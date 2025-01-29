A 10 legjobb Aha! alternatíva a termékfejlesztéshez 2025-ben

A termékötletek kezelése a rengeteg e-mail és post-it között bizonyára kihívást jelenthet. És amikor az egész csapat ugyanabban a helyzetben van, a határidők mozgó célpontoknak tűnnek.

Ezért lehetnek a termékfejlesztési eszközök olyan áttörő jelentőségűek, amelyek segítségével ötletei és csapata mindig egy hullámhosszon maradhatnak.

Az Aha! egy ilyen eszköz, amely tele van funkciókkal a termékstratégiák, ütemtervek, csapatmunka és ügyfél-visszajelzések kezeléséhez. De ez nem egy univerzális megoldás. Nincs ingyenes verziója, a fizetős csomagok drágák, és ez elriaszthatja azokat az új felhasználókat, akik egy egyszerű eszközt keresnek.

Tehát, ha az Aha! nem felel meg az Ön igényeinek, akkor itt van az Aha! 10 legjobb alternatívája, amelyek megkönnyítik a termékfejlesztési folyamatot és megvalósítják az Ön ötleteit. Nézzük meg őket, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet!

Mit kell keresni az Aha! alternatívákban?

Amikor a termékfejlesztési folyamatok racionalizálására alkalmas Aha! alternatívát választja, értékelje a lehetőségeket a következő területeken:

Felhasználóbarát: Olyan termékmenedzsment platformra van szüksége, amely könnyen megtanulható és használható. Így mindenki időt és fejfájást takaríthat meg a csapatában.

Funkciók: Az eszköznek rendelkeznie kell az Ön számára szükséges funkciókkal, például útvonaltervezéssel, feladatkezeléssel és felhasználói visszajelzések kezelésével.

Testreszabás: Az élet könnyebb, ha testreszabhatja az eszközt a csapata munkafolyamatához. Válasszon tehát olyan alternatívát, amely lehetővé teszi a testreszabható mezők, nézetek, sablonok és irányítópultok módosítását az Ön stílusához ?

Integrációk: Az új eszköznek zökkenőmentesen illeszkednie kell a technológiai rendszeréhez, csökkentve az alkalmazások közötti váltás és az adatok átvitele által eltöltött időt.

Együttműködés: A termékfejlesztés csapatmunka, ezért válasszon olyan eszközt, amely megkönnyíti a valós idejű szerkesztést, kommunikációt és ötletelést.

Támogatás: Válasszon olyan eszközt, amely átfogó dokumentációval és gyors reagálású támogató csapattal rendelkezik, hogy szükség esetén segítséget kaphasson.

Árak: Az eszköznek tartalmaznia kell a szükséges alapvető funkciókat, és az árának is meg kell felelnie az értékének.

A 10 legjobb Aha! alternatíva 2024-ben

Számos alternatíva létezik az Aha!-hoz, de mi a döntéshozatalt megkönnyítendő a 10 legjobbra szűkítettük a kört. Mindegyiknek megvannak a maga egyedi tulajdonságai, amelyek kiválóan illeszkedhetnek az Ön felhasználási esetéhez. Nézzük meg őket közelebbről!

Több projektet is ütemezhet, kezelheti a függőségeket, és mindent prioritásba rendezhet az egyéni projekt ütemtervében a ClickUp Timeline nézetével.

A ClickUp az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz a termékvízió megtervezéséhez és a csapat összefogásához, hogy az valóra váljon. Ne csak a mi szavunkat higgye el, a lelkes felhasználói értékelések mindent elárulnak.

Több száz sablon áll rendelkezésre, például a ClickUp termékstratégiai sablon, amelyek segítenek az indulásban. Használja ezeket a termékfunkciók backlogjának összeállításához. Testreszabhatja a funkcióbeküldési űrlapot is, hogy összegyűjtse a termékötleteket a csapatától, az ügyfeleitől és más érdekelt felektől. ?

A ClickUp minden hangulatnak megfelel. Inkább a roadmapon elrendezett funkciókat szeretné látni? A Gantt nézet az Ön számára ideális. Inkább a vizuális áramlás érdekel? A Kanban nézet az Ön barátja. Ha pedig a jó öreg táblázatkezelő formátumot kedveli, akkor a Táblázat nézet az Ön számára ideális.

Amikor eljön az ideje, hogy a csapat összeüljön, a ClickUp Docs és a Whiteboards tökéletesek a valós idejű együttműködéshez. A beszélgetés folytatásához használja a csevegő és a feladatkommentek szakaszokat a bejelentkezésekhez és a frissítésekhez.

Ha olyan Aha! helyettesítőt keresel, amely az alapvető funkcióktól a bonyolultabb feladatokig mindent elvégez, akkor a ClickUp a te palackodból előbújó dzsinn – készen áll arra, hogy egyetlen csomagban teljesítse az összes kívánságodat! ?‍♀️

A ClickUp legjobb funkciói

Csatlakozzon több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazáshoz

Használja a ClickUp-ot a weben, asztali számítógépén és mobil eszközökön

Használja a ClickUp AI-t a termékek kutatásának felgyorsításához, a minőségi visszajelzések összefoglalásához és a találkozók jegyzetének feladatokká alakításához ✅

Állítson be automatizálásokat az ismétlődő feladatok kezelésére, például a feladatokhoz rendelt személyek hozzáadására, a feladatállapotok frissítésére és emlékeztető üzenetek küldésére.

Vizualizálja a termékcélokat, a feladatok előrehaladását és a csapat munkaterhelését egyedi irányítópultokkal.

A ClickUp korlátai

Az ingyenes csomag nem tartalmaz űrlapokat és ClickUp AI-t.

Az összes funkciójának elsajátítása egy kis időt vesz igénybe (de ha egyszer megtanultad, akkor már minden simán megy).

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Roadmunk

via Roadmunk

A Roadmunk egy útvonaltervező szoftver, amelynek segítségével gyönyörű útvonalterveket lehet készíteni és megosztani. Csak válasszon egy sablont, szerkessze a tartalmát, és színekkel jelölje meg az útvonalterv elemeit az állapotuk szerint. ?

Az árak tekintetében a Roadmunk havi szerkesztői díjat számol fel. Ezen felül a csomagok lehetővé teszik, hogy akár 10 ingyenes felülvizsgáló is megtekintse és kommentálja a roadmapokat. Ha egyszerű és megfizethető alternatívát keres az Aha!-hoz, akkor a Roadmunk lehet a megfelelő választás.

Roadmunk legjobb funkciói

Használja az Érték/Erőfeszítés vagy a RICE (Hatótávolság, Hatás, Bizalom és Erőfeszítés) keretrendszert, hogy prioritásokat állítson fel az útitervhez szükséges ötletek között.

Vizualizálja az ütemterveket a Timeline és a Swimlane nézetekkel

Ossza meg az ütemterveket interaktív HTML-fájlként, PNG-fájlként és jelszóval védett URL-ként.

Integrálható kilenc harmadik féltől származó alkalmazással, többek között a Jira, Azure DevOps, GitHub és GitLab alkalmazásokkal.

Roadmunk korlátai

Havi számlázás nem elérhető – az árak havi alapúak, de a számlázás évente történik.

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.

A felhasználók szerint nagy és részletes ütemtervek esetén nagyon lassúvá válik.

Roadmunk árak

Starter: 19 USD/hó (egy szerkesztő)

Üzleti: 49 USD/hó szerkesztőnként

Profi: 99 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Roadmunk értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

3. Productboard

via Productboard

A Productboard egy másik útvonaltervező eszköz, amely a termék ütemtervének vizualizálására és a végrehajtás egyszerűsítésére szolgál. Kezdje a nulláról, vagy válasszon a termékbevezetési sablonok közül, mint például a Sprint terv, a Havi bevezetés, a Kiadási terv és a Kanban útvonalterv.

A Productboard esetében a díj „útiterv-készítő” alapon kerül felszámításra – az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználók útiterveket hozhatnak létre, szerkeszthetnek és oszthatnak meg. Eközben a „megtekintők” csak megtekinthetik az útitervet, a „hozzájárulók” pedig megjegyzéseket fűzhetnek hozzá. ?

A Productboard legjobb funkciói

Az összes csomagban korlátlan számú néző és közreműködő számára ingyenes a hozzáférés.

Képletek hozzáadása a termékötletek prioritási pontszámainak kiszámításához

Exportálja a roadmapokat PDF vagy PNG fájlként

Csatlakozz népszerű SaaS alkalmazásokhoz, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Jira és a Zapier.

A Productboard korlátai

Nincs ingyenes csomag, csak 15 napos próbaidőszak.

A véleményezők szerint a platform néha késésekkel és szinkronizálási problémákkal küzd.

Productboard árak

Alapvető szolgáltatások: 25 USD/hó/alkotó

Pro: 60 USD/hó készítőnként

Ár: 100 USD/hó/alkotó (csak éves számlázás)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Productboard értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (230+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (140+ értékelés)

4. Miro

via Miro

A Miro egy fehér tábla eszköz, amely végtelen és együttműködésen alapuló felületen segíti a termékfejlesztés irányítását. Szöveg-, toll-, alakzat-, jegyzetlap- és gondolattérkép-eszközökkel rendelkezik a tervezéshez, az ügyfelek igényeinek elemzéséhez és a termékötletek vázlatos kidolgozásához. ✍️

A Miro segítségével több száz tervezési, szoftverfejlesztési és termékmarketing sablonhoz férhet hozzá a natív könyvtárból és a Miroverse-ből, a Miro közösség által működtetett sablonkönyvtárból.

Ezenkívül, ha a csapatod szereti a gyakorlatias, kreatív brainstorming üléseket, a Miro a tökéletes játszótér, ahol életre keltheted terméked elképzelését. ✨

A Miro legjobb funkciói

Képek, videók és fájlok feltöltése a vászonra

Tervezzen termékmaketteket vázlatokkal és ikonokkal

Együttműködés a csapattal @mentions, szavazás és videocsevegés segítségével

Csoportosítsd a táblákat projektekbe a rendezett szervezés és a gyors hozzáférés érdekében.

A Miro korlátai

Az ingyenes csomag három szerkeszthető táblára korlátozódik.

Az eszköz nem rendelkezik átfogó feladatkezelési funkciókkal.

A felhasználók szerint a mobilalkalmazás lassú és hibásan működik, ha nagy táblákat böngésznek rajta.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó/tag

Üzleti: 20 USD/hó/tag

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 5200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

5. Asana

via Asana

Az Asana egy projektmenedzsment eszköz, amely a termékfejlesztési tervek szervezését és az azokhoz kapcsolódó együttműködést segíti. A projektek feladatokra bonthatók, a feladatok közötti függőségek létrehozhatók, és a projekt ütemterve Gantt-diagramok segítségével vizualizálható.

A Gantt-diagramok mellett átválthat a Lista, Kanban, Idővonal és Naptár nézetekre is, hogy a projektjét a számára legmegfelelőbb módon tekintse meg. Bár az Asana intuitív felületén számos remek funkció található más Aha! alternatívákhoz képest, szűkös költségvetéssel rendelkező csapatok számára nem feltétlenül a legjobb választás. ?

Az Asana legjobb funkciói

Mentse el projektnézeteit sablonként a jövőbeni felhasználáshoz

Szűrd a beérkező üzeneteidet @említések, hozzárendelt feladatok és egy adott személytől érkező üzenetek szerint.

Az Asana webes felületén, Mac, Windows, iOS és Android eszközökön érhető el.

Több mint 270 alkalmazással integrálható, többek között a Dropbox, az Outlook, a Google Naptár és a Zapier alkalmazásokkal.

Az Asana korlátai

Az ingyenes csomag három nézetre korlátozódik: lista, tábla és naptár.

Nem lehet egy feladatot több csapattagnak kiosztani.

Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat nem megbízható.

Asana árak

Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 300 értékelés)

6. Notion

via Notion

A Notion egy termelékenységi eszköz, amely jegyzetelést, feladatkezelést és adatbázisokat egyesít egy helyen. Ez ideális termékötletek rögzítéséhez, vállalati wikik szerkesztéséhez és a termékfejlesztési tervek nyomon követéséhez.

A táblázat, tábla, idővonal, naptár és galéria nézetek segítségével vizualizálhatja az ütemterveket. Dokumentumok szerkesztésekor pedig képeket, videókat és kódrészleteket is hozzáadhat.

Bár a Notionhoz egy kis időbe telik megszokni, több mint 300 termékfejlesztési sablon áll rendelkezésre, amelyekkel könnyebben indulhat. Ha tehát önálló termékmenedzser vagy kis termékfejlesztő csapat tagja, és szeretnéd a projekteket és dokumentumokat egy helyen tárolni, próbáld ki a Notiont! ?

A Notion legjobb funkciói

Hozzáférés a legfontosabb funkciókhoz a nagylelkű ingyenes csomagban

Elsőbbségi támogatás minden fizetős csomagban

Valós idejű szerkesztéssel, megjegyzésekkel és @említésekkel működj együtt a csapatoddal.

Használja a szűrő, rendezés és csoportosítás opciókat, hogy egyedi nézeteket hozzon létre a termékfejlesztési tervekről.

A Notion korlátai

Az újoncok számára a tanulási görbe meredek lehet.

Egyes vélemények szerint nagy dokumentumok és ütemtervek feldolgozása során lassúvá válik.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

7. ProductPlan

via ProductPlan

A ProductPlan egy termékmenedzsment eszköz, amelynek segítségével útvonalterveket készíthet és felügyelheti azok végrehajtását. A termékötleteket a „Parking Lot” (parkoló) területen tárolhatja, a haszon-költség pontszámítási modell segítségével kiválaszthatja a legjobbakat, majd ezeket az ötleteket felveheti az útvonaltervébe.

A ProductPlan segítségével korlátlan számú ütemtervet hozhat létre minden tervben, és azokat idővonal, lista és táblázat nézetben tekintheti meg, attól függően, hogy melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek. Ezenkívül szűrők segítségével testreszabott nézeteket hozhat létre különböző közönségek számára, így biztosítva, hogy mindenki naprakész legyen.

A ProductPlan legjobb funkciói

Együttműködés a csapattal megjegyzések segítségével

Több útvonalterv megjelenítése egyetlen nézetben

Exportálja a roadmapokat PNG, PDF és XLS fájlként

Ossza meg a fejlesztési terveket korlátlan számú nézővel, hogy visszajelzéseket kapjon a termékről (további költségek nélkül).

A ProductPlan korlátai

Nincs ingyenes csomag, csak 14 napos próbaidőszak.

A csomagok éves számlázásúak.

A Starter csomagban a portfólió nézet, az API és a Zapier hozzáférése korlátozott.

ProductPlan árak

Alap: 39 USD/hó szerkesztőnként

Professzionális: 79 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ProductPlan értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

8. Monday. com

via Monday

A Monday egy munkamenedzsment megoldás több projekt és csapat együttműködés ének kezelésére. Intuitív és színes felületével könnyen beállítható és azonnal használatba vehető.

Könnyedén importálhat adatokat olyan eszközökből, mint az Excel, a Google Sheets, az Asana, a Trello, a Basecamp és a Jira, így a Monday-re való átállás zökkenőmentes lesz. A legtöbb Aha! alternatívával ellentétben itt három, öt, tíz stb. csoportokban kell „helyeket” vásárolnia a csapatának.

Tehát ha hat főből áll a csapata, akkor kénytelen 10 felhasználói licencet vásárolni. Ez ugyan nem ideális megoldás startupok és kisvállalkozások számára, de gyorsan növekvő cégek és nagyvállalatok számára tökéletes lehet.

A Monday.com legjobb funkciói

A projektek vizualizálása táblázat, Kanban tábla, kártyák, idővonal, Gantt-diagram és naptár nézetek segítségével

Állítson be projekt alapvonalakat a Gantt nézetben, hogy nyomon követhesse az eltéréseket a projektek végrehajtása során.

Ossza meg munkastátuszát, hogy a csapattagok tudják, otthonról dolgozik, szüneten van vagy nincs az irodában ?️

A 24 órás ügyfélszolgálat élő csevegésen és e-mailen keresztül érhető el az ingyenes és fizetős csomagok esetében.

A Monday.com korlátai

Az ingyenes csomag két csapattagra és három projekt táblára korlátozódik.

Az idővonal, a naptár és a Gantt-nézet csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

Nincs alkalmazáson belüli csevegési funkció.

Monday. com árak

Ingyenes

Alap: 10 USD/hó/felhasználó

Standard: 12 USD/hó/felhasználó

Előny: 20 dollár/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

9. Hive

via Hive

A Hive egy felhasználóbarát projektmenedzsment eszköz, amely a termék teljes életciklusát felügyeli, a kezdetektől a befejezésig. Feladatkezelést, erőforrás-kezelést és csapatmunkát támogató eszközöket egyesít egy csomagban.

A projekteket feladatokra és alfeladatokra bontja, kiosztja őket a csapatának, és határidőket állít be. Ezzel a munka szervezett marad, és mindenki tudja, mit kell tennie. ?‍?

Bár a Hive árazási tervei első ránézésre megfizethetőnek tűnnek, a legfontosabb funkciókat, mint például a célok, az elemzések és az automatizálások, kiegészítőként kell megvásárolni.

A Hive legjobb funkciói

Élvezze a 24 órás támogatást ingyenes és fizetős csomagok esetén egyaránt.

Kommunikálj a csapatoddal közvetlen vagy csoportos üzenetekkel

Kapcsolja be a fókusz módot, hogy elnémítsa az értesítéseket, amíg elvégzi a munkáját.

Egy pillanat alatt áttekintheti az összes projektjét és azok állapotát.

A Hive korlátai

Az ingyenes csomag korlátozza a hozzáférést az egyéni mezőkhez, az ismétlődő feladatokhoz és a feladatonként több felelős kijelöléséhez.

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.

Hive árak

Ingyenes

Csapatok: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (490 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (194 értékelés)

10. Wrike

via Wrike

A Wrike egy másik projektmenedzsment szoftver, amely segít a projektek szervezésében és a együttműködés zökkenőmentesebbé tételében. Több mint 80 testreszabható sablonnal rendelkezik a projektek elindításához, valamint olyan megtekintési lehetőségekkel, mint a lista, tábla, táblázat, Gantt-diagram és naptár, amelyekkel nyomon követhető a projektek előrehaladása. ?

A Monday-hez hasonlóan a Wrike is csoportonkénti árazási modellt alkalmaz. Ha a csapata legfeljebb 30 főből áll, akkor ötös csoportokban vásárolhat helyeket. 30–100 fős csapatok esetében 10-es csoportokban, 100 fő feletti nagy csapatok esetében pedig 25-ös csoportokban. A csapat méretétől függően előfordulhat, hogy olyan helyekért is fizetnie kell, amelyekre nincs szüksége.

A Wrike legjobb funkciói

Ossza meg a kérelem űrlapokat, hogy új funkciókra vonatkozó kéréseket gyűjtsön

Kövesse nyomon a feladatokra fordított időt manuálisan vagy az alkalmazáson belüli időzítővel ⏰

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a projekt előrehaladásának és a csapat munkaterhelésének nyomon követéséhez.

Szinkronizálható több mint 400 felhőalapú tároló, videokonferencia, kommunikációs és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) alkalmazással.

A Wrike korlátai

Az ingyenes csomagban nem érhetők el az egyéni mezők és állapotok, a naptár és a Gantt-nézetek, a műszerfalak és az automatizálások.

A Wrike Business és a magasabb szintű csomagok éves számlázásúak.

Nincs beépített csevegési funkció

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

Készíts jobb termékeket stressz nélkül

Ezeknek az eszközöknek mindegyike egyedi erősségekkel és árképzési modellekkel rendelkezik, amelyek jobban megfelelhetnek a termékfejlesztő csapatának. A megfelelő választás nagyban hozzájárul a csapat szervezettségének fenntartásához, a termékmenedzsment készségek fejlesztéséhez és a projektek zökkenőmentes lebonyolításához.

Ha még mindig nem biztos benne, melyik termékmenedzsment szoftver a legjobb alternatíva, a ClickUp-pal nem lehet hibázni. A szoftver különböző csapatok igényeihez, projektmenedzsment stílusokhoz és projektméretekhez igazítható. Lényegében, függetlenül attól, hogyan szervezi meg a munkáját, a ClickUp támogatni tudja.

Szeretnéd kipróbálni a ClickUp-ot? Regisztrálj még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!