD/hó felhasználónként

Családok: 4 USD/hó, maximum 6 felhasználó számára

Csapatok: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 7 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

LastPass értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)

A mentett jelszavakhoz való hozzáférés biztosítása kritikus fontosságú, de ez csak egy szempont a bizalmas adatok kezelésében. Szüksége van egy átfogó projektmenedzsment platformra, amely átfogó képet nyújt és zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít a napi feladatokhoz. Itt jön be a ClickUp.

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amellyel AI-támogatással, több mint 15 nézettel és feladatok automatizálásával kezelheti projektjeit.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely minden szinten növeli a termelékenységet és javítja a csapatok közötti együttműködést.

Kezdje meg projektjét a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps használatával, hogy ötleteket gyűjtsön és megtervezze a folyamatot. Ezután ezeket a jegyzeteket felhasználva készítse el a végleges projektmenedzsment ütemtervet, amely tartalmazza a projekt hatókörét és eredményeit, a mérföldköveket és az ütemtervet, valamint a legfontosabb erőforrásokat és a lehetséges kockázatokat. A projekt-együttműködési szoftver megkönnyíti a másokkal való együttműködést a folyamat során. ?️

A projekt elindulása után kezelje saját feladatait, és nyomon kövesse csapata előrehaladását a beépített feladatkezelő szoftver segítségével.

Dolgozzon együtt csapatával valós időben vagy aszinkron módon a dokumentumokon. Ezután mentse el a platformon létrehozott ClickUp Docs dokumentumokat, hogy mindig megtalálja, amire szüksége van.

Tekintse meg projektjének minden aspektusát a választott formátumban – például lista, Gantt-diagram, táblázat vagy táblázatos nézetben.

Profi tipp: A táblázatos nézet segítségével mentheti jelszavait, az AI jelszógenerátorral pedig biztonságos, egyedi jelszavakat hozhat létre. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A Clickup AI csak fizetős csomagokban érhető el.

A mobilalkalmazás még nem rendelkezik a desktop verzió összes funkciójával.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

Védje érzékeny adatait és biztosítsa nyugalmát

Az adatok védelme a hackerekkel szemben elengedhetetlen a mai online világban. A jelszavakat táblázatban is elmentheti, vagy a böngészőjére is bízhatja. A dedikált jelszókezelők azonban sokkal biztonságosabbak. ?

Miután kiválasztotta a számára legmegfelelőbb jelszókezelőt, optimalizálja a többi munkafolyamatot a ClickUp segítségével. Termelékenységet növelő és projektmenedzsment eszközöket kap, amelyek munkájának minden aspektusát támogatják.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra.