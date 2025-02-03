A 10 legjobb GetResponse alternatíva az e-mail marketinghez 2025-ben

2024-ben az e-mail felhasználók száma világszerte meghaladja a négy milliárdot, ami a világ népességének több mint fele. Nem meglepő, hogy a vállalkozások szeretik az e-mail marketing kampányaikat, hogy híreket terjesszenek.

A vélemények eltérőek lehetnek, de az e-mail marketing kampányok tervezése, ütemezése, elindítása és méretezése csak a megfelelő eszközzel lehetséges.

A GetResponse egy olyan eszköz, amelyet a marketingesek e-mail marketing kampányokhoz vagy marketing tevékenységek automatizálásához használnak.

Az e-mail marketing eszközök piaca azonban rendkívül dinamikus. A követelmények folyamatosan változnak, és minden iparágnak és vállalkozásnak megvannak a maga sajátos igényei. Ezért előfordulhat, hogy a GetResponse nem felel meg mindenki igényeinek és preferenciáinak.

Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb GetResponse alternatíváról, hogy kielégítsük a különböző felhasználási eseteket és követelményeket. Ez a lista értékeli az egyes eszközök funkcióit és árait, hogy biztosan megtalálja a vállalkozásának leginkább megfelelőt.

Mit kell keresni a GetResponse alternatíváiban?

Egyes e-mail marketing menedzsment eszközök több funkciót kínálnak, mint mások, de mielőtt elkötelezi magát egy eszköz mellett, értékelnie kell annak használhatóságát az Ön egyedi igényeinek szempontjából. Mielőtt a GetResponse alternatívájára koncentrálna, néhány dolgot szem előtt kell tartania.

Zökkenőmentes kapcsolattartás: Válasszon olyan eszközt, amely egyszerűsíti a kapcsolattartást, integrálható a CRM-eszközökkel, és önállóan szegmentálja a kapcsolatokat. Részletes elemzések: Az e-mail marketing megoldásnak mélyreható betekintést kell nyújtania a feliratkozók viselkedésébe, mérnie kell kampányai hatékonyságát, és megbízható ROI-adatokat kell szolgáltatnia. Robusztus marketingintegrációk: Gondoskodjon arról, hogy az eszköz integrálható legyen az e-kereskedelemmel, a keresőmotor-marketinggel és más fontos alkalmazásokkal. All-in-One Marketing Suite: Válasszon egy eszközt, amely landing page-készítőt, e-kereskedelmi integrációkat, SMS-marketinget, chatbotokat és egyéb gazdag funkciókat kínál. Ütemezési funkciók: Válasszon olyan megoldást, amely lehetővé teszi az e-mail kampányok ütemezését és az elküldés automatizálását – ez elengedhetetlen Válasszon olyan megoldást, amely lehetővé teszi az e-mail kampányok ütemezését és az elküldés automatizálását – ez elengedhetetlen az alapvető marketing automatizáláshoz. Együttműködési funkciók: Keressen olyan funkciókat, amelyek lehetővé teszik a zökkenőmentes csapatmunkát. Ez felgyorsítja a kampányok tervezését és elindítását. Megfizethetőség: Válasszon olyan eszközt, amely illeszkedik a költségvetéséhez, de vegye figyelembe azokat a funkciókat is, amelyek szükségesek a tevékenységének méretéhez.

Végül, miért ne próbálná ki az ingyenes csomagot, hogy megnézze, hogyan működik az eszköz, és hogy az interfésze megfelel-e Önnek és csapatának?

A 10 legjobb GetResponse alternatíva, amelyet érdemes használni

1. HubSpot

A HubSpot kiváló, mindent egyben tartalmazó megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek marketing- és értékesítési tevékenységüket szeretnék racionalizálni. A fejlett marketingautomatizálás, a CRM-csomag és a részletes elemzések teszik tökéletes eszközzé az Ön arzenáljában.

Ezenkívül a testreszabható e-mail sablonok gazdag választéka segít javítani az e-mail marketing kampányait. A felhasználói felület is az egyik legintuitívabb a listán.

A HubSpot kiváló alternatíva a GetResponse-hoz, különösen fejlett automatizálási funkciói miatt.

A HubSpot legjobb funkciói

Használja a beépített eszközöket a webhely optimalizálásához és elemzéséhez, hogy javítsa a teljesítményt és a SEO-t

Használja ki a több mint 1000 integrációt CMS-ek, meglévő e-mail marketing platformok, kommunikációs szoftverek és ERP megoldások között.

Hozzáférés értékesítési és együttműködési eszközökhöz, beleértve egy ingyenes CRM-et az üzletkötéshez és a potenciális ügyfelek kezeléséhez, amely tökéletes kisebb vállalkozások számára.

A HubSpot korlátai

Más GetResponse alternatívákhoz képest drága árak

A legalacsonyabb szintű csomagok felhasználói számára korlátozott testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre

A rendelkezésre álló funkciók széles választéka miatt a tanulás időigényes és bonyolult lehet.

HubSpot árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 800 USD/hó

Vállalati: 3600 USD/hó

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3900+ értékelés)

2. MailerLite

A MailerLite egy megfizethető, felhasználóbarát alternatíva a GetResponse-hoz, amely leginkább kisebb vállalkozások és induló vállalkozók számára hasznos.

Az intuitív felület mellett a MailerLite olyan funkciókat kínál, mint az automatizálás, a drag-and-drop e-mail szerkesztő, az A/B tesztelés és a fejlett célzás.

Az e-mail marketinghez, hírlevelekhez, valamint céloldalak és weboldalak készítéséhez szükséges eszközök segítségével javíthatja kampányai hatékonyságát és az elkötelezettséget.

A MailerLite legjobb funkciói

Hozzáférés testreszabható témákhoz és kiterjedt sablonkönyvtárhoz

Készítsen különböző típusú e-maileket a drag-and-drop szerkesztővel

Tartsa fenn a magas e-mail kézbesítési arányt

E-mail automatizálási funkciók még az ingyenes csomagban is

A MailerLite korlátai

Alapvető automatizálási funkciók, még a magasabb szintű csomagok esetében is

Nincs fejlett elemzési funkció és külön elemzési fül

Az élő chat támogatás csak az Advanced és Enterprise csomagok felhasználói számára elérhető

MailerLite árak

Ingyenes

Növekvő vállalkozás: 10 USD/hó áron kezdődik

Haladó: 20 dollártól/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

MailerLite értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1900+ értékelés)

3. ActiveCampaign

az ActiveCampaign segítségével.

A GetResponse funkciókban gazdag alternatívája, az ActiveCampaign e-mail marketing megoldások, CRM, marketing automatizálási eszközök és értékesítési automatizálási funkciók ötvözetét kínálja.

A növekvő vállalkozások számára kiváló funkcióval rendelkező eszköz gépi tanulást használ a kapcsolatok szegmentálására és a kampányok személyre szabására e-mailben, üzenetküldésben, csevegésben és szöveges üzenetekben.

A kiváló e-mail kézbesíthetőség és a gépi tanulási képességek miatt ez a program igazi erőgép a marketingesek számára.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Használjon fejlett automatizált munkafolyamatokat a célközönség jobb megcélzásához

Használja ki a gépi tanulási funkciókat az e-mailek küldési idejének optimalizálásához

Értékesítési csatorna menedzsment és lead konverziós funkciók

Érje el ügyfeleit különböző csatornákon keresztül olyan marketingeszközökkel, mint az élő csevegés, az SMS-marketing és a Facebook Custom Audiences integráció.

Adat alapú döntéseket hozhat átfogó elemzések és fejlett jelentések segítségével

Az ActiveCampaign korlátai

A felhasználók szerint a tanulási görbe meredek, különösen azok számára, akik kizárólag az e-mail marketingre szeretnének koncentrálni.

Ingyenes csomag nem elérhető.

ActiveCampaign árak

Lite: 39 USD/hó áron

Plusz: 70 dollártól/hónap

Professzionális: 187 USD/hó áron

Vállalati: Egyedi árazás

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Nézze meg ezeket az ActiveCampaign alternatívákat!

A Constant Contact az egyik legrégebbi és legmegbízhatóbb e-mail marketing platform a kisvállalkozások számára.

A Constant Contact megkönnyíti a kampányok tervezését és elindítását azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerre több kampányt is futtatnak: drag-and-drop e-mail sablonjai, marketing CRM-je és közösségi média marketing eszközei intuitív felhasználói felülettel és gazdag sablonkönyvtárral párosulnak.

A platform széles körű funkciói segítenek a vállalkozásoknak a közönségük bővítésében, az e-mail kampányok kezelésében és az események népszerűsítésében.

A Constant Contact szintén az itt felsorolt legolcsóbb GetResponse alternatívák között található.

Kezelje az e-mail marketinget, a marketing automatizálást és a teljesítmény nyomon követését egy felhasználóbarát felületen

Fedezze fel a kampánytípusokat és funkciókat egy iparágvezető 60 napos próbaidőszak alatt

Niche funkciókat kínál az értékesítés, a közösségi média kezelése és az eseményfizetések kezelése területén.

Korlátozott lehetőségek az e-mail marketing testreszabására és szegmentálására

Jelentős áremelkedés nagyobb e-mail listák esetén

Korlátozott fejlett funkciók a Lite és Standard csomagokban

Lite: 12 USD/hó

Standard: 35 USD/hó

Prémium: 80 USD/hó

G2: 4/5 (5700+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2600 értékelés)

5. Salesforce Marketing Cloud

A Salesforce Marketing Cloud egy mesterséges intelligenciával működő, felhőalapú CRM-platform, amely kiválóan alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyek kifinomult marketingautomatizálási megoldásokat keresnek.

A platform személyre szabott e-mail kampányok és ügyfélutak segítségével növeli az ügyfelek hűségét. Az olyan funkciók, mint a közönség szegmentálása, a potenciális ügyfelek és fiókok bevonása, valamint a valós idejű betekintés, robusztus eszközzé teszik a nagyvállalatok számára.

A Marketing Cloud a legdrágább eszköz a felsoroltak közül. De ez az eszköz többet kínál, mint amit elsőre láthatunk. ✨

A Salesforce Marketing Cloud nem korlátozódik az e-mail marketing kampányokra; holisztikus marketingcsomagja minden marketingtevékenységét lefed.

A Salesforce Marketing Cloud legjobb funkciói

Készítsen előrejelző utazásokat és személyre szabott ügyfélélményeket a Salesforce Einstein mesterséges intelligencia technológiájával.

Hozzáférés fejlett elemzésekhez és felhasználói betekintéshez

Integráljon egy teljes körű marketingautomatizálási megoldáscsomagot a Marketing Cloud segítségével

Kövesse nyomon a konverziós tölcsért a potenciális ügyfelek tevékenységének valós idejű frissítései révén

A Salesforce Marketing Cloud korlátai

Kevesebb harmadik féltől származó integráció

Az API-hozzáférés és az A/B tesztelés csak a PRO felhasználók számára elérhető.

Salesforce Marketing Cloud árak

Marketing Cloud Engagement: Havi 1250 dollártól (Professional)

Marketing Cloud Account Engagement: Havi 1250 dollártól (Growth)

Marketing Cloud Personalization: Éves díj: 108 000 USD-tól (Growth)

Salesforce Marketing Cloud értékelések és vélemények

G2: 4/5 (4000+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

6. Moosend

A Moosend egy megfizethető e-mail marketing és automatizálási platform. Bár funkciói nem olyan kiterjedtek, mint másoké, a Moosend listakezelési és szegmentálási opciói segítenek a marketingszakembereknek a célközönségük pontosításában.

A platform egyszerűsíti az e-mail marketinget olyan funkciókkal, mint a drag-and-drop e-mail szerkesztő, a céloldal és űrlapszerkesztő, valamint a munkafolyamat-automatizálás. A mintegy 75 e-mail sablon segítségével gyorsan elindíthat kampányokat.

A Moosend legjobb funkciói

Szerezzen be egy felhasználóbarát felületet, amely minden alapvető e-mail marketing kampányhoz szükséges funkcióval rendelkezik.

Használja az AI-alapú optimalizálásokat, hogy e-mailjei kampányokon átívelően vonzóak és interaktívak maradjanak

A Moosend korlátai

A feliratkozók számán alapuló árazás nem praktikus azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagy listával rendelkeznek, de ritkán indítanak e-mail kampányokat.

Nincs mobilalkalmazás az e-mail kampányok kezeléséhez

Moosend árak

30 napos ingyenes próba

Előny: 9 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Moosend értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (190+ értékelés)

7. Drip

via Drip

A Drip egy marketing automatizálási eszköz, amely robusztus e-mail szerkesztő funkciókat, előfizetőkezelést és automatizált munkafolyamatokat kínál az e-mail marketinghez.

A platform hasznos azoknak az e-kereskedelmi márkáknak, amelyek a Shopify platformján működnek. Gyorsan elindíthat kampányokat olyan funkciók segítségével, mint a vizuális e-mail automatizálási eszköz, a kapcsolattartók szegmentálása és az előre elkészített automatizálási könyvtár.

Az analitikai irányítópult egy plusz előny: betekintést nyerhet és a kampányokból szűrt adatok alapján megteheti a következő lépéseket.

A Drip legjobb funkciói

E-kereskedelmi vállalkozások számára készült, olyan funkciókkal és integrációkkal, amelyek elősegítik a konverziókat.

Integrálva a Shopify, Magento és WooCommerce platformokkal

Szerezzen információkat testreszabható irányítópultokon keresztül, részletes ügyfél-elemzésekkel.

Készítsen és indítson marketingkampányokat egy vizuális automatizálási eszköz segítségével

A Drip korlátai

Az e-mail lista méretén alapuló komplex árazási tervek

Nagy kapcsolati bázis esetén drágának bizonyulhat

Az első használatkor a felület zavarosnak tűnhet

Drip árazás

14 napos ingyenes próba

39 USD/hó 2500 névjegyért

289 USD/hó 20 000 névjegyért

Egyedi árak több mint 170 000 kapcsolattartó számára

Drip értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190 értékelés)

8. AWeber

Az AWeber egy egyszerű, de hatékony e-mail marketing és marketing automatizálási platform.

Egyedülálló funkcióival kiemelkedik a versenytársai közül: AMP e-mailek, hosztolt üzenetküldési archívum, felugró űrlapok, webes push értesítések, hatalmas stock fotó könyvtár és Canva-alapú e-mail szerkesztő.

A platform emellett robusztus elemzési funkciókat, A/B tesztelést és testreszabható sablonokat is kínál.

Ez a GetResponse alternatíva kiváló választás új vállalkozások számára is. Az eszközön belül domain nevet vásárolhat és weboldalt hozhat létre vállalkozása számára.

Az AWeber legjobb funkciói

Dolgozzon egy Team Hub-ban a csapat és az ügyfelek kezeléséhez

Integráljon több mint 1000 platformot, például a Shopify-t, a WordPress-t és a Patron-t

Használjon kész sablonokat az értékesítési oldalakhoz

Készíts e-maileket AI-vezérelt írási segédlettel és a Canva segítségével

Jobb közönség-elkötelezettség elérése webes push értesítések segítségével

Növelje elérhetőségét közvetítések és interaktív e-mailek segítségével

Az AWeber korlátai

Harmadik féltől származó integrációk szükségesek az SMS-értesítések támogatásához

A leiratkozott felhasználók beleszámítanak a havi kvótádba

AWeber árak

Ingyenes

Lite: 12,50 USD/hó áron

Plusz: 20,00 USD/hó áron elérhető

Korlátlan: 899 USD/hó

Aweber értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 620 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (290+ értékelés)

9. Omnisend

Az Omnisend egy all-in-one omnichannel marketing platform. Elsősorban e-kereskedelmi vállalkozásoknak szól, és a platform segít automatizálni az e-maileket, SMS-eket és push értesítési kampányokat.

Az Omnisend könnyű használatáról és arról ismert, hogy gyorsan létrehozhat márkájához illeszkedő, vásárlásra ösztönző e-maileket.

A platform robusztus automatizálási és szegmentálási funkciókat, valamint előre elkészített munkafolyamatokat kínál a platform által kínált ügyfélút különböző szakaszaihoz.

Az Omnisend legjobb funkciói

Készítsen e-maileket az intuitív drag-and-drop e-mail szerkesztővel

Olvassa el a fejlett elemzéseket tartalmazó részletes kampányjelentéseket

Használjon előre elkészített munkafolyamatokat, e-mail sablonokat és kedvezménykód-integrációkat

Termék- és kategóriaajánlási jelentéseket kaphat, hogy megcélozhassa a nagy értékű, vásárlási szándékkal rendelkező ügyfeleket.

Az ingyenes csomaggal is hozzáférhet az összes fejlett funkcióhoz és a korlátlan névjegyek tárolásához.

Integrálja az SMS-marketinget egy egyszerű feliratkozási folyamaton keresztül

Az Omnisend korlátai

Az e-kereskedelmi vállalkozásokon kívül nem nyújt ugyanolyan marketingelőnyöket.

A felhasználók gyenge e-mail kézbesítési arányokról számoltak be

A platform nem kínál többnyelvű támogatást.

Omnisend árak

Ingyenes

Standard: 16 USD/hó áron

Előny: 59 dollártól/hó

Omnisend értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 830 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

10. Campaign Monitor

Ha vizuálisan vonzó és figyelemfelkeltő e-maileket szeretne készíteni, ez a sokoldalú e-mail marketing és marketing automatizálási platform hasznos lesz Önnek.

A Campaign Monitor egyszerűsíti a személyre szabott ügyfélutak létrehozását, és mélyreható e-mail-elemzéseket nyújt olyan hatékony funkciókkal, mint a szegmentálás a személyre szabott, célzott kommunikáció érdekében.

A Campaign Monitor elsősorban a kampányok teljesítményének és a felhasználói élmény elemzésének biztosítására összpontosít. Ez segít az e-mail marketing kampányok testreszabásában és fejlesztésében.

A Campaign Monitor legjobb funkciói

Nagy volumenű e-mail kampányok kezelése és küldése

Használjon kódolás nélküli, drag-and-drop e-mail-szerkesztőt

Növelje a közönség elkötelezettségét az SMS integrálásával az e-mail kampányába

Használja ki az automatizált e-maileket, amelyeket meghatározott ügyfélinterakciók indítanak el

A Campaign Monitor korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincs beépített közösségi megosztási funkció

Az e-mail kampányokban való együttműködés nehézkesnek bizonyulhat

Campaign Monitor árak

Ingyenes

Lite: 11 dollár/hó áron

Essentials: 19 dollártól/hónap

Premier: 149 USD/hó áron

Campaign Monitor értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (690+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (480+ értékelés)

Bár a fő hangsúly a speciális e-mail marketing és marketing automatizálási funkciókkal rendelkező eszközökön van, fontos figyelembe venni azokat a platformokat is, amelyek fejlesztik a marketingkampányok kezelését.

A ClickUp kiemelkedik ebben a területen, különösen azoknak a marketingcsapatoknak, amelyeknek robusztus projektmenedzsment funkciókra van szükségük.

Hozzon létre és kezeljen sikeres reklámprojekteket egy marketing akcióterv segítségével

A ClickUp marketingcsapatok számára egy átfogó megoldás, amely segíti a marketingcsapatokat e-mail kampányaik tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében.

Bár nem egy hagyományos e-mail marketing platform, a ClickUp egyedülálló funkciókat kínál, amelyek szervezett keretrendszert biztosítanak a marketingprojektek különböző aspektusainak kezeléséhez, beleértve az e-mailekkel kapcsolatos feladatokat is.

A ClickUp e-mail marketing sablonjával és tartalomnaptár sablonjaival javíthatja e-mail marketingjét és racionalizálhatja munkafolyamatait.

Hatékonyan koordinálja csapatát, egyszerűsítse tartalomütemezését és e-mail teljesítményének nyomon követését, valamint racionalizálja e-mail marketing munkafolyamatait a ClickUp e-mail marketing kampány sablonjával.

A ClickUp hatékony eszközeivel könnyedén szervezheti és kezelheti kampányait, ütemezheti tartalmait, nyomon követheti teljesítményét, és egyszerűsítheti a csapatával való kommunikációt.

Növelje e-mail kampányainak hatékonyságát a ClickUp AI segítségével

Búcsút inthet az írói válságnak!

Az e-mail marketing egyszerűvé válik a ClickUp AI segítségével

A ClickUp AI Writing Assistant vonzó, hibátlan e-mail tartalmakat készít Önnek. Időt takaríthat meg és növelheti kreatív teljesítményét ötletekkel, keretrendszer-generálással és teljes vázlatkészítéssel.

A ClickUp AI Writing Assistant segítségével kevesebb idő alatt jobb e-maileket írhat.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje kisvállalkozásának projektjeit minden lépésnél sablonok, együttműködési funkciók és több mint 15 projektnézet segítségével a ClickUp segítségével.

A ClickUp korlátai

Nem kínál dedikált e-mail marketing automatizálási platformot és SMS automatizálási funkciókat.

A teljes funkcionalitás kihasználásához tanulási folyamatra van szükség.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egy egyedi terv kidolgozásához.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Kiváló projektmenedzsment a ClickUp segítségével

A GetResponse alternatíváinak felfedezése során rájön, hogy egyszerűsítenie kell e-mail kampányait és marketing munkafolyamatait.

Fontolja meg a ClickUp használatát az e-mail marketing munkafolyamatának javítása érdekében.

A ClickUp e-mailkezelési és kommunikációs funkciói zökkenőmentesen integrálódnak a projektmenedzsment képességeibe. A platformnak köszönhetően, amely javítja a csapatok közötti együttműködést és kommunikációt, e-mail marketing kampányai gyorsabban megvalósulnak.

Készen állsz eredményes e-mail kampányok létrehozására? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra.