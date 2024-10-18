ClickUp blog
A 10 legjobb CRM-rendszer forgalmazók számára a nagykereskedelem kezeléséhez 2025-ben

A 10 legjobb CRM-rendszer forgalmazók számára a nagykereskedelem kezeléséhez 2025-ben

Engineering Team
Engineering Team
2024. október 18.

A kereskedelem egy dinamikus iparág, és a nagykereskedelmi forgalmazók a szállítási láncok gerincét képezik. Tudja, hogy a hatékony ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver elengedhetetlen, de melyik a legjobb?

A nagykereskedelmi forgalmazáshoz készült CRM segíthet működésének javításában, értékesítési folyamatainak racionalizálásában és nagykereskedelmi vállalkozásának új magasságokba emelésében. 🙌

Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel a legjobb CRM-et forgalmazók és mindenki számára, akinek szoftvereszközökre van szüksége az ügyfelek és termékek kényelmes, központi helyen történő kezeléséhez.

Mit kell keresnie a forgalmazók számára készült CRM-ben?

Több tucatnyi lehetőség közül kiválasztani a forgalmazó cégének legmegfelelőbb CRM-et ijesztő feladat lehet. Vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú tényezőket, hogy biztosítsa a nagykereskedelmi forgalmazási üzletágának zökkenőmentes működését:

  • Valós idejű funkcionalitás: Keressen olyan CRM szoftver megoldást, amely azonnali betekintést nyújt az értékesítési folyamatba, az ügyfélkapcsolatokba és a készletgazdálkodásba.
  • Felhasználóbarát irányítópultok: Olyan értékesítési CRM-re koncentráljon, amely megkönnyíti a csapattagok számára a mutatók, modulok és egyéb fontos funkciók elérését
  • Projektmenedzsment funkciók: Válasszon olyan eszközt, amely szinergiában működik a CRM-mel és a projektmenedzsmenttel, hogy vállalkozása a mai piacon is sikeres legyen 📈
  • Testreszabható eszközök: Találjon olyan CRM rendszert, amely testreszabható eszközökkel rendelkezik, és megfelel vállalatának egyedi igényeinek. A potenciális ügyfelek kezelésétől az értékesítés automatizálásáig, olyan CRM megoldásra van szüksége, amelyet dinamikájához igazíthat
  • Marketingintegráció: Keressen olyan eszközöket, amelyek integrálják a marketingautomatizálási szoftvereket, és holisztikus megközelítést kínálnak az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

Ha kihagytunk olyan funkciókat, amelyek megfelelnek üzleti céljainak, jegyezze fel azokat most. Mindenekelőtt rangsorolja, mire van szüksége vállalkozásának az egyedi CRM-stratégiájához.

A 10 legjobb CRM forgalmazók számára

Ezek a CRM szoftvermegoldások javíthatják az e-mailes marketinget, az ügyfélszolgálatot, a kapcsolattartás kezelését és még sok mást a forgalmazó vállalatánál.

Az előrejelzéstől a nyomon követésig, ezek a csúcstechnológiás CRM-eszközök minden szükséges funkcióval rendelkeznek ahhoz, hogy lépést tartsanak a disztribúciós iparágban, így nem kell úgy éreznie, hogy túl sok dolgot kell egyszerre intéznie. 🤹

1. ClickUp

CRM forgalmazók számára: ClickUp listanézet
Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp CRM a legjobb SaaS választás nagykereskedelmi forgalmazáshoz és all-in-one projektmenedzsmenthez. De a ClickUp nem csak a legjobb CRM szoftver. Ez a vezető ingyenes projektmenedzsment szoftver, amely egyszerűsített, felhőalapú feladatkezelési platformot biztosít.

A ClickUp CRM-hez készült AI-eszközei mindent megadnak, amire szükség van ahhoz, hogy forgalmazó vállalatát adat alapú betekintéssel lássa el. 💡

Használjon több mint 100 intuitív AI eszközt üzleti folyamatainak javításához. A ClickUp AI másodpercek alatt képes szociális média bejegyzéseket, e-mail kampányokat, találkozói jegyzeteket és még sok mást megfogalmazni.

CRM forgalmazóknak: e-mail írása a ClickUp AI eszközével
Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Többet szeretne? Semmi gond. A ClickUp Automations segítségével csökkentheti az unalmas folyamatokra és adatbevitelre fordított időt, így több ideje marad az üzletek lezárására.

Javítsa az értékesítési csapat közötti együttműködést, rendszerezze az ügyféladatokat, és növelje a jövedelmezőséget az értékesítési ciklus minden pontján. 💰

A ClickUp legjobb funkciói

  • A testreszabható irányítópultok segítségével a fontos dolgokra koncentrálhat, és megkönnyítheti csapata számára a CRM-munkafolyamatok kezelését.
  • A több mint 1000 más alkalmazással és eszközzel való zökkenőmentes harmadik féltől származó integráció lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen összegyűjtsön.
  • Több mint 1000 ingyenes sablon alapvető feladatokhoz, például feladatkezeléshez, értékesítési táblázatokhoz és kommunikációs tervekhez, hogy egyszerűbbé tegye a mindennapi munkát.
  • A böngészőbővítmény kompatibilis a Chrome, Firefox és Edge böngészőkkel; az asztali alkalmazás kompatibilis a Microsoft, Linux és Mac operációs rendszerekkel; a mobilalkalmazás kompatibilis az Android és iOS operációs rendszerekkel.

A ClickUp korlátai

  • A sok funkció miatt van egy tanulási görbe, de ezt ingyenes videó oktatóanyagok és átfogó GYIK oldalak segítik megoldani.
  • A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el (de a Free Forever csomaggal több száz ingyenes CRM eszközhöz is hozzáférhet).

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9200 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Zoho CRM

CRM forgalmazók számára: Zoho CRM kampányoldala
a Zoho CRM segítségével

A Zoho CRM egy átfogó CRM szoftver, amely megkönnyíti a nagykereskedelmi tevékenységek számára az ügyfelekkel való interakciók kezelését és optimalizálását. A felhasználóbarát platform olyan funkciókat kínál, mint a potenciális ügyfelek kezelése, az értékesítés automatizálása és az elemzés.

A Zoho CRM legjobb funkciói

  • Az omni-csatornás jelenlét megkönnyíti a támogató csapatok számára, hogy a megfelelő csatornán, a megfelelő üzenettel lépjenek kapcsolatba az ügyfelekkel.
  • Az automatizálási eszközök segítségével marketingkampányait, ügyfélkapcsolat-kezelését és munkafolyamatait automatizálhatja.
  • A részletes elemzések betekintést nyújtanak az ügyfélmegtartás javításába, az értékesítési tevékenységek valós idejű mérésébe és az értékesítési előrejelzések egyszerűsítésébe. 📌
  • Több mint 800 alkalmazással integrálható a Zoho piactéren keresztül, hogy mindenki számára megkönnyítse az életet.

A Zoho CRM korlátai

  • Néhány vélemény említi a felhasználói felület fejlesztésének szükségességét.
  • Az egyedi funkciókhoz olyan programozási nyelv használata szükséges, amely egyes értékesítési csapatok számára meghaladhatja a lehetőségeiket.

Zoho CRM árak

  • Standard: 20 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként
  • Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (2500+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 6500 értékelés)

3. Freshsales

CRM forgalmazók számára: példa egy kapcsolattartó irányítópultjára a Freshworks Freshsales alkalmazásában
via Freshworks

A Freshworks egy Freshsales nevű ügyfélkapcsolat-kezelő és üzleti termelékenységi megoldásokból álló csomagot kínál. Használja forgalmazó cégének értékesítési képviselői számára az értékesítéskezelés, az ügyfélszolgálat és egyéb területek fejlesztésére. ⚒️

A Freshsales legjobb funkciói

  • Hozzáférés több értékesítési eszközhöz, amelyek célja, hogy segítsék a kisvállalkozásokat a bevételek növekedésében és a termelékenység javításában.
  • Az AI CRM funkciók javítják az ügyfélélményt az alkalmazásában és webhelyén végzett ügyfélviselkedésről nyert betekintéssel.
  • Az automatizálási funkciók lehetővé teszik, hogy a feladatgenerálást, az értesítéseket és egyebeket automatizálja.
  • A Mailchimp és a Trello olyan vezető eszközökkel való integrációja segít mindent egy helyen összefogni.

A Freshsales korlátai

  • A felhasználói véleményekben említik, hogy nehéz megtalálni az ügyfelek adatait, például az időzónákat és a helyszíneket.
  • Néhány értékelő hibákról és a ingyenes csomagban szereplő funkciók hiányáról számolt be.

Freshsales árak

  • Ingyenes: 1-3 felhasználó számára ingyenes
  • Növekedés: 18 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 47 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 83 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (7100+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

4. HubSpot

CRM forgalmazók számára: Hubspot Sales Pipeline
a HubSpot segítségével

A HubSpot egy népszerű CRM szolgáltató vállalkozások számára, amely marketing, szolgáltatás, értékesítés és weboldalkészítés szoftvereket kínál. Használja a potenciális ügyfelek kezelésére és ápolására, a napi feladatok automatizálására, valamint az ügyfélkapcsolatok áramlásának megértésére, hogy egyszerűsítse az ügyfélkapcsolat-kezelést. 🤝💲

A HubSpot legjobb funkciói

  • Integráció olyan népszerű eszközökkel, mint a QuickBooks, Email, Zerys és még sok más.
  • Az automatizálás segítségével a potenciális ügyfelek generálása, az e-mailes marketing és a potenciális ügyfelek nyomon követése automatikusan zajlik.
  • Kövesse nyomon és kezelje az értékesítési lehetőségeket, ügyleteket és üzleteket az ügyfél életciklusának minden szakaszában.
  • Az elemző eszközök megkönnyítik a mutatók nyomon követését és az értékesítési teljesítmény elemzését részletes betekintéssel.

A HubSpot korlátai

  • Egyes felhasználói vélemények szerint a kiegészítők túl drágák lehetnek a korlátozott költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára.
  • A vélemények szerint néhány funkció hiányzik a hasonló CRM szoftverekhez képest (pl. a több szerződés egyszerre történő kiválasztásának lehetősége).

HubSpot árak

  • Starter: 20 USD/hó
  • Professzionális: 890 USD/hó
  • Vállalati: 3600 USD/hó

HubSpot értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 10 900 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 3900 értékelés)

5. Creatio

A Creatio irányítópultja
via Creatio

A Creatio egy másik kiváló CRM szoftver példa az üzleti folyamatok automatizálására és mindenre, amire szüksége van az ügyfél-elégedettség növeléséhez. Lássa el értékesítőit olyan eszközökkel, amelyekkel növelhetik termelékenységüket, fokozhatják marketingtevékenységeiket, és új szintre emelhetik nagykereskedelmi forgalmazó vállalatát. 🤸

A Creatio legjobb funkciói

  • A platform megkönnyíti a munkafolyamatok és a CRM automatizálását forgalmazók és nagykereskedők számára, kódolási ismeretek nélkül.
  • A kész automatizálások egyszerűsítik a marketingkampányokat és a potenciális ügyfelek kezelését.
  • A teljes értékesítési folyamat kezelése 360 fokos rálátást biztosít a növekedésre, a potenciális ügyfelek megszerzésére, a disztribúcióra és még sok másra.
  • A harmadik féltől származó chatbot és a natív élő csevegési funkciók szinergiában működnek, hatékony kommunikációs megoldást kínálva.

A Creatio korlátai

  • A felhasználók szerint egyes integrációk nehézkesek lehetnek és fejlesztést igényelnek.
  • Egyes felhasználói vélemények szerint az elemző eszköz nem rendelkezik más CRM-eszközökben elérhető funkciókkal (pl. exportálási funkció és számított változók).

Creatio árak

  • Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként
  • Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként

Creatio értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

6. Pipedrive

A Pipedrive Kanban táblája
a Pipedrive-on keresztül

A Pipedrive egy CRM-platform, amelynek eszközei az értékesítési folyamatok kezelésének javítására lettek kifejlesztve. Használja feladatok automatizálására, ügyletek nyomon követésére, az ügyfélélmény javítására és értékes betekintés szerzésére a sikeres értékesítési eredmények elérése érdekében. 🎯

A Pipedrive legjobb funkciói

  • A valós idejű értékesítési jelentések betekintést nyújtanak az értékesítési csatornába, így jobb célkitűzéseket, előrejelzéseket és csapatfigyelési döntéseket hozhat.
  • Az értékesítés automatizálása segít kapcsolatba lépni a potenciális ügyfelekkel és egyszerűsíteni az értékesítési folyamat minden lépését.
  • Az olyan leadkezelési funkciók, mint a minősítés és a prioritás meghatározás, segítenek értékesítési csapatának minden lehetőséget kiaknázni.
  • A pipeline-kezelés intuitív eszközökkel, például színes jelölésekkel segíti a konverziós arányok növelését, amelyekkel megjelölhetők a figyelmet igénylő ügyletek.

A Pipedrive korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a harmadik féltől származó eszközökkel való integráció zavaró lehet a nem technikai háttérrel rendelkező csapat tagjai számára.
  • A vélemények szerint a meglévő automatizálások nem szüntetik meg az ismétlődő adatbevitel szükségességét.

Pipedrive árak

  • Essential: 21,90 USD/hó felhasználónként
  • Haladó: 37,90 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 59,90 USD/hó felhasználónként
  • Teljesítmény: 74,90 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 119 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 1700 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

7. EngageBay

EngageBay Kanban táblázata
via EngageBay

Az EngageBay egy all-in-one disztribúciós CRM csomag marketing, értékesítés és szolgáltatás automatizáláshoz. Használja marketing és értékesítési tevékenységeinek racionalizálására, ügyfelei bevonásának javítására és ügyfélszolgálati folyamatainak egyszerűsítésére.

Az EngageBay legjobb funkciói

  • Több tucat marketingeszköz áll rendelkezésre, amelyek egyszerűsítik az e-mail kampányokat, az értékesítés automatizálását, a potenciális ügyfelek megszerzését és még sok mást 📩
  • Javítsa az ügyfélkapcsolatokat a kapcsolattartási adatok kezelésével, a nyomon követés automatizálásával és egy hatékony ügyfélszolgálati funkcióval.
  • A projektmenedzsment funkciók, mint például a naptárak és a mérföldkövek nyomon követése, segítik csapatát a feladatok ütemezett elvégzésében.
  • Könnyítse meg a jegyek továbbítását, az eskalációt és a feladatok létrehozását előre elkészített automatizálásokkal, hogy javítsa ügyfélszolgálati folyamatait.

EngageBay korlátai

  • A felhasználók szerint hiányoznak a hibaelhárítási útmutatók és a gyakori kérdésekre adott válaszok.
  • A sablonok lehetőségei korlátozottak, és gyakran hiányzik belőlük a drag-and-drop funkció.

EngageBay árak

  • Ingyenes
  • Alap: 14,99 USD/hó felhasználónként
  • Növekedés: 64,99 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 119,99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

EngageBay értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

8. Salesforce

A Salesforce Pipeline oldala
via Salesforce

A Salesforce a nagykereskedelmi forgalmazás területén vezető CRM, amely eszközöket kínál a marketingkampányok javításához és még sok máshoz. Használja azt, hogy segítse szolgáltató csapatát az ügyfelekkel való kapcsolattartásban, és szerezzen hasznos információkat a felhasználói élményről a folyamatos növekedés elősegítése érdekében. 🌱

A Salesforce legjobb funkciói

  • A Sales AI több tucat eszközt kínál, amelyek célja az ügyféladatok kiaknázása és hatásának növelése.
  • Az elemző eszközök növelik az előrejelzések pontosságát, bővítik az értékesítési csatornákat és javítják az eredményeket.
  • Zökkenőmentes integráció a vezető projektmenedzsment és marketing eszközökkel, hogy minden egy platformon legyen elérhető.
  • A valós időben elérhető, hasznos információk segítségével értékesítési csapata gyorsabban zárhatja le az üzleteket és javíthatja a folyamatok kezelését.

A Salesforce korlátai

  • Egyes funkciók nem intuitívak, és használatuk zavaros lehet.
  • Egyes felhasználók gyakori hibákról és összeomlásokról számolnak be, ami munkájuk elvesztéséhez vezet.

Salesforce árak

  • Starter: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Professzionális: 80 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Unlimited+: 500 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Salesforce értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 18 000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

9. Módszer

Ügyféladatok a Methodban
via Method

A Method egy testreszabható CRM-platform, amelyet a QuickBooks-szal való zökkenőmentes integrációra terveztek. Ez megkönnyíti a fizetések, számlák és ügyféladatok szinkronizálását a platformok között. 🌻

A módszer legjobb tulajdonságai

  • A QuickBooks és a Xero programokkal való kétirányú szinkronizálás megelőzheti a költséges baleseteket és folyamatosan tájékoztatja értékesítési csapatát.
  • Az online fizetési portálok lehetővé teszik a hitelkártyás fizetések feldolgozását és a pozitív cash flow fenntartását.
  • Az automatizálás segít elkerülni a szűk keresztmetszeteket, és lehetővé teszi, hogy értékesítési csapata a fontos feladatokra koncentrálhasson.
  • Az ügyfélportálok javítják az ügyfelek élményét, és lehetővé teszik számukra, hogy megtekintsék és frissítsék adataikat.

A módszer korlátai

  • Egyes felhasználói vélemények szerint hiányoznak a nézetek személyre szabásához és a platform különböző értékesítési csapatok számára történő hatékonyabbá tételéhez szükséges testreszabási funkciók.
  • A hibák zavarhatják a funkcionalitást, és javításuk időbe telhet.

Módszer árazás

  • Kapcsolatkezelés: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • CRM Pro: 44 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • CRM Enterprise: 74 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Módszertani értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (90+ értékelés)

10. NetSuite

Az Oracle NetSuite irányítópultja
az Oracle NetSuite-en keresztül

Az Oracle NetSuite felhőalapú üzleti szoftvere ERP, CRM és e-kereskedelmi eszközökkel rendelkezik. Ez egy népszerű CRM nagykereskedők és kiskereskedők számára. Használja az ügyfélkapcsolatok javítására és a potenciális ügyfelek számának növelésére egy egységes platformon, amelyen marketingcsapatai könnyen eligazodnak. 🕹️

A NetSuite legjobb funkciói

  • Az automatizálás időt takarít meg azáltal, hogy kézzel végzett folyamatokat, például könyvelést, műveleteket és készletkezelést végez.
  • Az ERP-eszközök segítségével egyetlen platformról könnyedén kezelhet több leányvállalatot, szervezetet és jogi személyt.
  • Az analitika megkönnyíti a készletszintek figyelemmel kísérését, a megrendelések időben történő kiszállítását, az ügyfél-elégedettség javítását és a szállítási költségek minimalizálását.
  • A számviteli eszközök teljes képet adnak pénzügyi teljesítményéről és cash flow-járól.

A NetSuite korlátai

  • Egyes felhasználói vélemények szerint a hibaüzenetek nem segítőkészek, és az ügyfélszolgálat lassan reagál.
  • A felhasználóknak nehézségeket okozhat a platform megismerése.

NetSuite árak

A NetSuite nem tesz közzé nyilvános árakkal kapcsolatos információkat. A vállalkozások éves licencdíjat fizetnek a alapplatform, az opcionális modulok és a felhasználók száma alapján, valamint egyszeri beállítási díjat. Vegye fel a kapcsolatot a NetSuite értékesítési csapatával egyedi árajánlatért.

NetSuite értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (több mint 1400 értékelés)

Indítsa el stratégiai növekedését most!

A legjobb CRM megtalálása forgalmazók és kiskereskedők számára könnyebb, ha a legjobbak közül választhat. 🏆

Válasszon olyan csúcsminőségű megoldásokat, amelyek az iparág specifikus igényeinek megfelelnek, és olyan funkciókat kínálnak, mint a készletkezelés és a megrendelések nyomon követése. Miután kiválasztotta a platformot, összpontosíthat az értékesítési folyamat hatékonyságának optimalizálására.

Felhasználóbarát felületével és robusztus CRM funkcióival a ClickUp optimalizálja az értékesítési folyamatokat, és felgyorsítja a disztribúciós és kiskereskedelmi műveleteket. Regisztráljon most a ClickUp-ra, és élvezze a zökkenőmentes, ingyenes élményt.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp