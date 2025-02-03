A 10 legjobb GetResponse alternatíva az e-mail marketinghez 2025-ben

2024-ben az e-mail felhasználók száma világszerte meghaladja a négy milliárdot, ami a világ népességének több mint fele. Nem meglepő, hogy a vállalkozások szeretik az e-mail marketing kampányaikat, hogy híreket terjesszenek.
A vélemények eltérőek lehetnek, de az e-mail marketing kampányok tervezése, ütemezése, elindítása és méretezése csak a megfelelő eszközzel lehetséges.
A GetResponse egy olyan eszköz, amelyet a marketingesek e-mail marketing kampányokhoz vagy marketing tevékenységek automatizálásához használnak.
Az e-mail marketing eszközök piaca azonban rendkívül dinamikus. A követelmények folyamatosan változnak, és minden iparágnak és vállalkozásnak megvannak a maga sajátos igényei. Ezért előfordulhat, hogy a GetResponse nem felel meg mindenki igényeinek és preferenciáinak.
Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb GetResponse alternatíváról, hogy kielégítsük a különböző felhasználási eseteket és követelményeket. Ez a lista értékeli az egyes eszközök funkcióit és árait, hogy biztosan megtalálja a vállalkozásának leginkább megfelelőt.
Mit kell keresni a GetResponse alternatíváiban?
Egyes e-mail marketing menedzsment eszközök több funkciót kínálnak, mint mások, de mielőtt elkötelezi magát egy eszköz mellett, értékelnie kell annak használhatóságát az Ön egyedi igényeinek szempontjából. Mielőtt a GetResponse alternatívájára koncentrálna, néhány dolgot szem előtt kell tartania.
- Zökkenőmentes kapcsolattartás: Válasszon olyan eszközt, amely egyszerűsíti a kapcsolattartást, integrálható a CRM-eszközökkel, és önállóan szegmentálja a kapcsolatokat.
- Részletes elemzések: Az e-mail marketing megoldásnak mélyreható betekintést kell nyújtania a feliratkozók viselkedésébe, mérnie kell kampányai hatékonyságát, és megbízható ROI-adatokat kell szolgáltatnia.
- Robusztus marketingintegrációk: Gondoskodjon arról, hogy az eszköz integrálható legyen az e-kereskedelemmel, a keresőmotor-marketinggel és más fontos alkalmazásokkal.
- All-in-One Marketing Suite: Válasszon egy eszközt, amely landing page-készítőt, e-kereskedelmi integrációkat, SMS-marketinget, chatbotokat és egyéb gazdag funkciókat kínál.
- Ütemezési funkciók: Válasszon olyan megoldást, amely lehetővé teszi az e-mail kampányok ütemezését és az elküldés automatizálását – ez elengedhetetlen az alapvető marketing automatizáláshoz.
- Együttműködési funkciók: Keressen olyan funkciókat, amelyek lehetővé teszik a zökkenőmentes csapatmunkát. Ez felgyorsítja a kampányok tervezését és elindítását.
- Megfizethetőség: Válasszon olyan eszközt, amely illeszkedik a költségvetéséhez, de vegye figyelembe azokat a funkciókat is, amelyek szükségesek a tevékenységének méretéhez.
Végül, miért ne próbálná ki az ingyenes csomagot, hogy megnézze, hogyan működik az eszköz, és hogy az interfésze megfelel-e Önnek és csapatának?
A 10 legjobb GetResponse alternatíva, amelyet érdemes használni
1. HubSpot
A HubSpot kiváló, mindent egyben tartalmazó megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek marketing- és értékesítési tevékenységüket szeretnék racionalizálni. A fejlett marketingautomatizálás, a CRM-csomag és a részletes elemzések teszik tökéletes eszközzé az Ön arzenáljában.
Ezenkívül a testreszabható e-mail sablonok gazdag választéka segít javítani az e-mail marketing kampányait. A felhasználói felület is az egyik legintuitívabb a listán.
A HubSpot kiváló alternatíva a GetResponse-hoz, különösen fejlett automatizálási funkciói miatt.
A HubSpot legjobb funkciói
- Használja a beépített eszközöket a webhely optimalizálásához és elemzéséhez, hogy javítsa a teljesítményt és a SEO-t
- Használja ki a több mint 1000 integrációt CMS-ek, meglévő e-mail marketing platformok, kommunikációs szoftverek és ERP megoldások között.
- Hozzáférés értékesítési és együttműködési eszközökhöz, beleértve egy ingyenes CRM-et az üzletkötéshez és a potenciális ügyfelek kezeléséhez, amely tökéletes kisebb vállalkozások számára.
A HubSpot korlátai
- Más GetResponse alternatívákhoz képest drága árak
- A legalacsonyabb szintű csomagok felhasználói számára korlátozott testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre
- A rendelkezésre álló funkciók széles választéka miatt a tanulás időigényes és bonyolult lehet.
HubSpot árak
- Ingyenes
- Starter: 20 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 800 USD/hó
- Vállalati: 3600 USD/hó
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (3900+ értékelés)
2. MailerLite
A MailerLite egy megfizethető, felhasználóbarát alternatíva a GetResponse-hoz, amely leginkább kisebb vállalkozások és induló vállalkozók számára hasznos.
Az intuitív felület mellett a MailerLite olyan funkciókat kínál, mint az automatizálás, a drag-and-drop e-mail szerkesztő, az A/B tesztelés és a fejlett célzás.
Az e-mail marketinghez, hírlevelekhez, valamint céloldalak és weboldalak készítéséhez szükséges eszközök segítségével javíthatja kampányai hatékonyságát és az elkötelezettséget.
A MailerLite legjobb funkciói
- Hozzáférés testreszabható témákhoz és kiterjedt sablonkönyvtárhoz
- Készítsen különböző típusú e-maileket a drag-and-drop szerkesztővel
- Tartsa fenn a magas e-mail kézbesítési arányt
- E-mail automatizálási funkciók még az ingyenes csomagban is
A MailerLite korlátai
- Alapvető automatizálási funkciók, még a magasabb szintű csomagok esetében is
- Nincs fejlett elemzési funkció és külön elemzési fül
- Az élő chat támogatás csak az Advanced és Enterprise csomagok felhasználói számára elérhető
MailerLite árak
- Ingyenes
- Növekvő vállalkozás: 10 USD/hó áron kezdődik
- Haladó: 20 dollártól/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
MailerLite értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1900+ értékelés)
3. ActiveCampaign
A GetResponse funkciókban gazdag alternatívája, az ActiveCampaign e-mail marketing megoldások, CRM, marketing automatizálási eszközök és értékesítési automatizálási funkciók ötvözetét kínálja.
A növekvő vállalkozások számára kiváló funkcióval rendelkező eszköz gépi tanulást használ a kapcsolatok szegmentálására és a kampányok személyre szabására e-mailben, üzenetküldésben, csevegésben és szöveges üzenetekben.
A kiváló e-mail kézbesíthetőség és a gépi tanulási képességek miatt ez a program igazi erőgép a marketingesek számára.
Az ActiveCampaign legjobb funkciói
- Használjon fejlett automatizált munkafolyamatokat a célközönség jobb megcélzásához
- Használja ki a gépi tanulási funkciókat az e-mailek küldési idejének optimalizálásához
- Értékesítési csatorna menedzsment és lead konverziós funkciók
- Érje el ügyfeleit különböző csatornákon keresztül olyan marketingeszközökkel, mint az élő csevegés, az SMS-marketing és a Facebook Custom Audiences integráció.
- Adat alapú döntéseket hozhat átfogó elemzések és fejlett jelentések segítségével
Az ActiveCampaign korlátai
- A felhasználók szerint a tanulási görbe meredek, különösen azok számára, akik kizárólag az e-mail marketingre szeretnének koncentrálni.
- Ingyenes csomag nem elérhető.
ActiveCampaign árak
- Lite: 39 USD/hó áron
- Plusz: 70 dollártól/hónap
- Professzionális: 187 USD/hó áron
- Vállalati: Egyedi árazás
ActiveCampaign értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)
Nézze meg ezeket az ActiveCampaign alternatívákat!
4. Constant Contact
A Constant Contact az egyik legrégebbi és legmegbízhatóbb e-mail marketing platform a kisvállalkozások számára.
A Constant Contact megkönnyíti a kampányok tervezését és elindítását azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerre több kampányt is futtatnak: drag-and-drop e-mail sablonjai, marketing CRM-je és közösségi média marketing eszközei intuitív felhasználói felülettel és gazdag sablonkönyvtárral párosulnak.
A platform széles körű funkciói segítenek a vállalkozásoknak a közönségük bővítésében, az e-mail kampányok kezelésében és az események népszerűsítésében.
A Constant Contact szintén az itt felsorolt legolcsóbb GetResponse alternatívák között található.
A Constant Contact legjobb funkciói
- Kezelje az e-mail marketinget, a marketing automatizálást és a teljesítmény nyomon követését egy felhasználóbarát felületen
- Fedezze fel a kampánytípusokat és funkciókat egy iparágvezető 60 napos próbaidőszak alatt
- Niche funkciókat kínál az értékesítés, a közösségi média kezelése és az eseményfizetések kezelése területén.
A Constant Contact korlátai
- Korlátozott lehetőségek az e-mail marketing testreszabására és szegmentálására
- Jelentős áremelkedés nagyobb e-mail listák esetén
- Korlátozott fejlett funkciók a Lite és Standard csomagokban
Constant Contact árak
- Lite: 12 USD/hó
- Standard: 35 USD/hó
- Prémium: 80 USD/hó
Constant Contact értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (5700+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2600 értékelés)
5. Salesforce Marketing Cloud
A Salesforce Marketing Cloud egy mesterséges intelligenciával működő, felhőalapú CRM-platform, amely kiválóan alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyek kifinomult marketingautomatizálási megoldásokat keresnek.
A platform személyre szabott e-mail kampányok és ügyfélutak segítségével növeli az ügyfelek hűségét. Az olyan funkciók, mint a közönség szegmentálása, a potenciális ügyfelek és fiókok bevonása, valamint a valós idejű betekintés, robusztus eszközzé teszik a nagyvállalatok számára.
A Marketing Cloud a legdrágább eszköz a felsoroltak közül. De ez az eszköz többet kínál, mint amit elsőre láthatunk. ✨
A Salesforce Marketing Cloud nem korlátozódik az e-mail marketing kampányokra; holisztikus marketingcsomagja minden marketingtevékenységét lefed.
A Salesforce Marketing Cloud legjobb funkciói
- Készítsen előrejelző utazásokat és személyre szabott ügyfélélményeket a Salesforce Einstein mesterséges intelligencia technológiájával.
- Hozzáférés fejlett elemzésekhez és felhasználói betekintéshez
- Integráljon egy teljes körű marketingautomatizálási megoldáscsomagot a Marketing Cloud segítségével
- Kövesse nyomon a konverziós tölcsért a potenciális ügyfelek tevékenységének valós idejű frissítései révén
A Salesforce Marketing Cloud korlátai
- Kevesebb harmadik féltől származó integráció
- Az API-hozzáférés és az A/B tesztelés csak a PRO felhasználók számára elérhető.
Salesforce Marketing Cloud árak
- Marketing Cloud Engagement: Havi 1250 dollártól (Professional)
- Marketing Cloud Account Engagement: Havi 1250 dollártól (Growth)
- Marketing Cloud Personalization: Éves díj: 108 000 USD-tól (Growth)
Salesforce Marketing Cloud értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (4000+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)
6. Moosend
A Moosend egy megfizethető e-mail marketing és automatizálási platform. Bár funkciói nem olyan kiterjedtek, mint másoké, a Moosend listakezelési és szegmentálási opciói segítenek a marketingszakembereknek a célközönségük pontosításában.
A platform egyszerűsíti az e-mail marketinget olyan funkciókkal, mint a drag-and-drop e-mail szerkesztő, a céloldal és űrlapszerkesztő, valamint a munkafolyamat-automatizálás. A mintegy 75 e-mail sablon segítségével gyorsan elindíthat kampányokat.
A Moosend legjobb funkciói
- Szerezzen be egy felhasználóbarát felületet, amely minden alapvető e-mail marketing kampányhoz szükséges funkcióval rendelkezik.
- Használja az AI-alapú optimalizálásokat, hogy e-mailjei kampányokon átívelően vonzóak és interaktívak maradjanak
A Moosend korlátai
- A feliratkozók számán alapuló árazás nem praktikus azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagy listával rendelkeznek, de ritkán indítanak e-mail kampányokat.
- Nincs mobilalkalmazás az e-mail kampányok kezeléséhez
Moosend árak
- 30 napos ingyenes próba
- Előny: 9 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Moosend értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (190+ értékelés)
7. Drip
A Drip egy marketing automatizálási eszköz, amely robusztus e-mail szerkesztő funkciókat, előfizetőkezelést és automatizált munkafolyamatokat kínál az e-mail marketinghez.
A platform hasznos azoknak az e-kereskedelmi márkáknak, amelyek a Shopify platformján működnek. Gyorsan elindíthat kampányokat olyan funkciók segítségével, mint a vizuális e-mail automatizálási eszköz, a kapcsolattartók szegmentálása és az előre elkészített automatizálási könyvtár.
Az analitikai irányítópult egy plusz előny: betekintést nyerhet és a kampányokból szűrt adatok alapján megteheti a következő lépéseket.
A Drip legjobb funkciói
- E-kereskedelmi vállalkozások számára készült, olyan funkciókkal és integrációkkal, amelyek elősegítik a konverziókat.
- Integrálva a Shopify, Magento és WooCommerce platformokkal
- Szerezzen információkat testreszabható irányítópultokon keresztül, részletes ügyfél-elemzésekkel.
- Készítsen és indítson marketingkampányokat egy vizuális automatizálási eszköz segítségével
A Drip korlátai
- Az e-mail lista méretén alapuló komplex árazási tervek
- Nagy kapcsolati bázis esetén drágának bizonyulhat
- Az első használatkor a felület zavarosnak tűnhet
Drip árazás
- 14 napos ingyenes próba
- 39 USD/hó 2500 névjegyért
- 289 USD/hó 20 000 névjegyért
- Egyedi árak több mint 170 000 kapcsolattartó számára
Drip értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (450+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (190 értékelés)
8. AWeber
Az AWeber egy egyszerű, de hatékony e-mail marketing és marketing automatizálási platform.
Egyedülálló funkcióival kiemelkedik a versenytársai közül: AMP e-mailek, hosztolt üzenetküldési archívum, felugró űrlapok, webes push értesítések, hatalmas stock fotó könyvtár és Canva-alapú e-mail szerkesztő.
A platform emellett robusztus elemzési funkciókat, A/B tesztelést és testreszabható sablonokat is kínál.
Ez a GetResponse alternatíva kiváló választás új vállalkozások számára is. Az eszközön belül domain nevet vásárolhat és weboldalt hozhat létre vállalkozása számára.
Az AWeber legjobb funkciói
- Dolgozzon egy Team Hub-ban a csapat és az ügyfelek kezeléséhez
- Integráljon több mint 1000 platformot, például a Shopify-t, a WordPress-t és a Patron-t
- Használjon kész sablonokat az értékesítési oldalakhoz
- Készíts e-maileket AI-vezérelt írási segédlettel és a Canva segítségével
- Jobb közönség-elkötelezettség elérése webes push értesítések segítségével
- Növelje elérhetőségét közvetítések és interaktív e-mailek segítségével
Az AWeber korlátai
- Harmadik féltől származó integrációk szükségesek az SMS-értesítések támogatásához
- A leiratkozott felhasználók beleszámítanak a havi kvótádba
AWeber árak
- Ingyenes
- Lite: 12,50 USD/hó áron
- Plusz: 20,00 USD/hó áron elérhető
- Korlátlan: 899 USD/hó
Aweber értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 620 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (290+ értékelés)
9. Omnisend
Az Omnisend egy all-in-one omnichannel marketing platform. Elsősorban e-kereskedelmi vállalkozásoknak szól, és a platform segít automatizálni az e-maileket, SMS-eket és push értesítési kampányokat.
Az Omnisend könnyű használatáról és arról ismert, hogy gyorsan létrehozhat márkájához illeszkedő, vásárlásra ösztönző e-maileket.
A platform robusztus automatizálási és szegmentálási funkciókat, valamint előre elkészített munkafolyamatokat kínál a platform által kínált ügyfélút különböző szakaszaihoz.
Az Omnisend legjobb funkciói
- Készítsen e-maileket az intuitív drag-and-drop e-mail szerkesztővel
- Olvassa el a fejlett elemzéseket tartalmazó részletes kampányjelentéseket
- Használjon előre elkészített munkafolyamatokat, e-mail sablonokat és kedvezménykód-integrációkat
- Termék- és kategóriaajánlási jelentéseket kaphat, hogy megcélozhassa a nagy értékű, vásárlási szándékkal rendelkező ügyfeleket.
- Az ingyenes csomaggal is hozzáférhet az összes fejlett funkcióhoz és a korlátlan névjegyek tárolásához.
- Integrálja az SMS-marketinget egy egyszerű feliratkozási folyamaton keresztül
Az Omnisend korlátai
- Az e-kereskedelmi vállalkozásokon kívül nem nyújt ugyanolyan marketingelőnyöket.
- A felhasználók gyenge e-mail kézbesítési arányokról számoltak be
- A platform nem kínál többnyelvű támogatást.
Omnisend árak
- Ingyenes
- Standard: 16 USD/hó áron
- Előny: 59 dollártól/hó
Omnisend értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 830 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)
10. Campaign Monitor
Ha vizuálisan vonzó és figyelemfelkeltő e-maileket szeretne készíteni, ez a sokoldalú e-mail marketing és marketing automatizálási platform hasznos lesz Önnek.
A Campaign Monitor egyszerűsíti a személyre szabott ügyfélutak létrehozását, és mélyreható e-mail-elemzéseket nyújt olyan hatékony funkciókkal, mint a szegmentálás a személyre szabott, célzott kommunikáció érdekében.
A Campaign Monitor elsősorban a kampányok teljesítményének és a felhasználói élmény elemzésének biztosítására összpontosít. Ez segít az e-mail marketing kampányok testreszabásában és fejlesztésében.
A Campaign Monitor legjobb funkciói
- Nagy volumenű e-mail kampányok kezelése és küldése
- Használjon kódolás nélküli, drag-and-drop e-mail-szerkesztőt
- Növelje a közönség elkötelezettségét az SMS integrálásával az e-mail kampányába
- Használja ki az automatizált e-maileket, amelyeket meghatározott ügyfélinterakciók indítanak el
A Campaign Monitor korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Nincs beépített közösségi megosztási funkció
- Az e-mail kampányokban való együttműködés nehézkesnek bizonyulhat
Campaign Monitor árak
- Ingyenes
- Lite: 11 dollár/hó áron
- Essentials: 19 dollártól/hónap
- Premier: 149 USD/hó áron
Campaign Monitor értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (690+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (480+ értékelés)
Egyéb e-mail marketing eszközök
Bár a fő hangsúly a speciális e-mail marketing és marketing automatizálási funkciókkal rendelkező eszközökön van, fontos figyelembe venni azokat a platformokat is, amelyek fejlesztik a marketingkampányok kezelését.
A ClickUp kiemelkedik ebben a területen, különösen azoknak a marketingcsapatoknak, amelyeknek robusztus projektmenedzsment funkciókra van szükségük.
Get ClickUp
A ClickUp marketingcsapatok számára egy átfogó megoldás, amely segíti a marketingcsapatokat e-mail kampányaik tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében.
Bár nem egy hagyományos e-mail marketing platform, a ClickUp egyedülálló funkciókat kínál, amelyek szervezett keretrendszert biztosítanak a marketingprojektek különböző aspektusainak kezeléséhez, beleértve az e-mailekkel kapcsolatos feladatokat is.
A ClickUp e-mail marketing sablonjával és tartalomnaptár sablonjaival javíthatja e-mail marketingjét és racionalizálhatja munkafolyamatait.
A ClickUp hatékony eszközeivel könnyedén szervezheti és kezelheti kampányait, ütemezheti tartalmait, nyomon követheti teljesítményét, és egyszerűsítheti a csapatával való kommunikációt.
Növelje e-mail kampányainak hatékonyságát a ClickUp AI segítségével
Búcsút inthet az írói válságnak!
A ClickUp AI Writing Assistant vonzó, hibátlan e-mail tartalmakat készít Önnek. Időt takaríthat meg és növelheti kreatív teljesítményét ötletekkel, keretrendszer-generálással és teljes vázlatkészítéssel.
A ClickUp AI Writing Assistant segítségével kevesebb idő alatt jobb e-maileket írhat.
A ClickUp legjobb funkciói
- Az automatizált feladatkezdeményezés segítségével a beérkező e-maileket zökkenőmentesen részletes feladatokká alakíthatja
- Automatizálja az e-mailek küldését egyéni mezők, űrlapok beküldése vagy meghatározott feladatok alapján
- Központosítsa az e-mailek kezelését a platformon belül a feladatok és a kommunikáció kezelése érdekében.
- Javítsa a csapatmunkát és a projektkövetést átfogó együttműködési eszközökkel
- A ClickUp Whiteboards segítségével a brainstorming üléseket megvalósítható tervekké alakíthatja
A ClickUp korlátai
- Nem kínál dedikált e-mail marketing automatizálási platformot és SMS automatizálási funkciókat.
- A teljes funkcionalitás kihasználásához tanulási folyamatra van szükség.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egy egyedi terv kidolgozásához.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
Kiváló projektmenedzsment a ClickUp segítségével
A GetResponse alternatíváinak felfedezése során rájön, hogy egyszerűsítenie kell e-mail kampányait és marketing munkafolyamatait.
Fontolja meg a ClickUp használatát az e-mail marketing munkafolyamatának javítása érdekében.
A ClickUp e-mailkezelési és kommunikációs funkciói zökkenőmentesen integrálódnak a projektmenedzsment képességeibe. A platformnak köszönhetően, amely javítja a csapatok közötti együttműködést és kommunikációt, e-mail marketing kampányai gyorsabban megvalósulnak.
Készen állsz eredményes e-mail kampányok létrehozására? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra.