A 10 legjobb GetResponse alternatíva az e-mail marketinghez 2025-ben

Engineering Team
2025. február 3.

2024-ben az e-mail felhasználók száma világszerte meghaladja a négy milliárdot, ami a világ népességének több mint fele. Nem meglepő, hogy a vállalkozások szeretik az e-mail marketing kampányaikat, hogy híreket terjesszenek.

A vélemények eltérőek lehetnek, de az e-mail marketing kampányok tervezése, ütemezése, elindítása és méretezése csak a megfelelő eszközzel lehetséges.

A GetResponse egy olyan eszköz, amelyet a marketingesek e-mail marketing kampányokhoz vagy marketing tevékenységek automatizálásához használnak.

Az e-mail marketing eszközök piaca azonban rendkívül dinamikus. A követelmények folyamatosan változnak, és minden iparágnak és vállalkozásnak megvannak a maga sajátos igényei. Ezért előfordulhat, hogy a GetResponse nem felel meg mindenki igényeinek és preferenciáinak.

Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb GetResponse alternatíváról, hogy kielégítsük a különböző felhasználási eseteket és követelményeket. Ez a lista értékeli az egyes eszközök funkcióit és árait, hogy biztosan megtalálja a vállalkozásának leginkább megfelelőt.

Mit kell keresni a GetResponse alternatíváiban?

Egyes e-mail marketing menedzsment eszközök több funkciót kínálnak, mint mások, de mielőtt elkötelezi magát egy eszköz mellett, értékelnie kell annak használhatóságát az Ön egyedi igényeinek szempontjából. Mielőtt a GetResponse alternatívájára koncentrálna, néhány dolgot szem előtt kell tartania.

  1. Zökkenőmentes kapcsolattartás: Válasszon olyan eszközt, amely egyszerűsíti a kapcsolattartást, integrálható a CRM-eszközökkel, és önállóan szegmentálja a kapcsolatokat.
  2. Részletes elemzések: Az e-mail marketing megoldásnak mélyreható betekintést kell nyújtania a feliratkozók viselkedésébe, mérnie kell kampányai hatékonyságát, és megbízható ROI-adatokat kell szolgáltatnia.
  3. Robusztus marketingintegrációk: Gondoskodjon arról, hogy az eszköz integrálható legyen az e-kereskedelemmel, a keresőmotor-marketinggel és más fontos alkalmazásokkal.
  4. All-in-One Marketing Suite: Válasszon egy eszközt, amely landing page-készítőt, e-kereskedelmi integrációkat, SMS-marketinget, chatbotokat és egyéb gazdag funkciókat kínál.
  5. Ütemezési funkciók: Válasszon olyan megoldást, amely lehetővé teszi az e-mail kampányok ütemezését és az elküldés automatizálását – ez elengedhetetlen az alapvető marketing automatizáláshoz.
  6. Együttműködési funkciók: Keressen olyan funkciókat, amelyek lehetővé teszik a zökkenőmentes csapatmunkát. Ez felgyorsítja a kampányok tervezését és elindítását.
  7. Megfizethetőség: Válasszon olyan eszközt, amely illeszkedik a költségvetéséhez, de vegye figyelembe azokat a funkciókat is, amelyek szükségesek a tevékenységének méretéhez.

Végül, miért ne próbálná ki az ingyenes csomagot, hogy megnézze, hogyan működik az eszköz, és hogy az interfésze megfelel-e Önnek és csapatának?

A 10 legjobb GetResponse alternatíva, amelyet érdemes használni

1. HubSpot

a Hubspot segítségével.

A HubSpot kiváló, mindent egyben tartalmazó megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek marketing- és értékesítési tevékenységüket szeretnék racionalizálni. A fejlett marketingautomatizálás, a CRM-csomag és a részletes elemzések teszik tökéletes eszközzé az Ön arzenáljában.

Ezenkívül a testreszabható e-mail sablonok gazdag választéka segít javítani az e-mail marketing kampányait. A felhasználói felület is az egyik legintuitívabb a listán.

A HubSpot kiváló alternatíva a GetResponse-hoz, különösen fejlett automatizálási funkciói miatt.

A HubSpot legjobb funkciói

  • Használja a beépített eszközöket a webhely optimalizálásához és elemzéséhez, hogy javítsa a teljesítményt és a SEO-t
  • Használja ki a több mint 1000 integrációt CMS-ek, meglévő e-mail marketing platformok, kommunikációs szoftverek és ERP megoldások között.
  • Hozzáférés értékesítési és együttműködési eszközökhöz, beleértve egy ingyenes CRM-et az üzletkötéshez és a potenciális ügyfelek kezeléséhez, amely tökéletes kisebb vállalkozások számára.

A HubSpot korlátai

  • Más GetResponse alternatívákhoz képest drága árak
  • A legalacsonyabb szintű csomagok felhasználói számára korlátozott testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre
  • A rendelkezésre álló funkciók széles választéka miatt a tanulás időigényes és bonyolult lehet.

HubSpot árak

  • Ingyenes
  • Starter: 20 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 800 USD/hó
  • Vállalati: 3600 USD/hó

HubSpot értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (3900+ értékelés)

2. MailerLite

a MailerLiter segítségével.

A MailerLite egy megfizethető, felhasználóbarát alternatíva a GetResponse-hoz, amely leginkább kisebb vállalkozások és induló vállalkozók számára hasznos.

Az intuitív felület mellett a MailerLite olyan funkciókat kínál, mint az automatizálás, a drag-and-drop e-mail szerkesztő, az A/B tesztelés és a fejlett célzás.

Az e-mail marketinghez, hírlevelekhez, valamint céloldalak és weboldalak készítéséhez szükséges eszközök segítségével javíthatja kampányai hatékonyságát és az elkötelezettséget.

A MailerLite legjobb funkciói

  • Hozzáférés testreszabható témákhoz és kiterjedt sablonkönyvtárhoz
  • Készítsen különböző típusú e-maileket a drag-and-drop szerkesztővel
  • Tartsa fenn a magas e-mail kézbesítési arányt
  • E-mail automatizálási funkciók még az ingyenes csomagban is

A MailerLite korlátai

  • Alapvető automatizálási funkciók, még a magasabb szintű csomagok esetében is
  • Nincs fejlett elemzési funkció és külön elemzési fül
  • Az élő chat támogatás csak az Advanced és Enterprise csomagok felhasználói számára elérhető

MailerLite árak

  • Ingyenes
  • Növekvő vállalkozás: 10 USD/hó áron kezdődik
  • Haladó: 20 dollártól/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

MailerLite értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (1900+ értékelés)

3. ActiveCampaign

az ActiveCampaign segítségével.

A GetResponse funkciókban gazdag alternatívája, az ActiveCampaign e-mail marketing megoldások, CRM, marketing automatizálási eszközök és értékesítési automatizálási funkciók ötvözetét kínálja.

A növekvő vállalkozások számára kiváló funkcióval rendelkező eszköz gépi tanulást használ a kapcsolatok szegmentálására és a kampányok személyre szabására e-mailben, üzenetküldésben, csevegésben és szöveges üzenetekben.

A kiváló e-mail kézbesíthetőség és a gépi tanulási képességek miatt ez a program igazi erőgép a marketingesek számára.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

  • Használjon fejlett automatizált munkafolyamatokat a célközönség jobb megcélzásához
  • Használja ki a gépi tanulási funkciókat az e-mailek küldési idejének optimalizálásához
  • Értékesítési csatorna menedzsment és lead konverziós funkciók
  • Érje el ügyfeleit különböző csatornákon keresztül olyan marketingeszközökkel, mint az élő csevegés, az SMS-marketing és a Facebook Custom Audiences integráció.
  • Adat alapú döntéseket hozhat átfogó elemzések és fejlett jelentések segítségével

Az ActiveCampaign korlátai

  • A felhasználók szerint a tanulási görbe meredek, különösen azok számára, akik kizárólag az e-mail marketingre szeretnének koncentrálni.
  • Ingyenes csomag nem elérhető.

ActiveCampaign árak

  • Lite: 39 USD/hó áron
  • Plusz: 70 dollártól/hónap
  • Professzionális: 187 USD/hó áron
  • Vállalati: Egyedi árazás

ActiveCampaign értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 10 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Nézze meg ezeket az ActiveCampaign alternatívákat!

4. Constant Contact

a Constant Contact segítségével.

A Constant Contact az egyik legrégebbi és legmegbízhatóbb e-mail marketing platform a kisvállalkozások számára.

A Constant Contact megkönnyíti a kampányok tervezését és elindítását azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerre több kampányt is futtatnak: drag-and-drop e-mail sablonjai, marketing CRM-je és közösségi média marketing eszközei intuitív felhasználói felülettel és gazdag sablonkönyvtárral párosulnak.

A platform széles körű funkciói segítenek a vállalkozásoknak a közönségük bővítésében, az e-mail kampányok kezelésében és az események népszerűsítésében.

A Constant Contact szintén az itt felsorolt legolcsóbb GetResponse alternatívák között található.

A Constant Contact legjobb funkciói

  • Kezelje az e-mail marketinget, a marketing automatizálást és a teljesítmény nyomon követését egy felhasználóbarát felületen
  • Fedezze fel a kampánytípusokat és funkciókat egy iparágvezető 60 napos próbaidőszak alatt
  • Niche funkciókat kínál az értékesítés, a közösségi média kezelése és az eseményfizetések kezelése területén.

A Constant Contact korlátai

  • Korlátozott lehetőségek az e-mail marketing testreszabására és szegmentálására
  • Jelentős áremelkedés nagyobb e-mail listák esetén
  • Korlátozott fejlett funkciók a Lite és Standard csomagokban

Constant Contact árak

  • Lite: 12 USD/hó
  • Standard: 35 USD/hó
  • Prémium: 80 USD/hó

Constant Contact értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (5700+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 2600 értékelés)

5. Salesforce Marketing Cloud

a Salesforce Marketing Cloud segítségével.

A Salesforce Marketing Cloud egy mesterséges intelligenciával működő, felhőalapú CRM-platform, amely kiválóan alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyek kifinomult marketingautomatizálási megoldásokat keresnek.

A platform személyre szabott e-mail kampányok és ügyfélutak segítségével növeli az ügyfelek hűségét. Az olyan funkciók, mint a közönség szegmentálása, a potenciális ügyfelek és fiókok bevonása, valamint a valós idejű betekintés, robusztus eszközzé teszik a nagyvállalatok számára.

A Marketing Cloud a legdrágább eszköz a felsoroltak közül. De ez az eszköz többet kínál, mint amit elsőre láthatunk. ✨

A Salesforce Marketing Cloud nem korlátozódik az e-mail marketing kampányokra; holisztikus marketingcsomagja minden marketingtevékenységét lefed.

A Salesforce Marketing Cloud legjobb funkciói

  • Készítsen előrejelző utazásokat és személyre szabott ügyfélélményeket a Salesforce Einstein mesterséges intelligencia technológiájával.
  • Hozzáférés fejlett elemzésekhez és felhasználói betekintéshez
  • Integráljon egy teljes körű marketingautomatizálási megoldáscsomagot a Marketing Cloud segítségével
  • Kövesse nyomon a konverziós tölcsért a potenciális ügyfelek tevékenységének valós idejű frissítései révén

A Salesforce Marketing Cloud korlátai

  • Kevesebb harmadik féltől származó integráció
  • Az API-hozzáférés és az A/B tesztelés csak a PRO felhasználók számára elérhető.

Salesforce Marketing Cloud árak

  • Marketing Cloud Engagement: Havi 1250 dollártól (Professional)
  • Marketing Cloud Account Engagement: Havi 1250 dollártól (Growth)
  • Marketing Cloud Personalization: Éves díj: 108 000 USD-tól (Growth)

Salesforce Marketing Cloud értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (4000+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

6. Moosend

a Moosend segítségével.

A Moosend egy megfizethető e-mail marketing és automatizálási platform. Bár funkciói nem olyan kiterjedtek, mint másoké, a Moosend listakezelési és szegmentálási opciói segítenek a marketingszakembereknek a célközönségük pontosításában.

A platform egyszerűsíti az e-mail marketinget olyan funkciókkal, mint a drag-and-drop e-mail szerkesztő, a céloldal és űrlapszerkesztő, valamint a munkafolyamat-automatizálás. A mintegy 75 e-mail sablon segítségével gyorsan elindíthat kampányokat.

A Moosend legjobb funkciói

  • Szerezzen be egy felhasználóbarát felületet, amely minden alapvető e-mail marketing kampányhoz szükséges funkcióval rendelkezik.
  • Használja az AI-alapú optimalizálásokat, hogy e-mailjei kampányokon átívelően vonzóak és interaktívak maradjanak

A Moosend korlátai

  • A feliratkozók számán alapuló árazás nem praktikus azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagy listával rendelkeznek, de ritkán indítanak e-mail kampányokat.
  • Nincs mobilalkalmazás az e-mail kampányok kezeléséhez

Moosend árak

  • 30 napos ingyenes próba
  • Előny: 9 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Moosend értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (190+ értékelés)

7. Drip

via Drip

A Drip egy marketing automatizálási eszköz, amely robusztus e-mail szerkesztő funkciókat, előfizetőkezelést és automatizált munkafolyamatokat kínál az e-mail marketinghez.

A platform hasznos azoknak az e-kereskedelmi márkáknak, amelyek a Shopify platformján működnek. Gyorsan elindíthat kampányokat olyan funkciók segítségével, mint a vizuális e-mail automatizálási eszköz, a kapcsolattartók szegmentálása és az előre elkészített automatizálási könyvtár.

Az analitikai irányítópult egy plusz előny: betekintést nyerhet és a kampányokból szűrt adatok alapján megteheti a következő lépéseket.

A Drip legjobb funkciói

  • E-kereskedelmi vállalkozások számára készült, olyan funkciókkal és integrációkkal, amelyek elősegítik a konverziókat.
  • Integrálva a Shopify, Magento és WooCommerce platformokkal
  • Szerezzen információkat testreszabható irányítópultokon keresztül, részletes ügyfél-elemzésekkel.
  • Készítsen és indítson marketingkampányokat egy vizuális automatizálási eszköz segítségével

A Drip korlátai

  • Az e-mail lista méretén alapuló komplex árazási tervek
  • Nagy kapcsolati bázis esetén drágának bizonyulhat
  • Az első használatkor a felület zavarosnak tűnhet

Drip árazás

  • 14 napos ingyenes próba
  • 39 USD/hó 2500 névjegyért
  • 289 USD/hó 20 000 névjegyért
  • Egyedi árak több mint 170 000 kapcsolattartó számára

Drip értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (450+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (190 értékelés)

8. AWeber

az AWeber segítségével.

Az AWeber egy egyszerű, de hatékony e-mail marketing és marketing automatizálási platform.

Egyedülálló funkcióival kiemelkedik a versenytársai közül: AMP e-mailek, hosztolt üzenetküldési archívum, felugró űrlapok, webes push értesítések, hatalmas stock fotó könyvtár és Canva-alapú e-mail szerkesztő.

A platform emellett robusztus elemzési funkciókat, A/B tesztelést és testreszabható sablonokat is kínál.

Ez a GetResponse alternatíva kiváló választás új vállalkozások számára is. Az eszközön belül domain nevet vásárolhat és weboldalt hozhat létre vállalkozása számára.

Az AWeber legjobb funkciói

  • Dolgozzon egy Team Hub-ban a csapat és az ügyfelek kezeléséhez
  • Integráljon több mint 1000 platformot, például a Shopify-t, a WordPress-t és a Patron-t
  • Használjon kész sablonokat az értékesítési oldalakhoz
  • Készíts e-maileket AI-vezérelt írási segédlettel és a Canva segítségével
  • Jobb közönség-elkötelezettség elérése webes push értesítések segítségével
  • Növelje elérhetőségét közvetítések és interaktív e-mailek segítségével

Az AWeber korlátai

  • Harmadik féltől származó integrációk szükségesek az SMS-értesítések támogatásához
  • A leiratkozott felhasználók beleszámítanak a havi kvótádba

AWeber árak

  • Ingyenes
  • Lite: 12,50 USD/hó áron
  • Plusz: 20,00 USD/hó áron elérhető
  • Korlátlan: 899 USD/hó

Aweber értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 620 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (290+ értékelés)

9. Omnisend

Omnisend
az Omnisend segítségével.

Az Omnisend egy all-in-one omnichannel marketing platform. Elsősorban e-kereskedelmi vállalkozásoknak szól, és a platform segít automatizálni az e-maileket, SMS-eket és push értesítési kampányokat.

Az Omnisend könnyű használatáról és arról ismert, hogy gyorsan létrehozhat márkájához illeszkedő, vásárlásra ösztönző e-maileket.

A platform robusztus automatizálási és szegmentálási funkciókat, valamint előre elkészített munkafolyamatokat kínál a platform által kínált ügyfélút különböző szakaszaihoz.

Az Omnisend legjobb funkciói

  • Készítsen e-maileket az intuitív drag-and-drop e-mail szerkesztővel
  • Olvassa el a fejlett elemzéseket tartalmazó részletes kampányjelentéseket
  • Használjon előre elkészített munkafolyamatokat, e-mail sablonokat és kedvezménykód-integrációkat
  • Termék- és kategóriaajánlási jelentéseket kaphat, hogy megcélozhassa a nagy értékű, vásárlási szándékkal rendelkező ügyfeleket.
  • Az ingyenes csomaggal is hozzáférhet az összes fejlett funkcióhoz és a korlátlan névjegyek tárolásához.
  • Integrálja az SMS-marketinget egy egyszerű feliratkozási folyamaton keresztül

Az Omnisend korlátai

  • Az e-kereskedelmi vállalkozásokon kívül nem nyújt ugyanolyan marketingelőnyöket.
  • A felhasználók gyenge e-mail kézbesítési arányokról számoltak be
  • A platform nem kínál többnyelvű támogatást.

Omnisend árak

  • Ingyenes
  • Standard: 16 USD/hó áron
  • Előny: 59 dollártól/hó

Omnisend értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 830 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

10. Campaign Monitor

a Campaign Monitor segítségével.

Ha vizuálisan vonzó és figyelemfelkeltő e-maileket szeretne készíteni, ez a sokoldalú e-mail marketing és marketing automatizálási platform hasznos lesz Önnek.

A Campaign Monitor egyszerűsíti a személyre szabott ügyfélutak létrehozását, és mélyreható e-mail-elemzéseket nyújt olyan hatékony funkciókkal, mint a szegmentálás a személyre szabott, célzott kommunikáció érdekében.

A Campaign Monitor elsősorban a kampányok teljesítményének és a felhasználói élmény elemzésének biztosítására összpontosít. Ez segít az e-mail marketing kampányok testreszabásában és fejlesztésében.

A Campaign Monitor legjobb funkciói

  • Nagy volumenű e-mail kampányok kezelése és küldése
  • Használjon kódolás nélküli, drag-and-drop e-mail-szerkesztőt
  • Növelje a közönség elkötelezettségét az SMS integrálásával az e-mail kampányába
  • Használja ki az automatizált e-maileket, amelyeket meghatározott ügyfélinterakciók indítanak el

A Campaign Monitor korlátai

  • Korlátozott testreszabási lehetőségek
  • Nincs beépített közösségi megosztási funkció
  • Az e-mail kampányokban való együttműködés nehézkesnek bizonyulhat

Campaign Monitor árak

  • Ingyenes
  • Lite: 11 dollár/hó áron
  • Essentials: 19 dollártól/hónap
  • Premier: 149 USD/hó áron

Campaign Monitor értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (690+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (480+ értékelés)

Egyéb e-mail marketing eszközök

Bár a fő hangsúly a speciális e-mail marketing és marketing automatizálási funkciókkal rendelkező eszközökön van, fontos figyelembe venni azokat a platformokat is, amelyek fejlesztik a marketingkampányok kezelését.

A ClickUp kiemelkedik ebben a területen, különösen azoknak a marketingcsapatoknak, amelyeknek robusztus projektmenedzsment funkciókra van szükségük.

Get ClickUp

ClickUp marketing akcióterv sablon
Hozzon létre és kezeljen sikeres reklámprojekteket egy marketing akcióterv segítségével

A ClickUp marketingcsapatok számára egy átfogó megoldás, amely segíti a marketingcsapatokat e-mail kampányaik tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében.

Bár nem egy hagyományos e-mail marketing platform, a ClickUp egyedülálló funkciókat kínál, amelyek szervezett keretrendszert biztosítanak a marketingprojektek különböző aspektusainak kezeléséhez, beleértve az e-mailekkel kapcsolatos feladatokat is.

A ClickUp e-mail marketing sablonjával és tartalomnaptár sablonjaival javíthatja e-mail marketingjét és racionalizálhatja munkafolyamatait.

Egyszerűsítse az e-mail marketing munkafolyamatokat a ClickUp e-mail marketing sablonjával
Hatékonyan koordinálja csapatát, egyszerűsítse tartalomütemezését és e-mail teljesítményének nyomon követését, valamint racionalizálja e-mail marketing munkafolyamatait a ClickUp e-mail marketing kampány sablonjával.

A ClickUp hatékony eszközeivel könnyedén szervezheti és kezelheti kampányait, ütemezheti tartalmait, nyomon követheti teljesítményét, és egyszerűsítheti a csapatával való kommunikációt.

Növelje e-mail kampányainak hatékonyságát a ClickUp AI segítségével

Búcsút inthet az írói válságnak!

ClickUp e-mail marketing
Az e-mail marketing egyszerűvé válik a ClickUp AI segítségével

A ClickUp AI Writing Assistant vonzó, hibátlan e-mail tartalmakat készít Önnek. Időt takaríthat meg és növelheti kreatív teljesítményét ötletekkel, keretrendszer-generálással és teljes vázlatkészítéssel.

A ClickUp AI Writing Assistant segítségével kevesebb idő alatt jobb e-maileket írhat.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Az automatizált feladatkezdeményezés segítségével a beérkező e-maileket zökkenőmentesen részletes feladatokká alakíthatja
  • Automatizálja az e-mailek küldését egyéni mezők, űrlapok beküldése vagy meghatározott feladatok alapján
  • Központosítsa az e-mailek kezelését a platformon belül a feladatok és a kommunikáció kezelése érdekében.
  • Javítsa a csapatmunkát és a projektkövetést átfogó együttműködési eszközökkel
  • A ClickUp Whiteboards segítségével a brainstorming üléseket megvalósítható tervekké alakíthatja
ClickUp
Kezelje kisvállalkozásának projektjeit minden lépésnél sablonok, együttműködési funkciók és több mint 15 projektnézet segítségével a ClickUp segítségével.

A ClickUp korlátai

  • Nem kínál dedikált e-mail marketing automatizálási platformot és SMS automatizálási funkciókat.
  • A teljes funkcionalitás kihasználásához tanulási folyamatra van szükség.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egy egyedi terv kidolgozásához.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Kiváló projektmenedzsment a ClickUp segítségével

A GetResponse alternatíváinak felfedezése során rájön, hogy egyszerűsítenie kell e-mail kampányait és marketing munkafolyamatait.

Fontolja meg a ClickUp használatát az e-mail marketing munkafolyamatának javítása érdekében.

A ClickUp e-mailkezelési és kommunikációs funkciói zökkenőmentesen integrálódnak a projektmenedzsment képességeibe. A platformnak köszönhetően, amely javítja a csapatok közötti együttműködést és kommunikációt, e-mail marketing kampányai gyorsabban megvalósulnak.

Készen állsz eredményes e-mail kampányok létrehozására? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra.

