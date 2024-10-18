A 10 legjobb CRM-rendszer forgalmazók számára a nagykereskedelem kezeléséhez 2025-ben

A kereskedelem egy dinamikus iparág, és a nagykereskedelmi forgalmazók a szállítási láncok gerincét képezik. Tudja, hogy a hatékony ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver elengedhetetlen, de melyik a legjobb?
A nagykereskedelmi forgalmazáshoz készült CRM segíthet működésének javításában, értékesítési folyamatainak racionalizálásában és nagykereskedelmi vállalkozásának új magasságokba emelésében. 🙌
Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel a legjobb CRM-et forgalmazók és mindenki számára, akinek szoftvereszközökre van szüksége az ügyfelek és termékek kényelmes, központi helyen történő kezeléséhez.
Mit kell keresnie a forgalmazók számára készült CRM-ben?
Több tucatnyi lehetőség közül kiválasztani a forgalmazó cégének legmegfelelőbb CRM-et ijesztő feladat lehet. Vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú tényezőket, hogy biztosítsa a nagykereskedelmi forgalmazási üzletágának zökkenőmentes működését:
- Valós idejű funkcionalitás: Keressen olyan CRM szoftver megoldást, amely azonnali betekintést nyújt az értékesítési folyamatba, az ügyfélkapcsolatokba és a készletgazdálkodásba.
- Felhasználóbarát irányítópultok: Olyan értékesítési CRM-re koncentráljon, amely megkönnyíti a csapattagok számára a mutatók, modulok és egyéb fontos funkciók elérését
- Projektmenedzsment funkciók: Válasszon olyan eszközt, amely szinergiában működik a CRM-mel és a projektmenedzsmenttel, hogy vállalkozása a mai piacon is sikeres legyen 📈
- Testreszabható eszközök: Találjon olyan CRM rendszert, amely testreszabható eszközökkel rendelkezik, és megfelel vállalatának egyedi igényeinek. A potenciális ügyfelek kezelésétől az értékesítés automatizálásáig, olyan CRM megoldásra van szüksége, amelyet dinamikájához igazíthat
- Marketingintegráció: Keressen olyan eszközöket, amelyek integrálják a marketingautomatizálási szoftvereket, és holisztikus megközelítést kínálnak az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.
Ha kihagytunk olyan funkciókat, amelyek megfelelnek üzleti céljainak, jegyezze fel azokat most. Mindenekelőtt rangsorolja, mire van szüksége vállalkozásának az egyedi CRM-stratégiájához.
A 10 legjobb CRM forgalmazók számára
Ezek a CRM szoftvermegoldások javíthatják az e-mailes marketinget, az ügyfélszolgálatot, a kapcsolattartás kezelését és még sok mást a forgalmazó vállalatánál.
Az előrejelzéstől a nyomon követésig, ezek a csúcstechnológiás CRM-eszközök minden szükséges funkcióval rendelkeznek ahhoz, hogy lépést tartsanak a disztribúciós iparágban, így nem kell úgy éreznie, hogy túl sok dolgot kell egyszerre intéznie. 🤹
1. ClickUp
A ClickUp CRM a legjobb SaaS választás nagykereskedelmi forgalmazáshoz és all-in-one projektmenedzsmenthez. De a ClickUp nem csak a legjobb CRM szoftver. Ez a vezető ingyenes projektmenedzsment szoftver, amely egyszerűsített, felhőalapú feladatkezelési platformot biztosít.
A ClickUp CRM-hez készült AI-eszközei mindent megadnak, amire szükség van ahhoz, hogy forgalmazó vállalatát adat alapú betekintéssel lássa el. 💡
Használjon több mint 100 intuitív AI eszközt üzleti folyamatainak javításához. A ClickUp AI másodpercek alatt képes szociális média bejegyzéseket, e-mail kampányokat, találkozói jegyzeteket és még sok mást megfogalmazni.
Többet szeretne? Semmi gond. A ClickUp Automations segítségével csökkentheti az unalmas folyamatokra és adatbevitelre fordított időt, így több ideje marad az üzletek lezárására.
Javítsa az értékesítési csapat közötti együttműködést, rendszerezze az ügyféladatokat, és növelje a jövedelmezőséget az értékesítési ciklus minden pontján. 💰
A ClickUp legjobb funkciói
- A testreszabható irányítópultok segítségével a fontos dolgokra koncentrálhat, és megkönnyítheti csapata számára a CRM-munkafolyamatok kezelését.
- A több mint 1000 más alkalmazással és eszközzel való zökkenőmentes harmadik féltől származó integráció lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen összegyűjtsön.
- Több mint 1000 ingyenes sablon alapvető feladatokhoz, például feladatkezeléshez, értékesítési táblázatokhoz és kommunikációs tervekhez, hogy egyszerűbbé tegye a mindennapi munkát.
- A böngészőbővítmény kompatibilis a Chrome, Firefox és Edge böngészőkkel; az asztali alkalmazás kompatibilis a Microsoft, Linux és Mac operációs rendszerekkel; a mobilalkalmazás kompatibilis az Android és iOS operációs rendszerekkel.
A ClickUp korlátai
- A sok funkció miatt van egy tanulási görbe, de ezt ingyenes videó oktatóanyagok és átfogó GYIK oldalak segítik megoldani.
- A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el (de a Free Forever csomaggal több száz ingyenes CRM eszközhöz is hozzáférhet).
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)
2. Zoho CRM
A Zoho CRM egy átfogó CRM szoftver, amely megkönnyíti a nagykereskedelmi tevékenységek számára az ügyfelekkel való interakciók kezelését és optimalizálását. A felhasználóbarát platform olyan funkciókat kínál, mint a potenciális ügyfelek kezelése, az értékesítés automatizálása és az elemzés.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Az omni-csatornás jelenlét megkönnyíti a támogató csapatok számára, hogy a megfelelő csatornán, a megfelelő üzenettel lépjenek kapcsolatba az ügyfelekkel.
- Az automatizálási eszközök segítségével marketingkampányait, ügyfélkapcsolat-kezelését és munkafolyamatait automatizálhatja.
- A részletes elemzések betekintést nyújtanak az ügyfélmegtartás javításába, az értékesítési tevékenységek valós idejű mérésébe és az értékesítési előrejelzések egyszerűsítésébe. 📌
- Több mint 800 alkalmazással integrálható a Zoho piactéren keresztül, hogy mindenki számára megkönnyítse az életet.
A Zoho CRM korlátai
- Néhány vélemény említi a felhasználói felület fejlesztésének szükségességét.
- Az egyedi funkciókhoz olyan programozási nyelv használata szükséges, amely egyes értékesítési csapatok számára meghaladhatja a lehetőségeiket.
Zoho CRM árak
- Standard: 20 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (2500+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 6500 értékelés)
3. Freshsales
A Freshworks egy Freshsales nevű ügyfélkapcsolat-kezelő és üzleti termelékenységi megoldásokból álló csomagot kínál. Használja forgalmazó cégének értékesítési képviselői számára az értékesítéskezelés, az ügyfélszolgálat és egyéb területek fejlesztésére. ⚒️
A Freshsales legjobb funkciói
- Hozzáférés több értékesítési eszközhöz, amelyek célja, hogy segítsék a kisvállalkozásokat a bevételek növekedésében és a termelékenység javításában.
- Az AI CRM funkciók javítják az ügyfélélményt az alkalmazásában és webhelyén végzett ügyfélviselkedésről nyert betekintéssel.
- Az automatizálási funkciók lehetővé teszik, hogy a feladatgenerálást, az értesítéseket és egyebeket automatizálja.
- A Mailchimp és a Trello olyan vezető eszközökkel való integrációja segít mindent egy helyen összefogni.
A Freshsales korlátai
- A felhasználói véleményekben említik, hogy nehéz megtalálni az ügyfelek adatait, például az időzónákat és a helyszíneket.
- Néhány értékelő hibákról és a ingyenes csomagban szereplő funkciók hiányáról számolt be.
Freshsales árak
- Ingyenes: 1-3 felhasználó számára ingyenes
- Növekedés: 18 USD/hó felhasználónként
- Pro: 47 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 83 USD/hó felhasználónként
Freshsales értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (7100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
4. HubSpot
A HubSpot egy népszerű CRM szolgáltató vállalkozások számára, amely marketing, szolgáltatás, értékesítés és weboldalkészítés szoftvereket kínál. Használja a potenciális ügyfelek kezelésére és ápolására, a napi feladatok automatizálására, valamint az ügyfélkapcsolatok áramlásának megértésére, hogy egyszerűsítse az ügyfélkapcsolat-kezelést. 🤝💲
A HubSpot legjobb funkciói
- Integráció olyan népszerű eszközökkel, mint a QuickBooks, Email, Zerys és még sok más.
- Az automatizálás segítségével a potenciális ügyfelek generálása, az e-mailes marketing és a potenciális ügyfelek nyomon követése automatikusan zajlik.
- Kövesse nyomon és kezelje az értékesítési lehetőségeket, ügyleteket és üzleteket az ügyfél életciklusának minden szakaszában.
- Az elemző eszközök megkönnyítik a mutatók nyomon követését és az értékesítési teljesítmény elemzését részletes betekintéssel.
A HubSpot korlátai
- Egyes felhasználói vélemények szerint a kiegészítők túl drágák lehetnek a korlátozott költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára.
- A vélemények szerint néhány funkció hiányzik a hasonló CRM szoftverekhez képest (pl. a több szerződés egyszerre történő kiválasztásának lehetősége).
HubSpot árak
- Starter: 20 USD/hó
- Professzionális: 890 USD/hó
- Vállalati: 3600 USD/hó
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 900 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3900 értékelés)
5. Creatio
A Creatio egy másik kiváló CRM szoftver példa az üzleti folyamatok automatizálására és mindenre, amire szüksége van az ügyfél-elégedettség növeléséhez. Lássa el értékesítőit olyan eszközökkel, amelyekkel növelhetik termelékenységüket, fokozhatják marketingtevékenységeiket, és új szintre emelhetik nagykereskedelmi forgalmazó vállalatát. 🤸
A Creatio legjobb funkciói
- A platform megkönnyíti a munkafolyamatok és a CRM automatizálását forgalmazók és nagykereskedők számára, kódolási ismeretek nélkül.
- A kész automatizálások egyszerűsítik a marketingkampányokat és a potenciális ügyfelek kezelését.
- A teljes értékesítési folyamat kezelése 360 fokos rálátást biztosít a növekedésre, a potenciális ügyfelek megszerzésére, a disztribúcióra és még sok másra.
- A harmadik féltől származó chatbot és a natív élő csevegési funkciók szinergiában működnek, hatékony kommunikációs megoldást kínálva.
A Creatio korlátai
- A felhasználók szerint egyes integrációk nehézkesek lehetnek és fejlesztést igényelnek.
- Egyes felhasználói vélemények szerint az elemző eszköz nem rendelkezik más CRM-eszközökben elérhető funkciókkal (pl. exportálási funkció és számított változók).
Creatio árak
- Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként
Creatio értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)
6. Pipedrive
A Pipedrive egy CRM-platform, amelynek eszközei az értékesítési folyamatok kezelésének javítására lettek kifejlesztve. Használja feladatok automatizálására, ügyletek nyomon követésére, az ügyfélélmény javítására és értékes betekintés szerzésére a sikeres értékesítési eredmények elérése érdekében. 🎯
A Pipedrive legjobb funkciói
- A valós idejű értékesítési jelentések betekintést nyújtanak az értékesítési csatornába, így jobb célkitűzéseket, előrejelzéseket és csapatfigyelési döntéseket hozhat.
- Az értékesítés automatizálása segít kapcsolatba lépni a potenciális ügyfelekkel és egyszerűsíteni az értékesítési folyamat minden lépését.
- Az olyan leadkezelési funkciók, mint a minősítés és a prioritás meghatározás, segítenek értékesítési csapatának minden lehetőséget kiaknázni.
- A pipeline-kezelés intuitív eszközökkel, például színes jelölésekkel segíti a konverziós arányok növelését, amelyekkel megjelölhetők a figyelmet igénylő ügyletek.
A Pipedrive korlátai
- Egyes felhasználók szerint a harmadik féltől származó eszközökkel való integráció zavaró lehet a nem technikai háttérrel rendelkező csapat tagjai számára.
- A vélemények szerint a meglévő automatizálások nem szüntetik meg az ismétlődő adatbevitel szükségességét.
Pipedrive árak
- Essential: 21,90 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 37,90 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 59,90 USD/hó felhasználónként
- Teljesítmény: 74,90 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 119 USD/hó felhasználónként
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)
7. EngageBay
Az EngageBay egy all-in-one disztribúciós CRM csomag marketing, értékesítés és szolgáltatás automatizáláshoz. Használja marketing és értékesítési tevékenységeinek racionalizálására, ügyfelei bevonásának javítására és ügyfélszolgálati folyamatainak egyszerűsítésére.
Az EngageBay legjobb funkciói
- Több tucat marketingeszköz áll rendelkezésre, amelyek egyszerűsítik az e-mail kampányokat, az értékesítés automatizálását, a potenciális ügyfelek megszerzését és még sok mást 📩
- Javítsa az ügyfélkapcsolatokat a kapcsolattartási adatok kezelésével, a nyomon követés automatizálásával és egy hatékony ügyfélszolgálati funkcióval.
- A projektmenedzsment funkciók, mint például a naptárak és a mérföldkövek nyomon követése, segítik csapatát a feladatok ütemezett elvégzésében.
- Könnyítse meg a jegyek továbbítását, az eskalációt és a feladatok létrehozását előre elkészített automatizálásokkal, hogy javítsa ügyfélszolgálati folyamatait.
EngageBay korlátai
- A felhasználók szerint hiányoznak a hibaelhárítási útmutatók és a gyakori kérdésekre adott válaszok.
- A sablonok lehetőségei korlátozottak, és gyakran hiányzik belőlük a drag-and-drop funkció.
EngageBay árak
- Ingyenes
- Alap: 14,99 USD/hó felhasználónként
- Növekedés: 64,99 USD/hó felhasználónként
- Pro: 119,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
EngageBay értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
8. Salesforce
A Salesforce a nagykereskedelmi forgalmazás területén vezető CRM, amely eszközöket kínál a marketingkampányok javításához és még sok máshoz. Használja azt, hogy segítse szolgáltató csapatát az ügyfelekkel való kapcsolattartásban, és szerezzen hasznos információkat a felhasználói élményről a folyamatos növekedés elősegítése érdekében. 🌱
A Salesforce legjobb funkciói
- A Sales AI több tucat eszközt kínál, amelyek célja az ügyféladatok kiaknázása és hatásának növelése.
- Az elemző eszközök növelik az előrejelzések pontosságát, bővítik az értékesítési csatornákat és javítják az eredményeket.
- Zökkenőmentes integráció a vezető projektmenedzsment és marketing eszközökkel, hogy minden egy platformon legyen elérhető.
- A valós időben elérhető, hasznos információk segítségével értékesítési csapata gyorsabban zárhatja le az üzleteket és javíthatja a folyamatok kezelését.
A Salesforce korlátai
- Egyes funkciók nem intuitívak, és használatuk zavaros lehet.
- Egyes felhasználók gyakori hibákról és összeomlásokról számolnak be, ami munkájuk elvesztéséhez vezet.
Salesforce árak
- Starter: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Professzionális: 80 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Unlimited+: 500 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
Salesforce értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 18 000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)
9. Módszer
A Method egy testreszabható CRM-platform, amelyet a QuickBooks-szal való zökkenőmentes integrációra terveztek. Ez megkönnyíti a fizetések, számlák és ügyféladatok szinkronizálását a platformok között. 🌻
A módszer legjobb tulajdonságai
- A QuickBooks és a Xero programokkal való kétirányú szinkronizálás megelőzheti a költséges baleseteket és folyamatosan tájékoztatja értékesítési csapatát.
- Az online fizetési portálok lehetővé teszik a hitelkártyás fizetések feldolgozását és a pozitív cash flow fenntartását.
- Az automatizálás segít elkerülni a szűk keresztmetszeteket, és lehetővé teszi, hogy értékesítési csapata a fontos feladatokra koncentrálhasson.
- Az ügyfélportálok javítják az ügyfelek élményét, és lehetővé teszik számukra, hogy megtekintsék és frissítsék adataikat.
A módszer korlátai
- Egyes felhasználói vélemények szerint hiányoznak a nézetek személyre szabásához és a platform különböző értékesítési csapatok számára történő hatékonyabbá tételéhez szükséges testreszabási funkciók.
- A hibák zavarhatják a funkcionalitást, és javításuk időbe telhet.
Módszer árazás
- Kapcsolatkezelés: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- CRM Pro: 44 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- CRM Enterprise: 74 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
Módszertani értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (90+ értékelés)
10. NetSuite
Az Oracle NetSuite felhőalapú üzleti szoftvere ERP, CRM és e-kereskedelmi eszközökkel rendelkezik. Ez egy népszerű CRM nagykereskedők és kiskereskedők számára. Használja az ügyfélkapcsolatok javítására és a potenciális ügyfelek számának növelésére egy egységes platformon, amelyen marketingcsapatai könnyen eligazodnak. 🕹️
A NetSuite legjobb funkciói
- Az automatizálás időt takarít meg azáltal, hogy kézzel végzett folyamatokat, például könyvelést, műveleteket és készletkezelést végez.
- Az ERP-eszközök segítségével egyetlen platformról könnyedén kezelhet több leányvállalatot, szervezetet és jogi személyt.
- Az analitika megkönnyíti a készletszintek figyelemmel kísérését, a megrendelések időben történő kiszállítását, az ügyfél-elégedettség javítását és a szállítási költségek minimalizálását.
- A számviteli eszközök teljes képet adnak pénzügyi teljesítményéről és cash flow-járól.
A NetSuite korlátai
- Egyes felhasználói vélemények szerint a hibaüzenetek nem segítőkészek, és az ügyfélszolgálat lassan reagál.
- A felhasználóknak nehézségeket okozhat a platform megismerése.
NetSuite árak
A NetSuite nem tesz közzé nyilvános árakkal kapcsolatos információkat. A vállalkozások éves licencdíjat fizetnek a alapplatform, az opcionális modulok és a felhasználók száma alapján, valamint egyszeri beállítási díjat. Vegye fel a kapcsolatot a NetSuite értékesítési csapatával egyedi árajánlatért.
NetSuite értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 1400 értékelés)
Indítsa el stratégiai növekedését most!
A legjobb CRM megtalálása forgalmazók és kiskereskedők számára könnyebb, ha a legjobbak közül választhat. 🏆
Válasszon olyan csúcsminőségű megoldásokat, amelyek az iparág specifikus igényeinek megfelelnek, és olyan funkciókat kínálnak, mint a készletkezelés és a megrendelések nyomon követése. Miután kiválasztotta a platformot, összpontosíthat az értékesítési folyamat hatékonyságának optimalizálására.
Felhasználóbarát felületével és robusztus CRM funkcióival a ClickUp optimalizálja az értékesítési folyamatokat, és felgyorsítja a disztribúciós és kiskereskedelmi műveleteket. Regisztráljon most a ClickUp-ra, és élvezze a zökkenőmentes, ingyenes élményt.