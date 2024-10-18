A 10 legjobb CRM-rendszer forgalmazók számára a nagykereskedelem kezeléséhez 2025-ben

A kereskedelem egy dinamikus iparág, és a nagykereskedelmi forgalmazók a szállítási láncok gerincét képezik. Tudja, hogy a hatékony ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver elengedhetetlen, de melyik a legjobb?

A nagykereskedelmi forgalmazáshoz készült CRM segíthet működésének javításában, értékesítési folyamatainak racionalizálásában és nagykereskedelmi vállalkozásának új magasságokba emelésében. 🙌

Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel a legjobb CRM-et forgalmazók és mindenki számára, akinek szoftvereszközökre van szüksége az ügyfelek és termékek kényelmes, központi helyen történő kezeléséhez.

Mit kell keresnie a forgalmazók számára készült CRM-ben?

Több tucatnyi lehetőség közül kiválasztani a forgalmazó cégének legmegfelelőbb CRM-et ijesztő feladat lehet. Vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú tényezőket, hogy biztosítsa a nagykereskedelmi forgalmazási üzletágának zökkenőmentes működését:

Valós idejű funkcionalitás : Keressen olyan CRM szoftver megoldást, amely azonnali betekintést nyújt az értékesítési folyamatba, az ügyfélkapcsolatokba és a készletgazdálkodásba.

Felhasználóbarát irányítópultok : Olyan értékesítési CRM-re koncentráljon, amely megkönnyíti a csapattagok számára a mutatók, modulok és egyéb fontos funkciók elérését

Projektmenedzsment funkciók: Válasszon olyan eszközt, amely szinergiában működik 📈 Válasszon olyan eszközt, amely szinergiában működik a CRM-mel és a projektmenedzsmenttel , hogy vállalkozása a mai piacon is sikeres legyen

Testreszabható eszközök: Találjon olyan CRM rendszert, amely testreszabható eszközökkel rendelkezik, és megfelel vállalatának egyedi igényeinek. A potenciális ügyfelek kezelésétől az értékesítés automatizálásáig, olyan CRM megoldásra van szüksége, amelyet dinamikájához igazíthat

Marketingintegráció: Keressen olyan eszközöket, amelyek integrálják Keressen olyan eszközöket, amelyek integrálják a marketingautomatizálási szoftvereket , és holisztikus megközelítést kínálnak az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

Ha kihagytunk olyan funkciókat, amelyek megfelelnek üzleti céljainak, jegyezze fel azokat most. Mindenekelőtt rangsorolja, mire van szüksége vállalkozásának az egyedi CRM-stratégiájához.

A 10 legjobb CRM forgalmazók számára

Ezek a CRM szoftvermegoldások javíthatják az e-mailes marketinget, az ügyfélszolgálatot, a kapcsolattartás kezelését és még sok mást a forgalmazó vállalatánál.

Az előrejelzéstől a nyomon követésig, ezek a csúcstechnológiás CRM-eszközök minden szükséges funkcióval rendelkeznek ahhoz, hogy lépést tartsanak a disztribúciós iparágban, így nem kell úgy éreznie, hogy túl sok dolgot kell egyszerre intéznie. 🤹

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp CRM a legjobb SaaS választás nagykereskedelmi forgalmazáshoz és all-in-one projektmenedzsmenthez. De a ClickUp nem csak a legjobb CRM szoftver. Ez a vezető ingyenes projektmenedzsment szoftver, amely egyszerűsített, felhőalapú feladatkezelési platformot biztosít.

A ClickUp CRM-hez készült AI-eszközei mindent megadnak, amire szükség van ahhoz, hogy forgalmazó vállalatát adat alapú betekintéssel lássa el. 💡

Használjon több mint 100 intuitív AI eszközt üzleti folyamatainak javításához. A ClickUp AI másodpercek alatt képes szociális média bejegyzéseket, e-mail kampányokat, találkozói jegyzeteket és még sok mást megfogalmazni.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Többet szeretne? Semmi gond. A ClickUp Automations segítségével csökkentheti az unalmas folyamatokra és adatbevitelre fordított időt, így több ideje marad az üzletek lezárására.

Javítsa az értékesítési csapat közötti együttműködést, rendszerezze az ügyféladatokat, és növelje a jövedelmezőséget az értékesítési ciklus minden pontján. 💰

A ClickUp legjobb funkciói

A testreszabható irányítópultok segítségével a fontos dolgokra koncentrálhat, és megkönnyítheti csapata számára a CRM-munkafolyamatok kezelését.

A több mint 1000 más alkalmazással és eszközzel való zökkenőmentes harmadik féltől származó integráció lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen összegyűjtsön.

Több mint 1000 ingyenes sablon alapvető feladatokhoz, például feladatkezeléshez, értékesítési táblázatokhoz és kommunikációs tervekhez , hogy egyszerűbbé tegye a mindennapi munkát.

A böngészőbővítmény kompatibilis a Chrome, Firefox és Edge böngészőkkel; az asztali alkalmazás kompatibilis a Microsoft, Linux és Mac operációs rendszerekkel; a mobilalkalmazás kompatibilis az Android és iOS operációs rendszerekkel.

A ClickUp korlátai

A sok funkció miatt van egy tanulási görbe, de ezt ingyenes videó oktatóanyagok és átfogó GYIK oldalak segítik megoldani.

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el (de a Free Forever csomaggal több száz ingyenes CRM eszközhöz is hozzáférhet).

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Zoho CRM

a Zoho CRM segítségével

A Zoho CRM egy átfogó CRM szoftver, amely megkönnyíti a nagykereskedelmi tevékenységek számára az ügyfelekkel való interakciók kezelését és optimalizálását. A felhasználóbarát platform olyan funkciókat kínál, mint a potenciális ügyfelek kezelése, az értékesítés automatizálása és az elemzés.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Az omni-csatornás jelenlét megkönnyíti a támogató csapatok számára, hogy a megfelelő csatornán, a megfelelő üzenettel lépjenek kapcsolatba az ügyfelekkel.

Az automatizálási eszközök segítségével marketingkampányait, ügyfélkapcsolat-kezelését és munkafolyamatait automatizálhatja.

A részletes elemzések betekintést nyújtanak az ügyfélmegtartás javításába, az értékesítési tevékenységek valós idejű mérésébe és az értékesítési előrejelzések egyszerűsítésébe. 📌

Több mint 800 alkalmazással integrálható a Zoho piactéren keresztül, hogy mindenki számára megkönnyítse az életet.

A Zoho CRM korlátai

Néhány vélemény említi a felhasználói felület fejlesztésének szükségességét.

Az egyedi funkciókhoz olyan programozási nyelv használata szükséges, amely egyes értékesítési csapatok számára meghaladhatja a lehetőségeiket.

Zoho CRM árak

Standard: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6500 értékelés)

3. Freshsales

via Freshworks

A Freshworks egy Freshsales nevű ügyfélkapcsolat-kezelő és üzleti termelékenységi megoldásokból álló csomagot kínál. Használja forgalmazó cégének értékesítési képviselői számára az értékesítéskezelés, az ügyfélszolgálat és egyéb területek fejlesztésére. ⚒️

A Freshsales legjobb funkciói

Hozzáférés több értékesítési eszközhöz, amelyek célja, hogy segítsék a kisvállalkozásokat a bevételek növekedésében és a termelékenység javításában.

Az AI CRM funkciók javítják az ügyfélélményt az alkalmazásában és webhelyén végzett ügyfélviselkedésről nyert betekintéssel.

Az automatizálási funkciók lehetővé teszik, hogy a feladatgenerálást, az értesítéseket és egyebeket automatizálja.

A Mailchimp és a Trello olyan vezető eszközökkel való integrációja segít mindent egy helyen összefogni.

A Freshsales korlátai

A felhasználói véleményekben említik, hogy nehéz megtalálni az ügyfelek adatait, például az időzónákat és a helyszíneket.

Néhány értékelő hibákról és a ingyenes csomagban szereplő funkciók hiányáról számolt be.

Freshsales árak

Ingyenes: 1-3 felhasználó számára ingyenes

Növekedés: 18 USD/hó felhasználónként

Pro: 47 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 83 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (7100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

4. HubSpot

a HubSpot segítségével

A HubSpot egy népszerű CRM szolgáltató vállalkozások számára, amely marketing, szolgáltatás, értékesítés és weboldalkészítés szoftvereket kínál. Használja a potenciális ügyfelek kezelésére és ápolására, a napi feladatok automatizálására, valamint az ügyfélkapcsolatok áramlásának megértésére, hogy egyszerűsítse az ügyfélkapcsolat-kezelést. 🤝💲

A HubSpot legjobb funkciói

Integráció olyan népszerű eszközökkel, mint a QuickBooks, Email, Zerys és még sok más.

Az automatizálás segítségével a potenciális ügyfelek generálása, az e-mailes marketing és a potenciális ügyfelek nyomon követése automatikusan zajlik.

Kövesse nyomon és kezelje az értékesítési lehetőségeket, ügyleteket és üzleteket az ügyfél életciklusának minden szakaszában.

Az elemző eszközök megkönnyítik a mutatók nyomon követését és az értékesítési teljesítmény elemzését részletes betekintéssel.

A HubSpot korlátai

Egyes felhasználói vélemények szerint a kiegészítők túl drágák lehetnek a korlátozott költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára.

A vélemények szerint néhány funkció hiányzik a hasonló CRM szoftverekhez képest (pl. a több szerződés egyszerre történő kiválasztásának lehetősége).

HubSpot árak

Starter: 20 USD/hó

Professzionális: 890 USD/hó

Vállalati: 3600 USD/hó

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3900 értékelés)

5. Creatio

via Creatio

A Creatio egy másik kiváló CRM szoftver példa az üzleti folyamatok automatizálására és mindenre, amire szüksége van az ügyfél-elégedettség növeléséhez. Lássa el értékesítőit olyan eszközökkel, amelyekkel növelhetik termelékenységüket, fokozhatják marketingtevékenységeiket, és új szintre emelhetik nagykereskedelmi forgalmazó vállalatát. 🤸

A Creatio legjobb funkciói

A platform megkönnyíti a munkafolyamatok és a CRM automatizálását forgalmazók és nagykereskedők számára, kódolási ismeretek nélkül.

A kész automatizálások egyszerűsítik a marketingkampányokat és a potenciális ügyfelek kezelését.

A teljes értékesítési folyamat kezelése 360 fokos rálátást biztosít a növekedésre, a potenciális ügyfelek megszerzésére, a disztribúcióra és még sok másra.

A harmadik féltől származó chatbot és a natív élő csevegési funkciók szinergiában működnek, hatékony kommunikációs megoldást kínálva.

A Creatio korlátai

A felhasználók szerint egyes integrációk nehézkesek lehetnek és fejlesztést igényelnek.

Egyes felhasználói vélemények szerint az elemző eszköz nem rendelkezik más CRM-eszközökben elérhető funkciókkal (pl. exportálási funkció és számított változók).

Creatio árak

Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként

Creatio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

6. Pipedrive

A Pipedrive egy CRM-platform, amelynek eszközei az értékesítési folyamatok kezelésének javítására lettek kifejlesztve. Használja feladatok automatizálására, ügyletek nyomon követésére, az ügyfélélmény javítására és értékes betekintés szerzésére a sikeres értékesítési eredmények elérése érdekében. 🎯

A Pipedrive legjobb funkciói

A valós idejű értékesítési jelentések betekintést nyújtanak az értékesítési csatornába, így jobb célkitűzéseket, előrejelzéseket és csapatfigyelési döntéseket hozhat.

Az értékesítés automatizálása segít kapcsolatba lépni a potenciális ügyfelekkel és egyszerűsíteni az értékesítési folyamat minden lépését.

Az olyan leadkezelési funkciók, mint a minősítés és a prioritás meghatározás, segítenek értékesítési csapatának minden lehetőséget kiaknázni.

A pipeline-kezelés intuitív eszközökkel, például színes jelölésekkel segíti a konverziós arányok növelését, amelyekkel megjelölhetők a figyelmet igénylő ügyletek.

A Pipedrive korlátai

Egyes felhasználók szerint a harmadik féltől származó eszközökkel való integráció zavaró lehet a nem technikai háttérrel rendelkező csapat tagjai számára.

A vélemények szerint a meglévő automatizálások nem szüntetik meg az ismétlődő adatbevitel szükségességét.

Pipedrive árak

Essential: 21,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 37,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 59,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 74,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 119 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

7. EngageBay

via EngageBay

Az EngageBay egy all-in-one disztribúciós CRM csomag marketing, értékesítés és szolgáltatás automatizáláshoz. Használja marketing és értékesítési tevékenységeinek racionalizálására, ügyfelei bevonásának javítására és ügyfélszolgálati folyamatainak egyszerűsítésére.

Az EngageBay legjobb funkciói

Több tucat marketingeszköz áll rendelkezésre, amelyek egyszerűsítik az e-mail kampányokat, az értékesítés automatizálását, a potenciális ügyfelek megszerzését és még sok mást 📩

Javítsa az ügyfélkapcsolatokat a kapcsolattartási adatok kezelésével, a nyomon követés automatizálásával és egy hatékony ügyfélszolgálati funkcióval.

A projektmenedzsment funkciók, mint például a naptárak és a mérföldkövek nyomon követése , segítik csapatát a feladatok ütemezett elvégzésében.

Könnyítse meg a jegyek továbbítását, az eskalációt és a feladatok létrehozását előre elkészített automatizálásokkal, hogy javítsa ügyfélszolgálati folyamatait.

EngageBay korlátai

A felhasználók szerint hiányoznak a hibaelhárítási útmutatók és a gyakori kérdésekre adott válaszok.

A sablonok lehetőségei korlátozottak, és gyakran hiányzik belőlük a drag-and-drop funkció.

EngageBay árak

Ingyenes

Alap: 14,99 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 64,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 119,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

EngageBay értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

8. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce a nagykereskedelmi forgalmazás területén vezető CRM, amely eszközöket kínál a marketingkampányok javításához és még sok máshoz. Használja azt, hogy segítse szolgáltató csapatát az ügyfelekkel való kapcsolattartásban, és szerezzen hasznos információkat a felhasználói élményről a folyamatos növekedés elősegítése érdekében. 🌱

A Salesforce legjobb funkciói

A Sales AI több tucat eszközt kínál, amelyek célja az ügyféladatok kiaknázása és hatásának növelése.

Az elemző eszközök növelik az előrejelzések pontosságát, bővítik az értékesítési csatornákat és javítják az eredményeket.

Zökkenőmentes integráció a vezető projektmenedzsment és marketing eszközökkel, hogy minden egy platformon legyen elérhető.

A valós időben elérhető, hasznos információk segítségével értékesítési csapata gyorsabban zárhatja le az üzleteket és javíthatja a folyamatok kezelését.

A Salesforce korlátai

Egyes funkciók nem intuitívak, és használatuk zavaros lehet.

Egyes felhasználók gyakori hibákról és összeomlásokról számolnak be, ami munkájuk elvesztéséhez vezet.

Salesforce árak

Starter: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Professzionális: 80 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Unlimited+: 500 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

9. Módszer

via Method

A Method egy testreszabható CRM-platform, amelyet a QuickBooks-szal való zökkenőmentes integrációra terveztek. Ez megkönnyíti a fizetések, számlák és ügyféladatok szinkronizálását a platformok között. 🌻

A módszer legjobb tulajdonságai

A QuickBooks és a Xero programokkal való kétirányú szinkronizálás megelőzheti a költséges baleseteket és folyamatosan tájékoztatja értékesítési csapatát.

Az online fizetési portálok lehetővé teszik a hitelkártyás fizetések feldolgozását és a pozitív cash flow fenntartását.

Az automatizálás segít elkerülni a szűk keresztmetszeteket, és lehetővé teszi, hogy értékesítési csapata a fontos feladatokra koncentrálhasson.

Az ügyfélportálok javítják az ügyfelek élményét, és lehetővé teszik számukra, hogy megtekintsék és frissítsék adataikat.

A módszer korlátai

Egyes felhasználói vélemények szerint hiányoznak a nézetek személyre szabásához és a platform különböző értékesítési csapatok számára történő hatékonyabbá tételéhez szükséges testreszabási funkciók.

A hibák zavarhatják a funkcionalitást, és javításuk időbe telhet.

Módszer árazás

Kapcsolatkezelés : 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

CRM Pro: 44 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

CRM Enterprise: 74 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Módszertani értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (90+ értékelés)

10. NetSuite

az Oracle NetSuite-en keresztül

Az Oracle NetSuite felhőalapú üzleti szoftvere ERP, CRM és e-kereskedelmi eszközökkel rendelkezik. Ez egy népszerű CRM nagykereskedők és kiskereskedők számára. Használja az ügyfélkapcsolatok javítására és a potenciális ügyfelek számának növelésére egy egységes platformon, amelyen marketingcsapatai könnyen eligazodnak. 🕹️

A NetSuite legjobb funkciói

Az automatizálás időt takarít meg azáltal, hogy kézzel végzett folyamatokat, például könyvelést, műveleteket és készletkezelést végez.

Az ERP-eszközök segítségével egyetlen platformról könnyedén kezelhet több leányvállalatot, szervezetet és jogi személyt.

Az analitika megkönnyíti a készletszintek figyelemmel kísérését, a megrendelések időben történő kiszállítását, az ügyfél-elégedettség javítását és a szállítási költségek minimalizálását.

A számviteli eszközök teljes képet adnak pénzügyi teljesítményéről és cash flow-járól.

A NetSuite korlátai

Egyes felhasználói vélemények szerint a hibaüzenetek nem segítőkészek, és az ügyfélszolgálat lassan reagál.

A felhasználóknak nehézségeket okozhat a platform megismerése.

NetSuite árak

A NetSuite nem tesz közzé nyilvános árakkal kapcsolatos információkat. A vállalkozások éves licencdíjat fizetnek a alapplatform, az opcionális modulok és a felhasználók száma alapján, valamint egyszeri beállítási díjat. Vegye fel a kapcsolatot a NetSuite értékesítési csapatával egyedi árajánlatért.

NetSuite értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1400 értékelés)

Indítsa el stratégiai növekedését most!

A legjobb CRM megtalálása forgalmazók és kiskereskedők számára könnyebb, ha a legjobbak közül választhat. 🏆

Válasszon olyan csúcsminőségű megoldásokat, amelyek az iparág specifikus igényeinek megfelelnek, és olyan funkciókat kínálnak, mint a készletkezelés és a megrendelések nyomon követése. Miután kiválasztotta a platformot, összpontosíthat az értékesítési folyamat hatékonyságának optimalizálására.

Felhasználóbarát felületével és robusztus CRM funkcióival a ClickUp optimalizálja az értékesítési folyamatokat, és felgyorsítja a disztribúciós és kiskereskedelmi műveleteket. Regisztráljon most a ClickUp-ra, és élvezze a zökkenőmentes, ingyenes élményt.