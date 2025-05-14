A 10 legjobb IFTTT-alternatíva a feladatok automatizálásához 2025-ben

Szerette volna már valaha, hogy a munkája magától elvégezze magát? Az If This, Then That (IFTTT) és hasonló eszközök nem veszik el a munkáját, de mindenképpen megkönnyítik a mindennapjait. Ez a speciális integrációs és automatizált feladatkezelő alkalmazás gyerekjátékká teszi az egymással általában nem kompatibilis alkalmazások összekapcsolását, így racionalizálva a munkafolyamatokat és csökkentve a manuális munkát.

De hé, az IFTTT nem mindenkinek való. Szóval, mik a lehetőségek?

Olvassa el ezt az útmutatót, hogy megismerje az IFTTT-hez hasonló alkalmazások varázsát, megtudja, mire kell figyelnie a munkafolyamat-automatizáló szoftvereknél, és megismerje a 2024 legjobb IFTTT-alternatíváit.

Mi az IFTTT?

Az IFTTT egy népszerű automatizálási eszköz, amely lehetővé teszi olyan kisalkalmazások létrehozását, amelyek automatizálják a különböző, általában nem együtt működő alkalmazások közötti műveleteket. Ha nehezen tudta összehangolni Google Drive, Gmail és Apple eszközeit, akkor erre is van egy IFTTT kisalkalmazás. ?

Az IFTTT-n keresztül

Az IFTTT-hez hasonló eszközökkel automatizálhatja az adatok áramlását, az átadást és a platformok közötti triggereket. Szabadon létrehozhat egyéni appletet, vagy választhat a több száz előre elkészített közül.

Készítsen kisalkalmazásokat, amelyekkel automatikusan hozzáadhatja a SurveyMonkey potenciális ügyfeleit a CRM-hez, megköszönheti a közösségi média követőinek, vagy kikapcsolhatja az intelligens biztonsági rendszert, amikor hazaér a munkából.

Mit kell keresnie az IFTTT alternatívákban?

Ha az IFTTT alternatíváit keresi, akkor olyan megoldást szeretne, amely az IFTTT integrációit helyettesíti, de néhány további hasznos funkcióval is rendelkezik. Javasoljuk az alábbi funkciók használatát:

Felhasználóbarát felület : Az automatizálási eszközöknek rendkívül intuitívnak kell lenniük. Válasszon olyan kódolás nélküli platformokat, amelyekkel egyszerűen, drag and drop módszerrel érheti el a kívánt eredményt. Érdemes olyan megoldást választani, amely kompatibilis a Windows, Android és Apple eszközökkel, így nem kell aggódnia az eszközök közötti kompatibilitás miatt.

Testreszabás: A legtöbb IFTTT alternatíva valamilyen testreszabási lehetőséget kínál, bár előfordulhat, hogy ezért külön kell fizetnie. Keressen olyan platformokat, amelyek kész alkalmazássablonokkal rendelkeznek, hogy felgyorsítsa az automatizálási folyamatot.

Munkafolyamat-automatizálás : Az Alexa és az intelligens világítás automatizálása nagyon jó, de a legjobb, ha olyan eszközöket választunk, amelyek a tényleges munkát automatizálják. Az IFTTT legjobb alternatívái számos üzleti folyamatot lefednek, beleértve a HR-t, az értékesítést, a marketinget és az ügyfélszolgálatot.

Könnyű hozzáférés: A mobilalkalmazások segítségével könnyedén beállíthatja a trigger-alapú automatizálásokat, miközben úton van. Ha felhőalapú platformot használ, akkor az automatizálásokat mind az irodában, mind útközben kezelheti.

A 10 legjobb alternatíva az IFTTT-hez 2024-ben

Készen áll a napja automatizálására? Nézze meg ezeket az IFTTT alternatívákat, hogy villámgyorsan dolgozhasson.

1. Zapier

via Zapier

A Zapier egy népszerű IFTTT-alternatíva, amely lenyűgöző számú minőségi integrációt és automatizálást kínál. Készítsen egyedi munkafolyamatokat több eszközzel a drag-and-drop építőjében, vagy hozza létre saját, kódolás nélküli alkalmazásait. A megfelelő Zapier-beállítással egyedi lead generálás, onboarding és ügyfélportál-dashboardok állnak az Ön rendelkezésére.

Zapier legjobb funkciói

Hozzon létre Zapier-kapcsolatokat az adatok tárolásához, frissítéséhez és feldolgozásához a Zapier Tables segítségével.

Készítsen egyedi AI chatbotot

Kombinálja az OpenAI-hez hasonló eszközöket a meglévő alkalmazásaival

A dátumok, pénznemek és szövegek automatikus konvertálása a kívánt formátumba

Zapier korlátai

Egyes felhasználók szerint nehéz a Zaps szerkesztése azok létrehozása után.

Több felhasználó szerint az egyes előfizetésekben szereplő feladatok automatizálásának száma nem elegendő.

Zapier árak

Ingyenes csomag havi 100 feladatra

Starter: 19,99 USD/hó 750 feladatért

Profi: 49 USD/hó 2000 feladatért

Csapat: 69 USD/hó 2000 feladatért

Vállalat: Árakért vegye fel a kapcsolatot velünk

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

2. Power Automate

via Microsoft

Csapata kizárólag Microsoft termékeket használ? A Power Automate a Microsoft alternatívája az IFTTT-nek, amely alacsony kódszintű funkciókat és mesterséges intelligenciát kombinál a rendkívül átfogó automatizálás érdekében. Nincs olyan felhasználóbarát, mint más IFTTT-alternatívák, de a Microsoft Power Automate kiválóan alkalmas olyan technikai csapatok számára, amelyek nagyon specifikus funkciókra van szükségük.

Power Automate legjobb funkciói

Használja a Copilot AI-t automatizálások létrehozásához, szerkesztéséhez vagy bővítéséhez.

A robotikus folyamatok automatizálása (RPA) automatizálja a régebbi, hagyományos rendszereket.

A digitális folyamatok automatizálása (DPA) automatizálja az összes olyan szolgáltatást, amely helyben vagy a felhőben fut.

Készítsen saját, egyedi Power Automate munkafolyamatokat, vagy válasszon a kész sablonok közül!

Power Automate korlátai

A Power Automate a Microsoft ökoszisztéma része, ezért csak akkor érdemes használni, ha kizárólag Microsoft termékekkel dolgozik.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a platform több alkalmazással lenne integrálva.

Power Automate árak

Power Automate Premium: 15 USD/hó felhasználónként

Power Automate Process: 150 USD/hó botonként

Power Automate értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 170 értékelés)

3. LlamaLab Automate

via LlamaLab

Ne tévessze meg a kedves név: a LlamaLab egy nagyon robusztus (és ingyenes) IFTTT-alternatívát kínál. Nincs annyi funkciója, de tökéletes, ha egy automatizálási alkalmazást szeretne, minden felesleges extrával.

Készítsen vizuális folyamatokat egy folyamatábra-stílusú felületen, amely 380 építőelemmel rendelkezik. ?

LlamaLab Automate legjobb funkciók

Alkalmazások integrálása plug-in API-k vagy HTTP és webhookok segítségével

Más felhasználók előre elkészített folyamatainak másolásával növelheti a termelékenységet.

Integrálja a LlamaLab Automate alkalmazást a telefonjába, hogy automatikusan kezelhesse a fényképeket, rögzíthesse az audió- és videofájlokat, vagy szöveges üzeneteket küldhessen.

A LlamaLab képes több száz feltétel alapján aktiválni a triggereket, beleértve a napszakot vagy a tartózkodási helyet is.

LlamaLab Automate korlátai

Csak Android-eszközökön érhető el.

Problémákat csak a Reddit vagy a LlamaLabs fórumon keresztül lehet jelenteni.

LlamaLab Automate árak

Ingyenes

LlamaLab Automate értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Készítsen

via Make

A Make egy kódolás nélküli vizuális platform a folyamatok automatizálásához. Az egyik legintuitívabb eszközt hozták létre a piacon, így ha alacsony belépési küszöböt szeretne, ez lehet az Ön számára megfelelő IFTTT-alternatíva.

Készítsen végtelen számú drag-and-drop munkafolyamatot, amelyek valós időben vagy előre meghatározott ütemezés szerint működnek ezzel az egyszerűsített platformmal.

Legjobb funkciók

White label Make platformja, amely automatizálást kínál saját ügyfeleinek vagy klienseinek

A Make több ezer előre elkészített alkalmazással rendelkezik, de Ön is szabadon testreszabhatja a sajátját.

Feltételes utasítások hozzáadása a munkafolyamatok optimalizálásá hoz

Fél attól, hogy a dolgok rosszul alakulnak? Állítson be egy alternatív munkafolyamatot arra az esetre, ha az egyik kiváltó tényező meghibásodik.

Korlátozások

Egyes felhasználók szeretnék, ha a Make az operációk helyett csúszó skálán kínálná az árakat.

Mások szerint a Make-nek erősebb támogatási dokumentációra van szüksége.

Árak megállapítása

Ingyenes verzió

Alapcsomag: 9 USD/hó 10 000 műveletért, éves számlázással

Előny: 16 USD/hó 10 000 műveletért, éves számlázással

Csapatok: 29 USD/hó 10 000 műveletért, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 350 értékelés)

5. LeadsBridge

via LeadsBridge

A LeadsBridge egy más típusú automatizálási eszköz. Inkább az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platformjára koncentrál, összekapcsolva azt a webhelyétől a közösségi médiáig terjedő potenciális ügyfélforrásokkal.

Nem minden részleg profitál ebből, de hatalmas időmegtakarítást jelent azoknak az értékesítési, ügyfélszolgálati és marketing csapatoknak, amelyek gyakran dolgoznak a Salesforce vagy a HubSpot rendszerben.

A LeadsBridge legjobb funkciói

Automatikusan célozza meg újra a CRM-ből származó egyéni közönségeket

Online és offline nyomkövetési adatok integrálása

Kérjen egyedi integrációt a LeadsBridge-től, ha nem rendelkeznek az Önnek szükséges kapcsolattal.

A LeadsBridge több iparág-specifikus integrációval rendelkezik, mint például az Oracle és a MySQL, mint más IFTTT alternatívák.

A LeadsBridge korlátai

A LeadsBridge kifejezetten reklámozási, marketing és értékesítési célokra készült, így ha Ön nem ezzel foglalkozik, akkor valószínűleg nem fogja tudni kihasználni a platform előnyeit.

Egyes felhasználók hosszú késleltetésekről számolnak be az adatátvitelek között.

LeadsBridge árak

Ingyenes

Starter: 22 USD/hó 800 potenciális ügyfélért, éves számlázással

Előny: 60 USD/hó 2000 potenciális ügyfélért, éves számlázással

Üzleti: 999 USD/hó egyedi potenciális ügyfelekért, éves számlázással

LeadsBridge értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

6. Notion/Automate. io

via Notion

A Notion felvásárolta az Automate.io-t, hogy még nagyobb értéket adjon az all-in-one projektmenedzsment és jegyzetelési mega-birodalmához. Automatizálja az unalmas feladatokat projektátadásokkal, adatbázis-kezeléssel és egyebekkel, hogy csökkentse a gondokat és növelje az értékteremtés idejét.

Notion/Automate. io legjobb funkciói

Az Automate.io több mint 200 integrációval rendelkezik.

Ismétlődő sablonok létrehozásával automatikusan generálhat adatbázis-bejegyzéseket emberi beavatkozás nélkül.

Hozzon létre munkafolyamat-automatizálásokat a Notionban, és tegye őket elérhetővé a műszerfalán egy testreszabható gomb megnyomásával.

Használjon hub sablonokat, hogy az összes automatizálási dokumentációját, alkalmazását és egyéb anyagait egyetlen Notion oldalra összegyűjtse.

Notion/Automate. io korlátai

A Notion automatizálási lehetőségei korlátozottak más IFTTT alternatívákhoz képest.

Több felhasználó szerint a Notionnak jobb dokumentációra van szüksége az automatizálásokhoz.

Notion/Automate. io árak

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion/Automate. io értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

7. Celigo

via Celigo

A Celigo integrációs platformot kínál szolgáltatásként (iPaaS) nagyvállalatok számára. Ez az IFTTT alternatíva ötvözi a mesterséges intelligenciát és az automatizálási technológiát szinte minden felhasználási esethez, és úgy van beállítva, hogy még a nem technikai szakemberek számára is hozzáférhető legyen.

A Celigo legjobb funkciói

Nézze meg a Celigo Integration Marketplace-t előre elkészített integrációs alkalmazások és sablonokért.

A Celigo vállalati szintű biztonsággal rendelkezik, beleértve az egyszeri bejelentkezést (SSO).

A Celigo nem IT-felhasználók számára készült, de a technikai felhasználók is beilleszthetnek egyéni kódot.

Időt takaríthat meg az integrációs eszközök újrafelhasználásával

A Celigo korlátai

Egyes felhasználók szerint a Celigo nehezen kezeli a nagy adatállományokat.

Mások szerint az EDI és FTP tranzakciók kissé nehézkesek.

Celigo árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Celigo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

8. Zoho Flow

via Zoho

A Zoho lenyűgöző üzleti szoftvercsomaggal rendelkezik, de ha integrációkat és automatizálást szeretne, akkor előfizetéséhez hozzáadhatja a Zoho Flow-t. Töltse át a közösségi média követői listájáról a CRM-be a potenciális ügyfeleket, automatikusan hozzon létre Zendesk jegyeket, ha egy Shopify-ügyfélnek problémája van, vagy értesítse csapatát a Slacken, ha új Asana-feladat érkezik – a lehetőségek végtelenek. ?

Zoho Flow legjobb funkciói

Használja a Zoho drag-and-drop építőt kifinomult trigger szekvenciák létrehozásához.

Válasszon a kész folyamatok könyvtárából

Valami személyre szabottabb megoldásra van szüksége? Írjon kódot a Zoho natív nyelvén, a Deluge-on, hogy fejlett munkafolyamatokat hozzon létre.

Tekintse meg az egyes automatizálások történetének központi naplóját

A Zoho Flow korlátai

Egyes felhasználók több oktatóanyagot és útmutatót szeretnének.

Mások szerint a kapcsolatuk instabil.

Zoho Flow árak

Alapcsomag: 10 USD/hó szervezetenként, éves számlázással

Professzionális: 24 USD/hó szervezetenként, éves számlázással

Zoho Flow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)

9. Workato

via Workato

Ha a high-tech integrációkat alacsony kódszintű automatizálási eszközökkel szeretné egyensúlyba hozni, válassza a Workato-t. Ez az IFTTT alternatíva lehetővé teszi, hogy előre elkészített, kezdőbarát munkafolyamat-alkalmazások vagy egyedi alkalmazások és botok közül válasszon. ?

Workato legjobb funkciói

A Workato Copilots olyan AI-eszközök , amelyek segítenek erősebb automatizálási receptjeinek és csatlakozóinak létrehozásában.

Használja az AI-t és az ML-t a botok mozgósítására, hogy kezeljék mindazt, amit a trigger-alapú automatizálás nem tud megtenni.

Használja a Workforce Apps alkalmazást egyedi alkalmazások készítéséhez, kódolás nélkül.

Válasszon több mint 1200 előre elkészített csatlakozó könyvtárából!

A Workato korlátai

Több felhasználó szerint a Workato nehezen kezeli a nagyvállalati integrációkat.

Mások szerint a platform valójában rengeteg kódolást igényel.

Workato árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Workato értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

10. Integrately

via Integrately

Az Integrately az új jövevény a piacon, de ez az IFTTT alternatívája máris nagy visszhangot keltett. Több mint 8 millió lehetséges kombinációval 1100+ alkalmazáshoz, az Integrately ideális számos felhasználási esethez. Itt nem találsz lehetőséget egyedi kapcsolatok létrehozására, de ez előnyös lehet, ha nem technikai csapatban dolgozol, és alapvető igényeid vannak.

Az Integrately legjobb funkciói

Használja a Smartconnect szolgáltatást, hogy egy kattintással automatikusan összekapcsolja alkalmazásait.

Ha problémája van az integrációval, az Integrately élő chat-támogatást kínál.

Hiányzik valamelyik integráció? Jelezze az Integratelynek, és ők felveszik javaslatát a funkciókérés listájára.

Integrálja űrlapjait, e-mail szolgáltatóját, projektmenedzsment megoldását és egyebeket az Integrately egyszerű beállításával.

Az Integrately korlátai

Bár az Integrately magát nem technikai szakembereknek szánt eszközként hirdeti, sok felhasználó szerint programozási ismeretekre van szükség a kapcsolódási problémák elhárításához.

Más felhasználók szerint az Integratelynek jobb hibaüzenetekkel kellene rendelkeznie.

Integrately árak

Ingyenes

Starter: 19,99 USD/hó, éves számlázással

Profi: 39 USD/hó, éves számlázással

Növekedés: 99 USD/hó, éves számlázással

Üzleti: 239 USD/hó, éves számlázással

Integrately értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (580+ értékelés)

Capterra: N/A

