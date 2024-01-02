Pipedrive vagy HubSpot: melyik CRM a legjobb 2025-ben?

Minden sikeres vállalkozásnak szüksége van néhány alapvető szoftverplatformra a működésének optimalizálásához. Az értékesítési folyamat és az ügyfélkommunikáció terén kevés platform fontosabb, mint a CRM-szoftver.

Egy gyors Google-keresés során számtalan értékesítési szoftver opció jelenik meg, amelyek mindegyike azt állítja, hogy jelentősen javítja az értékesítési teljesítményt. De előbb-utóbb rájön, hogy néhány konkrét CRM-rendszer kiemelkedik a többi közül. Ezek közül a CRM-szoftverek közül a HubSpot és a Pipedrive a legnépszerűbbek.

De hogyan válasszon a Pipedrive és a Hubspot között? Kötelező választania a kettő közül, vagy lehet, hogy van egy harmadik lehetőség, amely még jobban segíti az értékesítési folyamatok kezelésében?

Mi az a Pipedrive?

Ahogy a neve is sugallja, a Pipedrive kifejezetten a folyamatok kezelésére lett kifejlesztve. Hasonlítsa össze a Pipedrive-ot olyan alternatívákkal, mint a Trello, és hamar rájön, miért fontos ez a különbség.

Professzionális és vállalati csomagjaival a Pipedrive speciálisan az értékesítési folyamatok racionalizálására tervezett, fejlett kapcsolattartási funkciókat kínál. Ha ehhez hozzáteszünk még egy jó adag marketingautomatizálást, amely magában foglalja az e-mailes marketinget és a munkafolyamatok automatizálását, akkor megértjük, miért ez az egyik leghatékonyabb operatív eszköz, amely ma az értékesítési csapatok rendelkezésére áll.

Ne tekintsd ezt a CRM-csomagot pusztán egy kapcsolattartói adatbázisnak. A Pipedrive legtöbb alternatívájával ellentétben ez az értékesítési központ a Kanban táblákat részesíti előnyben a potenciális ügyfelek kezelési lehetőségeinek megszervezéséhez. A drag-and-drop funkciók segítségével könnyedén megtervezheted a ciklusodat, így a folyamatok kezelése vizuálisabbá válik.

A Pipedrive funkciói

Ahogyan egy fejlett leadkezelő eszköztől elvárható, a Pipedrive számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek az értékesítési csapatának. A prediktív lead pontozástól a leadek ápolását szolgáló e-mail marketing funkciókig ez a CRM szoftver minden szempontból a csapatának átfogó értékesítési központjává válhat.

1. CRM és értékesítési folyamat funkciók

A Pipedrive egy átfogó CRM-csomag, amely számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek célja az értékesítési folyamatok előmozdítása, kezelése és fejlesztése. Képernyői intuitív és tiszta elrendezésűek, az ügyletek kezelését intelligens kapcsolattartási adatokkal és természetes következő lépésekkel kombináló vizuális elemekkel támogatják.

Rövid űrlapok, listaimportálás vagy más CRM-megoldásokkal való integráció segítségével könnyedén hozzáadhat új névjegyeket. A duplikált névjegyek kezelése automatikus, míg a névjegykártyák egyszerű színkódokkal jelzik a pozitív és negatív adatokat. Minden névjegykártya tartalmaz egy vizuális grafikont is, amely az adott névjeggyel kapcsolatos összes kapcsolattartási pontot ábrázolja, az e-mailektől kezdve a támogató csapat ügyfélszolgálati megkereséseiig.

Mindezek a funkciók egyetlen célra irányulnak: megkönnyíteni a csapatod számára az üzletek lezárását és az értékesítési folyamat optimalizálását. A Pipeline-t ne egyszerű CRM-ként tekintsd, hanem átfogó értékesítési asszisztensként és üzletkezelő eszközként, amely a folyamat minden szakaszában segítséget nyújt.

2. Jelentések és irányítópultok

Ahogyan az egy értékesítési asszisztensnél elvárható, a Pipedrive funkcióinak jelentős része az értékesítési előrejelzésekre és egyéb jelentésekre összpontosít. Ennek eredményeként segít a vezetőknek és az értékesítési vezetőknek áttekintést szerezni az egész folyamatról, valamint proaktív módon kidolgozni és módosítani stratégiáikat.

A Pipedrive Insights platform tele van ilyen elemzésekkel, a jelenlegi értékesítési teljesítmény pillanatképeitől a bevételi előrejelzési jelentésekig. Minden jelentés és irányítópult teljes mértékben testreszabható. A felhasználók akár egyéni mezőket is hozzáadhatnak, és egyéni diagramokat is készíthetnek a jobb áttekinthetőség érdekében.

És ez csak a kezdet. A Pipedrive az értékesítési célokat is integrálja a folyamatba, így a felhasználók közvetlenül összehasonlíthatják a mérföldköveket a jelenlegi teljesítménnyel a műszerfalon. Soha ne veszítse szem elől, hogy újra elérheti-e értékesítési és bevételi céljait.

Végül a Pipedrive megkezdte az AI-képességek integrálását a jelentéskészítő eszközeibe. Az AI-alapú értékesítési asszisztens folyamatosan átvizsgálja az értékesítési folyamat adatait, hogy ajánlott további lépéseket találjon, például a potenciális ügyfelek nyomon követését vagy a potenciális ügyfelek minősítését. Ez egy intuitív megoldás, amely segít az értékesítési csapatának a megfelelő lépésekre koncentrálni.

3. Ügyfélkapcsolat-kezelési sablonok

Végül, a Pipedrive számos sablont kínál, attól függően, hogy milyen tevékenységet szeretne létrehozni. Például az alapcsomag tartalmaz e-mail sablonokat bármilyen potenciális ügyfélnek szóló e-mailhez, valamint munkafolyamat-sablonokat a tipikus folyamatok automatizálásához.

A szoftver tartalmaz sablonokat is a Smart Docs funkcióhoz, amelynek segítségével gyorsabban és hatékonyabban készíthetsz ajánlatokat az üzletekhez, amelyeket meg akarsz kötni. Természetesen saját sablonokat is létrehozhatsz és testreszabhatsz, hogy az e-mailek, automatizálások és Smart Docs funkciók biztosítsák az értékesítési csapatod számára a szükséges információkat.

A Pipedrive árai

Essential: 14,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 27,90 USD/hó felhasználónként

Professional: 49,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 64,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Mi az a HubSpot CRM?

A HubSpot több, mint egy egyszerű ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz. Inkább egy átfogó marketing- és értékesítési központ, amely több, egymással összekapcsolt szoftveropciót tartalmaz, többek között a következőket:

HubSpot Marketing Hub , amely számos bejövő marketing funkcióval és testreszabható e-mail sablonokkal rendelkezik, hogy elősegítse marketing kampányait.

HubSpot CMS Hub , egy tartalomkezelő rendszer és weboldal-készítő, amely egyedi céloldalakat és teljes online jelenlétet is létrehozhat.

Hu bSpot Commerce Hub , egy B2B iparágak számára készült kereskedelmi platform, amely e-kereskedelmi integrációkat, havi számlázási és számlázási eszközöket és még sok mást tartalmaz.

HubSpot Support Hub , amelyet olyan vállalkozások számára terveztek, amelyek javítani szeretnék ügyfélszolgálatukat, beleértve a telefonos és e-mailes ügyfélszolgálati rendszereket is.

HubSpot Sales Hub, a CRM-puzzle darabja, amelyre ebben az összehasonlító útmutatóban összpontosítunk.

Ezen egyedi platformok mellett a vállalat ingyenes oktatási forrásokat is kínál a HubSpot Academy-n, egy online súgó központban, amely mindenki számára elérhető, aki rendelkezik HubSpot fiókkal. Ezek az ingyenes képzési szolgáltatások lehetővé teszik, hogy az összes csapattag ne csak a szoftverrel, hanem az értékesítés és marketing legjobb gyakorlataival is jobban megismerkedjen.

A professzionális és vállalati csomagok mellett a HubSpot ingyenes csomagot is kínál a Sales Hubhoz. A HubSpot Academy pedig lehetővé teszi, hogy bárki ingyenesen kipróbálhassa a szoftvert.

A HubSpot CRM funkciói

A Sales Hub keretében a HubSpot egyszerű CRM funkciókat kínál, amelyek nagyon hasonlóak a versenytársakéihoz.

A valódi különbséget a HubSpot integrációinak széles skálája jelenti, mind a vállalat egyéb megoldásaival, mind külső szolgáltatásokkal. Például a ClickUp integráció összeköti a CRM-et hatékony projektmenedzsment és csapatmunkát támogató funkciókkal a termelékenység növelése érdekében.

1. CRM és értékesítési folyamat funkciók

A CRM funkciókhoz tervezett HubSpot Sales Hub felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely ideális az értékesítési csapat számára. Még a HubSpot ingyenes csomagja is tartalmaz egy vizuális irányítópultot, amelynek segítségével az értékesítési vezetők nyomon követhetik a potenciális ügyfelek és a lehetséges ügyfelek helyzetét a folyamatban. Emellett olyan eszközöket is kínál, amelyek kifejezetten ezeknek a kapcsolatoknak az ügyletig történő kezelésére lettek tervezve.

Ezen felül a HubSpot számos olyan funkciót kínál, amelyek kifejezetten az értékesítési csapat időmegtakarítását szolgálják. Például a CRM értesítheti a kijelölt értékesítési ügynököt, amikor egy potenciális ügyfél meglátogat egy adott weboldalt vagy megnyit egy e-mailt. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a megfelelő időben élő csevegéssel, e-mailben vagy telefonon vegyék fel a kapcsolatot a szoftverből.

Végül, a HubSpot Sales Hub skálázható. Az ingyenes csomag korlátozott, például csak három irányítópultot és tíz jelentést tartalmaz. De még így is, a felhasználók átléphetnek a csomag marketing és támogatási megoldásaira egy átfogóbb értékesítési és marketing felépítés érdekében. Az üzleti és kapcsolattartói lista növekedésével zökkenőmentesen áttérhet a magasabb szintű professzionális vagy vállalati csomagra.

2. Jelentések és irányítópultok

A HubSpot átfogó jelentéskészítési funkciókat is kínál, amelyek segítségével a csapatok és a vezetők betekintést nyerhetnek mindenbe, az értékesítési előrejelzésektől a teljesítményáttekintésekig. A többi HubSpot eszközhöz hasonlóan a jelentéskészítés is átfogja a szoftverinfrastruktúra minden elemét. Például azok a felhasználók, akik mind a HubSpot Marketing, mind a HubSpot Sales Hub szolgáltatást használják, könnyedén összekapcsolhatják a két szolgáltatás adatait egy irányítópulton.

A legjobb esetben ez a HubSpot elemzéseket egyetlen, megbízható adatforrássá teszi az egész marketingcsatornája és értékesítési folyamatának.

Sőt, a jelentéseket és a műszerfalakat könnyedén testreszabhatja a szervezet igényeinek megfelelően. Fontos azonban megjegyezni, hogy az ingyenes csomag jelentősen korlátozza a testreszabási lehetőségeket, amelyek csak a magasabb szintű professzionális és vállalati csomagokban érvényesülnek igazán.

A jelentések készítése egy másik terület, ahol a HubSpot Academy kiemelkedik. Használhatja arra, hogy megtanulja, hogyan készítsen jelentéseket, és ismereteket és betekintést szerezzen arról, hogyan állíthat be elemzéseket a jobb betekintés és teljesítmény érdekében.

3. Ügyfélkapcsolat-kezelési sablonok

Végül a HubSpot számos sablont kínál, amelyek segítségével értékesítési csapata optimalizálhatja teljesítményét anélkül, hogy minden alkalommal a nulláról kellene kezdenie. A nagyobb termékcsaládon belül a leggyakrabban használt sablonok közé tartoznak a következők:

E-mail marketing sablonok értékesítéshez és potenciális ügyfelek ápolásához

Weboldal témák és sablonok a tartalomkezelő rendszerhez

Jelentés- és irányítópult-sablonok általános értékesítési és marketingmutatókhoz és betekintésekhez

Üzleti terv és üzleti ütemterv sablonok

Természetesen nem minden sablon korlátozódik a HubSpot Sales Hub-ra. Ehelyett a nagyobb csomagban található szoftvermegoldásokra terjednek ki. Például az e-mail sablonok mind a marketing, mind az értékesítés automatizálási munkafolyamatokban használhatók.

HubSpot CRM árak

Ingyenes eszközök: Ingyenes

Starter: 20 USD/hó

CRM Professional: 1600 USD/hó

CRM Enterprise: 5000 USD/hó

Pipedrive és HubSpot: funkciók összehasonlítása

Legalábbis a CRM funkciók tekintetében a Pipedrive és a HubSpot könnyen összehasonlítható. De fontos megjegyezni, hogy a két platform hatóköre eltérő. Az első inkább a folyamatok kezelésére összpontosít, míg a második egy szélesebb körű megoldás, amely az egész marketing- és értékesítési folyamatot lefedi.

Mégis, itt az ideje, hogy összehasonlítsa a két eszköz CRM- és értékesítési folyamat funkcióit, jelentéseit és irányítópultjait, valamint CRM-sablonjait.

1. CRM és értékesítési folyamat funkciók

A különböző iparágak értékesítési csapatai értékelni fogják a Pipedrive célzott funkcióit és vizuális megközelítését a folyamatok bemutatásához és kezeléséhez. Azok az értékesítési vezetők, akik kifejezetten a folyamatok hatékonyságának maximalizálására törekednek, ebben a területen ez a legjobb választás.

A HubSpot Sales Hub viszont szélesebb körű integrációk tekintetében nyer. Önálló CRM-ként a Sales Hub több mint megfelelő.

Ha azonban az összes értékesítési és marketingtevékenységét, beleértve a tartalomkezelést is, áttelepíti a szoftverre, az jelentősen hatékonyabbá válik. Az integráltabb megvalósítás szempontjából a HubSpot Sales Hub nyer.

2. Jelentések és irányítópultok

A CRM funkciókhoz hasonlóan a HubSpot és a Pipedrive is egyedülálló előnyöket kínál a jelentéskészítési funkciók terén. A Pipedrive Insights kiválóan alkalmas értékesítési előrejelzésekhez és fejlett elemzésekhez, különösen az AI-integrációjának köszönhetően.

Másrészt a HubSpot Sales Hub a nagyobb promóciós és értékesítési infrastruktúrába való integrációval tűnik ki. Nincs egyértelmű győztes, mert a győztes teljes mértékben az Ön szervezeti igényeitől függ.

De itt külön kiemelnénk a HubSpotot, amely ingyenes csomagot kínál, amely legalább korlátozott jelentéskészítési lehetőséget tartalmaz. Ez lehetővé teszi, hogy belevágjon és kipróbálja a jelentések és irányítópultok készítését, mielőtt bármit is bevezetne a nagyobb csapatban és szervezetben.

3. Ügyfélkapcsolat-kezelési sablonok

Végül a HubSpot nyer a sablonok terén. Mivel a szoftver átfogóbb és integráltabb, funkciói több funkcionális területet is lefedhetnek. Sőt, a funkciók száma is meghaladja a Pipedrive-ét. Ha nem szeretne a CRM-mel a nulláról kezdeni, érdemes először a HubSpotot kipróbálni.

Pipedrive és HubSpot a Redditen

Hova jutnak el a valódi felhasználók, amikor összehasonlítják a Pipedrive-ot és a HubSpot-ot? A Reddit segítségével próbáltuk kideríteni. A Reddit-en végzett gyors keresés a HubSpot és a Pipedrive összehasonlítására azt mutatja, hogy a legtöbb szakember az értékesítés terén a Pipedrive-ot részesíti előnyben versenytársaival szemben.

„A Hubspot megnehezíti az életét az értékesítés terén (a Pipedrive-hoz képest)”, írta egy felhasználó, „de többet nyújt a marketing terén... és ingyenes.”

A felhasználók különösen dicsérték a Pipedrive mélyebb kapcsolatépítő funkcióit:

„A Pipedrive-ban az tetszett, hogy amikor egy ügyféllel dolgoztam egy projekten, létrehozhattam a projektet, és összekapcsolhattam az ügyféllel, akivel együtt dolgoztam” – mondta egy másik Reddit-kommentátor. „Létrehozhattam listanézeteket, hogy lássam, melyik szakaszban tart az egyes projektek, frissített jegyzeteket készíthettem, dokumentumokat csatolhattam, például műszaki adatlapokat és rajzokat stb. Jó volt, hogy egy helyen volt ez a tiszta áttekinthetőség, ami idő szempontjából hatékony volt a kezeléshez.”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Pipedrive és a HubSpot legjobb alternatíváját

Gyorsítsa fel ügyfélszámának növekedését és ügyfelei elégedettségét a ClickUp all-in-one munkaplatformmal.

A Pipedrive és a HubSpot ugyan a legnépszerűbb CRM-megoldások közé tartoznak, de messze nem az egyetlen lehetőségek. Különösen akkor érdemes megnéznie a ClickUp-ot, ha ingyenes, skálázható eszközöket keres a kapcsolattartáshoz.

A HubSpothoz hasonlóan a ClickUp is több, mint egy CRM szoftver. De a HubSpottól eltérően ez egy projektmenedzsment csomag, amely a Smart Docs és a wiki lehetőségek révén az ügyfelekkel való együttműködéstől a tudásmenedzsmentig mindenre kiterjed.

Más szavakkal, a ClickUp egy termelékenységnövelő szupereszköz. Ugyanakkor továbbra is jól teljesít azokban a alapvető funkciókban, amelyek alapján ebben az útmutatóban összehasonlítottuk két versenytársát:

1. CRM és értékesítési folyamat funkciók

A ClickUp CRM-vezérlőpultja áttekintést nyújt az értékesítési teljesítményről.

Lehet, hogy alapvetően egy termelékenységi platformról van szó, de ne becsülje alá a ClickUp potenciálját a potenciális ügyfelek kezelésében. A platform magjában egy felhasználóbarát CRM található, amely intuitív és hatékony módon segíti csapatát az ügyfélkapcsolatok fejlesztésében és több üzlet megkötésében.

A ClickUp CRM funkciói:

A potenciális ügyfelek folyamatának vizuális ábrázolása

Az egyes fiókok nyomon követésének és kezelésének lehetősége

Testreszabható nézetek, beleértve listákat, Gantt-diagramokat, Kanban-táblákat és egyebeket

E-mail integrációk, amelyek dinamikus értékesítési lehetőségeket kínálnak potenciális ügyfeleinek és leadjeinek

Ügyféladatbázis-funkciók a kapcsolattartók tárolásához, kezeléséhez és elemzéséhez

Munkafolyamat-automatizálás a dinamikusabb értékesítési folyamatok érdekében

Közvetlen integráció CRM-eszközökkel, mint a HubSpot és a Pipedrive, hogy továbbra is kihasználhassa projektmenedzsment-beállításait.

2. Jelentések és irányítópultok

Természetesen a ClickUp előnyei nem érnek véget az alapvető CRM funkciókkal. Valójában a ClickUp Dashboards az egyik legfontosabb funkciója, amely segít feltárni az értékesítési folyamatokkal és a kapcsolattartási trendekkel kapcsolatos fejlett elemzéseket.

A ClickUp Dashboards segítségével egyetlen pillantással azonosíthatja és kihasználhatja a mélyebb betekintést. Folyamatosan figyelemmel kísérheti az értékesítési és értékesítési csapat teljesítményét.

És ez nem az egyetlen lehetőség a fejlett betekintés megszerzésére. Az igény szerinti jelentéskészítő eszközök valós idejű és ütemezett betekintést nyújtanak csapata teljesítményébe és termelékenységébe. Így proaktív maradhat, miközben kezeli teljesítményét és előrejelzi a jövőbeli igényeket.

3. Ügyfélkapcsolat-kezelési sablonok

Ügyféladatok a ClickUp List nézetben

Végül, a ClickUp az egyik leghasznosabb funkcióval tűnik ki, amelyre a mai értékesítési csapatoknak szükségük van: a sablonokkal. Itt található a ClickUp CRM sablon és számos más CRM sablon, amelyeket kifejezetten az új munkatársak beillesztésének és a napi menedzsmentnek a megkönnyítésére terveztek. Akár egy ügyfélszolgálatot, egy szoftverfejlesztői csapatot vezet, akár egy fitneszedzőként ügyfeleit szeretné menedzselni, a ClickUp sablonok megadhatják Önnek a szükséges előnyt.

A csapatmenedzsment sokkal egyszerűbbé válhat, ha gyorsan összeállíthat olyan testreszabott projekteket és folyamatokat, amelyek megfelelnek a csapat igényeinek, miközben Ön is rugalmas maradhat. Ha ehhez hozzáadja más termelékenységi eszközök, például ügyfélkezelési sablonok kihasználásának lehetőségét, akkor egy olyan megoldást kap, amely megkönnyíti a folyamatok kezelését.

Turbózza fel értékesítési folyamatát a ClickUp segítségével

Ha értékesítésközpontú CRM-et keres, a HubSpot és a Pipedrive messze nem az egyetlen lehetőség. A ClickUp egy felhasználóbarát felületen kínálja az összes funkciót, amire szüksége van a termelékenységhez és a potenciális ügyfelek kezeléséhez.

Még az ingyenes csomaggal is megkapja az összes szükséges alapvető eszközt, amelyekkel sikeres lehet az értékesítési tevékenysége. Miután megszokta a fejlettebb funkciókat, a piacon elérhető egyik leghatékonyabb és legátfogóbb értékesítési és termelékenységi platformot kapja meg.

Ideje felgyorsítani az értékesítési folyamatot. Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjára, és kezdje el a munkát.